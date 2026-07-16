Google Merchant Center: 7 Regeln für Shops

9.900 Suchanfragen pro Monat für „google merchant center“ in Deutschland. Das klingt nach einem Tool-Thema für SEA-Teams. Ist es aber nicht. Wer Produkte über Google sichtbar machen will, hängt an einem Regelwerk, das sehr trocken aussieht und im Ernstfall brutal praktisch wird: Ein Produkt verschwindet, Anzeigen laufen nicht mehr, freie Einträge verlieren Sichtbarkeit oder das Merchant-Center-Konto ist plötzlich gesperrt.

Die von Google verlinkte Seite im Merchant-Center-Hilfebereich ist ein Policy-Center für Shopping-Anzeigen, freie Produkteinträge und lokale Inventaranzeigen. Der Kern ist simpel: Google will Shopping-Ergebnisse, die transparent, rechtlich sauber und für Kundinnen und Kunden nicht riskant sind. Für Händler heißt das: Produktfeed, Website, Checkout, Datenschutz, Rückgabeinformationen und Unternehmensangaben gehören zusammen. Wer nur den Feed putzt, aber die Shop-Seite vernachlässigt, repariert am falschen Ende.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Google-Seite und die angrenzenden Merchant-Center-Dokumente angeschaut. Die wichtigste Erkenntnis: Die Richtlinien sind weniger ein juristischer Anhang als ein operativer Qualitätsfilter. Google prüft nicht nur, ob ein Produktbild hübsch ist. Google prüft, ob der Shop glaubwürdig wirkt, ob Preise stimmen, ob sensible Daten sicher verarbeitet werden und ob Kundschaft vor dem Kauf weiß, worauf sie sich einlässt.

Google Merchant Center: 4 Bereiche, die Händler kennen müssen

Google teilt seine Shopping-Richtlinien in vier große Bereiche. Erstens: unzulässige Inhalte. Dazu gehören etwa gefälschte Waren, gefährliche Produkte oder Angebote, die betrügerisches Verhalten unterstützen. Zweitens: unzulässige Praktiken. Hier wird es für normale Online-Shops besonders relevant, weil Google Missbrauch des Shopping-Netzwerks, problematische Datenerhebung und irreführende Darstellung nennt.

Drittens gibt es eingeschränkt zulässige Inhalte. Das betrifft sensible Warengruppen wie Alkohol, Gesundheitsprodukte, Glücksspielbezug, politische Inhalte oder bestimmte Lebensmittel- und Getränkekategorien. Viertens nennt Google Website-Anforderungen. Genau dieser Punkt wird in vielen Shops unterschätzt. Google bewertet nicht nur die Anzeige oder den kostenlosen Produkteintrag, sondern auch die Zielseite und den Kaufprozess dahinter.

Das ist der Teil, bei dem es im Alltag knirscht. Ein Shop kann technisch schnell sein, moderne Produktbilder haben und trotzdem durchfallen, wenn Kontaktinformationen, Rückgaberegeln oder Preisangaben unklar sind. Für Händler fühlt sich das oft wie ein Feed-Problem an. Tatsächlich ist es ein Vertrauensproblem.

Google beschreibt im offiziellen Shopping-Policy-Center, dass die Richtlinien eine sichere und transparente Shopping-Umgebung schaffen sollen. Außerdem verweist Google darauf, dass Verstöße zu abgelehnten Einträgen, begrenzter Ausspielung oder Kontosperrungen führen können.

Warum die Merchant-Center-Richtlinien jetzt mehr Gewicht bekommen

Google Shopping ist längst nicht mehr nur die Anzeigenbox über den Suchergebnissen. Produktdaten tauchen in freien Einträgen, Shopping-Tabs, lokalen Inventarflächen, KI-gestützten Suchoberflächen und künftig stärker in agentischen Einkaufsprozessen auf. Mit dem Universal Cart versucht Google bereits, Produktsuche und Kaufabschluss enger zu verbinden. Der Merchant-Center-Feed wird damit zur Eintrittskarte in mehrere Oberflächen.

Genau deshalb sind die Richtlinien nicht nur Abwehr gegen schwarze Schafe. Sie werden zum Sortiermechanismus. Wenn Google in Search, Gemini oder Shopping entscheidet, welche Angebote vertrauenswürdig genug für eine Empfehlung sind, zählen saubere Daten und klare Shop-Signale. Preis, Verfügbarkeit, Versand, Rückgabe, Identität des Händlers und rechtliche Hinweise müssen zusammenpassen.

Aus Händlersicht ist das unbequem, aber logisch. Wer bei Google sichtbar sein will, leiht sich Vertrauen von einer Plattform. Google gibt dieses Vertrauen nur weiter, wenn die Zielseite nicht wie ein Überraschungsei mit Warenkorb wirkt. Klingt streng. Ist aber für Kundschaft nachvollziehbar.

Misrepresentation: Der hässliche Klassiker im Merchant Center

Das Wort „Misrepresentation“ ist im Merchant Center berüchtigt. Auf Deutsch lässt es sich mit falscher Darstellung, Irreführung oder Täuschung übersetzen. Google meint damit nicht nur dreiste Fakeshops. Schon fehlende oder widersprüchliche Informationen können reichen, damit ein Shop riskant wirkt.

Typische Stolperstellen sind unrealistische Versprechen, nicht verfügbare Aktionen, unklare Verkäuferidentität, fehlende Rückgabe- oder Erstattungsbedingungen, unvollständige Kontaktangaben oder Preise, die erst spät im Checkout vollständig sichtbar werden. Ein Shop, der „kostenloser Versand“ verspricht, im Warenkorb aber Servicepauschalen versteckt, baut sich selbst eine Merchant-Center-Falle. Dasselbe gilt für Rabattaktionen, die auf Produktseiten groß erscheinen, aber im Checkout nicht greifen.

In der Google-Hilfe zu Misrepresentation geht es um genau diesen Punkt: Nutzerinnen und Nutzer sollen alle relevanten Informationen erhalten, bevor sie kaufen, herunterladen oder eine andere Verpflichtung eingehen. Der Satz klingt brav. In der Praxis entscheidet er darüber, ob ein Shop in Shopping sichtbar bleibt.

Mein Eindruck: Viele Händler behandeln Misrepresentation zu technisch. Sie suchen nach dem einen Attribut im Feed, das falsch ist. Manchmal liegt der Fehler aber im Gesamtbild. Wenn Impressum, Kontaktseite, Retourenhinweise, Produktseite und Checkout unterschiedliche Geschichten erzählen, sieht das für Google wie Risiko aus. Und Risiko ist im Merchant Center selten gut.

Produktfeed allein reicht nicht: Die Website wird mitbewertet

Ein sauberer Feed ist Pflicht. Produkt-IDs, Titel, Bilder, Preise, Verfügbarkeit, Versanddaten und GTINs sollten stimmen. Aber Google bewertet auch die Website. Das ist der Punkt, den kleinere Shops gerne ausblenden, weil er mühsamer ist als ein Feed-Export aus Shopify, WooCommerce oder einem PIM-System.

Die Zielseite muss erreichbar sein, zum Produkt passen und die versprochenen Informationen liefern. Wenn im Feed ein Produkt verfügbar ist, die Produktseite aber „nicht lieferbar“ zeigt, entsteht ein Widerspruch. Wenn der Feed einen Preis nennt und im Shop ein anderer Preis erscheint, ist das kein Schönheitsfehler. Es ist ein Vertrauensbruch. Auch Varianten sind heikel: Farbe, Größe, Setumfang, Lieferzeit und Preis müssen zur tatsächlich auswählbaren Produktvariante passen.

Besonders kritisch ist der Übergang in den Checkout. Versandkosten, Lieferzeiten, Steuern, Zahlungsarten und mögliche Zusatzgebühren dürfen nicht wie eine späte Pointe auftauchen. Unser Beitrag über Warenkorbabbruch und Checkout-Hebel im mobilen Handel zeigt denselben Mechanismus aus Conversion-Sicht: Verwirrung kostet Umsatz. Im Merchant Center kann sie zusätzlich Sichtbarkeit kosten.

Google nennt bei den unzulässigen Praktiken auch Datenerhebung und Datennutzung. Sensible Informationen müssen mit Sorgfalt behandelt werden. Dazu zählen Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Zahlungsdaten, Ausweisnummern oder andere personenbezogene Angaben. Besonders klar ist Google bei unsicheren Verbindungen: Kreditkartendaten, Login-Daten oder Bankinformationen über unsichere HTTP-Seiten zu erfassen, ist ein rotes Tuch.

Für deutsche Händler kommt hinzu: Was Google als Plattformrichtlinie beschreibt, trifft auf eine ohnehin strenge Datenschutz- und Verbraucherschutzlage. SSL ist die absolute Unterkante, nicht das Ziel. Datenschutzerklärung, Cookie-Banner, Consent-Mechanik, Zahlungsdienstleister, Newsletter-Opt-in und Tracking sollten nicht nur „irgendwie vorhanden“ sein. Sie müssen zur tatsächlichen Praxis passen.

Das Merchant Center ist hier gnadenlos pragmatisch. Google muss nicht jedes Datenschutzdetail wie eine Aufsichtsbehörde auslegen. Es reicht, wenn der Shop für Nutzende unsicher, intransparent oder widersprüchlich wirkt. Dann wird aus einem Rechtsthema ein Sichtbarkeitsthema.

Rückgabe, Versand und Kontakt: Die langweiligen Seiten entscheiden

Retourenseiten, Versandinformationen und Kontaktseiten sind selten glamourös. Sie verkaufen kein Produkt direkt. Trotzdem gehören sie zu den wichtigsten Trust-Signalen eines Shops. Wer im Merchant Center stabil bleiben will, sollte diese Seiten nicht als Pflichtübung behandeln.

Rückgaberegeln müssen auffindbar und verständlich sein. Wer trägt die Kosten? Gibt es Ausnahmen? Wie lange gilt die Frist? Wohin geht die Ware zurück? Was passiert bei beschädigten Artikeln? Bei Marktplatzmodellen kommt noch die Frage hinzu, wer tatsächlich verkauft und wer für Service zuständig ist. Kundschaft interessiert das spätestens dann, wenn etwas schiefgeht. Google interessiert es früher.

Versandinformationen brauchen dieselbe Klarheit. Lieferländer, Lieferzeiten, Paketdienst, Speditionsware, Abholung, Teillieferungen, Versandkosten und Zuschläge gehören vor den Kauf. Nicht als PDF in Schriftgröße „Mikroskop“, sondern als verständliche Shop-Information. Im Alltag entscheidet das über Conversion. In Googles Prüfung entscheidet es über Glaubwürdigkeit.

Shop-Unterlagen, Rücksendelabel und Checkout-Prüfung im E-Commerce. (Symbolbild)

Auch Kontaktinformationen sollten nicht versteckt sein. Eine seriöse Händleridentität braucht mehr als ein Formular ohne Adresse. Gerade bei hochpreisigen Produkten, Elektronik, Möbeln, Gesundheitsprodukten oder Marktplatzware wirken fehlende Kontaktdaten wie ein Warnsignal. Unser Artikel über Fake-Shops und sichere Online-Käufe zeigt, warum solche Signale auch aus Verbrauchersicht entscheidend sind.

Was bei Sperren und abgelehnten Produkten passiert

Google beschreibt mehrere Eskalationsstufen. Einzelne Produkte können abgelehnt werden. Sichtbarkeit kann begrenzt werden. Bei schweren oder wiederholten Verstößen kann ein Konto gesperrt werden. In manchen Fällen erhält der Händler Hinweise und kann den Eintrag korrigieren oder gegen die Entscheidung Einspruch einlegen.

Das klingt fair, ist im Tagesgeschäft aber nervenaufreibend. Wenn Shopping-Kampagnen Umsatz bringen, ist eine Sperre kein kleines Ticket im Supportsystem. Es ist ein Kanalproblem. Deshalb sollten Händler nicht erst reagieren, wenn die Warnung kommt. Besser ist ein regelmäßiger Merchant-Center-Check mit festen Verantwortlichkeiten.

Google empfiehlt in den Merchant-Center-Leitlinien, Kontostatus, Produktprobleme und Richtlinienhinweise aktiv zu prüfen. Für größere Shops gehört das in denselben Rhythmus wie Preis- und Bestandsprüfung. Wer täglich Budgets steuert, aber wöchentlich keine Richtlinienwarnungen anschaut, fährt mit einem Auge zu.

Der praktische Händler-Check für das Merchant Center

Ich würde das Thema nicht als einmaliges Projekt anfassen. Besser ist ein kompakter Audit, der alle paar Wochen wiederholt wird. Keine 80-Seiten-Beratung. Ein nüchterner Check reicht oft, um die größten Risiken zu sehen.

Feed gegen Website prüfen: Stimmen Preis, Verfügbarkeit, Varianten, Lieferzeit und Produktbild im Feed mit der Produktseite überein?

Stimmen Preis, Verfügbarkeit, Varianten, Lieferzeit und Produktbild im Feed mit der Produktseite überein? Checkout durchspielen: Werden Versandkosten, Steuern, Gebühren, Lieferzeiten und Zahlungsarten vor dem Kauf klar angezeigt?

Werden Versandkosten, Steuern, Gebühren, Lieferzeiten und Zahlungsarten vor dem Kauf klar angezeigt? Trust-Seiten lesen: Sind Impressum, Kontakt, Datenschutz, Versand, Widerruf, Rückgabe und Erstattung aktuell und verständlich?

Sind Impressum, Kontakt, Datenschutz, Versand, Widerruf, Rückgabe und Erstattung aktuell und verständlich? Promotions testen: Funktionieren Rabattcodes, Sonderpreise und Aktionshinweise wirklich so, wie sie im Shop und Feed erscheinen?

Funktionieren Rabattcodes, Sonderpreise und Aktionshinweise wirklich so, wie sie im Shop und Feed erscheinen? Sensible Daten prüfen: Laufen Login, Konto, Zahlung und Formulare vollständig über HTTPS und mit sauberer Consent-Logik?

Laufen Login, Konto, Zahlung und Formulare vollständig über HTTPS und mit sauberer Consent-Logik? Merchant Center täglich öffnen: Warnungen, Diagnosen und Kontostatus gehören in einen festen Betriebsprozess.

Das ist keine glamouröse Arbeit. Es ist Shop-Hygiene. Aber genau diese Hygiene trennt stabile Händler von denen, die kurz vor dem Peak plötzlich ein rotes Merchant-Center-Dashboard anstarren.

Google Shopping wird zum Vertrauensfilter

Die Merchant-Center-Richtlinien zeigen, wohin sich E-Commerce-Sichtbarkeit bewegt. Produktdaten allein reichen nicht mehr. Google will Shops, die Kundinnen und Kunden nicht verwirren, sensible Daten sauber behandeln und Kaufentscheidungen transparent machen. Das ist streng, aber nicht unfair.

Für Händler ist die Konsequenz ziemlich klar: Merchant-Center-Arbeit gehört nicht nur ins Performance-Marketing. Sie gehört in die Schnittstelle aus Shop-Management, Recht, UX, Logistik und Datenqualität. Wer diese Bereiche getrennt verwaltet, produziert zwangsläufig Widersprüche. Und Widersprüche sind genau das, was Google nicht mag.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist der beste Ansatz deshalb nicht „Wie trickse ich die Prüfung aus?“, sondern „Welche Informationen braucht Kundschaft vor dem Kauf wirklich?“ Wer diese Frage sauber beantwortet, macht nicht nur Google zufriedener. Er macht den Shop besser.

FAQ: Google Merchant Center und Shopping-Richtlinien

Was ist der wichtigste Punkt in den Google-Shopping-Richtlinien?

Der wichtigste Punkt ist Transparenz. Produktdaten, Website, Preisangaben, Versandinformationen, Rückgaberegeln und Checkout müssen zusammenpassen. Wenn Kundschaft vor dem Kauf relevante Informationen nicht sieht, wird es kritisch.

Kann Google ein Merchant-Center-Konto sperren?

Ja. Google kann einzelne Produkte ablehnen, die Sichtbarkeit begrenzen oder bei schweren beziehungsweise wiederholten Verstößen Konten sperren. Händler können laut Google Korrekturen vornehmen und in bestimmten Fällen Einspruch einlegen.

Welche Rolle spielt Misrepresentation?

Misrepresentation ist einer der häufigsten Risikobereiche. Gemeint sind irreführende, unvollständige oder widersprüchliche Informationen über Händler, Produkte, Preise, Aktionen oder Kaufbedingungen.

Reicht ein sauberer Produktfeed für Google Shopping?

Nein. Der Produktfeed ist nur ein Teil. Google betrachtet auch Zielseiten, Website-Qualität, Datensicherheit, Kontaktinformationen, Rückgabe- und Versandregeln sowie den Checkout.

Welche Keywords passen zu diesem Thema?

Für den deutschen Markt ist „google merchant center“ deutlich stärker als „google shopping richtlinien“. DataForSEO weist für „google merchant center“ 9.900 monatliche Suchanfragen in Deutschland aus, für „merchant center“ 5.400.