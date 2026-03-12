EuroShop 2026: Die wichtigsten Checkout-Trends für den Handel der Zukunft

904.300 Kassensysteme stehen aktuell in deutschen Geschäften. Das sind fast 27.000 weniger als noch 2024 – und der Trend zeigt weiter nach unten. Die EuroShop 2026 in Düsseldorf hat Ende Februar gezeigt, wohin die Reise geht: weg vom klassischen Kassentresen, hin zu vernetzten Plattformen, die KI, Self-Scanning und mobile Bezahlsysteme unter einen Hut bringen. Wir bei digital-magazin.de haben uns die wichtigsten Ergebnisse angeschaut.

81.000 Fachbesuchende aus 141 Ländern, 1.840 Ausstellende aus 61 Nationen. Die Zahlen der EuroShop 2026 klingen solide – stabil auf dem Niveau von 2023. Aber wer nur die Besucherzahlen betrachtet, verpasst die eigentliche Geschichte. Denn hinter den Kulissen findet gerade ein Umbruch statt, der den stationären Handel in den nächsten Jahren stärker verändern wird als alles, was wir seit der Einführung des Barcodes erlebt haben.

Der Punkt ist: Der Checkout – also der Moment, in dem Kundschaft tatsächlich bezahlt – war jahrzehntelang eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Scanner, Kasse, Bon, fertig. Diese Zeiten sind vorbei. Die neue EHI-Studie „Checkout-Trends 2026″ zeichnet ein Bild, das selbst Branchenkenner überrascht.

EHI-Studie Checkout-Trends 2026: Die Zahlen sprechen Klartext

Bevor wir über die schicken Technologien reden, hier die nüchterne Realität. Das EHI Retail Institute hat 50 Handelsunternehmen befragt, die zusammen 72.000 Filialen im deutschsprachigen Raum betreiben und einen Nettoumsatz von 249,2 Milliarden Euro erwirtschaften. Kein kleines Panel also.

Die Ergebnisse haben es in sich:

Kennzahl 2024 2026 Veränderung Kassensysteme im Einsatz 931.000 904.300 −2,9 % Betriebe mit Kassen 498.200 473.700 −4,9 % Alter der Kassenhardware (Ø) 5,5 Jahre 5,9 Jahre +0,4 Jahre Alter der Kassensoftware (Ø) 6,4 Jahre 6,9 Jahre +0,5 Jahre KI als Top-Priorität 33 % 60 % +27 PP

Weniger Kassen, ältere Hardware, aber fast doppelt so viel Interesse an KI wie noch vor zwei Jahren. Das ist schlicht und einfach ein Paradigmenwechsel. Die Branche spart an der alten Infrastruktur und will gleichzeitig in neue Technologie investieren. Ein Spagat, der nicht bei allen klappen wird.

Was Studienautor Cetin Acar dazu sagt: „Der Checkout entwickelt sich zu einer intelligenten, vernetzten Plattform, die Effizienz, Flexibilität und Innovationskraft vereint.“ Klingt nach einer Pressemitteilung – aber die Zahlen geben ihm recht.

KI am Checkout: Vom Hype zur Pflicht

60 Prozent der befragten Handelsunternehmen sehen in der Integration von KI am Checkout den größten Handlungsbedarf. 2024 waren es noch 33 Prozent. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Priorität also fast verdoppelt. Was ist passiert?

Mal ehrlich: Die meisten Kassensysteme im deutschen Einzelhandel arbeiten heute noch mit Software, die fast sieben Jahre alt ist. Sieben Jahre! In der Tech-Welt ist das eine Ewigkeit. Während sich die Kundschaft längst daran gewöhnt hat, dass Amazon ihr nächstes Kaufbedürfnis vorhersagt, stehen Kassierende im Supermarkt vor Bildschirmen, die aussehen wie aus einem Computerspiel der 2010er-Jahre.

Was KI konkret am Checkout leisten kann – und auf der EuroShop 2026 auch gezeigt wurde:

Dynamisches Pricing in Echtzeit: Preise passen sich automatisch an Tageszeit, Nachfrage und Wettbewerb an. Das klingt nach Science-Fiction für den Wochenmarkt, ist aber bei großen Ketten bereits in der Pilotphase.

Preise passen sich automatisch an Tageszeit, Nachfrage und Wettbewerb an. Das klingt nach Science-Fiction für den Wochenmarkt, ist aber bei großen Ketten bereits in der Pilotphase. Automatische Obst- und Gemüseerkennung: Keine manuellen PLU-Codes mehr. Die Kamera erkennt, ob es eine Gala oder eine Braeburn ist. Das spart pro Transaktion mehrere Sekunden – und bei Millionen Transaktionen rechnet sich das.

Keine manuellen PLU-Codes mehr. Die Kamera erkennt, ob es eine Gala oder eine Braeburn ist. Das spart pro Transaktion mehrere Sekunden – und bei Millionen Transaktionen rechnet sich das. Fraud-Detection am Self-Checkout: KI erkennt in Echtzeit, wenn jemand Avocados als Bananen scannt. Das klingt banal, kostet den Handel aber Milliarden pro Jahr.

KI erkennt in Echtzeit, wenn jemand Avocados als Bananen scannt. Das klingt banal, kostet den Handel aber Milliarden pro Jahr. Warteschlangen-Management: Predictive Analytics sagen voraus, wann es voll wird, und steuern Personalkapazitäten automatisch.

Der strategische Shift ist klar: Es geht nicht mehr um einzelne KI-Spielereien, sondern um KI als Betriebssystem des Checkout-Prozesses. Wer hier nicht investiert, verliert Marge. So einfach ist das.

Self-Scanning und Self-Checkout: Die Kundschaft will es – der Handel zögert

56 Prozent der befragten Unternehmen nennen Self-Service-Lösungen als zweitwichtigstes Investitionsziel. Über 50 Prozent priorisieren konkret Self-Checkout-Systeme. Und trotzdem bleibt das Thema in Deutschland ein Dauerbrenner ohne echten Durchbruch. Kennen Sie das?

Sie stehen im Supermarkt vor vier Self-Checkout-Terminals. Eins ist außer Betrieb, zwei haben einen Stau, weil jemand einen Alterscheck für Wein braucht, und am vierten piept der Scanner nicht richtig. Am Ende war die klassische Kasse mit der freundlichen Kassiererin schneller. Dieses Erlebnis ist leider immer noch Alltag – und genau das bremst die Akzeptanz.

Auf der EuroShop 2026 war das Thema dennoch allgegenwärtig. Die neuen Systeme versprechen eine deutlich bessere User Experience. Hier ein Vergleich der gängigen Checkout-Modelle:

Checkout-Modell Vorteile Nachteile Verbreitung 2026 Klassische Kasse Persönlicher Kontakt, geringer Diebstahl Personalkosten, Wartezeiten Noch dominant, aber rückläufig Self-Checkout (stationär) Weniger Personal, schneller bei Kleinsteinkäufen Höherer Schwund, Technikprobleme Wachsend, v.a. LEH Self-Scanning (mobil) Kein Umpacken, entspanntes Einkaufen Gerätekosten, Stichprobenkontrollen Nische, aber steigend Mobile POS Flexibel, Checkout auf der Fläche Investition in Hardware, WLAN nötig 48 % planen Einsatz

Besonders das mobile Self-Scanning per Smartphone gewinnt an Fahrt. COSYS, einer der Ausstellenden auf der EuroShop, zeigte Lösungen, bei denen die Kundschaft mit dem eigenen Handy scannt und am Ende einfach kontaktlos bezahlt – ohne überhaupt eine Kasse passieren zu müssen. Das spart dem Handel Personal, und die Kundschaft spart Zeit. Win-win, wenn die Technik funktioniert.

Allerdings gibt es einen Haken. Und der heißt Schwund. Studien aus den USA und Großbritannien zeigen, dass Self-Checkout-Systeme die Diebstahlraten um bis zu 4 Prozent erhöhen können. Einige große Ketten wie Walmart haben ihre Systeme bereits teilweise wieder zurückgebaut. Die Frage ist nicht ob, sondern wie Self-Checkout richtig implementiert wird.

End-to-End-Vernetzung: Das Zauberwort der EuroShop 2026

Wenn es ein Thema gibt, das die EuroShop 2026 von allen vorherigen unterscheidet, dann ist es die End-to-End-Vernetzung. Schlicht und einfach: Es reicht nicht mehr, einzelne Technologien einzukaufen und nebeneinander zu betreiben. Alles muss miteinander reden – ERP, Logistik, POS, CRM, E-Commerce-Plattform.

Klingt selbstverständlich? Ist es nicht. In der Praxis arbeiten die meisten Handelsunternehmen noch mit Insellösungen. Das ERP-System spricht nicht mit dem Kassensystem, das Kassensystem nicht mit dem Online-Shop, und die Logistik macht sowieso ihr eigenes Ding. Das Ergebnis: Datensilos, doppelte Arbeit, verpasste Chancen.

Die EuroShop hat gezeigt, dass sich das gerade ändert. Und zwar nicht als nettes Zukunftsszenario, sondern als betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Wer seine Daten nicht in Echtzeit über alle Systeme hinweg nutzen kann, verliert gegen die Konkurrenz – die es kann.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein mittelgroßer Textilhändler mit 200 Filialen und einem Online-Shop. Ohne End-to-End-Vernetzung passiert Folgendes: Eine Kundin sucht online nach einem Kleid, findet es auf der Website als „verfügbar in Filiale Berlin-Mitte“, fährt hin – und es ist ausverkauft. Die Information war 48 Stunden alt. Mit Echtzeitdaten aus der vernetzten Kasse wäre das nicht passiert.

Wie wir bei digital-magazin.de bereits in unserem Artikel zur Omnichannel-Kommunikation in Deutschland beschrieben haben, stecken die meisten deutschen Unternehmen noch in der Cross-Channel-Phase. Echtes Omnichannel – also ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle Kanäle – schaffen bislang die wenigsten.

Moderne Store-Konzepte verbinden Self-Scanning, KI und Mobile POS auf einer Fläche.

Mobile Geräte mit Kassenfunktion: Der Checkout wandert auf die Fläche

48 Prozent der befragten Handelsunternehmen planen laut EHI-Studie den Einsatz mobiler Geräte mit Kassenfunktion. Das ist ein klares Signal. Der Checkout wandert weg vom festen Kassenbereich und rein in den Verkaufsraum.

Was bedeutet das in der Praxis? Verkaufende beraten die Kundschaft bei einem Paar Schuhe, scannen den Barcode auf dem Tablet, die Kundschaft zahlt kontaktlos – und geht mit dem Produkt nach Hause, ohne sich jemals an einer Kasse angestellt zu haben. Apple macht das seit Jahren vor. Jetzt zieht der Rest des Handels nach.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Conversion. Jede Sekunde, die Kundschaft in einer Warteschlange steht, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabbruchs. Das kennen wir aus dem E-Commerce – dort hat die Optimierung des Checkout-Prozesses mit modernen Payment-Lösungen die Abbruchraten dramatisch gesenkt. Im stationären Handel ist dieses Bewusstsein erst jetzt angekommen.

Ich finde, es wird auch Zeit. Denn während der Online-Handel bei jeder Millisekunde Ladezeit an der Conversion-Schraube dreht, akzeptiert der stationäre Handel noch Wartezeiten von fünf, zehn, manchmal fünfzehn Minuten. Das ist schlicht nicht mehr zeitgemäß.

Investitionsstau trifft Modernisierungsdruck: Das Dilemma des Handels

Hier wird es unbequem. 88 Prozent der befragten Unternehmen planen eine Veränderung ihrer Kassenhardware in den nächsten zwei Jahren. Aber nur 22 Prozent streben einen vollständigen Systemaustausch an. Der Rest? Flickt einzelne Komponenten – hier ein neuer Scanner, dort ein Display-Upgrade.

Das Problem: Die Kassenhardware ist im Schnitt 5,9 Jahre alt, die Software sogar 6,9 Jahre. Beides ist älter als beim letzten Messzeitpunkt 2024. Die Systeme altern also schneller, als sie erneuert werden. Kein Wunder – hohe Energiekosten, schwaches Konsumklima und ein Einzelhandelsumsatz, der real weiter sinkt, drücken auf die Budgets.

Dieser Investitionsstau ist gefährlich. Denn die neuen Technologien – KI-gestützter Checkout, Self-Scanning, Echtzeitdaten – lassen sich nicht einfach auf eine sieben Jahre alte Software draufpacken. Wer jetzt nicht investiert, steht in drei Jahren vor einem noch größeren Berg.

Die Branche steckt in einem klassischen Dilemma: Geld ist knapp, aber Nichtstun kostet langfristig mehr. Die Marge im Einzelhandel ist ohnehin dünn – im Lebensmitteleinzelhandel reden wir von 1 bis 3 Prozent Nettomarge. Da überlegt man sich jeden Euro zweimal.

Ehrlich gesagt: Der Handel hat hier einen blinden Fleck. Wer nur auf kurzfristige Kosten schaut, vergisst, dass veraltete Systeme laufend Geld kosten – durch Ineffizienz, durch Ausfälle, durch entgangene Umsätze. Eine aktuelle Analyse zum digitalen Handel zeigt, dass die Schere zwischen technologischen Vorreitern und Nachzüglern immer weiter auseinandergeht.

Digital Twins und Retail Media: Neue Erlösquellen am POS

Neben dem Checkout-Umbau hat die EuroShop 2026 zwei weitere Themen in den Vordergrund gerückt, die direkt mit der Marge zusammenhängen: Digital Twins und Retail Media.

Digital Twins – also digitale Abbilder physischer Filialen – klingen erst mal nach einem teuren Spielzeug für Konzerne. Aber die Anwendung ist handfest: Händler können Regalanordnungen, Laufwege und Produktplatzierungen am Bildschirm simulieren, bevor sie real umgebaut werden. Kein Umräumen auf Verdacht mehr, sondern datenbasierte Entscheidungen.

In Kombination mit Edge-AI und Sensordaten aus dem Laden lassen sich Filialen in Echtzeit steuern: Welches Regal ist leer? Wo staut es sich? Welches Produkt wurde oft angefasst, aber nicht gekauft? Diese Daten waren früher Wunschdenken. Jetzt sind sie verfügbar – wenn die technische Infrastruktur steht.

Retail Media ist das zweite spannende Thema. Dabei verkaufen Handelsunternehmen Werbeflächen in ihren eigenen Läden – auf digitalen Bildschirmen, an der Kasse, im Eingangsbereich. Amazon hat vorgemacht, wie profitabel das im Online-Handel ist. Jetzt holt der stationäre Handel auf. Die Margen sind attraktiv, weil die Werbung genau dort ausgespielt wird, wo die Kaufentscheidung fällt.

Stellen Sie sich vor: Sie stehen vor dem Joghurt-Regal, und das Display darüber zeigt Ihnen ein personalisiertes Angebot für genau die Marke, die Sie letzte Woche gekauft haben. Creepy? Vielleicht. Effektiv? Definitiv. Die Mechanismen der Kundenbindung aus dem E-Commerce finden ihren Weg in die Filiale.

Omnichannel 2026: Vom Buzzword zur Überlebensstrategie

Noch ein Thema, das auf der EuroShop allgegenwärtig war – und das eigentlich schon seit Jahren auf der Agenda steht: die Verknüpfung aller Vertriebskanäle zu einem durchgängigen Kundenerlebnis. Der Unterschied zu früher: 2026 ist Omnichannel keine nette Idee mehr. Es ist eine Überlebensfrage.

Die Kundschaft erwartet heute, dass sie ein Produkt online reservieren und in der Filiale abholen kann. Dass sie im Laden bestellt und nach Hause liefern lässt. Dass sie online kauft und im Geschäft zurückgibt. Das Team von digital-magazin.de beobachtet diesen Trend seit Jahren – und trotzdem schaffen es viele Händler noch nicht, diese Basics abzubilden.

Laut einer Analyse von stores+shops hängt der Erfolg moderner Checkout-Konzepte zwingend von Echtzeitdaten und interoperablen Systemarchitekturen ab. Das bedeutet: Ohne die richtige technische Basis wird Omnichannel zum Lippenbekenntnis.

Was auf der EuroShop deutlich wurde: Die Grenzen zwischen Online und Offline lösen sich nicht einfach auf – sie müssen aktiv aufgelöst werden. Das erfordert Investitionen in Schnittstellen, in Datenplattformen und vor allem in die interne Bereitschaft, Silos aufzubrechen. Und genau da hapert es bei vielen Unternehmen.

Store Design unter Druck: Schön und nachhaltig – aber bitte günstig

Ein Aspekt, der auf der EuroShop 2026 ebenfalls Raum einnahm: Wie sieht der Laden der Zukunft aus? Die Antwort: modular, energieeffizient und auf das Kundenerlebnis ausgerichtet. Der Retail Design Award 2026 hat Konzepte ausgezeichnet, die Storytelling, Raumeffizienz und Nachhaltigkeit verbinden.

In der Praxis heißt das: LED-Lichtsysteme, die sich automatisch an Tageszeit und Besuchsfrequenz anpassen. Modulare Möbelsysteme, die sich schnell umbauen lassen – etwa für saisonale Sortimentswechsel. Und nachhaltige Materialien, die nicht nur gut aussehen, sondern auch den wachsenden regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Der Haken: All das kostet Geld. Und bei vielen Händlern ist der Investitionspielraum eng. Die Lösung, die auf der Messe immer wieder vorgestellt wurde: CAPEX-Optimierung durch modulare Konzepte. Statt alle drei Jahre komplett umzubauen, werden einzelne Elemente ausgetauscht und aktualisiert. Das ist finanziell verdaulicher – und oft trotzdem wirkungsvoller als der große Wurf.

Was bleibt? Die EuroShop-Bilanz in fünf Sätzen

Die EuroShop 2026 hat gezeigt, dass der Handel an einem Wendepunkt steht. KI ist kein Experiment mehr, sondern wird zur Pflichtdisziplin – besonders am Checkout. Self-Scanning und mobile Kassenlösungen werden sich durchsetzen, aber nur wenn die Umsetzung stimmt. Die End-to-End-Vernetzung entscheidet darüber, wer in drei Jahren noch wettbewerbsfähig ist und wer nicht. Und der größte Risikofaktor ist nicht die Technologie – sondern der Investitionsstau.

Für Händlerinnen und Händler gibt es genau zwei Optionen: Jetzt handeln oder zusehen, wie die Marge weiter schrumpft. Wer nach fünf Tagen Düsseldorf immer noch glaubt, mit einer sieben Jahre alten Kassensoftware durchzukommen, hat die falsche Messe besucht.