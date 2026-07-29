Seit vorgestern ist es amtlich: Amazon zieht durch, was seit sechs Wochen im Seller Forum angekündigt stand. Seit dem 27. Juli 2026 gilt für Produkttitel in praktisch allen Kategorien außer Medien wie Büchern und Musik ein hartes Limit von 75 Zeichen inklusive Leerzeichen. Vorher waren je nach Kategorie bis zu 200 Zeichen erlaubt – Platz genug, um halbe Gedichte über Wasserkochertemperaturen zu verfassen. Wer bisher auf Zeichenmasse statt Substanz gesetzt hat, muss jetzt liefern.

Das Datum ist kein Zufall, aber auch keine Blitzankündigung. Amazon hatte die Änderung bereits am 10. Juni 2026 im offiziellen Seller-Forum-Thread angekündigt. Rund 47 Tage Vorlauf – für ein komplettes Sortiment-Rework nicht üppig, wie die Kommentarspalte eindrucksvoll dokumentiert.

Was sich bei Amazon-Produkttiteln konkret ändert

Die neue Regel betrifft nicht nur frisch angelegte Listings. Sie greift auch bei bestehenden Angeboten, die teilweise seit Jahren mit ausufernden Titeln laufen. Amazon begründet den Schritt mit vollständiger Titelanzeige auf Mobilgeräten und einer Angleichung an die Titellängen anderer großer Online-Shops. In der Seller-Community wird dabei gern auf eBay verwiesen, das mit 80 Zeichen arbeitet – kaum mehr, aber eben doch etwas mehr.

Zur Einordnung eine Übersicht, wie sich das Regelwerk verändert:

Kriterium Bis 26.07.2026 Seit 27.07.2026 Max. Zeichen (Standard) bis zu 200 75 Betroffene Kategorien je nach Kategorie unterschiedlich alle außer Medien (Bücher, Musik) Bestandslistings nicht betroffen ebenfalls betroffen Zusätzliches Feld nicht vorhanden „Artikel-Highlights“, 125 Zeichen Vorlaufzeit – ca. 47 Tage seit Ankündigung

Wer jetzt denkt, 75 Zeichen seien wenigstens ein fester Wert, mit dem man planen kann: ja. Immerhin das.

Was das für einzelne Händlertypen bedeutet, ist höchst unterschiedlich. Ein Modehändler, der bisher „Damen Sommerkleid Boho Style Blumenmuster V-Ausschnitt Elegant Freizeit Strand Urlaub Größe S-XL“ als Titel führte, verliert de facto nichts Kaufentscheidendes – der Großteil dieser Aufzählung war ohnehin SEO-Ballast. Anders sieht es bei Elektronikartikeln aus, wo Modellnummer, Kompatibilität und Zubehörumfang oft schon allein 60 Zeichen fressen, bevor der eigentliche Produktname überhaupt beginnt. Und im Hardware-Segment, wo Normbezeichnungen und Maßangaben nicht schmückendes Beiwerk, sondern Kaufvoraussetzung sind, wird die Kürzung schlicht zum Informationsverlust. Drei Kategorien, drei völlig verschiedene Schmerzgrade – Amazon behandelt sie alle gleich.

Interessant ist dabei auch, wie unterschiedlich die Ausgangslage je Kategorie tatsächlich war. Während Mode- und Lifestyle-Titel oft ohnehin schon aus Marketingfloskeln bestanden, die kaum jemand vollständig gelesen hat, waren lange Titel in B2B-nahen Segmenten wie Werkzeug, Elektroinstallation oder Ersatzteilen ein funktionales Nachschlagewerk. Wer dort einen Artikel sucht, tippt häufig direkt Normbezeichnung oder Maßangabe in die Suche – Informationen, die jetzt entweder in die Artikel-Highlights wandern müssen oder im schlimmsten Fall komplett aus der sichtbaren Produktdarstellung verschwinden, wenn niemand rechtzeitig nachpflegt.

Die KI übernimmt, wenn Sie es nicht tun

Amazon lässt es nicht beim Appell an die Vernunft der Händlerschaft bewenden. Zu lange Titel werden schrittweise automatisch durch KI-generierte Vorschläge ersetzt. Wer nicht selbst kürzt, bekommt gekürzt – von einer Maschine, die vermutlich wenig Gefühl für die Marke hat, die seit zehn Jahren mühsam aufgebaut wurde.

Zu lange Amazon-Produkttitel werden von einer KI auf 75 Zeichen gekürzt, bevor Markeninhaber sie freigeben (Symbolbild).

Immerhin: Markeninhaber mit Brand Registry erhalten eine 14-tägige Prüf- und Einspruchsfrist im Panel „Review Listings Changes“ in Seller Central, bevor die KI-Änderungen live gehen. Wer ohne Brand Registry verkauft, schaut offenbar in die Röhre – zumindest ist laut Zweitquelle völlig offen, ob dieselbe Prüfmöglichkeit für Seller ohne Markenregistrierung existiert. Ein unabhängiger Blogbeitrag von AMZ Advertise fasst genau diese Unsicherheit zusammen, und wir bei digital-magazin.de finden: Das ist keine Randnotiz, sondern der eigentliche Skandal an der Sache.

Gerade für kleinere Reseller ohne eigene Marke, die generische Produkte im Marktplatzmodell anbieten, ist diese Ungewissheit besonders unangenehm. Sie können keine Marke registrieren lassen, weil sie schlicht keine eigene Marke führen – und stehen damit strukturell schlechter da als markenführende Hersteller oder Distributoren, obwohl ihre Titel oft ebenso sorgfältig gepflegt sind. Ob Amazon hier künftig nachbessert oder die Ungleichbehandlung bewusst in Kauf nimmt, ist aus den vorliegenden Quellen nicht zu beantworten. Fest steht nur: Wer ohne Brand Registry verkauft, sollte die eigenen Titel jetzt besonders zügig manuell anpassen, um dem KI-Zugriff möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.

Ist das fair? Kaum. Aber Amazon war selten dafür bekannt, Fairness über Effizienz zu stellen. Und mit Verlaub: Wer als Konzern zweistufig unterscheidet zwischen Verkäufern mit Markenschutz und solchen ohne, sollte sich nicht wundern, wenn genau diese Ungleichbehandlung im Forum mehr Empörung auslöst als die Zeichenzahl selbst.

Wütende Fachleute und die 90-Tage-Forderung

Der Ankündigungs-Thread im Seller-Forum hat mittlerweile über 107 Antworten gesammelt, und die Grundstimmung lässt sich freundlich als „genervt“ zusammenfassen. Viele Verkäufer fordern statt der gewährten rund 47 Tage mindestens 90 Tage Vorlauf – ein Wunsch, der bei Amazon vermutlich ungehört verhallt, aber immerhin dokumentiert im Forum steht.

Besonders scharfe Kritik kommt aus Industrie- und Hardware-Kategorien. Dort sind Maßangaben, Materialklassen und Normbezeichnungen keine schmückenden Zusatzworte, sondern kaufentscheidende Information. Ein Titel wie „Sechskantschraube M8x40 DIN 933 Edelstahl A2 verzinkt“ lässt sich nicht sinnvoll auf 75 Zeichen quetschen, ohne dass irgendwo eine relevante Angabe verschwindet. Genau hier wird die Regel für viele Händler zum handfesten Problem, nicht zur kosmetischen Fußnote.

Zusätzlich verschärft wird die Lage durch die verbotenen Sonderzeichen und Werbephrasen: Ausrufezeichen, Dollarzeichen, geschweifte Klammern und Ähnliches sind tabu, außer sie sind Teil des Markennamens. Eingeschränkt erlaubt sind Tilde, Rautezeichen, Winkelklammern und Sternchen. Wörter wie „Bestseller“, „Top bewertet“, „Limitiertes Angebot“ oder „Gratis Versand“ dürfen ebenfalls nicht mehr in den Titel – was ehrlich gesagt auch vorher schon fragwürdiger Stil war.

Was jetzt technisch neu ist: Artikel-Highlights

Kleiner Trost für die geschrumpften Titel: Ein neues Feld namens „Artikel-Highlights“ bringt zusätzliche 125 durchsuchbare Zeichen für Material, Anwendungszweck, Set-Inhalte und Kompatibilitätsangaben. Damit landen die Informationen, die vorher im Titel Platz fanden, künftig in einem separaten Feld – strukturierter, aber eben nicht mehr im ersten Blickfeld der Kundschaft.

Der Titel bleibt laut A9-Ranking-Logik trotzdem das Feld mit dem größten Keyword-Gewicht. Wer also glaubt, mit den Artikel-Highlights sei das Problem gelöst, irrt sich gründlich. Keywords müssen jetzt sauber über Titel, Artikel-Highlights, Bullet Points und Backend-Suchbegriffe verteilt werden – eine Fleißaufgabe, die vor allem größere Sortimente in echten Aufwand verwandelt.

Praktisch heißt das: Der Titel bekommt die zwei, drei Kernbegriffe mit dem höchsten Suchvolumen, für die ein Artikel tatsächlich gefunden werden soll. Die Artikel-Highlights übernehmen ergänzende Merkmale, die zwar nicht das erste Suchwort sind, aber die Kaufentscheidung stützen. Bullet Points liefern die Nutzenargumentation in ganzen Sätzen, und die Backend-Suchbegriffe – für Kundschaft unsichtbar – dienen als Auffangbecken für Synonyme, Schreibvarianten und Fachbegriffe. Wer diese vier Felder weiterhin wie ein einziges großes Textfeld behandelt, wird in der A9-Logik keinen Boden gutmachen, egal wie viele Keywords er hineinstopft.

Für die konkrete Titel-Formel bedeutet das: Marke an erster Stelle, weil Amazon das Suchverhalten markenbewusster Kundschaft priorisiert. Direkt danach folgt das Hauptmerkmal, also jenes Wort, mit dem die Zielgruppe tatsächlich sucht – nicht das Wort, das dem Hersteller am wichtigsten erscheint. Erst danach kommen Menge, Variante oder Set-Größe, sofern der verbleibende Zeichenraum das noch zulässt. Alles, was darüber hinausgeht, hat im Titel schlicht keinen Platz mehr und muss konsequent in die Artikel-Highlights oder die Backend-Suchbegriffe umziehen. Diese Reihenfolge ist keine Geschmacksfrage, sondern folgt direkt aus der A9-Logik, die dem Titel das höchste Gewicht unter allen Textfeldern zuschreibt.

Und damit sind wir beim eigentlichen Punkt, den viele Forenbeiträge übersehen: Ranking ist nicht das Ziel, sondern nur der Anfang. Wer durch geschickte Keyword-Verteilung mehr Impressionen erzielt, aber im Titel die falschen Erwartungen weckt, kauft sich vor allem eine schlechtere Click-Through-Rate und in der Folge einen höheren ACOS ein. Amazon belohnt langfristig Listings, deren Klickrate und Conversion zusammenpassen – nicht solche, die kurzfristig durch Keyword-Dichte auffallen. Wer also jetzt Titel neu baut, sollte nicht nur auf Rankingpotenzial schauen, sondern aktiv beobachten, wie sich CTR, Conversion Rate und ACOS in den Wochen nach der Umstellung entwickeln. Ein Titel, der zwar rankt, aber schlechter konvertiert als vorher, ist kein Erfolg, sondern nur eine verschobene Baustelle.

Wer parallel auch bei Google Shopping listet, kennt das Prinzip solcher Zwangskürzungen ohnehin schon: Auch die Regeln für Produktdaten im Google Merchant Center setzen ähnlich rigide Grenzen, wenn auch mit anderer Zeichenlogik. Für Multichannel-Händler bedeutet das: zwei unterschiedliche Titel-Regelwerke gleichzeitig im Kopf behalten. Spaß sieht anders aus.

Praktische Konsequenzen für Onlinehändler

Was heißt das nun konkret für den Alltag im Amazon-Shop? Zunächst: Prioritäten setzen. Nicht jedes Listing lässt sich in den verbleibenden Tagen händisch überarbeiten, wenn das Sortiment mehrere Tausend SKUs umfasst. Wer Brand Registry besitzt, sollte das 14-Tage-Fenster im Panel „Review Listings Changes“ aktiv nutzen und nicht erst reagieren, wenn die KI längst live ist.

Wer hingegen ohne Brand Registry verkauft, hat es in der Praxis doppelt schwer: Er kennt weder den genauen Zeitpunkt, an dem die KI-Kürzung greift, noch eine offizielle Einspruchsmöglichkeit. Die einzig sinnvolle Strategie in dieser Lage ist Geschwindigkeit – wer seine wichtigsten Listings selbst kürzt, bevor Amazons System aktiv wird, verhindert zumindest, dass die eigene Titelsprache durch eine automatisch generierte Variante ersetzt wird. Warten ist hier keine Option, sondern ein Risiko.

Die wichtigsten Kriterien für einen funktionierenden 75-Zeichen-Titel: Marke zuerst, dann das entscheidende Produktmerkmal, dann Menge oder Variante – alles andere wandert in die Artikel-Highlights oder die Backend-Suchbegriffe. Wer sich zusätzlich fragt, wie stark automatisierte Prozesse generell in den Verkaufsalltag eingreifen, findet Parallelen etwa bei der automatisierten Bewertung der Händler-Performance via Retouren-Scorecard – auch dort entscheidet ein Algorithmus, nicht der Mensch am Telefon.

Interessant wird zudem, wie sich verkürzte Titel auf die Sichtbarkeit in KI-gestützten Such- und Empfehlungstools auswirken. Assistenten, die Produkte für Nutzende zusammenfassen statt sie in klassischen Ergebnislisten zu präsentieren, könnten von präziseren, kürzeren Titeln sogar profitieren – ein Aspekt, den auch unsere Analyse zur KI-gestützten Produktsuche als neuem Shopping-Kanal aufgreift. Ironischerweise könnte die von Amazon erzwungene Kürze also ausgerechnet dort helfen, wo Amazon selbst am wenigsten Kontrolle hat.

Bleibt die Frage, ob 75 Zeichen wirklich das richtige Maß sind oder nur die aktuell gefällige Zahl im Konzern. Zu kurz gedacht wäre es, jetzt hektisch alle Titel wortwörtlich auf exakt 75 Zeichen zu trimmen, ohne die inhaltliche Priorität zu klären. Die Redaktion von digital-magazin.de hat in den vergangenen Tagen mehrere Testlistings durchgespielt – und dabei festgestellt, dass die größte Fehlerquelle nicht die Zeichenzahl ist, sondern die Reihenfolge der Informationen im Titel.

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Checkliste: In vier Schritten zum regelkonformen Titel

Bestandslistings nach Umsatzrelevanz priorisieren – nicht alles gleichzeitig anfassen, sondern die Umsatzträger zuerst.

Titel neu strukturieren: Marke, Kernmerkmal, Menge oder Variante – der Rest fliegt raus oder wandert in die Artikel-Highlights.

Verbotene Sonderzeichen und Werbephrasen konsequent entfernen, bevor Amazons Prüfsystem es von sich aus tut.

Bei Brand Registry: das 14-Tage-Prüffenster in „Review Listings Changes“ aktiv nutzen, statt auf die KI-Vorschläge zu warten.

Nach der Umstellung CTR, Conversion Rate und ACOS je Listing beobachten, um zu erkennen, ob die neue Titelstruktur tatsächlich funktioniert.

Was jetzt zu tun ist

Amazon wird diese Regel nicht zurücknehmen, so viel lässt sich aus über 107 Forumsantworten und der bisherigen Unternehmenshistorie ableiten. Wer betroffen ist, sollte handeln, statt auf Kulanz zu hoffen. Wichtig ist ein klarer Drei-Schritte-Plan: Bestandslistings priorisieren nach Umsatzrelevanz, Titel manuell kürzen, wo möglich, und das Prüf-Fenster für Brand-Registry-Konten konsequent nutzen. Wer beides verschläft, überlässt der KI die Deutungshoheit über die eigene Marke. Und das, mit Verlaub, ist selten eine gute Idee – egal, wie gut das Modell trainiert wurde. Amazon hat entschieden, Sie haben nur noch die Wahl, wie Sie damit umgehen. Nutzen Sie sie, bevor es jemand anders für Sie tut.