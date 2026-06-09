Kauf auf Rechnung war jahrelang das bequemste Zahlungsversprechen im deutschen Online-Handel: Ware erst, Geld später. Klarna und andere BNPL-Anbieter haben daraus ein ganzes Finanzprodukt-Ökosystem gebaut – mit Ratenkäufen, Zahlpausen und App-gesteuertem Schuldenmanagement. Was für Conversion-Raten im Shop Gold wert ist, wird für Konsumenten zunehmend teuer. Und ab November 2026 kommt die Regulierung.

Kauf auf Rechnung: Warum das Modell funktioniert – und warum es nervt

Rechnungskauf ist im deutschen B2C-E-Commerce keine Nischenpräferenz, sondern kultureller Standard. Wer Zalando, Otto oder einen mittelgroßen Fashion-Shop öffnet, sieht „Rechnung“ meist prominent im Checkout – oft vor PayPal, manchmal vor der Kreditkarte. Das Problem dabei: Was früher ein einfaches Zahlungsziel von 14 bis 30 Tagen war, ist heute ein mehrstufiges BNPL-Produkt mit eigener App, flexiblen Ratenoptionen und – wenn man nicht aufpasst – zweistelligen Effektivzinsen.

Der Begriff BNPL, also Buy Now Pay Later, ist der Branchenbegriff für genau diese Weiterentwicklung. Konsumenten erhalten die Ware sofort, die eigentliche Zahlungsentscheidung fällt danach. Das klingt nach Komfort, ist es in der Basisvariante auch – aber nur, solange die Rechnung innerhalb der Frist beglichen wird. Ratenkäufe über 24 oder 36 Monate dagegen sind schlicht Verbraucherkredite, verpackt im Checkout-Flow eines Online-Shops.

Für Händler ist die Kalkulation eindeutig: BNPL-Zahlarten senken Kaufabbrüche, erhöhen durchschnittliche Warenkörbe und verlagern das Ausfallrisiko auf den Zahlungsdienstleister. Die Marge dafür gibt der Händler ab – typischerweise in Form höherer Transaktionsgebühren als bei Kreditkarte oder Lastschrift. Ob sich das rechnet, hängt davon ab, wie stark die Conversion durch die Zahlart steigt und wie hoch die Gebühr tatsächlich ausfällt.

Was Klarna konkret anbietet – und was das kostet

Klarna ist in Deutschland der sichtbarste BNPL-Anbieter und steht exemplarisch für den Markt. Das Produktportfolio im Checkout umfasst drei Kernmodelle: sofort bezahlen (Karte oder Lastschrift), Kauf auf Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel, und Ratenkauf. Letzterer läuft bei Klarna in der Regel bis zu 36 Monate. Wer eine Finanzierungsberechnung für einen Einkauf von rund 1.500 Euro über 36 Monate durchführt, landet laut Beispielrechnungen bei einem effektiven Jahreszins von 14,8 Prozent – das sind mehrere hundert Euro Aufschlag auf den eigentlichen Kaufpreis. Das ist kein kleines Gedrucktes, das ist die Hauptaussage eines Ratenkauf-Produkts.

Der klassische Kauf auf Rechnung – 30 Tage, keine Gebühren bei pünktlicher Zahlung – ist dagegen für Konsumenten weiterhin kostenlos. Das Geschäftsmodell ist simpel: Klarna verdient an den Händlergebühren und an Mahnkosten sowie Zinsen, wenn Fristen nicht eingehalten werden. Wer pünktlich zahlt, zahlt nichts extra. Wer es nicht tut oder bewusst in Raten zahlt, finanziert das Modell mit.

Neben Klarna sind weitere Anbieter am Markt aktiv: PayPal bietet eigene BNPL-Optionen, Ratepay und Riverty (ehemals AfterPay) sind bei vielen deutschen Retailern integriert. Das E-Commerce-Magazin berichtet zudem, dass KI-basierte Scoring-Verfahren zunehmend eingesetzt werden, um Zahlungsausfälle besser vorherzusagen und das Inkasso-Handling für Kunden individueller zu gestalten. Das klingt nach Fortschritt. Realistischer ist: Es geht darum, die Acceptance-Rate hochzuhalten und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu kontrollieren.

Checkout-Impact: Was BNPL-Zahlarten mit der Conversion machen

Aus Händlerperspektive ist die Frage nicht, ob BNPL gut oder schlecht ist, sondern wie es die Kennzahlen bewegt. Und da ist die Antwort relativ klar: BNPL-Zahlarten reduzieren Warenkorbabbrüche, besonders bei höherpreisigen Artikeln und bei mobilen Checkouts. Wer 400 Euro für Kopfhörer ausgeben will, tut das leichter, wenn er die Zahlung in sechs Raten strecken kann – auch wenn er sich das eigentlich leisten könnte.

Das Problem dabei für Händler ist weniger die Conversion als die Integration und die Gebührenstruktur. BNPL-Anbieter verlangen typischerweise höhere Transaktionsgebühren als klassische Zahlarten. Wer den BNPL-Anbieter prominent im Checkout platziert und gleichzeitig günstigere Alternativen versteckt, optimiert die eigene Marge gegen sich selbst. Die saubere Lösung: Zahlarten transparent nebeneinander zeigen, den Kunden wählen lassen und die eigene Gebührenstruktur ehrlich durchrechnen.

Ein oft unterschätzter Faktor ist die Genehmigungsrate des BNPL-Anbieters. Klarna und andere Anbieter bewerten jeden Checkout-Antrag in Echtzeit – auf Basis von Scoring-Modellen, die Zahlungshistorie, Kaufverhalten und weitere Datenpunkte einbeziehen. Wird ein Kauf auf Rechnung abgelehnt, bricht der Kaufprozess oft komplett ab. Händler sehen in ihren Dashboards die Acceptance-Rate, aber selten die Gründe für Ablehnungen. Das ist strukturell unbefriedigend und für die Conversion-Analyse blind.

BNPL-Regulierung ab November 2026: Was Händler jetzt wissen müssen

Der regulatorische Druck auf BNPL-Anbieter steigt spürbar. Die EU hat klargestellt, dass Rechnungskauf und Ratenzahlung in der BNPL-Variante faktisch Verbraucherkredite sind – und entsprechend behandelt werden müssen. In Deutschland bedeutet das konkret: Ab November 2026 müssen BNPL-Anbieter gemäß § 491 BGB in der neuen Fassung bei allen BNPL-Angeboten eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen. Und zwar unabhängig davon, ob jemand 29 Euro oder 290 Euro auf Rechnung kauft.

Das hat direkte Auswirkungen auf den Checkout. Heute läuft die Bonitätsprüfung im Hintergrund oft sehr niedrigschwellig ab – ein T-Shirt für 50 Euro auf Rechnung zu kaufen war bislang ohne nennenswerte Prüfung möglich. Ab dem kommenden Jahr wird das formaler. Das bedeutet mehr abgelehnte Anträge, niedrigere Acceptance-Rates und möglicherweise mehr Kaufabbrüche genau bei dem Zahlungsweg, den Händler bislang als Conversion-Booster einsetzen. Ich halte das für überfällig, auch wenn es kurzfristig die Zahlen drückt.

Zusätzlich müssen Anbieter Kosten und Konditionen transparenter darstellen – vergleichbar mit Alternativen wie Kreditkarte oder Kontoüberziehung. Wer als Händler BNPL im Checkout anbietet, muss darauf achten, dass die Kostendarstellung der Anbieter den neuen Anforderungen entspricht. Wer das ignoriert, riskiert Abmahnungen – nicht wegen eigener Fehler, sondern wegen der Darstellung des Payment-Anbieters im eigenen Shop. Diesen Punkt übersehen viele Shopbetreiber.

Ratenkauf bei Klarna kann bis zu 36 Monate laufen – mit Effektivzinsen im zweistelligen Bereich. (Symbolbild)

Acceptance-Rate, Ausfallrisiko, Gebühren: Die ehrliche Kalkulation für Händler

Klartext: BNPL ist für Händler kein Selbstläufer. Die Entscheidung, welche BNPL-Zahlarten in den Checkout kommen, sollte auf konkreten Zahlen basieren, nicht auf dem Versprechen der Anbieter-Sales-Teams. Folgende Kennzahlen sind relevant: Transaktionsgebühr pro BNPL-Zahlung, Acceptance-Rate des Anbieters in der eigenen Zielgruppe, tatsächliche Conversion-Steigerung im Vergleich zu Checkouts ohne diese Zahlart, und – oft vergessen – der Support-Aufwand, wenn Kunden Rückerstattungen oder Korrekturen bei bereits abgetretenen Forderungen wollen.

Das Ausfallrisiko trägt beim echten BNPL-Modell der Anbieter. Das ist der wesentliche Unterschied zum klassischen Shop-eigenen Rechnungskauf, den viele Händler früher selbst abgewickelt haben. Wer das Risiko abgibt, gibt auch Daten und Kundenkontakt ab. Klarna und Co. wissen nach einigen Transaktionen sehr genau, wer bei welchen Händlern wie kauft – und können das cross-Händler-Scoring nutzen. Das ist aus Händlerperspektive ein struktureller Nachteil, der selten offen diskutiert wird.

Für kleinere Shops lohnt ein Blick auf die Alternativen im Payment-Mix: Der sevDesk-Ratgeber zu BNPL zeigt, dass neben den großen BNPL-Anbietern auch Lastschrift mit kurzen Rückbuchungsfristen und klassische Vorkasse-Modelle mit Rabattanreizen funktionieren können – je nach Sortiment und Kundenzielgruppe. Eine Vergleichstabelle der eigenen Zahlart-Performance nach Abbruchrate, Rückgabequote und Transaktionskosten bringt mehr Klarheit als jede Anbieterpräsentation.

Was BNPL für Konsumenten wirklich bedeutet

Auf Konsumentenseite ist die Situation differenzierter als das Marketing der Anbieter suggeriert. Kauf auf Rechnung in der klassischen Form – 30 Tage, kostenlos, überschaubar – ist ein legitimes und praktisches Instrument. Es schützt vor Vorleistung bei unbekannten Shops, erleichtert Rückgaben und entspricht dem deutschen Kaufverhalten seit Jahrzehnten.

Das Problem entsteht, wenn die Zahlpause zur Gewohnheit wird und mehrere offene BNPL-Rechnungen parallel laufen – bei unterschiedlichen Anbietern, in der Klarna-App, bei PayPal, bei Ratepay. Thede Consulting beschreibt BNPL als konsequente Optimierung der Conversion durch Verlagerung des Zahlungsprozesses in den After-Sales-Bereich. Das ist aus Händlersicht korrekt. Aus Konsumentensicht bedeutet dasselbe: Der psychologische Bremsmoment „Ich muss jetzt bezahlen“ entfällt bewusst im Checkout-Design.

Wer dann zusätzlich in den Ratenkauf wechselt, hat einen Verbraucherkredit mit Zinsen aufgenommen – oft ohne das so wahrzunehmen. Effektivzinsen im zweistelligen Prozentbereich, wie sie Klarna-Ratenkäufe aufweisen können, sind kein Ausnahmefall, sondern Produktmerkmal. Das sollte im Checkout deutlich sichtbar sein – und wird es regulatorisch bedingt ab November 2026 stärker werden müssen.

Anbietervergleich: Wer bietet BNPL-Zahlarten im deutschen Checkout an

Der Markt für BNPL-Zahlarten im deutschen B2C-E-Commerce ist konzentriert, aber nicht monopolistisch. Eine Übersicht der relevanten Anbieter und ihrer Kernmerkmale:

Klarna : 30-Tage-Rechnung, Ratenkauf bis 36 Monate, Sofortkauf per Karte/Lastschrift, App-gesteuerte Zahlungsverwaltung, breite Shop-Integration über Plugins und API.

: 30-Tage-Rechnung, Ratenkauf bis 36 Monate, Sofortkauf per Karte/Lastschrift, App-gesteuerte Zahlungsverwaltung, breite Shop-Integration über Plugins und API. PayPal : BNPL-Optionen (Ratenzahlung) integriert in bestehendes PayPal-Konto, hohe Nutzerbasis in Deutschland, Käuferschutz als Differenzierungsmerkmal.

: BNPL-Optionen (Ratenzahlung) integriert in bestehendes PayPal-Konto, hohe Nutzerbasis in Deutschland, Käuferschutz als Differenzierungsmerkmal. Ratepay : Spezialist für Rechnungskauf und Ratenkauf, stark bei großen deutschen Retailern, kein eigenes Endkunden-Frontend.

: Spezialist für Rechnungskauf und Ratenkauf, stark bei großen deutschen Retailern, kein eigenes Endkunden-Frontend. Riverty (ehemals AfterPay): Rechnungskauf-Fokus, im DACH-Raum verbreitet, Risikoübernahme durch Anbieter.

Welcher Anbieter für welchen Shop passt, hängt von Sortiment, durchschnittlichem Warenkorb und Zielgruppe ab. Wer hauptsächlich Fashion unter 100 Euro verkauft, hat andere Anforderungen als ein Elektronikhändler mit 800-Euro-Tickets. Die Acceptance-Rate variiert zwischen Anbietern und Kundensegmenten erheblich – das sollte im Anbieter-Onboarding aktiv abgefragt und nach drei bis sechs Monaten gegen die eigene Conversion-Entwicklung geprüft werden.

Praxisszenarien: Wann BNPL im Checkout sinnvoll ist – und wann nicht

Eine ehrliche Einordnung verlangt, BNPL nicht pauschal zu empfehlen oder zu verwerfen, sondern nach Shopkontext zu differenzieren. Drei Szenarien, die in der Praxis häufig auftreten:

Szenario 1 – Elektronikhändler mit hohem Warenkorb: Wer Haushaltsgeräte oder Laptops ab 600 Euro verkauft, profitiert stark von Ratenkauf-Optionen. Die Kaufentscheidung bei hochpreisigen Gütern wird durch eine monatliche Rate psychologisch deutlich erleichtert. Gleichzeitig ist die Acceptance-Rate in diesem Segment bei den meisten Anbietern vergleichsweise hoch, weil Käufer häufig berufstätig und kreditwürdig sind. Hier rechnet sich BNPL auch nach Gebührenabzug oft positiv – vorausgesetzt, die Rückgabequote wird separat überwacht, denn Elektronikretouren mit bereits aufgeteilten Forderungen erzeugen erheblichen Verwaltungsaufwand.

Szenario 2 – Fashion-Shop im Niedrigpreissegment: Ein Shop, dessen durchschnittlicher Warenkorb unter 60 Euro liegt, trägt die BNPL-Transaktionsgebühr prozentual stärker als ein Hochpreissortiment. Wenn der Anbieter zwei bis drei Prozent Gebühr erhebt, schrumpft die Marge bei ohnehin knapp kalkulierten Modeprodukten spürbar. In diesem Segment kann es sinnvoller sein, den Kauf auf Rechnung mit einer eigenen Zahlungsfrist anzubieten – etwa über einen spezialisierten Dienstleister mit Fixgebühr – statt einen großen BNPL-Anbieter mit Prozentmodell zu integrieren.

Szenario 3 – Nischen-Shop mit Stammkundschaft: Wer über einen aufgebauten Kundenstamm verfügt und hohe Wiederkaufrate kennt, hat eine andere Ausgangslage als ein Neulingsshop mit viel Traffic aus bezahlter Werbung. Stammkunden zahlen zuverlässiger, haben bessere Scoring-Werte und werden seltener abgelehnt. Hier kann BNPL als Loyalitätsinstrument funktionieren – besonders wenn der Anbieter Vorteile für Bestandskunden in der Acceptance-Rate oder den Konditionen abbildet. Gleichzeitig sollten Nischenshops die Kundendaten nicht unnötig an Drittanbieter abgeben, wenn die eigene Beziehung zum Kunden der eigentliche Wettbewerbsvorteil ist.

Handlungsschritte für Shopbetreiber vor November 2026

Die verbleibende Zeit bis zum regulatorischen Stichtag sollten Händler konkret nutzen. Wer jetzt handelt, kann die Umstellung ohne Conversion-Schock bewältigen:

Bestandsaufnahme der aktuellen BNPL-Integration: Welche Anbieter sind im Checkout aktiv? Welche Acceptance-Rate weisen sie im eigenen Shop auf? Gibt es Segmente, in denen Ablehnungen gehäuft auftreten? Kostentransparenz prüfen: Entspricht die aktuelle Darstellung der Zahlungskonditionen im Shop den kommenden gesetzlichen Anforderungen? Anbieter sollten aktiv befragt werden, wie sie ihre Darstellung bis November 2026 anpassen. Fallback-Zahlarten stärken: Wenn BNPL-Ablehnungen steigen, braucht der Checkout robuste Alternativen, die nicht zum Kaufabbruch führen. Lastschrift, Sofortüberweisung und Kreditkarte sollten im Layout so platziert sein, dass eine Ablehnung nicht als Sackgasse wirkt. Pilottest mit segmentiertem A/B-Vergleich: Wer heute noch keine saubere Datenbasis hat, welche Zahlart welchen Beitrag zur Netto-Marge leistet, sollte das jetzt aufbauen – und nicht warten, bis die Regulierung die Zahlen erzwingt.

Die konkreten Auswirkungen neuer Kleinkreditregeln auf den Checkout lassen sich bereits heute antizipieren, wenn Händler ihre Acceptance-Rates segmentiert auswerten und die Conversion nach Zahlart sauber tracken. Wer das jetzt tut, hat einen klaren Vorsprung gegenüber Mitbewerbern, die den regulatorischen Wandel reaktiv angehen.

Was bleibt – und welche Frage offen ist

BNPL-Zahlarten und Kauf auf Rechnung bleiben im deutschen B2C-E-Commerce strukturell relevant – das wird sich durch Regulierung nicht grundlegend ändern. Was sich ändert: Die Acceptance-Rates werden durch verpflichtende Kreditwürdigkeitsprüfungen ab November 2026 sinken, die Kostentransparenz steigt, und Händler müssen ihre Checkout-Strategie neu durchrechnen. Wer BNPL-Zahlarten bislang als kostenlosen Conversion-Hebel betrachtet hat, wird feststellen, dass die Regulierung diesen Hebel verkürzt.

Meiner Einschätzung nach ist das strukturell richtig: Ein Zahlungsmodell, das als „später zahlen“ vermarktet wird, aber faktisch Kreditprodukte umfasst, sollte dieselben Informationspflichten haben wie ein Bankkredit. Die eigentliche Frage ist, ob die deutschen E-Commerce-Händler diese Umstellung bis Herbst 2026 aktiv planen – oder ob sie warten, bis die ersten Abmahnungen kommen.

Welche BNPL-Zahlart hat in Ihrem Shop die höchste Conversion – und haben Sie jemals die tatsächliche Marge nach Transaktionsgebühren und Rückgabequote gegengerechnet?