Neulich beim Warten an der Kasse im Apple Store ging es plötzlich nicht mehr nur um den Kaufpreis. Die Verkäuferin fragte: „Kaufen oder leasen?“ Genau diese Frage stellt sich seit dem 28. Juli 2026 vielen Kundinnen und Kunden in den USA – Apple hat dort mit Apple Upgrade ein neues Leasingprogramm für iPhone, Apple Watch, iPad und Mac gestartet, in Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Klarna. Klingt erstmal easy: kein großer Betrag auf einen Schlag, sondern eine monatliche Rate. Aber was heißt das wirklich für den Geldbeutel?

Was Apple Upgrade eigentlich ist

Apple Upgrade ist kein Rabattprogramm und auch kein klassischer Ratenkauf, sondern ein Leasingmodell. Laut der offiziellen Ankündigung im Apple Newsroom ist das Angebot seit Ende Juli in Apple Stores, im Online Store und in der Apple Store App in den USA verfügbar. Wer sich für Apple Upgrade entscheidet, zahlt eine monatliche Rate für ein Gerät und gibt es nach Ablauf der Laufzeit entweder zurück oder least gleich das nächste Modell.

Genau darin liegt der eigentliche Clou für Apple: planbare Upgrade-Zyklen statt sporadischer Kaufentscheidungen. Für Käuferinnen und Käufer bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie sich stärker an das Ökosystem binden – wer einmal im Leasing-Rhythmus drin ist, kauft selten spontan bei der Konkurrenz. TechCrunch hat den Start des Programms und die Klarna-Partnerschaft ebenfalls bestätigt, was die Sache erstmal glaubwürdig macht.

Das Prinzip selbst ist nicht neu. Streaming-Abos, Auto-Leasing, sogar Möbel und Fahrräder werden längst im Abo-Modus vermarktet, weil planbare Monatsraten psychologisch leichter zu akzeptieren sind als ein großer Einmalbetrag. Apple übernimmt mit Apple Upgrade dieses Prinzip nun konsequent für die eigene Hardware-Palette. Das passt zu einem größeren Trend in der Tech-Branche, bei dem Hersteller versuchen, Kundinnen und Kunden nicht nur einmalig, sondern dauerhaft an ein Zahlungsverhältnis zu binden. Wirtschaftlich macht das für Apple durchaus Sinn: Wiederkehrende Einnahmen lassen sich besser planen als schwankende Verkaufszahlen einzelner Produktzyklen.

Wichtig ist an dieser Stelle die Abgrenzung: Es gibt noch das ältere Apple-Upgrade-Finanzierungsangebot mit Openbank Pay, das weiterhin auf Apples eigener Shop-Seite dokumentiert ist. Das neue Klarna-Leasing ist ein separates Programm. Wer online nach Erfahrungsberichten sucht, sollte genau hinschauen, welches der beiden Angebote gemeint ist – sonst vergleicht man Äpfel mit, na ja, Äpfeln, aber den falschen.

Die Einstiegspreise im Überblick

Apple nennt für die vier Gerätekategorien jeweils einen Startpreis pro Monat. Beim iPhone beginnt die Rate bei 17,99 US-Dollar, bei Apple Watch und iPad liegt der Einstieg bei 11,99 US-Dollar, beim Mac bei 24,99 US-Dollar. Diese Zahlen sind reine Startpreise für die günstigsten Modelle und Ausstattungen – wer ein Pro-Modell will, zahlt spürbar mehr.

Bei iPhone und Apple Watch läuft der Vertrag über 12 oder 24 Monate, bei Mac und iPad über 24 oder 36 Monate. Klingt erstmal übersichtlich. Tatsächlich wird es spannend, sobald man ein konkretes Modell durchrechnet – und da zeigt sich, dass die Startpreise nur die halbe Wahrheit sind.

Das Rechenbeispiel, das ehrlich macht

Für ein iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicher nennt Apple laut Berichten von MacRumors zwei mögliche Raten: 31,99 US-Dollar pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit oder 45,99 US-Dollar pro Monat bei 12 Monaten. Rechnet man das einfach hoch, kommt man bei 24 Monaten auf rund 767,76 US-Dollar, bei 12 Monaten auf rund 551,88 US-Dollar – jeweils rein auf Basis der genannten Monatsraten, ohne Steuern, ohne AppleCare, ohne sonstige Extras.

Moment mal, das ist ein wichtiger Punkt: Diese Summen sind keine finalen Gesamtkosten. Steuern kommen in den USA je nach Bundesstaat noch dazu, und AppleCare ist optional zubuchbar, verändert die Rate also zusätzlich. Wer nur auf den Startpreis von 17,99 US-Dollar schaut und denkt, das sei der Deal, liegt bei einem aktuellen Pro-Modell ziemlich daneben.

Krass ist dabei vor allem der Unterschied zwischen 12 und 24 Monaten: Die kürzere Laufzeit kostet zwar insgesamt weniger, weil sie schneller vorbei ist, die Monatsrate liegt dabei aber deutlich höher. Wer monatlich möglichst wenig belastet werden will, zahlt über die Gesamtlaufzeit tendenziell mehr. Das ist letztlich die klassische Leasing-Logik: kurze Rate gegen lange Bindung, oder hohe Rate gegen kurze Bindung. Eine davon ist immer der Kompromiss.

Interessant ist dabei auch, wie stark die Rahmung der Zahlen die Wahrnehmung beeinflusst. Eine Rate von 17,99 US-Dollar wirkt im ersten Moment nach einem Schnäppchen, obwohl am Ende ein deutlich höherer Gesamtbetrag steht als bei einem einmaligen Kaufpreis. Dieses Muster kennt man aus vielen Bereichen des Onlinehandels, in denen die Aufteilung eines Preises in kleine, regelmäßige Beträge die Kaufentscheidung erleichtert – ein Effekt, der in der Diskussion rund um die Customer Journey beim Rabattcode-Marketing immer wieder eine Rolle spielt. Wer sich dieser psychologischen Wirkung bewusst ist, kann die eigene Kaufentscheidung nüchterner treffen und sich nicht allein von der kleinen Zahl auf der Startseite leiten lassen.

Trade-In als Hebel für die Rate

Ein Detail, das die Rechnung freundlicher machen kann: der Trade-In. Wer ein vorhandenes Apple-Gerät eintauscht, bekommt dessen Wert auf die neue Leasingrate angerechnet. Das senkt die monatliche Zahlung, ohne dass sich an Laufzeit oder Grundmodell etwas ändert. Für Menschen, die ohnehin regelmäßig upgraden, ist das ein echter Vorteil – das alte Gerät verstaubt nicht in der Schublade, sondern wandert direkt in die neue Kalkulation.

Allerdings hängt der tatsächliche Effekt stark vom Zustand und Alter des eingetauschten Geräts ab. Ein zwei Jahre altes iPhone in gutem Zustand bringt spürbar mehr als ein verkratztes Modell mit Wasserschaden. Apple bewertet den Trade-In-Wert individuell, weshalb sich pauschale Aussagen zur Ersparnis kaum treffen lassen. Wer wissen will, ob sich Apple Upgrade lohnt, sollte also nicht nur den Startpreis anschauen, sondern konkret sein eigenes Altgerät bewerten lassen.

Erst die Detailrechnung zeigt, was das Leasing über die Laufzeit wirklich kostet. (Symbolbild)

Bonitätsprüfung und Vertragsdetails

Bei einem Leasingvertrag prüft der Anbieter in aller Regel die Kreditwürdigkeit der Kundin oder des Kunden, bevor der Vertrag zustande kommt. Das ist bei einem klassischen Barkauf im Store schlicht nicht nötig, wird aber bei einem monatlichen Zahlungsmodell mit vertraglicher Bindung über ein oder mehrere Jahre relevant. Wer beim Apple-Upgrade-Programm einsteigt, sollte also davon ausgehen, dass Klarna als vertragsführender Partner im Hintergrund eine Bonitätsprüfung vornimmt, ähnlich wie es bei anderen Finanzierungs- und Leasingangeboten üblich ist.

Diese Prüfung entscheidet nicht nur darüber, ob ein Vertrag überhaupt zustande kommt, sondern kann sich in Einzelfällen auch auf angebotene Konditionen auswirken. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das: Wer sich für Apple Upgrade interessiert, sollte sich vorab mit den eigenen Finanzen auseinandersetzen und nicht davon ausgehen, dass ein Leasingvertrag automatisch genauso unkompliziert abläuft wie ein Kauf mit Kreditkarte. Zudem lohnt sich ein Blick auf die genauen Rückgabebedingungen: Wie muss das Gerät zurückgegeben werden, welcher Zustand wird vorausgesetzt, und was passiert, wenn ein Display gesprungen ist oder der Akku deutlich gealtert ist? Solche Fragen werden in allgemeinen Erklärtexten oft nur oberflächlich behandelt, sind für die tatsächlichen Kosten am Ende der Laufzeit aber entscheidend.

Welche Rolle Klarna wirklich spielt

Klarna ist hier nicht einfach der Zahlungsdienstleister, der eine Rechnung in Raten aufteilt. Das Unternehmen stellt laut Pressemitteilung die Leasingstruktur für das Programm bereit – also die vertragliche Grundlage, auf der Apple die monatlichen Raten anbietet. Das ist ein anderes Konstrukt als der klassische Klarna-Ratenkauf, den viele aus Online-Shops kennen, bei dem oft ein effektiver Jahreszins anfällt.

Genau diese Vermischung passiert in der Praxis häufig: Klarna-Zahlmethoden im normalen Checkout und das Apple-Upgrade-Leasing sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn beide von Klarna stammen. Wer schon einmal mit Klarna im Onlineshop bezahlt hat, kennt vielleicht die Rechnungs- oder Ratenkauf-Optionen mit klar ausgewiesenen Zinsen. Beim Apple-Upgrade-Leasing sind die Konditionen speziell für dieses Programm gestaltet, und es wäre voreilig, die Zinsbedingungen aus dem normalen Klarna-Checkout einfach zu übertragen.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das ganz konkret: Vor Vertragsabschluss lohnt sich ein Blick in die tatsächlichen AGB des Apple-Upgrade-Programms, nicht in allgemeine Klarna-Informationen zum Ratenkauf. Die Details zur vorzeitigen Ablösung oder zu möglichen Gebühren stehen dort, nicht in einem allgemeinen Erklärtext.

Was mit dem Gerät am Laufzeitende passiert

Bei einem Leasingmodell bleibt das Eigentum in der Regel nicht bei der Kundin oder dem Kunden – anders als beim Ratenkauf, bei dem das Gerät nach der letzten Rate endgültig gehört. Berichten zufolge ist beim Apple-Upgrade-Programm nach Ablauf der Laufzeit vorgesehen, dass das Altgerät zurückgeht und im Gegenzug ein neuer Vertrag für ein aktuelles Modell abgeschlossen werden kann. Das ist im Grunde dieselbe Logik wie bei einem Autoleasing: Man fährt ein Gerät, gibt es zurück, steigt ins nächste um.

MacRumors berichtet außerdem, dass beim vorzeitigen Beenden des Vertrags offenbar keine separate Extra-Gebühr anfällt. Diese Angabe stammt aus Medienberichten und sollte vor einem Vertragsabschluss unbedingt mit den finalen, offiziellen Bedingungen von Apple und Klarna abgeglichen werden – gerade bei Finanzierungsprodukten lohnt sich der Blick ins Kleingedruckte immer doppelt.

Persönlich finde ich diesen Rückgabe-Mechanismus nachvollziehbar, aber nicht für jeden Menschen sinnvoll. Wer ohnehin alle ein bis zwei Jahre ein neues Gerät möchte, bekommt hier einen strukturierten Rahmen dafür. Wer ein Gerät lieber fünf Jahre lang nutzt, bis es wirklich am Ende ist, fährt mit einem klassischen Kauf finanziell wahrscheinlich besser – ganz einfach, weil bei einem Leasing die Rate weiterläuft, während ein gekauftes Gerät nach der Bezahlung nichts mehr kostet.

Vergleich mit anderen Herstellern

Apple ist nicht der einzige Hersteller, der versucht, Kundinnen und Kunden über flexible Zahlungsmodelle enger an sich zu binden. Auch andere große Anbieter im Smartphone-Markt setzen zunehmend auf Trade-In-Programme, Vorbestellungs-Boni oder gestaffelte Preismodelle, um den Umstieg auf ein neues Gerät attraktiver zu machen. Gerade bei Premium-Geräten, deren Einstiegspreise stetig steigen, wird die Frage nach der Finanzierung immer relevanter. Wie stark sich steigende Preise bei High-End-Geräten auf die Kaufentscheidung auswirken können, zeigt sich zum Beispiel daran, dass selbst etablierte Foldable-Reihen wie das Samsung Galaxy Z Fold 8 mit einem breiteren, teureren Modell in eine ähnliche Preiskategorie vorstoßen, in der Leasing- oder Ratenmodelle für viele Kundinnen und Kunden erst den Zugang zum Gerät ermöglichen.

Der Unterschied bei Apple Upgrade liegt jedoch im expliziten Leasing-Charakter: Während viele Trade-In-Programme der Konkurrenz am Ende auf einen klassischen Kauf mit Rabatt hinauslaufen, bleibt das Gerät bei Apple Upgrade dauerhaft im Eigentum von Apple beziehungsweise Klarna, solange der Vertrag läuft. Das ist ein struktureller Unterschied, der bei einem reinen Preisvergleich zwischen den Herstellern leicht untergeht, für die tatsächlichen Rechte an dem Gerät aber entscheidend ist.

Für wen sich das Modell lohnen kann

Apple Upgrade richtet sich vor allem an Menschen, die sowieso regelmäßig wechseln wollen. Wer jedes Jahr das neueste iPhone haben möchte, umgeht mit dem Leasing die große Einmalzahlung und verteilt die Kosten über die Nutzungszeit. Auch für alle, die beruflich auf ein aktuelles Gerät angewiesen sind, kann die planbare Monatsrate praktisch sein – ähnlich wie ein Leasingvertrag bei anderen Anschaffungen, bei denen feste Kosten leichter zu kalkulieren sind als ein großer Einmalbetrag.

Ein paar Beispiele machen den Unterschied greifbar. Eine selbstständige Fotografin, die für Kundenaufträge regelmäßig die leistungsfähigste Mac-Hardware benötigt, profitiert davon, dass sie nicht alle paar Jahre einen hohen Betrag auf einmal aufbringen muss, sondern die Kosten planbar in die monatliche Kalkulation einbauen kann. Ein Berufseinsteiger, der sich ein aktuelles iPhone wünscht, aber gerade erst ins Arbeitsleben startet, kann mit der Monatsrate den Einstieg leichter stemmen als mit dem vollen Kaufpreis auf einen Schlag. Anders sieht es bei jemandem aus, der sein iPhone erfahrungsgemäß vier bis fünf Jahre nutzt, bis der Akku merklich schwächer wird: Für diese Person ist der einmalige Kauf in aller Regel die günstigere Variante, weil die Leasingrate über eine so lange Zeit gerechnet deutlich teurer würde als ein einmaliger Kaufpreis, der sich über die gesamte Nutzungsdauer amortisiert.

Wer dagegen Geräte lange nutzt oder generell wenig Wert auf das aktuellste Modell legt, zahlt bei einem Leasing über die Zeit tendenziell mehr als beim einfachen Kauf. Die Monatsrate summiert sich, und am Ende gehört das Gerät trotzdem nicht. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein bewusster Tausch: Flexibilität und Aktualität gegen Eigentum und langfristige Kostenkontrolle.

Bevor man sich für das Leasing entscheidet, lohnen sich ein paar konkrete Schritte: Erstens die reale Monatsrate für das gewünschte Modell und die gewünschte Speichergröße direkt bei Apple prüfen, nicht nur den Einstiegspreis. Zweitens ausrechnen, was die Gesamtlaufzeit inklusive geschätzter Steuern kosten würde, verglichen mit dem einmaligen Kaufpreis desselben Geräts. Drittens den eigenen Trade-In-Wert einschätzen lassen, weil er die Rate spürbar verändern kann. Und viertens die tatsächlichen Vertragsbedingungen zur Rückgabe und zu einer möglichen vorzeitigen Kündigung lesen, statt sich auf Zusammenfassungen aus Medienberichten zu verlassen.

Gilt das Angebot auch außerhalb der USA?

An dieser Stelle muss man ehrlich sein: Die vorliegenden Quellen beschreiben ausschließlich den Start in den USA. Für Deutschland oder andere Länder gibt es aktuell keinen belastbaren Hinweis auf ein identisches Programm mit Klarna. Wer in Deutschland auf ein Apple-Gerät mit monatlicher Zahlung schaut, findet momentan andere Wege, etwa reguläre Ratenkaufangebote im Handel, aber kein bestätigtes deutsches Pendant zu Apple Upgrade.

Ob und wann sich das ändert, ist offen. Apple hat in der Vergangenheit US-Angebote teils erst mit deutlicher Verzögerung auf andere Märkte übertragen, teils gar nicht. Ein Faktor, der bei der Einführung in Europa zusätzlich eine Rolle spielen könnte, ist der regulatorische Rahmen: Europäische Aufsichtsbehörden schauen bei großen Plattformanbietern inzwischen genauer auf Geschäftsmodelle, die Kundinnen und Kunden stärker binden, als es rein wettbewerbsrechtlich unproblematisch wäre. Wie stark sich solcher Druck auf Apples Geschäftspraktiken auswirken kann, zeigt sich etwa daran, dass Aufsichtsbehörden Apple und Google bereits zu mehr Offenheit bei App- und Plattformregeln verpflichtet haben. Ein Leasingprogramm mit exklusiver Vertragsbindung an einen einzelnen Zahlungsdienstleister könnte in einem solchen regulatorischen Umfeld unter anderen Vorzeichen bewertet werden als in den USA. Belastbare Informationen dazu liegen bislang aber nicht vor, insofern bleibt das reine Spekulation, die man im Blick behalten sollte.

Bis dahin bleibt Apple Upgrade ein US-Thema – spannend zu beobachten, aber für den deutschen Kaufalltag erstmal nur eine Randnotiz.

Was bleibt?

Am Ende ist Apple Upgrade tatsächlich ein cleveres Konstrukt: niedrige Einstiegsrate, große Aufmerksamkeit, aber eine Rechnung, die sich erst beim konkreten Modell und der konkreten Laufzeit zeigt. Wer nur auf die 17,99 Dollar schaut, sieht nicht die ganze Geschichte. Wer Trade-In, Laufzeit und Steuern mit einrechnet, bekommt ein realistisches Bild – und kann dann für sich entscheiden, ob planbare Monatsraten oder der klassische Kauf besser zum eigenen Nutzungsverhalten passen. Wie würden Sie selbst rechnen: lieber niedrige Monatsrate über lange Zeit oder höhere Rate, dafür schneller wieder frei?