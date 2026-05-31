BNPL-Regulierung ab Nov. 2026: CCD II macht Ratenkauf zum Kredit. Was Händler im Checkout, bei BaFin-Pflichten und Partner-Auswahl jetzt ändern müssen.

Ab dem 20. November 2026 gilt in der EU: Buy Now Pay Later ist rechtlich ein Kredit. Kein Zinssatz, keine Ausnahme, kein Mindesteinkaufskorb. Was bisher der schnellste Weg durch den Checkout war, wird zur Mini-Kreditprüfung – mit Bonitätsabfrage, Registrierungspflicht und BaFin im Nacken. Für Händler, Payment-Provider und Marktplätze beginnt jetzt die eigentliche Arbeit.

Der regulatorische Schnitt: Was CCD II und AbsFinAG konkret bedeuten

Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225, kurz CCD II, ist am 20. November 2023 in Kraft getreten. Mitgliedstaaten hatten bis zum 20. November 2025 Zeit zur Umsetzung; die Anwendungspflicht startet EU-weit am 20. November 2026. In Deutschland hat der Bundestag das Umsetzungsgesetz am 17. April 2026 beschlossen. Parallel dazu schafft das Absatzfinanzierungsaufsichtsgesetz (AbsFinAG) ein eigenständiges Aufsichtsregime für alle Unternehmen, die Verbrauchern Zahlungsaufschübe, Rechnungskäufe oder Ratenzahlungen gewähren – unabhängig davon, ob sie eine Bank sind.

Für Händler bleibt BNPL damit derselbe Umsatzhebel, dessen Chancen und Risiken für Online-Händler schon ohne neue Regulierung genau kalkuliert werden müssen.

Das Problem dabei: Viele Händler haben BNPL bisher schlicht als Zahlungsmethode betrachtet, nicht als Kreditprodukt. Das war juristisch zumindest vertretbar, solange keine Zinsen flossen und die Beträge klein waren. Diese Lesart ist ab November 2026 Geschichte. Die Richtlinie definiert „Darlehen“ so weit, dass jede Finanzierungshilfe – also auch ein zinsloses „Pay in 3″-Modell für einen 49-Euro-Einkauf – den vollen Pflichtenkatalog auslöst.

Die frühere Bagatellgrenze für Kleinkredite unter 200 Euro entfällt ersatzlos. Wer bisher gedacht hat, günstige Warenkörbe seien regulatorisch irrelevant, darf das Konzept offiziell begraben. Die Kreditobergrenze wird stattdessen auf 100.000 Euro angehoben – der Anwendungsbereich wird also nach unten und nach oben gleichzeitig ausgedehnt. Das schafft Klarheit, aber auch Compliance-Aufwand in Dimensionen, die viele Shopbetreiber noch nicht auf dem Zettel haben.

Checkout-Friction: Was sich im Kaufprozess ändert

Wer heute bei Klarna, Scalapay oder einem vergleichbaren Anbieter auf „Jetzt kaufen, später zahlen“ klickt, erlebt in der Regel genau das: wenige Sekunden, grünes Licht, fertig. Diese Friktionslosigkeit war das Kernversprechen – und der Hauptgrund, warum BNPL-Angebote die Conversion in vielen Shops spürbar verbessert haben.

Ab November 2026 müssen Kreditgeber vor jedem Abschluss eine angemessene Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen. Ausdrücklich auch bei Kleinkrediten, BNPL und zinslosen Finanzierungen. Kredite dürfen nur vergeben werden, wenn die Rückzahlung als wahrscheinlich gilt. Was das konkret bedeutet: mehr Abfragen im Checkout-Flow, Abgleich mit Auskunfteien, ggf. Abfrage von Einkommen oder Kontoinformationen – und bei negativem Ergebnis eine Ablehnung, auch wenn der Warenkorb nur 35 Euro umfasst.

Die gute Nachricht für UX-Optimierer: Die Richtlinie schreibt eine „angemessene“ Prüfung vor, legt aber nicht fest, welche Auskunftei oder welchen Datenlieferanten ein Anbieter nutzen muss. In der Praxis dürfte das eine Kombination aus klassischen Bonitätsdaten, Kontoinformationen via Bank-API und internen Zahlungserfahrungen werden. Eine harte Schufa-Abfrage ist also nicht zwingend – aber irgendetwas muss passieren. Der One-Click-Checkout für Ratenkäufe ist damit strukturell am Ende.

Zusätzlich gelten neue Informationspflichten: Anbieter müssen Kosten, Konditionen und Widerrufsrechte transparent kommunizieren, bevor der Vertrag zustande kommt. Das allein erfordert Anpassungen an Checkout-Layouts, Texten und rechtlichen Hinweisen. Wer auf standardisierte Payment-Widgets setzt, wartet also besser auf aktualisierte SDK-Versionen seiner BNPL-Partner – und prüft vorher, ob diese die Anforderungen bereits vollständig abdecken.

BaFin-Registrierung: Wer jetzt handeln muss

Das AbsFinAG trifft nicht nur spezialisierte BNPL-Fintechs. Jedes Unternehmen, das Verbrauchern entgeltliche Zahlungsaufschübe, Rechnungskäufe oder Ratenzahlungen aus eigener Hand anbietet, fällt in den Anwendungsbereich und muss sich bei der BaFin registrieren. Es gibt eine Übergangsfrist von 12 Monaten für Unternehmen, die solche Modelle bereits vor Inkrafttreten angeboten haben. Wer diese Frist versäumt, riskiert ein Ordnungsgeld.

Die KMU-Ausnahme, auf die manche Händler hoffen, ist eng geschnitten. Sie greift nur, wenn der Zahlungsaufschub vollständig unentgeltlich ist – also ohne Zinsen, Gebühren oder versteckte Kosten – und nur begrenzte, gesetzeskonforme Verzugskosten anfallen. Kanzleien wie Bird & Bird weisen darauf hin, dass diese Ausnahme in der Praxis häufig ausscheiden wird, weil die meisten heutigen Raten- und BNPL-Modelle irgendeine Form von Entgelt enthalten, sei es direkt oder über Händlergebühren refinanziert.

Meiner Einschätzung nach wird genau diese Grauzone zum eigentlichen Streitpunkt der nächsten Monate. Händler, die glauben, ihr „kostenloser“ Ratenkauf falle unter die KMU-Ausnahme, sollten das rechtlich sauber prüfen lassen – bevor die BaFin das für sie erledigt. Der Händlerbund listet die relevanten Gesetzesänderungen für 2026 übersichtlich auf; ein erster Orientierungspunkt für Shopbetreiber, die noch keinen Compliance-Anwalt beauftragt haben.

Marktkonsolidierung: Welche BNPL-Anbieter überleben das?

Klarna hat über 150 Millionen Nutzer weltweit und die regulatorische Infrastruktur einer Bank – die Anpassungen sind kostspielig, aber machbar. Für kleinere BNPL-Anbieter sieht die Rechnung anders aus. Registrierungspflicht, Kreditwürdigkeitsprüfung in Echtzeit, Dokumentationspflichten, neue Informationstexte, überarbeitete Widerrufsbelehrungen: Das ist kein Wochenend-Projekt.

Scalapay, Payla und ähnliche Anbieter müssen nachweisen, dass sie die Anforderungen vollständig erfüllen. Wer das nicht schafft oder nicht finanzieren kann, wird aus dem Markt ausscheiden oder in White-Label-Strukturen aufgehen. Für Shopbetreiber bedeutet das: Die Auswahl an BNPL-Partnern wird sich vorübergehend verkleinern, und wer heute auf einen Nischenanbieter setzt, sollte dessen regulatorischen Fahrplan kennen – oder einen Plan B haben.

Marktplätze wie Amazon, eBay und Shopify stehen vor ähnlichen Fragen, aber mit anderem Hebel. Sie integrieren BNPL über Partner-Zahlungsdienstleister und sind formal nicht selbst Kreditgeber. Dennoch müssen sie sicherstellen, dass die in ihren Systemen integrierten Anbieter die neuen Anforderungen erfüllen – sonst drohen Haftungsrisiken und Abmahnungen. Die Compliance-Verantwortung wandert in den Checkout-Vertrag.

Mehr Friction im Checkout: Bonitätsprüfungen bei BNPL werden ab 2026 auch für kleine Warenkörbe Pflicht. (Symbolbild)

Die CCD II regelt nicht nur, dass eine Kreditwürdigkeitsprüfung stattfinden muss, sondern auch, welche Daten dabei verwendet werden dürfen. Explizit verboten: Daten aus sozialen Netzwerken und besonders sensible Kategorien wie Gesundheitsdaten. Das klingt selbstverständlich, war aber bisher in der BNPL-Branche kein gesetzliches Gebot, sondern eine Frage der internen Policy.

Was bleibt: klassische Bonitätsdaten aus Auskunfteien, Zahlungsinformationen aus Kontodaten via Open-Banking-APIs und interne Zahlungshistorien. Das Scoring wird damit transparenter, aber auch weniger experimentell. Anbieter, die auf proprietäre KI-Modelle gesetzt haben, die auch Verhaltensdaten oder Geräteinformationen einbezogen haben, müssen ihre Systeme auf Linie bringen – oder riskieren Datenschutzverstöße on top zur Kreditvergaberegulierung.

Für Verbraucher ist das eine genuine Verbesserung. Wer mehrere BNPL-Verpflichtungen parallel aufgebaut hat, ohne dass das irgendwo konsolidiert sichtbar war, findet sich künftig in einem System, das genau das verhindern soll. Die Überschuldungsspirale durch unkontrollierte Kleinkredite war ein zentrales Argument für die CCD-II-Verschärfung – mit messbarem Effekt auf das Produktdesign.

Produktdesign nach der Regulierung: Was BNPL künftig kosten darf

Zinslose BNPL-Modelle waren immer eine Fiktion: Irgendjemand zahlt die Marge der Ratenfinanzierung – in der Regel der Händler über Gebühren an den BNPL-Anbieter, der das Kreditrisiko trägt. Die neuen Regeln ändern an diesem Grundprinzip nichts, machen aber die Kostenstruktur regulatorisch sichtbarer.

Kreditgeber werden stärker differenzieren: Kunden mit guter Bonität bekommen das zinslose Angebot, Kunden mit schwächerer Bonität werden abgelehnt oder bekommen Alternativen – Prepaid, Sofortzahlung, oder ein klassisches Ratenkreditangebot mit echtem Zinssatz. Das verändert die Conversion-Kurve im Checkout. Wo bisher nahezu alle Kunden das BNPL-Angebot nutzen konnten, entsteht jetzt eine Ablehnungsquote. Wie hoch die ist, hängt von der Zielgruppe des Shops ab – und das ist eine Zahl, die Shopbetreiber kennen müssen, bevor sie ihre Payment-Strategie festlegen.

Neu ist auch die Nachsichtspflicht: Kreditgeber müssen vor einer Kündigung des Kreditvertrags aktiv Lösungen anbieten – Stundung, Laufzeitverlängerung, angepasste Raten. Das klingt verbraucherfreundlich, ist aber für Anbieter operativer Aufwand, der sich in höheren Servicekosten niederschlägt. Die Marge im BNPL-Geschäft wird dünner. Wer das nicht einpreisen kann, wird das Produkt abbauen oder teurer machen.

Handlungsschritte für Shopbetreiber: Klartext zur Checkout-Integration

Was müssen Händler jetzt konkret tun? Erstens: Bestandsaufnahme. Welche BNPL-Produkte sind im Checkout aktiv, wer ist der Kreditgeber, und hat dieser Anbieter bereits kommuniziert, wie er die CCD-II-Anforderungen umsetzt? Wer hier keine klare Antwort vom Zahlungsdienstleister bekommt, hat ein Problem.

Zweitens: Prüfung der eigenen Rolle. Bietet der Shop selbst Zahlungsaufschübe an – z.B. über interne Rechnungskauf-Optionen ohne externen Provider? Dann ist die Frage nach BaFin-Registrierung und KMU-Ausnahme keine Theorie, sondern ein offener Compliance-Punkt. Das AbsFinAG gibt für bereits aktive Anbieter eine 12-monatige Übergangsfrist zur Registrierung; diese Frist läuft aber nur, wenn das Angebot tatsächlich unter die Ausnahme fällt oder die Registrierung rechtzeitig angestoßen wird.

Drittens: Checkout-UX überarbeiten. Neue Informationspflichten und Widerrufsrechte müssen im Kaufprozess sichtbar werden. Das betrifft Texte, Layouts und die technische Integration der BNPL-Widgets. Wer hier auf fertige Lösungen der großen Anbieter wartet, sollte den Update-Zeitplan aktiv abfragen – und nicht auf automatische Rückwärtskompatibilität vertrauen.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass die ersten Abmahnungen und BaFin-Nachfragen nicht im November 2026, sondern im ersten Quartal 2027 kommen – wenn die Übergangsfristen auslaufen und die Aufsicht erste Stichproben macht. Das gibt noch etwas Zeit. Aber es wäre ein Fehler, diese Zeit nicht zu nutzen.

Auswirkungen auf verschiedene Shop-Segmente: Mode, Elektronik, Möbel

Die Regulierung trifft nicht alle E-Commerce-Segmente gleich hart. Besonders deutliche Auswirkungen sind dort zu erwarten, wo BNPL bisher als strategisches Conversion-Instrument eingesetzt wurde – und das sind vor allem drei Branchen: Mode, Unterhaltungselektronik und Möbelhandel.

Im Mode-E-Commerce hat BNPL eine besondere Funktion: Kunden bestellen mehrere Größen oder Varianten, behalten was passt und retournieren den Rest. Das funktionierte bislang reibungslos, weil die Zahlung ohnehin aufgeschoben war. Mit verpflichtender Kreditwürdigkeitsprüfung ändert sich das Timing: Die Bonitätsprüfung findet vor dem Kauf statt, nicht danach. Wer mehrere solcher Vorgänge parallel offen hat, könnte schneller abgelehnt werden als bisher. Mode-Plattformen sollten daher prüfen, ob ihr Retourenmodell mit der neuen Kreditlogik überhaupt noch kompatibel ist – oder ob sie den Zahlungsfluss grundlegend neu gestalten müssen.

Im Elektronikhandel, wo Warenkörbe schnell vierstellig werden, dürfte die Bonitätsprüfung intensiver ausfallen als im Niedrigpreissegment. Hier wird der Unterschied zwischen einem lizenzierten BNPL-Anbieter mit ausgereiftem Scoringmodell und einem kleineren Wettbewerber am deutlichsten spürbar – sowohl in der Ablehnungsquote als auch in der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Shops, die heute mehrere BNPL-Optionen parallel anbieten, sollten testen, welche Anbieter nach der Umstellung noch vergleichbare Genehmigungsraten liefern.

Im Möbelhandel, wo BNPL oft für Einkäufe zwischen 500 und 3.000 Euro genutzt wird, war die regulatorische Einordnung schon bisher weniger unklar als im Kleinstbetrag-Segment. Viele Anbieter arbeiten dort bereits mit klassischen Ratenkreditstrukturen. Für diese Segmente ist die BNPL-Regulierung weniger ein Schock als eine Formalisierung bestehender Praxis – aber auch hier müssen Dokumentation, Widerrufsbelehrungen und Informationspflichten technisch sauber in die Kaufstrecke integriert sein.

Gegenargument: Schadet die BNPL-Regulierung dem Verbraucher?

Es gibt ein ernstzunehmendes Gegenargument gegen die neue Regulierung, das häufig von Verbraucherschutzseite selbst vorgebracht wird: Wer durch die Kreditwürdigkeitsprüfung abgelehnt wird, weicht möglicherweise auf schlechtere Finanzierungsalternativen aus. Kurzzeitkredite mit deutlich höheren Zinsen, informelle Kreditaufnahme im sozialen Umfeld oder das Überziehen des Girokontos sind Szenarien, die regulatorisch schwerer kontrollierbar sind als ein standardisiertes BNPL-Produkt.

Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn BNPL für bonitätsschwächere Konsumentengruppen wegfällt, verschwindet das Bedürfnis nach kurzfristiger Finanzierung nicht – es verlagert sich. Die entscheidende Frage ist, ob die neuen Schutzregeln im BNPL-Bereich dieses Risiko netto überwiegen. Die EU-Gesetzgeber haben das so bewertet. Händler sollten diese Spannung aber kennen, weil sie direkte Auswirkungen auf ihre Zielgruppen hat: Ein Shop mit einkommensschwächerem Kundensegment wird die Ablehnungsquote stärker spüren als ein Premium-Retailer.

Sinnvoll wäre es in solchen Fällen, alternative Zahlungsmethoden gezielt in den Vordergrund zu rücken – etwa digitale Prepaid-Optionen, Ratenzahlung über klassische Bankkredite oder transparente Layaway-Modelle, bei denen Waren erst nach vollständiger Vorauszahlung versandt werden. Das verändert zwar das Kauferlebnis spürbar, vermeidet aber Compliance-Risiken und schützt beide Seiten vor überschuldungsrelevanten Situationen.

Was bleibt – und was noch offen ist

Die BNPL-Regulierung ist kein Todesstoß für Ratenkauf im E-Commerce. Sie ist eine Reifung: von einem Marketingtool, das Verbraucherschutzlücken nutzte, zu einem regulierten Kreditprodukt mit klaren Spielregeln. Wer gut aufgestellt ist – mit lizenzierten Partnern, sauberem Checkout und geprüften Datenmodellen – verliert vielleicht etwas Conversion in der Ablehnungsquote, gewinnt aber an Rechtssicherheit.

Das eigentliche Problem dabei bleibt die Marktfragmentierung: Nicht jeder BNPL-Anbieter wird die Anforderungen bis November 2026 vollständig umgesetzt haben. Und nicht jeder Shopbetreiber wird rechtzeitig geprüft haben, ob sein Payment-Mix noch compliant ist. Welche Anbieter bis zum Stichtag tatsächlich alle Anforderungen erfüllen – und wer still vom Markt verschwindet – wird die spannendere Beobachtung der nächsten Monate sein.

Haben Sie bereits geprüft, welche Ihrer BNPL-Partner eine konkrete CCD-II-Roadmap vorgelegt haben?