Viele Shops zeigen Zahlungsarten erst im Warenkorb, obwohl Kaufentscheidungen oft früher fallen. Laut einer von PayPal beauftragten Befragung haben 67 Prozent der Befragten schon einmal wegen einer fehlenden bevorzugten Zahlungsart abgebrochen.

Cinematic photo with dramatic lighting: a modern laptop on a dark desk showing an online shop product page for a white sneaker, with a clear price area and a row of payment method buttons directly beneath it labeled "PayPal", "Rechnung" and "Lastschrift", above a green button reading "In den Warenkorb". A smartphone beside the laptop shows the same product page. Low-angle three-quarter view, shallow depth of field, no people. Deep navy shadows with warm amber rim light on the devices and cool teal glow from the screens, subtle reflections on the desk surface, moody high-contrast atmosphere. No watermark, no signature.

Prompt Cinematic photo with dramatic lighting: a modern laptop on a dark desk showing an online shop product page for a white sneaker, with a clear price area and a row of payment method buttons directly beneath it labeled "PayPal", "Rechnung" and "Lastschrift", above a green button reading "In den Warenkorb". A smartphone beside the laptop shows the same product page. Low-angle three-quarter view, shallow depth of field, no people. Deep navy shadows with warm amber rim light on the devices and cool teal glow from the screens, subtle reflections on the desk surface, moody high-contrast atmosphere. No watermark, no signature.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell gpt_image_2_5 flare high 1k 16:9 Prompt Cinematic photo with dramatic lighting: a modern laptop on a dark desk showing an online shop product page for a white sneaker, with a clear price area and a row of payment method buttons directly beneath it labeled "PayPal", "Rechnung" and "Lastschrift", above a green button reading "In den Warenkorb". A smartphone beside the laptop shows the same product page. Low-angle three-quarter view, shallow depth of field, no people. Deep navy shadows with warm amber rim light on the devices and cool teal glow from the screens, subtle reflections on the desk surface, moody high-contrast atmosphere. No watermark, no signature.

Laut einer von PayPal beauftragten Befragung haben 67 Prozent der befragten Menschen in Deutschland schon einmal einen Online-Kauf abgebrochen, weil ihre bevorzugte Zahlungsoption im Checkout, dem Bezahlschritt des Shops, nicht verfügbar war. Der Wert beruht auf Selbstauskünften von 2.079 Erwachsenen und misst keine tatsächliche Conversion, also den Anteil der Besuchenden, die kaufen. Das berichtet t3n am 2. November 2026 über die Erhebung des Marktforschers Morning Consult. Shopbetreibende sollten Zahlungsarten daher früher zeigen als erst an der Kasse.

Checkout: Warum die Kaufentscheidung schon vor dem Warenkorb fällt

Die Kaufentscheidung bei Weihnachtseinkäufen fällt oft lange vor dem Checkout. Laut der Morning-Consult-Befragung im Auftrag von PayPal, durchgeführt vom 4. bis 10. September 2026, bereiten 49 Prozent der Befragten Käufe ab 100 Euro schon vor Beginn der Rabattaktionen vor. Sie warten entweder auf einen Rabatt oder recherchieren vorab und entscheiden erst während der Angebote. Nur 16 Prozent beginnen ihre Suche, wenn die Aktionen bereits laufen. Der Wettbewerb um Kaufinteresse startet damit früher als am Black Friday.

Das Problem dabei: Viele Shops zeigen ihre Zahlungsarten erst, wenn der Warenkorb gefüllt ist. Was im E-Commerce lange Standard war, passt laut t3n möglicherweise nicht mehr zu den Erwartungen der Verbrauchenden. Die Kundschaft vergleicht Produkte, plant Ausgaben und wählt den Anbieter häufig, bevor sie den Checkout erreicht. Zur Einordnung von Wallets und BNPL (Buy Now, Pay Later, also Kauf jetzt, zahle später) liefert unser Beitrag zur Payment-Explosion im Checkout mehr Hintergrund.

Der Markt, um den es geht, ist groß. Laut IT Finanzmagazin vom 8. Mai 2026 schätzt das Handelsforschungsinstitut EHI den relevanten E-Commerce-Umsatz in Deutschland für 2025 auf rund 87,7 Milliarden Euro. Das sind 5,3 Prozent mehr als die 83,8 Milliarden Euro des Jahres 2024. Bei diesem Volumen entscheiden schon kleine Unterschiede in der Conversion über viel Umsatz.

Produktseite: Was Käufende über Ratenzahlung vorab wissen wollen

Die Verfügbarkeit von Ratenzahlung und Zahlungsaufschub sollte laut 41 Prozent der Befragten spätestens auf der Produktseite stehen. Gemeint ist PayPal „Später Bezahlen“, die BNPL-Variante des Anbieters, die laut t3n Teil derselben Befragung vom September 2026 war. Die Tabelle zeigt, wie die Befragten auf eine frühe Anzeige dieser Option reagieren würden.

Aussage der Befragten Anteil BNPL-Hinweis spätestens auf der Produktseite hilfreich 41 Prozent Artikel eher in den Warenkorb bei Hinweis auf der Produktseite rund 3 von 10 Shop mit BNPL-Anzeige auf der Produktseite bevorzugt (gleiche Ware, gleicher Preis) 28 Prozent Shop mit BNPL-Hinweis erst im Checkout bevorzugt 12 Prozent

Es sind Angaben zur Kaufabsicht. t3n betont selbst, dass es sich nicht um gemessene Conversion-Steigerungen handelt. Wer die Banner einblendet, testet eine Hypothese. Eine garantierte Steigerung gibt es dafür nicht.

Ähnlich argumentiert PayPal in einem Beitrag vom 6. März 2025. Laut dem PayPal E-Commerce-Index 2024, einer Studie von Fifth Quadrant vom Oktober 2023 mit 1.112 Verbrauchenden und 426 Unternehmen in Deutschland, erhöht ein PayPal-Branding auf Produktseiten bei 25 Prozent der Kundschaft die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses. Zusätzlich sagen laut t3n 44 Prozent der Befragten, ein bekannter Zahlungsanbieter stärke ihr Vertrauen in einen bislang unbekannten Händler. Beide Werte stammen von PayPal, einem Anbieter mit eigenem Interesse an sichtbaren Zahlungsarten. Das macht sie nicht falsch, aber sie gehören in einen eigenen Test statt in eine Budgetplanung.

Zahlungsabbruch: Wohin die Kundschaft ohne ihre bevorzugte Zahlungsart geht

Eine fehlende bevorzugte Zahlungsoption im Checkout hat laut PayPal-Studie 67 Prozent der deutschen Befragten schon einmal zum Kaufabbruch bewegt. Von diesen Personen kauften 43 Prozent denselben oder einen ähnlichen Artikel bei einem anderen Anbieter. Nur 15 Prozent, also jede siebte Person, kehrten zurück und zahlten anders. Der abgebrochene Umsatz landet damit häufiger bei der Konkurrenz als später im eigenen Shop. Die Ergebnisse beziehen sich laut t3n auf Zahlungsoptionen allgemein, nicht ausschließlich auf BNPL.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell gpt_image_2_5 flare high 1k 16:9 Prompt Photorealistic editorial photo: top-down view of a tablet lying on a light wooden desk, showing a clean online shop checkout page with a list of payment options titled "Zahlungsart wählen" and the options "PayPal", "Rechnung" and "Lastschrift" as selectable rows, one preferred option visibly missing as an empty gap in the list. A second laptop, slightly out of focus at the top edge, shows a different shop's product page, hinting at a customer switching providers. Next to the tablet sit a coffee cup and a small plant. No people, no hands. Soft natural daylight from a window, neutral white and light blue palette with a small accent of orange, crisp details. No watermark, no signature. Von den Befragten, die einen Kauf abgebrochen haben, wechselten 43 Prozent zu einem anderen Anbieter, nur 15 Prozent kamen mit einer anderen Zahlungsart zurück.

Der Wert wirkt hoch, wenn man ihn neben ältere Zahlen legt. Laut dem PayPal E-Commerce-Index 2024, zitiert in einem PayPal-Beitrag vom 6. März 2025, haben 32 Prozent der deutschen Verbrauchenden einen Onlinekauf oder eine Onlinezahlung abgebrochen, weil die bevorzugte Zahlungsmethode fehlte. Ein Wert, der sich binnen drei Jahren von 32 auf 67 Prozent mehr als verdoppelt hätte, wäre dramatisch. Wahrscheinlicher ist, dass zwei Erhebungen mit unterschiedlicher Stichprobe und unterschiedlichem Zeitpunkt zwei verschiedene Dinge gemessen haben.

Dieselbe PayPal-Quelle nennt weitere Gründe. Danach haben 64 Prozent der deutschen Verbrauchenden einen Onlinekauf schon einmal wegen vermeidbarer Probleme abgebrochen, etwa wegen langwieriger Checkout-Formulare, fragwürdiger Sicherheitsvorkehrungen oder fehlender Zahlungsoptionen. Die fehlende Zahlungsart ist demnach ein Grund unter mehreren. Laut einer von PayPal zitierten PYMNTS-Auswertung vom Januar 2023 brechen zudem 55 Prozent der Onlineshoppenden bei Ärgernissen im Checkout ihren Einkauf ab.

Zahlungsmix: Wie sich Reichweite und Marge bei PayPal, Rechnung und Lastschrift unterscheiden

PayPal bleibt mit 28,7 Prozent Umsatzanteil die meistgenutzte Zahlungsart im deutschen Online-Handel, zeigt die EHI-Studie „Online-Payment 2026“, über die das IT Finanzmagazin am 8. Mai 2026 berichtet. Grundlage sind Umsatzangaben von 172 Händlern aus dem EHI-Panel. Die Tabelle stellt die Umsatzanteile des Jahres 2025 und die mittleren Kosten vom Umsatz je Zahlungsart nebeneinander.

Zahlungsart Umsatzanteil 2025 Ø Kosten vom Umsatz PayPal 28,7 Prozent 1,94 Prozent Rechnung 26,1 Prozent 1,42 Prozent Lastschrift 14,4 Prozent 0,65 Prozent Kredit-/Debitkarten 13,7 Prozent –

Die Mittelwerte verdecken die Spannen. Laut EHI liegen die Höchstwerte bei der Lastschrift bei 2,0 Prozent, bei PayPal bei 4,0 Prozent und beim Rechnungskauf bei 5,99 Prozent. Das Problem dabei für die Marge: Die beiden beliebtesten Verfahren sind zugleich die teuersten. Die günstige Lastschrift verlor dagegen fast drei Prozentpunkte. Im Klartext ist der Zahlungsmix eine Margenrechnung, bei der die Gebührenseite messbar ist und die Abbruchseite nur als Umfragewert vorliegt.

Je nach Shopgröße unterscheidet sich das Bild. Kleinere und mittlere Shops erhalten laut Studie besonders häufig PayPal-Zahlungen. Der Rechnungskauf ist bei allen Größen ähnlich beliebt, Karten nutzt die Kundschaft vor allem bei größeren Shops. Der Ratenkauf wuchs von 2,0 Prozent im Jahr 2022 auf 4,7 Prozent im Jahr 2025, bleibt aber ein kleiner Posten. Apple Pay steht mit 1,3 Prozent erstmals eigenständig im Ranking. Zu Alternativen gibt es unseren Vergleich der Bezahldienste für Online-Shops, zu BNPL die Abwägung der Chancen und Risiken von Buy Now Pay Later.

Umsetzung: Was Shopbetreibende vor Beginn der Rabattaktionen prüfen sollten

Die dynamischen „Später Bezahlen“-Banner lassen sich laut PayPal je nach Integration im Backend des Shopsystem-Anbieters oder im PayPal-Geschäftskonto aktivieren. Bei unterstützten Shopsystemen ist laut PayPal keine zusätzliche technische Integration nötig. Beide Optionen unterliegen einer Kreditwürdigkeitsprüfung und produktabhängigen Konditionen. Die Tabelle nennt die Betragsgrenzen und Laufzeiten, die PayPal für die beiden Optionen angibt.

Option Bestellwert Laufzeit Bezahlung nach 30 Tagen 1 bis 3.000 Euro 30 Tage PayPal Ratenzahlung 99 bis 10.000 Euro 3, 6, 12 oder 24 Monate

Die Untergrenze von 99 Euro entscheidet, ob die Ratenzahlung zum Sortiment passt. Bei günstigen Artikeln darunter bleibt nur die Zahlung nach 30 Tagen. Wer vor allem Ware in dieser Preislage verkauft, sollte das Banner deshalb gezielt platzieren.

Für den übrigen Checkout nennt PayPal in seinem Beitrag vom 6. März 2025 konkrete Reibungspunkte, die sich vor den Rabattaktionen prüfen lassen:

Gastbestellung: 21 Prozent der deutschen Verbrauchenden sehen laut PayPal E-Commerce-Index 2024 die Erstellung eines Benutzerkontos als Hindernis.

Gesamtkosten: Laut Baymard Institute (2024), zitiert von PayPal, werden 48 Prozent der Käufe wegen unerwarteter Kosten beim Bezahlvorgang abgebrochen.

Zahlungsdaten: 17 Prozent der Kundschaft brechen laut PayPal-Beitrag ab, wenn ihre Karte oder Zahlungsmethode unerwartet nicht funktioniert.

Sicherheit: 37 Prozent der deutschen Verbrauchenden kaufen laut PayPal E-Commerce-Index 2024 weniger geneigt, wenn sie beim Bezahlen Sicherheitsbedenken haben.

Tipp: Blenden Sie die Banner zunächst bei einer Produktgruppe ein und vergleichen Sie deren Conversion mit einer Kontrollgruppe, weil die Studie nur Kaufabsichten misst.

Der nächste Schritt ist klein: Prüfen Sie im Backend Ihres Shopsystems oder im PayPal-Geschäftskonto, ob die Banner verfügbar sind, und starten Sie den Test, bevor die Rabattaktionen beginnen. Offen bleibt, ob die Anzeige auf der Produktseite die Conversion tatsächlich hebt, denn gemessene Werte liefert die Studie nicht.