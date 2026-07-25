Lidl Retoure in kurz: Rücksendung in der Bestellung beantragen, Unterlagen per E-Mail holen, Paket abgeben und den Einlieferungsbeleg behalten. Bei einer Gastbestellung funktioniert derselbe Weg über Rechnung oder Zustellbestätigung.

Sie wollen einen Artikel von Lidl zurückschicken? Dann brauchen Sie nicht erst das Rückgaberecht zu studieren. Öffnen Sie Ihre Bestellung, beantragen Sie die Rücksendung, packen Sie den Artikel mit dem Zubehör ein und geben Sie das Paket ab. Fertig.

Der Rest ist nur für die Fälle wichtig, in denen etwas nicht nach Plan läuft: Sie haben als Gast bestellt, die Ware ist defekt, die Frist wird knapp oder die Erstattung lässt auf sich warten. Genau dafür ist dieser Ratgeber da. Ohne Retouren-Seminar.

Lidl Retoure in 30 Sekunden: So geht es

Bestellung öffnen. Mit Kundenkonto gehen Sie zu „Meine Bestellungen“. Ohne Konto öffnen Sie die Rechnung oder Zustellbestätigung in Ihrem E-Mail-Postfach. Rücksendung beantragen. Bei Lidl wählen Sie den Artikel aus und starten den Retourenvorgang. Die Unterlagen kommen digital. Alles einpacken. Artikel, Zubehör und lose Teile gehören zusammen in einen stabilen Karton. Ein Ladegerät, das auf dem Küchentisch bleibt, macht aus einer schnellen Retoure schnell einen Supportfall. Label oder QR-Code nutzen. Folgen Sie genau den Rücksendeunterlagen für diese Bestellung. Alte Labels aus der Schublade sind keine Abkürzung. Beleg behalten. Bis das Geld zurück ist. Nicht bis morgen.

Das ist der praktische Ablauf für eine Lidl Retoure aus dem Onlineshop. Lidl beschreibt ihn im eigenen Servicebereich: Bestellung aufrufen, Rücksendung beantragen und die Unterlagen per E-Mail erhalten. Bei DHL-Paketen kann je nach Rücksendeweg auch ein QR-Code reichen. Der Drucker darf also ausnahmsweise weiter Staub sammeln.

Der zentrale Einstieg für Bestellung, Versand und Zahlung bleibt unser Überblick zum Lidl Online-Shop. Hier geht es bewusst nur um die Rückgabe. Wer etwas zurückschicken will, möchte keinen Rundgang durchs Sortiment, sondern eine klare Ansage.

Mit Konto: Der einfache Weg zur Rücksendung

Mit einem Lidl-Konto ist die Sache am übersichtlichsten. Öffnen Sie „Meine Bestellungen“, wählen Sie den passenden Einkauf und klicken Sie auf „Artikel zurückschicken“. Danach führt Lidl durch den Vorgang und schickt die Retourenunterlagen digital zu.

Prüfen Sie vor dem Absenden nur drei Punkte: Ist es wirklich der richtige Artikel? Geht nur ein Teil der Bestellung zurück? Und liegt alles bei, was im Karton war? Gerade bei Sets und kleinen Elektroartikeln verschwinden Adapter, Schrauben oder Kabel mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit genau dann, wenn sie gebraucht werden.

Wichtig ist auch der richtige Rücksendeweg. Nutzen Sie das Label oder den QR-Code, den Lidl für diese Bestellung bereitstellt. Ein Paket einfach an irgendeine Lidl-Adresse zu schicken, klingt kreativ. Im Lager ist es vor allem eines: schlecht zuzuordnen.

Die aktuelle Klickstrecke kann sich ändern. Deshalb verlinken wir nicht auf Screenshots, die nach dem nächsten Shop-Update aussehen wie digitale Archäologie, sondern auf Lidls offizielle Anleitung zum Rücksendevorgang.

Lidl Retoure als Gast: Rechnung statt Login

Auch ohne Kundenkonto können Sie eine Lidl Retoure starten. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach der Bestellbestätigung, Rechnung oder Zustellbestätigung. Dort lässt sich die Rücksendung beantragen; Lidl nutzt dafür die E-Mail-Adresse, mit der Sie bestellt haben.

Wenn die Nachricht nicht auffindbar ist, suchen Sie nach der Bestellnummer oder nach „Lidl“. Prüfen Sie auch den Spam-Ordner. Falls der Link nicht funktioniert, schreiben Sie dem Kundenservice direkt mit Bestellnummer, dem beim Kauf verwendeten Namen und der E-Mail-Adresse. Das ist deutlich effektiver als eine Nachricht mit „Meine Retoure geht nicht“. Der Satz ist wahr, hilft dem Support aber ungefähr so viel wie ein leerer Warenkorb.

Bei einer Gastbestellung ist der Ablauf also nicht komplizierter, nur weniger bequem. Bestelldaten heraussuchen, Rücksendung beantragen, Unterlagen abwarten. Mehr braucht es nicht.

Für eine Lidl Retoure gehören Artikel und Zubehör zusammen in das Paket. (Symbolbild)

Das ist kein Sonderfall von Lidl. Bei vielen großen Shops ist ein Konto vor allem praktisch, weil Bestellungen und Retouren an einer Stelle liegen. Worauf es bei Versand, Zahlung und Rückgabe bei unterschiedlichen Händlern ankommt, zeigt unser Vergleich von Online-Shops bei Versand und Retoure.

Paket fertig machen: fünf Minuten, die Ärger sparen

Für die Rücksendung brauchen Sie keinen perfekten Originalkarton. Ein stabiler Karton, der den Artikel schützt, reicht. Die Verkaufsverpackung sollte aber mit zurück, wenn sie zum Produkt gehört. Bei einem Mixer, einer Lampe oder einem Werkzeugkoffer ist sie oft Teil des vollständigen Artikels. Bei Kleidung ist die Sache entspannter, solange Ware und Etiketten in einem Zustand zurückgehen, der zur Prüfung passt.

Legen Sie alles auf einen Tisch, bevor der Karton zugeht: Artikel, Kabel, Netzteil, Adapter, Anleitung, Fernbedienung, Schrauben, Einlagen. Danach einmal zählen. Das ist nicht pedantisch, sondern die einfachste Methode gegen die berühmte Nachricht „Ihre Rücksendung war leider nicht vollständig“. Die will niemand lesen. Auch der Kundenservice nicht.

Bei teuren, empfindlichen oder bereits beschädigt gelieferten Artikeln lohnt ein schnelles Foto vom Zustand und vom Inhalt des Kartons. Kein Foto-Shooting, zwei oder drei Bilder reichen. Wenn beim Transport etwas schiefgeht, haben Sie damit einen klaren Nachweis. Bei normalen Kleinteilen genügt es meist, sauber zu verpacken und den Einlieferungsbeleg aufzubewahren.

Und bitte: Kleben Sie kein altes Retourenlabel über ein neues. Das passiert erstaunlich oft, weil Kartons gerne ein zweites Leben bekommen. Nachhaltig ist das. Für die Sendungsverfolgung eher weniger.

Gefällt nicht, kaputt oder Filialkauf? Erst den richtigen Fall wählen

Hier wird es oft unnötig kompliziert, obwohl die Entscheidung simpel ist. Ein online gekaufter Artikel gefällt Ihnen nicht? Starten Sie die normale Rücksendung. Die Ware kam beschädigt an oder funktioniert nicht? Melden Sie eine Reklamation. Haben Sie in einer Filiale gekauft? Dann gelten die Regeln der Filiale und des konkreten Kaufs, nicht automatisch die Online-Retoure.

Ihr Fall Was Sie tun Was Sie bereithalten Online gekauft, gefällt nicht Rücksendung über Bestellung oder E-Mail beantragen Bestellnummer, Artikel, Rücksendeunterlagen Online gekauft, defekt oder beschädigt Reklamation beim Kundenservice melden Fotos, kurze Fehlerbeschreibung, Bestellnummer In der Filiale gekauft Kassenbon und Filialregel prüfen Kassenbon, unbeschädigte Ware

Bei einem Defekt sollten Sie nicht blind den normalen Retourenknopf drücken. Machen Sie Fotos von Ware und Verpackung, beschreiben Sie den Fehler knapp und melden Sie den Vorgang als Reklamation. „Gerät startet, schaltet nach drei Sekunden ab, an zwei Steckdosen getestet“ bringt Sie weiter als „funktioniert nicht“. Weniger Frust, mehr Information.

Bei einem Filialkauf gibt es für bloßes Nichtgefallen nicht automatisch das 14-tägige Widerrufsrecht aus dem Onlinehandel. Das ist kein Lidl-Spezialfall, sondern die übliche Unterscheidung zwischen Kauf im Laden und Fernabsatz. Kassenbon und Zustand der Ware entscheiden dann wesentlich stärker.

Für Online-Bestellungen gilt dagegen das gesetzliche Widerrufsrecht. Lidl nennt dafür 14 Tage ab Erhalt der letzten Ware. Zusätzlich gewährt der Händler laut seinen Onlineshop-AGB ein freiwilliges Rücksenderecht von weiteren 16 Tagen. Das ergibt meist 30 Tage nach Erhalt. Bei einzelnen Artikeln können längere Fristen gelten; die Artikelseite ist dann maßgeblich.

Fristen und Zustand der Ware: Der kurze, wichtige Teil

Sie müssen keinen Grund nennen, wenn Sie einen Onlinekauf innerhalb der Widerrufsfrist zurückgeben wollen. Bei Lidl sind das 14 Tage ab Erhalt der letzten Ware. Der Händler erklärt die Details in seiner Widerrufsbelehrung für den Onlineshop.

Danach greift bei Lidl in vielen Fällen noch das freiwillige Rückgaberecht bis insgesamt 30 Tage nach Erhalt. Für diese zusätzlichen 16 Tage verlangt Lidl, dass die Ware nur so geprüft wurde, wie Sie es auch im Laden tun würden, und vollständig sowie ohne Beschädigung zurückkommt. Das ist der Moment, in dem „nur einmal am Wochenende benutzt“ keine gute Retourenstrategie mehr ist.

Praktisch heißt das: Verpacken Sie sorgfältig, legen Sie Zubehör bei und schicken Sie nicht erst am letzten Abend los. Wenn Sie unsicher sind, starten Sie den Vorgang früh. Das verschafft Ihnen Luft und dem Paket keinen dramatischen Auftritt auf den letzten Metern.

Was nach der Abgabe passiert

Nach einem wirksamen Widerruf muss Lidl die erhaltenen Zahlungen binnen 14 Tagen zurückzahlen. Der Händler darf jedoch warten, bis die Ware angekommen ist oder Sie den Versand nachweisen. Genau deshalb ist der Einlieferungsbeleg kein Papiermüll, sondern Ihre Absicherung.

Die Erstattung erfolgt normalerweise über dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der Bestellung genutzt haben. Bei einer Rückgabe über den vorgesehenen Weg trägt Lidl laut Widerrufsbelehrung die Rücksendekosten. Falls die Gutschrift ausbleibt, melden Sie sich mit Bestellnummer, Datum der Rücksendung und Sendungsnachweis beim Kundenservice. Kurz, sachlich, vollständig. Die Person im Support kann den Prozess beschleunigen, aber keine Gedanken lesen.

Bei Teilretouren kann der Betrag auf den ersten Blick kleiner wirken als erwartet, etwa wenn Gutscheine, Rabatte oder mehrere Artikel in einer Bestellung zusammenhängen. Prüfen Sie deshalb zuerst die Bestellübersicht. Häufig steckt kein Fehler dahinter, sondern eine Rechnung, die mehr als eine Position enthält. Ein klassischer Online-Shop-Moment: mathematisch korrekt, gefühlt trotzdem frech.

Drei Fehler, die Sie sich sparen können

Altes Label verwenden: Jede Rücksendung gehört zu einer konkreten Bestellung. Das falsche Label macht die Zuordnung unnötig zäh.

Jede Rücksendung gehört zu einer konkreten Bestellung. Das falsche Label macht die Zuordnung unnötig zäh. Zubehör vergessen: Legen Sie vor dem Schließen des Kartons alles nebeneinander. Zwei Minuten Kontrolle sind günstiger als eine fehlende Fernbedienung.

Legen Sie vor dem Schließen des Kartons alles nebeneinander. Zwei Minuten Kontrolle sind günstiger als eine fehlende Fernbedienung. Beleg wegwerfen: Bewahren Sie ihn auf, bis die Erstattung sichtbar ist. Danach dürfen Sie ihn mit gutem Gewissen vergessen.

Bei anderen Handelsplattformen kommen noch unterschiedliche Verkäufer hinzu. Unser Ratgeber zum Kaufland-Online-Shop zeigt, warum man bei Marktplatzartikeln immer erst prüfen sollte, wer überhaupt Vertragspartner ist. Bei Lidl-Onlinebestellungen ist der Rücksendeweg dagegen erfreulich klar, solange Sie den Prozess über die Bestellung starten.

Häufige Fragen zur Lidl Retoure

Kann ich eine Lidl Retoure kostenlos zurückschicken?

Für den vorgesehenen Rücksendeweg im Lidl-Onlineshop trägt Lidl laut Widerrufsbelehrung die Rücksendekosten. Beantragen Sie die Rücksendung deshalb immer über die Bestellung oder über die E-Mail zur Gastbestellung. So erhalten Sie die passenden Unterlagen. Ein selbst frankiertes Paket ist selten schneller und kann unnötige Fragen auslösen.

Wie lange habe ich Zeit?

Das gesetzliche Widerrufsrecht beträgt bei Onlinekäufen 14 Tage ab Erhalt der letzten Ware. Lidl gibt anschließend in vielen Fällen weitere 16 Tage als freiwilliges Rücksenderecht. Insgesamt sind damit meist 30 Tage nach Erhalt möglich. Für ausgewählte Artikel nennt Lidl längere Fristen direkt auf der jeweiligen Artikelseite. Wenn die Frist knapp wird, starten Sie den Vorgang sofort und heben Sie die Bestätigung auf.

Kann ich Online-Ware in der Lidl-Filiale zurückgeben?

Verlassen Sie sich darauf nicht ohne Prüfung. Der sichere Weg für eine Onlineshop-Bestellung ist der Rücksendeprozess aus der Bestellung. Ein Filialkauf und ein Onlinekauf sind unterschiedliche Vorgänge, auch wenn auf beiden Kassenbons dieselbe Marke steht. Für eine konkrete Ausnahme fragen Sie vorab beim Lidl-Kundenservice nach. Mit einem Paket an der Kasse auf Kulanz zu hoffen, ist keine Strategie.

Was mache ich, wenn der Artikel beschädigt ankommt?

Fotografieren Sie Karton, Verpackung und Schaden, bevor Sie alles entsorgen oder weiter nutzen. Melden Sie den Fall als Reklamation und schicken Sie eine kurze, konkrete Fehlerbeschreibung mit. Bei einer normalen Retoure geht es um „gefällt nicht“ oder „brauche ich nicht“. Bei einem Defekt soll Lidl den Fall als Mangel erkennen können. Das spart Rückfragen und verhindert, dass Sie den falschen Rücksendeweg wählen.

Wann kommt die Rückerstattung?

Lidl kann die Rückzahlung bis zum Eingang der Ware oder bis zu Ihrem Versandnachweis abwarten. Kontrollieren Sie zuerst Tracking und Bestellübersicht. Ist die Sendung zugestellt und es passiert trotzdem nichts, schreiben Sie dem Kundenservice mit Bestellnummer und Einlieferungsbeleg. Die Nachricht darf kurz sein. Sie müssen nicht den gesamten Weg des Pakets literarisch aufarbeiten.

Der Link zum Retourenlabel fehlt – was nun?

Bei Konto-Bestellungen öffnen Sie den Auftrag noch einmal in „Meine Bestellungen“ und starten den Vorgang dort neu. Bei einer Gastbestellung prüfen Sie Rechnung, Zustellbestätigung und Spam-Ordner. Kommt trotzdem nichts an, kontaktieren Sie Lidl mit Bestellnummer und der beim Kauf verwendeten E-Mail-Adresse. Geben Sie auch an, welcher Artikel zurückgehen soll. Damit kann der Kundenservice den Vorgang direkt finden, statt erst drei Rückfragen zu stellen.

Schicken Sie die Ware in dieser Situation nicht ohne die vorgesehenen Unterlagen los. Das Paket kann zwar irgendwann ankommen. Ob es dann schnell Ihrer Bestellung zugeordnet wird, ist eine andere Frage. Und genau diese Frage wollen Sie sich bei einer Retoure sparen.

Der Punkt ist: Nicht zerdenken, sondern starten

Für die normale Lidl Retoure reicht eine klare Reihenfolge: Bestellung öffnen, Rücksendung beantragen, Paket abgeben, Beleg aufheben. Als Gast nutzen Sie Rechnung oder Zustellbestätigung. Bei Defekt oder Schaden melden Sie eine Reklamation mit Fotos. Und bei einem Filialkauf schauen Sie auf Kassenbon und Filialregel.

Das ist alles. Der Onlinehandel kann beim Checkout kompliziert genug sein. Die Rückgabe muss es nicht sein.