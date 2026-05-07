Euro-Stablecoin Qivalis: 13 Banken greifen Visa und PayPal im Zahlungsverkehr an

Elf europäische Großbanken – darunter DZ BANK, BNP Paribas, ING und UniCredit – bauen gemeinsam einen regulierten Euro-Stablecoin namens Qivalis. Mit dem Beitritt von Sabadell und Bankinter am 6. Mai 2026 wächst das Konsortium weiter. Das Ziel ist konkret: Zahlungen ohne Visa-Gebühren, ohne PayPal-Marge und ohne US-Dollar-Abhängigkeit abwickeln. Rechnen wir nach, was das für Unternehmen, Verbraucher und die Krypto-Branche bedeutet.

Was ist Qivalis – und warum jetzt?

Der Name klingt nach Startup, dahinter stecken aber Schwergewichte der europäischen Bankenwelt. Qivalis ist eine Initiative für einen regulierten Euro-Stablecoin, der vollständig im Rahmen der europäischen MiCAR-Verordnung operieren soll. MiCAR – die Markets in Crypto-Assets Regulation – ist seit Ende 2024 vollständig in Kraft und schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte in der EU. Konkret: Wer einen Stablecoin in Europa ausgeben will, braucht eine Zulassung als E-Geld-Institut (EMI). Qivalis beantragt diese Lizenz gerade bei der niederländischen Zentralbank (DNB).

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Globale Stablecoin-Transaktionen überschritten laut Chainalysis im Jahr 2025 die Marke von zehn Billionen US-Dollar – ein Volumen, das selbst etablierte Kartennetzwerke aufhorchen lässt. Das Problem aus europäischer Perspektive: Fast der gesamte Markt läuft über Dollar-gebundene Stablecoins wie USDT oder USDC. Europa zahlt buchstäblich drauf – in Form von Wechselkursrisiken, ausländischer Infrastrukturabhängigkeit und regulatorischer Unsicherheit. Mehr Kontext liefert Bezahldienst Wero – Europas Antwort auf PayPal, Apple Pay und Co..

Qivalis soll genau diese Lücke schließen. Der Euro-Stablecoin ist eins zu eins an den Euro gekoppelt, durch stabile Euro-Vermögenswerte gedeckt und rund um die Uhr für grenzüberschreitende Zahlungen nutzbar. Das klingt nach digitalem Euro der EZB – ist es aber ausdrücklich nicht. Beide Projekte laufen parallel, sind aber konzeptionell getrennt: Der EZB-Ansatz ist Zentralbankgeld, Qivalis ist privatwirtschaftliches E-Geld unter Bankenaufsicht. Diese Abgrenzung ist nicht nur theoretisch bedeutsam: Für Unternehmen, die heute bereits mit SEPA-Infrastruktur arbeiten, bedeutet ein privatwirtschaftlicher E-Geld-Token eine andere Risikobewertung als digitales Zentralbankgeld – mit eigenen Ausfallrisiken, aber auch eigener Flexibilität.

Das Konsortium: Wer steht hinter dem Euro-Stablecoin?

Stand Anfang Mai 2026 zählt das Bankenkonsortium mit dem Beitritt von Sabadell und Bankinter am 6. Mai mindestens dreizehn Institute. Die Gründungsriege umfasst Namen, die im europäischen Finanzgeschäft keine Erklärung brauchen: BNP Paribas, ING, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB und Banca Sella. Die DZ BANK stieß Ende Dezember 2025 als elftes Mitglied dazu – wie die DZ BANK in ihrer offiziellen Pressemitteilung bestätigte.

Das ist keine kleine Nischenallianz. Allein BNP Paribas und UniCredit verwalten zusammen Bilanzsummen im Bereich mehrerer Billionen Euro. ING hat rund 38 Millionen Privatkunden in Europa. Und die DZ BANK ist das Zentralinstitut von mehr als 700 deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – mit direktem Draht zu Millionen Geschäfts- und Privatkunden. Wer dieses Netzwerk für digitale Zahlungen öffnet, schafft Reichweite auf einen Schlag.

Das Konsortium ist bewusst offen gehalten. Weitere Banken können beitreten, die Skalierungsstrategie setzt auf Masse. Je mehr Institute mitmachen, desto stabiler und liquider wird der Stablecoin – und desto unwichtiger werden Intermediäre wie Visa oder PayPal für bestimmte Transaktionstypen. Das ist der Haken für die Kartenkonzerne, auch wenn das Konsortium das öffentlich nicht so formuliert. Für FinTechs, die heute auf Karten-Acquiring oder PayPal-Anbindungen aufbauen, bedeutet ein wachsendes Konsortium mittelfristig zunehmenden Preisdruck: Wenn die Infrastruktur günstiger wird, sinkt die Zahlungsbereitschaft für Zwischenschicht-Lösungen.

Aus Branchenperspektive lohnt sich ein Blick auf die geografische Breite: Mit CaixaBank und nun Sabadell ist die iberische Halbinsel vertreten, mit Raiffeisen Bank International Osteuropa, mit Danske Bank und SEB Skandinavien. Qivalis ist damit kein westeuropäisches Projekt, sondern von Beginn an auf die gesamte EU ausgelegt. Das erhöht die Chancen auf eine breite Akzeptanz, macht aber auch die regulatorische Harmonisierung zwischen verschiedenen nationalen Aufsehern komplizierter – auch wenn MiCAR formal einen einheitlichen Rahmen schafft.

Die Gebührenrechnung: Was Qivalis konkret verändern könnte

Rechnen wir nach. Wer heute als Händler eine Kreditkartenzahlung über Visa akzeptiert, zahlt in der Regel zwischen 1,0 und 2,5 Prozent des Transaktionswerts an Interchange-Gebühren und Netzwerkentgelten – je nach Kartentyp, Händlergröße und Acquiring-Bank. PayPal liegt im Standardgeschäft zwischen 1,49 und 3,49 Prozent pro Transaktion.

Zum Vergleich: Blockchain-basierte Stablecoin-Zahlungen können, je nach Netzwerkauslastung und Architektur, deutlich darunter liegen. Konsortiumsvertreter und Branchenanalysten sprechen von möglichen Gebühren unter 0,1 Prozent – also einem Zehntel der Visa-Kosten oder weniger. Für einen Online-Händler mit 500.000 Euro Monatsumsatz über Kartenzahlung wären das bei 1,5 Prozent Gebühren monatlich 7.500 Euro Kosten. Unter dem Strich: Bei 0,1 Prozent wären es 500 Euro. Die Differenz von 7.000 Euro pro Monat – oder 84.000 Euro im Jahr – ist ein Argument, das kein Finanzvorstand ignoriert.

Skaliert man dieses Rechenbeispiel auf einen größeren Plattformbetreiber mit fünf Millionen Euro Monatsumsatz, ergibt sich bei 1,5 Prozent Kartengebühr ein monatlicher Kostenblock von 75.000 Euro. Mit Qivalis-Konditionen bei angenommenen 0,1 Prozent wären es 5.000 Euro – eine Einsparung von 70.000 Euro monatlich oder 840.000 Euro pro Jahr. Selbst wenn die tatsächlichen Qivalis-Gebühren am Ende bei 0,3 oder 0,4 Prozent landen, weil das Konsortium eigene Margen einrechnet, bleibt das strukturelle Gefälle zu heutigen Kartennetzwerken erheblich. Für Plattformen mit dünnen Margen – Lebensmittellieferung, Ticketing, Vergleichsportale – kann das den Unterschied zwischen Profitabilität und Verlust ausmachen.

Natürlich gibt es dabei den Haken: Diese Zahlen sind Schätzwerte aus der Vorgründungsphase. Die finale Kostenstruktur von Qivalis steht noch nicht fest, weil die EMI-Lizenz noch aussteht und der Markteintritt erst für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant ist. Dass die Banken selbst ebenfalls Marge verdienen wollen, versteht sich. Aber selbst mit bankentypischem Aufschlag dürfte die strukturelle Kostenersparnis gegenüber heutigen Kartennetzwerken signifikant bleiben.

Settlement in Echtzeit: Was programmierbare Zahlungen bedeuten

Über die reinen Gebühren hinaus liefert der Euro-Stablecoin einen weiteren konkreten Vorteil: Settlement in Echtzeit, rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Heute landen Kartenzahlungen zwar schnell beim Händler als Gutschrift, aber das eigentliche Clearing zwischen Banken läuft noch immer oft in Batches – mit Verzögerungen von einem bis zwei Bankarbeitstagen.

Qivalis soll das ändern. Die Blockchain-Infrastruktur ermöglicht Transaktionen, die in Sekunden final abgewickelt werden – inklusive grenzüberschreitender Zahlungen. Wer als mittelständisches Unternehmen regelmäßig Lieferanten in anderen EU-Ländern bezahlt oder internationale Abnehmer hat, kennt das Problem: SEPA-Überweisungen kommen meist am nächsten Arbeitstag an, Instant-Payments sind noch nicht überall Standard. Ein 24/7-Stablecoin-Settlement schließt diese operative Lücke.

Darüber hinaus ermöglicht der programmierbare Charakter des Stablecoins sogenannte Smart-Contract-basierte Zahlungen. Konkret: Ein Lieferant erhält automatisch Zahlung, sobald eine digitale Lieferscheindaten-Bestätigung im System eingeht. Kein Mensch muss einen Zahlungsauftrag manuell auslösen. Für die Logistik- und Fertigungsbranche ist das kein abstraktes Versprechen, sondern ein handfester Prozessgewinn.

Für FinTechs, die heute Treasury-Automatisierung oder Working-Capital-Lösungen anbieten, öffnet dieses Merkmal neue Produktmöglichkeiten: Escrow-Lösungen auf Basis programmierbarer Zahlungen, automatisierte Forderungsabtretung oder dynamische Zahlungsziele ließen sich direkt in die Stablecoin-Logik einbetten. Das ist ein Bereich, in dem spezialisierte FinTechs dem Konsortium selbst möglicherweise voraus sind – sofern die technische Schnittstelle offen gestaltet wird.

Stablecoin-Zahlungen könnten künftig auch im stationären Handel Visa-Gebühren ersetzen. (Symbolbild)

Visa testet selbst – und zeigt damit, wie ernst die Lage ist

Interessant ist, was auf der anderen Seite passiert. Visa – größter Angreifspunkt des Konsortiums – testet seit Anfang Mai 2026 selbst Stablecoin-gestützte Zahlungen in mehreren Regionen. Das ist keine Reaktion auf Qivalis allein, aber das Timing ist aussagekräftig. Wenn ein Konzern mit einem globalen Marktanteil im Kreditkartengeschäft anfängt, aktiv Stablecoin-Infrastruktur aufzubauen, hat er offensichtlich kalkuliert, dass die Technologie kein Nischenphänomen bleibt.

Meine persönliche Einschätzung dazu: Visa testet nicht aus Neugierde, sondern aus Notwehr. Das Unternehmen verdient sein Geld im Kern mit dem Settlement-Netz zwischen Banken und Händlern. Genau dieses Netz steht zur Disposition, wenn Banken anfangen, direkt miteinander über Blockchain abzuwickeln. Der strategische Schachzug von Qivalis ist präzise: Man nimmt den Intermediär aus der Gleichung.

Für Krypto-Börsen wie Binance oder Coinbase ist die Lage ebenfalls nicht einfach. Ein regulierter, bankenbetriebener Euro-Stablecoin mit MiCAR-Lizenz macht einen erheblichen Teil des Arguments hinfällig, warum Nutzer heute dezentrale Plattformen für Euro-Äquivalent-Stablecoins verwenden. Das IT-Finanzmagazin kommentierte den DZ-Bank-Beitritt denn auch mit dem Hinweis auf die strategische Autonomie, die Europa gegenüber US-dominierten Stablecoin-Plattformen gewinnen will. Eine vertiefende Einordnung bietet

https://digital-magazin.de/stablecoins-banken-fintech-trends-2026

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MiCAR: Der regulatorische Vorteil gegenüber Krypto-Wildwuchs

Der wohl entscheidende Unterschied zu bestehenden Stablecoin-Projekten ist der Rechtsrahmen. MiCAR – formal die Verordnung (EU) 2023/1114 – schreibt für E-Geld-Token unter anderem vor: vollständige Deckung durch liquide Reserven, getrennte Verwahrung der Kundengelder, laufende Aufsicht durch eine nationale Regulierungsbehörde und klare Verbraucherschutzregeln. Kurz: Was USDT jahrelang verweigerte, ist für Qivalis Pflicht. Wer tiefer einsteigen möchte, findet in

https://digital-magazin.de/stablecoin-regulierung

weiteren Hintergrund.

Das macht den Euro-Stablecoin institutionell tragfähig. Eine Pensionskasse, eine Corporate-Treasury-Abteilung oder eine mittelständische Einkaufsabteilung kann keinen unregulierten Token in ihre Compliance-Prozesse integrieren. Mit MiCAR-Zulassung und EMI-Lizenz fällt dieses Hindernis weg. Der Stablecoin wird buchführungsfähig, prüfbar und rechtssicher – Eigenschaften, die im B2B-Bereich nicht verhandelbar sind.

Interessant wird die Frage, wie Paragraph 48 bis 58 MiCAR in der Praxis ausgelegt werden – konkret beim Thema Interoperabilität und Reservennachweis. Die ESMA und EBA haben dazu technische Standards erarbeitet, die Emittenten seit 2025 umsetzen müssen. Für Qivalis bedeutet das: Die regulatorische Hausaufgabe ist klar definiert, aber anspruchsvoll. Die DNB-Lizenz ist keine Formsache.

Hinzu kommt ein weiteres MiCAR-spezifisches Risiko, das im Markt oft unterschätzt wird: MiCAR sieht für signifikante E-Geld-Token – also solche, die eine bestimmte Nutzerschwelle oder Transaktionsvolumenschwelle überschreiten – eine verschärfte Aufsicht durch die EBA auf europäischer Ebene vor. Sollte Qivalis schnell wachsen und als „significant“ eingestuft werden, verliert die DNB die alleinige Zuständigkeit. Das ist kein Nachteil per se, erhöht aber den Compliance-Aufwand und die Transparenzpflichten erheblich. Für das Konsortium ist das kalkuliertes Risiko – aber es dürfte den Rollout-Zeitplan unter Druck setzen, wenn die EBA früh eigene Anforderungen formuliert.

Offene Fragen: Was Qivalis noch nicht beantwortet hat

So überzeugend die Theorie klingt – einige Fragen bleiben konkret offen. Erstens: Welche Blockchain-Infrastruktur nutzt Qivalis? Die genaue technische Basis ist öffentlich noch nicht kommuniziert. Ob Ethereum, eine proprietäre permissioned Chain oder ein anderes Netzwerk – das hat erhebliche Auswirkungen auf Transaktionsgeschwindigkeit, Energieverbrauch und Interoperabilität mit bestehenden DeFi-Infrastrukturen.

Zweitens: Wann genau kommt die DNB-Lizenz? Das Konsortium peilt die zweite Jahreshälfte 2026 an, aber EMI-Zulassungsverfahren dauern erfahrungsgemäß sechs bis zwölf Monate – und können sich bei Nachfragen der Behörde verzögern. Ein Start in Q3 2026 ist ambitioniert, aber nicht unmöglich.

Drittens und für Verbraucher am relevantesten: Wer bekommt eigentlich Zugang? Das Konsortium kommuniziert bislang vor allem institutionelle Anwendungsfälle – Settlement tokenisierter Assets, Lieferkettenabwicklung, B2B-Zahlungen. Ob und wann Privatkunden Wallets öffnen und mit Qivalis im Alltag zahlen können, ist nicht klar. Das ist nicht unwichtig, denn Massenadoption entsteht nicht in Unternehmens-Treasuries, sondern im Alltag.

Viertens – und das ist ein Gegenargument, das man nicht wegdiskutieren sollte: Bankkonsortien haben in der Vergangenheit nicht immer bewiesen, dass sie schnell und innovativ handeln können. Die Geschichte europäischer Bankenprojekte ist gespickt mit ambitionierten Ankündigungen, die in langsamer Governance versanden. Paydirekt – der gescheiterte deutsche Paypal-Konkurrent der Banken – steht als mahnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Eigeninteressen der Mitglieder die gemeinsame Produktstrategie überlagern. Qivalis muss zeigen, dass ein dreizehnköpfiges Konsortium schneller entscheiden kann als ein Startup mit zehn Personen.

Meine persönliche Einschätzung: Das Konsortium macht das Richtige, indem es zuerst den institutionellen Markt adressiert. Dort ist der Schmerz am größten, die Wechselbereitschaft am höchsten – und das regulatorische Risiko am beherrschbarsten. Der Weg zum Privatkunden kommt danach, oder gar nicht.

Was bedeutet das für Unternehmen in Deutschland?

Konkret für Finanz- und IT-Verantwortliche in deutschen Unternehmen: Qivalis ist kein Spekulationsobjekt und kein Krypto-Experiment. Es ist eine von regulierten Banken betriebene Zahlungsinfrastruktur, die auf einem gesetzlich verankerten Rahmen aufbaut. Wer heute grenzüberschreitende Zahlungen in der EU abwickelt, sollte das Projekt auf dem Radar haben.

Praktisch heißt das für Händler und FinTechs: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, interne Prozesse zu prüfen. Welche Zahlungsströme laufen heute über teure Intermediäre? Wo entstehen Währungsrisiken durch Dollar-Stablecoins oder Fremdwährungskonvertierung? Und welche ERP- oder Payment-Systeme müssten angepasst werden, um einen Euro-Stablecoin als Zahlungsmittel technisch zu akzeptieren? Die Antworten auf diese Fragen sind nicht trivial – aber wer sie erst stellt, wenn Qivalis live geht, verliert wertvolle Vorlaufzeit. Für FinTechs, die Zahlungsinfrastruktur als Service anbieten, ergibt sich zusätzlich die strategische Frage, ob sie Qivalis als Konkurrenz betrachten oder als neue Basistechnologie, auf der sich eigene Mehrwertdienste aufbauen lassen.

Unter dem Strich entsteht hier möglicherweise eine europäische Infrastruktur, die Unternehmen echte Kosteneinsparungen bringt, Prozesse automatisiert und gleichzeitig die strategische Abhängigkeit von US-Plattformen reduziert. Das ist kein kleines Versprechen. Ob es eingehalten wird, entscheidet sich in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten – wenn die DNB-Lizenz steht oder eben nicht.

Die Frage, die bleibt: Werden Visa und PayPal schnell genug antworten – oder verlieren sie im europäischen Markt schleichend Boden an ein Konsortium, das ihre eigene Kernkompetenz, das Settlement, digitalisiert und günstiger macht? Die Antwort darauf dürfte die Infrastruktur des europäischen Zahlungsverkehrs für die nächste Dekade prägen.