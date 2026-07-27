Der digitale Produktpass kommt nicht pauschal für alle Produkte. Entscheidend sind ESPR, produktgruppenspezifische Rechtsakte und der Batteriepass als Sonderfall.

Der digitale Produktpass kommt nicht an einem einzigen Stichtag für alle Produkte. Die ESPR setzt den Rahmen, konkrete Pflichten entstehen erst über produktgruppenspezifische Rechtsakte. Für Händler ist deshalb entscheidend, sauber zwischen verbindlich, geplant und noch offen zu unterscheiden.

Die kurze Antwort klingt unbefriedigend, ist aber juristisch die einzig seriöse: Der digitale Produktpass gilt nicht pauschal ab morgen, nicht pauschal für jedes Produkt und auch nicht automatisch für jeden Shop. Die EU hat mit der Ecodesign for Sustainable Products Regulation, kurz ESPR, den Rahmen geschaffen. Dieser Rahmen ist in Kraft. Die konkrete Pflicht für eine bestimmte Produktgruppe entsteht aber erst, wenn die EU-Kommission dafür einen delegierten Rechtsakt erlässt. Genau an dieser Stelle wird aus politischer Richtung, Tool-Marketing und Beratungsfolien gern ein hübscher Nebel gebaut. Der Nebel ist schlecht für Budgets.

Für Unternehmen im Handel bedeutet das: Wer heute nach einem festen DPP-Datum sucht, sucht oft nach der falschen Art von Antwort. Es gibt nicht den einen Termin. Es gibt einen Rechtsrahmen, priorisierte Produktgruppen, geplante Arbeitsprogramme, künftige Detailregeln und einen Sonderfall, der schon sehr viel konkreter ist: den Batteriepass. Wer Batterien, Fahrzeuge, E-Bikes, Energiespeicher oder betroffene Industriebatterien verkauft, muss anders planen als ein Händler mit Möbeln, Textilien oder Elektronikzubehör. Das ist lästig, aber immerhin logisch. EU-Regulierung hat viele Schwächen, mangelnde Tabellenfreude gehört nicht dazu.

Dieser Artikel ordnet die Fristen so ein, wie sie für E-Commerce-Teams praktisch relevant sind: Was ist bereits verbindlich? Was ist politisch und regulatorisch geplant? Was ist noch offen? Und warum ist der Batteriepass kein Beweis dafür, dass ab einem einzigen Datum plötzlich jeder Produktdatensatz im Shop einen fertigen Pass braucht?

Produktpass: Was die ESPR wirklich regelt

Die ESPR ist die neue EU-Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte. Sie ersetzt das ältere, enger gefasste Ökodesign-Regime, das vor allem energieverbrauchsrelevante Produkte betraf, durch einen breiteren Rahmen. Künftig können Anforderungen an Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit, Energie- und Ressourceneffizienz, CO2- und Umweltfußabdruck sowie Informationspflichten für deutlich mehr Produktgruppen festgelegt werden.

Der digitale Produktpass ist dabei kein dekoratives Zusatzfeature, sondern ein zentrales Informationsinstrument. Er soll Produktdaten über den Lebenszyklus hinweg zugänglich machen: für Hersteller, Importeure, Händler, Reparaturbetriebe, Recyclingunternehmen, Marktüberwachung und je nach Datenklasse auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Wer bislang Produktdaten als lästige PDF-Ablage im Lieferantenportal behandelt hat, bekommt also ein strukturelles Problem. Ein PDF mit gutem Willen ist noch kein digitaler Produktpass.

Wichtig ist aber: Die ESPR selbst legt nicht für jede Produktgruppe sofort den vollständigen Datensatz, die Frist und die technische Ausgestaltung fest. Die Verordnung (EU) 2024/1781 über nachhaltige Produkte schafft den Rahmen, in dem die Kommission später konkrete Anforderungen per delegiertem Rechtsakt festlegt. Diese delegierten Rechtsakte sind der Moment, in dem aus „kommt irgendwann“ ein belastbarer Projektplan wird.

Für Onlinehändler ist diese Unterscheidung nicht akademisch. Wenn ein Produkt in eine regulierte Gruppe fällt, können Pflichten zur Bereitstellung, Prüfung oder Anzeige von Produktpass-Informationen entlang der Vertriebskette relevant werden. Wenn die Produktgruppe noch keinen konkreten Rechtsakt hat, ist der Handlungsbedarf eher vorbereitend: Datenquellen klären, Lieferantenprozesse sauberziehen, PIM- und ERP-Strukturen prüfen, Verantwortlichkeiten definieren. Wer jetzt schon behauptet, jeder Shop müsse bis Datum X für alle Produkte denselben Pass anzeigen, verkauft wahrscheinlich Software. Überraschend, ich weiß.

ESPR ist verbindlich, die Produktpflicht kommt später

Der häufigste Denkfehler lautet: Weil die ESPR in Kraft ist, gilt der Produktpass sofort für alle Produkte. Das stimmt so nicht. Die ESPR ist verbindlich, aber sie ist ein Rahmeninstrument. Sie macht den digitalen Produktpass als Mechanismus rechtlich möglich und gibt Grundprinzipien vor. Die konkrete Pflicht entsteht produktgruppenspezifisch.

Das funktioniert vereinfacht in drei Stufen. Erstens setzt die ESPR die rechtliche Architektur. Zweitens wählt die Kommission Produktgruppen aus und bereitet Anforderungen vor. Drittens werden diese Anforderungen über delegierte Rechtsakte verbindlich. Erst dann lässt sich sauber beantworten, welche Produkte erfasst sind, welche Daten in den Pass gehören, wer welche Informationen bereitstellen muss, welche technischen Standards gelten und ab wann ein Produkt ohne passende Informationen nicht mehr rechtssicher in Verkehr gebracht oder verkauft werden kann.

Für Shop-Betreiber ist diese Reihenfolge bitter wichtig. Ein Marktplatz, ein Hersteller-Shop oder ein Händler mit Eigenmarken muss nicht nur wissen, dass „DPP“ ein Thema ist. Er muss wissen, in welcher Rolle er betroffen ist. Hersteller und Importeure tragen typischerweise tiefere Datenpflichten als reine Wiederverkäufer. Händler können dennoch betroffen sein, wenn Produktinformationen im Angebot korrekt, zugänglich und aktuell sein müssen. Im E-Commerce landet die Pflicht dann schnell auf der Produktdetailseite, im Feed, in der App, im Kundendienst und in der Datenqualität. Natürlich alles gleichzeitig, sonst wäre es ja zu einfach.

Eine gute Vorbereitung beginnt deshalb nicht mit dem QR-Code, sondern mit dem Sortiment. Welche Warengruppen verkaufen Sie? Welche Produkte sind Eigenmarken, Importware oder Dropshipping-Sortiment? Welche Lieferanten können technische, ökologische und compliance-relevante Daten überhaupt liefern? Welche Daten liegen schon strukturiert im PIM, welche nur in PDFs, E-Mails oder Excel-Dateien mit Namen wie „final_final_neu2.xlsx“? Wer diese Fragen nicht beantworten kann, sollte mit dem Produktpass nicht beim Frontend anfangen.

Verbindlich, geplant, offen: Die saubere Einordnung

Für die Praxis hilft eine simple, aber strenge Dreiteilung. Alles andere führt zu falschen Deadlines.

Status Was bedeutet das? Was sollten Händler tun? Verbindlich Der Rechtsrahmen gilt oder eine konkrete Produktgruppe hat bereits eine spezifische Pflicht mit Datum. Rechtsgrundlage prüfen, betroffene Produkte identifizieren, Datenpflichten und Shop-Prozesse umsetzen. Geplant Die Produktgruppe ist im politischen oder regulatorischen Arbeitsprogramm priorisiert, aber Detailpflichten sind noch nicht final. Datenmodell vorbereiten, Lieferanten ansprechen, PIM/ERP-Felder und Verantwortlichkeiten planen. Offen Es gibt noch keine konkrete Produktgruppenregel mit verbindlichem Pflichtbeginn. Monitoring etablieren, Sortimentsrisiken bewerten, keine Scheingenauigkeit in Projektpläne schreiben.

Verbindlich ist: Die ESPR existiert und der digitale Produktpass ist als Instrument im EU-Recht verankert. Verbindlich ist auch: Für Batterien gibt es eine eigene Regulierung mit einem konkreten Batteriepass. Geplant ist: Weitere Produktgruppen werden schrittweise über ESPR-Arbeitsprogramme und delegierte Rechtsakte folgen. Offen ist: Der genaue Pflichtbeginn für viele konkrete Sortimente, solange der jeweilige delegierte Rechtsakt fehlt.

Diese Dreiteilung ist für Unternehmen unangenehm, weil sie weniger griffig klingt als „ab 2027 Pflicht“. Aber sie ist belastbarer. Wer intern Compliance-Budgets freigeben muss, sollte nicht mit Panikdaten argumentieren. Besser ist eine Roadmap: kurzfristig Batterie- und Hochrisiko-Sortimente prüfen, mittelfristig priorisierte Produktgruppen beobachten, langfristig Produktdatenarchitektur modernisieren. Das ist weniger spektakulär, aber es hält länger als ein LinkedIn-Post.

Welche Produktgruppen zuerst im Fokus stehen

Die ESPR ist breit angelegt, aber sie wird nicht gleichzeitig auf den gesamten Warenkorb Europas geworfen. Die Kommission priorisiert Produktgruppen, bei denen Nachhaltigkeitswirkung, Marktrelevanz und Regelungsbedarf besonders hoch sind. In Diskussion und Arbeitsplanung stehen unter anderem Textilien, Möbel, Eisen und Stahl, Aluminium, Reifen, Matratzen, Reinigungsmittel, Farben, Schmierstoffe, Chemikalien und bestimmte energiebezogene Produkte. Nicht jede Nennung ist schon eine fertige Pflicht. Genau hier muss man sauber bleiben.

Für den E-Commerce sind besonders Textilien, Möbel, Elektronik, Batterien und Produkte mit komplexen Material- oder Lieferketten relevant. Modehändler müssen damit rechnen, dass Herkunft, Materialzusammensetzung, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und Umweltaussagen stärker strukturiert werden. Möbelhändler werden über Materialien, Haltbarkeit, Ersatzteile und Entsorgung nachdenken müssen. Elektronikhändler haben ohnehin schon viele Datenpflichten und bekommen mit Batterien, Reparierbarkeit und Ersatzteilinformationen weitere Berührungspunkte.

Wer tiefer in die strategische Vorbereitung einsteigen will, sollte zuerst den bestehenden dm-Hub lesen: Digitaler Produktpass: Was Unternehmen jetzt vorbereiten sollten. Dort geht es stärker um Daten, Organisation und Vorbereitung. Dieser Artikel hier klärt die Fristenlogik, weil ein gutes Datenmodell wenig bringt, wenn es am falschen Datum ausgerichtet wird.

Im Shop-Kontext kommt noch eine zweite Ebene hinzu: Plattformen wie Shopify, Shopware, WooCommerce, Magento oder Commercetools werden Produktpass-Daten nicht magisch aus der Luft ziehen. Sie können Felder anzeigen, Schnittstellen bereitstellen, Apps integrieren und Datenflüsse abbilden. Die Verantwortung für korrekte Daten bleibt aber in der Lieferkette. Wer heute mit schwachen Produktstammdaten arbeitet, wird durch den Produktpass nicht digitaler, sondern nur sichtbarer schlecht organisiert.

Batteriepass: Der Sonderfall mit echtem Datum

Der Batteriepass ist der wichtigste Sonderfall, weil er bereits eine eigene, konkrete Rechtsgrundlage hat. Er folgt aus der EU-Batterieverordnung und nicht einfach als normaler ESPR-Unterfall. Die Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien regelt umfangreiche Anforderungen an Batterien, Nachhaltigkeit, Kennzeichnung, Konformität, Sorgfaltspflichten und den digitalen Batteriepass.

Besonders relevant ist der Stichtag 18. Februar 2027. Ab diesem Datum müssen bestimmte Batterien einen digitalen Batteriepass haben. Betroffen sind insbesondere Batterien für leichte Verkehrsmittel, Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh und Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge. Für Händler im klassischen Onlinehandel klingt das zunächst nach Industrie und Mobilität. Das täuscht teilweise. E-Bikes, E-Scooter, mobile Energiespeicher, größere Akkusysteme, bestimmte Ersatzbatterien und Produkte mit relevanten Batteriekomponenten können schnell in die Nähe dieser Pflichten rücken.

Produktpass-Pflichten treffen zuerst dort hart, wo Produktdaten, Lieferkette und technische Nachweise zusammenlaufen. (Symbolbild)

Der Batteriepass ist deshalb kein allgemeiner DPP-Startschuss für alle Produkte, sondern ein Vorläufer mit eigener Rechtsbasis. Trotzdem ist er praktisch enorm wichtig. Er zeigt, wie konkret die Anforderungen werden können: eindeutige Identifikation, technische Daten, Nachhaltigkeitsinformationen, Leistungs- und Haltbarkeitsangaben, Informationen zur Zusammensetzung und je nach Zugriffsebene unterschiedliche Daten für unterschiedliche Akteure. Das ist nicht mehr „wir hängen irgendwo einen QR-Code an“. Das ist Produktdaten-Governance mit Rechtsabteilung.

Für E-Commerce-Teams ist der Batteriepass ein guter Probelauf. Wenn ein Shop heute betroffene Batterien oder Produkte mit relevanten Batterien verkauft, sollte er nicht warten, bis das Shopsystem eine hübsche DPP-App bewirbt. Zuerst muss klar sein, wer die Passdaten liefert, wie sie aktualisiert werden, wie sie mit Artikelnummern und Varianten verknüpft sind und wie der Zugriff auf den Pass am Produkt oder in der Produktkommunikation erfolgt. Gerade Varianten sind im Handel ein Klassiker: Gleiches Produktbild, drei Akkugrößen, fünf Lieferantenchargen und plötzlich reicht ein einziger statischer Link nicht mehr.

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Warum der QR-Code nicht der Produktpass ist

In vielen Präsentationen sieht der digitale Produktpass aus wie ein QR-Code auf einer Verpackung. Das ist verständlich, aber gefährlich verkürzt. Der QR-Code ist nur ein möglicher Datenträger oder Zugriffspunkt. Der eigentliche Produktpass ist die strukturierte, aktuelle, maschinenlesbare und rollenabhängig zugängliche Informationsbasis dahinter. Anders gesagt: Wenn der QR-Code auf eine tote Landingpage mit drei Marketingabsätzen führt, haben Sie keinen Produktpass. Sie haben eine sehr kleine Werbetafel.

Die ESPR-Logik zielt auf Interoperabilität und Verlässlichkeit. Informationen sollen entlang der Wertschöpfungskette nutzbar sein. Das betrifft nicht nur Verbraucherinformationen, sondern auch Marktüberwachung, Reparatur, Wiederverwendung, Recycling und Nachweisführung. Händler müssen deshalb fragen, ob ihre Systeme Produktdaten versionieren können, ob Lieferantendaten validiert werden, ob Produktvarianten sauber getrennt sind und ob Informationen auch nach dem Verkauf erreichbar bleiben.

Für Shops ist das besonders unangenehm, weil Produktseiten bislang oft als Verkaufsfläche gedacht werden. Titel, Bilder, Preis, Bulletpoints, Lieferzeit, Bewertungen, fertig. Der Produktpass bringt eine zweite Logik in die Produktkommunikation: Nachweis, Compliance, Lebenszyklus. Das muss nicht alles prominent neben dem Warenkorb-Button stehen. Aber es muss technisch erreichbar, korrekt verknüpft und rechtlich belastbar sein, wenn die konkrete Produktpflicht greift.

Der Fehler wäre, den digitalen Produktpass als reines Frontend-Projekt zu behandeln. Frontend ist am Ende sichtbar, aber nicht die Ursache. Die Ursache liegt in Stammdaten, Lieferantenverträgen, Klassifikationen, Schnittstellen, Rollenmodellen und Aktualisierungsprozessen. Wer diese Grundlagen ignoriert, bekommt später einen schönen Button mit schlechter Wahrheit dahinter. Das ist im E-Commerce nicht neu, nur diesmal steht eine EU-Verordnung daneben.

Was für Shopify-Händler konkret relevant wird

Shopify-Händler stehen vor einer doppelten Aufgabe. Einerseits müssen sie die EU-Produktpflichten verstehen. Andererseits müssen sie prüfen, wie ihr Shopsystem, ihre Apps und ihre Warenwirtschaft Produktpass-Daten abbilden können. Shopify kann Metafelder, Produktvarianten, Apps, APIs und Headless-Strukturen bereitstellen. Das löst aber nicht automatisch die Frage, welche Daten korrekt sind und wer sie pflegt.

Der bestehende Beitrag Shopify und EU-Compliance: Was Green-Claims-Check und Produktpass wirklich bringen zeigt bereits, warum Plattformfunktionen allein keine Compliance-Strategie sind. Das gilt für den DPP noch stärker. Ein Green-Claims-Check kann Werbeaussagen prüfen. Ein Produktpass verlangt aber strukturierte Daten über Produkt, Material, Herkunft, Reparatur, Nutzung oder Entsorgung. Je nach Produktgruppe wird aus Marketing-Compliance eine Lieferketten- und Datenfrage.

Praktisch sollten Shopify-Teams früh drei Dinge prüfen. Erstens: Welche Produktmetafelder brauchen wir wahrscheinlich, und sind sie variantenfähig? Zweitens: Welche Daten liegen in ERP, PIM, Lieferantenportalen oder Zertifikaten, und wie kommen sie automatisiert in den Shop? Drittens: Wer prüft Aktualität und Richtigkeit, wenn ein Lieferant Daten ändert oder ein delegierter Rechtsakt neue Felder verlangt? Wer hier nur eine App installiert, wird sehr schnell sehr viele manuelle Felder pflegen. Das ist ungefähr so skalierbar wie Lagerlogistik per Zuruf.

Auch Marktplätze sind nicht ausgenommen. Wer über Amazon, Kaufland, Otto, Zalando oder spezialisierte Plattformen verkauft, muss damit rechnen, dass Produktpass-Daten irgendwann in Feeds, Listings oder Händlerportalen auftauchen. Dann reicht es nicht, die eigene Website hübsch anzupassen. Daten müssen kanalübergreifend konsistent sein. Im Zweifel wird die Plattform die Eingabemaske liefern und der Händler darf herausfinden, warum sein Lieferant den CO2-Wert nur als Screenshot geschickt hat.

Produktpass im Sortiment prüfen: Ein pragmatischer Ablauf

Statt auf ein einziges Datum zu warten, sollten Händler ihr Sortiment in Risikoklassen einteilen. Das klingt trocken, spart aber später Geld. Eine sinnvolle erste Einteilung sieht so aus: Batterien und batteriehaltige Produkte mit möglicher Betroffenheit, priorisierte ESPR-Produktgruppen, sonstige Produkte mit Nachhaltigkeits- oder Reparaturbezug und Produkte ohne absehbare kurzfristige DPP-Relevanz. Diese Sortierung muss nicht perfekt sein. Sie muss gut genug sein, um Ressourcen nicht blind zu verteilen.

Danach folgt die Lieferantenprüfung. Welche Hersteller und Importeure können strukturierte Daten liefern? Welche haben bereits DPP- oder Batteriepass-Projekte? Welche liefern nur technische Datenblätter? Welche sitzen außerhalb der EU, während der Händler als Importeur oder Inverkehrbringer eine deutlich stärkere Rolle bekommt? Gerade bei Eigenmarken und Direktimporten wird es ernst. Wer Ware in die EU bringt, kann sich nicht dauerhaft hinter dem Plattformnamen verstecken.

Dritter Schritt ist die Systemprüfung. Ein PIM-System ist nicht automatisch DPP-fähig, nur weil es viele Felder hat. Entscheidend sind Datenqualität, Relationen, Variantenlogik, Schnittstellen, Validierung und Berechtigungen. Welche Daten sind öffentlich? Welche nur für Marktüberwachung oder Geschäftspartner? Welche müssen historisiert werden? Welche ändern sich pro Charge? Diese Fragen klingen nach Enterprise-Architektur, betreffen aber erstaunlich schnell mittelgroße Shops. Regulierung fragt selten nach Ihrer Teamgröße, bevor sie Arbeit verteilt.

Vierter Schritt ist Monitoring. Für geplante Produktgruppen müssen Unternehmen nicht jeden Tag Amtsblatt lesen, aber sie brauchen eine verlässliche Zuständigkeit. Sobald ein delegierter Rechtsakt für eine relevante Produktgruppe kommt, beginnt die eigentliche Umsetzungsfrist. Dann ist es zu spät, erstmals zu fragen, wo im ERP eigentlich die Materialdaten liegen.

Die konkreten Datenfelder hängen von der Produktgruppe ab. Trotzdem lassen sich typische Kategorien absehen. Dazu gehören Produktidentifikation, Modell- und Serieninformationen, Hersteller- und Importeurangaben, Materialzusammensetzung, Stoffinformationen, Reparatur- und Wartungshinweise, Ersatzteilinformationen, Recycling- und Entsorgungshinweise, Energie- oder Ressourceneffizienz, CO2- und Umweltkennzahlen sowie Konformitäts- und Nachweisdokumente.

Für Händler ist nicht jede Datenklasse gleich relevant. Einige Informationen werden vom Hersteller oder Importeur bereitgestellt, andere müssen im Verkaufskanal korrekt verlinkt oder angezeigt werden. Manche Daten sind öffentlich, manche rollenbeschränkt. Gerade diese Zugriffsebenen sind wichtig. Der digitale Produktpass ist nicht einfach eine offene Produkt-Wikipedia. Er kann unterschiedliche Informationen für Verbraucher, Behörden, Reparaturbetriebe oder Entsorger enthalten.

Im E-Commerce entstehen daraus ganz praktische Fragen. Wird der Pass auf Produkt- oder Variantenebene verlinkt? Was passiert bei Bundles? Wie werden Ersatzteile behandelt? Was ist mit Retourenware, refurbished Produkten oder Gebrauchtware? Welche Informationen müssen vor dem Kauf sichtbar sein, welche erst über einen Code am Produkt? Noch sind viele Antworten produktgruppenspezifisch offen. Aber die Fragen kann man heute schon stellen. Das ist der Unterschied zwischen Vorbereitung und Beschäftigungstherapie.

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Externe Quellen: Was Primärquellen leisten und was nicht

Für die Fristenfrage sind Primärquellen entscheidend. Die ESPR-Verordnung selbst ist die wichtigste Grundlage für den Rahmen. Die Batterieverordnung ist die wichtigste Grundlage für den Batteriepass. Kommissionsseiten und Arbeitsprogramme helfen bei der Einordnung geplanter Produktgruppen, ersetzen aber keinen delegierten Rechtsakt. Branchenartikel können nützlich sein, um Praxisfolgen zu verstehen, sollten aber nicht die Quelle für verbindliche Daten sein.

Die Europäische Kommission beschreibt den digitalen Produktpass als digitale Identitätskarte für Produkte, Komponenten und Materialien, die relevante Informationen zur Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit und Compliance zugänglich machen soll. Die Kommissionsseite zur Ecodesign for Sustainable Products Regulation ist deshalb eine gute Orientierung für den politischen und regulatorischen Rahmen. Für harte Pflichten zählt am Ende aber der jeweilige Rechtsakt.

Das ist besonders wichtig, weil rund um den digitalen Produktpass viele Jahreszahlen kursieren. Einige beziehen sich auf den Batteriepass. Andere auf geplante Produktgruppen. Wieder andere auf erwartete Umsetzungsfenster nach künftigen delegierten Rechtsakten. Wer diese Zahlen in einen einzigen „DPP gilt ab“-Satz presst, macht aus Regulierung eine Küchenzuruf-Compliance. Für einen Shop mit tausenden Artikeln ist das nicht hilfreich.

Was Händler jetzt tun sollten

Die beste Sofortmaßnahme ist eine Betroffenheitsanalyse. Sie muss nicht perfekt sein, aber sie sollte ehrlich sein. Welche Produkte enthalten Batterien? Welche Produkte gehören wahrscheinlich zu priorisierten ESPR-Gruppen? Welche Eigenmarken und Direktimporte gibt es? Welche Lieferanten sind datenstark, welche nicht? Welche Produktdaten werden heute schon strukturiert gepflegt? Welche stehen nur in Freitexten, PDFs oder Bildern?

Danach sollte ein kleines DPP-Datenmodell entstehen. Nicht als Mammutprojekt, sondern als belastbare Grundlage: Produkt-ID, Varianten-ID, Lieferant, Hersteller, Importeur, Materialdaten, technische Nachweise, Zertifikate, Reparaturinformationen, Entsorgungsinformationen, externe Pass-URL, Status, letzte Prüfung. Wer diese Felder schon heute sauber denkt, kann spätere Detailanforderungen leichter ergänzen. Wer wartet, darf später in einer Deadline alle historischen Daten nachpflegen. Niemand liebt diese Art von Woche.

Außerdem sollten Händler ihre Lieferantenkommunikation ändern. Produktdaten dürfen nicht erst angefragt werden, wenn ein Produkt live gehen soll. In Einkaufsprozessen, Lieferantenverträgen und Onboarding-Checklisten sollte klar stehen, welche Daten perspektivisch benötigt werden. Für betroffene Batterien und priorisierte Produktgruppen sollte das früher passieren. Für weniger riskante Sortimente reicht zunächst Monitoring. Wichtig ist, dass niemand im Unternehmen glaubt, der Produktpass sei eine reine Aufgabe für das Content-Team.

Technisch lohnt sich ein Blick auf die Grundlagen des Onlinehandels. Wer sein Systemverständnis auffrischen möchte, findet im Beitrag was E-Commerce grundsätzlich bedeutet und welche technischen Bausteine dahinterstehen eine solide Basis. Denn der Produktpass ist kein isoliertes Compliance-Widget. Er hängt an Stammdaten, Produktseiten, Schnittstellen, Verkaufskanälen und operativen Prozessen.

Was noch nicht entschieden ist

Offen ist vor allem die konkrete Ausgestaltung für viele Produktgruppen. Solange kein delegierter Rechtsakt vorliegt, sind Datenfelder, Detailfristen, Übergangsregeln und technische Spezifikationen nicht endgültig. Unternehmen können sich vorbereiten, aber sie sollten Scheingenauigkeit vermeiden. Ein Projektplan mit harten Terminen für Produktgruppen ohne Rechtsakt sieht ordentlich aus, ist aber regulatorisch dünn.

Offen ist auch, wie schnell Plattformen, Middleware-Anbieter und PIM-Systeme praxistaugliche Standards liefern. Große Anbieter werden DPP-Funktionen vermarkten, sobald der Begriff genug Suchvolumen hat. DataForSEO zeigt bereits: „digitaler produktpass“ kommt in Deutschland auf rund 1.900 monatliche Suchanfragen, „ESPR“ auf rund 1.600 und „Batteriepass“ auf rund 260. Das Thema ist also nicht mehr nur in Rechtsabteilungen angekommen. Wo Nachfrage ist, ist App-Store nicht weit.

Offen bleibt schließlich, wie streng Marktüberwachung und Plattformen die neuen Pflichten in der Anfangsphase durchsetzen. Das ist kein Grund zur Entwarnung. Im E-Commerce reicht manchmal schon eine Plattformanforderung, um faktisch schneller handeln zu müssen als der Gesetzestext es im eigenen Bauchgefühl nahelegt. Wer auf Amazon, Shopify-Apps, Marktplatzfeeds oder Fulfillment-Dienstleister angewiesen ist, sollte deren Roadmaps beobachten.

Der Pflichtbeginn ist kein Datum, sondern eine Produktgruppenfrage

Der digitale Produktpass ist verbindlich angelegt, aber nicht pauschal für jedes Produkt mit einem einzigen Startdatum aktiv. Die ESPR schafft den Rahmen. Konkrete Pflichten entstehen über produktgruppenspezifische delegierte Rechtsakte. Der Batteriepass ist der wichtigste Sonderfall, weil er durch die Batterieverordnung bereits deutlich konkreter geregelt ist und für bestimmte Batterien ab dem 18. Februar 2027 relevant wird.

Für Händler ist die richtige Frage deshalb nicht: „Ab wann gilt der digitale Produktpass?“ Die richtige Frage lautet: „Welche meiner Produktgruppen haben bereits eine konkrete Pflicht, welche sind priorisiert, und welche Daten fehlen mir, wenn der delegierte Rechtsakt kommt?“ Das klingt weniger dramatisch, führt aber zu besseren Entscheidungen.

Wer jetzt vorbereitet, sollte nicht mit dem QR-Code starten, sondern mit Sortiment, Lieferanten und Datenmodell. Der Produktpass wird am Ende im Shop sichtbar. Entschieden wird seine Umsetzbarkeit aber viel früher: im Einkauf, im PIM, im ERP, in der Datenqualität und in der Bereitschaft, Produktinformationen nicht länger als lästigen Anhang zu behandeln. Willkommen im E-Commerce, in dem Stammdaten plötzlich strategisch sind. Es wurde auch Zeit.