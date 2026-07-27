Ein Termin für den digitalen Euro klingt erst einmal simpel: 2029. So steht es in den Planungen der Europäischen Zentralbank, seit das Projekt im November 2025 in seine nächste Phase gegangen ist. Nur: Zwischen einem Zieldatum und einer Garantie liegt in der EU-Gesetzgebung meist ein ganzes Jahrzehnt an Konjunktiv. Rechnen wir nach, was wirklich feststeht, was noch offen ist und warum ausgerechnet die Offlinezahlungen zum technischen Nadelöhr werden könnten.

Der Zeitplan bis 2029: Was die EZB wirklich zusagt

Die Europäische Zentralbank befindet sich seit dem 1. November 2025 in der sogenannten nächsten Projektphase zum digitalen Euro. Das erklärte Ziel: bereit sein für eine mögliche Erstausgabe im Jahr 2029. Bereit sein ist dabei die entscheidende Formulierung, keine Zusage. Bevor überhaupt ein Cent in digitaler Form ausgegeben werden kann, muss die EU-Verordnung zum digitalen Euro von Parlament und Rat verabschiedet sein. Die EZB rechnet mit einem Abschluss des Gesetzgebungsprozesses im Jahr 2026.

Erst danach folgt, nach heutigem Plan, ab Mitte 2027 ein Pilotprojekt mit ausgewählten Zahlungsdienstleistern und Händlern. Die eigentliche Erstausgabe für die breite Bevölkerung wäre dann frühestens 2029 realistisch. Unter dem Strich bleiben zwischen Gesetzestext und Girokonto also gut drei Jahre technischer Umsetzung, Testphasen und Bankintegration – ein Zeitraum, der bei vergleichbaren europäischen Zahlungsprojekten in der Vergangenheit selten eingehalten wurde.

Wer sich mit europäischen Großprojekten im Zahlungsverkehr beschäftigt hat, kennt das Muster: Ambitionierte Zieldaten werden verkündet, dann verschieben sich einzelne Etappen um Monate, manchmal um Jahre, weil technische Standards zwischen Mitgliedstaaten abgestimmt werden müssen oder nationale Zentralbanken unterschiedliche Prioritäten setzen. Der digitale Euro ist in dieser Hinsicht kein Sonderfall, sondern folgt derselben Logik wie frühere Vorhaben zur Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs. Das bedeutet nicht automatisch eine Verzögerung, aber es bedeutet, dass 2029 als Datum eher eine optimistische untere Grenze als ein realistischer Erwartungswert ist.

Rechnen wir nach: Was der digitale Euro kostet

Die EZB kalkuliert Entwicklungskosten von rund 1,3 Milliarden Euro bis zur möglichen Erstausgabe. Hinzu kommen laufende Betriebskosten von etwa 320 Millionen Euro pro Jahr, sobald das System läuft. Zum Vergleich: Das ist ungefähr die Summe, die man braucht, um über mehrere Jahre eine mittelgroße Zahlungsverkehrsinfrastruktur parallel zu bestehenden Systemen wie Girocard, Kreditkarten und Instant Payments aufzubauen und zu betreiben – ohne dass am Ende auch nur ein Nutzer verpflichtet wäre, das neue Angebot zu nutzen.

Denn die Nutzung des digitalen Euro soll für Bürger und Unternehmen freiwillig bleiben. Wer das Projekt als Ersatz für bestehende Bankkonten fürchtet, liegt daneben: Ausgegeben wird der digitale Euro über Banken und Zahlungsdienstleister, nicht über ein direktes Konto bei der Zentralbank. Die EZB bleibt Emittentin, die Kundenbeziehung bleibt bei den Instituten. Für Verbraucher soll die Basisnutzung kostenlos sein – ein Detail, das im politischen Streit um das Projekt gerne untergeht, aber für die Akzeptanz entscheidend werden dürfte.

Genau an dieser Kostenfrage entzündet sich auch ein Teil der Kritik aus der Bankenbranche. Institute müssen die technische Infrastruktur zur Ausgabe und Verwaltung des digitalen Euro selbst aufbauen, ohne dass ihnen dafür zwingend zusätzliche Erträge gegenüberstehen, wenn die Nutzung für Endkunden kostenlos bleiben soll. Verbände aus dem Finanzsektor haben deshalb wiederholt angemahnt, dass die Kostenverteilung zwischen Zentralbank, Geschäftsbanken und letztlich auch Steuerzahlern klarer geregelt werden müsse, bevor das Projekt in die nächste Phase geht. Diese Debatte ist bislang nicht abschließend geklärt und dürfte auch in den kommenden Trilog-Verhandlungen eine Rolle spielen.

Der Gesetzgebungsprozess: Ein Ausschussvotum ist kein Schlusspunkt

Die eigentliche Uhr tickt im EU-Parlament. Die Kommission hatte ihren Verordnungsentwurf bereits im Juni 2023 vorgelegt. Am 23. Juni 2026 nahm der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments seine Verhandlungsposition mit 43 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und einer Enthaltung an. Das klingt nach Fortschritt, ist aber lediglich das Verhandlungsmandat für die anschließenden Trilog-Gespräche mit dem Rat und der Kommission. Bis eine finale Fassung als EU-Gesetz steht, sind also noch mehrere Verhandlungsrunden nötig, in denen typischerweise genau jene Details verändert werden, die später über Akzeptanz oder Ablehnung entscheiden.

Genau hier liegt das Risiko für den 2029er-Termin. Trilog-Verfahren zu Finanzthemen ziehen sich in Brüssel gerne über Monate, manchmal Jahre – man denke an die Verhandlungsdauer vergleichbarer Zahlungsverkehrsregulierungen der vergangenen Jahre. Verschiebt sich der Gesetzesabschluss um ein Jahr, verschiebt sich die gesamte Pilot- und Ausgabephase im selben Umfang mit. Die EZB selbst formuliert ihr Zieljahr entsprechend vorsichtig als Bereitschaft, nicht als Zusage.

Zu den strittigen Punkten in den Trilog-Verhandlungen zählen unter anderem die Frage nach einem verbindlichen Haltelimit, die genaue Rolle der nationalen Zentralbanken bei der Aufsicht über Intermediäre sowie die Frage, wie weit die Verpflichtung von Händlern zur Annahme des digitalen Euro reichen soll. Gerade der letzte Punkt ist politisch heikel, weil kleinere Einzelhändler und Gastronomiebetriebe zusätzliche Kosten für Terminals und Softwareanpassungen fürchten, während Verbraucherschützer auf eine möglichst breite Akzeptanzpflicht drängen, um die Sinnhaftigkeit eines Zahlungsmittels überhaupt zu gewährleisten, das nicht überall angenommen wird.

Offlinezahlungen: Das Versprechen ohne Netzabdeckung

Eines der Kernargumente für den digitalen Euro ist die geplante Offlinefunktion. Zahlungen sollen über elektronische Wallets auf Smartphones oder anderen Geräten auch dann möglich sein, wenn keine dauerhafte Internetverbindung besteht – im Geschäft, zwischen zwei Personen, oder in Regionen mit schwacher Netzabdeckung. Das wäre tatsächlich ein Unterschied zu den meisten heutigen digitalen Zahlungsmitteln, die ohne Datenverbindung schlicht nicht funktionieren.

Der Haken: Die konkrete technische Umsetzung der Offlinezahlungen ist nach aktuellem Stand noch nicht final festgelegt. Ob dedizierte Sicherheitschips im Smartphone, separate Karten oder andere Hardwarelösungen zum Einsatz kommen, wird laut EZB erst in der laufenden Phase und im Pilotbetrieb konkretisiert. Wer sich also schon ein Bild von der App auf dem eigenen Handy macht, denkt weiter als das Projekt selbst. Aktuell existiert keine fertige Software, keine testbare Version, kein Client für Endnutzer – nur Architekturkonzepte. Jede Meldung, die von einer aktuellen App-Version des digitalen Euro spricht, beschreibt schlicht etwas, das es noch nicht gibt.

Aus journalistischer Sicht ist das die eigentliche Pointe der ganzen Debatte: Über ein Feature, das öffentlich am meisten Vertrauen schaffen soll, weiß man technisch am wenigsten. Offlinezahlungen sind gleichzeitig das größte Verkaufsargument und die größte offene Baustelle des Projekts.

Technisch betrachtet ist die Herausforderung nicht trivial. Anders als bei kontaktlosen Kartenzahlungen, die im Zweifel auf eine spätere Online-Autorisierung warten können, müsste eine echte Offline-Zahlung mit dem digitalen Euro auch dann fälschungssicher und doppelausgabesicher sein, wenn tage- oder wochenlang keine Verbindung zu einem zentralen System besteht. Genau dieses Problem – wie verhindert man, dass digitales Geld ohne Netzverbindung einfach kopiert und zweimal ausgegeben wird – gilt in der Fachwelt als eine der komplexesten Aufgaben beim Design von Zentralbank-Digitalwährungen überhaupt. Es ist deshalb wenig überraschend, dass die EZB sich hier noch nicht auf eine einzige Lösung festgelegt hat, sondern verschiedene Ansätze im Rahmen der Pilotphase testen will, bevor eine Entscheidung fällt.

Erst wenn die EU-Verordnung final verabschiedet ist, kann die Pilotphase zum digitalen Euro beginnen. (Symbolbild)

Mythos Bargeldabschaffung: Was tatsächlich im Gesetzespaket steht

Kaum ein Suchbegriff rund um das Thema wird so oft eingegeben wie die Kombination aus digitalem Euro und Bargeldabschaffung. Die Sorge ist verständlich, aber laut den offiziellen Projektunterlagen der EZB nicht durch das aktuelle Vorhaben gedeckt. Der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, nicht ersetzen. Im selben Gesetzespaket ist parallel eine Verordnung vorgesehen, die den Zugang zu Bargeld ausdrücklich schützt.

Interessant ist der zeitliche Zusammenhang: Während an der digitalen Variante gearbeitet wird, hat die EZB zugleich neue Finalmotive für künftige Euro-Banknoten vorgestellt und eine öffentliche Umfrage dazu gestartet. Bargeld bleibt also erklärtermaßen Teil der Strategie, nicht Auslaufmodell. Das ändert nichts daran, dass der Anteil von Bargeldzahlungen im Alltag durch verändertes Nutzerverhalten weiter sinken kann – das ist aber ein gesellschaftlicher Trend, kein direkter Effekt des digitalen Euro als Produkt.

Wer die Debatte fair einordnen will, sollte deshalb zwei Ebenen trennen: die politische Absicht, wie sie in Gesetzestexten und Begleitverordnungen dokumentiert ist, und die tatsächliche gesellschaftliche Entwicklung des Zahlungsverhaltens, die sich seit Jahren unabhängig vom digitalen Euro in Richtung Karte und Smartphone verschiebt. Beides in einen Topf zu werfen, führt zu Schlagzeilen, die zwar Klicks bringen, der Faktenlage aber nicht gerecht werden.

Die 3.000-Euro-Grenze: Gerücht oder beschlossene Sache?

Ein zweiter Dauerbrenner in Kommentarspalten ist die angebliche Obergrenze von 3.000 Euro pro Nutzer im digitalen Euro, das sogenannte Haltelimit. Rechnerisch würde das für viele Haushalte durchaus relevant, wenn es um größere Rücklagen ginge. Nur: Diese Zahl ist derzeit nicht rechtsverbindlich beschlossen. Es handelt sich um eine Modell- und Diskussionsannahme aus EZB-Dokumenten, keine im Gesetz fixierte Grenze. Die endgültige Ausgestaltung eines Haltelimits hängt von der finalen Verordnung und der nachgelagerten Regulierung ab – und die steht, wie oben beschrieben, frühestens 2026 fest, eher später.

Wer also mit konkreten Zahlen zum erlaubten Bestand an digitalem Euro argumentiert, verkauft eine Diskussionsgrundlage als Beschluss. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern genau die Art von Ungenauigkeit, die aus einem komplexen Regulierungsprojekt eine Verschwörungserzählung macht.

Der Grund für ein Haltelimit überhaupt ist im Übrigen weniger dramatisch, als es in vielen Diskussionen dargestellt wird. Es geht der EZB primär darum, eine plötzliche und massenhafte Umschichtung von Bankeinlagen in digitale Euro zu verhindern, weil das die Finanzierungsfähigkeit von Geschäftsbanken beeinträchtigen könnte. Ähnliche Fragestellungen zu Risikomodellen bei groß angelegten, systemrelevanten Finanzpilotprojekten sind kein Novum, wie sich etwa an anderen Pilotprojekten mit vergleichbaren Finanzrisikomodellen zeigt, bei denen ebenfalls erst im Testbetrieb ermittelt werden musste, wo die praktikablen Grenzen liegen. Ein Haltelimit ist also weniger eine Schikane gegen Sparer als ein Instrument der Finanzstabilität – dessen konkrete Höhe aber, das sei wiederholt, bislang Verhandlungssache bleibt.

Der dritte große Streitpunkt ist die Frage der Überwachung. Nach dem bisherigen Architekturkonzept sollen Intermediäre – also Banken und Zahlungsdienstleister – die Kundendaten und Transaktionen verarbeiten, nicht die EZB selbst. Die Zentralbank soll nach diesem Konzept keine personenbezogenen Zahlungsprofile einzelner Nutzer erhalten. Ebenfalls vorgesehen: keine Verzinsung des digitalen Euro und keine Programmierbarkeit im Sinne staatlicher Steuerung, also keine automatischen Verfallsdaten oder Zweckbindungen durch den Staat.

Ist damit jede Sorge erledigt? Nicht ganz. Kritiker verweisen zu Recht darauf, dass die endgültige technische und rechtliche Ausgestaltung erst mit der finalen Verordnung feststeht und spätere Gesetzesänderungen theoretisch immer möglich sind – das gilt aber für praktisch jede Finanzregulierung. Der Unterschied zwischen der öffentlichen Wahrnehmung des Projekts als Überwachungsinstrument und dem, was die EZB tatsächlich als Zielarchitektur beschreibt, ist trotzdem beträchtlich. Wer hier ernsthaft mitdiskutieren will, sollte sich stärker an den offiziellen Projektunterlagen der EZB orientieren als an Weiterleitungen in Messenger-Gruppen.

Ergänzend lohnt sich der Blick über den digitalen Euro hinaus, denn die Frage nach Fristen und Sicherheitskomponenten bei europäischen Datenschutzvorhaben ist kein Einzelfall dieses Projekts, sondern Teil eines größeren regulatorischen Umbaus, wie er sich zuletzt auch bei Europas aktueller Datenschutz-Wende mit neuen Fristen und Sicherheitskomponenten gezeigt hat. Wer den digitalen Euro isoliert betrachtet, verpasst leicht, dass die EU-Gesetzgebung derzeit an mehreren Fronten gleichzeitig an Sicherheits- und Datenschutzstandards für digitale Finanzinfrastrukturen arbeitet – mit ähnlich langen Vorlaufzeiten und ähnlich viel öffentlicher Verunsicherung.

Was Verbraucher und Unternehmen jetzt konkret tun sollten

Muss man sich schon auf den digitalen Euro vorbereiten? Nüchtern betrachtet: nein, jedenfalls nicht operativ. Da weder Software noch finale Rechtsgrundlage existieren, gibt es 2026 nichts zu installieren und nichts zu beantragen. Sinnvoller ist es, den Fortschrittsbericht der EZB im Blick zu behalten, weil sich dort der Stand der Gesetzgebung und der Pilotphase am zuverlässigsten ablesen lässt – zuverlässiger als an Schlagzeilen, die schon jetzt von einer App sprechen, die es noch nicht gibt.

Für Unternehmen, insbesondere Händler und Zahlungsdienstleister, lohnt sich der Blick auf die Pilotphase ab Mitte 2027 schon jetzt. Wer als Zahlungsdienstleister oder größerer Händler in einem frühen Pilotkreis mitwirken will, braucht technische Vorlaufzeit für die Integration in bestehende Kassensysteme. Wer abwartet, bis die Verordnung final steht, wird die kurze Zeitspanne bis zur geplanten Erstausgabe kaum noch für eine geordnete Systemumstellung nutzen können. Aus meiner Sicht ist das der eigentliche Praxis-Tipp hinter der ganzen Debatte: Nicht das Zieljahr 2029 ist die relevante Deadline für Unternehmen, sondern der deutlich frühere Start der Pilotphase.

Ein vorsichtiges Praxis-Szenario kann helfen, die Größenordnung einzuordnen: Angenommen, die Verordnung wird tatsächlich Ende 2026 verabschiedet und die Pilotphase startet wie geplant Mitte 2027. Dann hätten Banken und Zahlungsdienstleister etwa zwei Jahre Zeit, um Wallet-Infrastruktur, Kassenanbindung und Offline-Mechanismen so weit zu testen, dass eine Erstausgabe 2029 technisch tragfähig ist. Verschiebt sich dagegen der Gesetzesabschluss auch nur um zwölf Monate – was angesichts vergleichbarer Trilog-Verfahren keineswegs unrealistisch wäre –, verschiebt sich dieses gesamte Gerüst automatisch mit, ohne dass die EZB dafür allein verantwortlich wäre. Verbraucher sollten dieses Szenario nicht als Drohung lesen, sondern als Erklärung dafür, warum seriöse Berichterstattung zum Thema derzeit fast ausschließlich im Konjunktiv formuliert ist.

Für Privatpersonen bedeutet das konkret: Wer heute liest, man solle sein Konto kündigen, Bargeld horten oder sich vor einer bestimmten Frist entscheiden, sollte skeptisch werden. Es gibt schlicht keine Frist, keine Kontopflicht und keine Verpflichtung zur Nutzung, die im Jahr 2026 bereits gelten würde. Die einzig sinnvolle Vorbereitung besteht darin, sich mit der Funktionsweise vertraut zu machen, sobald die Pilotphase konkrete, öffentlich zugängliche Informationen liefert – nicht früher.

Was bleibt?

Unter dem Strich ist der digitale Euro kein fertiges Produkt, sondern ein Gesetzgebungsverfahren mit angehängtem IT-Projekt – und beide Teile hängen voneinander ab. Ob 2029 hält, entscheidet sich nicht in Frankfurt am Main, sondern in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission. Bis dahin bleibt die spannendste Frage offen: Schafft es die EU, ein derart komplexes Zahlungsprojekt schneller durch die Gesetzgebung zu bringen als vergleichbare Vorhaben der vergangenen Jahre – oder wird aus dem Zieljahr 2029 am Ende doch der Anfang der 2030er? Verfolgen lässt sich das nur, wer die offiziellen Fortschrittsberichte liest statt der immer gleichen Gerüchte über Haltelimits und Überwachung.