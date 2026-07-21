Amazon FBA, Retouren-Scorecard, Händler-Performance: 5

Amazon schickt gerade wieder Post an seine Verkäufer:innen – und diesmal geht es nicht um höhere Lagergebühren oder eine neue Rechnungspflicht, sondern um Retouren. Seit…

Amazon schickt gerade wieder Post an seine Verkäufer:innen – und diesmal geht es nicht um höhere Lagergebühren oder eine neue Rechnungspflicht, sondern um Retouren. Seit wenigen Tagen informiert der Konzern EU-Händler in ihren Seller-Central-Accounts über eine neue Retouren-Scorecard, die ab Herbst 2026 schrittweise live gehen soll. Klingt bürokratisch, ist es auch. Das Problem dabei: Wer die Ankündigung überliest, merkt die Konsequenzen erst, wenn die Buy Box plötzlich weg ist und die Marge im nächsten Quartalsbericht seltsam schmal aussieht.

Die Ankündigung: Neue Retouren-Scorecard ab Herbst 2026

Laut den Mitteilungen in Seller Central bewertet die Scorecard Amazon-FBA-Händler in der EU künftig anhand von drei Faktoren: der Retourenquote, der Zahl der A-bis-Z-Garantiefälle und der Kundenbeschwerden. Der Rollout soll nicht an einem einzelnen Stichtag über Nacht passieren, sondern gestaffelt über mehrere Monate ab Herbst 2026 – Amazon selbst spricht von einem schrittweisen Übergang in den Live-Betrieb. Konkrete Schwellenwerte pro Warenkategorie, also die Zahl, ab der die Scorecard tatsächlich rot leuchtet, hat der Konzern in den bisher sichtbaren Ankündigungen im Forum für offizielle Neuigkeiten noch nicht vollständig veröffentlicht. Wer als Verkäufer:in genau wissen will, ab welcher Rücksendequote es teuer wird, muss also vorerst mit vagen Ansagen leben – ein Zustand, den Amazon-Seller aus anderen Ecken der Plattform bestens kennen.

Wichtig für die Einordnung: Amazon hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Stellschrauben zur Steuerung von Retouren eingeführt, ohne sie jemals als „Scorecard“ zu bezeichnen. Die aktuelle Ankündigung bündelt diese Logik offenbar erstmals in einem Bewertungssystem, das direkt in den Account-Metriken auftaucht – vergleichbar mit dem, was Seller aus dem Account Health Rating längst kennen. Neu ist also weniger der Gedanke, sondern die Zusammenfassung in einer einzigen Kennziffer für die Händler-Performance. Wie großzügig Amazon selbst mit Kulanzentscheidungen bei Rücksendungen umgeht, zeigt sich auch daran, wie das Unternehmen bislang Kulanz bei Retouren gehandhabt hat – ein Punkt, der künftig unmittelbar in die neue Bewertung einfließen dürfte.

Drei Kennzahlen, ein Urteil: Wie die Bewertung funktioniert

Die Retouren-Scorecard funktioniert, so viel lässt sich aus den Seller-Central-Mitteilungen ablesen, als kumulatives System: Retourenquote, A-bis-Z-Garantiefälle und Kundenbeschwerden fließen gemeinsam in eine Bewertung ein. Klartext: Es reicht nicht, allein die Rücksendequote niedrig zu halten, wenn parallel die Beschwerdequote steigt. Ein Händler mit wenigen Retouren, aber vielen A-bis-Z-Fällen wegen ungenauer Artikelbeschreibungen dürfte in der Scorecard trotzdem schlecht abschneiden.

Das ist konsequent, wenn man bedenkt, wie Amazon Kennzahlen sonst gewichtet: Schon beim Account Health Rating fließen mehrere Dimensionen zusammen, statt eine einzelne Zahl isoliert zu betrachten. Für Verkäufer:innen bedeutet das mehr Komplexität im Controlling. Wer bisher nur die Retourenquote im Blick hatte, braucht künftig ein zweites und drittes Dashboard – oder Tools, die Beschwerden, Garantiefälle und Rücksendungen in einer Übersicht zusammenführen. Wer soll das im laufenden Tagesgeschäft ohne zusätzliches Personal leisten? Genau diese Frage dürfte in den kommenden Monaten in vielen Seller-Foren die Runde machen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass Amazon offenbar keine reine Momentaufnahme plant, sondern einen rollierenden Betrachtungszeitraum. Das würde bedeuten, dass eine einzelne schlechte Woche – etwa durch eine fehlerhafte Produktionscharge oder einen kurzfristigen Lieferantenwechsel – nicht sofort die gesamte Bewertung kippt, sich aber über mehrere Wochen hinweg durchaus aufsummiert. Für Händler heißt das: Einmalige Ausreißer sind verkraftbar, strukturelle Probleme in der Produktqualität oder im Kundenservice dagegen nicht. Wer also glaubt, mit einer kurzfristigen Charmeoffensive im Support die Scorecard kurz vor einem Stichtag noch retten zu können, dürfte sich täuschen. Amazon scheint auf Nachhaltigkeit in der Prozessqualität zu zielen, nicht auf kosmetische Kurzfristmaßnahmen.

Buy Box, Gebühren, Prime – das steht auf dem Spiel

Amazon nennt in der Ankündigung drei konkrete Konsequenzen, die an die Bewertung geknüpft sind. Erstens die Sichtbarkeit im Buy-Box-Ranking: Händler mit schlechter Scorecard-Bewertung sollen seltener die Buy Box gewinnen, selbst wenn Preis und Versandzeit stimmen. Zweitens zusätzliche Gebühren in sogenannten High-Risk-Kategorien – vermutlich vor allem Fashion, Schuhe und andere Warengruppen mit traditionell hoher Rücksendequote. Drittens die Berechtigung für bestimmte Prime-Programme, was für viele Händler die Umsatzfrage schlechthin ist, weil ohne Prime-Badge die Conversion in vielen Kategorien merklich einbricht.

Das Problem dabei: Alle drei Hebel wirken auf die Marge, nicht nur auf einzelne Kostenpositionen. Wer die Buy Box verliert, verliert Umsatz. Wer zusätzliche Gebühren zahlt, verliert Marge. Wer aus einem Prime-Programm fällt, verliert im Zweifel beides gleichzeitig. Amazon hat mit der Retouren-Scorecard also ein Instrument geschaffen, das an mehreren Stellen der Kalkulation gleichzeitig eingreift – und das dürfte genau der Punkt sein, den viele Seller in den kommenden Monaten unterschätzen, weil sie Retouren bisher als reines Servicethema und nicht als Ranking-Faktor behandelt haben.

Hinzu kommt ein psychologischer Effekt, der in vielen Analysen bislang zu kurz kommt: Sobald ein Angebot seltener in der Buy Box erscheint, sinkt nicht nur der Umsatz, sondern auch die Zahl der Bewertungen, die ein Produkt sammelt. Weniger Bewertungen bedeuten wiederum eine schwächere Position im organischen Ranking der Produktsuche – ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt. Wer einmal in die Abwärtsspirale gerät, hat es doppelt schwer, wieder herauszukommen, weil Amazons Algorithmen Sichtbarkeit tendenziell dort belohnen, wo bereits Sichtbarkeit vorhanden ist. Genau deshalb dürfte die Retouren-Scorecard nicht nur ein kurzfristiges Gebührenthema sein, sondern über Monate hinweg die Positionierung ganzer Produktkategorien im Amazon-Katalog verschieben.

(Symbolbild)

Kein Neuland: Amazons Retouren-Regeln der letzten Jahre

Wer jetzt denkt, Amazon würde mit der Scorecard völliges Neuland betreten, irrt. Der Konzern hat die Stellschrauben für Retouren in Europa in den vergangenen Jahren bereits mehrfach angezogen, nur eben ohne den Begriff „Scorecard“ zu benutzen. Ein kurzer Rückblick zeigt, wie konsequent die Richtung schon vorher war:

Für Retouren in den Kategorien Kleidung und Schuhe berechnet Amazon laut der aktuellen FBA-Tarifübersicht für Europa eine Bearbeitungsgebühr von 50 Prozent der ursprünglichen Versandgebühr.

Für Artikel, die aus Nicht-EU-Ländern per Amazon FBA importiert werden, ist die Angabe des Herkunftslands inzwischen Pflicht – fehlt sie, drohen Compliance-Probleme, die wiederum in Beschwerden münden können.

Die Frist, innerhalb der FBA-Händler bei verloren gegangenen oder falsch erstatteten Artikeln Widerspruch einlegen können, wurde nach Berichten deutlich verkürzt, wie auch der t3n-Bericht zu den neuen FBA-Erstattungsregeln beschreibt.

Für Bestellungen bis 25 Euro, die grenzüberschreitend versendet werden, müssen Händler eine inländische Standard-Rücksendeadresse in Seller Central hinterlegen.

Jede dieser Regeln war für sich bereits ein Eingriff in Prozesse und Kalkulation. Die neue Retouren-Scorecard fasst diese Logik nun offenbar erstmals in einer zusammenfassenden Bewertung, die direkt sichtbare Folgen für Sichtbarkeit und Gebühren hat. Wer die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt hat, dürfte von der Ankündigung kaum überrascht sein – höchstens vom Tempo, mit dem Amazon einzelne Regeln zu einem System verdichtet. Details zu den laufenden Kostenblöcken finden sich in der Verkäuferhilfe, die Amazon parallel pflegt, auch wenn diese naturgemäß eher trocken formuliert ist und wenig über die strategische Stoßrichtung verrät.

Auffällig ist zudem, dass Amazon mit dieser Bündelung einem Muster folgt, das sich auch bei anderen großen Plattformen beobachten lässt: Statt viele kleine, kaum wahrgenommene Einzelregeln zu pflegen, werden diese zu einer sichtbaren, für Händler nachvollziehbaren Kennzahl zusammengefasst. Das erhöht kurzfristig die Transparenz, weil Verkäufer:innen nun eine zentrale Stelle haben, an der sie ihre Performance ablesen können. Mittelfristig erhöht es aber auch den Druck, weil eine schlecht bewertete Scorecard nicht mehr in der Masse anderer Kennzahlen untergeht, sondern als klar benannter Risikofaktor im Account auftaucht – sichtbar für das eigene Team, aber im Zweifel auch für Investoren oder Kreditgeber, die die Amazon-Performance eines Händlers bewerten.

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Ein Rechenbeispiel: Warum das kein Kleinkram ist

Zur Einordnung ein rein illustratives Beispiel, keine von Amazon veröffentlichte Zahl: Ein Händler verkauft Sneaker über Amazon FBA mit einer Retourenquote, die deutlich über dem Kategoriedurchschnitt liegt. Schon heute kostet jede Rücksendung in dieser Kategorie die halbe Versandgebühr als Bearbeitungsentgelt. Kommt künftig eine schlechtere Buy-Box-Platzierung durch die Retouren-Scorecard hinzu, sinkt nicht nur die Marge pro verkauftem Paar, sondern auch die Zahl der Verkäufe insgesamt, weil das Angebot seltener ausgespielt wird. Zwei Effekte, die sich gegenseitig verstärken, statt sich zu addieren – das ist der eigentliche Sprengstoff an der neuen Bewertung.

Wer stattdessen konsequent auf niedrige Retourenquoten, saubere Produktbeschreibungen und schnelle Kulanzlösungen bei Garantiefällen setzt, dürfte vom gleichen Mechanismus profitieren – nur eben in die andere Richtung. Amazon hat mit automatisierten Funktionen zur Bearbeitung von Rücksendungen bereits vorgebaut, auch wenn diese Automatisierung in Teilen der Seller-Community durchaus skeptisch beäugt wird. Die Scorecard dürfte diesen Druck in Richtung schnellere, kundenfreundlichere Prozesse noch verstärken.

Ein zweites, ebenfalls illustratives Szenario betrifft einen mittelgroßen Elektronikhändler, der mehrere tausend Bestellungen im Monat abwickelt. Steigt dort die Zahl der A-bis-Z-Garantiefälle nur leicht an – etwa weil eine neue Produktvariante anfälliger für Transportschäden ist als erwartet – könnte sich das über mehrere Wochen zu einem sichtbaren Ausschlag in der Scorecard summieren, selbst wenn die reine Retourenquote unverändert bleibt. Genau das macht das System aus Sicht vieler Händler unberechenbar: Nicht jede Kennzahl liegt vollständig in der eigenen Kontrolle, denn Transportschäden, Logistikfehler bei Amazon selbst oder auch überzogene Erwartungen einzelner Kund:innen fließen in dieselbe Bewertung ein wie tatsächliche Qualitätsmängel. Diese Vermischung von hausgemachten und externen Ursachen ist einer der Kritikpunkte, die in Seller-Foren schon jetzt diskutiert werden, obwohl die Scorecard noch gar nicht live ist.

Wer besonders unter Druck steht

Nicht jeder Händler trifft die Scorecard gleich hart. Am stärksten betroffen dürften Verkäufer:innen in klassischen High-Return-Kategorien sein: Fashion, Schuhe, Elektronik mit hoher Fehlkaufquote und Möbel, bei denen Kund:innen häufig mehrere Varianten gleichzeitig bestellen und den Rest zurückschicken. Wer in solchen Kategorien verkauft, sollte die eigene Retourenquote nicht erst ab Herbst 2026, sondern ab sofort genau beobachten.

Auch die Größe des Händlers spielt eine Rolle. Kleinere Verkäufer:innen mit geringem Bestellvolumen haben zwar statistisch weniger Datenpunkte, dafür schlägt jede einzelne A-bis-Z-Garantieentscheidung prozentual stärker durch. Ein einziger schlecht gelöster Garantiefall kann bei niedrigem Bestellvolumen die Quote deutlich verschieben – bei großen Sellern verschwindet derselbe Fall in der Masse. Das ist eine Ironie, die viele kleine FBA-Händler in den nächsten Monaten schmerzhaft lernen könnten.

Und dann ist da noch die Frage Fulfilled by Amazon versus Fulfilled by Merchant: FBA bleibt für einen Großteil der Bestellungen auf Amazon.de der dominierende Versandweg, weil Prime-Kund:innen FBA-Angebote in der Buy-Box-Logik bevorzugen. Genau das macht die Scorecard so wirkungsvoll – sie greift dort, wo der größte Teil des Geschäfts stattfindet, nicht in einer Nische. Wer sein Sortiment teils per FBA, teils per FBM abwickelt, sollte die Kennzahlen für beide Wege künftig getrennt führen, weil die Scorecard laut Ankündigung ausdrücklich auf FBA-Verkäufe zielt. Für Multichannel-Verkäufer, die neben Amazon auch über den Amazon Marketplace hinaus auf eigenen Shops oder anderen Plattformen aktiv sind, entsteht dadurch ein zusätzlicher Anreiz, das Amazon-Geschäft strategisch anders zu steuern als die übrigen Kanäle.

Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Rolle von Handelsmarken und Eigenmarken-Herstellern, die häufig mit geringerer Rückgabequote kalkulieren, weil sie ihre Produktqualität selbst steuern können. Reine Reseller, die Markenware verschiedener Hersteller anbieten, haben es dagegen ungleich schwerer: Sie können weder Produktionsqualität noch Verpackung beeinflussen, tragen aber in der Scorecard trotzdem die volle Verantwortung für Retouren, die durch Herstellerfehler entstehen. Diese Schieflage dürfte in der Diskussion um die neue Bewertung noch für einigen Unmut sorgen, insbesondere bei Händlern, die primär als Distributoren agieren und kaum Einfluss auf die eigentliche Produktqualität nehmen können.

Reaktionen und offene Fragen aus der Seller-Community

Auch wenn die Scorecard erst in einigen Monaten live geht, ist die Diskussion in einschlägigen Foren und Facebook-Gruppen für Amazon-Händler bereits in vollem Gange. Ein wiederkehrendes Argument: Viele Verkäufer:innen befürchten, dass Amazon mit der neuen Bewertung vor allem den eigenen Bearbeitungsaufwand bei Retouren reduzieren will, ohne dabei ausreichend zu berücksichtigen, wie unterschiedlich die Rückgabequoten je nach Produktkategorie naturgemäß ausfallen. Ein Kleidungsstück wird strukturell häufiger zurückgeschickt als ein Küchengerät – allein deshalb, weil Passform und Farbe online schwerer einzuschätzen sind als etwa die Leistung eines Mixers. Ob Amazon diese Unterschiede in den noch nicht veröffentlichten Schwellenwerten pro Kategorie tatsächlich abbildet, bleibt offen und dürfte über die tatsächliche Fairness des Systems entscheiden.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Transparenz der Berechnung selbst. Solange Amazon nicht klar kommuniziert, wie stark jede der drei Kennzahlen gewichtet wird, bleibt die Scorecard für Händler eine Art Black Box – man sieht das Ergebnis, kennt aber nicht die genaue Formel dahinter. Das erinnert an die Diskussion rund um das Buy-Box-Ranking generell, bei dem Amazon seit Jahren nur in groben Zügen offenlegt, welche Faktoren wie stark einfließen. Wer als Händler auf Nummer sicher gehen will, dürfte deshalb gut beraten sein, in allen drei Dimensionen gleichzeitig besser zu werden, statt zu versuchen, gezielt nur eine Kennzahl zu optimieren.

Was Händler jetzt konkret tun sollten

Bis zum Herbst 2026 bleibt Zeit, aber nicht beliebig viel. Wer die eigene Performance nicht dem Zufall überlassen will, sollte jetzt anfangen, die drei Kennzahlen der Scorecard separat zu tracken, statt wie bisher nur die nackte Retourenquote im Blick zu haben.

Retourenquote pro Kategorie und ASIN dokumentieren, nicht nur als Gesamtwert über das ganze Sortiment.

A-bis-Z-Garantiefälle systematisch analysieren: Welche Ursachen wiederholen sich, welche Produktbeschreibungen führen zu Missverständnissen?

Kundenbeschwerden aus Support-Postfach und Bewertungen zusammenführen, statt sie getrennt zu behandeln.

Produktbeschreibungen und Bildmaterial in Kategorien mit hoher Rücksendequote überarbeiten – ein Großteil der Retouren entsteht durch falsche Erwartungen, nicht durch defekte Ware.

Rücksendeadressen und Herkunftsangaben in Seller Central auf Vollständigkeit prüfen, bevor Amazon es tut.

Interne Verantwortlichkeiten klären: Wer im Team beobachtet künftig die Scorecard regelmäßig, und wer reagiert, wenn ein Wert kippt?

Lieferanten- und Verpackungsqualität dort überprüfen, wo Transportschäden gehäuft zu Garantiefällen führen, statt Retouren ausschließlich als Kundenverhalten zu interpretieren.

Das ist kein Hexenwerk, aber es kostet Zeit – Zeit, die viele Händler lieber in neue Listings statt in Retouren-Controlling investieren. Genau das dürfte der Grund sein, warum Amazon überhaupt eine Retouren-Scorecard einführt: Ohne Druck ändert sich an eingespielten Prozessen erfahrungsgemäß wenig, und Amazon hat ein eigenes Interesse daran, dass Retouren im FBA-Netzwerk nicht weiter zunehmen, weil jede Rücksendung Lager-, Transport- und Prüfkapazitäten bindet, die der Konzern anderweitig einsetzen könnte.

Ausblick: Was bis Herbst 2026 noch offen bleibt

Bis zum tatsächlichen Rollout dürften noch einige Details nachgeliefert werden, allen voran die konkreten Schwellenwerte je Kategorie sowie die genaue Gewichtung der drei Faktoren zueinander. Erfahrungsgemäß testet Amazon neue Bewertungssysteme zunächst in einzelnen Marktplätzen oder Kategorien, bevor sie flächendeckend ausgerollt werden – ein gestaffelter Rollout, wie er in der Ankündigung bereits angedeutet wird, passt zu diesem Muster. Händler sollten daher damit rechnen, dass sich die Regeln zwischen erster Ankündigung und finalem Live-Gang noch verändern können, so wie es bei anderen Amazon-Programmen in der Vergangenheit ebenfalls der Fall war.

Für die Praxis bedeutet das: Wer jetzt beginnt, die eigenen Prozesse rund um Retouren, Garantiefälle und Kundenbeschwerden zu ordnen, verschenkt nichts – selbst wenn sich einzelne Details der Scorecard bis zum Livegang noch ändern sollten. Eine niedrigere Retourenquote, schneller gelöste Garantiefälle und weniger Beschwerden sind unabhängig vom konkreten Bewertungsmechanismus ein Wettbewerbsvorteil, weil sie sich direkt auf Kundenzufriedenheit und Wiederkaufsrate auswirken. Die Retouren-Scorecard ist insofern weniger eine völlig neue Bedrohung als eine Verstärkung eines Trends, der sich bei Amazon schon seit Jahren abzeichnet: Wer gut mit Kund:innen umgeht, wird auf der Plattform belohnt – wer es nicht tut, zahlt am Ende doppelt, über Gebühren und über verlorene Sichtbarkeit gleichermaßen.