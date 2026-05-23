Aldi Onlineshop geschlossen: Was jetzt bei Retoure, Garantie und Alternativen gilt

Der Aldi Onlineshop ist geschlossen, aber die Suchanfragen laufen weiter. Wer nach Bestellung, Retoure, Garantie oder Alternativen sucht, landet inzwischen nicht mehr in einem normalen Checkout, sondern auf einer Abwicklungsseite. Genau deshalb lohnt der nüchterne Blick: Was gilt noch, was ist vorbei und wo kaufen Aldi-Kundinnen und -Kunden jetzt überhaupt online?

301.000 monatliche Suchanfragen für „aldi onlineshop“. Das ist die Art Zahl, bei der man als E-Commerce-Mensch kurz die Kaffeetasse abstellt. Nicht, weil Aldi gerade ein besonders aggressives Online-Wachstum hinlegt. Sondern weil der Suchmarkt noch immer nach einem Shop sucht, den es in seiner alten Form nicht mehr gibt.

Auf der offiziellen Seite des Aldi Onlineshops steht inzwischen unmissverständlich: Der Shop wurde zum 30.09.2025 geschlossen. Aldi Nord und Aldi Süd verweisen stattdessen auf ihre Filialen. Wer noch alte Bestellungen, Retouren oder Gewährleistungsfälle hat, wird aber nicht einfach im digitalen Gang stehen gelassen. Es gibt weiterhin Informationen zu Gewährleistung, Retoure und Kundenservice.

Das klingt nach einer Formalie. Ist es aber nicht. Denn der Aldi Onlineshop war kein kleiner Nebenkanal, sondern ein gemeinsames Non-Food-Projekt von Aldi Nord und Aldi Süd. Dort wurden unter anderem Haushaltsgeräte, Möbel, Fahrräder, Elektronik, Gartenartikel und Aktionsware verkauft. Also genau die Produkte, bei denen Kundinnen und Kunden nach dem Kauf später gern noch eine Frage haben: Wo ist meine Rechnung? Wie läuft die Retoure? Wer repariert das Gerät? Und kann ich den Artikel einfach in der Filiale zurückgeben?

Klartext: Wer heute „Aldi Online Shop“ googelt, braucht keinen hübschen Rundgang durch ein Sortiment mehr. Er braucht eine aktuelle Gebrauchsanweisung für den Nachlauf eines geschlossenen Shops.

Aldi Onlineshop geschlossen: Was ist passiert?

Der gemeinsame Aldi Onlineshop von Aldi Nord und Aldi Süd wurde offiziell zum 30.09.2025 eingestellt. Die Startseite verweist seitdem nicht mehr auf Kategorien, Deals oder Produktdetailseiten, sondern auf die Schließung und auf die stationären Angebote der beiden Aldi-Gruppen. Die Botschaft ist schlicht: Online-Versand von Non-Food-Artikeln über diesen Shop ist vorbei, die Filialen bleiben der zentrale Vertriebskanal.

Der Schritt kam nicht aus dem Nichts. Branchenberichte hatten bereits vor der endgültigen Abschaltung beschrieben, dass Aldi das gemeinsame Onlineangebot nach nur wenigen Jahren wieder einstellt. Die WirtschaftsWoche berichtete unter anderem über die strategische Rückkehr zum Kerngeschäft. Auch Golem ordnete die Schließung als Rückzug aus dem Non-Food-Versand ein, nicht aber als kompletten Abschied von digitalen Angeboten.

Genau diese Unterscheidung ist wichtig. Aldi ist online nicht verschwunden. Aldi Nord und Aldi Süd betreiben weiter ihre Websites, Apps, Angebotsseiten und verschiedene digitale Dienste. Was verschwunden ist, ist der gemeinsame Versandshop für online bestellbare Non-Food-Produkte. Der Unterschied klingt klein, ist für Kundinnen und Kunden aber ziemlich groß. Im einen Fall blättern Sie Angebote und fahren danach in die Filiale. Im anderen Fall klicken Sie auf „In den Warenkorb“ und warten auf DHL oder eine Spedition. Letzteres ist beim Aldi Onlineshop Geschichte.

Für Aldi ist das ein bemerkenswerter Rückzug. Während andere Händler versuchen, jeden Filialkontakt in einen Omnichannel-Prozess zu verwandeln, kappt Aldi genau den Kanal, der dafür prädestiniert gewesen wäre. Das passt zu einem breiteren Trend im Lebensmittelhandel: Online-Lebensmittel und digitale Aktionsware sehen auf Strategie-Folien glänzend aus, sind operativ aber teuer, kompliziert und margenschwach. Wir haben diese Reibung bereits im Artikel zu fragmentierten Online-Einkäufen im Lebensmittelhandel beschrieben. Aldi liefert jetzt ein sehr praktisches Beispiel dazu.

Was Sie im Aldi Onlineshop heute noch finden

Wer die Domain aufruft, findet keine normale Shop-Navigation mehr. Die Seite erfüllt jetzt vor allem drei Aufgaben: Sie bestätigt die Schließung, verweist auf Aldi Nord und Aldi Süd und beantwortet Fragen zu Gewährleistung oder Garantie. Das ist weniger glamourös als ein Sale-Banner, aber deutlich nützlicher für alle, die noch einen offenen Fall haben.

Die wichtigste Aussage: Gewährleistungsansprüche bleiben nach Angaben von Aldi gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bestehen. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware. Wenn ein Hersteller zusätzlich eine Garantie gewährt, soll diese über die jeweiligen Herstellerinformationen beziehungsweise über die Garantieunterlagen abgewickelt werden. Für bestimmte Fälle verweist Aldi außerdem auf das Garantieportal von Aldi Süd.

Das ist für Käuferinnen und Käufer entscheidend. Die Schließung des Shops beendet nicht automatisch Rechte aus alten Käufen. Wer vor der Abschaltung einen Artikel bestellt hat, kann sich also weiterhin auf Gewährleistung und vereinbarte Garantien berufen. Der Checkout ist weg, aber der Kaufvertrag löst sich nicht in Luft auf. Schön wär’s aus Händlersicht vielleicht. Funktioniert aber nicht.

Parallel bleiben Aldi Nord und Aldi Süd online erreichbar. Dort finden sich aktuelle Prospekte, Aktionsartikel, Rezepte, Filialsuche und Serviceinformationen. Das ersetzt keinen Versandshop, erfüllt aber die Rolle, die Aldi offenbar strategisch wieder stärker gewichtet: online informieren, offline kaufen. Der gute alte ROPO-Effekt also, nur mit Discounter-Preisschild. Passend dazu haben wir separat analysiert, warum der ROPO-Effekt im Handel weiterhin nicht tot ist.

Aldi Onlineshop Retoure: Was gilt nach der Schließung?

Die Retoure ist der heikle Teil. Nicht, weil Aldi keine Informationen mehr bereitstellt, sondern weil hier alte Shop-Regeln, gesetzliches Widerrufsrecht und freiwillige Aldi-Garantie sauber auseinandergehalten werden müssen. Wer einfach „zur Filiale bringen“ denkt, liegt beim ehemaligen Aldi Onlineshop daneben.

Auf der offiziellen Retourenseite des Aldi Onlineshops steht klar: Eine Rückgabe in einer Aldi Nord oder Aldi Süd Filiale ist nicht möglich. Retouren müssen über den vorgesehenen Onlineprozess angemeldet werden. Mit Kundenkonto läuft das über „Mein Konto“ und die Bestellhistorie. Wer als Gast bestellt hat, kann die Retoure über die Gastretoure mit E-Mail-Adresse, Bestellnummer und Postleitzahl beauftragen.

Bei Paketware wird anschließend ein Retourenlabel per Mail bereitgestellt. Das kann laut Aldi einige Tage dauern. Bei Speditionsware meldet sich die Spedition, um einen Abholtermin abzustimmen. Speditionsware muss transportsicher verpackt am Lieferort bereitstehen. Wenn die Lieferung „frei Bordsteinkante“ erfolgte, bedeutet das in der Praxis: Die Rückgabe startet ebenfalls an der Bordsteinkante. Unromantisch, aber logistisches Deutsch war noch nie ein Wellness-Angebot.

Aldi nennt für die freiwillige Aldi-Garantie eine Rückgabemöglichkeit innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung, sofern die Ware nur so geprüft wurde, wie es im Geschäft üblich wäre. Daneben besteht das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen. Bei Gewährleistung geht es wiederum nicht um „gefällt mir nicht“, sondern um Mängel. Drei verschiedene Ebenen, drei verschiedene Denkschubladen:

Widerruf: gesetzlich, grundsätzlich 14 Tage nach Erhalt der Ware.

gesetzlich, grundsätzlich 14 Tage nach Erhalt der Ware. Aldi-Garantie für Retoure: freiwillige Rückgabemöglichkeit innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung, unter Bedingungen.

freiwillige Rückgabemöglichkeit innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung, unter Bedingungen. Gewährleistung: gesetzliche Mängelrechte, laut Aldi zwei Jahre ab Erhalt der Ware.

Die Rücksendung ist laut Aldi kostenlos, sofern die Retourenbedingungen erfüllt sind. Die Versandkostenpauschale wird erstattet, wenn die gesamte Bestellung zurückgesendet oder storniert wird. Bei Sperrgut oder Speditionsware gelten zusätzliche Besonderheiten. Genau deshalb ist der offizielle Retourenprozess wichtig: Ein Paket einfach an irgendeine Adresse zu schicken, ist die E-Commerce-Version von „wird schon passen“. Meist passt es nicht.

Retouren und Garantiefragen bleiben nach der Schließung des Aldi Onlineshops der wichtigste Servicefall (Symbolbild)

Versandkosten, Zahlungsarten und Bestellung: Was früher galt

Auch wenn der Aldi Onlineshop geschlossen ist, bleiben die alten Konditionen für die Einordnung relevant. Sie erklären, warum viele Suchanfragen noch immer auf Versandkosten, Zahlungsarten oder Lieferzeiten zielen. In den AGB des Shops wurde der Kaufvertrag mit der ALDI E-Commerce GmbH & Co. KG geschlossen. Der Versand erfolgte je nach Artikel per Paketdienst, Sperrgut oder Spedition.

Die frühere Versandlogik war typisch für Non-Food-Versand: eine Versandkostenpauschale plus mögliche Zuschläge für größere oder schwerere Artikel. Auf der inzwischen weiterleitenden Versandkosten-Seite wurden unter anderem Paketversand, Sperrgut und Speditionsware unterschieden. Für Kundinnen und Kunden war das grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht immer bequem. Ein Gartenmöbel-Set ist eben kein Paar Socken. Es kostet mehr, nimmt Platz weg und braucht manchmal eine Terminabstimmung.

Bei den Zahlungsarten waren laut AGB des Aldi Onlineshops unter anderem Kreditkarte, PayPal, Apple Pay und mehrere Klarna-Optionen vorgesehen. Dazu gehörten Rechnung, Ratenkauf, Lastschrift, Sofortüberweisung und Pay in 3. Das war solide, aber auch ein Hinweis darauf, wie komplex der Shop im Hintergrund war. Wer Rechnungskauf, Ratenzahlung, Spedition, Gastbestellung, Retourenlabel und Garantieabwicklung zusammenbringt, betreibt keinen kleinen Prospekt mit Warenkorb. Das ist ein ausgewachsener E-Commerce-Apparat.

Und genau dort liegt vermutlich ein Teil des Problems. Discounter leben von Einfachheit, Volumen und gnadenloser Kostendisziplin. E-Commerce für sperrige Aktionsware lebt von Produktdaten, Retourenmanagement, Lieferdienststeuerung, Supportfällen und Ausnahmen. Viele Ausnahmen. Der Checkout mag für Kundinnen und Kunden sauber aussehen. Dahinter arbeitet ein Betrieb, der schnell teuer wird, wenn die Bestellmengen nicht hoch genug sind oder die Retouren zu viel Marge fressen.

Andere Händler haben diese Maschine über Jahre aufgebaut. MediaMarkt und Saturn verbinden Onlinebestellung, Filialbestand und Marktabholung. Ikea arbeitet mit Planungsservices, Paketversand und Spedition. Otto ist vom Katalogversender zum Marktplatz und Plattformhändler geworden. Aldi kam aus einer anderen Richtung: extrem effizienter stationärer Handel, begrenzte Aktionsware, klare Woche-für-Woche-Logik. Online-Versand passt dazu nicht automatisch. Das sieht man auch am Vergleich mit unserem MediaMarkt-Click-&-Collect-Guide, wo die Filialinfrastruktur Teil des Services ist.

Warum Aldi den Onlineshop eingestellt hat

Aldi selbst formuliert die Schließung auf der Startseite knapp. Aus Branchensicht ist die Erklärung aber plausibel: Der gemeinsame Onlineshop war ein aufwendiges Zusatzgeschäft abseits des eigentlichen Aldi-Kerns. Laut Medienberichten wollte sich Aldi wieder stärker auf den stationären Lebensmittelhandel konzentrieren. Dort liegen Marke, Frequenz, Prozesse und Marge besser unter Kontrolle.

Das ist nicht automatisch ein Rückschritt. Es ist eher ein Eingeständnis, dass nicht jeder Händler jeden Kanal bedienen muss. E-Commerce klingt strategisch fast immer richtig. Praktisch ist er aber nur dann richtig, wenn Sortiment, Logistik, Kundenerwartung und Kostenstruktur zusammenpassen. Bei Aldi war der Onlineshop vor allem für Non-Food-Aktionsware gedacht. Diese Waren sind attraktiv, aber sperrig im Betrieb: Fahrräder, Möbel, Technik, Haushaltsgeräte, Gartenprodukte. Alles Dinge, die Menschen gern günstig kaufen, aber auch gern reklamieren, zurückschicken oder mit Liefertermin geliefert bekommen.

Für den deutschen Onlinehandel ist das ein kleines Lehrstück. Sichtbarkeit allein reicht nicht. Aldi hatte Marke, Reichweite und Suchvolumen. Trotzdem wurde der Shop eingestellt. Wenn ein Händler mit dieser Bekanntheit den Kanal kappt, sollte der Mittelstand kurz aufhören, „wir brauchen auch schnell einen Shop“ zu sagen, und anfangen zu rechnen. Wir haben diese Marktrealität bereits in der Analyse zu deutschen Onlineshops im Wettbewerb mit Marktplätzen eingeordnet.

Der andere Punkt: Aldi muss online nicht verschwinden, um digital zu bleiben. Prospekte, Apps, Filialsuche, Angebotskommunikation, Aldi Talk, Aldi Reisen und andere Dienste erfüllen weiterhin digitale Rollen. Nur der direkte Non-Food-Versandshop ist weg. Aus Kundensicht fühlt sich das wie weniger Komfort an. Aus Handelssicht kann es schlicht vernünftiger sein. E-Commerce ist kein Ehrenabzeichen. Es ist ein Kostenblock mit Warenkorb.

Welche Alternativen es zum Aldi Onlineshop gibt

Die naheliegende Alternative sind die Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd. Dort gibt es weiterhin Aktionsware und Non-Food-Angebote, allerdings nach Verfügbarkeit und oft nur zeitlich begrenzt. Aldi Nord weist online ausdrücklich darauf hin, dass Aktionsartikel nur in begrenzter Anzahl verfügbar sind und schon früh ausverkauft sein können. Das ist der klassische Aldi-Deal: guter Preis, aber keine Garantie, dass das Produkt am Nachmittag noch im Markt steht.

Wer früher im Aldi Onlineshop vor allem wegen bestimmter Produktgruppen gekauft hat, sollte die Alternative nach Kategorie wählen:

Gesucht Naheliegende Alternative Worauf achten? Haushaltsgeräte und Technik MediaMarkt, Saturn, Otto, Amazon Lieferzeit, Garantie, Rückgabe und Preisvergleich prüfen Möbel und Garten Ikea, Lidl, Otto, Baumärkte Speditionskosten, Rückgabe und Montageoptionen vergleichen Aktionsware mit Discounterpreis Aldi-Filiale, Lidl Onlineshop, Kaufland Verfügbarkeit und ähnliche Eigenmarken beachten Lebensmittelangebote Aldi Nord/Süd Filiale, Rewe online je nach Region Online-Lebensmittel sind regional und preislich sehr unterschiedlich Reisen, Mobilfunk, Fotos Aldi Reisen, Aldi Talk, Aldi Foto Diese Dienste sind nicht automatisch vom Shop-Aus betroffen

Besonders Lidl ist als Vergleich interessant. Lidl betreibt weiterhin einen starken Onlineshop mit Generalisten-Sortiment. Kaufland ist wiederum Marktplatz. Otto ist Plattform und Händler zugleich. Ikea ist im Möbelbereich stark, aber mit eigener Lieferlogik. Wer also „Aldi Onlineshop Ersatz“ sucht, bekommt keine perfekte Kopie. Er bekommt je nach Produktkategorie eine andere beste Antwort.

Genau deshalb sollte man nicht nur nach dem niedrigsten Preis suchen. Bei sperrigen Produkten zählt der gesamte Kaufprozess: Was kostet die Lieferung? Wird bis zur Bordsteinkante oder bis in die Wohnung geliefert? Wie läuft die Retoure? Gibt es einen Kundenservice, der erreichbar ist? Und wird die Rücksendung am Ende teurer als die angebliche Ersparnis? Online-Shopping ist erst dann günstig, wenn der Problemfall mitgerechnet wurde.

Aldi Onlineshop Erfahrungen: Was Nutzerinnen und Nutzer wissen wollten

Die Suchdaten zeigen ein interessantes Muster. Das Hauptkeyword „aldi onlineshop“ ist riesig. Die Nebenkeywords zu Retoure, Versandkosten oder Erfahrungen sind deutlich kleiner, aber sehr praktisch. Das ist typisch: Viele Menschen suchen erst allgemein nach dem Shop. Wenn etwas schiefgeht oder unklar ist, wird die Suche spezifischer.

Bewertungsportale und Erfahrungsseiten zeigten beim früheren Aldi Onlineshop vor allem wiederkehrende Reibungspunkte: Lieferzeiten, Servicekontakt, Retouren und Speditionsabwicklung. Das überrascht kaum. Bei einem Shop, der viele Non-Food-Artikel mit unterschiedlicher Größe verkauft, sind genau das die Stellen, an denen Prozesse knirschen. Der Produktpreis kann noch so attraktiv sein; wenn die Spedition nicht klingelt, gewinnt am Ende niemand.

Das heißt nicht, dass jeder Kauf problematisch war. Es heißt nur: Die Kundenerwartung an Aldi ist brutal hoch. Aldi steht für schnell, günstig, unkompliziert. Ein Onlineshop mit Lieferfenstern, Retourenformularen, Speditionsware und Hersteller-Garantie fühlt sich dagegen zwangsläufig komplizierter an. Die Marke verspricht Einfachheit. Der Kanal liefert Bedingungen. Da entsteht Reibung.

Für alte Kundinnen und Kunden ist heute wichtig: Erfahrungen aus der aktiven Shop-Zeit helfen nur begrenzt weiter. Entscheidend sind jetzt die offiziellen Serviceinformationen. Wer eine Retoure, Garantie oder Gewährleistung klären muss, sollte nicht in Foren nach alten Tipps suchen, sondern mit Bestellnummer, E-Mail-Adresse und Garantiekarte arbeiten. Langweilig? Ja. Effektiver? Auch ja.

Checkliste: Was Sie bei alten Aldi-Onlineshop-Bestellungen tun sollten

Wenn Sie noch eine Bestellung aus dem ehemaligen Aldi Onlineshop haben, hilft eine einfache Reihenfolge. Erst die Unterlagen sortieren, dann den richtigen Prozess wählen. Nicht umgekehrt.

Bestellbestätigung suchen: Relevant sind Bestellnummer, E-Mail-Adresse, Rechnungsdatum und Lieferdatum. Problem einordnen: Geht es um Widerruf, freiwillige Retoure, Garantie oder Gewährleistung? Retourenprozess nutzen: Bei Rücksendung über Kundenkonto oder Gastretoure starten, nicht in der Filiale abgeben. Garantiekarte prüfen: Bei Hersteller-Garantie kann der Hersteller oder ein Servicepartner zuständig sein. Kundenservice kontaktieren: Wenn der Fall nicht eindeutig ist, Kontaktformular des ehemaligen Aldi Onlineshops nutzen. Fristen beachten: 14 Tage Widerruf, 30 Tage freiwillige Aldi-Garantie, zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung ab Erhalt der Ware.

Der wichtigste Punkt ist die Filialfrage. Viele Menschen werden intuitiv mit einem Aldi-Produkt in die nächste Filiale gehen wollen. Beim ehemaligen Aldi Onlineshop ist das für Retouren laut Aldi nicht vorgesehen. Die Filiale ist nicht automatisch die Reparaturannahme für alte Onlinebestellungen. Das mag unpraktisch sein, ist aber für die Abwicklung entscheidend.

Bei Speditionsware kommt noch etwas hinzu: Dokumentation. Fotos vom Zustand der Ware, Verpackung, Lieferbeleg und Kommunikation mit der Spedition können im Streitfall helfen. Niemand möchte wegen eines zurückgeschickten Gartenhauses E-Mail-Archäologie betreiben. Trotzdem ist genau das oft der Unterschied zwischen schneller Erstattung und langem Support-Pingpong.

Was der Aldi Onlineshop über den deutschen E-Commerce verrät

Der Fall Aldi zeigt, dass selbst starke Marken nicht automatisch erfolgreiche Onlineshops bauen. Reichweite ist wichtig, aber sie ersetzt keine passende Logistik. Vertrauen hilft, aber es löst keine Sperrgutretoure. Suchvolumen bringt Traffic, aber Traffic bezahlt keine Speditionskosten.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Lehre simpel: Bei großen Namen trotzdem Konditionen prüfen. Nicht jeder Händler ist in jedem Kanal gleich stark. Aldi bleibt im stationären Handel eine Macht. Der ehemalige Onlineshop war dagegen ein Versuch, der nicht dauerhaft fortgeführt wurde. Das ist keine Schande. Es ist Handel.

Für andere Händler ist die Lehre unangenehmer. Wer online verkauft, muss den ganzen Prozess beherrschen: Produktdaten, Checkout, Payment, Versand, Retoure, Support, Garantie, Erwartungsmanagement. Ein Warenkorb ist schnell gebaut. Ein profitabler Shop nicht. Genau deshalb werden Marktplätze, Plattformen und Omnichannel-Modelle weiter Druck machen. Der Aldi Onlineshop ist weg, aber die Fragen dahinter bleiben.

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Unterm Strich: Der Aldi Onlineshop ist weg, die Servicefragen bleiben

Der Aldi Onlineshop ist geschlossen. Wer heute danach sucht, findet keinen normalen Versandshop mehr, sondern eine Abwicklungsseite für offene Fragen. Das ist für Schnäppchenjäger enttäuschend, für bestehende Kundinnen und Kunden aber immerhin klar: Gewährleistung, Garantieinformationen und Retourenhinweise sind weiterhin erreichbar.

Die beste praktische Antwort lautet: Für neue Käufe auf Aldi Nord, Aldi Süd und die Filialangebote ausweichen. Für alte Onlinebestellungen die offiziellen Prozesse des ehemaligen Aldi Onlineshops nutzen. Für Ersatzangebote je nach Produktkategorie vergleichen, nicht reflexhaft irgendeinen Marktplatz anklicken. Gerade bei Möbeln, Technik oder Gartenartikeln entscheidet nicht nur der Preis, sondern auch der Ärger im Problemfall.

Unterm Strich ist der Aldi Onlineshop ein gutes Beispiel dafür, dass E-Commerce nicht automatisch zum Discounter-Modell passt. Aldi kann Filiale. Aldi kann Aktionsware. Aldi kann Preis. Der Versandshop konnte offenbar nicht genug davon in einen dauerhaft tragfähigen Onlinebetrieb übersetzen. Der Markt vergisst solche Experimente schneller als Google. Deshalb suchen noch immer Hunderttausende nach einem Shop, der bereits geschlossen ist.

FAQ zum Aldi Onlineshop

Gibt es den Aldi Onlineshop noch?

Nein. Der Aldi Onlineshop wurde laut offizieller Website zum 30.09.2025 geschlossen. Die Domain informiert heute vor allem über die Schließung, Gewährleistung und Servicefälle.

Kann ich bei Aldi noch online bestellen?

Nicht mehr über den ehemaligen gemeinsamen Aldi Onlineshop für Non-Food-Artikel. Aldi Nord und Aldi Süd betreiben weiterhin Websites, Apps und digitale Angebote, verweisen für klassische Aktionsware aber vor allem auf die Filialen.

Kann ich eine Aldi-Onlineshop-Bestellung in der Filiale zurückgeben?

Nein. Laut offizieller Retourenseite ist die Rückgabe in einer Aldi Nord oder Aldi Süd Filiale nicht möglich. Die Retoure muss über Kundenkonto oder Gastretoure angemeldet werden.

Wie lange gilt die Gewährleistung nach der Schließung?

Aldi nennt auf der Schließungsseite die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Erhalt der Ware. Hersteller-Garantien können zusätzlich gelten und richten sich nach den jeweiligen Garantieunterlagen.

Was passiert mit alten Retouren?

Retouren laufen über den offiziellen Retourenprozess des ehemaligen Aldi Onlineshops. Bei Paketware wird ein Retourenlabel per E-Mail bereitgestellt, bei Speditionsware wird ein Abholtermin abgestimmt.

Warum wurde der Aldi Onlineshop geschlossen?

Aldi selbst verweist auf die Schließung und die Filialangebote. Medienberichte ordnen den Schritt als strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft und den stationären Handel ein.

Welche Alternativen gibt es zum Aldi Onlineshop?

Das hängt vom Produkt ab. Für Aktionsware bleiben die Aldi-Filialen naheliegend. Für Technik, Möbel, Garten oder Haushalt können je nach Bedarf Lidl, Otto, Ikea, MediaMarkt, Saturn, Kaufland oder spezialisierte Händler sinnvoller sein.