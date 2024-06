Online Marktplätze – zahlreiche Alternativen zu eBay und Amazon verfügbar

Im E-Commerce ist es entscheidend, den geeigneten Marktplatz für die eigenen Produkte zu finden. Als besonders große Marktplätze mit einem hohen Bekanntheitsgrad werden vor allem eBay und Amazon von vielen Unternehmen als Absatzkanäle genutzt. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Marktplätze, die eine gezielte Ansprache der eigenen Zielgruppe erlauben. Die Auswahl des richtigen Marktplatzes ist für den eigenen Erfolg entscheidend. Wichtig ist, nicht in Entweder-Oder-Kategorien zu denken, sondern verschiedene Marktplätze hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die eigene Vertriebsstrategie zu testen.

Die Stärken und Schwächen der einzelnen Marktplätze ausloten

Für nahezu jede Branche beziehungsweise Nische gibt es einen oder mehrere Marktplätze, über die Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten können. Ein Hauptvorteil solcher branchenspezifischen Marktplätze besteht darin, dass die eigene Zielgruppe ganz gezielt angesprochen und beworben werden kann. Immerhin sehen sich auf diesen Marktplätzen nur Leute um, die sich für das spezifische Thema interessieren.

Ferner lassen sich auf solchen Plattformen die Hindernisse umgehen, die insbesondere Amazon seinen Händlern häufig in den Weg legt. Wer also Amazon eher als Konkurrent denn als Partner versteht, hat mit kleineren Marktplätzen sinnvolle Alternativen an der Hand. Denn die Reichweite allein entscheidet eben nicht über den Wert und Nutzern eines bestimmten online Marktplatzes.

Zielgruppengerechtes Marketing betreiben

Bei der Auswahl des geeigneten online Marktplatzes muss das jeweilige Konzept genau betrachtet werden. Bei eBay und Amazon handelt es sich beispielsweise um sogenannte Vollsortimenter, die sich nicht auf eine bestimmte Produktgruppe spezialisiert haben, sondern ein umfassendes Angebot zur Verfügung stellen.

Demgegenüber gibt es sogenannte spezialisierte Fachhändler wie Etsy (ein Fachmarkt für handgefertigte Produkte) und Fruugo (ein online Marktplatz für Kunden, die sich für Internationale Produkte interessieren, die es in ihrem Heimatland nicht zu kaufen gibt), die sich an ganz bestimmte, recht klar definierte Zielgruppen richten und Produkte aus einem bestimmten Themenbereich anbieten.

Bei der Auswahl des geeigneten Marktplatzes muss die jeweilige Zielgruppe berücksichtigt werden. So haben Elektronikartikel bei Etsy, wo Menschen handgefertigte Produkte suchen, eher keinen Erfolg als bei einem Fachmarkt für Technik. So etwas ist dann auf Hitmeister, der für Medienprodukte, Hardware- und Elektronikartikel im deutschsprachigen Raum geeignet ist, besser aufgehoben.

Ferner muss entschieden werden, ob eine eng umrissene Zielgruppe angesprochen werden oder ob eine möglichst große Reichweite erzielt werden soll. Entweder-oder-Kategorien helfen hier nicht weiter. Unternehmen sollten verschiedene Marktplätze für sich in einigen Testreihen ausprobieren und die erfolgreichsten beziehungsweise mit dem eigenen Unternehmenskonzept harmonisierenden als Vertriebskanäle in das unternehmenseigene Marketingkonzept aufnehmen.

Welche Merkmale sind bei der Auswahl der geeigneten Vertriebskanäle wichtig?

Reichweite ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg von Unternehmen im E-Commerce. Doch auch weitere Faktoren wie die Übernahme von Bezahlfunktionen und Mahnverfahren sind wichtige Auswahlkriterien. Je weniger sich Unternehmen um die bürokratischen Aspekte des Verkaufens kümmern müssen, desto besser können sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Des Weiteren spielen die Möglichkeiten, sich auf dem Marktplatz zu präsentieren und die Zielgruppe anzusprechen eine Rolle. Für viele Unternehmen ist es zudem wichtig, ihre Produkte ohne große Hürden ins Ausland verkaufen zu können. Nicht zuletzt sind die Provisionen, die der jeweilige Marktplatz für seine Dienste aufruft, ausschlaggebende Auswahlkriterien.

Online-Marktplätze in Deutschland und Europa

Der Bundesverband Onlinehandel e.V. (BVOH) hat in einer großen Übersicht alle Marktplätze in Europa zusammengetragen und dargestellt. Zur Übersicht.