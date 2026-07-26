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Google hat am 23. Juli 2026 eine neue Wiederherstellungsmethode für Google-Konten vorgestellt: ein Selfie-Video, das im Notfall den Zugriff auf ein gesperrtes oder ansonsten unerreichbares Konto ermöglichen soll. Die Funktion ist optional und richtet sich an berechtigte Konten, die keine anderen Geräte oder Wiederherstellungswege zur Hand haben. Wer sein Smartphone verloren hat, keinen Zugriff mehr auf die hinterlegte Telefonnummer besitzt oder aus anderen Gründen von den üblichen Absicherungen abgeschnitten ist, kann künftig über ein kurzes Video mit dem eigenen Gesicht beweisen, dass es sich tatsächlich um den rechtmäßigen Kontoinhaber handelt.

Wie die Selfie-Video-Funktion im Google-Konto funktioniert

Das Prinzip ist im Kern einfach beschrieben, auch wenn die technische Umsetzung im Hintergrund deutlich komplexer ausfällt. Bei der erstmaligen Einrichtung wird man aufgefordert, ein kurzes Video von sich aufzunehmen, während man geführten Kopfbewegungen folgt. Diese Bewegungsabläufe sind kein Zufall, sondern dienen dazu, ein starres Foto oder eine einfache Videowiedergabe von einem Bildschirm auszuschließen. Das System speichert dieses Referenzvideo, um es später bei einem tatsächlichen Wiederherstellungsversuch als Vergleichsbasis zu nutzen.

Kommt es dann zu dem Moment, in dem der Zugang zum Konto verloren gegangen ist und die Selfie-Video-Option als Rettungsweg gewählt wird, nimmt man erneut ein kurzes Video auf. Dieses neue Video wird mit dem hinterlegten Referenzmaterial verglichen. Zusätzlich findet eine Live-Prüfung statt, die sicherstellen soll, dass die Aufnahme in Echtzeit erfolgt und nicht etwa aus einer zuvor aufgezeichneten Datei stammt. Laut der offiziellen Ankündigung von Google soll dieser Abgleich verhindern, dass Angreifer mit gestohlenem Bildmaterial oder täuschend echten Deepfake-Videos in Konten eindringen können.

Wer personenbezogene biometrische Daten wie Videoaufnahmen des eigenen Gesichts an einen Anbieter übergibt, stellt sich zwangsläufig Fragen zum Umgang mit diesen Informationen. Google betont in seiner Mitteilung, dass die Speicherung des Referenzvideos ausschließlich mit ausdrücklicher Einwilligung der Nutzenden erfolgt. Ohne aktive Zustimmung wird die Funktion nicht aktiviert, und wer sie einmal eingerichtet hat, soll sie auch wieder deaktivieren und die gespeicherten Daten löschen können.

Zum technischen Schutz gehört laut Google eine Verschlüsselung der Videodaten im Ruhezustand, also während der Speicherung auf den Servern. Damit sollen die Aufnahmen auch dann geschützt bleiben, wenn es zu unbefugten Zugriffsversuchen auf die zugrunde liegende Infrastruktur kommen sollte. Wichtig ist zudem die Zweckbindung: Die Standardnutzung des Selfie-Videos beschränkt sich auf die Anmeldung beziehungsweise Wiederherstellung des Kontos. Eine Weiterverwendung für andere Zwecke ist damit laut den vorliegenden Angaben nicht vorgesehen.

Wer sich grundsätzlich mit Fragen rund um den Schutz persönlicher Daten in digitalen Diensten beschäftigt, findet auf Tools für einen Datenschutz-Check bei KI-Bildern weitere Anknüpfungspunkte, wie biometrische und visuelle Daten heute im Netz verarbeitet werden.

Selfie-Video als Ergänzung, nicht als Ersatz für Passkeys

Ein zentraler Punkt, den Google in der Ankündigung ausdrücklich hervorhebt, betrifft die Rolle dieser neuen Methode im Gesamtsystem der Kontoabsicherung. Das Selfie-Video ersetzt weder Passkeys noch andere bereits bestehende Wiederherstellungsoptionen wie Backup-Codes, alternative E-Mail-Adressen oder vertrauenswürdige Kontakte. Es handelt sich vielmehr um einen zusätzlichen Weg, der genau dann greifen soll, wenn alle anderen Optionen bereits ausgeschöpft oder nicht verfügbar sind.

Diese Einordnung ist wichtig, weil sie zeigt, dass Google nicht plant, biometrische Verfahren als primäre Anmeldemethode zu etablieren. Wer sich näher mit den grundlegenden Veränderungen bei der Konto-Anmeldung beschäftigen möchte, findet auf Passkeys als Ende der klassischen Passwörter eine Einordnung, wie sich die Authentifizierung in den vergangenen Jahren generell verändert hat. Passkeys bleiben demnach der bevorzugte Standardweg für die alltägliche Anmeldung, während das Selfie-Video eine Nische für Notfälle besetzt, in denen andere Mechanismen versagen.

Diese Abgrenzung dürfte auch mit Bedacht gewählt sein. Biometrische Verfahren gelten zwar als komfortabel, sind aber im Vergleich zu kryptografisch abgesicherten Passkeys nicht in jeder Hinsicht gleichwertig, insbesondere wenn es um die Frage geht, wie einfach sich biometrische Merkmale unter Umständen nachbilden oder täuschen lassen. Genau deshalb kombiniert Google die Videoaufnahme mit der Live-Prüfung, um wenigstens die gängigsten Täuschungsversuche auszuschließen. Für Kontoinhabende, die bereits mit mehreren Faktoren arbeiten, dürfte die neue Funktion vor allem als zusätzliches Sicherheitsnetz dienen, das im Idealfall nie zum Einsatz kommen muss.

Google-Konto absichern: Wiederherstellung als schwächstes Glied

Wiederherstellungsmechanismen gelten in der IT-Sicherheit traditionell als eine der größten Schwachstellen jedes Kontosystems. Während die eigentliche Anmeldung oft durch starke Verfahren wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Passkeys geschützt ist, bleibt der Weg zurück in ein Konto nach Verlust des Zugangs häufig anfälliger. Wer beispielsweise die eigene Telefonnummer verliert oder das Gerät mit den gespeicherten Codes nicht mehr besitzt, steht schnell vor der Frage, wie ein Nachweis der eigenen Identität überhaupt noch gelingen soll.

Genau an dieser Stelle setzt die neue Funktion an. Sie soll eine Lücke schließen, die bislang oft durch Support-Anfragen, manuelle Identitätsprüfungen oder unsichere Ausweichlösungen gefüllt wurde. Wer sich generell mit der Absicherung von Online-Konten beschäftigt, findet auf Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Absicherung von Konten eine vertiefende Betrachtung, warum gerade der Wiederherstellungsprozess in der Praxis häufig unterschätzt wird. Ein Konto mag noch so gut durch mehrere Faktoren geschützt sein, wenn der Notfallzugang selbst angreifbar bleibt, sinkt die Gesamtsicherheit erheblich.

Diese Verknüpfung mit bereits bekannten Problemen rund um Datenlecks zeigt, warum Google offenbar nach neuen Wegen sucht, die über klassische Wissensfaktoren wie Passwörter oder auch Besitzfaktoren wie Geräte hinausgehen. Ein biometrisches Merkmal wie das eigene Gesicht lässt sich nicht vergessen und nicht verlieren, wobei es natürlich eigene Risiken mitbringt, etwa im Hinblick auf Deepfake-Technologien, die zunehmend realistischere Fälschungen ermöglichen. Wer sich außerdem mit der Frage beschäftigt, wie stark verlorene Zugangsdaten aus früheren Datenlecks für Phishing-Kampagnen genutzt werden, findet dazu weiterführende Informationen unter der folgenden Adresse.

Selfie-Video auf Mobilgeräten und Desktop nutzen

Mehrere eingerichtete Wege bleiben für die Konto-Wiederherstellung sinnvoll (Symbolbild)

Nach Angaben von 9to5Google, das die Ankündigung eingeordnet hat, funktioniert die Selfie-Video-Funktion sowohl auf mobilen Geräten als auch am Desktop-Computer. Das ist insofern relevant, weil viele Sicherheitsfunktionen in der Vergangenheit zunächst nur für Smartphones ausgerollt wurden und Desktop-Nutzende länger warten mussten. In diesem Fall scheint Google von Beginn an beide Plattformen einzubeziehen.

Besonders interessant ist ein praktischer Hinweis aus der Berichterstattung von 9to5Google: Wer an einem Desktop-Rechner ohne eingebaute Kamera arbeitet, kann offenbar ein Smartphone als Aufnahmegerät verwenden, um dennoch die Selfie-Video-Wiederherstellung durchzuführen. Das dürfte insbesondere für Nutzende von reinen Desktop-Arbeitsplätzen ohne Webcam praktisch sein, etwa in Büroumgebungen, in denen aus Datenschutz- oder Sicherheitsgründen häufig auf Kameras an Arbeitsrechnern verzichtet wird.

Diese Flexibilität bei der Geräteauswahl passt zum grundsätzlichen Charakter der Funktion als Notfalllösung. Wer ohnehin schon in einer Situation ist, in der der normale Kontozugang nicht funktioniert, sollte nicht zusätzlich durch fehlende Hardware ausgebremst werden. Die Möglichkeit, ein beliebiges Smartphone mit Kamera für die Aufnahme zu nutzen, senkt die Einstiegshürde erheblich. Für Haushalte mit mehreren Geräten kann es sich lohnen, im Vorfeld zu klären, welches Gerät im Ernstfall für die Aufnahme bereitstehen soll, damit im eigentlichen Wiederherstellungsfall keine zusätzliche Suche nach einer geeigneten Kamera notwendig wird.

Einordnung: Was die neue Google-Konto-Funktion wirklich leistet

Betrachtet man die verfügbaren Informationen insgesamt, zeigt sich ein Bild, das typisch für viele Sicherheitsinnovationen großer Technologiekonzerne ist: eine durchdachte Ergänzung bestehender Systeme, die gezielt eine bekannte Schwachstelle adressiert, ohne die etablierten Standardwege zu verändern. Google positioniert das Selfie-Video bewusst als Rettungsweg für Ausnahmesituationen und nicht als neue Standardmethode für die tägliche Anmeldung.

Aus redaktioneller Sicht lässt sich diese Zurückhaltung nachvollziehen. Biometrische Verfahren bringen unabhängig von ihrer technischen Ausgestaltung immer eine gewisse Sensibilität mit sich, weil sie auf körperlichen Merkmalen basieren, die sich im Gegensatz zu einem Passwort nicht einfach austauschen lassen, sollten sie einmal kompromittiert werden. Insofern erscheint es sinnvoll, dass Google die Funktion mit klaren Einwilligungsanforderungen, Verschlüsselung und einer Löschoption versieht und sie zugleich auf den Wiederherstellungsfall beschränkt.

Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass die tatsächliche Widerstandsfähigkeit gegenüber ausgeklügelten Täuschungsversuchen erst in der praktischen Anwendung über einen längeren Zeitraum belastbar beurteilt werden kann. Die Kombination aus Referenzvideo, Kopfbewegungen bei der Einrichtung und Live-Prüfung beim Zugriff liest sich nach einem soliden Ansatz, doch Fälschungstechnologien entwickeln sich fortlaufend weiter. Wie robust der Abgleich in der Praxis gegenüber neuartigen Angriffsmethoden ist, lässt sich anhand der bislang veröffentlichten Informationen nicht abschließend bewerten.

Für Nutzende, die selbst überlegen, ob sich eine Aktivierung lohnt, dürfte die Antwort stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängen. Wer bereits mehrere Absicherungen wie Passkeys, Zwei-Faktor-Authentifizierung und hinterlegte Wiederherstellungscodes eingerichtet hat, gewinnt durch das Selfie-Video eine weitere Absicherungsebene für den unwahrscheinlichen, aber nicht ausgeschlossenen Fall, dass sämtliche anderen Wege versperrt sind. Wer bislang wenig Aufwand in die Kontoabsicherung investiert hat, sollte die neue Funktion eher als Anlass nehmen, sich grundsätzlicher mit der eigenen digitalen Sicherheit zu befassen, statt sich allein auf ein einzelnes zusätzliches Verfahren zu verlassen.

Praktische Hinweise zur Einrichtung im Google-Konto

Wer die Selfie-Video-Funktion ausprobieren möchte, sollte zunächst prüfen, ob das eigene Konto zu den berechtigten Konten zählt, für die Google die Option bereits freigeschaltet hat. Die Einrichtung selbst nimmt nach den vorliegenden Beschreibungen nur wenige Minuten in Anspruch, da lediglich ein kurzes Video mit den vorgegebenen Kopfbewegungen aufgenommen werden muss. Danach speichert Google dieses Referenzmaterial verschlüsselt, bis es entweder für eine tatsächliche Wiederherstellung benötigt oder von der Nutzerin beziehungsweise dem Nutzer wieder gelöscht wird.

Sinnvoll ist es, sich vor der Aktivierung bewusst zu machen, dass es sich um eine Notfallfunktion handelt, die im Alltag nicht zum Einsatz kommen sollte. Wird sie ausgelöst, weil ein Konto anders nicht mehr erreichbar ist, kommt es auf eine ruhige Umgebung mit ausreichend Licht an, damit die Aufnahme gelingt und der automatische Abgleich funktionieren kann. Auch die Wahl eines geeigneten Aufnahmegeräts spielt eine Rolle, wobei sich hier je nach Situation sowohl das Smartphone als auch ein Laptop mit Webcam anbieten.

Ergänzend empfiehlt es sich, regelmäßig zu überprüfen, welche Wiederherstellungswege im eigenen Google-Konto überhaupt hinterlegt sind. Viele Nutzende richten bei der ersten Kontoerstellung eine einzige Telefonnummer oder eine einzelne Ausweich-E-Mail-Adresse ein und aktualisieren diese Angaben über Jahre hinweg nicht mehr. Wechselt die Telefonnummer oder wird das Ausweichkonto aufgegeben, entsteht genau die Situation, die das Selfie-Video eigentlich abfedern soll. Eine gelegentliche Kontrolle der Sicherheitseinstellungen, verbunden mit der Aktualisierung veralteter Kontaktangaben, bleibt daher unabhängig von neuen biometrischen Verfahren eine sinnvolle Gewohnheit für alle Kontoinhabenden.

Letztlich fügt sich diese Funktion in eine größere Entwicklung ein, in der Technologiekonzerne zunehmend nach Wegen suchen, klassische Wissensfaktoren durch biometrische oder gerätebasierte Verfahren zu ergänzen oder teilweise zu ersetzen. Für den Google-Konto-Bereich bedeutet das konkret: Wer heute schon auf Passkeys setzt, erhält mit dem Selfie-Video eine zusätzliche Absicherung im Hintergrund, ohne im normalen Anmeldealltag etwas an der gewohnten Nutzung ändern zu müssen.