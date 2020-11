Definition ERP: Was ist Enterprise Resource Planning?

Steuerung von Geschäftsprozessen: ERP-Software kann alle für den Betrieb eines Unternehmens erforderlichen Prozesse integrieren.

ERP-Lösungen haben sich im Laufe der Jahre entwickelt, und viele davon sind heute in der Regel webbasierte Anwendungen, auf die Benutzer per Browser zugreifen können.

Ein ERP-System kann ineffektiv sein, wenn ein Unternehmen es nicht richtig implementiert.

Erklärung ERP

Folgendes Video von Bernd Sanders beantwortet folgende Fragen zum Thema ERP-Systeme:

Wofür steht die Abkürzung ERP? Welche Aufgaben übernehmen Warenwirtschaftssysteme? Warum ist ein ERP-System für Unternehmen so wichtig? Welche Vorteile hat das Arbeiten mit einem ERP-System. Wer sind die großen Anbieter von ERP? Gibt es kostenlose ERP-Systeme?

ERP Software – Erklärung: Was ist das und wofür?

Ein Video von Bernd Sanders / YouTube.com

Sie können sich ein “Resources Planning System” als den Klebstoff vorstellen, der die verschiedenen IT-Systeme einer Organisation zusammenbringt. Ohne eine ERP-Anwendung hätte jede Abteilung nur eigenes IT-System für ihre spezifischen Aufgaben. Mit einer ERP-Software hat jede Abteilung immer noch ihr eigenes System. Nun kann diese Abteilung aber auf alle Systeme der anderen einzelnen Abteilungen über eine Schnittstelle (API) zugreifen.

ERP-Anwendungen ermöglichen es den verschiedenen Abteilungen auch, einfacher mit dem Rest des Unternehmens zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Es sammelt Informationen (Data Mining) über die Tätigkeiten und den Status quo der verschiedenen Abteilungen einer Organisation. Diese Informationen können mit anderen relevanten Personen und Mitarbeitern geteilt und produktiv genutzt werden.

ERP-Anwendungen können einem Unternehmen zu mehr Selbsterkenntnis verhelfen, indem sie Informationen über Produktion, Finanzen, Vertrieb und Personalwesen miteinander verknüpfen. Da sie verschiedene Technologien verbinden, die von jedem Teil eines Unternehmens verwendet werden, kann eine ERP-Anwendung kostspielige, doppelte und inkompatible Technologie vermeiden helfen. Bei diesem Prozess werden oft Kreditorenbuchhaltung, Warenwirtschaftssysteme, Auftragsüberwachung, Lieferketten-Management (Supply Chains) und Kundendatenbanken in einem System integriert.

ERP-Angebote haben sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. So sind traditionelle Software-Modelle, die physische Client-Server verwenden, um klassische ERP-Software zu hosten, veraltet. Der Zukunft gehört Cloud-ERP-Software, die einen webbasierten Fernzugriff über den Internet-Browser ermöglicht.

Aber Achtung: Einem Unternehmen könnte eine Kostenexplosion treffen, wenn sein ERP-System nicht sorgfältig implementiert wird.

Das gilt es bei der Einführung eines ERP-Systems zu beachten

Ein ERP-System beseitigt nicht immer Ineffizienzen innerhalb des Unternehmens. Das Unternehmen muss die Art und Weise, wie es organisiert ist, überdenken, sonst wird es am Ende mit einer inkompatiblen Technologie enden.

ERP-Systeme erreichen nicht immer die Ziele, die ihren Einsatz begründet haben. Manchmal sind Unternehmen einfach nicht bereit, alte Arbeitsprozesse aufzugeben, die mit der Software nicht kompatibel sind. Einige Unternehmen zögern auch, alte Software, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, zu ersetzen. Der Schlüssel liegt darin, zu verhindern, dass ERP-Projekte in viele kleinere Projekte aufgeteilt werden, was zu Überschreitungen der Kosten führen kann.

Anbieter von ERP-Lösungen

Einige bekannte ERP-Anbieter sind Marktführer im Bereich ERP-Software. Die Firma Oracle lieferte ursprünglich eine relationale Datenbank, die in von SAP entwickelte ERP-Software integriert wurde. Anfang der 2000er Jahre traten sie in großem Stil in den Unternehmensmarkt ein. Microsoft ist seit langem ein Branchenführer, wobei viele Kunden mehrere Anwendungen des Unternehmens nutzen.

Da Cloud-basierte ERP-Lösungen in den letzten Jahren immer beliebter wurden, sahen die traditionellen ERP-Branchenführer Herausforderungen durch Neugründungen wie Bizowie und WorkWise.

Aber auch auf dem deutschen Markt tut sich hier etwas. Speziell für mittelständische Unternehmen hat der bekannte Entwickler für Unternehmenssoftware, die Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, nun Lexbizz auf den Markt gebracht. Dies könnte besonders interessant für Unternehmen sein, die besonderen Wert auf Datenschutz legen. Unternehmensdaten liegen hier dann auf deutschen Servern.

