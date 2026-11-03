Fünf Testberichte vom 1. bis 6. November 2026 loben das Tempo des HomePod Mini 2, zum Klang und zur Mac-Ausgabe urteilen sie uneinheitlich. Siri AI fehlt laut allen fünf Tests zum Marktstart am 30. Oktober.

Clean studio product shot of a compact green smart speaker in the style of the HomePod Mini 2, a small rounded sphere-like shape with a fine woven mesh fabric in deep green, a flat touch surface on top and a very light green, almost white braided cable. Eye-level front three-quarter view, centered on a seamless pale gray backdrop with a subtle soft reflection on the floor. Soft diffused studio lighting, gentle highlights on the fabric texture, crisp edges, minimal composition with generous empty space around the speaker. Calm, premium, modern look. No watermark, no signature.

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Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell gpt_image_2_5 flare high 1k 16:9 Prompt Clean studio product shot of a compact green smart speaker in the style of the HomePod Mini 2, a small rounded sphere-like shape with a fine woven mesh fabric in deep green, a flat touch surface on top and a very light green, almost white braided cable. Eye-level front three-quarter view, centered on a seamless pale gray backdrop with a subtle soft reflection on the floor. Soft diffused studio lighting, gentle highlights on the fabric texture, crisp edges, minimal composition with generous empty space around the speaker. Calm, premium, modern look. No watermark, no signature.

Fünf Testberichte vom 1. bis 6. November 2026 loben das Tempo des HomePod Mini 2 und sind sich beim Klang uneins. Die KI-Version des Assistenten Siri (Siri AI) fehlt laut CNET, The Verge, Cult of Mac, SoundGuys und AppleInsider zum Marktstart am 30. Oktober komplett. In den USA kostet der Lautsprecher 149 US-Dollar, und die Bewertungen reichen von 9,0 bei CNET bis 5,6 bei SoundGuys.

Die Tests im Überblick: Fünf Stimmen, ein HomePod

Grundlage dieses Überblicks sind fünf Berichte: CNET (4. November), The Verge (1. November), Cult of Mac (2. November), SoundGuys (6. November) und AppleInsider (2. November). The Verge und AppleInsider stützen sich auf wenige Tage Nutzung und sprechen selbst von einem Ersteindruck. Dieser Überblick wertet ausschließlich die Befunde der fünf Redaktionen aus.

Die folgende Tabelle zeigt je Quelle das Lob, die Kritik und ein knappes Fazit der Redaktion.

Quelle Lob Kritik Fazit CNET Deutlich besserer Klang, sehr flotte Siri, mühelose Einrichtung Sound Glow wenig beeindruckend, Siri AI fehlt Gutes Upgrade für Apple-Fans mit Klangwunsch (9,0) The Verge Schnellere und leisere Siri, schönes Grün, Sperre für die Touchfläche Mac-Lautsprecher lief nicht, Siri AI fehlt Größeres Upgrade als gedacht, Urteil erst mit Siri AI Cult of Mac Kräftigerer Bass, flottere Smart-Home-Steuerung Nicht portabel, Siri AI und Surround noch nicht prüfbar Aufpreis gerechtfertigt (fünf von fünf Sternen) SoundGuys Viel Bass, einfache Einrichtung, Mac-Funktion läuft Kein Equalizer, keine Siri AI, schwache Preis-Leistung Gute Hardware, aber noch nicht smart (5,6) AppleInsider Spürbar schneller, Grün, prompte Smart-Home-Befehle Kein Klangunterschied, Mac-Ausgabe fehlte, Siri AI fehlt Solide, aber derzeit enttäuschend

Quelle: Zusammenstellung der Redaktion aus den genannten Tests (CNET, The Verge, Cult of Mac, SoundGuys, AppleInsider)

Wo sich die Tests einig sind: Flotte Siri, fehlende Siri AI

Vier der fünf Tests loben die deutlich flottere Siri des HomePod Mini 2. The Verge misst typische Antworten unter drei Sekunden, beim Vorgänger warte man dort bis zu zehn Sekunden. Als Grund nennt The Verge den Chip S10 (zuvor S5) und den WLAN-Standard Wi-Fi 6E statt Wi-Fi 4. CNET schreibt, die Latenz sei niedriger als je zuvor. Cult of Mac berichtet, die lästige Denkpause nach dem Kommando sei verschwunden. AppleInsider sieht den Sprung bei Handoff (der Übergabe von Musik vom iPhone) und bei Smart-Home-Befehlen. Im Ernst, an diesem Punkt gibt es keinen Streit.

The Verge gefällt zudem, dass Siri Smart-Home-Befehle öfter wortlos ausführt, statt jeden Handgriff zu kommentieren. Das spart Nerven. Für Siri AI gilt das Gegenteil. Sie fehlt in allen fünf Berichten, und alle fünf führen das als zentralen Kritikpunkt an.

CNET konnte natürliche Gespräche und Verweise auf App-Inhalte noch nicht ausprobieren, weil nichts davon funktionierte. AppleInsider schreibt, Apple nenne keinen Termin. Das Update könne mit der Beta 27.3 kommen oder erst 2027. SoundGuys ergänzt, Siri AI erscheine zunächst nur auf Englisch und in acht Ländern, darunter die USA, Kanada und Indien. Deutschland steht laut dieser Liste nicht darunter.

Das Leuchtfeld Sound Glow überzeugt keinen der Tests richtig. Es lässt die Oberseite passend zum Albumcover pulsieren. CNET nennt die Funktion enttäuschend und vergleicht sie mit einer simplen Lampe. The Verge findet sie zu dezent. Cult of Mac übersieht sie oder fühlt sich gestört, und SoundGuys spricht von einem Nice-to-have. AppleInsider nennt sie immerhin schick. Laut Cult of Mac, The Verge, SoundGuys und AppleInsider bekommen auch der erste Mini und der HomePod der zweiten Generation die Funktion.

Einig sind sich die Tests auch bei der Einrichtung. CNET überträgt alte Einstellungen in unter einer Minute, SoundGuys nennt weniger als fünf Minuten. The Verge hebt die neue Sperre für die Touchfläche hervor, die in der Home-App für alle HomePods gilt. Ihr Anlass: Ein versehentlicher Tipp ließ um drei Uhr nachts Musik im Schlafzimmer losdröhnen (der Ehemann war nicht begeistert).

Wo sie sich widersprechen: Klang und Mac-Lautsprecher spalten die Tests

Beim Klang des HomePod Mini 2 gehen die Urteile auseinander. CNET stellte das Original, den Mini 2 und den großen HomePod nebeneinander und hörte mit Apple Lossless über Apple Music beim Mini 2 mehr Umfang, mehr Lautstärke und klareren Ton als beim ersten Mini. Das änderte laut CNET die Meinung zu einem Lautsprecher, der auf dem Papier nicht lohnend wirkte. Cult of Mac hört ebenfalls einen Fortschritt, vor allem beim Bass, warnt aber vor einem Unterschied wie Tag und Nacht.

The Verge hält dagegen, dass Apple das Soundsystem nicht angefasst habe. Der Mini bleibe trotzdem ein sehr guter Lautsprecher, und zwei als Stereopaar für zusammen 300 Dollar füllten ein Büro mit Klang. AppleInsider findet gar keine Änderung der Audioqualität. SoundGuys vergleicht nicht mit dem Vorgänger, staunt aber über den Bass. In einer Zimmerecke wurde er so stark, dass die Einstellung Reduce Bass nötig war. Einen Equalizer gibt es nicht, obwohl Apple ihn laut SoundGuys den AirPods gerade spendiert hat.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell gpt_image_2_5 flare high 1k 16:9 Prompt Soft clay 3D render of a small green smart speaker with a woven fabric look, seen from a high angle looking down at its round top surface, which glows in soft multicolor light of pink, orange and blue like an album cover palette. Beside it floats a small cute clay padlock icon, symbolizing a touch lock. The speaker sits on a minimal desk with a light beige surface and a pastel mint background. Rounded, smooth, playful clay shapes, soft shadows, warm diffused lighting, gentle depth of field. No people, no text. No watermark, no signature. Beim Klang trennen sich die Tests: CNET und Cult of Mac hören mehr Bass und Klarheit, AppleInsider meldet keine Änderung der Audioqualität.

Genauso gespalten sind die Berichte beim Mac-Lautsprecher. Damit lässt sich der Mini 2 als Standardausgabe eines Macs mit Wi-Fi 6E nutzen. SoundGuys sagt, es laufe gut: Bild und Ton blieben beim Streamen synchron, nur beim Pausieren gebe es eine kurze Verzögerung. The Verge fand die Option unter macOS 27.2 auf einem Mac mini M4 dagegen nicht, auch nicht nach dem Zurücksetzen beider Lautsprecher. Der Mini lief als normales AirPlay-Gerät, samt Aussetzern und Lag bei Systemtönen. Apple habe auf die Anfrage nicht geantwortet.

AppleInsider schildert dasselbe auf einem MacBook Pro und hofft auf einen frühen Fehler. Cult of Mac nennt die Funktion als Vorteil, ohne Probleme zu erwähnen. Im Ernst: Derzeit wirkt das Ganze wie ein Bastelprojekt mit Glücksfaktor. Mehr zu den Details lesen Sie in unserem Beitrag zum streikenden Mac-Lautsprecher.

Dritter Streitpunkt ist die Gewichtung der fehlenden Siri AI. CNET bewertet mit 9,0 und glaubt noch nicht, dass Siri AI einen Neukauf rechtfertigt. Cult of Mac vergibt fünf von fünf Sternen und hält den Aufpreis von 50 Dollar gegenüber dem Startpreis des Originals für gerechtfertigt. SoundGuys wertet die Preis-Leistung nur mit 3,5 und kommt auf 5,6 insgesamt. Dort beantwortete ein Google Home Mini von 2017 die Frage nach einem Ersatz für Kuchenmehl, der Mini 2 nicht. AppleInsider fühlt sich nach einigen Tagen leicht enttäuscht.

Einordnung der Redaktion: Neuer Chip, weniger Mikrofone, 20 Dollar Aufpreis

Das Datenblatt des HomePod Mini 2 verändert laut MacRumors vom 30. Oktober 2026 vor allem das Innenleben. Die Tabelle stellt die Herstellerangaben zu Mini 2 und Vorgänger gegenüber.

Merkmal Mini 2 Vorgänger Chip S10 S5 WLAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 4 Bluetooth 6 5 Mikrofone für Siri 3 4 Gewicht 3 % weniger Referenz Preis (USA) 149 US-Dollar 99 US-Dollar zum Start, 129 US-Dollar seit Juni

Quelle: MacRumors (30. Oktober 2026), The Verge (1. November 2026), SoundGuys (6. November 2026)

Das Datenblatt erklärt den Klangstreit nicht. Cult of Mac verweist darauf, dass weiterhin ein Breitbandtreiber und zwei Passivradiatoren (Membranen ohne eigenen Antrieb, die den Bass verstärken) arbeiten. MacRumors schreibt, Apple habe bessere Klangqualität nicht ausdrücklich bestätigt. Bei den Mikrofonen widersprechen sich die Quellen: CNET spricht von einem zusätzlichen Mikrofon, MacRumors von drei statt vier. Wir können das nicht auflösen.

Als Alternative nennt SoundGuys den Google Home Speaker für 99,99 US-Dollar, der den Gemini-Assistenten schon ab Werk mitbringt. Fortgeschrittene Funktionen wie Gemini Live verlangen laut SoundGuys ein Abo für 10 Dollar im Monat nach sechs Gratismonaten. CNET rät ebenfalls zum Google-Modell mit ähnlichem Klang oder zum Amazon Echo Studio (2026) für 220 Dollar. Der große HomePod der zweiten Generation kostet laut CNET 349 Dollar und klingt weiterhin besser, vor allem beim Bass.

Für sich genommen hat der Mini 2 laut The Verge einen Trumpf: Mit 149 Dollar ist er der günstigste Apple-Home-Hub mit Thread und Matter, also den Funkstandards für Smart-Home-Geräte. Wer mehr Funktionen will, findet im 299 Dollar teuren HomeView ein Display, das wir in Was kann Apple HomeView, und was setzt es voraus? erklären. Vier Mini 2 plus neuer Apple TV 4K für 299 Dollar kosten laut SoundGuys 895 Dollar vor Steuern.

Unsere Einschätzung: Für 149 Dollar kaufen Sie heute einen schnellen Lautsprecher mit einem Zukunftsversprechen, das noch kein Datum hat. Der Aufpreis von 20 Dollar zum bisherigen Mini ist vertretbar, wenn Sie den Klanggewinn von CNET und Cult of Mac hören, aber schwer zu begründen, wenn AppleInsider recht hat.

Offen bleibt einiges. Apple nennt keinen Termin für Siri AI, und laut CNET verlangen fortgeschrittene Funktionen ein iCloud+-Abo, zu dem Apple schweigt. Ob der Mac-Lautsprecher bei allen läuft, klärt erst ein Update. Das Vierer-Surround konnte laut Cult of Mac und AppleInsider noch niemand prüfen, weil der neue Apple TV 4K fehlte. Deutsche Preise nennt keiner der Tests. Zur Lage in der EU lesen Sie unseren Beitrag zur EU-Verfügbarkeit von HomeView, Apple TV 4K und HomePod mini 2.

Für wen sich der HomePod Mini 2 jetzt lohnt und wer besser wartet

Der HomePod Mini 2 lohnt sich nach den fünf Tests für Apple-Haushalte, die eine schnellere Siri und kompakten Klang wollen. Wer den ersten Mini besitzt, braucht laut SoundGuys ohne Mac-Funktion oder Surround-Pläne wenig Anlass zum Wechsel, bevor Siri AI da ist. CNET sieht das ähnlich: Ist Ihnen der bessere Klang 20 Dollar wert, sei es ein guter Kauf, sonst solle man warten. Der Cult-of-Mac-Tester schob sein altes Gerät ins Schlafzimmer.

Neukäufer mit iPhone und Wunsch nach einem günstigen Home-Hub bekommen laut The Verge den billigsten Einstieg. Wer vor allem einen cleveren Assistenten sucht, sollte laut SoundGuys warten. Dort bekommt man für weniger Geld den Google Home Speaker mit Gemini.

Tipp: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Mac Wi-Fi 6E beherrscht, denn SoundGuys nennt dafür Modelle ab 2023.

Der nächste feste Termin ist der 13. November 2026. Dann kommt laut Cult of Mac der neue Apple TV 4K, und das Surround-Setup lässt sich erstmals prüfen. Für Siri AI auf dem Mini 2 fehlt weiter ein Datum. The Verge kündigt einen vollständigen Test erst für den Start der Funktion an.