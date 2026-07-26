Schwere Pakete sind seit jeher das Stiefkind der Paketlogistik: zu groß für den Aufzug, zu schwer für eine Person, zu sperrig für den Hausflur. Nun hat die Debatte um DHL, Pakete und Logistik eine politische Note bekommen. Heise berichtete am 26. Juli 2026 über einen Vorstoß, die Zustellung schwerer Pakete branchenweit mit zwei Boten zu organisieren – ein Vorschlag, der noch lange nicht Gesetz ist, aber schon jetzt Fragen aufwirft, die Onlineshops betreffen. Wer sperrige oder schwere Ware verkauft, sollte sich mit dem Thema befassen, bevor es andere für ihn tun.

Der Anlass ist politischer Natur, die Praxis kennt man bei DHL allerdings schon länger. Die Deutsche Post bietet mit dem sogenannten 2-Mann-Handling einen Service an, der genau das leistet, was der politische Vorstoß nun verbindlicher machen könnte: die Zustellung durch zwei Personen statt einer. Der Unterschied zwischen bestehendem Angebot und diskutierter Regel ist entscheidend – und genau da beginnt die Verwirrung, die man an dieser Stelle einmal sauber auflösen sollte, bevor sich irgendwer in vorschnellen Schlussfolgerungen verrennt.

DHL, Pakete, Logistik: Was der politische Vorstoß tatsächlich bedeutet

Der von Heise-Bericht beschriebene Vorstoß zielt darauf, dass schwere Pakete nicht mehr allein von einer Zustellperson getragen werden müssen, sondern branchenweit mit zwei Boten ausgeliefert werden. Das ist zunächst einmal eine arbeitsschutzrechtliche Idee, keine logistische Revolution. Bandscheibenschäden, Krankheitstage, hohe Fluktuation im Zustellgewerbe – die Gründe für einen solchen Vorschlag liegen auf der Hand. Wer schon einmal eine Waschmaschine allein die Treppe hochgetragen hat, weiß, warum das kein Einzelfall bleiben sollte und warum sich Zusteller darüber vermutlich nicht beschweren würden.

Wichtig für alle, die jetzt reflexhaft ihre Versandkalkulation überarbeiten wollen: Der Vorstoß ist politischer Natur und noch nicht beschlossen. Es handelt sich um eine Diskussion, keine Verordnung. Wer also schon Panik verbreitet, verwechselt Debatte mit Beschlusslage – ein Fehler, der in der Logistikbranche erstaunlich häufig vorkommt, sobald das Wort „DHL“ und „Regel“ im selben Satz auftauchen. Genau diese Verwechslung sorgt dann für hektische Rundmails in Shop-Teams, die eigentlich noch gar nichts entscheiden müssten.

Zustimmung steht noch aus, Formulierungen bleiben vage

Auch andere Berichterstattung ordnet den Vorgang entsprechend ein: Die diskutierte Regel braucht noch Zustimmung, bevor sie irgendeine praktische Wirkung entfalten kann. Das bedeutet konkret, dass weder Fristen noch verbindliche Schwellenwerte existieren, an denen sich Shopbetreiber schon jetzt orientieren könnten. Wer jetzt Gewichtsgrenzen oder Preisaufschläge in Kalkulationstabellen einträgt, rät ins Blaue. Genau das ist das Problem an politischen Vorstößen, die medial groß aufschlagen, aber verfahrensrechtlich noch am Anfang stehen: Sie erzeugen Handlungsdruck, ohne belastbare Fakten zu liefern.

Für Onlinehändler heißt das in der Praxis: abwarten, aber nicht ignorieren. Der Unterschied zwischen „abwarten“ und „ignorieren“ ist in der Logistik gelegentlich der Unterschied zwischen einem soliden Geschäftsjahr und einer bösen Überraschung im nächsten Quartal. Wer sich schon jetzt mit der Materie beschäftigt, verschafft sich einen Vorsprung, ohne in Aktionismus zu verfallen oder Mitarbeitende mit Panikmeldungen zu beunruhigen, die auf einer einzelnen Meldung basieren.

Ein Blick in die Kommentarspalten einschlägiger Fachmedien zeigt außerdem, wie unterschiedlich die Reaktionen ausfallen: Manche Stimmen befürchten explodierende Versandkosten, andere sehen darin lediglich eine überfällige Anpassung an ohnehin bestehende Praxis. Beide Lager haben insofern recht, als dass die konkrete Ausgestaltung schlicht noch nicht feststeht. Wer daraus schon jetzt ein fertiges Narrativ bastelt, betreibt Kaffeesatzleserei mit Excel-Tabelle.

Das bestehende 2-Mann-Handling von DHL als Blaupause

Weil der politische Vorstoß noch in der Schwebe ist, lohnt der Blick auf das, was DHL bereits anbietet. Das 2-Mann-Handling ist kein neues Produkt, sondern ein etablierter Service, den die Deutsche Post explizit für bestimmte Warengruppen empfiehlt: Möbel, weiße Ware, Consumer Electronics und Freizeitartikel. Wer also Kühlschränke, Sofas, Großbildschirme oder Fitnessgeräte verkauft, kennt das Thema vermutlich schon aus eigener Erfahrung – oder sollte es zumindest kennen, bevor der erste Kunde sich über einen vor der Tür liegenden Kühlschrank beschwert.

Der Charme dieses bestehenden Angebots liegt darin, dass es bereits funktioniert, ohne dass irgendeine gesetzliche Pflicht dahintersteht. Zwei Boten liefern gemeinsam aus, was Rückenschäden reduziert und gleichzeitig die Zustellqualität erhöht – weniger Pakete, die vor der Tür abgestellt werden, weil eine Person allein mit dem Gewicht überfordert ist. Für Shops, die entsprechende Warengruppen führen, ist das 2-Mann-Handling schon jetzt ein sinnvoller Baustein, unabhängig davon, ob der politische Vorstoß irgendwann Gesetz wird oder in der Schublade verschwindet, wie es so vielen gut gemeinten Regulierungsideen ergeht.

Bemerkenswert ist außerdem, dass ein solcher Service in der Praxis meist nur dann sein volles Potenzial entfaltet, wenn er von Anfang an in den Checkout-Prozess eingebunden wird. Kunden, die vorab wissen, dass ihre Bestellung mit zwei Personen zugestellt wird, planen entsprechend – etwa indem sie einen Liefertermin wählen, an dem tatsächlich jemand zu Hause ist. Fehlt diese Kommunikation, verpufft der logistische Mehraufwand in unnötigen Zustellversuchen.

Warum Logistikkosten ohnehin schon unter Druck stehen

Abmessungen und Handling gehören zur Versandplanung (Symbolbild)

Die Debatte um DHL, Pakete und Logistik fällt nicht in ein ruhiges Fahrwasser. Paketdienste stehen ohnehin seit Jahren unter erheblichem Kostendruck – steigende Personalkosten, höhere Spritpreise, strengere Regulierung. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, warum Logistikkosten in der Kalkulation von Onlineshops zunehmend zum Streitpunkt werden, findet dazu ausführlichere Hintergründe im Beitrag zu steigenden Logistikkosten und deren Auswirkung auf die Kalkulation. Ein zusätzliches Zwei-Personen-Handling, selbst wenn es nur für eine Teilmenge schwerer Pakete käme, würde diese Kostenspirale nicht entschärfen, sondern eher ergänzen.

Gleichzeitig ist die Debatte kein isoliertes deutsches Phänomen. Die letzte Meile ist ohnehin der teuerste und komplizierteste Abschnitt der gesamten Lieferkette, und Konzepte wie Out-of-Home-Zustellung versuchen seit Jahren, genau diesen Abschnitt zu entlasten. Wer sich fragt, wie Paketstationen und Abholpunkte die letzte Meile verändern, findet dazu passende Einordnungen im Artikel zu Out-of-Home-Konzepten in der letzten Meile. Schwere Pakete lassen sich zwar schlecht in eine Packstation stopfen, aber die grundsätzliche Frage – wie verteilt man Zustellaufwand sinnvoller – bleibt dieselbe.

Interessant ist dabei, dass beide Themen letztlich auf denselben Kernkonflikt hinauslaufen: Zustellung kostet Geld, und irgendjemand muss diese Kosten tragen. Ob das nun über höhere Versandkosten, über Abholpunkte oder über zusätzliches Personal bei der Zustellung passiert, ist am Ende eine Frage der Verteilung, nicht der Vermeidung. Wer glaubt, Logistikkosten ließen sich durch geschickte Vertragsverhandlung komplett wegorganisieren, hat entweder ein sehr gutes Verhandlungsteam oder eine sehr optimistische Weltsicht.

Welche Shops das Thema wirklich betrifft

Nicht jeder Onlinehändler muss sich jetzt Sorgen machen. Wer Textilien, Bücher oder Kosmetik verkauft, kann die Debatte getrost mit einem Achselzucken quittieren. Relevant wird sie für all jene, die genau in den von der Deutschen Post genannten Warengruppen unterwegs sind: Möbelhändler, Elektronikshops, Anbieter von weißer Ware, Freizeitartikel-Spezialisten. Für diese Zielgruppen ist die Frage, ob eine Zustellung mit zwei Boten zum neuen Standard wird, keine akademische Übung, sondern eine mögliche Änderung der operativen Realität.

Wer beispielsweise Elektronikprodukte in größeren Formaten verkauft, kennt die Herausforderung ohnehin – ein Blick auf Anbieter wie größere Onlineshop-Strukturen im Modebereich zeigt zwar ein anderes Warensegment, macht aber deutlich, wie unterschiedlich Logistikanforderungen je nach Produktkategorie ausfallen können. Ein Paar Schuhe braucht keine zwei Boten. Ein Kühlschrank schon eher, und ein Laufband liegt irgendwo dazwischen, je nachdem, wie viele Treppenstufen zwischen Lieferwagen und Wohnungstür liegen.

Interessant wird die Debatte zusätzlich, wenn man sie mit dem Thema Retouren verknüpft. Schwere Pakete, die mit zwei Personen zugestellt werden, müssen im Zweifel auch mit entsprechendem Aufwand zurückgenommen werden – ein Punkt, der in der öffentlichen Diskussion bislang kaum auftaucht, aber für die Kalkulation von Shops mit sperrigen Produkten durchaus relevant ist. Retourenprozesse für Möbel oder weiße Ware sind ohnehin komplizierter als für Kleidung, und ein zusätzlicher Zwei-Personen-Standard würde diesen Aufwand nicht kleiner machen. Wer schon einmal versucht hat, einen zurückgesendeten Kleiderschrank in ein Standard-Retourenlabel zu pressen, kennt das Problem aus erster Hand.

Solange der politische Vorstoß vom 26. Juli nicht beschlossen ist, bleibt er genau das: ein Vorschlag mit Ankündigungscharakter, kein Gesetz, keine Frist, keine verbindliche Pflicht für irgendeinen Versender. Wer jetzt seinen gesamten Versandprozess umkrempelt, weil eine politische Idee durch die Presse gereicht wurde, handelt vorschnell. Gleichzeitig wäre es naiv, die Debatte komplett zu ignorieren, denn sie zeigt, in welche Richtung gedacht wird, wenn es um sperrige und schwere Ware geht. Für Shops heißt das schlicht: Beobachten, ohne in Aktionismus zu verfallen. Der Unterschied zwischen einer politischen Absichtserklärung und einer tatsächlichen operativen Anforderung ist groß, und diesen Unterschied sollten Sie in Ihrer Planung nicht verwischen. Wer heute Prozesse an einem Zustand ausrichtet, der morgen schon wieder anders aussehen kann, verschwendet Ressourcen an der falschen Stelle.

Unabhängig von der politischen Diskussion existiert das DHL 2-Mann-Handling bereits als etablierter Service für große und schwere Ware. Das ist keine Neuigkeit, sondern gelebte Praxis, die viele Shops mit entsprechendem Sortiment längst kennen und nutzen. Wer Möbel, Elektrogroßgeräte oder ähnliche Warengruppen verschickt, hat sich mit den Anforderungen dieses Service vermutlich schon auseinandergesetzt, ob aus eigener Erfahrung oder aus der Notwendigkeit heraus, Reklamationen zu vermeiden. Die eigentliche Aufgabe liegt also nicht darin, auf eine mögliche neue Regelung zu warten, sondern die bestehenden Möglichkeiten konsequent und sauber einzusetzen. Ein Service, der bereits verfügbar ist, aber nicht korrekt in die eigenen Abläufe eingebettet wurde, bringt niemandem etwas außer zusätzlichem Ärger bei Zustellung und Retoure.

Die praktischen Fragen, die sich daraus ergeben, sind unspektakulär, aber sie entscheiden über den Alltag im Versand. Zunächst die Produktdaten: Gewicht, Maße und Handling-Hinweise müssen korrekt und vollständig hinterlegt sein, sonst landet ein Paket im falschen Prozess, und die Überraschung liegt dann bei der Zustellung, nicht am Schreibtisch. Die Verpackung muss dem Service entsprechen, denn ein Zwei-Personen-Handling nützt wenig, wenn die Verpackung selbst nicht für Transport und Übergabe durch zwei Personen ausgelegt ist. Die Übergabe an der Haustür ist ein eigenes Thema, das oft unterschätzt wird: Wohnsituation, Zugänglichkeit, Etage, all das beeinflusst, wie reibungslos die Zustellung tatsächlich abläuft, und das lässt sich im Vorfeld kaum vollständig steuern, aber immerhin kommunizieren. Der Retourenprozess bei sperriger Ware verdient besondere Aufmerksamkeit, weil er selten so einfach ist wie das Zurücksenden eines kleinen Pakets, und wer hier keine klaren Abläufe definiert hat, wird bei der ersten größeren Reklamation merken, wie viele Lücken im System stecken.

Am Ende bleibt die Kundenerwartung als der eigentliche Prüfstein. Kundinnen und Kunden, die ein schweres oder großes Produkt bestellen, erwarten in der Regel eine Zustellung, die zu diesem Produkt passt, nicht eine Überraschung an der Tür. Wer diese Erwartung im Shop transparent kommuniziert, spart sich Rückfragen und Beschwerden, die sonst genau an der Stelle entstehen, an der es ohnehin schon eng wird: bei der Übergabe. Es geht nicht darum, jede denkbare politische Entwicklung vorwegzunehmen, sondern die vorhandenen Werkzeuge sauber zu nutzen und die eigenen Prozesse so zu gestalten, dass sie zur tatsächlichen Warenrealität passen. Das ist weniger aufregend als eine große Ankündigung, aber deutlich wirksamer für den Alltag im Versand.

Was Shopbetreiber jetzt tun sollten – und was nicht

Der pragmatische Umgang mit einem noch nicht beschlossenen politischen Vorstoß besteht darin, die eigene Warengruppe zu kennen und die eigene Versandlogistik entsprechend zu prüfen, ohne in operative Hektik zu verfallen. Wer bereits mit DHL zusammenarbeitet und Produkte aus den genannten Kategorien versendet, kann das bestehende 2-Mann-Handling als Testfeld nutzen, um zu sehen, wie sich Kosten und Kundenzufriedenheit bei einer Zustellung mit zwei Boten tatsächlich verändern. Das ist deutlich sinnvoller, als auf eine Regel zu warten, die möglicherweise erst in Jahren oder gar nicht kommt.

Parallel dazu lohnt sich ein Blick auf die eigene Kostenstruktur im internationalen Versand. Wer Waren aus Nicht-EU-Ländern importiert oder exportiert, sollte ohnehin die aktuellen Regelungen zur Zollfreigrenze im Blick haben, da sich Zoll- und Versandkosten oft gegenseitig beeinflussen. Ein Beitrag zur Zollfreigrenze bei Paketsendungen im Onlinehandel liefert dazu ergänzende Hintergründe, die zwar nicht direkt mit dem Zwei-Mann-Handling zusammenhängen, aber Teil derselben größeren Frage sind: Wie teuer wird Versand in den nächsten Jahren, und wer trägt am Ende die Kosten?

Sinnvoll ist zudem, die eigene Kommunikation mit Kundschaft schon jetzt zu überprüfen. Wer klar angibt, welche Produkte eine besondere Zustellung erfordern, vermeidet Missverständnisse und unnötige Retouren wegen beschädigter Ware. Das kostet wenig, bringt aber spürbar mehr Klarheit als das Warten auf eine gesetzliche Regelung, die im schlimmsten Fall erst dann kommt, wenn die eigene Logistikplanung längst wieder umgebaut wurde.

Realistisch betrachtet dürfte die Debatte um DHL, Pakete und Logistik noch eine Weile ohne konkretes Ergebnis weiterlaufen. Politische Vorstöße dieser Art brauchen Zustimmung von verschiedenen Seiten, und Zustimmung ist in der Logistikpolitik selten eine schnelle Angelegenheit. Bis dahin bleibt das bestehende 2-Mann-Handling der einzige verlässliche Anhaltspunkt dafür, wie eine Zustellung mit zwei Boten in der Praxis aussieht – inklusive der Warengruppen, für die es sich laut Deutscher Post eignet. Wer diese Praxis schon heute kennt, ist besser vorbereitet als jene, die auf eine Gesetzesänderung warten, die möglicherweise erst in ferner Zukunft oder gar nicht kommt, und die dann überrascht feststellen, dass ihre Konkurrenz längst umgestellt hat.