Unified Commerce: 5 Baustellen für Händler

Unified Commerce klingt nach Beraterfolie, ist im Einzelhandel aber ein ziemlich konkretes Problem: Online-Shop, Filiale, Bestand, Fulfillment und Service müssen auf denselben Daten arbeiten. Neue Benchmark-Daten zeigen, warum deutsche Händler genau an dieser Stelle nicht mehr mit hübschen Omnichannel-Versprechen davonkommen.

Ein Kunde steht im Laden, hält ein Produkt in der Hand und fragt nach einer anderen Größe. Die Website zeigt „verfügbar“. Das Personal sieht im System: nichts. Die App empfiehlt einen Artikel, der in der Filiale nicht auffindbar ist. Die Retoure aus dem Online-Shop soll im Geschäft abgegeben werden, aber der Kassenprozess wirkt, als hätte ihn jemand bei Kerzenschein in Excel nachgebaut.

Willkommen im Alltag vieler Händler. Nicht spektakulär. Nur teuer.

Der Unified Commerce Intelligence Benchmark von Manhattan Associates und Incisiv liefert dafür neue Zahlen. Der Befund: Der Handel macht Fortschritte, aber echte Spitzenreife erreichen nur wenige. Laut Benchmark schaffen rund 7 Prozent der untersuchten Fachhändler ein hohes Niveau bei der Verzahnung von Online- und Filialgeschäft. 33 Prozent bleiben in der Kategorie „Basic“. Das ist kein kosmetisches Problem, sondern ein operatives Warnsignal.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Daten und die Medieninformation von STROOMER PR genauer angeschaut. Die deutsche Perspektive ist besonders interessant: Logistik, Filialnetze und operative Disziplin funktionieren oft solide. Aber genau dort, wo Kundinnen und Kunden ein modernes Einkaufserlebnis erwarten, reißen Lücken auf.

Unified Commerce ist mehr als Omnichannel mit hübscherem Namen

Omnichannel bedeutete lange: Händler sind auf mehreren Kanälen präsent. Filiale, Webshop, Marktplatz, App, vielleicht Social Commerce. Haken dran. Unified Commerce geht weiter. Es reicht nicht, überall sichtbar zu sein. Alle Kanäle müssen auf denselben Daten, denselben Beständen, denselben Kundeninformationen und denselben Prozessen arbeiten.

Der Unterschied ist brutal praktisch. Omnichannel sagt: Sie können online kaufen und in der Filiale abholen. Unified Commerce sagt: Der Filialbestand, die Lieferprognose, die Kundendaten, die Zahlungsinformationen und der Servicefall hängen in Echtzeit zusammen. Wenn das nicht stimmt, merkt es die Kundschaft sofort.

Das e-commerce magazin beschreibt Unified Commerce treffend als den Schritt weg vom Kanal-Chaos hin zu gemeinsamen Daten, Prozessen und KPIs. Genau da liegt der Knackpunkt. Präsenz auf allen Kanälen ist längst Pflicht. Integration entscheidet.

Für Händler ist das unbequem, weil es nicht mit einer neuen App erledigt ist. Unified Commerce trifft Warenwirtschaft, CRM, POS, Shop-System, Payment, Retourenlogik, Lagersteuerung, Kundendienst und Marketing. Wenn eines dieser Systeme querliegt, sieht der Kunde am Ende kein „teilweise integriertes Backend“. Er sieht einen Händler, der seine eigenen Versprechen nicht halten kann.

Was der Benchmark über den Einzelhandel zeigt

Der Global Unified Commerce Benchmark für den Fachhandel basiert laut Manhattan Associates auf tatsächlichen Käufen und Rückgaben. Analysiert wurden mehr als 400 Fachhändler in EMEA, Lateinamerika und Nordamerika anhand von 330 Leistungsmerkmalen in vier Bereichen: Einkauf, Bezahlung, Fulfillment und Service.

Die Zahlen sind nicht gerade Wellness für Handelsvorstände. Nur 7 Prozent erreichen eine Führungsposition im Unified Commerce. Ein Drittel bleibt auf Basic-Niveau. Gleichzeitig erzielen führende Händler durch vernetzte, datengesteuerte und kundenorientierte Erlebnisse fast doppelt so hohe Wachstumsraten wie Unternehmen der Basic-Kategorie.

Manhattan Associates nennt im Benchmark unter anderem 66 Prozent kanalübergreifende Customer Journeys: Mehr als zwei Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen zwei oder mehr Kanäle, bevor sie kaufen. Dazu kommen weltweit um mehr als 20 Prozent gestiegene Logistik- und Fulfillment-Kosten in den vergangenen drei Jahren.

Das ist die unschöne Kombination. Kundschaft springt zwischen Kanälen. Kosten steigen. Differenzierungsmerkmale von gestern werden zum Standard. Manhattan spricht davon, dass 38 Prozent der Fähigkeiten, die Marktführer im Jahr 2024 noch unterschieden, inzwischen als Grundausstattung gelten. Wer heute nur nachzieht, läuft also schon wieder hinterher.

Für Deutschland passt das Bild zur STROOMER-Medieninformation: Die technischen und operativen Komponenten, die den Handel am Laufen halten, wirken oft stärker als jene, die ein modernes, konsistentes Einkaufserlebnis erzeugen. Anders gesagt: Die Maschine läuft. Aber sie spricht nicht immer mit sich selbst.

Bestandsverfügbarkeit bleibt die Sollbruchstelle

Kaum etwas zerstört Vertrauen schneller als falsche Bestandsangaben. Wenn online „verfügbar“ steht und der Artikel im Laden fehlt, ist das nicht nur ein Datenfehler. Es ist ein gebrochener Vertrag mit der Kundschaft.

Viele Händler unterschätzen diesen Effekt. Sie betrachten Bestandsdaten als internes Operations-Thema. Kundinnen und Kunden betrachten sie als Versprechen. Wenn der Shop eine Lieferzeit nennt, wenn Click & Collect verfügbar wirkt, wenn die App eine Filiale empfiehlt, dann erwartet niemand eine Fußnote zur ERP-Synchronisation.

Der Benchmark betont Bestandsintelligenz als Hebel für höhere Lagerumschläge und weniger Fehlbestände. Das klingt nach Controlling, hat aber eine sehr einfache Kundenseite: Der Händler weiß, was wo liegt. Und er kann es zuverlässig verkaufen, reservieren, liefern oder zurücknehmen.

Wo Logistikkosten und Retourenmanagement die Marge verschwinden lassen, wird bei Unified Commerce besonders sichtbar. Jeder Kanalbruch kostet Zeit. Jede manuelle Ausnahme bindet Personal. Jede unklare Retoure frisst Vertrauen.

Die Filiale darf kein Offline-Anhängsel bleiben

Der deutsche Einzelhandel liebt seine Filialnetze. Zurecht, oft. Viele Marken haben starke Standorte, geschultes Personal und Kundennähe, die reine Online-Anbieter nicht einfach kopieren können. Das Problem: Eine Filiale, die digital schlecht angebunden ist, wird vom Vorteil zur Bremse.

Wenn Mitarbeitende im Geschäft nicht sehen, was Kundinnen und Kunden online gesehen, reserviert, gekauft oder reklamiert haben, entsteht ein merkwürdiges Theater. Der Kunde kennt den digitalen Kontext. Das Personal nicht. Dann wirkt der Händler im Laden schlechter informiert als die eigene Website.

Unified Commerce verlangt deshalb nicht, die Filiale abzuschaffen. Im Gegenteil. Die Filiale wird wertvoller, wenn sie Zugriff auf denselben Kontext bekommt wie der Webshop. Kundenkonto, Warenkorb, Loyalty-Daten, Lieferoptionen, Retourenstatus, Produktverfügbarkeit. Alles, was den Service besser macht, muss dort ankommen, wo der Kunde gerade steht.

Genau hier trennt sich nettes Omnichannel-Marketing von echter Prozessintegration. Ein Plakat mit „Online kaufen, im Store abholen“ ist schnell gedruckt. Ein System, das Reservierung, Bestand, Pickprozess, Zahlungsstatus und Kundenkommunikation sauber zusammenführt, ist die eigentliche Arbeit.

Filiale, Online-Shop und Service müssen im Unified Commerce auf denselben Daten arbeiten. (Symbolbild)

Checkout und Service entscheiden über den Eindruck

Viele Händler diskutieren Unified Commerce aus Backend-Sicht. Datenmodell, Systemarchitektur, Middleware, API-Strategie. Alles wichtig. Nur bewertet Kundschaft nicht die Architektur. Sie bewertet den Moment, in dem etwas nicht funktioniert.

Der Checkout ist so ein Moment. Kann die Kundin eine Bestellung kanalübergreifend abschließen? Sind Gutschein, Loyalty-Punkte und Zahlungsart konsistent? Funktioniert die Rückgabe unabhängig vom Kaufkanal? Ist der Kundenservice informiert, ohne dass die Kundin ihre Geschichte dreimal erzählen muss? Genau deshalb sind Checkout-Trends im Einzelhandel mehr als Kassenkosmetik.

Online-Shops verlieren nicht nur durch schlechte Sichtbarkeit Umsatz, sondern auch durch Brüche nach dem Klick. SEO bringt Kundschaft in den Shop. Unified Commerce entscheidet mit, ob daraus ein belastbarer Kaufprozess wird.

Service-Kontinuität ist dabei der unterschätzte Faktor. Ein Kunde, der online bestellt und im Laden reklamiert, will nicht in Kanalzuständigkeiten denken. Er will Hilfe. Wenn der Support nur den Online-Vorgang sieht, die Filiale nur den Kassenbon und das CRM nur eine halbe Kundenhistorie, ist das keine Organisation. Es ist ein Hindernisparcours.

Der Benchmark nennt KI als Treiber. Prognosen, dynamische Bestandssteuerung, Personalisierung, vorausschauende Auftragsabwicklung, kontextbezogener Support. Das klingt verlockend. Es klingt aber auch nach genau dem Bereich, in dem Händler sich gern selbst überschätzen.

KI macht aus schlechten Daten keine gute Commerce-Strategie. Wenn Bestände ungenau sind, Produktdaten uneinheitlich gepflegt werden und Kundendaten über Systeme verteilt liegen, skaliert KI vor allem das Chaos. Schneller, eleganter, mit hübscherem Dashboard. Herzlichen Glückwunsch.

Richtig eingesetzt kann KI aber aus Unified Commerce mehr machen als ein Integrationsprojekt. Nachfrageprognosen können Filialbestände besser verteilen. Personalisierung kann den Kontext aus Webshop und Ladenbesuch verbinden. Service-Systeme können erkennen, wann ein Fall eskaliert werden sollte. Fulfillment kann Routen, Lagerorte und Lieferoptionen dynamischer bewerten.

Der Punkt ist: KI braucht eine verlässliche operative Basis. Händler sollten nicht mit „Wir brauchen KI-Personalisierung“ starten, sondern mit der Frage: Haben wir die Daten, Prozesse und Zuständigkeiten, damit KI nicht nur Empfehlungen produziert, sondern bessere Entscheidungen vorbereitet?

GFM Nachrichten ordnet den Unified-Commerce-Benchmark ebenfalls als wachsende Kluft ein: Das durchschnittliche Niveau steigt, aber führende Anbieter ziehen schneller davon. Besonders pikant ist der Hinweis, dass weniger als 5 Prozent der Händler dynamische Echtzeit-Personalisierung bieten.

Was Händler jetzt konkret prüfen sollten

Erstens: Bestandsdaten. Nicht als internes IT-Projekt, sondern als Kundenversprechen. Stimmen Online-Anzeige, Filialbestand, Reservierung und Lieferfähigkeit zusammen? Wenn nicht, ist das die erste Baustelle.

Zweitens: Retouren. Kann ein Online-Kauf im Laden zurückgegeben werden, ohne dass Personal und Kundschaft gemeinsam das System austricksen müssen? Werden Retourengründe kanalübergreifend erfasst? Fließen die Daten zurück in Einkauf, Qualität und Produktdarstellung?

Drittens: Kundendienst. Sieht der Service die vollständige Journey oder nur Fragmente? Ein Unified-Commerce-Ansatz muss Supportfälle über Webshop, App, Filiale und Marktplatz zusammenführen. Sonst bleibt die freundlichste Service-Mail nur ein Pflaster auf einem strukturellen Problem.

Viertens: Payment und Checkout. Sind Zahlungsarten, Gutscheine, Loyalty-Programme und Rechnungsdaten kanalübergreifend konsistent? Der Checkout ist nicht der letzte Schritt im Shop. Er ist der Punkt, an dem Prozessbrüche besonders teuer werden.

Fünftens: Verantwortlichkeiten. Unified Commerce scheitert selten nur an Software. Häufig scheitert es daran, dass E-Commerce, Filiale, Logistik, Marketing und IT unterschiedliche Ziele verfolgen. Jeder Kanal optimiert sich selbst. Die Kundschaft erlebt das Ganze.

Warum Stillstand im Handel jetzt teurer wird

Der Einzelhandel konnte sich lange mit Teilfortschritten retten. Ein besserer Webshop hier, ein Click-&-Collect-Angebot dort, eine App, ein neues Loyalty-Programm, ein bisschen Marktplatz. Das reicht immer weniger.

Der Grund ist schlicht: Kundschaft vergleicht nicht mehr innerhalb einzelner Kanäle. Sie vergleicht Erlebnisse. Wenn ein Händler in der App weiß, was im Laden passiert, und der nächste Händler nicht, gewinnt nicht zwingend der billigere Anbieter. Es gewinnt der, der weniger Reibung erzeugt.

Unified Commerce ist deshalb kein Luxusprojekt für Handelsketten mit üppigem IT-Budget. Es ist eine Antwort auf gestiegene Kundenerwartungen und gestiegene Kosten. Logistik wird teurer. Fulfillment wird anspruchsvoller. Service wird sichtbarer. Wer seine Systeme nicht verbindet, zahlt an jeder Bruchstelle.

Die deutsche Handelsstärke liegt oft in Verlässlichkeit. Aber Verlässlichkeit muss heute digital anschlussfähig sein. Ein gutes Filialnetz hilft wenig, wenn es im Datenmodell wie ein separater Kontinent behandelt wird. Eine starke Marke hilft wenig, wenn der Kundenservice keine gemeinsame Sicht auf den Vorgang hat. Ein sauberer Webshop hilft wenig, wenn die letzte Meile und die Retoure Chaos produzieren.

Unified Commerce ist am Ende kein Buzzword. Es ist die nüchterne Frage, ob ein Händler sein Geschäft als zusammenhängendes System betreibt. Wer darauf keine gute Antwort hat, wird die Lücken nicht in Strategiemeetings spüren. Sondern im Warenkorb, an der Kasse und in der Retoure.