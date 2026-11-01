Die Schwarz-Gruppe führt die Series-E-Runde von Cohere an, Zielwert bis zu 7 Milliarden kanadische Dollar. Bestätigt ist bisher nur ein erster Abschluss; das Kapital soll in Modelle, Infrastruktur und Expansion fließen.

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Die Schwarz-Gruppe führt die Series-E-Runde des KI-Anbieters Cohere an, die laut Unternehmensmitteilung vom 29. Oktober 2026 bis zu 7 Milliarden kanadische Dollar einbringen soll. Bestätigt ist bislang nur ein erster Abschluss („initial close“), die 7 Milliarden sind ein Zielwert. Die Bewertung liegt laut heise online bei rund 35,7 Milliarden kanadischen Dollar, umgerechnet rund 23,9 Milliarden Euro.

Cohere holt Staat, Nvidia und einen Handelskonzern in eine Runde

An der Series-E-Runde von Cohere beteiligen sich laut dem Blogbeitrag vom 29. Oktober 2026 auch die kanadische Regierung und Nvidia. Series E steht für eine späte Wachstumsrunde. Genannt werden außerdem Bell Ventures, Bullhound Capital, Inovia Capital und Prosperity7 Ventures. Nvidia ist laut heise bereits Investor.

Für Kanada ist das ein Rekord. Laut Blogbeitrag ist es die größte Runde, die ein privates kanadisches Unternehmen je aufgenommen hat. heise online schreibt, sie gelte als größte private Kapitalaufnahme der kanadischen Technologiebranche.

Das Zielvolumen entspricht laut heise online rund 4,7 Milliarden Euro. Klartext: Ein Zielwert ist keine Überweisung. Wie viel Kapital bisher eingegangen ist, nennt der Blogbeitrag nicht.

Die Schwarz-Gruppe war früh gesetzt. Am 24. April 2026 meldete der Anbieter, die Gesellschaften der Gruppe wollten die Runde als Lead-Investor anführen. Vorgesehen war eine strukturierte Finanzierungszusage von 500 Millionen Euro (rund 600 Millionen Dollar). Die Konditionen nennt die Mitteilung nicht. Sie spricht zudem von starkem Interesse weiterer Investoren.

Der Staat zahlt mit. Ottawa hat laut Blogbeitrag seit 2017 mehr als 5 Milliarden kanadische Dollar für KI zugesagt. Berlin folgt: Seit 2018 stehen laut Blogbeitrag 5 Milliarden Euro für die nationale KI-Strategie bereit.

Das Ziel formuliert der Blogbeitrag klar. Der Anbieter will eine Spitzenfirma außerhalb der USA und Chinas aufbauen. Dazu gehören Modelle, die mit den besten der Welt konkurrieren. Hinzu kommen eine sichere Plattform und Cyberabwehr, auf die sich Demokratien verlassen können.

Das frische Geld soll in Modellentwicklung, Infrastruktur und globale Expansion fließen. So sagte es Vorstandschef und Mitgründer Aidan Gomez laut heise online. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte er: „Es ist ein Signal an Talente, dass Cohere auf höchstem Niveau auf der Weltbühne konkurrieren will und unsere Ambitionen extrem hoch sind.“ Branchenbeobachter sehen laut heise zudem eine Vorbereitung auf einen Börsengang (IPO). Der Blogbeitrag erwähnt keinen Börsengang.

Die Schwarz-Gruppe will Cohere-Modelle in die eigene Cloud STACKIT holen

Die Schwarz-Gruppe will die KI-Modelle von Cohere in ihrer Cloud STACKIT verankern, schreibt heise online. STACKIT gehört zu Schwarz Digits. Das ist die IT-Sparte der Gruppe. Damit baut die Gruppe laut heise ihre Position als einer der bedeutendsten Investoren in europäische KI- und Cloud-Infrastruktur aus. Christian Müller begründet das laut heise so: „Bei digitaler Souveränität geht es um strategische Wahlfreiheit, Interoperabilität und darum, die Schlüssel zu den eigenen Daten selbst in der Hand zu behalten.“ Interoperabilität meint das Zusammenspiel verschiedener Systeme.

Am 16. September 2026 wurde Müller konkreter. Er nannte das Ziel, STACKIT als technisches Rückgrat für souveräne KI-Lösungen zu etablieren. Das steht in der Mitteilung. Organisationen müssten nicht zwischen hoher Leistung und digitaler Unabhängigkeit wählen, sagte Müller. Souveräne KI (Sovereign AI) meint Systeme unter eigener Kontrolle der Betreiber. Wie Europa solche Systeme aufbaut, beschreibt unser Beitrag zu datensouveränen KI-Modellen aus Europa.

Die Begründung kam am 24. April 2026. Rolf Schumann und Christian Müller führen Schwarz Digits laut Mitteilung als Co-CEOs. Sie erklärten gemeinsam, die Gruppe positioniere sich als Lead-Investor für digitale Souveränität und Infrastruktur.

Gemeinsam mit der Schwarz-Gruppe soll das vereinte Unternehmen ein souveränes Angebot auf STACKIT bereitstellen. So steht es in der Mitteilung vom 24. April 2026. Die Modelle sollen dann auf STACKIT laufen. Umsatzziele für STACKIT nennt die Gruppe nicht.

Aleph Alpha ist der Zukauf, an dem die europäische Seite der Strategie hängt

Cohere und Aleph Alpha haben am 16. September 2026 einen verbindlichen Zusammenschlussvertrag (Business Combination Agreement) unterzeichnet. Er steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. So steht es in der Mitteilung. Der Abschluss wird später im Jahr 2026 erwartet. Der Vorgänger war eine am 24. April 2026 angekündigte Partnerschaft. Sie bündelt laut Mitteilung Ingenieurstalent und Rechenleistung zweier G7-Staaten, um Modelle der nächsten Generation schneller zu entwickeln. heise online nennt die „transatlantische Fusion“ de facto eine Übernahme von Aleph Alpha durch Cohere.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2 pro 1k 16:9 Prompt A glass-walled conference room in a modern office holds a table with folders, a fountain pen, and two coffee cups. Two people in business attire shake hands across the table while daylight falls through the window onto the city skyline. Photorealistic style image. Mood: serious, cooperative, quietly optimistic. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Cohere und Aleph Alpha haben am 16. September 2026 einen verbindlichen Zusammenschlussvertrag unterzeichnet, der unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht. Der Abschluss wird später im Jahr 2026 erwartet.

Aleph Alpha bringt Forschungsexzellenz mit. Die Transaktion soll europäische Forschung und Erklärbarkeit mit globaler Skalierung vereinen, schreibt heise online. Ilhan Scheer, Co-CEO des Heidelberger Unternehmens, nannte in der Mitteilung den Schwerpunkt der vergangenen zwölf Monate. Es seien spezialisierte Sprachmodelle für Regierungen und regulierte Branchen gewesen.

Die künftige Struktur steht schon. Das vereinte Unternehmen soll laut Mitteilung mehr als 1.000 Beschäftigte haben. Es erhält Doppelsitze in Berlin und Toronto. Heidelberg bleibt Forschungsstandort. Scheer wird nach dem Vollzug Chief Operating Officer, Mitgründer Samuel Weinbach Chief Research Officer.

Kein Staat und kein Unternehmen solle zwischen leistungsfähiger KI und Kontrolle über die eigene Technik wählen müssen, sagte Gomez am 16. September 2026. Die Politik gibt Rückendeckung. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) kommentierte die Fusion laut heise online so: „Es wird ein globaler KI-Champion entstehen“. Bis zum Vollzug bleibt der Champion eine Ankündigung. Das Unternehmen will nach kanadischem und deutschem Recht arbeiten. Das gilt laut Mitteilung auch für Vorgaben zu sensiblen Daten und Technologie.

Als Vorbild nennt das Unternehmen Airbus. Der Flugzeugbauer lieferte 2025 laut Blogbeitrag 793 Flugzeuge aus. Boeing kam auf 600. Daraus leitet das Unternehmen ab: Ein scheinbar entschiedener Markt lässt sich bewegen. Es brauche einen ernsthaften Herausforderer, geduldiges Kapital, einen anderen Ansatz und Partner.

Einen weiteren Konzerneinstieg bei einem europäischen KI-Anbieter analysiert unser Beitrag zum Samsung-Mistral-Investment.

Cohere verkauft Kontrolle: Modelle im eigenen Rechenzentrum statt per Schnittstelle

Cohere richtet sich laut heise online ausschließlich an Unternehmenskunden und Regierungen. OpenAI und Anthropic setzen dagegen stark auf Privatkonsumierende. Die Technik soll unabhängig von großen US-Rechenzentrenbetreibern funktionieren. Sie kann in privaten Clouds, auf eigener Infrastruktur oder in vollständig isolierten Umgebungen laufen. Für hochregulierte Branchen ist das laut heise ein zentrales Verkaufsargument.

Die Plattform dafür heißt North. Laut Blogbeitrag ist North eine Plattform für KI-Agenten, also für Software, die Aufgaben mehrstufig selbst abarbeitet. Sie läuft in einer Cloud, im Rechenzentrum oder in einer abgeschotteten („air-gapped“) Umgebung des Unternehmens. North bleibt modellunabhängig. Cohere-Modelle lassen sich neben anderen nutzen. Reliant AI, das früher im Jahr 2026 dazukam, erweitert North auf Biopharma und Gesundheitswesen.

Das Problem sieht Cohere in einer unbequemen Wahl. Entweder günstige chinesische Modelle oder leistungsstarke Modelle, die sich nicht einsehen lassen. Als Beleg dient die Plattform OpenRouter. Dort stammten früher im Jahr 2026 mehr als 70 Prozent der ausgelieferten Tokens offener Modelle von chinesischen Modellen. Vierzehn Monate zuvor waren es 3 Prozent. Tokens sind die Rechenbausteine der Sprachmodelle.

Der Anspruch reicht bis an die Spitze. Vorstandschef Gomez betonte laut heise, der Fokus liege sehr wohl auf großen Sprachmodellen. Laut Blogbeitrag plant Cohere Modelle in jeder Preisklasse bis zur Spitze. Dazu kommen kleinere, effizientere Modelle. Unternehmen sollen je Aufgabe nach Leistung, Kosten, Latenz (Antwortzeit) und Einsatzanforderungen wählen.

Cohere widerspricht dem „frontier fatalism“. So nennt der Blogbeitrag die Annahme, die Spitze der KI gehöre zwei Ländern und wenigen Firmen. Alle anderen müssten gemietete Intelligenz akzeptieren. Der Anbieter hält dagegen: Es gebe viele Spitzen. Je nach Aufgabe zähle das System um das Modell herum. Dazu gehört, wie Kontext aufgebaut, Zustand verfolgt und Ergebnisse geprüft werden.

Öffentliche Auftraggeber fragen laut Blogbeitrag zuerst nach starker Analyse in vielen Sprachen. Dazu kommt das Lesen von Bildern und Dokumenten. Eine Bank, ein Telekomanbieter oder ein Krankenhaus braucht dieselben Fähigkeiten von einem KI-Agenten. Erkenntnisse aus einzelnen Branchen fließen laut Unternehmen in die allgemeinen Modelle zurück.

Der Markt ist groß. In der Mitteilung vom 24. April 2026 zitiert das Unternehmen eine McKinsey-Prognose vom März 2026. Danach soll der Markt für KI-Dienste jährlich mehr als 1 Billion Dollar (englisch: 1 trillion) erreichen. Fast 600 Milliarden Dollar davon entfielen auf souveräne KI.

Dazu kommt die Cyberabwehr. Das Unternehmen will das Start-up AISLE übernehmen und daraus „Cohere Cyber“ bauen. Es soll Schwachstellen finden und beheben. Laut Blogbeitrag läuft das System vor Ort, hinter der Firewall oder in abgeschotteten Umgebungen. Der Quellcode verlässt laut Blogbeitrag nie das Gebäude. Kein externer Anbieter kann den Zugriff drosseln. AISLE hat im ersten Jahr mehr als 500 CVEs identifiziert, also öffentlich katalogisierte Sicherheitslücken.

Im August 2026 hatte Daniel Stenberg, Gründer des Open-Source-Werkzeugs curl, berichtet, dass Anthropics Mythos, OpenAIs Codex Security und ZeroPath nichts Weiteres in seinem Code gefunden hätten. Danach habe AISLE 18 der 24 Schwachstellen gefunden, die im Oktober-Release von curl behoben wurden. Das ist eine Eigenangabe. Der Blogbeitrag räumt ein, dass sich ein Spezialsystem und ein Allzweckmodell nicht direkt vergleichen lassen.

Was IT-Leitungen und Einkauf jetzt klären sollten

Wer Cohere oder STACKIT als Lieferanten erwägt, sollte Zeitplan, Betriebsmodell und Rechtsrahmen prüfen. Warum Unternehmen 2026 auf souveräne KI setzen, zeigt unser Überblick zu europäischen KI-Alternativen. Vieles davon steht noch aus.

Diese vier Punkte gehören auf Ihre Liste:

Genehmigungsstand: Der Aleph-Alpha-Zusammenschluss steht laut Mitteilung vom 16. September 2026 unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Betriebsmodell: Fragen Sie, ob die Modelle in privater Cloud, auf eigener Infrastruktur oder in isolierter Umgebung laufen.

Modellfreiheit: North ist laut Blogbeitrag modellunabhängig, lassen Sie sich den Einsatz fremder Modelle zusichern.

Rechtsrahmen: Das Unternehmen will laut Mitteilung vom 16. September 2026 nach kanadischem und deutschem Recht arbeiten, verlangen Sie die Details.

Unterschreiben Sie nichts auf Basis einer Ankündigung. Souveränität funktioniert nicht auf Folien. Sie braucht Vertragsklauseln.

Cohere nennt im Blogbeitrag vier Schritte für die kommenden zwölf Monate. Der Aleph-Alpha-Zusammenschluss und die AISLE-Übernahme sollen abgeschlossen werden. Cohere Cyber soll für abgeschottete und als geheim eingestufte Umgebungen starten. Die nächste Modellgeneration soll erscheinen. Mit verbündeten Partnern soll das Training von Spitzenmodellen beginnen.

Der erste greifbare Termin ist der Vollzug mit Aleph Alpha. Cohere erwartet ihn später im Jahr 2026. Offen bleibt, wie viel der bis zu 7 Milliarden kanadischen Dollar am Ende zusammenkommt.