Die Suchmaschinenoptimierung steht vor einem grundlegenden Wandel. Während Unternehmen in den vergangenen Jahren vor allem darüber diskutierten, wie sich Inhalte mithilfe künstlicher Intelligenz schneller erstellen lassen, verschiebt sich die eigentliche Herausforderung an eine andere Stelle: die Auffindbarkeit.

Joachim Mahr ist Gründer von JOMOX Media - einer Agentur, die Vertrauen im digitalen Zeitalter schafft. Ihr Fokus: Wertschöpfung durch individuelle Designlösungen, technisches Know-how und digitale Sichtbarkeit. Mit dem Angebot rund um WordPress-Wartung sorgt JOMOX für stabile, sichere und leistungsstarke Webauftritte.

Noch nie war es so einfach, große Mengen an Content zu produzieren. Gleichzeitig war es aber auch noch nie so anspruchsvoll, mit diesen Inhalten sichtbar zu werden. Google beantwortet viele Suchanfragen inzwischen direkt über AI Overviews. ChatGPT, Perplexity und Gemini liefern eigene Antworten, ohne dass Nutzer zwangsläufig auf eine Website klicken müssen. Wer in diesen Antworten nicht auftaucht, verliert Reichweite – selbst dann, wenn die Inhalte fachlich hochwertig sind.

Damit verändert sich auch die Rolle des SEO-Spezialisten. Statt ausschließlich Rankings für einzelne Keywords zu verbessern, geht es heute darum, Inhalte so aufzubereiten, dass sie von Suchmaschinen und KI-Systemen als vertrauenswürdige Quelle erkannt und ausgewählt werden.

KI verändert die Aufgaben von SEO

In vielen Unternehmen entsteht derzeit der Eindruck, dass KI die klassische Suchmaschinenoptimierung ersetzt. Schließlich können Sprachmodelle innerhalb weniger Minuten Blogartikel, Produkttexte oder Ratgeber erstellen. Doch Content allein erzeugt keine Sichtbarkeit.

Zwischen einem veröffentlichten Artikel und einer tatsächlichen Präsenz in den Suchergebnissen liegen zahlreiche Faktoren. Suchmaschinen und KI-Assistenten bewerten nicht nur den Inhalt selbst, sondern auch dessen Glaubwürdigkeit, Struktur, Aktualität und Einbettung innerhalb einer Website. Die eigentliche Frage lautet daher nicht mehr „Wie produzieren wir mehr Inhalte?“, sondern „Wie sorgen wir dafür, dass unsere Inhalte überhaupt gefunden, verstanden und als vertrauenswürdig eingestuft werden?“

Genau an dieser Stelle gewinnt der SEO-Spezialist an Bedeutung.

SEO anders einsetzen

Die Aufgaben eines SEO-Experten haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Früher standen vor allem klassische Rankingfaktoren im Mittelpunkt:

Keyword-Recherche

Meta-Titel und Beschreibungen

Backlinks

technische Optimierung

Ladezeiten

Diese Disziplinen bleiben weiterhin wichtig. Gleichzeitig kommen neue Anforderungen hinzu, weil Suchmaschinen Inhalte zunehmend mithilfe künstlicher Intelligenz interpretieren. Ein moderner SEO-Spezialist beschäftigt sich deshalb unter anderem mit folgenden Fragestellungen:

Welche Inhalte beantwortet eine Seite tatsächlich?

Ist die Information eindeutig und nachvollziehbar strukturiert?

Werden Fachbegriffe ausreichend erklärt?

Ist klar erkennbar, wer hinter den Inhalten steht?

Gibt es nachvollziehbare Quellen und Belege?

Werden Zusammenhänge verständlich dargestellt?

Diese Aspekte entscheiden immer häufiger darüber, ob Inhalte lediglich indexiert oder tatsächlich als Antwort für Nutzer ausgewählt werden.

Sichtbarkeit auf mehreren Ebenen

Lange Zeit konzentrierte sich SEO fast ausschließlich auf die klassischen Google-Suchergebnisse. Heute existieren deutlich mehr Berührungspunkte. Nutzer stellen Fragen direkt an KI-Systeme. Sie erhalten Zusammenfassungen statt Linklisten. Häufig lesen sie zunächst eine generierte Antwort und klicken nur noch dann auf eine Website, wenn sie zusätzliche Informationen benötigen. Für Unternehmen bedeutet das:

Sichtbarkeit entsteht nicht mehr ausschließlich durch Position eins bei Google.

Sie entsteht überall dort, wo KI-Systeme Informationen auswählen und zitieren.

Deshalb reicht es nicht aus, einzelne Keywords zu optimieren. Inhalte müssen so aufgebaut sein, dass sie auch außerhalb klassischer Suchergebnisse verständlich und zitierfähig bleiben.

Qualität wird messbarer als Masse

Mit KI lassen sich innerhalb weniger Stunden hunderte Artikel veröffentlichen, genau deshalb verliert die reine Veröffentlichungsmenge an Bedeutung. Suchmaschinen erkennen zunehmend, ob Inhalte echten Mehrwert bieten oder lediglich bereits vorhandene Informationen umformulieren. Ein SEO-Spezialist betrachtet Content deshalb nicht isoliert, sondern bewertet unter anderem:

Werden konkrete Fragen beantwortet?

Enthält der Beitrag neue Erkenntnisse?

Sind Beispiele vorhanden?

Gibt es nachvollziehbare Daten?

Ist die Information aktuell?

Ergänzt der Inhalt bestehende Beiträge sinnvoll?

Je ähnlicher Inhalte untereinander werden, desto wichtiger wird ihre tatsächliche Qualität.

Technisches SEO bleibt weiterhin unverzichtbar

Die Diskussion um KI führt manchmal dazu, dass technische Optimierungen unterschätzt werden, dabei bleiben sie eine Grundvoraussetzung für Sichtbarkeit. Selbst hervorragende Inhalte können ihr Potenzial nicht entfalten, wenn Suchmaschinen sie nur eingeschränkt crawlen oder verstehen können. Zu den klassischen Aufgaben eines SEO-Spezialisten gehören deshalb weiterhin:

saubere Informationsarchitektur

interne Verlinkung

strukturierte Daten

schnelle Ladezeiten

mobile Optimierung

korrekte Indexierung

Vermeidung technischer Fehler

KI ersetzt diese Arbeit nicht, im Gegenteil: Je besser Inhalte technisch aufbereitet sind, desto einfacher können Suchmaschinen und KI-Systeme sie verarbeiten.

Die Kompetenzen eines modernen SEO-Spezialisten

Das Berufsbild entwickelt sich zunehmend vom Ranking-Optimierer zum strategischen Berater. Ein moderner SEO-Spezialist verbindet heute verschiedene Disziplinen miteinander.

Strategisches Verständnis

SEO beginnt längst nicht mehr erst beim fertigen Text. Bereits bei der Themenplanung stellen sich die Fragen: Welche Suchintention steckt hinter einer Anfrage? Welche Inhalte fehlen bislang? Welche Fragen beschäftigen potenzielle Kunden tatsächlich?

Sichtbarkeit lässt sich nur verbessern, wenn Entwicklungen messbar sind. Dadurch lassen sich Optimierungsmaßnahmen gezielt priorisieren. Ein SEO-Spezialist analysiert unter anderem:

Rankings

organischen Traffic

Klickverhalten

Nutzerintentionen

Conversion-Daten

Veränderungen durch KI-Suchergebnisse

Redaktionelles Verständnis

Gute Inhalte entstehen nicht allein durch sprachliche Qualität, sie müssen logisch aufgebaut, leicht verständlich und inhaltlich belastbar sein. Ein moderner SEO-Spezialist arbeitet deshalb häufig eng mit Redaktion, Marketing und Fachabteilungen zusammen.

Technisches Know-how

Auch künftig bleibt technisches Verständnis ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dazu gehören unter anderem:

Crawling

Indexierung

strukturierte Daten

Canonical-Konzepte

JavaScript-Probleme

Core Web Vitals

interne Verlinkungsstrukturen

Verständnis für KI-Systeme

Hinzu kommt ein neues Kompetenzfeld. Ein SEO-Berater sollte nachvollziehen können, wie KI-gestützte Suchsysteme Informationen auswählen, zusammenfassen und gewichten. Es geht dabei weniger darum, Algorithmen im Detail zu kennen. Entscheidend ist vielmehr das Verständnis dafür, welche Eigenschaften Inhalte besitzen müssen, damit sie für generative Antworten überhaupt infrage kommen.

SEO wächst enger mit Content zusammen

Früher entstanden Inhalte häufig unabhängig von der Suchmaschinenoptimierung, heute verschwimmen diese Grenzen zunehmend. Begleitet wird häufig der gesamte Prozess:

Themenidentifikation

Suchintention analysieren

Content-Struktur entwickeln

Quellen bewerten

Inhalte optimieren

Performance überwachen

Aktualisierungen planen

SEO wird dadurch zu einem kontinuierlichen Baustein und nicht mehr zu einer einmaligen Optimierungsmaßnahme nach der Veröffentlichung.

Weniger Content, bessere Inhalte

Viele Marketingabteilungen produzieren heute deutlich mehr Inhalte als noch vor wenigen Jahren, dennoch bleiben die Besucherzahlen häufig hinter den Erwartungen zurück. Der Grund dafür liegt selten in einer zu geringen Veröffentlichungsfrequenz. Häufig existieren bereits ausreichend Inhalte. Was fehlt, ist eine klare Struktur:

Welche Seiten konkurrieren miteinander?

Welche Themen fehlen vollständig?

Wo entstehen inhaltliche Überschneidungen?

Welche Inhalte sollten aktualisiert werden?

Welche Beiträge besitzen das größte Potenzial?

Ein SEO-Spezialist hilft dabei, diese Fragen systematisch zu beantworten und vorhandene Inhalte gezielt weiterzuentwickeln.

Checkliste für Geschäftsführer

Die Anforderungen an SEO verändern sich. Entsprechend sollten Unternehmen auch die Auswahl eines SEO-Experten überdenken. Hilfreiche Fragen sind beispielsweise:

Versteht die Person sowohl technische als auch inhaltliche SEO-Aspekte?

Arbeitet sie datenbasiert und mit nachvollziehbaren Analysen?

Kann sie Suchintentionen systematisch bewerten?

Berücksichtigt sie aktuelle Entwicklungen rund um KI-gestützte Suchsysteme?

Denkt sie langfristig statt ausschließlich in kurzfristigen Rankings?

Kann sie verständlich erklären, warum bestimmte Maßnahmen sinnvoll sind?

Arbeitet sie bereichsübergreifend mit Redaktion, Marketing und IT zusammen?

Legt sie Wert auf nachhaltige Qualitätsverbesserungen statt auf kurzfristige Tricks?

Diese Kriterien gewinnen an Bedeutung, weil SEO heute deutlich stärker mit Unternehmenskommunikation, Content-Strategie und Nutzererfahrung verzahnt ist.

Die Zukunft gehört strategischer Suchmaschinenoptimierung

Künstliche Intelligenz verändert die Suche grundlegend, sie verändert jedoch nicht das Ziel von SEO. Unternehmen müssen weiterhin dort sichtbar sein, wo potenzielle Kunden nach Informationen suchen. Der Unterschied besteht darin, dass diese Suche heute an vielen Orten stattfindet – in klassischen Suchmaschinen ebenso wie in KI-gestützten Antwortsystemen. Deshalb verschiebt sich die Rolle des SEO-Spezialisten: Weg von der reinen Keyword-Optimierung, hin zu einer strategischen Aufgabe, die Content, Technik, Datenanalyse und Nutzerbedürfnisse miteinander verbindet.

Für Unternehmen bedeutet das einen Perspektivwechsel. Nicht die Menge der veröffentlichten Inhalte entscheidet künftig über den Erfolg, sondern ihre Auffindbarkeit, ihre Vertrauenswürdigkeit und ihre Fähigkeit, sowohl von Menschen als auch von KI-Systemen als relevante Antwort erkannt zu werden. Wer diese Entwicklung früh berücksichtigt, schafft eine nachhaltige Grundlage für digitale Sichtbarkeit – unabhängig davon, wie sich die Suchlandschaft in den kommenden Jahren weiterentwickelt.