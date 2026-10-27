Der ESM hat eine DLT-basierte Benchmark-Anleihe über 1 Mrd. € begeben. Die Geldseite wurde über die Eurosystem-Plattform Pontes direkt in Zentralbankgeld abgewickelt.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) hat laut Bundesbank als erster europäischer supranationaler Emittent eine DLT-basierte Benchmark-Anleihe über 1 Mrd. € begeben. Neu ist die Kombination: Die Anleihe entsteht digital, und die Zahlung erfolgt über die Eurosystem-Plattform Pontes direkt in Zentralbankgeld. Clearstream erstellt das Papier, die Bundesbank unterstützt bei der Begebung und ist Zahlstelle. Beratende Banken waren die DZ BANK und Société Générale. Die Bundesbank-Pressemitteilung dazu stammt vom 26. Oktober 2026.

Dahinter stehen mehrere Fachbegriffe, die für das Verständnis nötig sind. DLT steht für Distributed-Ledger-Technologie, also ein gemeinsam geführtes Register, in dem Einträge nicht bei einer einzigen Stelle liegen. „Digital native“ heißt, dass ein Wertpapier von Anfang an in einem solchen Register entsteht und nicht erst nachträglich aus einem klassischen Papier digitalisiert wird. „Tokenisiert“ bedeutet, dass das Wertpapierrecht als digitaler Eintrag, als Token, abgebildet wird. „Zentralbankgeld“ ist Geld, das bei der Notenbank selbst geführt wird, nicht bei einer Geschäftsbank; es gilt als die sicherste Form von Geld im Finanzsystem. Pontes ist laut der Pressemitteilung der Bundesbank seit dem 21. September 2026 in Betrieb, und damit wechselt die europäische digitale Finanzmarktinfrastruktur von Pilotprojekten in den Live-Betrieb.

Was die Anleihe technisch neu macht

Der Kern ist ein Ablauf in drei Schritten, den man sich gut einprägen kann. Erstens wird die Anleihe digital erzeugt: Clearstream, die Verwahr- und Abwicklungsgesellschaft der Deutschen Börse Group, erstellt und verwaltet sie in der Clearstream Digital Infrastructure. Es gibt also kein klassisches Papier, das erst später digital abgebildet würde, sondern von Beginn an einen digitalen Eintrag. Das meint der Begriff „digital native“.

Zweitens erfolgt die Lieferung gegen Zahlung. Fachleute sprechen von Delivery versus Payment, kurz DvP. Gemeint ist ein Grundprinzip des Wertpapierhandels: Das Wertpapier wird nur dann übertragen, wenn gleichzeitig das Geld fließt, und umgekehrt. Weder die Käuferseite noch die Verkäuferseite geht in Vorleistung. Laut Bundesbank ermöglicht Clearstream diese DvP-Abwicklung der Anleihe auf seiner D7 DLT-Plattform für tokenisierte Wertpapiere.

Drittens wird die Geldseite über Pontes direkt in TARGET abgewickelt, abgekürzt T2. T2 ist die bestehende Marktinfrastruktur des Eurosystems für Großbetragszahlungen in Zentralbankgeld. Die geldliche Abwicklung der Anleihe läuft damit über eine Infrastruktur, die bereits besteht. dm-Einordnung: Nach der Beschreibung der Bundesbank übernimmt Clearstream auf der DLT-Plattform D7 die Wertpapierseite mit Lieferung gegen Zahlung, während die Geldseite über Pontes in T2 erfolgt; Pontes stellt demnach die Verbindung zwischen beiden her.

Pontes selbst beschreibt die Bundesbank als Plattform des Eurosystems, über die Großbetragsfinanztransaktionen mithilfe der DLT direkt in Zentralbankgeld abgewickelt werden können. Großbetrag bedeutet: Es geht um Geschäfte zwischen Finanzinstitutionen und nicht um Zahlungen von Privatpersonen. Das ist die Plattform, die die EZB für die Token-Abwicklung mit Zentralbankgeld vorgesehen hat.

Die Bundesbank formuliert den Anspruch so: „Damit wechselt die europäische digitale Finanzmarktinfrastruktur von Pilotprojekten in den Live-Betrieb.“ Laut Börsen-Zeitung sprechen ESM, Bundesbank und Clearstream vom Übergang aus der Pilotphase in den Echtbetrieb. Das ist die Selbstbeschreibung der Beteiligten. Belegt ist der Betrieb: Eine Anleihe über 1 Mrd. € ist begeben, die Geldseite lief über die Plattform.

Was sich daraus nicht ableiten lässt, sind Aussagen über Tempo oder Kosten. Zu beidem enthalten weder die Mitteilung der Bundesbank noch die Börsen-Zeitung Angaben; ein Vorteil gegenüber der herkömmlichen Abwicklung ist damit nicht belegt. Belegt ist die Neuheit des Zusammenspiels, nicht ein messbarer Effizienzgewinn. Auch die Unterzeile der Bundesbank-Mitteilung, der ESM „notiere“ seine allererste digital native Anleihe, ist kein Hinweis auf eine Börsennotiz: Die Notiz an der Luxemburger Börse ist erst geplant, dazu folgen weitere Angaben weiter unten.

dm-Einordnung: Der Aufbau kommt auf der Geldseite ohne neue Währungskonstruktion aus. Die geldliche Abwicklung erfolgt laut Bundesbank in Zentralbankgeld über T2, also über die bestehende Marktinfrastruktur des Eurosystems für Großbetragszahlungen.

Wer an der Emission welche Rolle übernimmt

An der Transaktion sind vier Seiten beteiligt, die man auseinanderhalten sollte. Der ESM ist der Emittent, er nimmt also das Geld auf und schuldet es zurück. Als Zahlstelle und Unterstützerin bei der Begebung agiert die Bundesbank. Clearstream stellt die technische Infrastruktur für das Wertpapier. Das Eurosystem, der Verbund aus Europäischer Zentralbank und nationalen Zentralbanken des Euroraums, betreibt Pontes und das Zahlungssystem T2.

Die Bundesbank unterstützt laut ihrer Mitteilung bei der Begebung der Anleihe und fungiert als Zahlstelle. Eine Zahlstelle wickelt Zahlungen an die Anlegenden ab, etwa Zinsen und die Rückzahlung am Ende der Laufzeit. Damit sie diese Rolle auf Pontes ausfüllen kann, ist sie als Marktteilnehmer an die Plattform angebunden. Die Bundesbank tritt damit in einer konkreten Rolle als Nutzerin von Pontes auf, die Plattform selbst ist eine des Eurosystems.

Clearstream fungiert als Pontes-Market-DLT-Operator. Gemeint ist die Stelle, die auf der Marktseite die DLT-Umgebung betreibt und an Pontes anschließt. Das Unternehmen erstellt und verwaltet die digitale Anleihe in der Clearstream Digital Infrastructure. Die DZ Bank und die Société Générale sind laut Bundesbank beratende Banken. Laut Börsen-Zeitung berieten sie den ESM zudem beim digitalen Format; beide gehören außerdem zu den Konsortialführern.

Zur Vorgeschichte: Pontes wurde im Jahr 2024 vom Eurosystem im Rahmen der Eurosystem Exploratory Work erprobt. Eine solche Erprobung prüft, ob eine Technik für den Regelbetrieb taugt, bevor sie im Markt eingesetzt wird. Am 21. September 2026 nahmen die EZB und die nationalen Zentralbanken des Euroraums die Plattform in Betrieb. Die ESM-Anleihe ist die erste digitale ESM-Benchmark-Anleihe, die über Pontes abgewickelt wurde.

Die Beteiligten ordnen das Ereignis selbst ein. ESM-Geschäftsführer Pierre Gramegna sagt: „Diese Benchmark-Anleiheemission des ESM stellt einen wichtigen Meilenstein für die digitalen Finanzmärkte Europas dar.“ Bundesbank-Präsident Joachim Nagel nennt die Emission „ein wichtiger Schritt zur Integration der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) in die europäische Finanzmarktinfrastruktur“. Stephanie Eckermann, Chairwoman von Clearstream und Vertreterin der Deutschen Börse Group, erklärt: „Mit der Einführung von Pontes sind Transaktionen mit digitalem Zentralbankgeld für den institutionellen Gebrauch operative Realität und ein wichtiger Bestandteil der Abwicklung von Wertpapieren geworden.“

Alle drei Aussagen sind Wertungen der Beteiligten, keine unabhängigen Befunde. Belegt sind dagegen die Begebung der Anleihe, die Rollen der Beteiligten und die Abwicklung der Geldseite in Zentralbankgeld. Gramegna spricht von den Märkten, Nagel von der Infrastruktur, Eckermann vom operativen Alltag. Wie breit die Nutzung künftig wird, lassen alle drei offen; Angaben dazu in Zahlen liegen nicht vor.

dm-Einordnung: Clearstream betreibt die D7-Plattform und ist Teil der Deutschen Börse Group. Eckermann, Chairwoman von Clearstream, spricht zugleich für die Deutsche Börse Group, wenn sie sich zur Pontes-Einführung äußert. Die Zitate geben daher die Sicht der Beteiligten wieder und sind keine unabhängige Bewertung.

Konditionen der Anleihe laut Börsen-Zeitung

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell gpt_image_2 Prompt Abstract glowing chain of cubes forming a digital ledger floating above a quiet marble banking hall, subtle blue and gold light, wide shot. Photorealistic editorial magazine photo, 16:9. Absolutely no text, no letters, no numbers, no logos, no brand marks. Anleihe auf DLT-Basis (Symbolbild)

Die Eckdaten stammen ausschließlich aus der Berichterstattung der Börsen-Zeitung vom 26. Oktober 2026; die Bundesbank nennt sie nicht. Laut Börsen-Zeitung nahm der ESM 1 Mrd. € mit Fälligkeit im April 2030 auf. Der Kupon, also der auf den Nennwert bezogene Zinssatz, liegt laut Börsen-Zeitung bei 3,375 %. Die Rendite, die den Ausgabepreis und die Laufzeit mit einrechnet, wurde laut Börsen-Zeitung bei 3,468 % festgesetzt.

Der Unterschied zwischen beiden Werten lässt sich leicht beziffern. dm-Rechnung: Rendite minus Kupon = 3,468 % − 3,375 % = 0,093 Prozentpunkte. Das ist die Differenz zwischen dem, was der Kupon nominal zahlt, und dem, was sich für Anlegende zum Ausgabepreis effektiv ergibt. Ein Ausgabepreis ist in der Börsen-Zeitung nicht genannt.

Der Spread wurde laut Börsen-Zeitung bei Mid-Swaps plus 3 Basispunkten festgesetzt. Ein Spread ist der Renditeaufschlag gegenüber einer Vergleichsgröße. Mid-Swaps sind der Mittelwert aus Kauf- und Verkaufssatz von Zinsswaps, also Tauschgeschäften zwischen festen und variablen Zinsen, und dienen am Markt als Referenzsatz. Ein Basispunkt entspricht einem Hundertstel Prozentpunkt, drei Basispunkte sind also 0,03 Prozentpunkte. Die Anleihe wurde demnach mit einem Renditeaufschlag von 0,03 Prozentpunkten gegenüber Mid-Swaps festgesetzt.

Zur Nachfrage: Das Orderbuch, also die Sammlung der Kaufaufträge, summierte sich laut Börsen-Zeitung einschließlich der Nachfrage der Konsortialbanken auf mehr als 2,2 Mrd. €. Konsortialführer waren laut Börsen-Zeitung DZ Bank, HSBC, Santander und Société Générale. dm-Rechnung: Orderbuch ÷ Volumen = 2,2 Mrd. € ÷ 1 Mrd. € = mehr als das 2,2-Fache. Wichtig ist der Zusatz, dass die Konsortialbanken-Nachfrage enthalten ist; die Zahl sagt daher nichts über die Nachfrage externer Anlegender allein aus. Eine Aufschlüsselung der Investorenstruktur nennt die Börsen-Zeitung nicht.

Mit der Transaktion schließen ESM und EFSF laut Börsen-Zeitung ihr Fundingprogramm für 2026 ab. EFSF steht für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, die Vorgängerin des ESM. Fundingprogramm meint den Plan, sich über das Jahr am Kapitalmarkt Geld zu beschaffen.

Zum Vergleich nennt die Börsen-Zeitung die KfW. Die Förderbank hatte im Juni eine Krypto-Anleihe über 100 Mio. € begeben und erwägt für 2027 eine liquidere DLT-Anleihe von 500 Mio. bis 1 Mrd. €. „Liquide“ heißt hier: leicht und ohne große Preisabschläge handelbar. Der Größenunterschied ist offensichtlich; zum Vergleich nennt die Börsen-Zeitung nur diese Eckdaten der KfW.

dm-Einordnung: Die Bundesbank nennt keine Konditionen; Kupon, Rendite und Spread stammen allein aus der Börsen-Zeitung. Die Besonderheit der Emission liegt laut Pressemitteilung im digitalen Format und in der Abwicklung. Wer die Anleihe nur nach Kupon und Spread betrachtet, sieht von der DLT-Neuerung nichts.

Was geplant ist und was fehlt

Die Anleihe lebt nicht dauerhaft nur in der DLT-Welt. Die Bundesbank beschreibt ein hybrides Modell von Clearstream: Es ermöglicht, die Anleihe aus der D7-DLT-Umgebung in die traditionelle Marktinfrastruktur zu übertragen. Dort kann sie über den bestehenden Service des Eurosystems, TARGET2-Securities (T2S), abgewickelt werden. T2S ist die europäische Plattform, auf der Wertpapiergeschäfte gegen Zentralbankgeld abgerechnet werden. Hybrid heißt also: zwei Welten, ein Papier, und die Möglichkeit, zwischen ihnen zu wechseln.

Mehrere Schritte sind bislang nur angekündigt. Laut Bundesbank soll die Benchmark-Anleihe an der Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) notiert werden. Sie soll außerdem als Sicherheit für geldpolitische Transaktionen im Eurosystem Collateral Management System (ECMS) zugelassen werden. Eine Sicherheit ist ein Vermögenswert, den eine Bank hinterlegt, um sich bei der Notenbank Geld zu leihen. Notenbankfähig heißt, dass das Eurosystem ein Papier als Sicherheit für geldpolitische Geschäfte akzeptiert. Diese Zulassung ist derzeit ein Vorhaben, kein Zustand.

Dasselbe gilt für den Handel am Repo-Markt mit tokenisierten Anleihen. Es wird erwartet, dass die Anleihe als zulässige Sicherheit bei Eurex Clearing verwendet und in allgemeine Sicherheitenkörbe bei Eurex Repo aufgenommen wird. Ein Repo ist ein kurzfristiges Geschäft, bei dem Wertpapiere als Pfand für Geld dienen; ein Sicherheitenkorb bündelt Papiere, die als gleichwertig getauscht werden dürfen. Ob und wann diese Schritte erfolgen, ist bislang nicht angegeben.

Warum die Zulassung als Sicherheit so wichtig ist, erklärt die Börsen-Zeitung. Seit Ende März akzeptiere das Eurosystem DLT-basierte Wertpapiere zwar als Sicherheiten, verlange aber weiterhin, dass sie über ein zugelassenes, an T2S angebundenes Abwicklungssystem erreichbar sind. Genau dafür dient das hybride Modell: Die Anleihe entsteht in der DLT-Umgebung, bleibt aber über T2S erreichbar. dm-Einordnung: Nach der Beschreibung der Börsen-Zeitung ist die Anbindung an T2S die Bedingung, unter der DLT-Papiere als Sicherheit akzeptiert werden.

Der Status lässt sich klar trennen. Vollzogen sind die Begebung, die Rollen der Beteiligten und die Geldabwicklung über Pontes in T2. Geplant sind die Notiz an der LuxSE, die Zulassung im ECMS und die Aufnahme bei Eurex; diese Schritte sind angekündigt, aber noch nicht erfolgt. Die Anleihe ist deshalb bislang nicht in allen genannten Märkten und Systemen integriert.

Rein auf DLT-Netzwerken begebene und abgewickelte Papiere sind laut Börsen-Zeitung bislang nicht notenbankfähig, die EZB prüft eine schrittweise Ausweitung. Jun Dumolard, beim ESM für Funding und Investor Relations zuständig, zeigte sich laut Börsen-Zeitung zufrieden mit der „starken und breit gestreuten Nachfrage“, die das Vertrauen des Marktes in den ESM bestätige, vermied aber eine Festlegung auf weitere digitale Emissionen.