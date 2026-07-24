WhatsApp lässt sich jetzt direkt auf dem iPad registrieren, ganz ohne gekoppeltes Smartphone. So funktioniert die neue Einrichtung im Alltag.

Auf vielen Wohnzimmertischen liegt das iPad griffbereit neben der Fernbedienung, während das Smartphone in der Tasche im Flur steckt. Ein Kind will kurz eine Nachricht schreiben, eine Großmutter möchte auf dem Tablet nachsehen, ob die Enkelkinder geantwortet haben. Genau in solchen Momenten zeigte sich bislang eine Schwäche von WhatsApp auf dem Tablet: Ohne das gekoppelte Handy ging bei der Ersteinrichtung nichts. Diese Abhängigkeit gehört nun offenbar der Vergangenheit an.

Laut aktuellen Berichten können iPad-Nutzerinnen und -Nutzer WhatsApp nun direkt auf dem Tablet registrieren, ohne vorherige Kopplung mit einem Smartphone. Das ist ein spürbarer Wechsel in der Logik der App, die bislang fest auf das Handy als Ausgangspunkt gesetzt hat. Für die WhatsApp iPad Registrierung ändert sich damit ein zentraler Baustein der Nutzung.

WhatsApp iPad Registrierung: Was sich konkret ändert

Bisher war die Einrichtung von WhatsApp auf dem iPad ein Nebenschauplatz. Man brauchte zwingend ein bereits eingerichtetes Smartphone, öffnete dort die Kamera-App oder WhatsApp selbst, scannte einen QR-Code auf dem Tablet-Bildschirm und hoffte, dass die Verbindung zügig zustande kam. Genau diesen Ablauf beschreibt auch die ältere Anleitung von t-online, die den klassischen Kopplungsweg über den QR-Code Schritt für Schritt erklärt.

Offizielle WhatsApp-App-Vorschauen mit ausgewiesener iPad-Kompatibilität. Quelle: Apple/WhatsApp.

Mit dem aktuellen Update dreht sich das Prinzip um. Das iPad wird zum Hauptgerät. Laut ad-hoc-news lässt sich ein WhatsApp-Konto nun direkt auf dem Tablet anlegen. Die Registrierung läuft über die eigene Telefonnummer und einen sechsstelligen Bestätigungscode, alternativ über einen Passkey. Ein gekoppeltes Smartphone ist für diesen Schritt nicht mehr notwendig.

Das mag nach einer kleinen technischen Fußnote klingen. Für den Alltag ist es aber ein handfester Unterschied. Wer bislang kein Smartphone besaß oder es gerade nicht zur Hand hatte, konnte WhatsApp auf dem iPad schlicht nicht in Betrieb nehmen. Diese Abhängigkeit fällt nun weg, und die Registrierung wird zu einem eigenständigen Vorgang direkt auf dem Tablet.

Bemerkenswert ist dabei, wie unspektakulär dieser Wandel eingeführt wurde. Es gab keine große Ankündigung, kein Event, keine gesonderte Pressemitteilung mit Ankündigungscharakter. Stattdessen tauchte die Funktion Stück für Stück in der App auf, offenbar zunächst bei einem Teil der Nutzerschaft, bevor die Berichterstattung insgesamt breiter wurde. Solche stillen Rollouts sind bei Meta nicht ungewöhnlich, machen es aber schwerer, den genauen Startzeitpunkt für jede einzelne Person nachzuvollziehen.

In vielen Familien zeigt sich der Effekt schon beim Frühstück: Das Tablet liegt auf dem Tisch, jemand tippt kurz eine Nachricht, ohne dass zuvor ein zweites Gerät aus einer anderen Ecke der Wohnung geholt werden muss. Solche kleinen Reibungsverluste im Alltag summieren sich über Wochen und Monate, auch wenn sie einzeln kaum auffallen.

Version 26.25.74 und der Rollout-Zeitraum

Die Berichte verknüpfen die neue Funktion mit der Version 26.25.74 von WhatsApp für iPad. Der Rollout wird mit dem 2. Juli 2026 angegeben, wobei sich die eigentliche Berichtslage über die eigenständige Registrierung auf den Zeitraum vom 21. bis 24. Juli 2026 bezieht. Es handelt sich also um ein Feature, das technisch schon etwas länger im Umlauf ist, aber erst jetzt breiter wahrgenommen wird.

Solche zeitlichen Verzögerungen zwischen Rollout und öffentlicher Aufmerksamkeit sind bei App-Updates keine Seltenheit. Nicht jede Nutzerin, nicht jeder Nutzer bekommt eine neue Version am selben Tag. Serverseitige Freischaltungen laufen oft gestaffelt, und Berichterstattung folgt meist erst, wenn genug Menschen die Änderung tatsächlich sehen und darüber sprechen.

Wer prüfen möchte, ob die eigene WhatsApp-iPad-App bereits auf dem neuen Stand ist, findet die Versionsnummer üblicherweise in den Einstellungen der App. Sollte die eigenständige Registrierung noch nicht angeboten werden, lohnt sich ein Update über den App Store, bevor man von einem Fehler auf dem eigenen Gerät ausgeht. Manche Rollouts hängen zudem an der Region oder am iPadOS-Stand, was die Verfügbarkeit zusätzlich uneinheitlich macht.

Wer regelmäßig App-Updates verpasst, weil automatische Aktualisierungen deaktiviert sind, sollte gerade bei einer solchen Funktionsänderung einmal gezielt im App Store nachsehen. Der Unterschied zwischen einer veralteten und einer aktuellen Version entscheidet hier direkt darüber, ob die eigenständige Registrierung überhaupt angeboten wird.

So läuft die Einrichtung auf dem iPad ab

Der neue Weg zur Registrierung ist unkompliziert gehalten. Nutzerinnen und Nutzer öffnen WhatsApp direkt auf dem iPad und geben ihre Telefonnummer ein. Anschließend erhalten sie einen sechsstelligen Code, mit dem sich das Konto bestätigen lässt. Wer auf Passwörter und Codes verzichten möchte, kann alternativ einen Passkey nutzen, sofern das eigene iPad diese Funktion unterstützt.

Damit entfällt der bisherige Zwischenschritt über das Smartphone komplett. Kein Wechsel zwischen zwei Geräten mehr, kein Scannen, kein Warten auf die Synchronisierung. Wer ein iPad als Hauptgerät nutzt, etwa weil das Tablet der ständige Begleiter im Homeoffice oder auf der Couch ist, profitiert von diesem direkteren Ablauf am deutlichsten.

Für alle, die sich noch an den alten Ablauf erinnern und wissen möchten, wie die klassische Verknüpfung über ein bereits bestehendes WhatsApp-Konto funktioniert, bleibt die Schritt-für-Schritt-Anleitung von t-online weiterhin eine gute Referenz, gerade für Situationen, in denen die neue eigenständige Registrierung noch nicht zur Verfügung steht oder bewusst ein zweites, gekoppeltes Gerät gewünscht ist.

Wer sich generell fragt, wie WhatsApp auf verschiedenen Geräten eingerichtet wird, findet in unserem Überblick zu WhatsApp auf iOS, Android, PC und Mac weitere Hintergründe zur Installation auf unterschiedlichen Plattformen.

Auch wenn der neue Ablauf schlanker wirkt, bleibt der grundsätzliche Sicherheitsgedanke erhalten. Die Bestätigung per Code oder Passkey stellt weiterhin sicher, dass niemand ohne Zugriff auf die hinterlegte Telefonnummer ein Konto anlegen kann. Der Komfortgewinn geht also nicht automatisch zulasten der Kontosicherheit.

Warum das iPad als eigenständiges Gerät sinnvoll ist

Ein iPad wird in vielen Haushalten anders genutzt als ein Smartphone. Es liegt tagsüber griffbereit, wird für Videocalls, zum Lesen oder für kurze Nachrichten zwischendurch verwendet. Manche Menschen besitzen inzwischen gar kein klassisches Smartphone mehr, sondern setzen bewusst auf ein Tablet mit Mobilfunkoption oder WLAN als zentrales Kommunikationsgerät.

Für diese Nutzergruppe war WhatsApp auf dem iPad bislang eine Sackgasse. Ohne Smartphone keine Einrichtung, ohne Einrichtung keine Nutzung. Die neue eigenständige Registrierung öffnet WhatsApp damit für ein Publikum, das die App bisher schlicht nicht nutzen konnte, obwohl der Bedarf da war.

Auch für Familien kann das praktisch sein. Ein älteres iPad, das als Zweitgerät im Haushalt kursiert, lässt sich jetzt unabhängig einrichten, ohne dass ständig ein Smartphone dafür verliehen werden muss. Die Hürde für den Einstieg sinkt merklich, gerade bei Kindern oder älteren Familienmitgliedern, die kein eigenes Smartphone besitzen. Ein Tablet, das ohnehin am Küchentisch oder im Wohnzimmer liegt, kann so ohne Umwege zum eigenen Kommunikationskanal werden.

Diese Entwicklung passt zu einem größeren Trend bei WhatsApp, verschiedene Endgeräte gleichwertiger zu behandeln. Wie flexibel Zugänge über den Browser bereits funktionieren, zeigt unser Beitrag zu WhatsApp Web mit Login, Funktionen und praktischen Tipps, der einen ähnlichen Wandel bei der Geräteunabhängigkeit beschreibt.

Gerade in Mehrgenerationenhaushalten dürfte sich diese Flexibilität bemerkbar machen. Großeltern, die ein Tablet lieber bedienen als ein kleines Smartphone-Display, bekommen mit der eigenständigen Registrierung einen niedrigeren Einstieg in die Nutzung von WhatsApp, ohne fremde Hilfe für die technische Ersteinrichtung zu benötigen.

Was die Änderung für bestehende Nutzer bedeutet

Wer WhatsApp bereits auf dem iPhone nutzt und das iPad zusätzlich koppeln möchte, kann das nach wie vor tun. Die neue Funktion ersetzt den bisherigen Kopplungsweg nicht, sie ergänzt ihn. Es handelt sich also um eine zusätzliche Option, nicht um einen Zwang zur Umstellung der bestehenden Einrichtung.

Für Menschen, die ohnehin mehrere Geräte parallel betreiben, etwa ein privates iPhone und ein separates iPad für die Arbeit, kann das relevant werden. Theoretisch lässt sich über die eigenständige Registrierung ein eigenes, unabhängiges WhatsApp-Konto auf dem iPad anlegen, das nicht zwangsläufig mit dem Konto auf dem Smartphone identisch sein muss.

Wer sich für solche Mehrfachkonten interessiert, findet in unserem Beitrag zum WhatsApp Dual Account fürs iPhone weitere Einordnung dazu, wie Meta grundsätzlich mit mehreren Konten auf einem Gerät umgeht. Die Logik dahinter ähnelt sich, auch wenn es dort um das iPhone statt das iPad geht.

Auch eine zweite, unabhängige Quelle bestätigt die neue Marschrichtung. Laut Mac Life lässt WhatsApp das iPad nun tatsächlich als Ausgangspunkt für die Anmeldung zu, was dem Tablet erstmals eine echte Hauptgerät-Funktion einräumt. Das deckt sich mit der Einschätzung, dass hier kein einmaliger Einzelfall, sondern eine bewusste Produktentscheidung von Meta vorliegt.

Für Haushalte, in denen mehrere Personen unterschiedliche Konten führen möchten, dürfte diese Unabhängigkeit langfristig mehr Klarheit schaffen. Statt eines einzigen Smartphones, das sämtliche Geräte im Haushalt mit Chats versorgt, kann jedes Tablet künftig sein eigenes, klar abgegrenztes Konto führen. Das erleichtert auch die Abgrenzung zwischen privater und beruflicher Kommunikation, wenn ein Tablet ausschließlich für Arbeitszwecke genutzt wird.

Einordnung: Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung im Alltag

Auf den ersten Blick wirkt die eigenständige Registrierung wie eine technische Feinheit. Wer sich aber vorstellt, wie oft Tablets in Haushalten als eigenständige Geräte genutzt werden, ohne dass ständig ein Smartphone danebenliegt, erkennt schnell den praktischen Nutzen. Die Abhängigkeit vom Handy als zwingender Startpunkt war für viele Nutzungsszenarien schlicht unpraktisch.

Gleichzeitig zeigt der Schritt, wie WhatsApp seine Position auf verschiedenen Geräten kontinuierlich ausbaut. Die App war lange auf das Smartphone als zentrales Steuergerät fixiert. Mit der nativen iPad-Version, der Unterstützung für Passkeys und jetzt der eigenständigen Registrierung verschiebt sich dieses Bild langsam, aber merklich in Richtung einer gleichberechtigten Nutzung mehrerer Geräte.

Für Menschen, die technische Hürden im Alltag ohnehin scheuen, ist jede Vereinfachung willkommen. Ein Konto anlegen, ohne zwei Geräte gleichzeitig bedienen zu müssen, klingt banal, spart im Alltag aber tatsächlich Nerven. Gerade wer nicht besonders technikaffin ist, profitiert von einem Ablauf, der weniger Fehlerquellen bietet als das bisherige Zusammenspiel von Smartphone und Tablet.

Wie WhatsApp die Rolle des iPads künftig weiter ausbaut, etwa bei Funktionen, die bislang exklusiv dem Smartphone vorbehalten waren, lässt sich derzeit nur vermuten. Für den Moment bleibt festzuhalten, dass sich die Einrichtung deutlich vereinfacht hat und das Tablet nun ganz eigenständig als Startpunkt für ein neues Konto taugt.

Wer weitere praktische Kniffe rund um die App sucht, wird in unserer Sammlung zu WhatsApp Tipps und Tricks fündig, die unabhängig vom genutzten Gerät weiterhelfen und auch abseits der iPad-Registrierung nützliche Hinweise liefern.

Ein Blick auf mögliche nächste Schritte

Wer die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt, erkennt ein Muster: WhatsApp rüstet Zusatzgeräte schrittweise zu vollwertigen Endgeräten auf. Erst kam die native App fürs iPad, dann die Unterstützung für Passkeys, jetzt die eigenständige Registrierung ohne Smartphone-Umweg. Jeder dieser Schritte für sich wirkt klein, in der Summe verändert sich aber, wie stark ein einzelnes Smartphone noch als zentrale Instanz gebraucht wird.

Für Haushalte mit mehreren Geräten bedeutet das mehr Flexibilität bei der Frage, wer welches Gerät wann nutzt. Ein Tablet kann künftig eigenständig eingerichtet werden, ohne dass ein zweites Gerät dafür kurzzeitig verliehen werden muss. Wer öfter wechselnde Geräte im Haushalt hat, etwa weil Kinder mit hineinwachsen oder ältere Familienmitglieder ein eigenes Konto möchten, dürfte von dieser Entwicklung in den kommenden Monaten profitieren, sofern WhatsApp den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgt.

Denkbar wäre außerdem, dass Meta die eigenständige Registrierung mittelfristig auch auf andere Tablet-Plattformen ausweitet oder weitere Funktionen wie CarPlay-Integration und Multi-Geräte-Support noch enger verzahnt. Belegt ist das derzeit nicht, aber die Richtung der jüngsten Updates lässt genau diese Vermutung zu.

Bis dahin lohnt sich ein Blick in die eigenen App-Einstellungen, um zu prüfen, ob die neue Registrierung bereits verfügbar ist. Wer die Version 26.25.74 oder neuer installiert hat, kann die eigenständige Einrichtung direkt ausprobieren und muss das Smartphone für den ersten Schritt nicht mehr aus der Tasche holen. Für viele Haushalte dürfte das schon in den kommenden Wochen zum spürbaren Alltagsdetail werden, selbst wenn die Umstellung selbst kaum auffällt. Am Ende zählt vor allem, dass ein Gerät, das bislang auf ein anderes angewiesen war, jetzt für sich alleine funktioniert, und genau das dürfte den Unterschied im täglichen Umgang mit der App ausmachen.