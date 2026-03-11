PayPal Alternative: Die besten Bezahldienste für Online-Shops

PayPal kassiert bis zu 2,49 Prozent Gebühren plus 35 Cent pro Transaktion — und das bei einem Zahlungsanbieter, dessen Dispute-Prozess für Händler seit Jahren als Problemzone gilt. Wer sich als Shop-Betreiber fragt, ob es bessere Alternativen gibt, dem sei gesagt: Ja, die gibt es. Die Frage ist nur, welche für Ihr Geschäftsmodell passt.

Warum PayPal trotz Alternativen in vielen deutschen Shops bleibt

Schlicht und einfach: PayPal funktioniert. Nicht weil es das günstigste oder technisch ausgefeilteste System ist, sondern weil es das bekannteste ist. Laut verschiedenen Studien zum deutschen Online-Handel ist PayPal bei rund 70 bis 75 Prozent aller deutschen Online-Käufer als Zahlungsmethode bekannt und akzeptiert. Das ist ein Marktwert, den kein noch so guter Newcomer in kurzer Zeit replizieren kann. Wer PayPal aus dem Checkout streicht, verliert — und das ist kein Klischee, das ist messbar — einen Teil seiner Conversion.

Das bedeutet aber nicht, dass Sie PayPal als einzigen Zahlungsanbieter oder als günstigste Option akzeptieren müssen. Die sinnvolle Frage lautet: Womit ergänzen Sie PayPal — oder womit ersetzen Sie es für bestimmte Zahlungsszenarien? Denn genau da entstehen die Einsparpotenziale. Ein systematischer Vergleich der verfügbaren Payment-Anbieter zeigt, dass die Unterschiede erheblich sind — vor allem bei hohem Transaktionsvolumen.

Der deutsche Payment-Markt ist dabei komplexer als in vielen anderen europäischen Ländern. Deutsche Käufer schätzen den Rechnungskauf — historisch stark, auch im Digitalzeitalter. SEPA-Lastschrift und Sofort-Überweisung spielen eine Rolle, die in anderen Märkten unbekannt ist. Wer eine PayPal-Alternative sucht, muss also nicht nur Gebühren vergleichen, sondern verstehen, welche Zahlungsmethoden seine spezifische Zielgruppe bevorzugt.

PayPal-Gebühren unter der Lupe: Was Sie wirklich zahlen

Die offiziellen PayPal-Gebühren für gewerbliche Transaktionen im DACH-Raum liegen bei 2,49 Prozent plus 35 Cent pro Transaktion für den Standard-Tarif. Klingt überschaubar — wird aber bei genauerer Betrachtung relevant. Bei einem durchschnittlichen Warenkorb von 80 Euro zahlen Sie 2,32 Euro Gebühren. Auf 1.000 Transaktionen im Monat macht das 2.320 Euro. Im Jahr sind das rund 27.800 Euro — nur an PayPal-Gebühren, für einen mittelgroßen Shop.

Dazu kommen die weniger offensichtlichen Kosten: Das Geld aus PayPal-Transaktionen landet zunächst im PayPal-Konto, nicht sofort auf Ihrem Geschäftskonto. Auszahlungen dauern in der Regel einen Werktag, können aber länger dauern, wenn PayPal das Konto aus irgendwelchen Gründen einschränkt. Und dann ist da noch das Dispute-System — PayPal entscheidet bei Käuferbeschwerden häufig zugunsten des Käufers, auch wenn der Händler im Recht ist. Chargebacks und Käuferschutz-Disputes können schnell zu substanziellen Verlusten führen, besonders in Kategorien mit hoher Retourenquote.

Anbieter Standardgebühr (EU-Karten) Fixbetrag Besonderheit PayPal 2,49 % 0,35 € Markenbekanntheit, Käuferschutz Stripe 1,5 % (EU-Karten) 0,25 € Beste API, kein PayPal integriert Mollie 1,8 % + 0,25 € – Alle Methoden, kein Fixum Klarna 1,95 % 0,30 € BNPL stark, komplex für Händler Adyen ab 0,3 % + Interchange 0,10 € Enterprise, hohe Mindestvolumina Shopify Payments 2,9 % (Basic) 0,30 € Nur für Shopify-Shops

Diese Zahlen sind Richtwerte auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen (Stand: Anfang 2026) — individuelle Konditionen können bei hohem Volumen erheblich günstiger ausfallen. Beim direkten Vergleich wird deutlich: Stripe ist bei europäischen Kartentransaktionen erheblich günstiger als PayPal. Mollie bietet einen guten Mittelweg. Klarna punktet bei Ratenkauf und Rechnungskauf, hat aber komplexere Abrechnungslogiken.

Mobile Payment: Wer im Checkout nicht alle gängigen Methoden anbietet, verliert Kunden an den Wettbewerb

Stripe: Die technisch überlegene Alternative

Stripe ist die Wahl für Händler, die ihre Checkout-Erfahrung vollständig kontrollieren wollen. Die API gilt als die beste der Branche — gut dokumentiert, zuverlässig, mit umfangreichen Webhooks für Automatisierungen. Stripe unterstützt über 135 Währungen und funktioniert in mehr als 45 Ländern. Für international ausgerichtete Shops ist das ein erheblicher Vorteil gegenüber PayPal, das bei Fremdwährungstransaktionen mit teuren Wechselkursaufschlägen arbeitet.

Das Problem dabei: Stripe bietet kein natives PayPal an. Wer Stripe als Hauptanbieter einsetzt, muss PayPal separat über ein zusätzliches Plugin oder eine eigene Integration einbinden — mehr Aufwand, mehr potenzielle Fehlerquellen. Und die Stripe-Oberfläche ist für technisch nicht versierte Nutzer deutlich komplizierter als PayPal. Das Onboarding dauert länger, und für komplexere Szenarien wie Marktplätze oder Abonnements braucht man echtes Entwickler-Know-how.

Auf der Kostenseite sieht es gut aus: 1,5 Prozent plus 0,25 Euro für europäische Kreditkarten — das ist deutlich günstiger als PayPal. Nicht-europäische Karten kosten mehr (2,5 Prozent), aber für Shops mit überwiegend DACH-Kundschaft ist Stripe beim reinen Gebührenvergleich der Gewinner.

Mollie: Der pragmatische Mittelweg

Mollie hat sich in den letzten Jahren als solide PayPal-Alternative für europäische Shops etabliert — vor allem bei kleinen und mittleren Händlern, die alle gängigen Zahlungsmethoden in einer Integration haben wollen. Das Besondere: Mollie berechnet keine monatliche Grundgebühr, keine Setup-Kosten, keine Mindestvolumina. Sie zahlen nur, was Sie tatsächlich abwickeln.

Der Zahlungsmix ist für den deutschen Markt gut geeignet: iDEAL (relevant für Shops mit niederländischer Kundschaft), SEPA-Lastschrift, Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay, Klarna, PayPal (ja, Mollie kann auch PayPal einbinden) und Sofort-Überweisung. Für viele Shops ist Mollie schlicht die einfachste Möglichkeit, alle relevanten Zahlungsarten unter einem Dach zu haben.

Das Problem dabei: Mollies Gebühren sind für Kreditkartentransaktionen nicht die günstigsten, und die Abrechnungsberichte sind — höflich ausgedrückt — gewöhnungsbedürftig. Wer komplexe Buchhaltungsanforderungen hat oder Transaktionen nach verschiedenen Kriterien analysieren möchte, wird sich über Mollies Dashboard ärgern. Für einfachere Setups funktioniert es gut.

Klarna: Wenn BNPL die Conversion treibt

Klarna ist keine klassische PayPal-Alternative — es ist ein spezialisierter Anbieter für aufgeschobene Zahlungen. Rechnungskauf (14 oder 30 Tage), Ratenzahlung und Sofort-Überweisung sind Klarnas Kern. Für Shops, bei denen hohe Warenkorbwerte und lange Kaufentscheidungen typisch sind — Elektronik, Möbel, Sportgeräte —, kann Klarna die Conversion erheblich steigern. Studien zeigen Warenkorbwertsteigerungen von 20 bis 50 Prozent bei Einführung von BNPL-Optionen.

Für Händler bedeutet Klarna aber auch: höhere Komplexität. Klarna übernimmt das Zahlungsausfallrisiko (gut), aber die Abrechnungs- und Rückgabelogik ist kompliziert. Wenn ein Kunde eine Klarna-Ratenzahlung hat und die Ware zurückschickt, zieht sich der Erstattungsprozess hin. Das kostet Supportzeit und gelegentlich Nerven. Die neue EU-Verbraucherkredit-Regulierung für BNPL-Dienste, die ab November 2026 greift, wird die Rahmenbedingungen für Klarna und ähnliche Dienste nochmals verändern — das sollten Händler bei der Planung berücksichtigen.

Klarnas Händlergebühren sind nicht öffentlich einsehbar und werden individuell verhandelt. Als Richtwert gilt: 1,95 Prozent plus 0,30 Euro für Sofort-Überweisung, für Rechnungskauf und Ratenzahlung liegen die Gebühren in der Regel höher. Dazu kommen Rückbuchungsgebühren. Für margensensible Produktkategorien ist Klarna daher gut zu kalkulieren.

Adyen: Enterprise-Payment für größere Shops

Adyen ist die Wahl großer Marken — McDonald’s, Spotify, Microsoft. Das gibt eine Vorstellung vom Zielkunden. Adyen arbeitet mit dem Interchange-Plus-Modell: Sie zahlen die tatsächlichen Interchange-Gebühren der Kartennetzwerke plus Adyens Marge. Das kann bei hohem Volumen erheblich günstiger sein als PayPals Flatrate-Gebühren, erfordert aber ein Mindestvolumen von typischerweise mehreren Hunderttausend Euro jährlich, um die Fixkosten zu rechtfertigen.

Für Shops unter 500.000 Euro Jahresumsatz ist Adyen in der Regel keine sinnvolle Option — zu komplex, zu aufwendig im Onboarding, zu wenig Mehrwert gegenüber einfacheren Lösungen. Wer aber in diese Größenordnung wächst, sollte Adyen auf der Roadmap haben.

Welche PayPal-Alternative für welchen Shop?

Die ehrliche Empfehlung: Es gibt keine universelle PayPal-Alternative. Stattdessen gibt es das richtige Setup für Ihr spezifisches Geschäftsmodell. Und in den meisten Fällen bedeutet „PayPal-Alternative“ nicht „PayPal abschalten“, sondern „PayPal ergänzen und für bestimmte Zahlungsarten günstiger werden“.

Für einen typischen deutschen B2C-Shop mit 50.000 bis 500.000 Euro Jahresumsatz sieht ein sinnvolles Payment-Setup etwa so aus: Mollie oder Stripe als Hauptanbieter für Kreditkartenzahlungen, Apple Pay und Google Pay — das spart gegenüber PayPal-Standard messbar Gebühren. PayPal als optionale Zusatzmethode, weil ein erheblicher Anteil der deutschen Käufer genau das will. Klarna für den Rechnungskauf, wenn das Sortiment und die Marge das erlauben. SEPA-Lastschrift für Stammkunden mit niedrigen Ticketgrößen.

Das Problem dabei: Mehr Zahlungsanbieter bedeuten mehr Buchhaltungsaufwand, mehr API-Verbindungen, die gepflegt werden müssen, und mehr Konten, die überwacht werden wollen. Wer keine technischen Ressourcen hat, fährt mit Mollie gut — weniger Kontrolle, aber auch weniger Komplexität. Wer Entwickler im Haus hat, holt das Maximum mit Stripe plus selektiver PayPal-Einbindung.

Was der Wechsel wirklich kostet

Wer seinen Payment-Anbieter wechselt, unterschätzt häufig den Aufwand. Technische Integration, Testing, Mitarbeiterschulung — das sind Stunden, die kalkuliert werden wollen. Dazu kommen mögliche Conversion-Einbrüche während der Umstellungsphase, weil sich Kunden an neue Checkout-Interfaces gewöhnen müssen. Eine ehrliche Kalkulation umfasst also nicht nur die neue Gebührenstruktur, sondern auch den einmaligen Umstellungsaufwand.

Empfehlenswert ist ein A/B-Test: Neuen Anbieter zunächst parallel einführen, für einen Teil des Traffics, und die Conversion-Daten vergleichen. Wer auf diese Daten verzichtet und blind wechselt, riskiert böse Überraschungen. Der Checkout ist die letzte Hürde vor dem Kauf — und jede Veränderung dort wirkt auf die Conversion, mal positiv, mal negativ.

Eines ist sicher: PayPal als alleinigen Zahlungsanbieter zu betreiben ist im deutschen E-Commerce keine gute Strategie — weder aus Kostensicht noch aus Kundenbrille. Die Dynamik auf dem deutschen Payment-Markt zeigt seit Jahren klar: Mehr Zahlungsoptionen bedeuten mehr abgeschlossene Käufe. Die Kunst liegt darin, den richtigen Mix zu finden, ohne dabei die Betriebskosten aus dem Blick zu verlieren.

PSD2 und Open Banking: Neue Bezahlmethoden im Aufwind

Die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 hat den deutschen Payment-Markt nachhaltig verändert. Account-to-Account-Zahlungen — also direkte Überweisungen ohne Kreditkarte oder PayPal als Mittler — gewinnen an Bedeutung. Giropay wurde zwar eingestellt, aber Nachfolger wie Wero (eine Initiative der deutschen und europäischen Banken) und offene Banking-APIs schaffen neue Möglichkeiten. Die BaFin erklärt die aufsichtsrechtliche Einordnung von Zahlungsdiensten im Kontext von PSD2 verständlich — für Händler, die verstehen wollen, warum der Payment-Markt so komplex ist, ein lohnender Blick.

Für Shop-Betreiber bedeutet das konkret: Die Zahlungslandschaft wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter verändern. Wer heute einen Payment-Anbieter einführt, sollte prüfen, ob dieser Open-Banking-Methoden bereits unterstützt oder zumindest auf dem Roadmap hat. Stripe und Mollie sind hier gut aufgestellt. PayPal ist in diesem Bereich traditionell langsamer — was ein weiterer Grund ist, die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter zu reduzieren.

Sicherheit und Compliance: Was Händler beachten müssen

Jeder Zahlungsanbieter, der in der EU tätig ist, unterliegt PCI-DSS-Compliance-Anforderungen für die Kartendaten-Sicherheit sowie den Anforderungen der PSD2 zur starken Kundenauthentifizierung (SCA). In der Praxis bedeutet das: 3-D-Secure-Authentifizierung bei Kreditkartenzahlungen ist Pflicht. Stripe, Mollie und PayPal setzen das alle um — der Unterschied liegt in der User Experience dabei. Eine schlecht implementierte 3-D-Secure-Abfrage im Checkout kostet Conversion. Das ist messbar und wird von vielen Händlern unterschätzt.

Wer seinen Checkout auf Conversion optimiert, sollte die SCA-Implementierung seiner Zahlungsanbieter genau prüfen. Stripe hat hier mit Stripe Radar und adaptive Authentication eine technisch ausgereifte Lösung entwickelt, die die Authentifizierungsschritte auf risikoarme Transaktionen reduziert. Stripes offizieller Guide zur starken Kundenauthentifizierung erklärt die technischen Anforderungen detailliert — lesenswert für Händler, die den Checkout selbst konfigurieren.

Checkliste: Payment-Anbieter richtig auswählen

Wer sich gerade in der Entscheidung befindet, sollte folgende Punkte systematisch durcharbeiten: Welche Zahlungsmethoden bevorzugt Ihre Zielgruppe? (Kundenbefragung oder Checkout-Analyse liefert valide Antworten.) Wie hoch ist Ihr monatliches Transaktionsvolumen? (Ab wann lohnen Volumenrabatte?) Welche Zahlungsmethoden haben die höchste Conversion in Ihrer Produktkategorie? (Kreditkarte, BNPL, Sofort?) Wie komplex ist Ihr Retourenprozess? (BNPL kann hier kompliziert werden.) Haben Sie technische Ressourcen für eine API-Integration, oder brauchen Sie eine Plug-and-Play-Lösung?

Wer diese Fragen beantwortet hat, findet die passende PayPal-Alternative — oder stellt fest, dass PayPal im richtigen Mix nach wie vor eine sinnvolle Komponente ist. Klartext: Das eine schließt das andere nicht aus. Und wer das noch nicht getan hat: Wie vielfältig der E-Commerce-Payment-Markt geworden ist und welche Trends sich durchsetzen, zeigt eine Gambio-Studie, die auch ältere Zahlen zum Kaufverhalten deutscher Online-Käufer liefert.