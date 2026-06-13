Zwei Drittel aller europäischen E-Commerce-Zahlungen sollen bis 2026 über alternative Zahlungsmethoden laufen – Digital Wallets, BNPL, A2A-Verfahren. Gleichzeitig tritt ab November 2026 die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft und zieht die Regulierungsschraube bei BNPL deutlich an. Wer jetzt seinen Checkout nicht neu bewertet, verliert Conversion an Wettbewerber, die es tun.

Der Checkout wird zur Payment-Baustelle

Stripe, Adyen, PayU und Klarna haben in den vergangenen Tagen neue Wallet-Integrationen und BNPL-Erweiterungen angekündigt. Das ist kein Zufall. Der Druck kommt von zwei Seiten gleichzeitig: Kunden wollen im Checkout so wenig Reibung wie möglich, und der regulatorische Rahmen verschiebt sich spürbar. Das Problem dabei: Viele Shops reagieren mit dem falschen Reflex – sie werfen einfach mehr Zahlungsarten in den Checkout und nennen das Optimierung.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie groß die Verschiebung wirklich ist. Laut einem TrueLayer-Report sollen bis 2026 rund zwei Drittel aller E-Commerce-Einkäufe in Europa über alternative Zahlungsmethoden abgewickelt werden. Der Anteil klassischer Kartenzahlungen sinkt in dieser Prognose auf etwa 33 Prozent. Das ist keine Randnotiz für Zukunftsforscher – das ist eine operative Herausforderung für jeden Shop-Betreiber, der heute seinen Checkout konfiguriert.

Parallel wächst der europäische BNPL-Markt erheblich: Checkout.com beziffert das aktuelle Volumen auf 167 Milliarden US-Dollar mit einer Prognose von 269,7 Milliarden US-Dollar bis 2029. Wer BNPL noch als Nischenprodukt für Zwanzigjährige ohne Kreditkarte betrachtet, hat die letzten vier Jahre nicht aufgepasst.

Digital Wallets: Der eigentliche Conversion-Hebel

Apple Pay und Google Pay sind nicht neu. Neu ist, wie schnell sie im europäischen E-Commerce zur dominanten Kraft werden. Flagship Advisory Partners bezeichnet kartenbasierte Digital Wallets als „primary growth engines“ im europäischen Online-Handel – sie gewinnen Marktanteile sowohl gegenüber traditionellen Kartenzahlungen als auch gegenüber proprietären Wallets wie PayPal.

Der Mechanismus dahinter ist simpel und gleichzeitig brutal für alles, was mehr als drei Klicks braucht: Face ID oder Fingerabdruck ersetzen 16-stellige Kartennummern, Ablaufdaten und CVV-Codes. Auf dem Smartphone ist das der Unterschied zwischen Kaufen und Abbrechen. Wer im mobilen Checkout keinen Apple-Pay-Button in der ersten sichtbaren Bildschirmhälfte hat, erklärt sich mit dem Cart-Abandonment-Problem freiwillig einverstanden.

Praktisch bedeutet das für die Integration: Wallet-Buttons müssen direkt im Warenkorb sichtbar sein, nicht erst nach fünf Eingabefeldern. Device-Erkennung ist Pflicht – Apple Pay auf einem Windows-Browser anzeigen erzeugt Frustration, kein Vertrauen. Mollie empfiehlt außerdem QR-Codes, um Desktop-Shopper auf mobile Wallet-Zahlungen umzuleiten: Der Kunde scannt, zahlt per Fingerabdruck, fertig. Das klingt nach Edge Case, ist aber für Produktkategorien mit langer Recherche am Desktop und spontanem Kaufabschluss am Handy ein echter Hebel.

Tokenisierung ist die technische Grundlage, die das alles trägt. Gespeicherte Kartendaten, die als Token hinterlegt sind, machen One-Click-Zahlungen beim Wiederkauf möglich – ohne dass sensible Daten im Shop-System liegen. Das senkt Reibung und Haftungsrisiko gleichzeitig. Wer seinen Payment-Service-Provider (PSP) noch nicht auf 3DS 2.x und SCA-konforme Flows geprüft hat, sollte das vor dem nächsten Kampagnen-Peak nachholen.

Wero und lokale Alternativen: Europa ist kein einheitlicher Markt

An dieser Stelle ein notwendiger Einwand: Digital Wallets sind nicht überall gleich stark. In Polen dominiert BLIK, in Spanien Bizum, in Schweden Swish. Wer grenzüberschreitend verkauft, kommt mit Apple Pay und Google Pay alleine nicht weit. Flagship Advisory Partners hebt lokale A2A-Verfahren explizit als relevante Größe hervor – für pan-europäische Shops jedoch nur als Ergänzung, nicht als Basis.

Interessant ist in diesem Kontext die Entwicklung rund um Wero, das europäische P2P-Zahlungsprojekt der European Payment Initiative. Es zielt auf genau die Lücke, die PayPal seit Jahren besetzt: ein herstellerunabhängiges Wallet, das in mehreren europäischen Märkten funktioniert. Ob Wero im E-Commerce-Checkout eine vergleichbare Rolle einnehmen wird wie im P2P-Bereich, bleibt abzuwarten – die Integration bei Händlern steht noch am Anfang.

Was das für Seller bedeutet: Die Zahlarten-Auswahl muss marktspezifisch konfiguriert werden, nicht als Einheitslösung. Ein Checkout, der in Deutschland perfekt funktioniert, kann in Tschechien oder den Niederlanden deutlich schlechter konvertieren, wenn lokale Präferenzen ignoriert werden. Das ist aufwendiger zu pflegen, aber die Alternative – ein generischer Checkout für alle Märkte – kostet Marge.

BNPL: Conversion-Motor mit regulatorischem Gegenwind

Klartext zum Thema Buy Now, Pay Later: BNPL ist kein Zahlungsmittel, es ist ein Kredit. Das klingt nach juristischer Spitzfindigkeit, hat aber ab dem 20. November 2026 direkte operative Konsequenzen. Die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II) muss bis zum 20. November 2025 in nationales Recht umgesetzt sein; die eigentlichen Regeln gelten ab November 2026.

Was konkret im Checkout passiert: Händler und BNPL-Anbieter müssen vor jeder Kreditvergabe angemessene Bonitätsprüfungen durchführen – auch bei kleinen und zinsfreien Beträgen. Standardisierte Informationsblätter werden Pflicht, zusätzlich kommt ein 14-tägiges Widerrufsrecht für den Kreditvertrag, das unabhängig vom Widerrufsrecht für den Kaufvertrag gilt. Kunden können außerdem jederzeit gebührenfrei vorzeitig zurückzahlen.

Das Problem dabei ist offensichtlich: Mehr Pflichtinformationen im Checkout bedeuten mehr Text, mehr Häkchen, mehr Schritte. Was kurzfristig die UX belastet, kann mittelfristig Vertrauen aufbauen – besonders bei Käufern, die BNPL bisher misstrauisch gegenüberstanden, weil die Bedingungen zu intransparent wirkten. Die CCD II-Anforderungen sind im Detail bei Xictron gut aufbereitet – wer BNPL im Checkout anbietet, sollte das vor Ende 2025 gelesen haben.

Meine Einschätzung: BNPL wird durch die Regulierung nicht verschwinden. Die großen Anbieter wie Klarna haben die Compliance-Strukturen, um die neuen Anforderungen zu schultern. Kleinere BNPL-Integrationen ohne eigene Risikoabteilung werden dagegen unter Druck geraten. Für Händler bedeutet das: Anbieterauswahl sorgfältig treffen, denn die Compliance-Last liegt zumindest teilweise beim Checkout-Betreiber.

Ab November 2026 gilt BNPL als regulierter Verbraucherkredit – Compliance-Aufwand für Händler steigt. (Symbolbild)

Die Marge-Rechnung: Was BNPL wirklich kostet

An diesem Punkt wird es unangenehm ehrlich. BNPL erhöht Conversion, oft auch den durchschnittlichen Warenkorbwert – besonders in Kategorien mit höheren Ticket-Sizes wie Elektronik, Möbel oder Fashion. Das ist belegt und nachvollziehbar: Wer 600 Euro in drei Raten denkt, kauft leichter als bei einmaliger Belastung. Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht: BNPL-Anbieter verlangen Händlergebühren, die deutlich über klassischen Kartentransaktionsgebühren liegen. Wenn der Conversion-Uplift die Mehrkosten nicht überkompensiert, optimiert man zwar die Abschlussrate, aber nicht die Marge. Das ist ein Unterschied, den nicht alle Shops beim Einführungsentscheid ausreichend durchrechnen.

Hinzu kommen Ausfallrisiken: Bei BNPL-Modellen, bei denen der Händler einen Teil des Kreditrisikos trägt – was je nach Vertragsmodell durchaus vorkommt – summiert sich das Risiko mit steigendem Volumen. Wer BNPL einführt, sollte das Zahlungsausfallrisiko explizit im Vertrag klären und nicht als selbstverständlich übernehmen. Das ist operatives Handwerk, kein theoretisches Problem.

Checkout-Optimierung: Weniger ist oft mehr

Hier eine rhetorische Frage an jeden, der seinen Checkout zuletzt vor zwei Jahren angefasst hat: Wie viele Zahlungsarten zeigen Sie aktuell, und wissen Sie, welche davon unter zehn Prozent Nutzungsanteil haben?

Die Empfehlung aus der Praxis, unterstützt unter anderem von Stripe-Analysen, lautet: vier bis sechs relevante Zahlungsarten pro Zielmarkt. Nicht zwanzig. Nicht alle verfügbaren Optionen des PSP aktivieren und hoffen, dass irgendetwas davon konvertiert. Zu viele Optionen erzeugen Entscheidungslähmung – klassisches Choice-Overload-Problem, dokumentiert und reproduzierbar.

Was sinnvoll ist: eine oder zwei kartenbasierte Wallets (Apple Pay, Google Pay), eine marktspezifische lokale Methode, BNPL oder Rechnungskauf für relevante Ticket-Sizes, und klassische Karte als Fallback. Wer das sauber implementiert, hat mehr als die meisten Wettbewerber. Der einseitige Checkout – alle Felder auf einer Seite, minimale Pflichtangaben, Live-Validierung ohne Submit-Fehler – ist dabei keine optionale Designentscheidung, sondern direkt mit der Abbruchrate verknüpft.

Mollie empfiehlt außerdem tägliche interne Checks des Checkouts: ausgegraute Buttons, Darstellungsfehler auf bestimmten Geräten, fehlgeschlagene PSP-Verbindungen – all das passiert öfter als man denkt und bleibt ohne Monitoring tagelang unbemerkt. Ein Checkout, der am Montagmorgen nach einem Deploy-Wochenende stille Fehler hat, kostet Umsatz, bevor das erste Ticket im Support-System landet.

A/B-Tests im Payment-Kontext: Wo Optimierung wirklich ansetzt

Viele Shop-Betreiber testen Produktbilder, Überschriften und Call-to-Action-Texte – aber der Checkout selbst wird erschreckend selten systematisch getestet. Dabei ist die Zahlungsseite der letzte Filter vor der Conversion, und kleine Änderungen in Layout oder Reihenfolge können messbare Auswirkungen auf die Abschlussrate haben.

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis: Die Reihenfolge der Zahlungsarten beeinflusst, welche Methode am häufigsten gewählt wird. Wer Apple Pay als zweite Option hinter einer wenig genutzten lokalen Methode versteckt, verzichtet auf Reibungsreduktion für einen wachsenden Teil seiner mobilen Nutzerschaft. Tests, die Wallet-Buttons prominent am Seitenanfang platzieren, zeigen in mehreren dokumentierten Fällen höhere Conversion als Varianten, die klassische Formularfelder priorisieren.

Ebenso relevant: das Framing von BNPL-Optionen. Wird Ratenzahlung als eigene, klar beschriftete Option angeboten, oder ist sie im Fließtext versteckt? Käufer in höheren Preissegmenten brechen den Checkout häufiger ab, wenn sie die Ratenzahlungsoption nicht auf Anhieb erkennen. Hier lohnt es sich, Varianten zu testen – nicht mit Annahmen zu arbeiten. Die deutschen Fintech-Innovatoren, die Payment-Infrastruktur für Händler bereitstellen, bieten zunehmend integrierte Test-Dashboards an, die solche Experimente ohne zusätzliche Entwicklungsarbeit ermöglichen.

Rückgabe und Reklamation: Der oft vergessene Teil der BNPL-Gleichung

BNPL-Käufe erzeugen in bestimmten Produktkategorien signifikant höhere Retourenquoten. Das ist kein Geheimnis und kein moralisches Urteil – es ist eine direkte Folge des psychologischen Effekts, den Ratenzahlung auf die Kaufentscheidung hat. Wer 50 Euro pro Monat denkt statt 150 Euro auf einmal, gibt leichter nach und gibt leichter zurück.

Für die operative Praxis bedeutet das: Wer BNPL einführt, sollte gleichzeitig seinen Retourenprozess prüfen. Wie verhält sich der BNPL-Anbieter bei Teilretouren? Werden Raten automatisch angepasst, oder entsteht daraus ein Kundensupport-Problem, das manuelle Klärung erfordert? Einige PSP-Integrationen lösen das elegant, andere erzeugen Friction genau dort, wo Kundenzufriedenheit nach dem Kauf zählt.

Dazu kommt die Schnittstelle zwischen Kreditvertrag und Kaufvertrag, die CCD II explizit adressiert: Das 14-tägige Widerrufsrecht für den Kreditvertrag läuft separat vom kaufrechtlichen Widerrufsrecht. Für den Kundensupport entstehen dadurch Szenarien, die ohne klare interne Prozesse zu Verwirrung führen – sowohl beim Kunden als auch beim Serviceteam. Wer das vor November 2026 nicht geprobt hat, wird es im laufenden Betrieb lernen müssen.

PSD3 und Open Payments: Der nächste regulatorische Horizont

Wer BNPL und Wallet-Integration als einmalige Projekte betrachtet, denkt zu kurz. Im Hintergrund laufen die Verhandlungen zu PSD3 und dem Open-Payments-Framework, das den Zahlungsverkehr in Europa mittelfristig weiter öffnet. A2A-Zahlungen über Open-Banking-APIs könnten dadurch günstiger und zuverlässiger werden – und als dritter Weg neben Karten und Wallets an Gewicht gewinnen.

Für Händler bedeutet das: Payment-Infrastruktur ist kein Set-and-Forget-Thema. PSP-Verträge, die heute sinnvoll sind, können in 24 Monaten technisch oder kommerziell suboptimal sein. Die Fähigkeit, schnell neue Zahlungsarten zu aktivieren oder zu deaktivieren, ist mindestens so wertvoll wie die Auswahl der richtigen PSP-Partner heute. Das spricht für Plattformlösungen mit offenen APIs und gegen proprietäre Checkout-Silos, die jede neue Integration zu einem Sechsmonatsprojekt machen.

Meine Meinung dazu ist klar: Wer Payment-Infrastruktur noch als IT-Projekt behandelt, das alle fünf Jahre angefasst wird, wird Conversion an Wettbewerber verlieren, die es als kontinuierlichen Optimierungsprozess verstehen. Die Payment-Explosion im europäischen Checkout ist keine Welle, die man einmal reitet und dann vergisst.

Was bleibt und was jetzt zählt

Wallet-Integration und BNPL sind keine Trends mehr – sie sind operative Grundvoraussetzungen für wettbewerbsfähige Shops in Europa. Die CCD-II-Regulierung macht BNPL komplexer, aber nicht weniger relevant. Der Conversion-Gewinn durch friktionsarme Digital-Wallet-Flows ist real, messbar und reproduzierbar. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie gut Sie das umgesetzt haben.

Was steht auf Ihrer Checkout-Agenda für die nächsten 90 Tage? Und haben Sie Ihre BNPL-Verträge schon auf CCD-II-Konformität ab November 2026 geprüft – oder wartet das noch auf bessere Zeiten?