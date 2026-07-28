Lidl Plus bietet Coupons, Punkte und digitale Kassenbons. Was die App im Alltag bringt, wo die Nachteile liegen und worauf Sie beim Datenschutz achten sollten.

Ein Euro Einkaufswert, grundsätzlich ein Punkt: Seit dem 1. Juni hat Lidl Plus ein neues Punktesystem. Dazu kommen Coupons, digitale Kassenbons und die übliche App-Verheißung, beim Einkauf bitte noch kurz aufs Smartphone zu schauen. Der Unterschied steckt im Detail. Wer die Coupons nicht vor dem Bezahlen aktiviert, spart nichts. Wer den digitalen Kassenbon nutzt, hat den Beleg zwar immer dabei – hinterlässt aber auch einen recht genauen Einkaufsfußabdruck.

Wir bei digital-magazin.de haben uns angeschaut, was Lidl Plus im Alltag tatsächlich bringt, wo die Grenzen liegen und für wen die App eher nützlich als nervig ist. Die kurze Antwort: Für Menschen, die ohnehin regelmäßig bei Lidl einkaufen und ein Smartphone an der Kasse dabeihaben, kann die App sinnvoll sein. Wer nur einmal im Monat vorbeischaut oder seine Einkaufsdaten möglichst wenig teilen möchte, darf sie auch einfach ignorieren. Der Discounter verkauft trotzdem Nudeln.

Lidl Plus in 30 Sekunden

Vor dem Einkauf: Öffnen Sie die App und aktivieren Sie nur die Coupons für Artikel, die ohnehin auf Ihrer Liste stehen. An der Kasse: Lassen Sie die digitale Kundenkarte vor dem Bezahlen scannen. Erst dann werden Coupons, Punkte und der digitale Kassenbon zugeordnet. Danach: Prüfen Sie den digitalen Kassenbon kurz. Ist der Rabatt nicht abgezogen, lässt sich das direkt in der Filiale einfacher klären als Tage später.

Wie funktioniert Lidl Plus im Alltag?

Lidl Plus ist ein kostenloses Kundenprogramm in App-Form. Nach der Registrierung wählen Sie eine Hauptfiliale, bestätigen die Mobilfunknummer per SMS und erhalten eine digitale Kundenkarte mit Barcode beziehungsweise QR-Code. Dieser Code wird an der Kasse vor dem Bezahlen gescannt. Erst dadurch weiß das System, welche Coupons, Punkte oder digitalen Belege zu Ihrem Einkauf gehören.

Der Ablauf ist im Grunde simpel, aber er hat einen kleinen Haken: Coupons müssen in der App vorher aktiviert werden. Lidl erklärt das selbst in seiner Anleitung zur Nutzung von Lidl Plus. Aktivierte Coupons werden beim Scan der digitalen Kundenkarte automatisch berücksichtigt. Nicht aktivierte Coupons bleiben bloß hübsche Kacheln auf dem Bildschirm. Das ist kein technisches Problem, sondern Design mit einem kleinen Stolperdraht.

Die App bündelt mehrere Dinge: rabattierte Artikel und Aktionscoupons, den digitalen Kassenbon, Prospekte, Filialsuche, eine Einkaufsliste sowie – je nach Filiale und Freischaltung – Funktionen wie Scan&Go, digitale Pfandbons oder Lidl Pay. Nicht jede Funktion ist überall gleich verfügbar. Gerade Scan&Go sollte man als Zusatz sehen, nicht als Versprechen für jede Filiale.

Im Onlineshop funktioniert die Zuordnung anders: Sie müssen mit Ihrem Lidl-Plus-Konto angemeldet bestellen. Dann können anwendbare Vorteile und Punkte der Bestellung zugeordnet werden. Wer stattdessen als Gast bestellt, bleibt bei der Bestellung eben Gast. Das klingt banal, ist aber genau die Art Detail, die später zu der Frage führt, warum ein Coupon nicht auftaucht.

Lidl Plus Vorteile: Wo die App wirklich nützt

Der unmittelbarste Vorteil sind die Coupons. Lidl stellt regelmäßig Rabatte für konkrete Produkte, Warengruppen oder Mindestumsätze bereit. Einige sind allgemein verfügbar, andere können persönlich zugeschnitten sein. Aktivieren, Karte scannen, Rabatt prüfen. Der Mechanismus ist nicht neu, aber er passt zum Discounter-Alltag besser als ein Papierheftchen, das garantiert zu Hause auf dem Küchentisch liegt.

Seit dem 1. Juni 2026 läuft außerdem das Programm Lidl Punkte. Nach den aktuellen Teilnahmebedingungen erhalten Sie für jeden Euro Einkaufswert grundsätzlich einen Punkt – sowohl in teilnehmenden Filialen als auch im Onlineshop. Ausgenommen sind allerdings bestimmte Warengruppen und Kostenpositionen, etwa Tabakwaren, Gutscheinkarten, Pfand und Versandkosten. Die Punkte werden laut Lidl zwei Tage nach dem Einkauf gutgeschrieben und lassen sich gegen Prämien-Coupons einlösen. Sie sind kein Guthaben und keine Währung. Wer 100 Punkte hat, kann sie nicht an der Kasse wie einen Zehn-Euro-Schein auf den Tresen legen.

Das neue System ersetzt den früheren Rabattsammler und Rubbellose. Lidl bewirbt mehr als 200 auswählbare Prämien; welche davon gerade sichtbar sind, hängt von App, Bestand und Bedingungen ab. Die Ankündigung von Lidl zum Punktesystem ist dabei aussagekräftiger als alte Ratgeber, die noch vom Rubbeln sprechen. Genau dort veraltet ein App-Artikel sonst in Rekordzeit.

Praktisch ist auch der digitale Kassenbon. In der App finden Sie ihn im Bereich „Konto“; einzelne Bons lassen sich öffnen, herunterladen und teilen. Das spart Papier und ist für Garantie, Rückgabe oder Ausgabenüberblick angenehm. Lidl weist ausdrücklich darauf hin, dass Retouren auch mit dem digitalen Kassenbon möglich sind. Wer schon einmal einen winzigen Thermobeleg nach drei Wochen in einer Jackentasche gesucht hat, kennt den Charme dieser Funktion.

Funktion Praktischer Nutzen Der Haken Coupons Direkte Rabatte auf ausgewählte Artikel oder Einkäufe Vor dem Bezahlen aktivieren und Bedingungen lesen Lidl Punkte Punkte gegen Prämien-Coupons tauschen Keine Barauszahlung, Ausnahmen und Gültigkeiten beachten Digitaler Kassenbon Belege für Rückgabe, Garantie und Überblick griffbereit Der Einkauf wird dem Konto zugeordnet Prospekt und Filialfinder Angebote und Öffnungszeiten schnell prüfen Auch ohne Kundenprogramm längst Standardfunktionen Scan&Go / Pfandbon Je nach Filiale weniger Papier und weniger Kassenroutine Nicht überall verfügbar; Preise gelten final an der Kasse

Ein kleiner, aber sinnvoller Nebeneffekt: Wer konsequent die Bons sammelt, sieht schneller, was der Wocheneinkauf tatsächlich kostet. Nicht jede Ausgabe wird dadurch kleiner. Sie wird nur sichtbarer. Für viele Haushalte ist das schon der nützlichere Teil der App als der dritte Rabatt auf einen Artikel, den sie nie kaufen würden.

Coupons richtig nutzen: Nicht jeder Rabatt ist automatisch gut

Der beste Lidl-Plus-Tipp ist gleichzeitig der unsexyeste: Einkauf planen, dann Coupons prüfen. Wer umgekehrt durch die App scrollt und plötzlich Dinge kauft, weil sie gerade 20 Prozent günstiger sind, spart auf dem Kassenbon und gibt insgesamt womöglich mehr aus. Ein Coupon ist ein Preisvorteil, keine finanzielle Offenbarung.

Lesen Sie bei jedem Coupon kurz die Bedingungen. Entscheidend sein können Mindestmengen, ein Mindestbestellwert, ein konkretes Produktformat, ein Aktionszeitraum oder die Beschränkung auf Filiale beziehungsweise Onlineshop. Bei Coupons für den Onlineshop müssen Sie meist mit dem Lidl-Plus-Konto angemeldet sein. Manche Vorteile lassen sich nicht mit anderen Aktionen verbinden. Das steht oft direkt beim Coupon – klein, aber nicht versteckt.

Besonders deutlich wird das bei Versandkosten-Coupons. Sie können an einen Mindestbestellwert gebunden sein. Fällt dieser nach einer Teilretoure wieder darunter, kann Lidl die zuvor erlassenen Versandkosten nach seinen aktuellen Gutscheinbedingungen nachträglich berechnen. Das ist kein Trick, sondern eine Bedingung, die man vor dem Klick auf „Bestellen“ kennen sollte. Wer regelmäßig online kauft, sollte außerdem wissen, wie die Lidl Retoure im Onlineshop sauber abgewickelt wird.

Was bringt Lidl Plus also in Euro? Das lässt sich nicht seriös pauschal sagen. Zwei Personen kaufen unterschiedlich, bekommen unterschiedliche personalisierte Angebote und nutzen Coupons unterschiedlich konsequent. Wer nur Aktionsware in den Korb legt, um den Rabatt mitzunehmen, kann am Ende sogar mehr ausgeben. Der Gewinn entsteht erst, wenn ein ohnehin geplanter Kauf günstiger wird. Alles andere ist buntes Conversion-Design. Funktioniert erstaunlich gut.

Hier wird Lidl Plus interessanter – und ehrlicher. Das Programm funktioniert gerade deshalb, weil Lidl Einkäufe zuordnen kann. In den Teilnahmebedingungen steht, dass bei der Identifikation in der Filiale unter anderem besuchte Filiale, gekaufte oder zurückgegebene Produkte, Menge, Preis, eingelöste Coupons, Bonsumme, Einkaufsfrequenz, Zeitpunkt und Zahlungsart erfasst werden. Das ist kein Randdetail. Es ist das Geschäftsmodell personalisierter Rabatte.

Wenn Sie in Ihrem Profil freiwillig Angaben zu Interessen oder Lebensumständen hinterlegen, können diese laut Lidl zusätzlich für personalisierte Informationen und Angebote verwendet werden. Auch die Nutzung von Online-Diensten kann – sofern Sie in die Verarbeitung entsprechender Trackingdaten eingewilligt haben – in die Auswahl passender Angebote einfließen. Die Teilnahmebedingungen von Lidl Plus beschreiben das ziemlich offen. Man muss sie nur lesen, statt sofort auf „Akzeptieren“ zu tippen.

Meine Einschätzung: Das ist kein Grund, automatisch Alarm zu schlagen. Wer ohnehin mit Kundenkarten einkauft, bekommt hier einen transparenten Tausch angeboten: Daten gegen Komfort und Rabatte. Aber der Tausch sollte bewusst sein. Wenn Ihnen ein digitaler Bon zehn Jahre Einkaufsverhalten zu sichtbar macht, ist der Papierbon vielleicht nicht das größere Problem.

Sie können die App auch schlanker nutzen: nur notwendige Profilfelder ausfüllen, Benachrichtigungen gezielt einstellen, keine freiwilligen Interessenangaben machen und gelegentlich prüfen, welche Einwilligungen aktiv sind. Die App ohne jeden Datenbezug nutzen zu wollen, wäre allerdings widersprüchlich. Schon der Barcode muss Ihren Einkauf zuordnen, sonst gibt es weder Coupon noch Bon noch Punkt.

Lidl Plus Nachteile: Was im Alltag nerven kann

Der erste Nachteil liegt auf der Hand: Smartphone-Pflicht. Wer kein geeignetes Gerät nutzen möchte, es an der Kasse nicht dabeihat oder schlicht keine weitere App installieren will, nimmt nicht teil. Eine physische Kundenkarte als gleichwertige Alternative ist bei Lidl Plus nicht der Kern des Konzepts. Die Mobilfunknummer gehört bereits zur Registrierung und wird verifiziert.

Dann ist da die Coupon-Routine. Aktivieren vor dem Scan, auf Laufzeit achten, Bedingungen kennen. Das sind jeweils kleine Schritte. In der Summe kann das nerven, besonders wenn hinter einem schon drei Menschen mit Gemüse, Kind und Wochenendlaune warten. Ein Rabattprogramm darf nicht zum Minijob werden. Wenn es sich so anfühlt, ist der Nutzen vermutlich zu klein.

Auch Personalisierung ist doppeldeutig. Sie kann dazu führen, dass passende Angebote auftauchen. Sie kann aber ebenso bedeuten, dass Lidl sehr genau weiß, welche Produkte Sie wann gekauft haben. Datenschützerinnen und Datenschützer würden hier nicht pauschal „Finger weg“ sagen, aber sie würden den freiwilligen Charakter der Angaben betonen. Die App ist kein neutraler Einkaufszettel. Sie ist ein Kundenbindungsprogramm.

Bei den Punkten lohnt sich ein nüchterner Blick auf die Bedingungen. Sie werden nicht sofort gutgeschrieben, es gibt Ausschlüsse und pro Tag zählt laut Teilnahmebedingungen nur eine begrenzte Zahl von Einkäufen. Prämien-Coupons können eigene Gültigkeitszeiträume haben. Punkte sind deshalb nett, aber kein Anlass, Einkäufe künstlich aufzuteilen oder zu beschleunigen. Wer für einen Punkt mehr Aufwand als Freude hat, darf diesen Punkt guten Gewissens verlieren lassen.

Wann Lidl Plus eher nicht passt

Sie kaufen selten bei Lidl ein und werfen vor dem Bezahlen ohnehin nie einen Blick in Angebote? Dann dürfte der Nutzen überschaubar sein. Dasselbe gilt, wenn Sie keine personenbezogene Auswertung Ihrer Einkaufsdaten möchten. Es gibt keinen Preisvorteil, der diese Präferenz widerlegt.

Für Haushalte, die bewusst möglichst wenig spontan kaufen, kann die App ebenfalls zum kleinen Gegenspieler werden. Push-Nachrichten, Produktcoupons und „nur noch heute“-Mechaniken sind nicht zufällig in der App. Schalten Sie Benachrichtigungen aus, wenn Sie sie nicht brauchen. Der Kühlschrank wird es verkraften.

Der digitale Kassenbon bleibt nach dem Einkauf in der App verfügbar. (Symbolbild)

Lidl Punkte, Scan&Go und Lidl Pay: Die Extras richtig einordnen

Lidl Punkte sind die sichtbarste Neuheit. Sie lohnen sich vor allem für Menschen, die ohnehin regelmäßig bei Lidl einkaufen und Prämien-Coupons tatsächlich verwenden. Die Gutschrift erfolgt laut den Bedingungen zwei Tage nach dem Einkauf. Beim Einlösen werden die ältesten Punkte zuerst genutzt; ein einmal gewählter Prämien-Coupon lässt sich nicht einfach wieder zurücktauschen. Deshalb erst schauen, dann tippen.

Scan&Go kann den Einkauf beschleunigen, wenn die Funktion in Ihrer Filiale verfügbar ist. Sie scannen Produkte beim Einlegen in den Wagen mit dem Smartphone und schließen den Vorgang an der Kasse ab. Wichtig: Die Preise in der App sind nicht zwingend die verbindlichen Preise der Filiale; maßgeblich bleibt der Preis an der Kasse. Coupons werden dort ebenfalls final verrechnet. Wer schon einmal eine Preisauszeichnung übersehen hat, wird diese Vorsicht nachvollziehen können.

„Mein Pfand“ ersetzt auf Wunsch den Papierbon am Automaten durch einen digitalen Pfandbon. Das ist angenehm, aber nur dann, wenn Sie das Konto dauerhaft behalten möchten: Nach einer Kontolöschung lassen sich gespeicherte Pfandbons laut Teilnahmebedingungen nicht wiederherstellen. Auch hier gilt: digital ist bequem, aber nicht magisch. Ein Screenshot oder der Ersatz-QR-Code kann im Zweifel mehr Ruhe schaffen als blankes Vertrauen in eine App-Verbindung.

Lidl Pay schließlich ist eine freiwillige Bezahlfunktion innerhalb von Lidl Plus. Sie müssen sie nicht einrichten, um Coupons oder den Kassenbon zu nutzen. Wer Mobile Payment bereits über die Bank-App oder Wallet erledigt, braucht nicht zwangsläufig noch eine weitere Zahlungsfunktion. Mein Rat: Erst die Coupons und Belege ausprobieren. Danach entscheiden, ob Sie wirklich jede weitere Rubrik brauchen. Funktionsfülle ist nicht dasselbe wie Nutzen.

So holen Sie aus Lidl Plus Nutzen, ohne sich steuern zu lassen

Eine gute Lidl-Plus-Routine dauert vor dem Einkauf vielleicht 30 Sekunden. Öffnen Sie die App erst, wenn die Einkaufsliste steht. Aktivieren Sie nur Coupons für Produkte, die ohnehin darauf stehen, und legen Sie das Smartphone anschließend wieder weg. Das schützt vor dem Klassiker „Eigentlich brauchte ich nur Milch, jetzt habe ich fünf Produkte aus einer Wochenaktion“. Rabatte können nützlich sein. Sie müssen nicht den Einkaufszettel schreiben.

Prüfen Sie nach dem Bezahlen den digitalen Kassenbon. Gerade bei mehreren Coupons lohnt sich ein kurzer Blick darauf, ob der Rabatt tatsächlich abgezogen wurde. Fällt etwas auf, lässt sich eine Frage direkt in der Filiale oft unkomplizierter klären als drei Tage später mit einer Transaktionsnummer. Der Bon zeigt außerdem, welche Vorteile tatsächlich etwas gebracht haben. So merken Sie nach einigen Wochen schnell, ob Sie die App für echte Ersparnisse nutzen oder nur aus Gewohnheit öffnen.

Für Familien oder Wohngemeinschaften ist eine klare Absprache sinnvoll. Ein Lidl-Plus-Konto kann den Einkauf dokumentieren, aber es ersetzt keine gemeinsame Liste und macht aus mehreren Personen nicht automatisch einen Haushalt mit denselben Datenschutzvorlieben. Wer abwechselnd einkauft, sollte wissen, auf welchem Gerät die digitale Kundenkarte liegt und wer gegebenenfalls einen digitalen Kassenbon für eine Retoure braucht. Eine Rückgabe scheitert selten am Produkt. Häufiger scheitert sie an einem nicht auffindbaren Beleg.

Und vergleichen Sie den Vorteil ruhig mit Alternativen. Manche Händler arbeiten mit Papiercoupons, andere mit Bonuspunkten, wieder andere verzichten auf ein eigenes Programm und setzen auf dauerhaft niedrigere Preise. Unser Überblick zum Rossmann Online-Shop und seinen digitalen Services zeigt: Eine App ist nie automatisch besser, nur weil sie mehr Funktionen hat. Entscheidend ist, ob sie zu Ihrem Einkaufsalltag passt.

Einrichten, nutzen, kündigen: Die wichtigsten Fragen

Ist Lidl Plus kostenlos?

Ja. Die Teilnahme am Lidl-Plus-Programm ist kostenlos. Bezahlt wird nicht mit einer monatlichen Gebühr, sondern mit der Bereitschaft, dass die Einkäufe für die Funktionen des Programms einem Konto zugeordnet werden.

Muss ich Coupons aktivieren?

Ja, wenn der Coupon als aktivierbarer Coupon in der App erscheint. Erst danach wird er beim Scan der digitalen Kundenkarte an der Kasse automatisch geprüft und gegebenenfalls abgezogen. Prüfen Sie trotzdem den Kassenbon. Fehler passieren nicht nur Apps.

Kann ich Lidl Plus ohne Einkauf nutzen?

Sie können Prospekte, Filialsuche oder Angebote ansehen. Der greifbare Vorteil entsteht aber erst beim Einkauf und bei der Identifikation über die digitale Kundenkarte. Ohne Scan keine Zuordnung – ohne Zuordnung kein Coupon und keine Punkte.

Wie lösche ich das Konto?

Die Kündigung und Löschung richten sich nach den aktuellen Teilnahmebedingungen und den Einstellungen in der App. Prüfen Sie vorher, ob noch digitale Pfandbons oder offene Punkte vorhanden sind. Bei einer Kontolöschung gehen solche digitalen Inhalte nach Lidls Bedingungen verloren beziehungsweise können nicht wiederhergestellt werden.

Wer bei anderen Handelsplattformen genauer hinschauen möchte, sollte übrigens Kaufkanal und Bonusprogramm nicht vermischen. Beim Kaufland Online-Shop mit seinen unterschiedlichen Marktplatzverkäufern ist diese Trennung noch wichtiger: Dort können Rückgabe, Versand und Service vom jeweiligen Anbieter abhängen. Bei Lidl Plus geht es dagegen vor allem um die Beziehung zwischen Kundschaft, App und Lidl.

Der Punkt ist: Lidl Plus lohnt sich nur mit einer klaren Routine

Lidl Plus ist weder die große Sparmaschine noch ein digitales Übel. Es ist ein Kundenprogramm mit brauchbaren Funktionen: Coupons, Punkte, digitale Bons und ein paar Komfortextras. Wer regelmäßig bei Lidl einkauft, geplante Artikel rabattiert bekommt und digitale Belege mag, nimmt das sinnvoll mit. Wer selten dort einkauft oder die Datenweitergabe nicht möchte, lässt es. Kein Drama.

Die beste Routine bleibt erstaunlich analog: Einkaufsliste schreiben, in der App nur passende Coupons aktivieren, Karte scannen, Kassenbon prüfen. Nicht jeder rot markierte Rabatt muss in den Wagen. Das ist die ganze Kunst.

Als Teil unseres Lidl-Clusters verweist dieser Ratgeber zurück auf den Lidl-Online-Shop als zentralen Einstieg. Für eine Online-Rücksendung geht es weiter zur Retouren-Unterseite. So bleibt die App-Erklärung bei der App – und der Shop-Artikel behält seine Navigationsintention.