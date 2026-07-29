625 Genossenschaftsbanken hängen inzwischen im Wero-Netzwerk – und genau eine einzige davon kann bislang tatsächlich Abonnements über die europäische Bezahllösung abrechnen. Klingt nach Trippelschritt statt Durchbruch? Ist es auch. Trotzdem lohnt der Blick, denn genau an solchen kleinen technischen Weichenstellungen entscheidet sich, ob Wero irgendwann ernsthaft mit PayPal und den Kartennetzen um wiederkehrende Zahlungen konkurriert – oder eine Randnotiz der Zahlungsverkehrsgeschichte bleibt.

Die VR Bank RheinAhrEifel eG, eine genossenschaftliche Volksbank mit Sitz im Raum Koblenz/Ahrweiler, taucht seit wenigen Stunden als erste und bislang einzige Bank in der öffentlich einsehbaren technischen Schnittstelle der Wero-Betreiber mit der Funktion „SubscriptionPayments“ auf. Zuerst berichtet hat das Tech-Portal mobiFlip, das sich die Wero-API im Detail angeschaut hat. Für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das konkret: Über die Banking-App dieser einen Bank – oder die separate Wero-App – lassen sich künftig wiederkehrende Zahlungen freigeben, etwa für Streaming-Abos oder Fitnessstudio-Mitgliedschaften. Für den Rest der 625 Institute, die grundsätzlich zum Wero-Verbund der genossenschaftlichen App „VR SecureGo plus“ gehören, gilt die Funktion schlicht: noch nicht.

Wero Subscription Payments: Was die neue Funktion technisch kann

Wero ist die Bezahllösung der European Payments Initiative (EPI), eines Zusammenschlusses großer europäischer Banken, der Kontoinhaberinnen und Kontoinhabern eine Alternative zu Kreditkartennetzen und PayPal bieten soll. Bislang funktionierte Wero vor allem als Sofortüberweisung zwischen Personen oder als Bezahlmethode im Checkout von Onlineshops – vergleichbar mit einer Echtzeit-SEPA-Überweisung, nur eben mit hübscherer Oberfläche und QR-Code-Funktion. Wiederkehrende Zahlungen, wie sie Kreditkarten oder Lastschriftmandate seit Jahrzehnten selbstverständlich abwickeln, fehlten bislang komplett.

Genau diese Lücke soll „SubscriptionPayments“ schließen. Laut der Analyse von mobiFlip ermöglicht die neue Kategorie in der Wero-API grundsätzlich, dass ein Zahlungsempfänger – zum Beispiel ein Streaminganbieter – eine Zustimmung für regelmäßig wiederkehrende Abbuchungen einholt, ohne dass die zahlende Person jeden Monat erneut aktiv bestätigen muss. Technisch reiht sich das neben zwei weiteren neuen Kategorien ein, die in der API ebenfalls auftauchen: „EventDependentPayments“ für ereignisabhängige Zahlungen und die schon länger bekannten „SingleImmediatePayments“ für klassische Einmalüberweisungen.

Wer jetzt hofft, morgen sein Streaming-Abo über Wero laufen zu lassen: Nicht so schnell. Konkrete Angaben dazu, welche Händler oder Diensteanbieter die Funktion bereits nutzen können, liegen weder von der VR Bank RheinAhrEifel noch von den Wero-Betreibern selbst vor. Die Funktion ist live und technisch nachweisbar – ein einsatzbereites Produkt für Endkundinnen und -kunden ist sie noch nicht.

Warum ausgerechnet eine kleine rheinland-pfälzische Volksbank vorlegt

Dass gerade die VR Bank RheinAhrEifel den Vortritt bekommt, hat wenig mit einer strategischen Standortentscheidung zu tun und viel mit der Struktur des deutschen Genossenschaftssektors. Volksbanken und Raiffeisenbanken teilen sich eine gemeinsame technische Infrastruktur, in diesem Fall die App „VR SecureGo plus“. Neue Funktionen werden typischerweise zunächst bei einzelnen Pilotinstituten freigeschaltet, bevor sie flächendeckend ausgerollt werden – ein Muster, das man aus der Softwareentwicklung als „Feature Flag“ kennt.

Mit anderen Worten: Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ein Institut mit einigen Zehntausend Kundinnen und Kunden vorlegt, während größere Häuser wie die Berliner Volksbank in der API noch ohne die Subscription-Funktion gelistet sind. Wer als Nutzerin oder Nutzer einer anderen der 625 gelisteten Banken auf die Funktion wartet, sollte sich auf Wochen bis Monate einstellen – vorausgesetzt, das Pilotprojekt läuft technisch stabil und wird nicht vorzeitig wieder eingestampft.

Zur Einordnung, wer hinter Wero steht: Die European Payments Initiative wurde 2020 von rund 16 großen europäischen Banken und Zahlungsdienstleistern gegründet, darunter Deutsche Bank, Commerzbank und die Sparkassen-Finanzgruppe; 2026 zählt EPI nach eigenen Angaben rund 18 Anteilseigner sowie deutlich über 50 weitere teilnehmende Institutionen. Die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken gehören nach den öffentlich verfügbaren Informationen nicht zum engeren Kreis der EPI-Anteilseigner, sondern nutzen Wero als teilnehmende Banken über ihre gemeinsame technische Infrastruktur – ein Grund mehr, warum ein einzelnes Institut wie die VR Bank RheinAhrEifel innerhalb des Verbunds eigenständig als Pilotbank vorgehen kann, ohne dass der gesamte Sektor sofort mitziehen muss.

Ein Rechenbeispiel zur Einordnung der Größenordnung: Selbst wenn alle 625 gelisteten Institute die Funktion binnen eines Jahres ausrollen würden, verteilte sich das auf ungefähr 52 Kalenderwochen – rechnerisch käme dann jede Woche eine gute Handvoll neuer Banken mit Abo-Fähigkeit hinzu. Aktueller Stand nach der ersten Woche mit sichtbarer Funktion: eine einzige. Das ist entweder der Anfang einer Lawine oder ein Einzelfall, der in der Statistik bald wieder verschwindet. Beides ist an dieser Stelle noch offen.

Was Streaming-Anbieter und Fitnessstudios von Wero-Abonnements erwarten dürfen

Wiederkehrende Zahlungen für Fitnessstudio-Mitgliedschaften oder Streaming-Abos gelten als naheliegende erste Einsatzfelder für Wero-Abonnements (Symbolbild)

Rechtlich bewegt sich Wero dabei in einem Rahmen, der Verbraucherinnen und Verbrauchern eigentlich entgegenkommen sollte. Bei der klassischen SEPA-Lastschrift gilt ein achtwöchiges Widerspruchsrecht – man zahlt zuerst und kann sich das Geld notfalls später zurückholen. Wero kehrt dieses Prinzip technisch um: Die Zustimmung erfolgt aktiv in der Banking-App, bevor überhaupt etwas abgebucht wird. Für Verbraucherschützer ist das grundsätzlich der wünschenswertere Weg, weil er Kontrolle vor die Abbuchung statt danach setzt. Ob die Banken diese Kontrolle in der Praxis auch so übersichtlich gestalten, dass man tatsächlich den Überblick über laufende Abos behält, bleibt allerdings eine offene Baustelle – gerade weil dezentrale Abo-Verwaltung in Banking-Apps bislang kaum Standard ist.

Für Handel und Diensteanbieter ist die Aussicht auf Wero-Abos trotzdem interessant – und zwar aus einem simplen betriebswirtschaftlichen Grund: Kartenzahlungen und PayPal-Abbuchungen kosten Interchange- beziehungsweise Transaktionsgebühren, die sich bei monatlich wiederkehrenden Kleinbeträgen wie einem 9,99-Euro-Streaming-Abo durchaus summieren. Eine kontobasierte Alternative wie Wero, die auf klassischen SEPA-Mechanismen aufsetzt, verspricht potenziell günstigere Konditionen – ähnlich wie das Lastschriftverfahren, nur mit modernerer Nutzerführung und expliziter Zustimmung in der Banking-App statt anonymem Mandat.

Realistische erste Kandidaten für eine Wero-Abo-Integration sind entsprechend margensensible Branchen mit hoher Abrechnungsfrequenz: Streaming-Dienste, Fitnessstudio-Ketten, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, aber auch Software-as-a-Service-Anbieter mit monatlicher Abrechnung. Ob und wann sich einer dieser Anbieter tatsächlich öffentlich zu einer Wero-Integration für Abonnements bekennt, ist derzeit offen – bislang hat, soweit ersichtlich, kein einziger Händler eine solche Anbindung angekündigt. Wer sich einen Überblick über die gesamte Payment-Explosion im europäischen Checkout verschaffen will, findet dort die Einordnung, wie Wallets und Ratenkäufe die Conversion bereits heute prägen.

Ein weiteres Rechenbeispiel macht den möglichen Anreiz greifbar: Bei einer Kartenzahlung fallen für Händler je nach Vertrag und Kartentyp häufig zwischen 0,3 und 1,5 Prozent Interchange- plus Acquiring-Gebühr an, bei PayPal-Abbuchungen kommen oft feste Centbeträge pro Transaktion hinzu. Bei einem 9,99-Euro-Abo mag das einzeln nach Kleinigkeit aussehen – hochgerechnet auf eine Million monatliche Abbuchungen sind das je nach Gebührenmodell schnell mehrere Zehntausend Euro pro Monat, die allein für die Zahlungsabwicklung an Kartennetze oder Zahlungsdienstleister fließen. Genau in dieser Summe liegt der wirtschaftliche Hebel, der Wero für abrechnungsintensive Branchen interessant macht, selbst wenn die einzelne Transaktion für Verbraucherinnen und Verbraucher kaum spürbar teurer oder günstiger wird.

Lidl, CHECK24 und der Netzwerkeffekt: Wero wächst auf beiden Seiten

Die Subscription-Funktion ist nicht die einzige Baustelle, an der Wero derzeit gleichzeitig arbeitet. Erst vor wenigen Tagen hat Lidl Deutschland seinen Onlineshop für Wero-Zahlungen geöffnet und sich dabei selbst als ersten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland mit Wero-Option im E-Commerce bezeichnet, wie wir bereits in unserem Beitrag zur Lidl-Wero-Integration eingeordnet haben. Fast zeitgleich hat das Vergleichsportal CHECK24 angekündigt, Wero ebenfalls als zusätzliche Zahlungsmethode vorzubereiten – ein Schritt, der insbesondere für margenschwache Vergleichsgeschäfte mit hohem Transaktionsvolumen naheliegt.

Genau dieser doppelte Ausbau – mehr Händler auf der einen, erste neue Funktionen wie Subscription Payments auf der anderen Seite – ist entscheidend für den klassischen Netzwerkeffekt, an dem jede neue Bezahlmethode gemessen wird. Ein Zahlungssystem, das nur zwischen Privatpersonen funktioniert, bleibt eine Nische. Erst wenn Handel, Diensteanbieter und Banken gleichzeitig mitziehen, entsteht die kritische Masse, die eine echte Alternative zu etablierten Playern braucht. Bei genauerem Hinsehen wirkt Wero im Sommer 2026 wie ein Projekt, das diese Phase gerade erst betritt – mit sichtbarem Fortschritt, aber noch weit von der Marktreife entfernt, die man von PayPal oder den Kartennetzen gewohnt ist.

Was jetzt noch fehlt, bevor Wero PayPal und Kartennetze bei Abos herausfordert

Ein Blick auf die europäische Regulierung zeigt zusätzlich, warum der Zeitpunkt kein Zufall ist. Mit der Instant-Payments-Verordnung müssen Banken im Euroraum Echtzeitüberweisungen inzwischen zum Preis normaler Überweisungen anbieten – die technische und regulatorische Grundlage, auf der Wero aufsetzt, ist also ohnehin im Umbau. Wer als Bank sowieso in neue Zahlungsinfrastruktur investieren muss, kann die zusätzlichen Kosten für eine Subscription-Funktion leichter rechtfertigen, als wenn diese isoliert entwickelt würden. Das erklärt zumindest teilweise, warum ausgerechnet jetzt Bewegung in ein Thema kommt, das technisch schon länger möglich gewesen wäre.

Drei Dinge müssten in den kommenden Monaten zusammenkommen, damit aus der aktuellen Pilotfunktion ein echtes Produkt wird. Erstens: Weitere Banken – nicht nur im Genossenschaftssektor, sondern auch bei Sparkassen und Privatbanken – müssten die Subscription-Funktion technisch nachziehen. Zweitens: Mindestens ein bekannter Streaming- oder Abo-Anbieter müsste öffentlich verkünden, Wero als Zahlungsoption für wiederkehrende Abbuchungen anzubieten, um der Funktion überhaupt sichtbare Praxisrelevanz zu verschaffen. Drittens: Die Nutzerführung in den Banking-Apps müsste so eindeutig werden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf Anhieb verstehen, wofür sie ihre Zustimmung geben – ein Punkt, an dem gerade Lastschriftverfahren in der Vergangenheit für Verwirrung und Rückbuchungen gesorgt haben. Auch beim ähnlich gelagerten Fall der Ratenzahlung ohne klassische Bonitätsprüfung bei Amazon zeigte sich, wie schnell neue Zahlungsfunktionen zwischen Pilotphase und Massenprodukt hängen bleiben können.

Ehrlich gesagt: Die eigentliche Geschichte hinter dieser Meldung ist nicht die eine Bank, die jetzt technisch kann, was vorher niemand konnte. Die eigentliche Geschichte ist, dass Wero konsequent an genau den Funktionslücken arbeitet, die ihm bislang die Ernsthaftigkeit als PayPal-Alternative gekostet haben. Erst kam die Einzelzahlung im Handel, dann kamen große Handelspartner wie Lidl, jetzt kommt – zaghaft, mit einer einzigen Bank – die Abo-Fähigkeit. Wer diese Schritte einzeln betrachtet, sieht wenig. Wer sie als Sequenz liest, erkennt ein Zahlungssystem, das systematisch die Lücken zu den etablierten Anbietern schließt.

Bleibt die Frage, wie schnell aus dem Pilotprojekt Alltag wird. Die Erfahrung mit anderen europäischen Zahlungsinitiativen – von der SEPA-Lastschrift bis zu Instant Payments – zeigt: Technische Verfügbarkeit und tatsächliche Händlerakzeptanz klaffen oft Jahre auseinander. Wero hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass es diese Lücke schneller schließen kann als frühere Projekte. Ob das reicht, um bei Abonnements tatsächlich eine Alternative zu Kreditkarte und PayPal zu werden, entscheidet sich nicht an dieser einen Bank – sondern daran, ob in den nächsten Monaten ein zweiter, dritter und vierter Name auf der offiziellen Liste der Wero-Partnerbanken auftaucht.