Claude Opus 5 soll fast die Leistung von Fable 5 liefern – für exakt die Hälfte des API-Preises. Anthropic meldet Spitzenwerte bei Coding, Wissensarbeit und Computer Use. Ganz so simpel wie „besser und billiger“ ist der Vergleich trotzdem nicht.

Bei Spitzenmodellen war die Preisfrage lange unerquicklich: Wer die härteste Aufgabe hatte, zahlte eben den Frontier-Aufschlag. Anthropic dreht das mit Claude Opus 5 zumindest ein Stück weit um. Das neue Modell kostet 5 US-Dollar pro Million Input-Tokens und 25 Dollar pro Million Output-Tokens. Claude Fable 5 liegt bei 10 beziehungsweise 50 Dollar. Der Preis halbiert sich also nicht gefühlt, sondern buchstäblich.

Und die Leistung? Anthropic positioniert Opus 5 als Modell für den täglichen Einsatz, nicht als abgespeckte Reserve. Bei Coding- und Wissensarbeit soll es laut Hersteller vorn liegen. Auf CursorBench 3.2 erreicht es bei maximalem Aufwand bis auf 0,5 Prozentpunkte den Fable-5-Bestwert – bei halben Kosten pro Aufgabe. Das ist eine Ansage. Es ist aber auch eine Herstellerangabe, die Teams mit den eigenen Aufgaben gegenprüfen sollten.

Wir bei digital-magazin.de haben uns den Launch genauer angeschaut. Der interessante Punkt ist nicht, ob sich ein neues Modell in einer Rangliste nach oben schiebt. Opus 5 verändert die Einkaufskalkulation für Agentenarbeit: Mehr Denken muss nicht zwingend mehr kosten.

Anthropic stellt Claude Opus 5 als direkten Nachfolger von Opus 4.8 vor. Es ist ab sofort über die Claude API verfügbar, wird zum Standardmodell für Claude Max und ist laut Unternehmen das stärkste Modell im Claude-Pro-Abo. Das ist bemerkenswert, weil Fable 5 erst vor wenigen Wochen als allgemein verfügbares Mythos-Class-Modell die Leistungsspitze markieren sollte.

Die neue Sortierung ist pragmatisch. Fable 5 bleibt das hochpreisige Modell für extrem lange und komplexe Arbeitsläufe. Opus 5 soll dagegen in den normalen, aber anspruchsvollen Tagesbetrieb: schwierige Codeänderungen, Debugging, Daten- und Dokumentenarbeit, Browseraufgaben, Recherche mit Werkzeugen. Also genau die Jobs, bei denen Teams nicht zehn Tokens sparen wollen, aber auch keinen Modell-Luxusaufschlag für jede zweite Anfrage akzeptieren.

Anthropic arbeitet dabei mit Aufwandstufen. Wer niedrigere Latenz und weniger Tokenverbrauch braucht, kann den Aufwand senken; wer eine schwierige Aufgabe durchdenken lassen will, erhöht ihn. Das klingt nach einer kleinen Einstellung. In Agenten-Workflows ist es ein zentraler Hebel: Ein Modellrouter kann Routinefälle günstig abarbeiten und nur bei echten Problemfällen hochschalten.

Der bereits veröffentlichte Beitrag über Claude Fable 5 und seine langen Agentenläufe zeigt, wie schnell ein Modell mit großem Kontext zum Kostenfaktor wird. Opus 5 ist keine Absage daran. Es ist die günstigere Antwort für den viel größeren Anteil an Arbeit, der schwierig, aber nicht außergewöhnlich ist.

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Opus gegen Fable: halbierter API-Preis, gleiche Rechnung

Der Preisvergleich ist angenehm eindeutig. Die offizielle Anthropic-Preisliste führt beide Modelle bei Standard-Input im Verhältnis zwei zu eins, bei erzeugtem Output ebenso. Auch Prompt-Caching folgt dieser Logik: Opus 5 berechnet 0,50 Dollar pro Million Cache-Hits, Fable 5 einen Dollar. Wer wiederkehrend große Richtlinien, Codebasen oder Wissenssammlungen mitschickt, spürt genau diesen Unterschied.

Claude-API: Opus 5 gegen Fable 5 Listenpreise pro Million Tokens; geringere Werte sind günstiger. 50 % weniger Standardpreis bei Opus 5

$5 / $25 Opus 5 für Input und Output

$10 / $50 Fable 5 für Input und Output US-Dollar pro Million Tokens (USD) Opus 5 Input $5

Fable 5 Input $10

Opus 5 Output $25

Fable 5 Output $50

Ein Beispiel macht die Dimension greifbarer: Ein Agent, der zehn Millionen Input- und zwei Millionen Output-Tokens verarbeitet, kostet bei Opus 5 rechnerisch 100 Dollar. Bei Fable 5 wären es 200 Dollar. In der Realität kommen Cache-Writes, Tool-Aufrufe, Kontextwachstum und Wiederholungen hinzu. Die Richtung bleibt aber dieselbe. Bei vielen produktiven Läufen entsteht kein Rabatt in der Nachkommastelle, sondern ein Budgetunterschied.

Das Wort „billiger“ sollte trotzdem nicht mit „billig“ verwechselt werden. 25 Dollar pro Million Output-Tokens sind für einen automatischen Blog-Kommentar absurd viel. Für eine mehrstufige Codeanalyse oder eine kontrollierte Migration können sie sehr vernünftig sein. Entscheidend ist der Gegenwert pro erledigter Aufgabe – nicht der Tokenpreis isoliert.

Anthropic bietet Opus 5 außerdem in einem Fast-Modus an. Der soll rund 2,5-mal schneller laufen, kostet auf der Claude Platform aber den doppelten Basispreis. Für zeitkritische Interaktion kann das passen. Wer nachts große Agentenjobs durchlaufen lässt, bezahlt für diese Eile eher unnötig.

Wo Claude Opus 5 laut Benchmarks stärker ist

Anthropic nennt für Opus 5 Spitzenplätze auf Frontier-Bench v0.1 und GDPval-AA. Auf Frontier-Bench soll es die Leistung von Opus 4.8 bei geringeren Kosten pro Aufgabe mehr als verdoppeln. Diese Tests sind sinnvoll, weil sie mehrschrittige Wissens- und Softwarearbeit prüfen. Sie sind aber keine Garantie dafür, dass ein unternehmenseigener Monolith oder eine liebgewonnene Excel-Hölle genauso reagiert.

Spannender ist der CursorBench-Vergleich. Bei maximalem Aufwand liegt Opus 5 laut Anthropic knapp hinter Fable 5, bei höheren Aufwandstufen soll es pro Dollar besser abschneiden als alle anderen geprüften Modelle. Das ist ein echter Unterschied zwischen „größte absolute Punktzahl“ und „beste nutzbare Leistung“. Für ein Team mit endlichem Budget gewinnt meist die zweite Kategorie.

Bei OSWorld 2.0, einem Benchmark für Computer Use, soll Opus 5 Fables bestes Ergebnis schon bei etwas mehr als einem Drittel der Kosten übertreffen. Beim Zapier AutomationBench liegt die Passrate laut Anthropic beim gleichen Kostenpunkt etwa 1,5-mal über dem nächstbesten Modell. Das sind starke Zahlen – und sie kommen vom Hersteller. Wer ein Beschaffungsprojekt daraus macht, sollte daher eigene Testfälle, feste Abnahmekriterien und Blindvergleiche ergänzen.

Ein sehr konkreter Fortschritt betrifft das Nachprüfen. Anthropic beschreibt Opus 5 als Modell, das Arbeitsschritte häufiger validiert, Browseransichten in Desktop- und Mobilbreite kontrolliert und Fehler vor der Übergabe korrigiert. Genau dort entscheidet sich bei Agenten, ob sie produktiv helfen oder nur sehr überzeugend so wirken.

Wie viel Transparenz dafür nötig ist, zeigt unser Leitfaden zu Observability und Governance bei KI-Coding. Modellname, Aufwandstufe, Tool-Calls, Kosten, Testergebnis und menschliche Freigabe gehören in denselben Audit-Trail. Sonst bleibt am Ende nur die Aussage: Der Agent war bestimmt fleißig.

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Fable bleibt bei sehr langen Aufgaben ein Sonderfall

„Besser als Fable 5“ wäre als pauschale Überschrift zu grob. Anthropic sagt selbst, dass Opus 5 auf CursorBench im Max-Modus knapp unter Fables Spitzenwert liegt. Fable ist zudem weiter das Modell, das ausdrücklich für extrem lange, autonome und komplexe Arbeitspakete positioniert wird. Wer eine riesige Codebasis über viele Phasen umbaut oder einen hoch verschachtelten Dokumentenraum auswertet, sollte beide Modelle im eigenen Harness testen.

Auch in Cybersecurity und Biologie ist die Rangliste nicht dieselbe. Die System Card zu Opus 5 erklärt, dass das Modell bewusst nicht gezielt auf Cyberaufgaben trainiert wurde. Es kommt Mythos 5 beim Auffinden von Schwachstellen nahe, bleibt beim Entwickeln von Exploits aber deutlich zurück. Das ist keine Lücke, die man einfach wegprompten sollte, sondern eine beabsichtigte Sicherheitsgrenze.

Interessant ist die Schutzlogik: Die Cyber-Klassifikatoren von Opus 5 sollen rund 85 Prozent seltener eingreifen als bei Fable 5. Quellcode auf Schwachstellen prüfen ist möglich; binärbasierte Scans, Penetrationstests und Exploit-Generierung werden dagegen blockiert. In Claude.ai, Claude Code und Claude Cowork fallen markierte Anfragen standardmäßig auf Opus 4.8 zurück. In der API lässt sich ein automatischer Fallback aktivieren.

Das macht Opus 5 im normalen Engineering-Alltag planbarer als Fable, befreit Teams aber nicht von Sicherheitsregeln. Gerade wer Agenten Schreibrechte auf Repositories oder Cloud-Konfigurationen gibt, braucht getrennte Rollen, Review-Grenzen und einen Weg zurück. Ein schnellerer Fehler ist immer noch ein Fehler. Nur teurer skaliert.

KI-Agenten müssen Ergebnisse prüfen, bevor Teams sie übernehmen. (Symbolbild)

Für wen sich Opus 5 jetzt lohnt

Der beste Kandidat für Opus 5 ist nicht die Person, die einen Chatbot für zwei Sätze braucht. Es sind Teams, die bereits eine Pipeline haben: Ticket, Kontext, Agentenlauf, Tests, Review, Merge. Dort kann ein leistungsfähigeres Modell mit halben Fable-Kosten direkt mehr Durchsatz oder weniger Budgetdruck bringen.

Für Coding eignen sich besonders anspruchsvolle Debugging-Fälle, Refactorings, Testlücken, Code-Reviews und Aufgaben, bei denen ein Agent mehrere Werkzeuge bedienen muss. Für Wissensarbeit sind es strukturierte Analysen mit Tabellen, mehreren Dokumenten und klarer Abnahme. Bei losen Recherchen oder Marketingtexten sollte man sich ehrlich fragen, ob Sonnet oder Haiku nicht die klügere Wahl sind.

Die praktische Umstellung ist klein, wenn die Architektur stimmt. Anthropic stellt die Modell-ID claude-opus-5 über die API bereit. Wichtiger als der Modellname ist jedoch der Testplan: Welche zehn Aufgaben sind bei Ihnen teuer, wiederkehrend und messbar? Wie viele Durchläufe bestehen sie heute? Wie hoch sind Tokens, Zeit und Nacharbeit? Erst dann lässt sich sagen, ob Opus 5 Fable ersetzt, ergänzt oder nur eine überzeugende Demo bleibt.

Beim Claude Agent SDK und verbrauchsabhängigen Credits wird diese Kalkulation besonders sichtbar. Ein besseres Modell spart nicht automatisch Geld. Es spart Geld, wenn es weniger Schleifen dreht, weniger Nacharbeit produziert und weniger menschliche Zeit bindet. Genau das behauptet Anthropic für Opus 5. Jetzt müssen die Anwenderinnen und Anwender prüfen, ob es im eigenen Stack stimmt.

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Der Punkt ist: bessere Ökonomie schlägt Superlative

Claude Opus 5 ist kein Fable-Killer in jeder Disziplin. Fable bleibt bei der absoluten Spitzendisziplin und bei extrem langen Agentenläufen relevant. Mythos bleibt für ausgewählte Sicherheits- und Forschungsfälle außerhalb der allgemeinen Verfügbarkeit. Diese Einordnung gehört dazu, sonst wird aus einem ernsthaften Produktvergleich bloß eine Modell-Fanclubdebatte.

Für die Mehrheit produktiver KI-Arbeit ist Opus 5 trotzdem die interessantere Neuigkeit. Es bringt laut Anthropic sehr starke Coding-, Automatisierungs- und Wissensleistung in eine Preisstufe, die vorher Opus 4.8 gehörte – und kostet nur halb so viel wie Fable 5. Wenn die Ergebnisse in den eigenen Tests halten, ist das kein kleines Versionsupdate. Es ist ein neuer Standard für die Frage, welches Modell man einem Agenten morgens an die Hand gibt.