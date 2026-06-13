Kurze Anekdote gefällig? Ich saß letzte Woche mit meiner Nachbarin zusammen – sie wollte endlich „diese KI-App ausprobieren“. Welche? Keine Ahnung. Es gibt ja hunderte. Am Ende hat sie einfach die genommen, die ihr Telefonanbieter empfohlen hat. Und ich dachte: Moment mal. Genau das ist gerade das Ding.

Die KI-App-Flut ist real – und überfordert gerade alle

Seien wir ehrlich. Der KI-App-Markt ist gerade ein einziges Chaos. ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot – und das sind nur die großen Namen. Dazu kommen dutzende Nischenanwendungen für Text, Bild, Ton, Code. Für jemanden, der einfach nur seinen Alltag ein bisschen cleverer gestalten möchte, ist das krass überwältigend. Welche App ist sicher? Welche schluckt meine Daten in Serverfarmen irgendwo in den USA? Und welche halluziniert mir einfach irgendetwas zusammen?

Genau in dieser Lücke stehen jetzt Telekommunikationsanbieter bereit. Swisscom hat das gerade sehr deutlich gemacht: Der Blog-Bereich „KI-Apps für deinen Alltag“ wurde Anfang Juni 2026 aktualisiert und richtet sich explizit an Mainstream-Nutzerinnen und -Nutzer. Mit klaren Hinweisen zu Halluzinationen, Datenschutz und ethischen Fragen. Das klingt erstmal nach trockenem PR-Stoff – ist aber tatsächlich ein strategischer Schachzug, der den gesamten KI-Distributionsmarkt verschieben könnte.

Die Mainstream KI-Adoption steckt nämlich weniger an fehlenden Tools als an fehlendem Vertrauen. Und Vertrauen ist genau das, was Telekommunikationsanbieter historisch besitzen. Sie kennen Ihre Identität, sie stellen Ihre Rechnung, sie sind im Zweifelsfall in der Landessprache erreichbar. Das ist kein kleiner Vorteil.

Swisscom als Blaupause: Kuratierung statt Chaos

Was Swisscom da macht, ist im Grunde Telko KI-Kuratierung in Reinform. Statt Nutzerinnen und Nutzer allein durch den App-Dschungel zu schicken, übernimmt der Anbieter die Vorauswahl und Einordnung. Der aktualisierte Blog-Bereich listet nicht einfach Apps – er erklärt, worauf man achten soll. Halluzinationen. Datenschutz. Ethik. Das sind genau die Fragen, die normale Menschen beschäftigen, die aber in den meisten App-Store-Beschreibungen komplett fehlen.

Swisscom geht dabei noch weiter. Mit dem eigenen KI-Assistenten myAI betreibt das Unternehmen ein kuratiertes Angebot, bei dem laut CEO Christoph Aeschlimann die Daten in der Schweiz bleiben. Das ist keine Kleinigkeit. Für Menschen, die sich Sorgen machen, wo ihre Chatverläufe landen, ist das tatsächlich ein konkreter Unterschied zu globalen Plattformen. Swisscom hat außerdem im vergangenen Jahr konkrete Prompts veröffentlicht, mit denen myAI bei der Erkennung von Phishing-Nachrichten und digitalem Betrug helfen soll – praktische Kuratierung, direkt in den Alltag übersetzt.

Und das Investitionsvolumen spricht für sich: Swisscom kündigte am World Economic Forum Anfang 2024 an, in den kommenden Jahren bis zu 100 Millionen Franken in KI zu investieren. Teil davon: der Aufbau von Supercomputer-Infrastruktur gemeinsam mit Nvidia, mit Rechenzentren in der Schweiz und in Italien. Das ist kein Experiment mehr. Das ist Infrastruktur-Politik.

Vertrauensmarke als Vertriebsstrategie

Moment mal – warum sollte ausgerechnet ein Telekommunikationsanbieter der richtige KI-Gatekeeper sein? Die Antwort liegt in der Geschichte dieser Unternehmen. Telkos sind seit Jahrzehnten für Grundversorgung zuständig. Strom wäre zu weit gegriffen, aber Konnektivität, Identität, Sicherheit – das sind Felder, in denen ihnen Verbraucherinnen und Verbraucher traditionell vertrauen. Spam-Filter auf der Netzebene? Telko. Kinderschutz im Heimnetz? Telko. Zahlung über die Telefonrechnung? Ebenfalls Telko.

Jetzt überträgt sich dieses Muster auf KI. Das Vertrauensmarke-Prinzip funktioniert einfach: Wer mir seit zehn Jahren zuverlässig das Internet nach Hause bringt, dem traue ich eher auch bei der KI-Empfehlung. Das ist psychologisch nachvollziehbar – und strategisch gold wert. Swisscom positioniert myAI explizit als Schutzwerkzeug gegen digitalen Betrug, was diese Vertrauenslogik direkt bedient.

Das ist meine Einschätzung: Die Telko KI-Kuratierung ist für viele Menschen der einzig realistische Einstieg in KI-Nutzung. Nicht weil sie technisch die Beste ist, sondern weil sie die zugänglichste ist. Für meine Nachbarin – und für Millionen wie sie – ist „der Telko hat das empfohlen“ ein valider Vertrauensanker.

Ein neuer Distributionskanal entsteht

Was gerade passiert, ist strukturell interessant. Bislang gab es zwei dominante Distributionskanäle für KI-Apps: die großen App Stores von Apple und Google, und direkte Webangebote der KI-Unternehmen selbst. Telekommunikationsanbieter bauen jetzt faktisch einen dritten Kanal auf. Und dieser Kanal hat einige einzigartige Eigenschaften.

Erstens: Direktzugang zu einer etablierten Kundenbasis. Swisscom, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange – diese Unternehmen haben zusammen hunderte Millionen Mobilfunk- und Festnetzkundinnen und -kunden in Europa. Zweitens: Integration in bestehende Abrechnungs- und Identitätssysteme. KI-Services können über die Telefonrechnung abgerechnet werden, ohne dass neue Zahlungsdaten erforderlich sind. Drittens: Regulatorische Verortung. Europäische Telkos unterliegen bereits strengen Datenschutz- und Sicherheitsgesetzen – das schafft eine Compliance-Basis, die neue KI-Startups oft erst aufbauen müssen.

Für die Mainstream KI-Adoption ist dieser dritte Kanal möglicherweise entscheidender als alle bisherigen. Die Menschen, die nicht aktiv nach KI-Apps suchen, werden durch ihre bestehenden Anbieter erreicht. Das ist passiver, aber effektiver Zugang zu einer Zielgruppe, die sonst den Sprung nicht wagen würde. Wie sich diese veränderte Infrastruktur-Logik auf die Zukunft der Netzwerke und digitaler Infrastrukturen auswirkt, ist dabei eine der wichtigeren Fragen der nächsten Jahre.

Was das für App-Entwickler bedeutet

Okay, kurze Denkpause. Wenn Telkos als Kuratoren auftreten, verändert das auch die Spielregeln für KI-Entwickler. Wer in den kuratierten Bereich eines großen Telekommunikationsanbieters möchte, muss dessen Kriterien erfüllen – Datenschutz, Transparenz, Halluzinationshinweise. Das klingt nach einer neuen Art von „App Store Review“, aber mit anderen Schwerpunkten. Europäische Datenschutzstandards und der EU AI Act werden dabei als Referenzrahmen wichtiger. Wer dort nicht konform ist, landet schlicht nicht im Telko-Portfolio.

Das ist keine Zensur, aber es ist tatsächlich Macht. Und die sollte man nicht kleinreden.

Wie andere Telkos in Europa nachziehen

Swisscom ist dabei nicht der einzige Anbieter, der diesen Weg geht – sondern bislang lediglich der sichtbarste. Die Deutsche Telekom hat unter dem Dach ihrer MagentaAI-Initiative begonnen, ausgewählte KI-Funktionen direkt in Kundenkonto und Serviceplattformen zu integrieren. Vodafone testet in mehreren europäischen Märkten KI-gestützte Assistenten im Kundendienst, die schrittweise auch für Endverbraucher zugänglich gemacht werden. Orange in Frankreich arbeitet an einer eigenen KI-Plattform, die explizit auf Datensouveränität nach europäischem Standard ausgerichtet ist.

Das Muster ist überall dasselbe: Telkos versuchen, den Vertrauensbonus ihrer bestehenden Kundenbeziehung in die KI-Welt zu übersetzen. Was sie dabei voneinander unterscheidet, ist die Tiefe der Integration und die Klarheit der Datenschutzversprechen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher lohnt es sich, genau hinzuschauen, was der eigene Anbieter konkret garantiert – und was nur als Marketing-Narrativ verbleibt.

Telkos bieten zunehmend Governance-Tools an – hier ein AI Readiness Checker im Enterprise-Kontext. (Symbolbild)

Governance als Produkt: Swisscom zeigt den Weg

Swisscom macht noch etwas, das über reine App-Empfehlungen hinausgeht. Das Unternehmen hat ein Whitepaper zu KI-Regulierung und AI Governance veröffentlicht und bietet Unternehmenskunden einen „AI Readiness Checker“ an – ein Tool, das analysiert, wie vorbereitet ein Unternehmen für den KI-Einsatz ist und welche Maßnahmen noch fehlen. Das ist Beratungsgeschäft, verpackt als Produkterweiterung.

Damit positionieren sich Telkos als Übersetzer zwischen Regulierung und Praxis. Der EU AI Act ist komplex. Swisscom hilft dabei, ihn für den eigenen Betrieb handhabbar zu machen. Das ist clever – und schafft eine Abhängigkeit, die weit über den klassischen Mobilfunkvertrag hinausgeht. Wer seinen KI-Compliance-Rahmen mit dem Telko aufgebaut hat, wechselt nicht einfach zu einem anderen Anbieter.

Diese Verlängerung ins Governance-Geschäft ist meiner Ansicht nach der unterschätzteste Zug im ganzen Telko-KI-Playbook. Nicht die einzelne App-Empfehlung ist das Sticky Product – sondern der gesamte Vertrauensrahmen, den ein Anbieter rund um KI aufbaut. Wer diesen Rahmen erst einmal akzeptiert hat, bleibt.

Risiken und blinde Flecken dieser Strategie

Natürlich ist nicht alles Gold, was Telko-KI glänzt. Es gibt einige Punkte, die kritisch betrachtet werden sollten. Erstens: Neutralität ist ein Marketing-Narrativ. Swisscom und andere Telkos haben eigene Geschäftsinteressen – Infrastruktur, B2B-Services, Upselling. Wenn ein Telko bestimmte KI-Apps empfiehlt, ist das keine unabhängige Verbraucherberatung. Es ist kuratiertes Angebot mit wirtschaftlichem Hintergrund. Das muss transparent sein.

Zweitens: Der Begriff „Daten bleiben in der Schweiz“ oder „Daten bleiben in Europa“ klingt beruhigend, erklärt aber nicht automatisch, wie diese Daten verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Datensouveränität ist komplex – geografische Speicherung ist nur eine Dimension davon. Nutzerinnen und Nutzer sollten nicht aufhören, Fragen zu stellen, nur weil das Label „sicher“ draufsteht.

Drittens: Telkos sind keine Regulierungsbehörden. Sie können innerhalb ihrer eigenen Plattformen kuratieren. Sie kontrollieren aber nicht, welche KI-Anwendungen generell verfügbar sind oder was im offenen Internet existiert. Die Gatekeeper-Funktion hat also klare Grenzen – und das ist gut so. Ein einzelner Anbieter als alleiniger Filter wäre keine gesunde Struktur.

Viertens: Es bleibt die Frage der Haftung. Wenn myAI oder eine ähnliche Telko-KI falsche Informationen liefert – etwa bei der Einschätzung einer verdächtigen E-Mail – wer haftet dann? Diese Frage ist noch weitgehend ungeklärt, sowohl rechtlich als auch in der Kommunikation der Anbieter. Nutzerinnen und Nutzer sollten das im Kopf behalten, besonders wenn sie KI-Empfehlungen für wichtige Entscheidungen nutzen.

Was Nutzerinnen und Nutzer konkret prüfen sollten

Die Telko-Kuratierung ist ein hilfreicher Einstiegspunkt – aber kein Freifahrtschein für unkritische Nutzung. Wer einen KI-Dienst über seinen Telekommunikationsanbieter nutzt, sollte einige konkrete Fragen stellen, bevor er sensible Daten eingibt oder Empfehlungen folgt.

Welche Daten werden gespeichert? Chatverläufe, Eingaben, Nutzerprofile – was davon wird wie lange aufbewahrt und zu welchem Zweck?

Chatverläufe, Eingaben, Nutzerprofile – was davon wird wie lange aufbewahrt und zu welchem Zweck? Wer hat Zugriff auf die Daten? Auch wenn die Server in Europa stehen, kann der zugrunde liegende KI-Anbieter aus einem Drittland stammen.

Auch wenn die Server in Europa stehen, kann der zugrunde liegende KI-Anbieter aus einem Drittland stammen. Gibt es eine Opt-out-Möglichkeit? Können Nutzerinnen und Nutzer die Speicherung ihrer Eingaben deaktivieren, ohne auf den Service verzichten zu müssen?

Können Nutzerinnen und Nutzer die Speicherung ihrer Eingaben deaktivieren, ohne auf den Service verzichten zu müssen? Wie wird mit Fehlern umgegangen? Wenn die KI falsche Informationen liefert – etwa in einer sicherheitsrelevanten Situation – gibt es Hinweise auf die Grenzen des Systems?

Diese Fragen sind keine Paranoia, sondern digitale Grundhygiene. Telkos, die diese Fragen offen und klar beantworten, verdienen das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden tatsächlich. Solche, die ausweichen, sollten kritisch hinterfragt werden – unabhängig davon, wie sympathisch ihre Markenkommunikation gestaltet ist.

Was das für Sie konkret bedeutet

Easy jetzt mal praktisch denken. Was können Sie aus diesem Trend mitnehmen? Wenn Ihr Telekommunikationsanbieter eine kuratierte KI-App-Empfehlung oder einen eigenen Assistenten anbietet, lohnt sich ein zweiter Blick. Prüfen Sie, welche Datenschutzversprechen konkret gemacht werden – und ob diese in den Nutzungsbedingungen auch tatsächlich stehen. Vertrauen Sie dem Anbieter als ersten Orientierungspunkt, aber hören Sie nicht auf, selbst kritisch zu hinterfragen.

Für Unternehmen gilt: Die Governance-Angebote von Telkos wie Swisscoms AI Readiness Checker können ein sinnvoller Einstiegspunkt sein, um den eigenen KI-Reifegrad zu verstehen. Sie sind aber kein Ersatz für eine unabhängige Rechtsprüfung, besonders im Hinblick auf den EU AI Act. Nutzen Sie Telko-Angebote als Orientierungsrahmen – und holen Sie bei wichtigen Entscheidungen zusätzliche Expertise ein.

Für alle anderen: Wer noch gar nicht weiß, wo mit KI-Nutzung beginnen, findet bei kuratierten Telko-Angeboten tatsächlich einen sichereren Einstieg als im wilden App-Store-Dschungel. Das ist kein Hype – das ist pragmatische Nutzerführung in einem unübersichtlichen Markt. Swisscom-CEO Christoph Aeschlimann bringt es auf den Punkt: Es geht darum, KI für Menschen zugänglich zu machen, ohne dass sie vorher einen Informatikabschluss brauchen.

Was bleibt

Telkos bauen gerade etwas, das weit über Mobilfunkverträge hinausgeht. Sie werden zu Kuratoren, Gouverneuren und Vertrauensankern in einem KI-Markt, der für die meisten Menschen noch immer undurchsichtig ist. Die Telko KI-Kuratierung ist kein kurzfristiger Trend – sie ist die logische Fortsetzung einer jahrzehntelangen Vertrauensbeziehung zwischen Anbieter und Kunde. Mainstream KI-Adoption wird nicht durch technische Überlegenheit gewonnen. Sie wird durch Vertrauen gewonnen. Und Vertrauensmarken haben hier einen strukturellen Vorsprung, den kein Startup so schnell aufholt.

Die spannende Frage bleibt: Nutzen die Telkos diesen Vorsprung verantwortungsvoll – oder wird die Kuratierung zur kommerziellen Filterbubble? Das entscheidet sich in den nächsten zwei, drei Jahren. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit KI-Empfehlungen Ihres Telekommunikationsanbieters gemacht – und würden Sie diesen mehr vertrauen als einem Tech-Konzern aus dem Silicon Valley?