Die Zollfreigrenze für Kleinsendungen fällt, und damit wird aus einem scheinbar technischen Zollthema ein sehr konkretes E-Commerce-Problem: Paketsendungen aus Nicht-EU-Staaten werden teurer, langsamer oder logistischer gebündelt. Für Plattformen wie Temu und Shein ist das kein Stoppschild, aber ein kräftiger Schubs in Richtung EU-Lager.

3 Euro klingen harmlos. Ein Kaffee am Bahnhof, ein halbes Ladekabel, ein Betrag, den viele beim Checkout kaum bemerken würden. Im grenzüberschreitenden Onlinehandel kann diese Zahl aber ziemlich unangenehm werden. Ab dem 1. Juli 2026 soll für Kleinsendungen aus Nicht-EU-Staaten eine pauschale Zollabgabe von 3 Euro pro Ware beziehungsweise je angemeldeter Position greifen. Die bisherige Zollfreigrenze von 150 Euro fällt.

Damit endet ein Modell, das den europäischen E-Commerce jahrelang geprägt hat: einzelne Billigsendungen direkt aus China, sehr niedrige Warenwerte, sehr viele Pakete, sehr schlanke Preise. Die Einfuhrumsatzsteuer war zwar längst ein Thema, doch der Zoll blieb bei Waren unter 150 Euro meist außen vor. Genau diese Lücke schließt die EU jetzt.

Wir bei digital-magazin.de haben uns angeschaut, was das praktisch bedeutet. Spoiler: Der Onlinehandel wird dadurch nicht plötzlich lokal, brav und übersichtlich. Wahrscheinlicher ist etwas anderes. Die Warenströme werden umgeleitet.

Zollfreigrenze fällt: Was sich bei Kleinsendungen ändert

Die deutsche Zollverwaltung beschreibt den Kern recht nüchtern: Mit der Änderung der Zollbefreiungsverordnung ist statt der bisherigen Einfuhrabgabenfreiheit für Waren bis 150 Euro künftig ein pauschaler Zoll von 3 Euro pro Ware vorgesehen. Gemeint sind Sendungen im Fernabsatzverkehr. Also genau jene Päckchen, die nach einer Onlinebestellung aus einem Drittstaat zu Kundinnen und Kunden in der EU laufen.

Wichtig ist die Berechnung. Die 3 Euro hängen nicht einfach nur am Paketkarton. Entscheidend ist die angemeldete Position in der Zollanmeldung. Liegen in einem Paket mehrere unterschiedliche Warenkategorien, kann die Pauschale mehrfach anfallen. Eine Handyhülle, ein Ladekabel und ein günstiger Kopfhörer sind dann nicht nur „ein kleines Paket“, sondern mehrere zollrelevante Positionen.

Das klingt nach Verwaltungssprache, ist aber handfest. Ein Warenkorb mit 8 Euro Produktwert kann plötzlich spürbar teurer werden, wenn mehrere Kategorien gemischt werden. Gerade bei Kleinteilen mit Mini-Marge frisst ein fixer Betrag viel stärker in den Preis als ein prozentualer Zollsatz.

Der Zoll selbst weist zudem darauf hin, dass die Regeln noch technisch umgesetzt und auf EU-Ebene weiter konkretisiert werden. Für Unternehmen geht es deshalb nicht nur um Preisschilder, sondern auch um ATLAS-Prozesse, Zahlungsaufschub, Gesamtsicherheiten und saubere Deklarationsdaten. Romantisch ist daran nichts. Aber relevant.

Die Zollverwaltung erklärt den Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze mit Blick auf die Pauschalverzollung und die technische Abwicklung in ATLAS. Für Händler ist das die Pflichtlektüre, bevor der Sommer kommt.

Warum Paketsendungen aus China dadurch nicht verschwinden

Der naheliegende Reflex lautet: Wenn Direktimporte teurer werden, kaufen weniger Menschen bei Temu, Shein, AliExpress und ähnlichen Plattformen. Klingt logisch. Ist aber nur die halbe Geschichte.

Rico Back, Managing Partner der SKR AG und ehemaliger Chef der Royal Mail Group sowie der GLS Group, bringt es in der Pressemitteilung von STROOMER PR zugespitzt auf den Punkt: „Die Reform wird das Sendungsaufkommen nicht verringern. Sie verschiebt vielmehr die Strukturen der Logistik und Abwicklung.“ Genau das ist der interessante Teil.

Plattformen mit Milliardenumsätzen reagieren nicht, indem sie beleidigt den europäischen Markt verlassen. Sie rechnen. Sie bündeln. Sie verschieben Lagerpunkte. Wenn einzelne Pakete aus China pro Position teurer werden, liegt die nächste Antwort auf der Hand: mehr Ware in größeren Mengen in die EU bringen, dort lagern und anschließend innerhalb Europas verteilen.

Für Kundinnen und Kunden sieht das am Ende fast gleich aus. Die App bleibt dieselbe. Der Preis steigt vielleicht ein wenig, Lieferzeiten können sogar kürzer werden, und auf dem Paket steht häufiger ein europäisches Versandzentrum statt ein Absender aus Shenzhen. Im Hintergrund ändert sich aber die Wertschöpfungskette.

Genau hier wird die neue Zollfreigrenze zu einem Logistikthema. Wer große Mengen vorab in EU-Lager bringt, kann Zoll- und Steuerprozesse stärker bündeln. Wer weiterhin jedes einzelne Mini-Paket direkt verschickt, trägt mehr Reibung pro Bestellung. Für Plattformen mit eigener Daten- und Logistikmacht ist das lösbar. Für kleinere Anbieter wird es hässlicher.

Das passt zu einer Entwicklung, die wir bei digital-magazin.de schon länger sehen: Temu und Shein treten nicht mehr nur als Fernost-Shops auf, sondern bauen europäische Strukturen. Warum Temu und Shein als Marktplatz für Händler komplizierter sind als ihr Billigimage vermuten lässt, zeigt sich an genau solchen regulatorischen Brüchen.

E-Commerce bekommt ein neues Rechenproblem

Ein fixer Betrag wirkt auf verschiedene Waren völlig unterschiedlich. Bei einem Produkt für 120 Euro sind 3 Euro eine lästige, aber kalkulierbare Zusatzposition. Bei einem 2,99-Euro-Artikel kippt die Rechnung. Und wenn ein gemischtes Paket mehrere Zollpositionen enthält, wird aus der kleinen Pauschale schnell ein Warenkorb-Killer.

Für Händler entstehen drei Reaktionsmuster. Erstens: Preise erhöhen und hoffen, dass die Kundschaft den Unterschied schluckt. Zweitens: Warenkörbe so steuern, dass weniger unterschiedliche Zollpositionen zusammenfallen. Drittens: Direktversand reduzieren und Ware vorher in die EU holen. Die dritte Variante ist kapitalintensiver, aber operativ oft sauberer.

Der Haken: EU-Lager kosten Geld. Bestand bindet Kapital. Retouren müssen bearbeitet werden. Nachfrageprognosen werden wichtiger. Wer zu viel Ware vorab importiert, sitzt auf Lagerkosten. Wer zu wenig Ware vorab importiert, verliert Liefergeschwindigkeit. Das klingt nach klassischem Handelsgeschäft. Genau. Willkommen zurück in der Realität.

Für europäische Händler ist das nicht automatisch die große Befreiung. Natürlich wird ein Teil des Preisvorteils von Direktimporten kleiner. Aber große Plattformen können Kosten besser verteilen, Zollprozesse automatisieren und Warenströme sehr schnell umleiten. Der Wettbewerb wird also nicht einfach fairer, nur weil eine Freigrenze fällt. Er wird technischer.

Die IHK Chemnitz ordnet die neue 3-Euro-Zollpauschale für E-Commerce-Importe ebenfalls als Übergangslösung ein und verweist auf mögliche zusätzliche Bearbeitungsgebühren. Für Shopbetreiber zählt deshalb nicht nur der Zollbetrag, sondern die gesamte Abwicklung.

Paketsendungen werden stärker gebündelt

Die vermutlich wichtigste Verschiebung betrifft die Paketlogik selbst. Direktversand war attraktiv, weil er Lagerkosten senkte und Risiken verlagerte. Der Händler oder die Plattform musste nicht zwingend große Mengen in Europa vorhalten. Eine Bestellung kam rein, das Paket ging raus, oft direkt aus Asien.

Mit der neuen Zollfreigrenze wird dieses Modell ungemütlicher. Nicht unmöglich. Nur weniger elegant.

Gebündelte Warenströme wirken dagegen plötzlich vernünftiger. Große Mengen kommen gesammelt in die EU, werden verzollt, in europäischen Distributionszentren gelagert und von dort aus an Endkundschaft verschickt. Das reduziert zwar nicht jede Abgabe, aber es senkt die operative Zersplitterung. Und operative Zersplitterung ist im Paketgeschäft teuer.

Für Paketdienste, Fulfillment-Dienstleister und Zollsoftware-Anbieter öffnet sich damit ein Markt. Plattformen brauchen mehr Datenqualität, bessere Produktklassifizierung und robustere Schnittstellen zwischen Shop, Warenwirtschaft, Zollsystem und Versanddienstleister. Ein falscher Warencode war früher ärgerlich. Künftig kann er direkt den Warenkorb verteuern oder die Abfertigung ausbremsen.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist das besonders für Händler relevant, die bislang stark auf Dropshipping oder sehr kleine Direktimporte gesetzt haben. Diese Modelle leben davon, dass jeder Prozessschritt billig und leichtgewichtig bleibt. Sobald Zollpositionen, Zahlungsaufschub und Bearbeitungsgebühren dazukommen, wird aus „schnell mal verkaufen“ ein Compliance-Projekt.

E-Commerce-Händler müssen Zollabwicklung, Warenkategorien und Paketprozesse enger zusammenführen. (Symbolbild)

Temu und Shein haben den besseren Hebel

Wer profitiert von solchen Umstellungen? Nicht zwingend die kleinen, sympathischen Shops. Eher die großen Plattformen mit Daten, Kapital und Logistiknetz. Temu, Shein und ähnliche Anbieter können Sortimente testen, Nachfrage clustern, Waren vorpositionieren und Lieferwege anpassen. Sie haben die Skaleneffekte, die diese Reform verlangt.

Das ist die unbequeme Wahrheit. Eine Regel, die eigentlich Wettbewerbsverzerrungen reduzieren soll, kann kurzfristig jene Anbieter stärken, die am schnellsten neue Strukturen bauen. Kleine Anbieter aus Drittstaaten, die manuell deklarieren oder über einfache Versandmodelle arbeiten, haben es schwerer. Große Plattformen verschieben ein paar Stellschrauben und lassen die Maschine weiterlaufen.

Das sieht man bereits an der Entwicklung hin zu europäischen Lager- und Marktplatzmodellen. Die Temu-Logistik mit DHL-Partnerschaft und Millionen Paketen zeigt, wie ernst Plattformen die letzte Meile und lokale Infrastruktur inzwischen nehmen. Wer das als reine China-Versandstory liest, unterschätzt den Umbau.

Auch Shein denkt längst nicht mehr nur in einzelnen Modepäckchen aus Fernost. Das Unternehmen baut Marktplatzstrukturen, testet lokale Liefermodelle und versucht, Kundschaft näher am Markt zu bedienen. Die Zollreform beschleunigt diesen Kurs. Sie zwingt Plattformen, europäischer zu werden, ohne dass sie deshalb weniger aggressiv auftreten.

Was deutsche Händler jetzt prüfen sollten

Für deutsche Onlinehändler gibt es keinen Grund für Schadenfreude. Ja, der Direktimport-Vorteil mancher Anbieter schrumpft. Aber daraus entsteht noch kein eigener Wettbewerbsvorteil. Den müssen Händler selbst bauen.

Erste Frage: Wo hängen eigene Sortimente an Drittstaaten-Lieferketten? Viele Shops kaufen nicht nur fertige Produkte in Asien ein, sondern Zubehör, Verpackungen, Ersatzteile oder White-Label-Ware. Wenn solche Artikel direkt oder indirekt von der neuen Pauschale betroffen sind, verändert sich die Kalkulation.

Zweite Frage: Wie sauber sind Produktdaten und Zolltarifnummern? Wer Produkte nicht eindeutig klassifizieren kann, bekommt bei gemischten Sendungen ein Problem. Gerade Marktplatzhändler, die Sortimente schnell wechseln, sollten die Produktdaten nicht als lästige Stammdatenarbeit behandeln. Das wird teuer.

Dritte Frage: Lohnt sich ein EU-Lager oder ein anderer Fulfillment-Partner? Das hängt von Volumen, Marge, Retourenquote und Lieferzeitversprechen ab. Ein pauschales Ja wäre unseriös. Aber wer regelmäßig kleine Waren aus Drittstaaten direkt an Endkundschaft schicken lässt, sollte rechnen. Nicht irgendwann. Jetzt.

Vierte Frage: Wie wird der Checkout kommunizieren? Wenn Zoll, Einfuhrumsatzsteuer oder Bearbeitungsgebühren erst bei Zustellung auftauchen, ist Ärger programmiert. Kundschaft hasst Überraschungskosten. Zurecht. Besser ist eine klare Preislogik im Warenkorb, selbst wenn sie den Preis weniger hübsch aussehen lässt.

Wo D2C-Logistikkosten und Retourenmanagement die Marge wirklich verschwinden lassen, wird durch die Zolländerung noch wichtiger. Denn die 3 Euro sind nur sichtbar. Die Prozesskosten dahinter sind oft der größere Brocken.

Zollfreigrenze und Plattformstrategie: Der politische Wunsch trifft Marktmechanik

Die EU-Kommission begründet den Wegfall der 150-Euro-Grenze mit fairem Wettbewerb, Produktsicherheit und der enormen Menge kleiner E-Commerce-Sendungen. Das ist nachvollziehbar. Milliarden Kleinsendungen lassen sich nicht mit Zollprozessen aus einer analogen Handelswelt kontrollieren.

Die EU-Kommission beschreibt die Abschaffung der 150-Euro-Grenze als Teil der Zollreform und als Schritt gegen Wettbewerbsverzerrungen zwischen Direktimporten und traditionellem Handel. Bis der geplante EU Customs Data Hub greift, soll die Pauschalregel den Übergang abfedern.

Politisch ist das sauber erzählbar: gleiche Regeln, weniger Schlupflöcher, mehr Kontrolle. Wirtschaftlich ist es komplizierter. Märkte reagieren nicht moralisch, sondern effizient. Wenn Direktversand teurer wird, wandert Ware eben früher in die EU. Wenn Gebühren pro Position greifen, werden Warenkörbe anders sortiert. Wenn Datenerfassung strenger wird, investieren große Anbieter in bessere Systeme.

Genau deshalb wird die Reform die Plattformökonomie nicht brechen. Sie verändert nur die Spielfläche. Kleine Händler müssen plötzlich Dinge können, die große Plattformen bereits industrialisiert haben: Zollklassifizierung, Vorabdaten, Lagerplanung, automatisierte Preislogik, flexible Fulfillment-Routen.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das: Der 1-Euro-Artikel verschwindet nicht zwingend, aber er wird anders verpackt, anders verteilt oder querfinanziert. Möglicherweise steigt der Mindestbestellwert. Vielleicht werden Bündelangebote aggressiver. Vielleicht tauchen mehr Artikel mit „EU-Lager“-Hinweis auf. Das eigentliche Produkt bleibt billig, die Logistik dahinter wird erwachsener.

Der nächste Kampf findet im Lager statt

Der Onlinehandel hat jahrelang so getan, als sei Logistik nur der unsichtbare Teil nach dem Checkout. Das war bequem. Der Shop verkauft, irgendwer liefert, Kundschaft bewertet am Ende die Geschwindigkeit. Die neue Zollfreigrenze zeigt, wie falsch diese Trennung geworden ist.

Logistik ist Preisstrategie. Logistik ist Compliance. Logistik ist Kundenerfahrung. Und ja, Logistik ist inzwischen auch Plattformmacht.

Rico Back formuliert es in der Mitteilung der SKR AG so: „Der Wettbewerb wird nicht durch Regulierung entschieden, sondern durch die Fähigkeit, Lieferketten schnell und effizient neu zu konfigurieren.“ Das ist ein Satz, den man nicht nur als PR-Zitat lesen sollte. Er trifft den Punkt.

Die EU kann die Regeln ändern. Sie kann Kleinsendungen stärker belasten, Datenpflichten erhöhen und alte Freigrenzen streichen. Am Ende gewinnen aber nicht automatisch die europäischen Händler, sondern jene Anbieter, die ihre Lieferkette am schnellsten neu rechnen. Das kann ein deutscher Shop sein. Es kann ein Fulfillment-Spezialist sein. Es kann aber eben auch Temu sein.

Für Händler ist die praktische Konsequenz ziemlich klar: Wer bisher nur auf Einkaufspreise geschaut hat, schaut ab jetzt auf Zollpositionen, Lagerorte, Datenqualität und Retourenkosten. Wer bisher „Versand aus China“ als billigen Standard genutzt hat, braucht eine zweite Kalkulation. Und wer glaubt, die Reform erledige den Plattformdruck von allein, wird vermutlich enttäuscht.

Der Onlinehandel wird nicht weniger global. Er wird administrativer. Klingt trocken. Ist aber der Stoff, aus dem künftig Margen gemacht oder vernichtet werden.