Zwei Drittel aller E-Commerce-Einkäufe in Europa sollen laut TrueLayer-Prognosen bis 2026 über alternative Zahlungsmethoden abgewickelt werden. Wer als Marktplatz-Betreiber noch auf Karte-oder-PayPal-und-fertig setzt, verschenkt Conversion-Punkte, die er später teuer über Ads zurückkaufen muss. Das Q2-Update zeigt, wo die Hebel konkret liegen – und wo die Versprechen der Payment-Anbieter der Realität nicht standhalten.

Der Kartenanteil schrumpft – und Marktplätze merken es als erste

Klartext: Der Anteil klassischer Kredit- und Debitkarten am europäischen E-Commerce lag 2021 bei rund 41 Prozent. Bis 2026 wird ein Rückgang auf etwa 33 Prozent erwartet – so die Daten aus dem TrueLayer-Report „The Rise of Alternative Payment Methods in Ecommerce“. Das klingt nach einem langsamen Wandel. Für Marktplatz-Betreiber ist es das nicht.

Marktplätze bedienen gleichzeitig Dutzende Händler, mehrere Zielgruppen und oft mehrere Ländermärkte. Jeder Prozentpunkt Abbruchquote im Checkout multipliziert sich über Seller und Kategorien. Wer Zahler in Deutschland, Österreich und Polen mit derselben Checkout-Oberfläche bedient, baut Conversion-Barrieren ein, bevor der erste Artikel im Warenkorb gelandet ist.

Das Problem dabei: Viele Marktplatz-Teams denken Payment noch immer als technisches Infrastrukturthema, nicht als Conversion-Hebel. Die Folge sind Payment-Stacks, die vor drei Jahren sinnvoll waren und heute schlicht nicht mehr mit dem Kaufverhalten der Zielgruppe übereinstimmen. Gerade in Mobile-Journeys – wo laut verschiedenen Branchenauswertungen die Abbruchraten strukturell höher liegen als am Desktop – zahlt jeder überflüssige Checkout-Schritt direkt auf die Abbruchrate ein.

Alternative Payment Methods: Was zählt tatsächlich dazu?

Alternative Payment Methods – kurz APMs – ist ein Sammelbegriff, der in Pressemitteilungen gerne inflationär verwendet wird. Im Marktplatz-Kontext sind vier Kategorien operativ relevant: digitale Wallets (Apple Pay, Google Pay, PayPal), Buy-now-Pay-later-Dienste (Klarna, Ratepay, Afterpay), Account-to-Account-Zahlungen via Open Banking sowie lokale Zahlungsverfahren wie SEPA-Lastschrift oder länderspezifische Lösungen.

Diese vier Kategorien wachsen laut TrueLayer-Daten (Stand 2023, Prognose bis 2026) alle – aber mit unterschiedlichem Tempo. BNPL weist mit rund 70 Prozent Marktanteilswachstum im Zeitraum 2021 bis 2026 die stärkste relative Dynamik auf. Digitale Wallets profitieren von der wachsenden Smartphone-Durchdringung: 2021 wurden weltweit bereits 6,3 Milliarden Geräte aktiv genutzt; Transaktionswerte digitaler Wallets sollen laut dem „Europe Online Payment Methods Report 2023″ weltweit bis 2028 die Marke von 10 Billionen Euro übersteigen.

Für Marktplatz-Betreiber ist die entscheidende Frage nicht „Welche APMs existieren?“, sondern „Welche APMs kaufen meine Zielgruppen in meinen Zielmärkten wirklich?“. Das ist ein Unterschied, den viele Checkout-Teams in der Praxis nicht sauber beantworten. Der TrueLayer-Report liefert dazu eine gute Übersicht nach Region und Kategorie und ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für eine datenbasierte Zahlarten-Strategie.

Wallets und Mobile-First: Der Hebel mit dem besten Aufwand-Nutzen-Verhältnis

Digitale Wallets sind für Marktplätze der operativ einfachste Einstieg in die APM-Welt – und oft der wirksamste. Der Grund ist simpel: Apple Pay und Google Pay erfordern keine Dateneingabe, keine neue Registrierung, keine Kartennummer. Biometrische Authentifizierung ersetzt den ganzen Eingabe-Aufwand durch einen Fingerabdruck oder Face ID.

Was das konkret bedeutet: Ein Checkout, der auf dem Smartphone drei Eingabefelder und eine Weiterleitung zur Banking-App spart, hat strukturell bessere Abschlussquoten. Das ist keine Payment-Romantik, das ist UX-Arithmetik. Stripe benennt in seinen Checkout-Optimierungsempfehlungen explizit die Reduktion von Schritten, den Gast-Checkout und mehrere lokale Zahlungsoptionen als Kernhebel – und das ohne proprietäre Fallstudienzahlen, die man hinterfragen müsste.

Das Problem dabei in Multi-Seller-Umgebungen: Wallet-Zahlungen erfordern konsistente HTTPS-Domains, korrekte Payment-Request-API-Implementierungen und saubere Produktdaten im Checkout-Kontext. Wer seinen Marktplatz-Checkout auf Händler-Subdomain-Basis betreibt, bekommt hier schnell technische Reibung. Das ist kein Argument gegen Wallets – aber ein Argument für eine saubere Checkout-Architektur, bevor die nächste Zahlart aufgegleist wird.

Open Banking im Marktplatz-Checkout: Gut für die Marge, komplex im Rollout

Open Banking – also direkte Account-to-Account-Zahlungen über regulierte Schnittstellen – ist der Trend, der in Payment-Konferenzen am lautesten diskutiert wird. Zu Recht, aber mit Einschränkungen. TrueLayer und Cardscout beziffern die typischen Transaktionsgebühren bei Open-Banking-Zahlungen auf rund ein bis 1,5 Prozent – deutlich unter den Interchange- und Scheme Fees klassischer Kartenzahlungen. Zusätzlich entfällt das Risiko gestohlener Kartendaten, da keine Kartennummern übertragen werden.

Für Marktplätze mit hohen Warenkorbwerten oder geringen Margen – Elektronik, Möbel, B2B-Kategorien – ist der Kosteneffekt substanziell. Gleichzeitig eignet sich Open Banking als Basis für Instant-Payouts an Seller: Wenn die Zahlung des Käufers direkt bestätigt ist, kann der Marktplatz schneller auszahlen und damit ein echtes Differenzierungsmerkmal gegenüber langsamen Abrechnungszyklen bieten. Wie sich Embedded-Finance-Strukturen auf Marktplattformen konkret auswirken, wird in der Branche zunehmend als eigenständiges strategisches Thema diskutiert – denn wer Zahlungsflüsse direkt in seine Plattform integriert, verändert damit auch seine Rolle gegenüber Händlern und Käufern grundlegend.

Was die Prognosen jedoch manchmal überblenden: Effektive Kosten für Open Banking hängen stark vom Anbieter, vom Transaktionsvolumen und von den eingesetzten Zusatzdiensten ab. Für kleinere Marktplätze ohne nennenswerte Verhandlungsmacht kann der Kostenvorteil geringer ausfallen als die pauschalen Vergleiche suggerieren. Meine Einschätzung: Open Banking lohnt sich als strategisches Ziel, aber der Business-Case sollte auf konkreten Angebotsvergleichen basieren, nicht auf Branchen-Benchmarks aus Whitepapern.

BNPL und Open Banking im mobilen Checkout: Conversion-Hebel mit unterschiedlichem Kostenrisiko. (Symbolbild)

BNPL: Conversion-Booster mit Regulierungs- und Margen-Vorbehalt

Buy now, Pay later ist die Zahlart, die Marketing-Teams lieben und Finance-Teams skeptisch beäugen. Beides ist berechtigt. BNPL-Dienste steigern nachweislich Conversion und Warenkorbgröße – besonders in den Kategorien Mode, Elektronik und Lifestyle, die auf Marktplätzen häufig die umsatzstärksten Segmente sind. Jüngere Zielgruppen nutzen BNPL überproportional stark.

Das Problem dabei ist die Unit Economics. BNPL-Anbieter erheben in der Regel höhere Händlergebühren als klassische Zahlarten, um das Ausfallrisiko zu decken. Wer BNPL einführt und den Warenkorbeffekt nicht gegen diese Mehrkosten gegenrechnet, optimiert möglicherweise Conversion auf Kosten der Marge. Dazu kommt die Regulierungsseite: Die EU verschärft die Anforderungen an BNPL-Anbieter im Rahmen des Verbraucherkreditrechts; Marktplatz-Betreiber, die BNPL als technischen Checkout-Baustein eingebettet haben, müssen prüfen, welche Compliance-Pflichten auf sie übergreifen.

Wer BNPL strategisch einsetzen will, sollte folgende Fragen beantworten, bevor er die Integration in Auftrag gibt: Welche Warenkorbgrößen rechtfertigen die Gebührenstruktur? In welchen Kategorien ist der Conversion-Effekt am stärksten? Und wie stellt der Marktplatz sicher, dass BNPL nicht als versteckter Kredit wahrgenommen wird, der später Reputationsschäden erzeugt? Themen rund um die aktuellen BNPL-Regularien und ihre praktischen Konsequenzen für Händler gewinnen gerade stark an Bedeutung.

Wie viele Zahlarten sind genug? Die Überfrachtungsfalle

Eine verbreitete Fehleinschätzung lautet: Mehr Zahlarten gleich bessere Conversion. Das stimmt nicht. Mehr Logos im Checkout bedeuten zunächst mehr kognitive Last für Käufer – und ab einem bestimmten Punkt steigt die Abbruchrate, weil die Auswahl überfordert statt zu erleichtern.

Die Empfehlung aus verschiedenen Quellen – darunter Stripe und AlternativePayments – lautet: vier bis sechs klar relevante Zahlarten je Zielmarkt, nicht ein vollständiges Zahlarten-Universum. Für den deutschsprachigen Raum bedeutet das operativ: Rechnung oder BNPL (in Deutschland nach wie vor stark nachgefragt), SEPA-Lastschrift, PayPal, Kreditkarte und mindestens eine Mobile-Wallet-Option. Je nach Zielmärkte kommen lokale Verfahren hinzu. AlternativePayments beschreibt anschaulich, wie ein einseitiger, fokussierter Checkout die Kaufwahrscheinlichkeit konkret erhöht.

In Multi-Seller-Marktplätzen kommt eine weitere Dimension hinzu: Nicht jede Zahlart ist für jeden Händler oder jede Kategorie gleich sinnvoll. Ein Möbelmarktplatz mit Warenkörben ab 800 Euro hat andere Anforderungen als ein Modeportal mit 40-Euro-Durchschnittswert. Die Lösung sind dynamische Checkout-Layouts, die Zahlarten nach Warenkorb, Kategorie und Nutzerhistorie priorisieren – Payment Orchestration als operative Konsequenz, nicht als buzzword-getriebenes Upgrade.

Payment Orchestration: Das Fundament für dynamische Marktplatz-Checkouts

Checkout.com beschreibt in seinen Trend-Analysen eine „agnostische“ Payment-Architektur als strategische Anforderung: Services wie Vaulting, Acquiring und Authentifizierung werden modular entkoppelt, damit Marktplätze einzelne Komponenten austauschen oder erweitern können, ohne den gesamten Stack anzufassen. In der Praxis bedeutet das Multi-PSP-Setups und Payment-Orchestration-Layer, die Zahlarten je nach Markt, Gerät und Conversion-Wahrscheinlichkeit dynamisch priorisieren.

Das ist keine Luxus-Infrastruktur für Enterprise-Marktplätze. Es ist die logische Konsequenz aus der Marktentwicklung: Wenn APMs weiter wachsen und lokale Präferenzen stärker auseinanderdriften – Niederländer zahlen anders als Polen, Polen anders als Spanier –, braucht ein Marktplatz mit europäischem Footprint eine Architektur, die diese Differenzierung technisch abbilden kann.

Das Warenkorbabbruch-Problem im mobilen Checkout ist dabei ein besonders deutliches Signal. Wer dort noch keine differenzierte Zahlarten-Steuerung hat, verliert Conversion an Wettbewerber, die schneller auf lokale Präferenzen reagieren. Auch das Thema automatisierter Zahlungsprozesse im Backend – etwa für Seller-Payouts – gewinnt in diesem Kontext an Bedeutung: Ein Marktplatz, der Open Banking für Einzahlungen nutzt, aber Payouts noch per Batch-Überweisung abwickelt, verschenkt den halben Effizienzgewinn.

Hier wird es interessant – und hier endet leider auch die Verlässlichkeit vieler Marktversprechen. Payment-Anbieter kommunizieren gerne zweistellige Conversion-Steigerungen bei Einführung ihrer jeweiligen Zahlart. Das Problem dabei: Die meisten dieser Zahlen stammen aus anbietereigenen A/B-Tests ohne vollständige methodische Transparenz. Branchen, Warenkorbgrößen, Desktop- versus Mobile-Anteil und Neukundenquoten variieren stark.

Was Marktplatz-Betreiber stattdessen brauchen, sind eigene Experimente. Das bedeutet konkret: A/B-Tests im Checkout mit klar definierten Kohorten, getrennte Auswertung nach Gerät und Zielgruppe, und eine Konversionsrate, die nicht nur den finalen Kauf misst, sondern auch Checkout-Aufrufe und Zahlarten-Auswahl als Zwischenziele. Stripe empfiehlt in diesem Zusammenhang auch die Messung von Authorization Rates – also wie oft eine eingeleitete Zahlung tatsächlich durchläuft – als unterschätzte Kennzahl neben der reinen Conversion.

Meine Erfahrung aus der Beobachtung von Marktplatz-Projekten: Die meisten Betreiber messen Checkout-Performance zu grob. Sie sehen Abbruchraten auf Gesamtebene, aber nicht aufgeschlüsselt nach Zahlart, Gerät und Kategorie. Damit bleibt der eigentliche Optimierungsansatz blind. Wer seinen Checkout wirklich als Conversion-Hebel verstehen will, muss zunächst in sauberes Tracking investieren – bevor er das nächste Zahlart-Logo hinzufügt.

Typische Fehler und wie man sie konkret vermeidet

Neben der Überfrachtungsfalle und mangelhaftem Tracking gibt es weitere wiederkehrende Fehler, die Marktplatz-Betreiber bei der Einführung alternativer Zahlungsmethoden begehen. Sie entstehen meist nicht aus Unwissenheit, sondern aus dem strukturellen Druck, schnell liefern zu müssen.

Ein häufiges Muster: Zahlarten werden eingeführt, ohne dass Rückgabe- und Reklamationsprozesse angepasst werden. Gerade bei BNPL-Zahlungen entsteht erhebliche operative Komplexität, wenn ein Käufer einen Artikel retourniert, aber bereits eine Ratenzahlung lief. Wer diesen Fall nicht in seinem Checkout-Backend sauber abbildet, produziert Kundenservice-Aufwand, der die Marge zusätzlich belastet. Ähnliches gilt für Open-Banking-Rückbuchungen, die technisch anders funktionieren als klassische Kartenzahlungsrücklastschriften.

Ein weiterer unterschätzter Fehler betrifft die Sprachsteuerung im Checkout selbst. Viele Marktplätze übersetzen Produktseiten konsequent in die jeweilige Landessprache, belassen den Zahlungsbereich aber in englischer Standardsprache – entweder weil der PSP keine vollständige Lokalisierung bietet oder weil das Thema intern als technische Kleinigkeit gilt. Dabei zeigen Nutzerbeobachtungen, dass gerade der Zahlungsschritt ein hohes Vertrauensbedürfnis auslöst: Eine ungewohnte Sprache an dieser Stelle kann Kaufabbrüche verursachen, die sich in aggregierten Conversion-Daten nie eindeutig einem Auslöser zuordnen lassen.

Schließlich unterschätzen viele Teams den Aufwand für die laufende Pflege eines ausdifferenzierten Payment-Stacks. Jede neue Zahlart bringt eigene Vertragsbeziehungen, Compliance-Anforderungen, Rückbuchungsregeln und Ansprechpartner mit sich. Was im ersten Quartal nach dem Launch überschaubar wirkt, kann zwei Jahre später zu einem erheblichen operativen Overhead werden – besonders wenn das Team gewachsen ist und das institutionelle Wissen über Einzelentscheidungen auf wenige Personen verteilt bleibt. Regelmäßige Payment-Stack-Reviews, mindestens einmal jährlich, sollten deshalb als fester Bestandteil in die Roadmap-Planung einfließen.

Internationale Expansion: Zahlarten als Markteintrittsbarriere

Für Marktplätze, die in neue europäische Märkte expandieren wollen, ist die Zahlarten-Frage keine nachgelagerte Integrationsaufgabe, sondern eine echte Markteintrittsbarriere. In den Niederlanden ist iDEAL nach wie vor dominant; polnische Käufer greifen stark auf BLIK zurück; in Skandinavien bestimmen Swish und ähnliche Instant-Payment-Lösungen das Nutzungsverhalten. Wer diese Präferenzen nicht von Anfang an in der Checkout-Architektur berücksichtigt, startet in jedem neuen Markt mit einem strukturellen Conversion-Nachteil gegenüber lokalen Wettbewerbern.

Das bedeutet in der Praxis: Marktexpansionen sollten Payment-Readiness als eigenständiges Kriterium im Go-to-Market-Prozess verankern. Vor dem Launch in einem neuen Land gehört eine Analyse der meistgenutzten lokalen Zahlungsmethoden genauso zur Vorbereitung wie die Lokalisierung von Produkttexten oder die Klärung steuerrechtlicher Anforderungen. Die technische Integration lokaler APMs kostet Zeit und Ressourcen – aber der Verzicht darauf kostet Marktanteile, die sich im Nachhinein nur schwer zurückgewinnen lassen.

Ein pragmatischer Ansatz für ressourcenbeschränkte Teams: Nicht alle Märkte gleichzeitig vollständig ausbauen, sondern mit einer priorisierten Zahlarten-Liste pro Markt starten und diese auf Basis echter Transaktionsdaten iterativ erweitern. Wer in Polen mit BLIK und Kreditkarte startet und nach drei Monaten auf Basis von Checkout-Abbruchanalysen weitere Optionen ergänzt, handelt datengetriebener als ein Team, das von Anfang an zehn Zahlarten integriert und dann nicht mehr weiß, welche davon tatsächlich genutzt werden.

Was bleibt – und was Marktplatz-Betreiber jetzt prüfen sollten

Die Verschiebung von Karten hin zu alternativen Zahlungsmethoden ist kein Zukunftsszenario mehr, das man in Ruhe beobachten kann. Sie findet statt, sie ist in den Zahlen sichtbar, und sie trifft Multi-Seller-Marktplätze überproportional – weil diese gleichzeitig mehrere Märkte, Zielgruppen und Händler-Anforderungen koordinieren müssen.

Die operative To-do-Liste für Q2 2026 ist überschaubar: Checkout-Performance nach Zahlart, Gerät und Markt aufschlüsseln. Mobile-Wallet-Integration auf technische Sauberkeit prüfen. BNPL nur einführen, wenn der Business-Case auf eigenen Margen- und Gebührendaten beruht. Open Banking als mittelfristigen Kostensenkungs-Hebel für hochpreisige Kategorien evaluieren. Und Payment Orchestration als Architekturziel definieren, nicht als einmaliges Projekt.

Die entscheidende Frage, die jeder Marktplatz-Betreiber für sich beantworten sollte: Weiß ich gerade wirklich, welche Zahlart bei welcher Zielgruppe in welchem Markt meine Abbruchrate treibt – oder optimiere ich auf Basis von Anbieter-Versprechen und Bauchgefühl? Wer das ehrlich mit „Nein“ beantwortet, hat seinen Startpunkt gefunden.