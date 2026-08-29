GitHub dreht an einer Stelle der Copilot-Abrechnung, die harmlos aussieht, aber für Unternehmen mit vielen zugewiesenen Sitzen konkrete Folgen hat: dem Zeitpunkt der Zahlung. Ab dem 1. September öffnet GitHub die Neuanmeldung für Copilot Business und Copilot Enterprise wieder für Kunden, die per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Einen Monat später, ab dem 1. Oktober, ändert sich für genau diese Kundengruppe die Logik hinter zugewiesenen Sitzen grundlegend: Sie werden zu Beginn des Abrechnungszyklus im Voraus berechnet, nicht erst im Verlauf. Das ist keine Preiserhöhung – aber es ist ein Cashflow-Thema, das jedes Team mit ungenutzten oder nur vorsorglich vergebenen Copilot-Sitzen betrifft.

Was sich zum 1. September ändert

Laut dem GitHub-Changelog vom 28. August reaktiviert das Unternehmen die Neuanmeldung für Copilot Business und Copilot Enterprise für Kunden, die per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Die Formulierung „wieder aktivieren“ deutet darauf hin, dass GitHub diesen Weg für neue Anmeldungen zuvor eingeschränkt hatte – zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund, lässt der Changelog offen. Für die Praxis zählt vor allem das Datum: Wer bislang wegen der Zahlart nicht einsteigen konnte, kann ab dem 1. September wieder direkt über Kreditkarte oder PayPal buchen, ohne den Umweg über eine Rechnungsstellung.

Ein unabhängiger Bericht von AI News bestätigt diesen Termin und ordnet ihn als Teil einer breiteren Anpassung der Copilot-Richtlinien ein. Für Unternehmen, die GitHub Copilot bislang nur über andere Zahlungswege nutzen konnten, ist das zunächst eine gute Nachricht: mehr Flexibilität beim Einstieg. Der eigentliche Haken folgt aber erst einen Monat später.

Warum GitHub die Selbstbedienungs-Anmeldung per Kreditkarte oder PayPal überhaupt vorübergehend eingeschränkt hatte, wird im Changelog nicht erläutert. Denkbar sind mehrere Erklärungen, die sich aus der Praxis vieler SaaS-Anbieter ableiten lassen: Betrugsprävention bei Massenanmeldungen, eine technische Umstellung der Abrechnungsinfrastruktur oder schlicht die Vorbereitung auf genau jene Umstellung der Sitzlogik, die zum 1. Oktober greift. Belegt ist das nicht, aber die zeitliche Nähe der beiden Termine – Wiederöffnung im September, neue Vorauszahlungsregel im Oktober – legt nahe, dass beide Änderungen technisch und organisatorisch zusammenhängen. Wer neu einsteigt, sollte sich also von Anfang an bewusst sein, dass er direkt in das neue Abrechnungsmodell hineinstartet, nicht in das alte.

Ab 1. Oktober: Vorauszahlung für zugewiesene Sitze

Zum 1. Oktober führt GitHub für bestehende Kreditkarten- und PayPal-Kunden eine neue Regel ein: Zugewiesene Sitze in Copilot Business und Copilot Enterprise werden zu Beginn des Abrechnungszyklus im Voraus berechnet. Wer also einem Mitglied im Team einen Copilot-Sitz zuweist, zahlt dafür ab diesem Zeitpunkt vom ersten Tag des neuen Zyklus an – unabhängig davon, ob dieser Sitz in der ersten Woche, im ersten Monat oder überhaupt aktiv genutzt wird. Die Vorauszahlung ist an die Zuweisung gekoppelt, nicht an die tatsächliche Nutzung.

Das ist der Kern der Änderung, und er betrifft konkret die Administration: Wer Copilot-Sitze in der Vergangenheit großzügig verteilt hat, „nur falls jemand ihn braucht“, zahlt ab Oktober für genau diese Großzügigkeit vom ersten Tag des Zyklus an. Bisher lag der Fokus auf der Zuweisung selbst, ab Oktober rückt der Zahlungszeitpunkt in den Vordergrund – und der liegt dann konsequent am Anfang, nicht irgendwo im Verlauf des Abrechnungszeitraums. Diese Fragen ähneln denen, die sich Unternehmen bereits bei der Einführung von Governance-Mechanismen für Agenten und Automatisierung gestellt haben: Wer darf was zuweisen, und wer trägt die Kosten, wenn eine Zuweisung nie aktiv genutzt wird?

Keine Preiserhöhung – nur ein anderer Zahlungszeitpunkt

Wichtig für die Einordnung: GitHub ändert an dieser Stelle nicht die Listenpreise von Copilot Business oder Copilot Enterprise. Es geht um den Zeitpunkt der Abrechnung und um die Sitzzuweisung, nicht um eine Erhöhung dessen, was ein Sitz kostet. Wer jetzt eine Preiserhöhung vermutet, liegt falsch – und genau diese Unterscheidung lohnt sich, weil sie in Budgetgesprächen oft verwischt wird.

Trotzdem bleibt eine Frage: Warum sollte eine reine Zeitpunkt-Verschiebung überhaupt jemanden kümmern, wenn sich am Ende die Gesamtsumme nicht ändert? Weil Cashflow und Budgetplanung eben nicht dasselbe sind wie die reine Rechnungssumme. Ein Unternehmen, das Sitze über Monate hinweg vorsorglich zugewiesen hat, ohne sie sofort zu nutzen, verschiebt mit der neuen Regel ungenutztes Kapital in den ersten Tag des Zyklus – Geld, das dort liegt, ohne dass in dem Moment schon Code generiert wurde. Unter dem Strich bleibt die Rendite der Copilot-Investition dieselbe wie vorher, nur die Fälligkeit der Kosten verschiebt sich früher in den Zyklus.

Rechnen wir nach: Wo der Effekt konkret entsteht

Der Mechanismus lässt sich ohne genaue Preisangaben nachvollziehen, weil er unabhängig vom konkreten Listenpreis funktioniert. Nehmen wir ein Team mit zehn zugewiesenen Copilot-Sitzen, von denen im ersten Monat eines neuen Zyklus tatsächlich nur sechs aktiv genutzt werden. Vier Sitze sind reine Reserve – vergeben für Neuzugänge, für Projekte, die noch starten sollen, oder einfach aus Bequemlichkeit, weil niemand die Zuweisung wieder entzogen hat. Ab Oktober zahlt das Team für alle zehn Sitze ab dem ersten Tag des Zyklus, nicht erst dann, wenn der elfte oder zwölfte Entwickler sich tatsächlich einloggt.

Zum Vergleich: Der Unterschied liegt im Zeitpunkt, nicht in der Höhe der Rechnung am Ende des Zyklus. Wer 40 Prozent seiner Sitze nur vorsorglich vergeben hat, bindet ab Oktober genau diesen Anteil bereits am Tag eins des Abrechnungszyklus – unabhängig davon, wie lange es dauert, bis diese Sitze wirklich produktiv eingesetzt werden. Für kleine Teams mag das ein Rundungsfehler sein. Für Organisationen mit mehreren Hundert Copilot-Enterprise-Sitzen ist es ein Posten, den Finanzabteilungen in ihre Liquiditätsplanung aufnehmen sollten, bevor der 1. Oktober kommt.

Ein vorsichtiges Praxisszenario

Um die Größenordnung greifbarer zu machen, lohnt sich ein hypothetisches, bewusst vorsichtig formuliertes Beispiel ohne konkrete Preisangaben: Ein mittelständisches Softwarehaus mit rund 150 Entwicklerinnen und Entwicklern hat Copilot Enterprise vor über einem Jahr eingeführt. Zu Beginn wurden allen Teammitgliedern automatisch Sitze zugewiesen, inklusive Werkstudierenden, Praktikantinnen und mehrerer Mitarbeitender, die inzwischen in andere Abteilungen gewechselt sind. Eine interne Auswertung der Nutzungsstatistik – die GitHub Enterprise-Kunden ohnehin zur Verfügung stellt – könnte zeigen, dass ein spürbarer Anteil der Sitze in den letzten 30 Tagen nie aktiv verwendet wurde. Unter der alten Abrechnungslogik fiel das kaum auf, weil sich die Kosten über den Zyklus verteilten. Unter der neuen Logik würde genau dieser ungenutzte Anteil ab dem ersten Tag des Oktober-Zyklus vorab fällig – ein Betrag, der sich mit einer rechtzeitigen Bereinigung der Sitzliste vermeiden ließe. Das Szenario ist bewusst allgemein gehalten, weil die tatsächliche Sitzanzahl, Preise und Nutzungsquoten je Unternehmen stark variieren. Der Mechanismus dahinter – Zuweisung erzeugt Vorauszahlung, unabhängig von Nutzung – gilt aber unabhängig von der konkreten Größenordnung.

Vor dem 1. Oktober lohnt sich der Blick in die Sitzverwaltung, um ungenutzte Zuweisungen zu entfernen. (Symbolbild)

Zusatznutzung bleibt kaufbar – der Haken liegt woanders

GitHub stellt klar, dass Zusatznutzung über den enthaltenen Verbrauch hinaus grundsätzlich weiterhin käuflich bleibt. Wer mehr Copilot-Nutzung braucht, als im gebuchten Sitz enthalten ist, kann laut der Quelle zusätzlich zahlen, wenn der enthaltene Verbrauch überschritten wird. Das ist die flexible Seite der Rechnung: Nach oben bleibt Luft, ohne dass Teams sofort einen neuen Sitz kaufen müssen.

Der Haken liegt aber genau in der Kombination beider Regeln. Nach oben ist Zusatznutzung flexibel zukaufbar, nach unten – bei der Grundzuweisung der Sitze – wird ab Oktober im Voraus abgerechnet, ganz gleich, ob der Sitz in den ersten Tagen des Zyklus überhaupt zum Einsatz kommt. Das erzeugt eine Asymmetrie: Wachstum lässt sich bequem nachkaufen, Reduktion bei ungenutzten Sitzen wirkt sich hingegen erst im nächsten Zyklus aus, wenn die Zuweisung rechtzeitig entfernt wurde. Wer diese Reihenfolge nicht im Blick hat, zahlt strukturell für Puffer, die er nie gebraucht hätte.

Die Gegenseite: Warum die Umstellung auch Vorteile hat

So unbequem die neue Regel für schlecht gepflegte Sitzlisten ist, sie hat auch eine nachvollziehbare Logik aus Sicht von GitHub und aus Sicht gut organisierter IT-Abteilungen. Vorauszahlung zu Beginn des Zyklus schafft Planungssicherheit auf beiden Seiten: GitHub kennt die Einnahmen für den Zyklus bereits am ersten Tag, und Unternehmen wissen exakt, welche Kosten für den kommenden Zeitraum anfallen, ohne auf variable Nutzungsabrechnungen am Zyklusende zu warten. Für Finanzabteilungen, die ohnehin lieber mit festen, vorhersehbaren Kostenblöcken kalkulieren als mit nachträglichen Verbrauchsabrechnungen, ist das tendenziell sogar angenehmer als das bisherige Modell.

Hinzu kommt ein Erziehungseffekt, der sich positiv auswirken kann: Wenn Sitzzuweisungen unmittelbar sichtbare Kosten erzeugen, statt sich erst im Kleingedruckten des Monatsendes zu zeigen, steigt der Druck, Zuweisungen bewusster und disziplinierter zu verwalten. Genau die Nachlässigkeit, die viele Organisationen bei Software-Lizenzen ohnehin schon aus anderen Tools kennen – ungenutzte Sitze bei Kollaborationssoftware, doppelt vergebene Zugänge bei Cloud-Diensten – wird durch die neue Regel früher sichtbar und damit eher korrigiert. Wer die Umstellung also nicht nur als Kostenrisiko, sondern als Anlass für saubere Lizenzverwaltung begreift, kann am Ende sogar von der Änderung profitieren, weil dauerhaft weniger Sitze ungenutzt herumliegen.

Was Teams jetzt konkret prüfen sollten

Vor dem 1. Oktober lohnt sich ein nüchterner Blick in die Copilot-Verwaltung der Organisation. Konkret heißt das:

Sitzliste durchgehen und prüfen, wer den zugewiesenen Copilot-Sitz in den letzten Wochen tatsächlich genutzt hat.

Sitze entziehen, die aus Onboarding-Gründen vergeben wurden, aber nie aktiv eingesetzt wurden.

Zuweisungen für ausgeschiedene oder projektfreie Mitarbeitende zurücknehmen, bevor der neue Abrechnungszyklus beginnt.

Intern klären, wer für Sitzvergaben verantwortlich ist, damit „vorsorgliche“ Zuweisungen nicht zur Dauerlösung werden.

Bei Copilot Enterprise zusätzlich prüfen, ob abteilungsübergreifende Zuweisungen noch der tatsächlichen Nutzung entsprechen.

Nutzungsberichte regelmäßig statt nur einmalig auswerten, damit die Bereinigung nicht bei einer einmaligen Aktion vor dem Stichtag stehen bleibt.

Ein internes Freigabeverfahren für neue Sitzanfragen einführen, damit Zuweisungen künftig begründet und dokumentiert erfolgen.

Das klingt nach Verwaltungsroutine, ist aber genau der Punkt, an dem sich die neue Regel finanziell bemerkbar macht. Wer die Bereinigung erst im Oktober beginnt, hat den ersten Vorauszahlungszyklus bereits mit unnötigen Sitzen bezahlt. Sinnvoll ist es außerdem, den Nutzen der bestehenden Sitze nicht nur an der reinen Login-Häufigkeit zu messen, sondern – ähnlich wie bei der Frage, ob sich Personalisierung im Commerce wirklich belegen lässt – nach belastbaren Kennzahlen zu suchen, die den tatsächlichen Mehrwert der Copilot-Nutzung im Entwicklungsalltag zeigen. Reine Zugriffszahlen sagen wenig darüber aus, ob ein Sitz produktiv eingesetzt wird oder nur formal aktiviert wurde.

Business und Enterprise: gleiche Regel, unterschiedliche Ausgangslage

Die neue Vorauszahlungsregel gilt laut GitHub sowohl für Copilot Business als auch für Copilot Enterprise – betroffen sind jeweils die bestehenden Kunden, die per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Die Ausgangslage unterscheidet sich aber in der Praxis deutlich. Copilot Business wird häufig von kleineren Teams mit überschaubarer Sitzanzahl gebucht, wo eine Bereinigung schnell erledigt ist. Copilot Enterprise läuft dagegen oft über mehrere Abteilungen, Standorte und Projektteams hinweg – und genau dort wächst die Zahl vorsorglich zugewiesener Sitze erfahrungsgemäß am schnellsten, weil Verantwortlichkeiten für die Sitzverwaltung nicht immer klar zugeordnet sind.

Verschärft wird das dadurch, dass Copilot in vielen Organisationen inzwischen tief in bestehende Arbeitsabläufe eingebunden ist, etwa über Anbindungen an Jira, Azure oder Datadog. Je mehr Teams und Rollen an solche Integrationen angeschlossen sind, desto größer die Versuchung, Sitze breit statt gezielt zu vergeben – und desto teurer wird jede Woche, die zwischen Zuweisung und tatsächlicher Nutzung liegt, sobald ab Oktober im Voraus abgerechnet wird.

Bei Copilot Enterprise kommt hinzu, dass die Wahl des zugrunde liegenden Modells inzwischen ebenfalls Teil der Kostenüberlegung ist. Unternehmen, die etwa mit einem größeren Kontextfenster für Copilot arbeiten, sollten die Sitzverwaltung nicht isoliert betrachten, sondern zusammen mit der Frage, welche Modelle und Funktionen tatsächlich pro Team benötigt werden. Ein Sitz mit vollem Funktionsumfang, der nur für einfache Autovervollständigung genutzt wird, ist ökonomisch etwas anderes als ein Sitz, der aktiv für komplexe Refactorings oder agentische Workflows eingesetzt wird – auch wenn beide ab Oktober gleich vorab abgerechnet werden.

Rollen, Verantwortlichkeiten und der blinde Fleck vieler Organisationen

Ein Grund, warum Sitzverwaltung in vielen Unternehmen so lückenhaft ist, liegt selten am fehlenden Werkzeug, sondern an unklaren Zuständigkeiten. In der Praxis entscheiden häufig einzelne Teamleitungen eigenständig, wer einen Copilot-Sitz erhält, ohne dass eine zentrale Stelle den Gesamtüberblick behält. Das funktioniert so lange unauffällig, wie Kosten erst am Ende eines Abrechnungszeitraums sichtbar werden und sich über viele Teams verteilen. Mit der Vorauszahlungsregel verschiebt sich dieser blinde Fleck jedoch nach vorne: Wer keine zentrale Übersicht über Zuweisungen hat, merkt die Kosten unnötiger Sitze künftig sofort am Anfang des Zyklus, nicht erst in einer Sammelrechnung, die ohnehin schwer aufzuschlüsseln war.

Für größere Organisationen empfiehlt es sich deshalb, die Verantwortung für Copilot-Sitze klar zwischen IT-Beschaffung, Entwicklungsleitung und Finanzcontrolling aufzuteilen. Die IT-Beschaffung sollte den technischen Zugang verwalten, die Entwicklungsleitung die fachliche Notwendigkeit einer Zuweisung bestätigen, und das Controlling die Kosten regelmäßig gegen die tatsächliche Nutzung spiegeln. Ohne diese Aufteilung bleibt die Bereinigung der Sitzliste eine einmalige Aktion vor dem 1. Oktober – mit ihr wird sie zu einem wiederkehrenden Prozess, der auch nach der Umstellung tragfähig bleibt.

Was bleibt?

Unter dem Strich ist die Ankündigung kein Grund zur Panik, aber ein guter Anlass für Hausaufgaben. GitHub erhöht keine Preise, verschiebt aber den Zahlungszeitpunkt für zugewiesene Sitze so, dass Nachlässigkeit bei der Sitzverwaltung ab Oktober schneller sichtbar wird als bisher. Meiner Einschätzung nach ist genau das der eigentliche Nachrichtenwert hinter einer auf den ersten Blick technischen Billing-Änderung: Sie zwingt Unternehmen dazu, das Verhältnis zwischen zugewiesenen und tatsächlich genutzten Copilot-Sitzen ehrlicher zu betrachten.

Offen bleibt, wie GitHub mit Kunden umgeht, die andere Zahlarten als Kreditkarte oder PayPal nutzen – der Changelog spricht explizit nur von dieser Kundengruppe. Ebenso offen: ob die Vorauszahlungslogik langfristig auf weitere Zahlungswege ausgeweitet wird. Bis dahin gilt für alle betroffenen Teams eine einfache Frage, die sich vor dem 1. Oktober beantworten lässt: Wie viele Ihrer zugewiesenen Copilot-Sitze würden Sie heute noch einmal so vergeben, wenn Sie dafür ab dem ersten Tag des Zyklus zahlen müssten?