Zwei Wochen, nachdem GitHub Claude Opus 5 ins Copilot-Sortiment gehievt hat, folgt schon der nächste Neuzugang: Seit dem 28. Juli steht Grok 4.5 von xAI im Modell-Picker von GitHub Copilot zur Auswahl – mit einem Kontextfenster von bis zu 500.000 Token. Zur Einordnung: Das ist mehr als das Zehnfache dessen, was viele Entwickler noch vor zwei Jahren für ein komplettes Repository gebraucht hätten. Mal ehrlich: Bei der Update-Frequenz in Copilots Modellauswahl kommt man kaum noch mit dem Ausprobieren nach, bevor der nächste Kandidat auftaucht.

Genau das macht die Copilot-Modellliste inzwischen zu einer Art Formel-1-Boxenstopp: Kaum ist ein Modell eingebaut, steht das nächste schon bereit. Grok 4.5 ist laut GitHub als „schnelles, agentisches Coding-Modell für komplexe Mehrschritt-Workflows“ positioniert – und das ist mehr als Marketing-Sprech, wenn man sich anschaut, wofür das Modell laut Hersteller in internen Tests besonders gut war.

Was an Grok 4.5 in Copilot wirklich neu ist

GitHub hat die Verfügbarkeit von Grok 4.5 im offiziellen Changelog-Eintrag vom 28. Juli bekanntgegeben. Kern der Ankündigung: xAIs jüngstes Reasoning-Modell rollt schrittweise in Copilot aus und bringt drei Eigenschaften mit, die in Kombination selten sind – ein Kontextfenster von bis zu 500.000 Token, Unterstützung für Text- und Bildeingaben sowie drei einstellbare Reasoning-Stufen: niedrig, mittel und hoch.

Diese Kombination ist der eigentliche Clou. Ein riesiges Kontextfenster allein bringt wenig, wenn das Modell bei komplexen Aufgaben trotzdem nur oberflächlich nachdenkt. Und ein starkes Reasoning-Modell ohne ausreichenden Kontext verliert bei großen Codebasen schnell den Überblick. Grok 4.5 soll laut GitHub genau diese Lücke schließen – vor allem für Workflows, bei denen viele Dateien, Logs oder Dokumentationen gleichzeitig relevant sind.

Das Kontextfenster: 500.000 Token und was das für den Alltag heißt

500.000 Token hören sich abstrakt an, also mal eine Hausnummer: Das entspricht grob mehreren hunderttausend Zeilen Code oder einer mittelgroßen Dokumentationssammlung, die das Modell theoretisch komplett im Blick behalten kann, ohne zwischendurch etwas zu vergessen. In der Praxis heißt das: weniger manuelles Zusammenklauben von relevanten Dateien, weniger „ich erklär dir jetzt nochmal den Kontext“-Prompts, mehr direkte Arbeit an der eigentlichen Aufgabe.

Ob das in der Realität auch so reibungslos läuft, wie es auf dem Papier klingt, ist eine andere Frage – große Kontextfenster neigen bei vielen Modellen dazu, gegen Ende an Genauigkeit zu verlieren. Das sogenannte „Lost in the middle“-Problem ist in der Forschung gut dokumentiert und wurde von unabhängigen Stellen wie der EU-Kommission im Kontext von KI-Bewertungsrahmen immer wieder als Qualitätskriterium für Modelle angesprochen. GitHub selbst äußert sich dazu in der Ankündigung nicht im Detail – ein Punkt, den man als Entwickler im eigenen Projekt einfach selbst testen muss, statt der Marketingfolie blind zu vertrauen.

Ein Modell-Karussell, das sich immer schneller dreht

Wer die letzten Wochen im GitHub-Changelog verfolgt hat, erkennt ein Muster: Am 24. Juli kam Claude Opus 5 in Copilot, am 23. Juli wurde der Cloud Agent für Linear final freigegeben, und jetzt, nur vier Tage später, folgt schon Grok 4.5. Das ist kein Zufall, sondern Strategie. GitHub selbst hat in den letzten Monaten mehrfach betont, dass Copilot sich von einem einzelnen Autocomplete-Tool zu einer Plattform entwickeln soll, auf der Teams zwischen mehreren konkurrierenden Modellen wählen können – je nach Aufgabe, Budget und Governance-Anforderung.

Für Redaktionen wie unsere bedeutet das im Übrigen auch mehr Arbeit: Kaum ist ein Modellvergleich fertig, muss man ihn schon wieder aktualisieren. Kein Wunder, dass sich unter Entwicklern inzwischen eigene Community-Rankings und Erfahrungsberichte etabliert haben, statt sich allein auf die Herstellerangaben zu verlassen.

Verfügbarkeit, SKUs und die Enterprise-Bremse

Grok 4.5 landet laut GitHub in mehreren Copilot-Produkten gleichzeitig: im Modell-Picker von Visual Studio Code, in der Copilot CLI und im Copilot Cloud Agent. Wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual – aber immerhin ist die Wahl inzwischen groß genug, dass für fast jeden Anwendungsfall etwas Passendes dabei ist.

Verfügbar ist das Modell für die Pläne Copilot Pro, Pro+, Max, Business und Enterprise. Wer allerdings in einem Unternehmensumfeld arbeitet, sollte nicht sofort auf den „Grok 4.5“-Button klicken und sich wundern, wenn nichts passiert: Für Copilot Business und Enterprise ist die Modell-Policy standardmäßig deaktiviert. Admins müssen Grok 4.5 erst explizit in den Copilot-Einstellungen freigeben, bevor Teammitglieder darauf zugreifen können. Ein durchaus sinnvoller Kompromiss zwischen Innovationstempo und Governance – gerade wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen bei neuen KI-Modellen aus Compliance-Gründen ohnehin erst eine interne Prüfrunde einlegen.

Zur Abrechnung schreibt GitHub, dass Grok 4.5 „zu Provider-Listenpreisen im Rahmen der nutzungsbasierten Abrechnung“ berechnet wird – konkrete Centbeträge nennt der Changelog-Eintrag nicht, verweist aber auf die offizielle Preisübersicht für Copilot-Modelle. Wer produktiv mit dem Modell arbeiten will, sollte sich also vorher genau ansehen, wie sich die eigene Nutzung auf das monatliche Anfrage-Budget auswirkt – bei einem Modell mit einem derart großen Kontextfenster kann ein einzelner Prompt schließlich deutlich mehr Token verbrauchen als bei kompakteren Alternativen.

Bei Copilot Business und Enterprise muss die IT-Administration Grok 4.5 erst aktiv freigeben (Symbolbild).

Wie schlägt sich Grok 4.5 im Copilot-Alltag laut GitHub

Nach internen Tests von GitHub zeigte Grok 4.5 „starke Ergebnisse bei terminal-basierten Coding-Aufgaben“ – konkret in Visual Studio Code und in der Copilot CLI. Besonders gut schlug sich das Modell demnach beim parallelen Aufrufen mehrerer Tools und beim eigenständigen Handeln, ohne bei jedem Zwischenschritt auf Bestätigung zu warten. GitHub nennt explizit drei Stärken: Exploration größerer Codebasen, das Auflösen komplexer Blockaden und zeitkritische Coding-Workflows.

Das deckt sich mit dem allgemeinen Trend, den man auch bei anderen Copilot-Integrationen der letzten Wochen beobachten kann. Erst kürzlich hat GitHub den Cloud Agent für Linear allgemein verfügbar gemacht, der eigenständig Issues in Pull Requests verwandelt – ein weiterer Baustein, bei dem es weniger um punktuelle Codevorschläge geht und mehr um autonome, mehrstufige Arbeitsabläufe. Grok 4.5 fügt sich in dieses Bild als Modell ein, das explizit für genau solche Ketten von Einzelaktionen optimiert wurde, statt nur einzelne Zeilen vorzuschlagen.

Grok 4.5 in der Copilot-Modellschlacht: Wer räumt hier eigentlich auf?

Wer sich die aktuelle Modellliste in Copilot ansieht, findet inzwischen ein kleines Sammelsurium: Claude Opus 5 und Claude Haiku 4.5 von Anthropic, mehrere GPT-5.x-Varianten von OpenAI, Gemini 3 Flash und Gemini 3.1 Pro von Google – und jetzt eben Grok 4.5 von xAI. Diese Modellvielfalt hat einen simplen Hintergrund: GitHub positioniert Copilot nicht mehr als „ein Modell für alles“, sondern als Plattform, auf der Teams das für ihren Anwendungsfall passende Modell auswählen. Schnelle Autocompletion-Aufgaben brauchen andere Eigenschaften als das Debuggen einer verteilten Microservice-Architektur über mehrere Repositories hinweg.

Für Entwickler bedeutet das im Alltag vor allem eins: Es lohnt sich, tatsächlich zu experimentieren, statt bei dem einen Standardmodell zu bleiben, mit dem man vor Monaten angefangen hat. Wer regelmäßig große, unübersichtliche Codebasen durchsucht oder mit ausführlicher Dokumentation arbeitet, für den könnte Grok 4.5 aufgrund des Kontextfensters spannend sein. Wer dagegen hauptsächlich kurze, präzise Funktionen schreiben lässt, fährt mit einem schlankeren Modell möglicherweise günstiger und schneller.

Ähnliche Fragen stellen sich derzeit auch bei anderen KI-Agenten im Entwickler-Alltag. Das Team von digital-magazin.de hat sich zuletzt angeschaut, wie sich Agenten wie Claude Cowork zunehmend auch außerhalb der klassischen IDE bewegen – ein Trend, der zeigt, dass die eigentliche Schlacht längst nicht mehr nur im Editor-Fenster stattfindet, sondern über CLI, Cloud und mobile Oberflächen hinweg.

Nicht nur Copilot: xAI baut seinen Fußabdruck bei Entwicklern aus

Für xAI ist die Copilot-Integration ein weiterer Schritt, um bei Entwicklerinnen und Entwicklern präsent zu sein, die bislang eher zu OpenAI, Anthropic oder Google gegriffen haben. Über die Ankündigung berichtete am Folgetag unter anderem das Tech-Portal Techritual, das den Rollout in mehreren GitHub-Produkten – darunter Cloud Agent, Copilot CLI und die VS-Code-IDE – bestätigte und zusätzlich auf die parallele Verfügbarkeit über die eigene xAI-Plattform hinwies. Wer productivity-technisch schon mit den Bewertungslogiken hinter der milliardenschweren Übernahme von Cursor durch SpaceX vertraut ist, erkennt hier ein ähnliches Muster: KI-Coding-Tools werden zunehmend zum strategischen Schlachtfeld zwischen den großen Modellanbietern, nicht nur zwischen den IDE-Herstellern selbst.

Interessant ist dabei auch die technische Parallele zu anderen aktuellen Copilot-Neuerungen. Erst vor wenigen Tagen hat GitHub den WASI-Support für sicheres Testen von Code-Modulen im Editor erweitert – ein weiteres Puzzlestück, das zeigt, wie sehr sich die Copilot-Plattform derzeit in mehrere Richtungen gleichzeitig ausdehnt: mehr Modelle, mehr Sicherheit, mehr Automatisierung.

Häufige Fragen zu Grok 4.5 in Copilot

Ist Grok 4.5 in Copilot kostenlos? Nein. Das Modell wird nach GitHubs eigenen Angaben zu Provider-Listenpreisen im Rahmen der nutzungsbasierten Abrechnung verrechnet, nicht über eine feste Copilot-Pauschale abgedeckt.

Wer kann Grok 4.5 aktuell nutzen? Nutzerinnen und Nutzer mit Copilot Pro, Pro+ oder Max können das Modell direkt im Picker auswählen. Bei Copilot Business und Enterprise entscheidet die IT-Administration, ob und wann das Modell für das Team freigeschaltet wird.

Wo genau taucht Grok 4.5 in Copilot auf? Laut Ankündigung in Visual Studio Code, in der Copilot CLI und im Copilot Cloud Agent – nicht in jedem Copilot-Client gleichzeitig, sondern schrittweise während des Rollouts.

Was GitHub (noch) nicht verrät

Bei aller Begeisterung über Kontextfenster und Reasoning-Stufen: Ein paar Fragen lässt der Changelog-Eintrag offen. Unabhängige Benchmark-Zahlen zu Grok 4.5 im direkten Vergleich mit Claude Opus 5 oder GPT-5.4 nennt GitHub nicht – die Aussage „starke Ergebnisse in internen Tests“ bleibt vage, weil sie es per Definition ist. Auch zur konkreten Latenz bei sehr langen Kontextfenstern äußert sich die Ankündigung nicht. Wer schon einmal mit einem Modell mit riesigem Kontextfenster gearbeitet hat, weiß: Manchmal dauert die Antwort dann spürbar länger, gerade wenn das Modell wirklich den kompletten Kontext durchforsten muss, statt nur die letzten paar Nachrichten zu berücksichtigen.

Ein zweiter offener Punkt betrifft die Datenverarbeitung: Weder der GitHub-Changelog noch die verfügbaren Sekundärquellen machen genaue Angaben dazu, ob und wie Prompt- und Code-Daten bei der Verarbeitung durch xAIs Infrastruktur anders behandelt werden als bei den bereits etablierten Copilot-Modellen von OpenAI, Anthropic oder Google. Für Unternehmen, die ohnehin schon eine interne Freigabe für neue Modelle benötigen, ist das ein zusätzlicher Punkt auf der Prüfliste, bevor Grok 4.5 im Team aktiviert wird – und ein Grund, warum die standardmäßig deaktivierte Policy bei Business- und Enterprise-Kunden durchaus Sinn ergibt.

Aus der Redaktion heraus lässt sich dazu nur sagen: Wer in den letzten Jahren schon mehrfach ein neues KI-Modell in den eigenen Workflow integriert hat, kennt das Muster. Erst die große Ankündigung mit beeindruckenden Zahlen, dann die eigentliche Arbeit – nämlich herausfinden, wo das neue Modell im eigenen Projekt tatsächlich einen Unterschied macht und wo es nur eine weitere Option im ohnehin schon vollen Picker-Menü ist.

Was Grok 4.5 für Ihren Entwickler-Alltag bedeutet

Die naheliegende Frage: Sollten Sie jetzt sofort umschalten? Eine pauschale Antwort gibt es nicht, und genau das ist ehrlich gesagt auch der Punkt bei der aktuellen Modellvielfalt in Copilot. Wer in Teams mit Enterprise- oder Business-Lizenz arbeitet, braucht ohnehin erst die Freigabe der IT-Administration, bevor Grok 4.5 überhaupt auftaucht. Wer als Einzelentwickler mit Pro oder Pro+ unterwegs ist, kann das Modell direkt im Picker auswählen und ausprobieren, ohne größeren Aufwand.

Ein paar praktische Empfehlungen aus der Redaktion: Testen Sie Grok 4.5 gezielt bei Aufgaben, die von einem großen Kontextfenster tatsächlich profitieren – etwa beim Refactoring über mehrere Module hinweg oder beim Einarbeiten in ein fremdes, schlecht dokumentiertes Repository. Für kleine, isolierte Funktionen oder schnelle Autocompletion lohnt sich der Umstieg dagegen selten, zumal die nutzungsbasierte Abrechnung bei größeren Kontextfenstern potenziell teurer werden kann. Und behalten Sie im Blick, dass „mehr Kontext“ nicht automatisch „bessere Antworten“ bedeutet – ein Punkt, bei dem GitHub selbst noch keine unabhängig verifizierten Benchmark-Zahlen veröffentlicht hat.

Bezeichnend ist ohnehin, wie schnell sich die Modell-Auswahl in Copilot inzwischen dreht. Erst Claude Opus 5, dann der Cloud Agent für Linear, jetzt Grok 4.5 – und mit ziemlicher Sicherheit steht in ein bis zwei Monaten schon wieder ein neues Modell in den Startlöchern. Für Entwicklerinnen und Entwickler heißt das vor allem: Die Zeiten, in denen man sich einmal für ein KI-Modell entschieden und das dann jahrelang genutzt hat, sind endgültig vorbei.

Und jetzt?

Wer produktiv mit Copilot arbeitet, sollte Grok 4.5 zumindest einmal an einem realistischen Projekt testen – nicht an einer Hello-World-Datei, sondern an einer echten, unübersichtlichen Codebasis, bei der ein großes Kontextfenster wirklich etwas bewegen kann. Ob sich das Modell dauerhaft gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Copilot-Stall durchsetzt, wird sich erst zeigen, wenn genug Entwickler ihre eigenen Erfahrungswerte gesammelt haben. Bis dahin bleibt es ein weiteres Kapitel in der Geschichte, wie aus einem einzelnen Autocomplete-Plugin eine ganze Plattform für konkurrierende KI-Modelle geworden ist.