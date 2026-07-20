Rebecca Ströher ist Mitgründerin und Corporate Secretary der BinaryBrains Ltd. mit Sitz in Paphos, Zypern. Das Unternehmen spezialisiert sich auf KI-gestützte Dokumentenanalyse, Prozessautomatisierung und die Entwicklung individueller Softwarelösungen für digitale Geschäftsprozesse. Mit ihrem Hintergrund als Master Professional of Technical Management (IHK) verbindet sie betriebswirtschaftliches Verständnis mit technischer Praxis.

Es ist einer der stillsten Margen-Killer im Mittelstand: die nachträglich erfasste Arbeitszeit. Kein Systemausfall, kein spektakulärer Fehler – sondern ein tägliches, kaum wahrgenommenes Leck, das sich erst am Ende des Quartals in der Kalkulation bemerkbar macht. Betroffen sind längst nicht nur Betriebe, deren Arbeit auf Baustellen oder beim Kunden vor Ort stattfindet. Auch wer im eigenen Büro sitzt, aber zwischen mehreren Mandaten hin- und herspringt – ein selbstständiger Softwareentwickler etwa, der zwischen zwei Kundenprojekten kurz telefoniert oder „eben noch schnell“ einen Bugfix für einen dritten Kunden erledigt –, verliert genau auf diese Weise Arbeitszeit, die real geleistet, aber nie sauber zugeordnet wird.

Das Problem: Schätzen statt Erfassen

In vielen Handwerksbetrieben und Dienstleistungsunternehmen wird Arbeitszeit noch immer am Ende des Tages – oder schlimmer, am Ende der Woche – aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Wie lange war ein Techniker wirklich auf der Baustelle? Wie viele Minuten gingen für die Fahrt zum Ersatzteillager drauf? Wurde die Rüstzeit überhaupt notiert? Und wer hat sich die kurze Rückfrage des Kunden am Telefon eigentlich als Arbeitszeit gemerkt?

Bei Dienstleistern stellen sich dieselben Fragen nur in anderer Kulisse: Wie viele Minuten Recherche für Kunde A sind in die Konzeption für Kunde B eingeflossen, ohne dass es irgendwo vermerkt wurde? Wurde die kurze Slack-Nachricht zwischendurch, mit der ein Bug für einen dritten Kunden gefixt wurde, überhaupt als abrechenbare Zeit erfasst? Und wie oft wird eine halbe Stunde Meeting-Vorbereitung schlicht „mitgedacht“, aber nirgends dokumentiert?

Diese nachträgliche Schätzung ist strukturell ungenau. Kurze Unterbrechungen, Zusatzaufwände oder spontane Sonderleistungen werden häufig gar nicht oder nur pauschal erfasst. Über einen einzelnen Auftrag hinweg wirkt das vernachlässigbar. Auf ein ganzes Geschäftsjahr mit Dutzenden Projekten und mehreren Mitarbeitenden hochgerechnet, wird daraus ein spürbarer Vermögensverlust – Arbeitszeit, die real geleistet, aber nie abgerechnet wurde.

Wie groß der Nachholbedarf in der Breite tatsächlich ist, zeigt die aktuelle Bitkom-Studie zur Digitalisierung des Handwerks: Befragt wurden 504 Handwerksbetriebe, die ihren eigenen Digitalisierungsgrad im Schnitt nur mit der Schulnote 3,0 bewerteten. Immerhin sehen 76 Prozent der Betriebe in digitalen Anwendungen einen klaren Zeitgewinn – die Lücke zwischen erkanntem Potenzial und tatsächlicher Umsetzung bleibt aber groß: Gerade einmal vier Prozent der Betriebe setzen bislang KI-gestützte Werkzeuge ein, mit denen sich etwa Zeiterfassung oder Abrechnung automatisieren ließen.

Wie ungenau nachträglich erfasste Zeiten in der Praxis tatsächlich sind, belegt eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Consumerfieldwork im Auftrag der TimO Time Management Office GmbH aus dem Herbst 2024. Rund 70 Prozent der befragten Arbeitgeber gaben an, bereits bewusst falsche Zeitangaben bei ihren Beschäftigten festgestellt zu haben; ein erheblicher Teil der Belegschaft dokumentiert zudem Pausenzeiten nur unregelmäßig korrekt. Die Studie macht deutlich, dass Ungenauigkeiten bei nachträglich erfasster Arbeitszeit kein Ausnahmefall, sondern ein strukturelles Phänomen in deutschen Unternehmen sind.

Der Medienbruch im Außendienst

Verschärft wird das Problem durch einen zweiten Effekt: den Medienbruch zwischen Baustelle, Büro und Buchhaltung. Zeiten landen auf Notizzetteln, in Messenger-Nachrichten oder in separaten Excel-Tabellen, bevor sie überhaupt in ein zentrales System übertragen werden. Jede dieser Übertragungen ist eine zusätzliche Fehlerquelle und kostet Zeit – ausgerechnet in der Verwaltung, die eigentlich entlasten soll.

Verloren gehen dabei nicht nur Zeiten: Auch wichtige Absprachen, Sonderwünsche eines Kunden oder kurze Vor-Ort-Notizen landen häufig auf einem losen Zettel, der am Ende des Tages im Servicewagen oder in der Jackentasche verschwindet – und mit ihm das Wissen, das eigentlich in der nächsten Rechnung oder beim nächsten Termin gebraucht würde.

Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Ein Elektro- oder SHK-Betrieb mit zehn bis fünfzehn Mitarbeitenden im Außendienst sammelt Stundenzettel wöchentlich ein, überträgt sie manuell in die Buchhaltungssoftware und stellt Rechnungen erst mit Verzögerung von mehreren Tagen bis Wochen. In dieser Zeitspanne können Informationen verloren gehen, Zuordnungen zu Projekten verrutschen oder Materialkosten schlicht vergessen werden.

Das Resultat: Rechnungen werden zu spät gestellt, enthalten Ungenauigkeiten oder müssen im Nachhinein korrigiert werden. Das bindet nicht nur Liquidität, sondern auch Vertrauen bei Kunden, die zunehmend transparente und nachvollziehbare Abrechnungen erwarten.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Ergebnissen der Bitkom-Erhebung: Immer mehr Handwerksbetriebe berichten von gestiegenen Kundenerwartungen an individuelle Angebote und Preistransparenz. Wer hier mit verzögerten oder fehlerhaften Rechnungen reagiert, verliert an genau der Stelle Vertrauen, an der eigentlich Professionalität demonstriert werden sollte.

Zeiterfassung im Handwerk heute vs. digital durchgängig: Analoge Fehlerquellen und verzögerte Abläufe weichen einem nahtlosen, mobilen Prozess direkt am Einsatzort. Quelle: Eigene Darstellung / BinaryBrains Ltd., 2026

Unsichtbare Zeitverluste treffen nicht nur das Handwerk

Was auf der Baustelle die fehlende Stunde ist, ist in Beratungen, Agenturen oder IT-Dienstleistungen die falsch zugeordnete Aufgabe. Wer nach Stunden abrechnet, muss nicht nur wissen, wie viel Zeit insgesamt investiert wurde, sondern auch, welchem Kunden, Projekt oder Task sie zuzuordnen ist.

Gerade in Projektgeschäften mit mehreren parallelen Mandaten verschwimmt diese Zuordnung schnell: Ein kurzer Anruf zwischen zwei Terminen, eine spontane Rückfrage per E-Mail, eine halbe Stunde Recherche für einen Kunden nebenbei – all das bleibt oft undokumentiert, weil die Erfassung nicht auf Task-Ebene, sondern nur pauschal am Tagesende erfolgt.

Für Dienstleister kommt hinzu, dass sich die Profitabilität einzelner Mandate oft erst im Nachhinein zeigt: Wurde für ein Projekt am Ende doppelt so viel Zeit investiert wie kalkuliert, lässt sich das ohne durchgängige Zeiterfassung auf Task- und Projektebene kaum rechtzeitig erkennen – geschweige denn gegensteuern, solange das Projekt noch läuft.

Ein oft übersehener Nebenschauplatz derselben Digitalisierungslücke: Wer für mehrere Kunden gleichzeitig arbeitet, verwaltet in der Regel auch eine wachsende Zahl an Kundenzugängen und Zugangsdaten – ein Bereich, der in vielen Betrieben ähnlich unstrukturiert läuft wie die Zeiterfassung selbst und der bei zentralen, integrierten Tools zunehmend mitgedacht wird.

Projekterfassung bei Dienstleistern heute vs. digital durchgängig: Strukturelle Intransparenz am Tagesende weicht einer planbaren Profitabilität durch task-genaue Zuordnung. Quelle: Eigene Darstellung / BinaryBrains Ltd., 2026

Warum klassische Software allein nicht reicht

Viele Betriebe verfügen bereits über einzelne digitale Werkzeuge – eine Buchhaltungssoftware hier, eine Projektplanungs-App dort. Das Problem liegt jedoch selten im Fehlen einzelner Tools, sondern in der fehlenden Verbindung zwischen ihnen. Wird die Arbeitszeit in einem System erfasst, das Projekt in einem zweiten geplant und die Rechnung in einem dritten geschrieben, entstehen an jeder Schnittstelle neue Medienbrüche – nur eben digital statt auf Papier.

Der eigentliche Hebel liegt deshalb nicht in der Digitalisierung eines einzelnen Arbeitsschritts, sondern in der durchgängigen Prozesskette: Zeiterfassung, Projektsteuerung und Abrechnung müssen auf denselben Daten aufsetzen, damit eine geleistete Stunde ohne manuelle Übertragung direkt in der Rechnung landet.

Die Lösung: Durchgängige, digitale Prozessketten

Der Ausweg liegt nicht in noch mehr Kontrolle, sondern in weniger Reibung. Wenn Zeiterfassung, Projektsteuerung und Rechnungsvorbereitung auf denselben Daten aufsetzen und direkt am Ort des Geschehens erfasst werden – mobil auf der Baustelle, beim Kunden vor Ort oder task-genau am eigenen Schreibtisch –, entfällt der größte Teil der beschriebenen Fehlerquellen von selbst.

Eine geleistete Stunde landet dann ohne manuelle Übertragung direkt im Projekt, im Report und am Ende in der Rechnung. Wie ein solches Idealbild in der Praxis aussehen könnte, lässt sich anhand einiger zentraler Bausteine skizzieren.

Im Außendienst würde die Zeit direkt vor Ort gebucht, inklusive Material- und Fahrzeitaufwand, sodass am Ende des Einsatzes ein vollständiger Servicebericht steht – im Idealfall gleich mit Unterschrift des Kunden, damit Abnahme und spätere Rechnungsstellung nicht auseinanderfallen.

Im Beratungs- oder Agenturalltag käme es dagegen weniger auf Material, sondern auf die exakte Zuordnung jeder Minute zu Kunde, Projekt und Aufgabe an, damit sich Budgets laufend statt erst nach Projektende überprüfen lassen. Ergänzend bräuchte es einen zentralen, kunden- und projektgebundenen Platz für Notizen und Absprachen, damit ein spontaner Sonderwunsch oder eine kurze Vor-Ort-Vereinbarung nicht auf einem losen Zettel verschwindet.

Und schließlich müsste all das über offene Schnittstellen mit der bestehenden Buchhaltung – etwa Lösungen wie lexoffice oder FastBill – zusammenspielen, damit am Ende keine der gesammelten Informationen ein zweites Mal von Hand übertragen werden muss.

Aus der Minute wird die Rechnung: Nahtlose Verknüpfung der vier Kernschritte auf einer gemeinsamen Datenbasis eliminiert manuelle Übertragungsfehler. Quelle: Eigene Darstellung / BinaryBrains Ltd., 2026

Wie nah einzelne Anbieter diesem Idealbild bereits kommen, zeigt exemplarisch BrAINTime, ein junges, aktuell kostenloses Beta-Tool, das genau diese durchgängige Kette aus Zeiterfassung, Projektmanagement und Abrechnung abbildet – sowohl für Handwerk und Außendienst als auch für klassische Dienstleister.

Mobile Zeiterfassung per App in der Praxis: Projekt- und Arbeitszeiten werden direkt vor Ort über einen laufenden Timer auf dem Smartphone erfasst. Screenshotquelle: BrAINTime / BinaryBrains Ltd., 2026

Der eigentliche Mehrwert solcher Lösungen liegt dabei weniger im einzelnen Feature als in der durchgängigen Kette: Wer den Bruch zwischen Erfassung, Planung und Abrechnung schließt, verhindert, dass Arbeitszeit auf dem Weg dorthin verloren geht – und schafft gleichzeitig die Datengrundlage, um Nachkalkulationen und Angebote präziser zu gestalten.

Checkliste für Entscheider

Wer prüfen möchte, wie groß das eigene Zeiterfassungs-Leck ist, kann mit folgenden Fragen starten:

Wie viele Tage vergehen im Schnitt zwischen Leistungserbringung und Rechnungsstellung?

Werden Zeiten am Ort der Leistung erfasst oder erst nachträglich aus dem Gedächtnis rekonstruiert?

Wie viele Systembrüche – Zettel, Messenger, Excel oder separate Buchhaltungssoftware – durchläuft eine Arbeitsstunde, bevor sie abgerechnet wird?

Gibt es eine zentrale, mobil nutzbare Erfassung für den Außendienst?

Wie oft müssen Rechnungen nachträglich korrigiert werden?

Lassen sich Ist-Zeiten und Ist-Kosten pro Projekt jederzeit auswerten oder erst nach Abschluss?

Wer bei mehreren dieser Punkte ins Stocken gerät, verliert vermutlich bereits heute Marge – ohne es in der Bilanz auf den ersten Blick zu erkennen. Angesichts eines Fachkräftemarkts, in dem laut Zentralverband des Deutschen Handwerks bundesweit rund 250.000 Stellen unbesetzt bleiben, wird jede Stunde, die durch administrative Reibung verloren geht, zusätzlich teurer: Sie lässt sich nicht einfach durch neue Mitarbeitende kompensieren.

Fazit

Der Margen-Verlust durch ungenaue Zeiterfassung ist kein Einzelphänomen einzelner schlecht organisierter Betriebe, sondern ein strukturelles Problem, das sich aus der räumlichen Trennung von Leistungserbringung und Verwaltung ergibt. Die Bitkom-Zahlen zeigen: Das Bewusstsein für digitale Chancen ist im Handwerk längst vorhanden, an der konsequenten Umsetzung hapert es jedoch noch.

Wer Zeiterfassung, Projektsteuerung und Abrechnung konsequent zusammenführt, schließt nicht nur eine lästige Verwaltungslücke, sondern sichert sich einen handfesten wirtschaftlichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die weiterhin auf Zettel und Excel setzen.

Quellen