Microsoft hat am 27. Juli 2026 eine neue Sicherheitsstrategie vorgestellt, und zum ersten Mal steckt darin ein eigenes Cybersecurity-Modell, ergänzt durch ein agentisches Sicherheitssystem, das Aufgaben automatisiert erledigen soll, für die bislang ganze SOC-Teams gebraucht wurden. Klingt nach großem Wurf. Für Security-Teams in Unternehmen heißt das aber vor allem: mehr Prüfarbeit, nicht weniger. Wer jetzt einfach die neuen Funktionen aktiviert, ohne Rechte, Logging und Fehlerquoten der Agenten zu kontrollieren, handelt sich ein neues Risiko ein, das die alten Probleme nur verschiebt statt löst.

Was Microsoft am 27. Juli angekündigt hat

Im offiziellen Blogbeitrag zur neuen Sicherheitsstrategie beschreibt Microsoft eine Neuausrichtung des eigenen Security-Portfolios auf das Zeitalter agentischer KI. Kern der Ankündigung ist ein selbst trainiertes Cybersecurity-Modell, das nicht als generisches Sprachmodell mit Security-Tuning verkauft wird, sondern als eigenständige Komponente für Erkennung und Analyse. Dazu kommt ein neues agentisches System, das mehrere KI-Agenten koordiniert und Aufgaben wie Schwachstellensuche, Konfigurationsprüfung oder Log-Korrelation eigenständig übernehmen soll.

TechCrunch ordnet die Ankündigung als ersten eigenständigen Vorstoß Microsofts in Richtung eines hauseigenen Cybersecurity-Modells ein, unabhängig von Partnermodellen wie OpenAI-Basismodellen, die bislang in Copilot for Security steckten. Der Unterschied ist mehr als Marketing-Kosmetik: Ein eigenes Modell bedeutet eigene Trainingsdaten, eigene Kontrolle über Fine-Tuning und potenziell eigene Angriffsflächen, die nicht automatisch mit den bekannten Schwachstellenberichten großer Foundation-Model-Anbieter abgedeckt sind.

Für Security-Verantwortliche bedeutet das zunächst Unsicherheit über Details. Weder Blogbeitrag noch Berichterstattung liefern eine vollständige technische Spezifikation, welche Trainingsdaten verwendet wurden oder wie die Modell-Governance im Detail aussieht. Genau das ist der Punkt, an dem Teams jetzt nachfragen sollten, bevor sie Budget für die Integration freigeben.

MCRA: Das Fundament, auf dem alles aufsetzt

Damit die neuen KI-Funktionen nicht im luftleeren Raum stehen, bettet Microsoft sie in die Microsoft Cybersecurity Reference Architecture ein, kurz MCRA. Das ist keine Software, sondern eine Sammlung technischer Referenzarchitekturen für Zero-Trust-Sicherheit in hybriden Umgebungen aus Legacy-IT, Multi-Cloud, OT/IoT und eben zunehmend KI-Workloads. Die aktuelle Version wurde laut Microsoft-Dokumentation im Juni 2026 veröffentlicht und bindet Produkte wie Defender, Entra, Purview und Sentinel zusammen mit Drittanbieter-Security-Technologien in ein Gesamtbild.

Das Problem dabei: MCRA ist ein Diagramm-Blueprint, keine Checkliste mit Haken zum Abarbeiten. Wer erwartet, dass die Referenzarchitektur automatisch Compliance oder Auditsicherheit herstellt, verwechselt Architekturvorlage mit Betriebsprozess. MCRA zeigt, wie Komponenten zusammenpassen sollen. Ob sie es in der eigenen Umgebung tatsächlich tun, muss weiterhin jedes Team selbst verifizieren, inklusive der Frage, welche der eingebundenen KI-Agenten überhaupt Zugriff auf welche Datenklassen bekommen.

Wer bereits mit Microsoft Defender arbeitet, kennt das Muster aus der Automatisierung von Erkennung und Reaktion: Je mehr Entscheidungen an KI-Agenten delegiert werden, desto wichtiger wird die Frage, wer die Entscheidung im Zweifel noch einmal gegenlesen kann. MCRA liefert dafür den architektonischen Rahmen, ersetzt aber nicht die betriebliche Kontrolle.

Agentisches Scanning zeigt, was schon heute geht

Ein Vorgeschmack darauf, was agentische Sicherheitssysteme leisten können, liefert die von Microsoft Security entwickelte Plattform MDash, ein sogenannter Multi-Model Agentic Scanning Harness. Die Plattform koordiniert nach Berichten mehr als 100 spezialisierte KI-Agenten über mehrere Modelle hinweg und wurde intern eingesetzt, um Schwachstellen in Windows-Komponenten zu finden. Laut einem Bericht von Swiss Cybersecurity entdeckte MDash dabei 16 Schwachstellen, darunter vier kritische Lücken, über die sich beliebiger Code ausführen ließ.

Das ist eine beachtliche Trefferquote für ein Werkzeug, das primär als internes Instrument beschrieben wird. Gleichzeitig ist genau das die Zahl, die man im Kopf behalten sollte, wenn jetzt von einem „eigenen Cybersecurity-Modell“ die Rede ist: Vier kritische Lücken in Windows-Komponenten, gefunden von einer KI-Agentenflotte, sind ein Beleg dafür, dass automatisiertes Scanning Ergebnisse liefert. Sie sind aber kein Beleg dafür, dass ein solches System fehlerfrei arbeitet oder dass es in fremden, weniger kontrollierten Umgebungen ähnlich zuverlässig funktioniert wie im eigenen Windows-Code.

Mein Eindruck nach der Lektüre beider Ankündigungen: Microsoft verkauft hier zwei unterschiedliche Dinge unter einer gemeinsamen Überschrift. Auf der einen Seite steht das neue Cybersecurity-Modell als Analyse- und Erkennungskomponente. Auf der anderen Seite steht das agentische System, das mehrere solcher Modelle orchestriert und autonom Aufgaben abarbeitet. Wer beides in einen Topf wirft, unterschätzt, wie viele zusätzliche Kontrollpunkte allein durch die Orchestrierungsebene entstehen.

Agenten als neue Angriffsfläche: eine unbequeme Wahrheit

Ein Aspekt, der in der aktuellen Debatte häufig zu kurz kommt: Agentische Systeme lösen nicht nur Sicherheitsprobleme, sie schaffen auch neue. Ein Agent, der Zugriff auf Codebasen, Konfigurationsdateien oder Cloud-Ressourcen hat, ist selbst ein attraktives Ziel für Angreifer. Wird ein solcher Agent manipuliert, etwa durch präparierte Eingaben oder kompromittierte Trainingsdaten, kann er genau die Rechte missbrauchen, die ihm zur Verteidigung verliehen wurden. Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit, in denen Plattformen für KI-Modelle selbst zum Ziel von Angriffen wurden, zeigen, dass diese Sorge nicht theoretisch ist.

Für Security-Teams bedeutet das: Ein Agent, der Schwachstellen sucht, braucht selbst ein Bedrohungsmodell. Wer prüft, ob der Scanning-Agent manipuliert werden kann? Wer stellt sicher, dass die Kommunikation zwischen einzelnen Agenten innerhalb eines orchestrierten Systems abgesichert ist, etwa gegen Prompt-Injection oder das Einschleusen falscher Kontextdaten? Diese Fragen sind nicht exotisch, sie gehören in jedes Sicherheitskonzept, das agentische Komponenten ernst nimmt, statt sie wie ein weiteres Feature-Update zu behandeln.

Die Kehrseite: Was Security-Teams jetzt konkret prüfen müssen

Bevor ein Team agentische Workflows produktiv schaltet, lohnt sich Klartext statt Euphorie. Aus den vorliegenden Fakten zu MCRA und MDash lassen sich fünf Prüfpunkte ableiten, die sich mit vertretbarem Aufwand in bestehende Security-Reviews einbauen lassen.

Datenquellen und Scope: Welche Codebasen, Konfigurationen und Logs darf der Agent überhaupt einsehen? Produktivdaten und Geheimnisse gehören klar abgegrenzt, sonst wird aus dem Scanning-Vorteil schnell ein Datenschutzproblem.

Welche Codebasen, Konfigurationen und Logs darf der Agent überhaupt einsehen? Produktivdaten und Geheimnisse gehören klar abgegrenzt, sonst wird aus dem Scanning-Vorteil schnell ein Datenschutzproblem. Identitäten und Berechtigungen: Läuft der Agent mit Least-Privilege-Rechten und ist er in die bestehende Identity-Governance eingebunden, etwa über Entra? Ein Agent mit Admin-Rechten „für alle Fälle“ ist keine Automatisierung, sondern ein offenes Scheunentor.

Läuft der Agent mit Least-Privilege-Rechten und ist er in die bestehende Identity-Governance eingebunden, etwa über Entra? Ein Agent mit Admin-Rechten „für alle Fälle“ ist keine Automatisierung, sondern ein offenes Scheunentor. Fehlerkontrolle und Validierung: Werden Funde von Menschen oder einem zweiten System gegengeprüft, bevor sie in Patch- oder Change-Prozesse einfließen? Ohne diesen Schritt übernimmt das Ticketsystem am Ende ungeprüfte KI-Einschätzungen als Wahrheit.

Werden Funde von Menschen oder einem zweiten System gegengeprüft, bevor sie in Patch- oder Change-Prozesse einfließen? Ohne diesen Schritt übernimmt das Ticketsystem am Ende ungeprüfte KI-Einschätzungen als Wahrheit. Logging und Forensik: Sind sämtliche Agenten-Aktionen lückenlos protokolliert, etwa in Sentinel oder einem vergleichbaren SIEM? Ohne Nachvollziehbarkeit lässt sich im Ernstfall nicht rekonstruieren, welcher Agent welche Entscheidung getroffen hat.

Sind sämtliche Agenten-Aktionen lückenlos protokolliert, etwa in Sentinel oder einem vergleichbaren SIEM? Ohne Nachvollziehbarkeit lässt sich im Ernstfall nicht rekonstruieren, welcher Agent welche Entscheidung getroffen hat. Versionierung und Update-Takt: Welche Version des Agenten-Workflows ist aktuell im Einsatz, und ist sie auf dem Stand der MCRA-Version von Juni 2026? Gerade bei schnell iterierten KI-Komponenten veraltet eine Konfiguration schneller, als klassische IT-Teams es gewohnt sind.

Diese Punkte sind bewusst nüchtern formuliert, weil genau das fehlt, wenn Hersteller neue KI-Sicherheitsfunktionen vorstellen: eine Checkliste, die man tatsächlich abarbeiten kann, statt einer Liste von Versprechen. Wer diese fünf Fragen für den eigenen Einsatzfall nicht beantworten kann, sollte agentische Workflows vorerst im Testbetrieb lassen, egal wie überzeugend die Demo aussah.

Rechte- und Identitätskontrolle: der unterschätzte Prüfpunkt bei agentischen Sicherheitssystemen. (Symbolbild)

Wettbewerb und Marktdruck

Microsoft ist nicht der einzige Anbieter, der auf agentische Sicherheitssysteme setzt. Google positioniert seine eigenen KI-Sicherheitsfunktionen ebenfalls zunehmend als eigenständige Modelle statt als reine Chat-Assistenten, und auch andere große Cloud-Anbieter bauen ihre Security-Suiten in Richtung autonomerer Erkennung aus. Der Trend ist branchenweit: Anbieter wollen nicht mehr nur Werkzeuge liefern, sondern Systeme, die selbst analysieren, priorisieren und im besten Fall auch schon Gegenmaßnahmen vorschlagen.

Für Einkäufer in Unternehmen bedeutet das einen Wettbewerb der Versprechen, der sich schwer nachprüfen lässt, solange Hersteller wenig über Trainingsdaten, Fehlerraten und Testmethodik offenlegen. Die spannende Frage ist deshalb weniger, wer das größte Sprachmodell für Security hat, sondern wer die transparenteste Governance um dieses Modell baut. Wie unterschiedlich Anbieter dabei vorgehen, zeigt sich auch daran, dass Governance-Ansätze von SAP, Microsoft und Google in Unternehmensumgebungen zunehmend eigene Leitplanken für Agenten definieren, statt sich auf eine gemeinsame Norm zu verlassen. Bei Microsoft ist die MCRA-Referenzarchitektur immerhin ein öffentlich dokumentierter Ausgangspunkt, an dem sich Zuständigkeiten und Kontrollschichten festmachen lassen. Das ist mehr, als viele Wettbewerber bislang liefern, ersetzt aber keine eigene Prüfung.

Regulatorischer Druck: Was Aufsicht und Compliance erwarten

Parallel zur technischen Entwicklung wächst der regulatorische Druck auf Unternehmen, die KI-Agenten in sicherheitskritischen Prozessen einsetzen. Aufsichtsbehörden im Finanzsektor beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, wie autonome Systeme in kritischer Infrastruktur kontrolliert werden müssen, ähnlich wie es bereits im Kontext von Diskussionen rund um BaFin-Anforderungen an neue Technologien sichtbar wird. Auch wenn diese Diskussionen ursprünglich aus anderen Technologiefeldern stammen, zeigen sie ein gemeinsames Muster: Aufsichtsbehörden verlangen zunehmend Nachweise über Kontrollmechanismen, nicht nur über Funktionsversprechen.

Für Security-Teams heißt das konkret, dass die Dokumentation von Agenten-Entscheidungen künftig nicht nur eine interne Best Practice ist, sondern zu einer Compliance-Anforderung werden kann. Wer jetzt schon Protokollierung, Freigabeprozesse und Nachvollziehbarkeit fest in agentische Workflows einbaut, spart sich später aufwendige Nachrüstungen, wenn Aufsichtsbehörden oder Wirtschaftsprüfer entsprechende Nachweise verlangen. Diese vorausschauende Haltung ist kein Selbstzweck, sondern reduziert das Risiko, im Ernstfall ohne belastbare Nachweiskette dazustehen.

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Skills-Frage: Wer soll das eigentlich betreiben?

Ein oft übersehener Aspekt: Agentische Sicherheitssysteme verändern, welche Kompetenzen im Security-Team gefragt sind. Microsoft bietet mit der Zertifizierung „Cybersecurity Architect Expert“ bereits ein Rollenprofil an, das genau in diese Richtung zielt. Voraussetzung ist das Bestehen der Prüfung SC-100 sowie mindestens eine zusätzliche Security-Rollenzertifizierung, etwa als Azure Security Engineer, Identity and Access Administrator oder Security Operations Analyst.

Das ist kein Zufall. Wer künftig KI-Agenten in Zero-Trust-Architekturen einbetten soll, braucht Verständnis für Identitätsmanagement, Cloud-Infrastruktur und Betriebsprozesse gleichzeitig, nicht nur Produktwissen zu einem einzelnen Tool. Firmen, die jetzt in agentische Workflows investieren, sollten parallel prüfen, ob ihr Team diese breitere Architekturperspektive überhaupt abdeckt, oder ob sie mit reinen Produktadmins in eine Lücke laufen, die erst im Vorfall sichtbar wird.

Ein Praxisszenario zur Einordnung

Wie sich diese Lücke im Alltag zeigen kann, lässt sich an einem vorsichtig formulierten Szenario verdeutlichen. Ein mittelständisches Unternehmen aktiviert einen agentischen Scanning-Workflow für seine Cloud-Umgebung, weil die Demo überzeugend wirkte und der Anbieter schnelle Ergebnisse versprach. Das Team richtet den Agenten mit breiten Leserechten ein, um „auf Nummer sicher zu gehen“, plant aber keine dedizierte Review-Instanz für die gemeldeten Funde ein. In den ersten Wochen liefert der Agent tatsächlich brauchbare Hinweise auf Fehlkonfigurationen. Erst als eine falsch priorisierte Meldung ungeprüft in den Change-Prozess übernommen wird und einen Produktivdienst kurzzeitig beeinträchtigt, wird deutlich, dass niemand im Team die Verantwortung für die Plausibilitätsprüfung übernommen hatte.

Ein solches Szenario ist keine Vorhersage, sondern eine Illustration dessen, was passieren kann, wenn Automatisierung schneller eingeführt wird als die dazugehörige Kontrollstruktur. Es zeigt aber auch, dass die Lösung nicht darin liegt, agentische Systeme grundsätzlich abzulehnen, sondern darin, Verantwortlichkeiten von Anfang an genauso klar zu definieren wie technische Zugriffsrechte.

Praxis-Fahrplan für die nächsten Wochen

Statt auf die nächste Marketing-Folie zu warten, lohnt sich ein pragmatischer Fahrplan. Erstens: Bestandsaufnahme, welche KI-gestützten Sicherheitsfunktionen im eigenen Microsoft-Stack ohnehin schon aktiv sind, oft unbemerkt über Standardeinstellungen in Defender oder Copilot-Integrationen. Zweitens: Die fünf Prüfpunkte aus dem vorherigen Abschnitt als festen Bestandteil jedes Pilotprojekts festschreiben, nicht als optionales Nice-to-have für später.

Drittens: Ein klar definierter Rollback-Plan für den Fall, dass ein Agent falsch priorisiert oder falsch klassifiziert. Ohne Exit-Strategie wird aus einem Pilotprojekt schnell ein Produktivsystem, das niemand mehr sauber abschalten kann, ohne Prozesse zu unterbrechen. Viertens: Budget nicht nur für Lizenzen einplanen, sondern für die Governance-Arbeit drumherum, also Logging-Infrastruktur, Reviewzeiten und Schulung. Diese Kosten tauchen in keiner Preisliste auf, fallen aber trotzdem an, und wer sie ignoriert, zahlt später über Incident-Response-Stunden doppelt.

Fünftens, und das ist vielleicht der unbequemste Punkt: Governance-Strukturen aus benachbarten KI-Projekten im Unternehmen wiederverwenden, statt für Security-Agenten ein komplett neues Rahmenwerk zu erfinden. Wer bereits Leitplanken für Copilot-Agenten in Vertrieb oder Kundenservice definiert hat, kann viele dieser Prinzipien, etwa zu Freigabeprozessen und Protokollierung, direkt auf Security-Agenten übertragen. Das spart Zeit und verhindert, dass jede Abteilung ihr eigenes, inkompatibles Kontrollsystem baut.

Sechstens lohnt sich ein Blick auf externe Vorfälle als Frühwarnsystem. Berichte über Angriffe, bei denen Plattformen rund um KI-Agenten selbst kompromittiert wurden, sollten nicht als Randnotiz gelesen werden, sondern als Anlass, die eigene Angriffsflächenanalyse regelmäßig zu aktualisieren. Wer solche Fälle systematisch in die eigene Risikobewertung einbezieht, erkennt Muster früher, als wenn jeder Vorfall isoliert betrachtet wird.

Was bleibt?

Microsofts Vorstoß mit einem eigenen Cybersecurity-Modell und einem agentischen System ist ein plausibler nächster Schritt für ein Unternehmen, das ohnehin schon tief in Zero-Trust-Architekturen investiert ist. Ob daraus im Alltag von Security-Teams eine echte Entlastung wird oder nur eine neue Kontrollebene, die selbst kontrolliert werden muss, entscheidet sich nicht in der Ankündigung, sondern in den Betriebsdetails der nächsten Monate. Bis dahin gilt: Prüfen, bevor man vertraut, und Klartext einfordern, wo Hersteller lieber von Transformation sprechen als von Fehlerraten. Wie viel Kontrolle sind Sie bereit, an einen Agenten abzugeben, der Ihre eigene Sicherheitsinfrastruktur bewertet?