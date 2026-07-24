46 von 113 geprüften Amazon-Angeboten und 62 von 210 Angeboten bei bol – das ist keine Randnotiz, sondern nach Lesart des niederländischen Verbraucherverbands Consumentenbond der Beleg für ein System. Der Verband hat Amazon und den Marktplatz bol offiziell aufgefordert, mit angeblich irreführenden Rabatten aufzuhören. Der Vorwurf: Beworbene Preisnachlässe orientieren sich nicht am tatsächlich niedrigsten Preis der vorangegangenen 30 Tage, wie es die EU-Preisangabenregel eigentlich verlangt. Wer beim Sommerschlussverkauf auf einen durchgestrichenen Preis starrt, sieht damit womöglich eine Rechenübung, keinen echten Deal.

Neu ist an der Sache nicht die Rechtslage – die 30-Tage-Regel existiert bereits seit einigen Jahren als Teil der europäischen Verbraucherschutzvorgaben. Neu ist die öffentliche Eskalation, mit der der Consumentenbond konkrete Fallzahlen präsentiert und zwei der größten Marktplätze im Land direkt adressiert. Ein Aufforderungsschreiben ist kein Gerichtsurteil, aber es ist auch keine folgenlose Pressemitteilung. Es markiert den Punkt, an dem aus einer diffusen Vermutung über Rabattkosmetik eine dokumentierte Beschwerde mit Stichprobengröße wird.

Was der Consumentenbond Amazon und bol konkret vorwirft

Der Kern des Vorwurfs ist unspektakulär formuliert, aber praktisch relevant: Wenn ein Onlinehändler einen Artikel mit „-30 %“ bewirbt, muss sich dieser Rabatt auf den niedrigsten Preis beziehen, der in den 30 Tagen davor tatsächlich verlangt wurde. Ein Preis, der kurz vor der Rabattaktion künstlich angehoben wird, um danach einen größeren Sprung nach unten zu zeigen, erfüllt diese Vorgabe nicht. Genau das habe das eigene Preis-Monitoring des Verbands bei einem erheblichen Teil der untersuchten Angebote festgestellt.

Die Größenordnung ist bemerkenswert: Bei Amazon fielen 46 von 113 kontrollierten Angeboten durch, bei bol waren es 62 von 210. Das sind keine Einzelfälle, sondern Anteile, die sich in die Nähe eines strukturellen Musters rücken lassen, wenn man sie prozentual betrachtet. Der Consumentenbond hat diese Zahlen offenbar bewusst als Beleg angeführt, um dem Aufforderungsschreiben mehr Gewicht zu geben als einer bloßen Behauptung.

Der Bericht des Händlerbundes bestätigt diese Stoßrichtung und ordnet sie als aktuelle, öffentlich sichtbare Forderung ein, nicht als abgeschlossenen Rechtsstreit. Das ist ein wichtiger Unterschied: Ein Aufforderungsschreiben eröffnet in der Regel eine Frist, innerhalb der das betroffene Unternehmen reagieren, Praktiken ändern oder widersprechen kann, bevor es zu einer förmlichen rechtlichen Auseinandersetzung kommt.

Die 30-Tage-Preisregel als Maßstab

Wer sich fragt, warum ausgerechnet 30 Tage als Referenzzeitraum gelten, muss sich die Logik der Regel vor Augen führen: Sie soll verhindern, dass Rabatte allein durch kurzfristige Preismanipulation entstehen. Ohne eine solche Vorgabe könnte praktisch jeder Preis als „reduziert“ ausgewiesen werden, sofern er kurz vor der Aktion minimal höher lag als danach. Die 30-Tage-Regel zwingt Händler stattdessen, den tatsächlich niedrigsten Preis eines längeren Zeitraums als Referenzpunkt zu nehmen.

Schematische Darstellung der 30-Tage-Preisregel. Eigene Darstellung nach Consumentenbond-Berichterstattung und EU-Preisangabenregel.

Für Verbraucher bedeutet das im Idealfall: Ein Rabatt-Schild ist nicht nur eine psychologische Verkaufstechnik, sondern eine überprüfbare Aussage über den Preisverlauf. In der Praxis ist die Kontrolle allerdings aufwendig, weil sie systematisches Preis-Tracking über Wochen voraussetzt. Genau diese Aufgabe hat der Consumentenbond mit seinem eigenen Monitoring offenbar übernommen und daraus die Stichproben von 113 beziehungsweise 210 Angeboten gezogen, die jetzt als Grundlage für die Aufforderung an Amazon und bol dienen.

Das System der Performance-Bewertung im Amazon-Marktplatz zeigt im Übrigen, wie sehr Plattformen ohnehin schon mit Kennzahlen arbeiten, die Händlerverhalten steuern sollen. Preis-Compliance wäre technisch also kein Neuland, sondern eine zusätzliche Kontrollebene für automatisierte Entscheidungen, die sich in bestehende Systeme einfügen ließe – wenn der politische und rechtliche Druck groß genug wird, sie auch durchzusetzen.

Amazon und bol im Vergleich: zwei unterschiedliche Rollen, ein ähnlicher Vorwurf

Amazon und bol sind im Prinzip unterschiedliche Konstrukte. Amazon ist ein globaler Marktplatz mit eigenem Handelsgeschäft und tausenden Drittanbietern, bol ist der größte niederländische Onlinehändler mit einem ähnlichen Hybridmodell aus Eigenhandel und Marktplatzfunktion für externe Verkäufer. Beide haben also eine doppelte Verantwortung: für Preise, die sie selbst festlegen, und für Preise, die Drittanbieter über ihre Plattform anzeigen.

Genau diese Doppelstruktur macht die Kontrolle kompliziert. Wenn ein Drittanbieter auf Amazon oder bol einen Preis manipuliert, um einen größeren Rabatt zu simulieren, trägt formal der Anbieter die Verantwortung – die Plattform selbst könnte argumentieren, sie stelle nur die technische Infrastruktur bereit. Der Consumentenbond scheint diese Trennung mit seiner Aufforderung an beide Unternehmen direkt zu unterlaufen: Wer eine Plattform betreibt, auf der systematisch fragwürdige Rabatte auftauchen, trägt zumindest eine Mitverantwortung dafür, dass die Preisangabenregel eingehalten wird.

Der Bericht von Twinkle Magazine beschreibt genau diesen Punkt: Es geht nicht um einzelne schwarze Schafe unter den Drittanbietern, sondern um ein Muster, das sich über beide Plattformen hinweg zeigt und das der Verbraucherverband als hinreichend gravierend einstuft, um öffentlich zu intervenieren.

Warum die Zahlen mehr sind als eine Randnotiz

Rechnet man die genannten Stichproben in Anteile um, ergibt sich bei Amazon eine Quote von etwas mehr als 40 Prozent nicht regelkonformer Angebote, bei bol liegt der Anteil bei knapp 30 Prozent. Das sind Werte, die – sofern sie sich in größeren Stichproben bestätigen – kaum als statistisches Rauschen abgetan werden können. Sie deuten stattdessen darauf hin, dass Rabattpreise auf beiden Plattformen in nennenswertem Umfang nicht dem entsprechen, was Kundinnen und Kunden beim Anblick eines durchgestrichenen Preises vermutlich erwarten.

Für Handelsunternehmen abseits von Amazon und bol ist das ein Warnsignal in zweierlei Hinsicht. Erstens zeigt der Fall, dass Verbraucherverbände zunehmend mit eigenem Preis-Monitoring arbeiten und damit unabhängig von behördlichen Prüfungen belastbare Datensätze aufbauen können. Zweitens illustriert er, dass die 30-Tage-Regel kein theoretisches Konstrukt bleibt, sondern in der Praxis systematisch überprüft wird – mit Konsequenzen, die von öffentlicher Kritik bis zu rechtlichen Schritten reichen können, falls Unternehmen auf ein Aufforderungsschreiben nicht reagieren.

Die englischsprachige Einordnung von Ecommerce News fasst den Vorwurf in einem Satz zusammen, der die Kernaussage des Consumentenbond gut trifft: Es geht um Rabatte, die auf dem Papier verlockend aussehen, deren Berechnungsgrundlage aber nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Referenz entspricht.

Was das für Kundinnen und Kunden praktisch bedeutet

Wer online einkauft und auf einen Rabatt stößt, kann die Preisangabenregel nicht ohne Weiteres selbst überprüfen – dazu bräuchte man einen eigenen Preisverlauf über 30 Tage, den kaum jemand parat hat. Genau deshalb sind unabhängige Preis-Tracking-Tools und Monitoring-Initiativen wie die des Consumentenbond in der Praxis relevanter, als es auf den ersten Blick scheint. Sie übernehmen eine Kontrollfunktion, die einzelne Verbraucher strukturell nicht leisten können.

Praktisch heißt das für den Alltag: Ein einzelner Rabatt-Prozentsatz sollte nicht das einzige Kriterium für eine digitale Kaufentscheidung sein. Wer sicherer gehen will, kann Preisverlaufs-Browser-Erweiterungen oder externe Preisvergleichsdienste nutzen, die unabhängig von der Plattform selbst dokumentieren, wie sich ein Preis über Wochen entwickelt hat. Das ersetzt keine gesetzliche Kontrolle, senkt aber das Risiko, auf eine rein kosmetische Rabattaktion hereinzufallen.

Für Unternehmen wiederum bedeutet der Vorstoß des Consumentenbond, dass Rabatt-Compliance kein Nebenschauplatz mehr ist, sondern ein Bereich, in dem öffentlich sichtbare Kontrolle stattfindet. Wer Preisstrategien fährt, die im Graubereich der 30-Tage-Regel operieren, muss damit rechnen, dass genau solche Muster von unabhängigen Stellen aufgedeckt und öffentlich benannt werden – mit entsprechendem Reputationsrisiko, selbst wenn es (noch) nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt.

Einordnung: Aufforderungsschreiben statt Urteil, aber mit Substanz

Es lohnt sich, den rechtlichen Status dieses Vorgangs präzise zu benennen. Ein Aufforderungsschreiben eines Verbraucherverbands ist keine gerichtliche Entscheidung und begründet für sich genommen keine unmittelbare Verpflichtung. Es ist ein Instrument, mit dem Verbände Unternehmen vor eine Wahl stellen: freiwillig ändern oder eine förmliche rechtliche Auseinandersetzung riskieren. In vielen europäischen Rechtssystemen hat sich dieses Vorgehen als wirksamer Zwischenschritt etabliert, weil es öffentlichen Druck erzeugt, ohne sofort ein langwieriges Verfahren zu erfordern.

Gerade deshalb sind die genannten Fallzahlen so wichtig. Ohne konkrete Stichprobengröße und Verstoßquote wäre die Aufforderung an Amazon und bol eine allgemeine Behauptung geblieben, die sich leicht relativieren ließe. Mit den Zahlen 46 von 113 und 62 von 210 liefert der Consumentenbond stattdessen eine überprüfbare Grundlage, an der sich sowohl die Öffentlichkeit als auch mögliche Aufsichtsbehörden orientieren können, falls der Fall weitergeht.

Warum Rabatt-Anker im Alltag so schwer zu prüfen sind

Wenn Sie online einkaufen, orientieren Sie sich häufig an einem einzigen visuellen Signal: dem durchgestrichenen Preis neben dem aktuellen Angebot. Dieser sogenannte Referenzpreis funktioniert wie ein Anker, an dem Sie den Wert eines Produkts festmachen. Steht neben einem Artikel ein hoher, durchgestrichener Betrag, wirkt der tatsächlich zu zahlende Preis automatisch günstiger, unabhängig davon, ob dieser Vergleich sachlich gerechtfertigt ist. Genau dieser psychologische Mechanismus macht Referenzpreise zu einem wirkungsvollen, aber auch anfälligen Instrument der Preisdarstellung.

Der Fall, den der Consumentenbond gegenüber Amazon und bol aufgeworfen hat, verdeutlicht dieses Spannungsfeld. Der Verband wirft beiden Plattformen vor, mutmaßlich irreführende Rabatte zu verwenden und fordert, diese Praxis zu stoppen. Konkret geht es um die sogenannte 30-Tage-Preisregel, wonach der als Vergleich ausgewiesene Referenzpreis dem niedrigsten Preis entsprechen soll, der innerhalb der vorangegangenen 30 Tage tatsächlich verlangt wurde. Nach den Feststellungen des Consumentenbond erfüllten 46 von 113 untersuchten Amazon-Angeboten und 62 von 210 bol-Angeboten diese Vorgabe nicht. Eine gerichtliche Entscheidung zu diesem Vorwurf liegt bislang nicht vor, weshalb es sich um eine Einschätzung des Verbands handelt und nicht um ein rechtskräftig festgestelltes Fehlverhalten.

Für Sie als einzelne Kundin oder einzelnen Kunden stellt sich die Frage, wie Sie eine solche Regel überhaupt selbst überprüfen könnten. Um festzustellen, ob ein angezeigter Referenzpreis tatsächlich der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage war, müssten Sie den Preisverlauf eines Produkts über einen längeren Zeitraum lückenlos verfolgt haben. Das bedeutet, Sie hätten den Artikel bereits vor Wochen beobachten und dessen Preisentwicklung dokumentieren müssen, bevor der aktuelle Rabatt überhaupt sichtbar wurde. Im normalen Einkaufsverhalten ist das unrealistisch, denn Sie stoßen auf ein Angebot meist erst in dem Moment, in dem Sie einen konkreten Bedarf haben, und nicht Wochen vorher aus reinem Beobachtungsinteresse.

Selbst wenn Sie sich die Mühe machen wollten, den Preisverlauf nachzuvollziehen, fehlen Ihnen in der Regel die technischen Mittel dazu. Marktplätze und Händler zeigen üblicherweise nur den aktuellen Preis und den behaupteten Referenzpreis an, nicht aber eine vollständige historische Übersicht aller Preisänderungen der letzten Wochen. Ohne eine solche transparente Darstellung sind Sie darauf angewiesen, der Angabe des Anbieters zu vertrauen, ohne diese eigenständig verifizieren zu können. Diese strukturelle Informationsasymmetrie zwischen Anbieter und Kundschaft ist der zentrale Grund, warum Rabatt-Anker im Alltag so schwer zu prüfen sind.

Hinzu kommt, dass Preise auf großen Plattformen wie Amazon oder bol nicht statisch sind, sondern sich häufig und in kurzen Abständen ändern können. Ein Produkt kann innerhalb eines Monats mehrfach im Preis schwanken, sei es durch automatisierte Preisanpassungssysteme, durch unterschiedliche Verkäufer desselben Artikels oder durch befristete Aktionen. Diese Dynamik macht es für Sie als Käuferin oder Käufer zusätzlich schwierig, den Überblick zu behalten, welcher Preis zu welchem Zeitpunkt tatsächlich gültig war. Je komplexer und häufiger sich Preise verändern, desto schwerer wird die nachträgliche Rekonstruktion eines korrekten Referenzwerts.

Aus diesem Grund kommt der Frage, wie nachvollziehbar Marktplätze und Handel ihre Preisverläufe gestalten, eine besondere Bedeutung zu. Wenn Referenzpreise überprüfbar dokumentiert und für Kundinnen und Kunden einsehbar wären, könnten Sie selbst beurteilen, ob ein beworbener Rabatt der Realität entspricht. Eine solche Nachvollziehbarkeit würde nicht nur Ihr Vertrauen in einzelne Angebote stärken, sondern auch die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Anbietern verbessern, da alle nach denselben nachprüfbaren Maßstäben bewertet werden könnten.

Der vom Consumentenbond aufgeworfene Fall zeigt exemplarisch, wie groß die Lücke zwischen der Erwartung an eine faire Preisregel und der praktischen Überprüfbarkeit im Alltag sein kann. Da bislang keine gerichtliche Entscheidung zu den konkreten Vorwürfen gegenüber Amazon und bol vorliegt, bleibt die Bewertung der einzelnen Angebote eine Einschätzung des Verbands. Für Sie als Verbraucherin oder Verbraucher bleibt die grundsätzliche Herausforderung jedoch bestehen: Solange Preisverläufe nicht transparent und dauerhaft einsehbar gemacht werden, können Sie einen durchgestrichenen Referenzpreis kaum eigenständig auf seine Richtigkeit prüfen.

Was Marktplätze und Händler jetzt beachten sollten

Für Marktplatzbetreiber wie Amazon und bol ergibt sich aus dem Vorgang eine praktische Konsequenz, die über den Einzelfall hinausreicht: Preis-Compliance-Systeme, die automatisch den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage als Referenz erfassen, sind technisch keine Hürde, sondern eine Frage der Priorität. Wer als Plattform Millionen von Angeboten verwaltet, könnte solche Prüfungen in bestehende Kontrollmechanismen integrieren, ähnlich wie es bereits bei anderen Compliance-Themen im Marktplatzgeschäft geschieht.

Für einzelne Händler, die über Amazon oder bol verkaufen, ist die Botschaft ebenfalls eindeutig: Rabattaktionen, die auf kurzfristigen Preiserhöhungen vor dem eigentlichen Abverkauf basieren, sind ein zunehmend riskantes Spiel. Was früher als kleine Grauzone der Preisgestaltung galt, wird durch systematisches externes Monitoring immer leichter nachweisbar. Wer auf Dauer glaubwürdige Rabatte anbieten will, kommt kaum daran vorbei, den tatsächlichen Preisverlauf der eigenen Produkte im Blick zu behalten – nicht nur aus Compliance-Gründen, sondern auch, weil öffentlich gewordene Verstöße das Vertrauen in die eigene Preisgestaltung nachhaltig beschädigen können.

Der Fall zeigt insgesamt, wie sich die Kontrolle von Rabattversprechen im Onlinehandel verändert: weg von vereinzelten Beschwerden einzelner Kundinnen und Kunden, hin zu systematischem, dokumentiertem Monitoring durch Verbraucherorganisationen, die ihre Ergebnisse öffentlich machen und Unternehmen direkt adressieren. Ob daraus rechtliche Konsequenzen folgen, hängt von der Reaktion von Amazon und bol ab – die Aufforderung selbst ist bereits jetzt ein Signal, dass Rabatt-Werbung im europäischen Onlinehandel unter genauerer Beobachtung steht als noch vor wenigen Jahren.