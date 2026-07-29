Amazon und PayPal haben es amtlich gemacht: Ab August 2026 dürfen Kundinnen und Kunden mit deutschem oder österreichischem PayPal-Konto ihre Einkäufe auf Amazon.de und in der Amazon-App in Raten begleichen. Klingt nach einer Randnotiz aus der Payment-Abteilung? Ist es nicht. Für einen Marktplatz, der ohnehin schon mit eigenen Finanzierungsmodellen experimentiert, ist das ein weiterer Baustein in einem Checkout, der zunehmend nach Kreditvertrag statt nach spontanem Kaufabschluss aussieht.

Wer bislang bei Amazon in Raten zahlen wollte, musste auf Umwegen über Drittanbieter gehen oder auf die hauseigene Kreditkarte hoffen und dort eigene Konditionen akzeptieren. Jetzt kommt PayPal direkt in den Checkout – mit Zinssätzen, die beide Unternehmen offen ausweisen, statt sie im Kleingedruckten zu verstecken. Wir bei digital-magazin.de haben uns die Konditionen, den Zeitplan und die Fallstricke genauer angeschaut, denn zwischen Werbeversprechen und Wirklichkeit liegt bei Finanzierungsangeboten erfahrungsgemäß einiges.

PayPal-Ratenzahlung kommt zu Amazon: Rollout in Wellen

Die Ankündigung kommt gemeinsam von beiden Unternehmen und wurde zuerst unter anderem von heute.at vermeldet, wenig später bestätigte auch die Schwäbische Zeitung via MSN die Details unabhängig. Ab August 2026 können berechtigte Kundinnen und Kunden mit gültigem PayPal-Konto in Deutschland oder Österreich die PayPal-Ratenzahlung direkt auf Amazon.de sowie in der Amazon-App nutzen. Voraussetzung ist neben dem Konto eine erfolgreiche Bonitätsprüfung – wer schon einmal bei PayPal durchgefallen ist, wird auch bei Amazon nicht plötzlich kreditwürdig.

Der Rollout erfolgt nicht für alle gleichzeitig. Amazon und PayPal sprechen von einer schrittweisen Einführung in den kommenden Wochen – wer im August noch keine Ratenzahlungsoption im Checkout sieht, muss sich also nicht wundern. Laut PayPal sollen dadurch mehr als 40 Millionen PayPal-Nutzerinnen und -Nutzer, die die Voraussetzungen erfüllen, potenziell Zugriff auf die neue Zahlungsform beim größten deutschen Online-Marktplatz erhalten. Eine Zahl, die beeindruckt – auch wenn ‚potenziell‘ und ‚die Voraussetzungen erfüllen‘ hier die entscheidenden Einschränkungen sind, die in Pressemitteilungen gerne kleingeschrieben werden. Diese Übersicht basiert auf den offiziellen Angaben von Amazon und PayPal, die digital-magazin.de anhand mehrerer unabhängiger Quellen abgeglichen hat.

Der Trend zu Finanzierungsangeboten direkt im Checkout ist nicht neu, er beschleunigt sich derzeit nur sichtbar. Kaum ein größerer Online-Händler kommt inzwischen ohne irgendeine Form von ‚Jetzt kaufen, später zahlen‘ aus. Der Rückenwind durch etablierte BNPL-Anbieter hat in anderen Branchen bereits gezeigt, dass Ratenkauf-Optionen die Konversion im Checkout erhöhen können – genau der Hebel, an dem ein Marktplatz mit Milliardenumsätzen gerne ansetzt.

Wer profitiert wirklich von so einem Angebot? Vor allem Kundschaft, die eine größere Anschaffung ohnehin geplant hat und lieber in festen Raten kalkuliert, statt den Betrag auf einen Schlag vom Konto abzubuchen. Für spontane Käufe ist die Ratenzahlung dagegen eher ein teurer Umweg: Wer sich 88,33 Euro im Monat locker leisten kann, hätte die 1.000 Euro oft auch direkt aufbringen können – nur eben ohne die zusätzlichen knapp 60 Euro Zinsen. Ehrlich gesagt ist das kein Amazon- oder PayPal-Problem, sondern ein Grundgesetz der Konsumentenfinanzierung: Bequemlichkeit kostet, und dieser Fall macht da keine Ausnahme.

Ratenzahlung im Detail: Zinsen, Laufzeiten und ein Rechenbeispiel

Finanzierbar sind Warenwerte zwischen 30 und 10.000 Euro – vom Staubsaugerbeutel-Vorrat bis zum kompletten Homeoffice-Setup ist also einiges drin, sofern die Bonitätsprüfung mitspielt. Bei den Laufzeiten wird es interessant: PayPal bietet regulär 3, 6, 12 oder 24 Monate an. Exklusiv bei Amazon kommen zusätzlich 36 und 48 Monate hinzu – eine Laufzeit, die es bei PayPal sonst nirgendwo gibt. Wer sich vier Jahre lang an eine Kaffeemaschine binden möchte, kann das ab August also tun.

Der effektive Jahreszins liegt einheitlich bei 11,49 Prozent, der feste Sollzinssatz variiert je nach Laufzeit zwischen 10,86 und 10,91 Prozent pro Jahr. Zur Einordnung ein Rechenbeispiel, das PayPal selbst nennt: Bei einer Finanzierung über 1.000 Euro und einer Laufzeit von 12 Monaten ergibt sich ein Gesamtbetrag von 1.059,94 Euro, aufgeteilt auf zwölf Monatsraten zu je 88,33 Euro.

Laufzeit Verfügbarkeit Effektiver Jahreszins 3 Monate Standard bei PayPal 11,49 % 6 Monate Standard bei PayPal 11,49 % 12 Monate Standard bei PayPal 11,49 % 24 Monate Standard bei PayPal 11,49 % 36 Monate Exklusiv bei Amazon 11,49 % 48 Monate Exklusiv bei Amazon 11,49 %

Zum Vergleich: Bei einem Gesamtbetrag von 1.059,94 Euro auf 1.000 Euro Warenwert zahlen Kundinnen und Kunden umgerechnet knapp 60 Euro Zinsen für ein Jahr Zahlungsaufschub. Ob das teuer ist, hängt vom Vergleichsmaßstab ab – ein ungeplanter Dispokredit ist meistens teurer, ein zweckgebundener Ratenkredit der Hausbank mitunter günstiger, ein klassischer Rechnungskauf ohne Zinsen natürlich am billigsten, sofern man ihn fristgerecht bedient.

Für ausgewählte Produkte wollen Amazon und PayPal zudem 0-Prozent-Finanzierungen anbieten. Welche Konditionen im Einzelfall gelten, zeigt sich allerdings erst im Bezahlvorgang für das jeweilige Produkt – pauschale Versprechen gibt es hier keine, und Verbrauchende sollten sich nicht auf den Werbeaufkleber verlassen, sondern auf die Zahlen im Checkout. Wer die Bonitätsprüfung nicht besteht, sieht im Checkout schlicht keine Ratenzahlungsoption und zahlt wie gewohnt per Sofortüberweisung, Kreditkarte oder Rechnung – ein Ablehnungsbescheid mit Begründung ist im E-Commerce unüblich und bleibt es auch hier.

Die Ratenzahlung ist direkt in den Amazon-Checkout integriert: Vor Kaufabschluss sehen Kundinnen und Kunden Gesamtpreis, Monatsraten und Rückzahlungsdetails auf einen Blick, ohne den Bestellprozess verlassen zu müssen. Die Monatsraten werden anschließend automatisch vom hinterlegten Bankkonto oder von der Debitkarte eingezogen, PayPal schickt vorab Erinnerungen per E-Mail und SMS. Zusatzzahlungen oder die vollständige vorzeitige Tilgung sind jederzeit kostenfrei möglich – ein Detail, das bei klassischen Ratenkrediten der Hausbank nicht immer selbstverständlich ist.

PayPal-Managerin Carola Wahl, Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz, ordnet den Schritt strategisch ein: „Da ‚Jetzt kaufen, später zahlen‘ zu einer beliebten Zahlungsoption für Verbraucher:innen beim Einkaufen und Bezahlen geworden ist, sind vertrauenswürdige und flexible Zahlungsmöglichkeiten wichtiger denn je.“ Und weiter: „Die Einführung von PayPal Ratenzahlung bei Amazon in Deutschland und Österreich markiert einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau unseres Jetzt kaufen, später zahlen-Angebots über den weltweit größten E-Commerce-Händler und ermöglicht noch mehr Kund:innen den Zugang zu PayPals vertrauten Jetzt kaufen, später zahlen-Erfahrung, die sie bereits kennen.“

Amazon-Deutschland-Chef Rocco Bräuniger sekundiert: „Wir wissen, dass Flexibilität an der Kasse entscheidend ist.“ Und: „Mit PayPal Ratenzahlung, die ab August in Deutschland und Österreich auf Amazon.de verfügbar sein wird, können Kund:innen sich dafür entscheiden, in Raten zu zahlen – mit klaren Konditionen und ohne Überraschungen – und das alles innerhalb der gewohnten und vertrauten Amazon-Erfahrung.“

Ein zweites Rechenbeispiel: Was 36 und 48 Monate bedeuten

Die Standardlaufzeiten von 3, 6, 12 oder 24 Monaten kennt man von anderen PayPal-Partnern bereits. Neu und ausschließlich für Amazon reserviert sind die Laufzeiten von 36 und 48 Monaten – ein deutliches Signal, dass hier auch größere Anschaffungen wie Elektronik oder Möbel adressiert werden sollen. Legt man den bekannten effektiven Jahreszins von 11,49 Prozent auf einen fiktiven, aber realistischen Betrag von 2.000 Euro um, ergibt sich bei den von PayPal veröffentlichten Sollzinssätzen zwischen 10,86 und 10,91 Prozent pro Jahr eine Gesamtbelastung, die je nach gewählter Laufzeit deutlich über dem ursprünglichen Kaufpreis liegen kann – schlicht weil sich Zinsen über 48 Monate eben länger aufsummieren als über zwölf. Genaue Beträge für 36 und 48 Monate haben die Unternehmen bislang nicht veröffentlicht, aber die Richtung ist klar: Je länger die Laufzeit, desto größer der Unterschied zwischen Kaufpreis und tatsächlich gezahlter Summe. Wer eine Finanzierung über mehrere Jahre erwägt, sollte sich also nicht von der niedrigen Monatsrate blenden lassen, sondern den Gesamtbetrag im Blick behalten – PayPal zeigt ihn laut eigenen Angaben vor Kaufabschluss transparent an, was zumindest ein Fortschritt gegenüber manch anderem Ratenkauf-Angebot ist.

Zwei Baustellen, ein Name: Amazon und die Ratenzahlung

Zustellung und Versandlogistik laufen unabhängig von der Ratenzahlung im Hintergrund weiter (Symbolbild).

Wer jetzt den Überblick verliert, ist nicht allein. Amazon bastelt derzeit an zwei völlig unterschiedlichen Ratenzahlungs-Baustellen – und die sollte man nicht verwechseln, auch wenn beide unter demselben Suchbegriff landen. Die PayPal-Ratenzahlung, um die es in diesem Artikel geht, betrifft die Käuferseite: Kundinnen und Kunden zahlen ihren Einkauf in Raten an PayPal zurück, Amazon selbst bekommt sein Geld sofort und ganz normal überwiesen.

Erst vor rund zwei Wochen, Mitte Juli 2026, hatte Amazon eine völlig andere Baustelle eröffnet: eine eigene, schufafreie Ratenzahlung für ausgewählte Marktplatz-Händler. Dabei geht es nicht um Kundschaft am Checkout, sondern um Verkaufende, die auf Auszahlungen warten – die Bonitätsprüfung läuft intern über Amazon-eigene Verhaltens- und Kontodaten statt über eine externe Auskunftei wie die Schufa. Zwei Produkte, zwei Zielgruppen, ein gemeinsamer Nenner: Amazon will an möglichst vielen Stellen der Wertschöpfungskette selbst über Geldflüsse und Bonität entscheiden, statt diese Entscheidung externen Instituten zu überlassen.

Ehrlich gesagt wirkt es fast so, als würde Amazon systematisch jede offene Flanke im eigenen Geldkreislauf schließen wollen – vom Wareneinkauf der Kundschaft bis zur Auszahlung an die Händlerschaft. Ob das am Ende mehr Kontrolle oder einfach mehr Komplexität bedeutet, wird sich erst zeigen, wenn beide Systeme parallel im echten Betrieb laufen.

Interessant ist auch, was PayPal an dieser Partnerschaft besonders betont: Zugang für mehr als 40 Millionen PayPal-Nutzerinnen und -Nutzer zum größten E-Commerce-Marktplatz der Welt. Das ist erst einmal eine Reichweitenzahl, keine Garantie, dass wirklich jede und jeder davon profitiert – die Bonitätsprüfung bleibt schließlich Pflicht. Aber die Größenordnung zeigt, wie sehr sich Zahlungsdienstleister und Marktplätze inzwischen gegenseitig als Vertriebskanal für Finanzprodukte begreifen. Der Checkout ist damit längst nicht mehr nur der Ort, an dem bezahlt wird, sondern der Ort, an dem verkauft wird – nur eben nicht mehr nur das Produkt, sondern gleich die passende Finanzierung dazu.

PayPal, Klarna und der Ratenkauf-Wettlauf im Checkout

Amazon ist nicht das einzige Schlachtfeld für Jetzt-kaufen-später-zahlen-Modelle. Klarna hat seine eigene BNPL-Offensive im Checkout längst zur Kernstrategie erklärt, und auch andere Zahlungsanbieter drängen mit eigenen Ratenmodellen in den deutschen Handel. Für PayPal ist die Amazon-Partnerschaft deshalb weniger ein Nischenprodukt als ein strategisches Signal an die Konkurrenz: Wer bei einem Marktplatz mit Millionen täglicher Transaktionen mitspielt, sichert sich auf einen Schlag Marktanteile, die später nur schwer zurückzuholen sind.

Ich finde, diese Entwicklung hat zwei Seiten. Einerseits ist die Integration bequem: Ratenzahlung direkt im gewohnten Amazon-Checkout, ohne Drittanbieter-App, ohne Medienbruch, ohne zusätzliche Registrierung. Andererseits normalisiert sie Konsumfinanzierung für ziemlich alltägliche Einkäufe – und macht es leichter, sich über mehrere Anbieter hinweg zu verschulden, ohne dass eine einzelne Instanz den Gesamtüberblick behält.

Verbraucherschützende beobachten diesen Trend längst kritisch, und die Diskussion um strengere Regeln für Kleinkredite im Checkout dürfte durch den Amazon-Deal neuen Schwung bekommen. Denn ein effektiver Jahreszins von 11,49 Prozent ist kein Nullzins-Marketing-Gag, sondern ein regulärer Kredit mit spürbarer Zinslast, auch wenn er sich im Checkout wie ein simpler Klick anfühlt. Das ist kein Kleingeld.

Was heißt das nun ganz konkret für die tägliche Kaufentscheidung? Vor allem: genauer hinschauen. Wer die neue Option ab August im eigenen Amazon-Konto sieht, sollte den ausgewiesenen effektiven Jahreszins mit dem eigenen Dispokredit oder einer klassischen Ratenkreditlinie vergleichen, bevor er unterschreibt – oder in diesem Fall: klickt. Bei 11,49 Prozent effektivem Jahreszins ist PayPals Ratenzahlung kein Schnäppchen, aber auch kein Ausreißer nach oben. Sie liegt im Bereich vieler vergleichbarer Konsumentenkredite, nur eben bequemer verpackt, direkt im gewohnten Bezahlvorgang.

Gleichzeitig muss man fair bleiben: Niemand zwingt Kundschaft zur Ratenzahlung, die Alternative Sofortzahlung bleibt jederzeit verfügbar. Die Verantwortung wandert also, wie so oft im E-Commerce, zurück zur Nutzerin und zum Nutzer selbst.

Was bleibt? Ab August 2026 haben mehr als 40 Millionen potenziell berechtigte PayPal-Nutzerinnen und -Nutzer die Möglichkeit, ihren Amazon-Einkauf in bis zu 48 Monatsraten zu strecken. Das ist bequem, transparent im Checkout ausgewiesen und mit klaren Zinssätzen versehen – PayPal und Amazon haben an dieser Stelle ordentliche Arbeit an der Kommunikation geleistet. Ob das für die eigene Kaufentscheidung sinnvoll ist, bleibt trotzdem eine individuelle Rechnung, die niemand am Checkout-Button für einen übernimmt. Der Punkt ist: Zinsen sind bekannt, Laufzeiten sind bekannt, Startdatum ist bekannt. Was fehlt, ist einzig das exakte Rollout-Datum für die eigene Kundennummer. Wir bei digital-magazin.de werden beobachten, wie der Rollout in den kommenden Wochen tatsächlich verläuft – und ob am Ende mehr Menschen souverän finanzieren oder einfach nur leichter über ihre Verhältnisse einkaufen. Eine Antwort gibt es erst später.