Google bekommt mit seiner KI-Suche in Deutschland ein Haftungsproblem. Das Landgericht München I sieht AI Overviews nicht mehr als neutrale Suchtreffer, sondern als eigenständige Aussagen des Konzerns. Für Unternehmen, Publisher und SEO-Teams ist das mehr als ein juristischer Randfall.

Google KI-Suche: Warum das Münchner Urteil sitzt

Die klassische Google-Suche war bequem zu erklären: Google zeigt Links, Snippets und manchmal hervorgehobene Antworten. Die Verantwortung für den eigentlichen Inhalt lag im Normalfall bei der Quelle. Genau diese Trennlinie wird durch generative KI unscharf. Wenn eine Suchmaschine nicht mehr nur verweist, sondern aus mehreren Quellen einen eigenen Antworttext baut, entsteht ein anderer Gegenstand. Kein Linkverzeichnis. Eine Aussage.

Darum ist die Entscheidung des Landgerichts München I zu Googles AI Overviews so wichtig. Nach Berichten von Giga, The Decoder, ComputerBase und der Wettbewerbszentrale hat das Gericht Google per einstweiliger Verfügung untersagt, bestimmte unwahre Tatsachenbehauptungen über zwei Münchner Verlagsunternehmen in der „Übersicht mit KI“ anzuzeigen. Das Verfahren trägt das Aktenzeichen 26 O 869/26. Die Entscheidung ist vorläufig, aber sie setzt eine klare juristische Markierung: Wer KI-Antworten generiert und prominent in der Suche ausspielt, kann für deren Inhalt einstehen müssen.

Im konkreten Fall hatte Googles KI-Suche die klagenden Verlage mit unseriösen Geschäftspraktiken, Abo-Fallen und Betrugsmaschen in Verbindung gebracht. Laut den Berichten vermischte die KI Informationen über andere Unternehmen mit den Klägerinnen und erzeugte daraus einen neuen, falschen Zusammenhang. Das Entscheidende: Diese Aussagen standen so offenbar nicht in den verlinkten Quellen. Die KI hat also nicht nur schlecht zusammengefasst, sondern einen eigenen Sinnzusammenhang konstruiert.

Damit trifft das Urteil genau den Nerv der neuen Suchrealität. Schon bei Google AI Mode und dem Verschwinden klassischer blauer Links ging es um die Frage, wie viel Web noch übrig bleibt, wenn Google Antworten direkt liefert. Jetzt kommt die Haftungsfrage dazu: Wenn die Antwort falsch ist, wer trägt dann das Risiko?

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Warum AI Overviews keine normalen Suchergebnisse sind

Die Münchner Argumentation ist deshalb so brisant, weil sie AI Overviews nicht wie einen technischen Schönheitsfehler behandelt. Nach der Darstellung von The Decoder sieht das Gericht in Googles KI-Übersichten eigene, Google zurechenbare Inhalte. Die KI fasse Treffer in eigenen Worten und nach eigener Gliederung zusammen. Sie stelle außerdem Aussagen auf, die in den eigentlichen Suchergebnissen gar nicht getroffen würden.

Das ist der Bruch mit dem bisherigen Suchmaschinenverständnis. Ein klassischer Treffer zeigt eine Quelle und einen Ausschnitt. Ein AI Overview erzeugt einen kompakten Antworttext. Für Nutzerinnen und Nutzer wirkt dieser Text wie ein fertiges Ergebnis. Er steht oberhalb der klassischen Treffer, ist sprachlich geschlossen und vermittelt Autorität. Genau diese Präsentation macht die Funktion wertvoll. Genau diese Präsentation macht sie aber auch riskant.

Google argumentiert naheliegend: Nutzer könnten die Quellen prüfen, und KI-Systeme seien bekanntlich fehleranfällig. Das Gericht ließ diese Verteidigung nach den vorliegenden Berichten nicht gelten. Eine falsche Aussage wird nicht dadurch ungefährlich, dass jemand sie nachträglich widerlegen könnte. Wer eine Behauptung veröffentlicht, kann sich nicht auf die Hausaufgabe des Publikums zurückziehen.

Für Google ist das unangenehm, weil der Konzern AI Overviews gerade als Komfortfunktion verkauft. Wenn Nutzer ohnehin jede Quelle einzeln prüfen müssen, schrumpft der Nutzen der KI-Zusammenfassung. Wenn sie es nicht müssen, muss Google stärker für die Zusammenfassung geradestehen. Beides zugleich geht schlecht. Willkommen im Produktmanagement mit Zivilprozessordnung.

Haftung statt Haftungsprivileg: der eigentliche Hebel

Suchmaschinen konnten sich lange auf eine eingeschränkte Verantwortung berufen. Sie machen fremde Inhalte auffindbar, ohne jeden einzelnen Inhalt vorab prüfen zu müssen. Diese Logik schützt nicht nur Google, sondern auch die Funktionsfähigkeit des Webs. Eine Suchmaschine, die jeden Treffer redaktionell prüfen müsste, wäre keine Suchmaschine mehr, sondern ein extrem langsames Branchenbuch mit Burnout-Risiko.

Bei AI Overviews sieht das Landgericht München I die Lage anders. Laut Wettbewerbszentrale handele es sich bei der „Übersicht mit KI“ nicht um die bloße Anzeige fremder Suchergebnisse, sondern um einen eigenen Google zurechenbaren Inhalt. Google habe die Funktion eingeführt, biete sie an und steuere die Algorithmen. Damit rückt der Konzern näher an die Rolle eines Inhaltsanbieters heran.

Juristisch heißt das: Google wird nicht nur als mittelbarer, sondern als unmittelbarer Störer betrachtet. Das klingt technisch, ist aber praktisch entscheidend. Mittelbare Störer haften in der Regel erst ab Kenntnis und unter bestimmten Prüfpflichten. Unmittelbare Störer stehen deutlich näher am Problem. Für Betroffene kann das den Unterschied machen zwischen „Bitte melden Sie das Formular ausfüllen“ und „Unterlassung, jetzt“.

Das Gericht benennt zudem eine Schutzlücke. Wenn die falsche Aussage in keiner Quelle steht, kann der Betroffene nicht einfach gegen die Quelle vorgehen. Die Quelle hat die Behauptung ja gar nicht aufgestellt. Wenn Google gleichzeitig nur Suchmaschinenprivilegien beansprucht, bliebe niemand greifbar. Genau diese Lücke füllt das Urteil.

Was Unternehmen jetzt an der Google Suche fürchten müssen

Für Unternehmen ist die Entscheidung vor allem reputationsrechtlich relevant. Eine KI-Übersicht kann aus verstreuten Quellen, ähnlichen Firmennamen, alten Bewertungen, Branchenlisten und dubiosen Drittseiten einen Eindruck zusammensetzen, der so nie irgendwo behauptet wurde. Bei harmlosen Suchanfragen ist das ärgerlich. Bei Begriffen wie Betrug, Abofalle, Insolvenz, Datenschutzverstoß oder unseriöse Geschäftspraktiken wird es geschäftsschädigend.

Das Problem ist nicht nur die Fehlerquote. Das Problem ist die Platzierung. AI Overviews erscheinen oberhalb oder nahe der klassischen Suchergebnisse und geben eine schnelle Antwort. Viele Nutzerinnen und Nutzer werden nicht jede Quelle anklicken. Genau darauf zielt die Funktion ja ab. Wenn dort ein falscher Zusammenhang steht, kann er stärker wirken als ein einzelner fragwürdiger Blogbeitrag auf Seite drei.

Für Markenmonitoring reicht deshalb die alte Logik nicht mehr. Unternehmen mussten bisher ihre Top-Suchergebnisse, Bewertungen, Presseartikel und Social-Media-Erwähnungen im Blick behalten. Jetzt kommt eine neue Ebene hinzu: generierte Suchantworten. Sie sind flüchtiger als Webseiten, können sich ändern und sind schwerer systematisch zu dokumentieren. Wer erst reagiert, wenn Vertrieb oder Kundenservice irritierte Rückfragen bekommen, ist spät dran.

Dass KI-Suche die klassische Websuche unter Druck setzt, ist nicht nur eine Frage von Nutzergewohnheiten. Es ist auch eine Frage von Beweisbarkeit. Unternehmen brauchen Screenshots mit Datum, Suchanfrage, Standort, Konto-/Browserkontext und sichtbaren Quellen. Sonst wird aus „Google behauptet das“ schnell eine dünne Beschwerde ohne belastbaren Nachweis.

KI-Suche zwingt Unternehmen und Plattformen zu genauerer Quellenprüfung. (Symbolbild)

Warum Publisher doppelt betroffen sind

Publisher erleben AI Overviews aus zwei Richtungen. Einerseits können KI-Übersichten Traffic abziehen, weil Google Antworten direkt gibt. Andererseits können Verlage selbst Objekt falscher KI-Aussagen werden. Der Münchner Fall betraf gerade Verlagsunternehmen. Das ist bitter ironisch, aber immerhin effizient.

Für Medienhäuser geht es damit nicht nur um Reichweite, sondern um Kontrolle über den Kontext. Wenn Google Inhalte aus dem Web zusammenführt und daraus Aussagen generiert, verlieren Publisher einen Teil ihrer redaktionellen Einbettung. Zitate, Quellen, Einschränkungen und Gegenpositionen können in der KI-Zusammenfassung verdichtet oder verschoben werden. Im besten Fall entsteht eine brauchbare Kurzantwort. Im schlechtesten Fall entsteht ein neuer, falscher Vorwurf.

Das passt zu den Debatten rund um Googles AI Overviews als neue Ära der Internetsuche. Damals klang vieles noch nach Produktstrategie und SEO-Anpassung. Jetzt zeigt sich: Die neue Suchoberfläche ist auch ein Haftungsraum. Wer oben im Suchergebnis eigene Antworten baut, steht näher an redaktioneller Verantwortung, als es Google lieb sein kann.

Verlage und Unternehmen sollten daraus keinen falschen Trost ziehen. Das Urteil bedeutet nicht, dass jeder fehlerhafte KI-Satz sofort einen sicheren Anspruch auslöst. Es handelt sich um eine einstweilige Verfügung, Google prüft die Entscheidung und höhere Instanzen können anders gewichten. Aber die Richtung ist relevant: Generierte Suchantworten werden nicht automatisch wie neutrale Trefferlisten behandelt.

Google Suche und KI: Qualität skaliert nicht linear

ComputerBase verweist auf Googles Stellungnahme, wonach die überwiegende Mehrheit der AI Overviews korrekte Informationen liefere und die Funktion darauf ausgelegt sei, Informationen aus dem Web widerzuspiegeln. Das ist nachvollziehbar. Es ist aber nur die halbe Geschichte. Bei Google-Skalierung reicht eine kleine Fehlerrate, um sehr viele reale Fehler zu produzieren.

ComputerBase nennt in der Einordnung auch Googles Hinweis auf die Vorläufigkeit der Entscheidung. Das ist wichtig. Eine einstweilige Verfügung ist kein endgültiges Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs. Trotzdem setzt sie einen praktischen Maßstab: Wenn eine KI-Übersicht konkrete falsche Tatsachen behauptet, kann Google nicht einfach auf Quellenlinks zeigen und die Hände heben.

Das technische Problem dahinter ist altbekannt: Sprachmodelle optimieren nicht auf juristische Zurechnung. Sie bauen wahrscheinliche, gut klingende Antworten. Retrieval, Quellenlinks und Suchindex sollen das erden. Aber sobald das System Inhalte aus mehreren Quellen kombiniert, können Mischfehler entstehen. Namen, Branchen, Vorwürfe und Bewertungen werden verbunden, obwohl der Zusammenhang nicht trägt.

Bei einer normalen Chatbot-Antwort ist das schlimm genug. In der Google Suche wird daraus Infrastruktur. Wer nach einem Unternehmen sucht, sucht häufig in einer Entscheidungssituation: Kunde, Bewerberin, Geschäftspartner, Journalist, Investor, Behörde. Eine falsche KI-Aussage an dieser Stelle ist nicht irgendeine Halluzination. Sie ist ein Reputationsereignis.

Was SEO-Teams jetzt konkret prüfen sollten

SEO-Teams haben sich in den vergangenen Monaten stark auf Sichtbarkeit in KI-Antworten konzentriert. Das bleibt richtig, greift aber zu kurz. Neben „Wie komme ich in die KI-Übersicht?“ gehört jetzt die Frage „Was sagt die KI-Übersicht über uns?“ auf die Liste. Das gilt besonders für Marken, Geschäftsführungen, Produkte, Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und sensible Branchen.

Praktisch braucht es ein leichtes Monitoring für kritische Suchkombinationen. Dazu gehören Markenname plus Betrug, Erfahrungen, Abofalle, Kündigung, Datenschutz, unseriös, Insolvenz oder Beschwerde. Für B2B-Unternehmen kommen Begriffe wie Ausschreibung, Sicherheit, Compliance oder Datenleck hinzu. Die Ergebnisse sollten nicht nur einmal geprüft werden. AI Overviews können sich mit Index, Modell und Kontext verändern.

Auch Content-Teams müssen umdenken. Es reicht nicht, die eigene Website gut zu strukturieren. Wenn Drittseiten falsche oder mehrdeutige Informationen enthalten, können sie über KI-Zusammenfassungen neue Wirkung entfalten. Saubere „About“-Seiten, klare Pressebereiche, strukturierte Fakten, aktuelle Kontaktinformationen und nachvollziehbare Korrekturhinweise werden wichtiger. Nicht weil Google alles perfekt versteht. Sondern weil schlechte Datenlage schlechte Zusammenfassungen wahrscheinlicher macht.

Die klassischen SEO-Regeln verschwinden dadurch nicht. Google AI Mode verlangt weiterhin klare Quellen, hilfreiche Inhalte und maschinenlesbare Struktur. Neu ist die Risikoperspektive: Sichtbarkeit kann positiv oder negativ sein. Wer in einer KI-Antwort falsch sichtbar wird, braucht andere Prozesse als bei einem Rankingverlust.

Die Rolle des Digital Services Act bleibt unbequem

Google dürfte versuchen, die Entscheidung eng zu ziehen. Es geht um einen konkreten Einzelfall, konkrete falsche Aussagen und eine vorläufige Entscheidung. Außerdem wird der Konzern darauf verweisen, dass AI Overviews Quellen anzeigen und Qualitätsmechanismen existieren. Das ist prozessual erwartbar. Strategisch bleibt aber die Frage, ob Plattformregeln wie der Digital Services Act ausreichen, wenn Suchmaschinen eigene KI-Texte generieren.

Der DSA ist vor allem auf Vermittlungsdienste und Plattformrisiken ausgerichtet. Bei generativen Suchantworten verschwimmt jedoch die Grenze zwischen Vermittlung und eigener Äußerung. Wenn Google den Text erzeugt, strukturiert und prominent ausspielt, wirkt ein reines Notice-and-Take-down-Modell zu schwach. Betroffene wollen nicht nur melden, sondern verhindern, dass dieselbe falsche Kombination erneut erscheint.

Das Münchner Gericht scheint genau diese Wiederholungsgefahr ernst zu nehmen. Laut The Decoder bestand sie fort, obwohl die konkreten Texte aktuell nicht mehr angezeigt wurden. Google hatte keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, und Algorithmen könnten ähnliche Aussagen wieder generieren. Für KI-Systeme ist das zentral: Fehler sind nicht immer statische Inhalte, die man löscht. Fehler sind oft Muster, die wieder entstehen können.

Das macht die Umsetzung für Google schwierig. Einzelne falsche Sätze zu entfernen, ist leicht. Sicherzustellen, dass eine generative Funktion bestimmte unwahre Zusammenhänge nicht erneut bildet, ist schwerer. Genau hier wird Haftung teuer: nicht wegen eines einzelnen Snippets, sondern wegen der technischen und organisatorischen Kontrolle dahinter.

Warum das Urteil den AI Mode politischer macht

AI Overviews sind nur der Anfang. Google arbeitet mit AI Mode an einer Suche, die noch stärker wie ein KI-Assistent funktioniert. Je dialogischer die Suche wird, desto weiter entfernt sie sich von der alten Trefferliste. Damit steigt die Frage, ob Google noch Suchinfrastruktur betreibt oder zunehmend eine Antwortmaschine mit eigener Verantwortung wird.

Für Regulierer ist das attraktiv und heikel zugleich. Attraktiv, weil konkrete Falschbehauptungen leichter zu greifen sind als abstrakte Trafficverluste von Publishern. Heikel, weil eine zu harte Haftung Such- und KI-Funktionen einschränken könnte. Die Balance liegt nicht darin, KI-Antworten zu verbieten. Sie liegt darin, Quellenbindung, Korrekturwege und Verantwortlichkeit so zu definieren, dass Betroffene nicht im Nebel stehen.

Für Google kommt erschwerend hinzu, dass die Debatte nicht isoliert läuft. Publisher kritisieren Trafficverluste, SEO-Teams kämpfen mit Zero-Click-Antworten, Wettbewerbsbehörden schauen auf Plattformmacht, und Nutzer erwarten trotzdem schnelle Antworten. Das Münchner Urteil legt nun einen weiteren Stein auf den Stapel: schnelle Antworten dürfen nicht auf Kosten falscher Tatsachenbehauptungen gehen.

Genau deshalb wird Googles Umgang mit KI-Updates und Klickverlusten für Websites nicht nur eine SEO-Frage bleiben. Je mehr Google selbst antwortet, desto stärker wird jede Antwort zur Produkt-, Rechts- und Vertrauensfrage.

Was Betroffene tun sollten, wenn die KI-Suche Falsches behauptet

Wer eine falsche AI-Overview-Aussage findet, sollte nicht hektisch in Foren schimpfen, sondern Beweise sichern. Dazu gehören vollständige Screenshots, URL, Suchanfrage, Datum, Uhrzeit, Land, Sprache, Browser, Login-Status und sichtbare Quellen. Wenn mehrere Personen dieselbe Aussage reproduzieren können, ist das hilfreich. Auch eine Bildschirmaufnahme kann sinnvoll sein.

Danach sollte die Aussage sachlich zerlegt werden: Was ist konkret falsch? Welche Quelle behauptet es nicht? Welche Quelle wird falsch zugeordnet? Gibt es Namensverwechslungen? Sind Tatsachenbehauptungen oder Meinungen betroffen? Gerade bei rufschädigenden Aussagen lohnt sich früh juristische Beratung, weil Unterlassungsansprüche an Formulierungen und Nachweise hängen.

Unternehmen sollten außerdem die eigene Informationsbasis prüfen. Gibt es offizielle Seiten, die die richtigen Fakten klar darstellen? Sind Presseinformationen aktuell? Gibt es strukturierte Daten, eindeutige Firmennamen, Kontaktseiten und Korrekturhinweise? Das ersetzt keinen Rechtsanspruch, kann aber die Wahrscheinlichkeit falscher Zusammenfassungen senken.

Wichtig ist auch die interne Zuständigkeit. KI-Suche liegt oft irgendwo zwischen SEO, Kommunikation, Recht und Kundenservice. Genau dort gehen Probleme verloren. Sinnvoll ist ein einfacher Ablauf: Monitoring findet die Aussage, Kommunikation bewertet die Außenwirkung, Recht prüft Anspruch und Frist, SEO dokumentiert Quellenlage und technische Reproduzierbarkeit. So wird aus einem Screenshot kein endloser Slack-Thread, sondern ein handhabbarer Vorgang.

Für kleinere Unternehmen reicht dafür ein monatlicher Check der wichtigsten Suchanfragen. Größere Marken sollten kritische Begriffe häufiger prüfen, besonders nach Presseberichten, Produktproblemen, Abmahnungen oder öffentlichen Beschwerden. AI Overviews sind nicht stabil wie ein gedruckter Artikel. Sie können verschwinden, wiederkommen und anders formuliert erneut auftauchen. Wer Belege erst später sucht, findet oft nur noch eine andere Version des Problems.

Der unbequemste Punkt: Unternehmen müssen KI-Suche als Teil ihrer öffentlichen Wahrnehmung behandeln. Nicht morgen. Jetzt. Denn die Suche ist nicht mehr nur ein Weg zu Inhalten. Sie wird selbst zum Inhalt. Und Inhalte, die Google selbst erzeugt, können in Deutschland plötzlich Googles Problem sein.

Die Google Suche wird verantwortlicher

Das Münchner Verfahren beendet AI Overviews nicht. Es macht sie aber erwachsener. Google kann seine KI-Suche nicht dauerhaft als praktische Zusammenfassung vermarkten und zugleich so tun, als sei jede falsche Zusammenfassung nur ein Missverständnis der Quellen. Wer Antworten baut, übernimmt Verantwortung für Antworten.

Für Nutzer ist das gut. Für Unternehmen ist es ein Werkzeug, wenn falsche KI-Texte rufschädigend wirken. Für Publisher ist es ein Signal, dass generative Suchantworten juristisch nicht einfach im alten Suchmaschinenkasten verschwinden. Und für Google ist es eine Warnung: Die neue Suche spart Klicks, aber sie sammelt auch Haftung.

Ob höhere Instanzen die Linie bestätigen, bleibt offen. Der Effekt ist trotzdem da. AI Overviews sind in Deutschland nicht mehr nur ein SEO-Experiment oder ein Komfortfeature. Sie sind ein rechtliches Risiko mit Produktnamen. Das macht die KI-Suche nicht unmöglich. Aber deutlich weniger sorglos.