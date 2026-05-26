Google AI Mode: 7 SEO-Regeln für Websites

Google AI Mode verändert SEO nicht kosmetisch, sondern an der Wurzel: Suchanfragen werden länger, dialogischer und häufiger direkt in der Suche beantwortet. Für Websites heißt das: Rankings bleiben wichtig, aber Sichtbarkeit entsteht künftig stärker über Erwähnungen, Quellenfähigkeit, Folgefragen und Inhalte, die in KI-Antworten überhaupt zitierbar sind.

Der klassische SEO-Deal war lange ziemlich einfach. Nutzerin oder Nutzer sucht etwas, Google zeigt zehn blaue Links, die ersten Ergebnisse bekommen Klicks, Websites verdienen Reichweite, Leads oder Werbeumsatz. Dieser Deal ist nicht tot, aber er bekommt Risse. Der Google AI Mode verschiebt Suche von der Ergebnisliste zur Antwortoberfläche. Die Suchmaschine wird weniger Wegweiser und mehr Gesprächspartner. Für Menschen ist das bequem. Für Websitebetreiber ist es unbequem. Und für SEO ist es der Moment, an dem ein paar alte Gewissheiten aus dem Fenster fallen.

Der Auslöser für diesen Artikel ist eine Analyse von SEO Südwest zu neuen Google-Daten über die Nutzung des AI Mode. SEO Südwest fasst die wichtigsten Signale aus Googles AI-Mode-Daten zusammen: Suchanfragen werden länger, Folgefragen nehmen zu, multimodale Eingaben werden wichtiger und viele Aufgaben, für die früher mehrere Websites besucht wurden, wandern direkt in die Suche. Das ist kein kleines Feature-Update. Es ist eine neue Nutzungslogik.

Wichtig ist die Abgrenzung zu unserem bereits erschienenen Hintergrund zum Google AI Mode und dem Druck auf klassische blaue Links. Dort ging es vor allem um die große Verschiebung der Web-Ökonomie: weniger Klicks, mehr Antworten direkt bei Google. Dieser Beitrag geht einen Schritt weiter und fragt: Was sollen Websitebetreiber, Redaktionen, Shops und SEO-Teams daraus praktisch machen?

Google AI Mode macht Suche länger und persönlicher

Google beschreibt den AI Mode als Sucherlebnis, das komplexere Fragen, Folgefragen und unterschiedliche Eingabeformen zusammenbringt. Im offiziellen Google-Blog heißt es, AI Mode habe nach einem Jahr mehr als eine Milliarde monatliche Nutzer erreicht; Suchanfragen hätten sich in jedem Quartal mehr als verdoppelt. Außerdem baut Google den Suchschlitz selbst um: mehr Platz für längere Fragen, KI-Vorschläge jenseits klassischer Autocomplete-Logik und Eingaben über Text, Bilder, Dateien, Videos oder Chrome-Tabs.

Die echte Google-AI-Mode-Startoberfläche zeigt ein zentrales Eingabefeld, Beispielanfragen und die neue KI-Modus-Navigation.

Das klingt nach Produktmarketing, trifft aber einen realen Verhaltenswechsel. Menschen übersetzen ihr Anliegen nicht mehr zwangsläufig in zwei bis drei Keywords. Sie schreiben oder sprechen: „Ich will im Sommer mit zwei Kindern nach Italien, brauche eine ruhige Gegend, gute Zuganbindung und nicht zu teure Unterkünfte.“ Oder: „Welche Linux-Distribution fühlt sich für Windows-Umsteiger am wenigsten fremd an?“ Oder: „Finde mir einen Monitor für Homeoffice und Gaming, der nicht wie ein Raumschiff aussieht.“ Das sind keine Keywords. Das sind Briefings.

Der Google AI Mode macht Suchanfragen länger, dialogischer und stärker von KI-Antworten geprägt (Symbolbild)

Für SEO ist das der entscheidende Punkt. Wer nur auf einzelne Keywords optimiert, trifft einen Teil der Nachfrage, aber nicht mehr die ganze Suchsituation. Die Anfrage wird länger. Die Absicht wird konkreter. Und die Antwort entsteht nicht mehr zwingend aus einem einzelnen Treffer, sondern aus mehreren Quellen, Vergleichsdaten, Kontextsignalen und Folgefragen. Google AI Mode ist damit weniger Suchfeld und mehr Entscheidungssystem.

Die neuen Daten sind ein Warnsignal für Websitebetreiber

SEO Südwest verweist auf fünf zentrale Nutzungsbereiche, die Google aus den AI-Mode-Daten ableitet: Entdecken, Entscheiden, Lernen, Kreieren und Erledigen. Diese Kategorien sind trocken formuliert, aber wirtschaftlich brutal. Denn sie beschreiben genau die Momente, in denen Websites bisher Traffic bekommen haben. Wer entdecken wollte, las Ratgeber. Wer entscheiden wollte, klickte Vergleiche. Wer lernen wollte, besuchte Tutorials. Wer etwas erledigen wollte, nutzte Tools, Checklisten oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wenn AI Mode diese Aufgaben direkt in der Suche übernimmt, schrumpft der Weg zur Website. Nicht bei jeder Anfrage. Nicht sofort überall. Aber systematisch dort, wo die Antwort klar strukturiert, zusammenfassbar oder aus mehreren Quellen synthetisierbar ist. Informationsartikel, Produktvergleiche, How-tos, Glossare und einfache Ratgeber sind besonders betroffen. Genau das sind Inhalte, auf denen viele Websites ihre organische Reichweite aufgebaut haben. Tja.

Unsere DataForSEO-Abfrage für Deutschland zeigt außerdem, dass das Thema selbst bereits Suchvolumen hat: „google ai mode“ liegt bei rund 4.400 monatlichen Suchanfragen, „ai mode google“ bei rund 1.000 und „ki suche google“ bei rund 1.300. Das sind keine Massenkeywords wie Wetter oder WhatsApp, aber für ein SEO-/Marketing-Thema sind sie deutlich genug. Der Markt beginnt zu suchen, weil er merkt, dass sich etwas verschiebt.

Warum Klicks nicht mehr die einzige Währung sind

Die schmerzhafteste SEO-Erkenntnis lautet: Sichtbarkeit kann steigen, während Klicks sinken. Eine Website kann als Quelle in einer KI-Antwort auftauchen, in einem AI Overview oder im AI Mode erwähnt werden und trotzdem weniger Sessions bekommen als früher. Das widerspricht dem Bauchgefühl klassischer SEO-Reports, ist aber logisch. Wenn die Antwort schon in der Suchoberfläche steht, muss niemand mehr klicken, um die erste Orientierung zu bekommen.

Search Engine Journal fasst mehrere Studien zu AI Overviews zusammen und beschreibt teils deutliche Rückgänge bei Klickraten, wenn KI-Zusammenfassungen erscheinen. Die ausgewerteten Daten zeigen je nach Studie und Kontext sinkende Click-through-Rates für Publisher. Google argumentiert dagegen gern mit qualitativ hochwertigeren Klicks. Beides kann gleichzeitig stimmen: weniger Klicks insgesamt, dafür möglicherweise mehr Nutzer mit konkreterer Absicht. Nur hilft das einem werbefinanzierten Magazin wenig, wenn die Reichweite vorher das Geschäftsmodell war.

Für Unternehmen bedeutet das: Organische Performance darf nicht mehr nur als Ranking plus Klickrate gelesen werden. Neue Fragen werden wichtig: Wird die Marke genannt? Wird die Website zitiert? Taucht sie bei Folgefragen noch auf? Wird sie in KI-Antworten als Quelle verwendet oder nur von Wettbewerbern überdeckt? Kommen Nutzer über Brand Searches zurück, nachdem sie die Marke in einer KI-Antwort gesehen haben? Das ist weniger bequem als ein Ranking-Report. Willkommen in der Gegenwart.

Alte SEO-Frage Neue AI-Mode-Frage Konsequenz Ranken wir auf Position eins? Werden wir in der Antwort genannt? Mentions und Citations messen Wie hoch ist die CTR? Welche Suchintention bleibt klickfähig? Content nach Entscheidungstiefe priorisieren Welche Keywords bringen Traffic? Welche Fragen führen zu Folgefragen? Cluster statt Einzelartikel bauen Wie viele Backlinks haben wir? Welche Quellen gelten als zitierfähig? Autorität, Aktualität und strukturierte Daten stärken Wie lang muss der Artikel sein? Welche Antwortbausteine kann KI extrahieren? Klare Abschnitte, Tabellen, Definitionen und Beispiele liefern

Regel eins: Inhalte müssen zitierfähig werden

Der Begriff „zitierfähig“ klingt nach Uni-Bibliothek, ist aber für SEO im AI Mode zentral. Eine KI-Antwort braucht Quellen, die eindeutig, aktuell und sauber strukturiert sind. Ein Text, der zwar lang ist, aber zehn Absätze braucht, um eine einfache Aussage zu treffen, ist schlechter Maschinenstoff. Das heißt nicht, dass alles in Stichpunkten erstarren soll. Es heißt: Jede wichtige Aussage braucht einen klaren Kontext, eine eindeutige Formulierung und idealerweise eine nachvollziehbare Quelle.

Ein Beispiel: „AI Mode verändert SEO“ ist zu allgemein. Besser: „AI Mode verschiebt SEO von reiner Ranking-Optimierung zu Sichtbarkeit in KI-Antworten, weil Nutzer längere Fragen stellen, Folgefragen anschließen und Google Antworten direkt synthetisiert.“ Das ist ein Satz, den ein Mensch versteht und den eine Maschine extrahieren kann. Genau diese Art von Satz wird wichtiger.

Praktisch sollten Websites mehr mit Definitionen, Vergleichstabellen, klaren Empfehlungen, datierten Aktualisierungen und erklärenden Zwischenüberschriften arbeiten. Nicht als SEO-Deko, sondern als Antwortarchitektur. Der Inhalt muss nicht flacher werden. Er muss greifbarer werden. Semantisch passt dazu unser Blick auf SEO-Statistiken und die sinkende Bedeutung reiner Klicklogik.

Regel zwei: Folgefragen gehören in die Content-Planung

Laut den von SEO Südwest referenzierten Daten steigen Folgeanfragen im AI Mode deutlich. Das ist logisch: Wer eine komplexe Frage stellt, bekommt eine erste Antwort und fragt weiter. Klassische SEO-Artikel behandeln oft nur die Hauptfrage. AI-Mode-Sichtbarkeit entsteht aber entlang der gesamten Fragestrecke. Wer nur „Was ist Google AI Mode?“ beantwortet, verliert bei „Was bedeutet das für meinen Shop?“, „Wie messe ich das?“ oder „Soll ich meine Content-Strategie ändern?“ schnell den Anschluss.

Content-Planung muss deshalb stärker wie ein Gespräch gedacht werden. Ein guter Artikel beantwortet nicht nur die erste Suchanfrage, sondern die nächsten fünf. Bei Themen mit wirtschaftlicher Relevanz sollten daraus Cluster entstehen: Grundlagenartikel, Strategieartikel, Messartikel, Tool-Artikel, Branchenartikel. Der alte einzelne Evergreen reicht seltener aus.

Genau hier liegt eine Chance für Websites, die nicht nur oberflächliche Definitionen produzieren. AI Mode kann eine schnelle Zusammenfassung liefern. Aber sobald Nutzer vergleichen, entscheiden, Risiken abwägen oder konkrete Umsetzung brauchen, wird tieferer Content wertvoll. Der Haken: Er muss auffindbar, zitierfähig und intern sauber verknüpft sein.

Regel drei: Marken werden wichtiger als einzelne URLs

Wenn Klicks knapper werden, gewinnt die Erinnerung an die Marke an Gewicht. Das klingt banal, ist aber ein heftiger Strategiewechsel. SEO war lange URL-getrieben: Diese Seite rankt für dieses Keyword. Im AI Mode zählt stärker: Wird diese Marke als hilfreiche Quelle wahrgenommen? Taucht sie wiederholt in Antworten auf? Wird sie mit einem Thema verbunden?

Für Publisher, Agenturen und Shops heißt das: Eine gute Einzel-URL reicht nicht mehr. Eine Website braucht thematische Autorität. Wer über Google AI Mode schreibt, sollte nicht nur einen News-Artikel veröffentlichen, sondern ein erkennbares Such-/SEO-/KI-Cluster aufbauen. Wer über Online-Shops schreibt, sollte nicht nur einzelne Shopnamen abarbeiten, sondern Muster bei Versand, Retoure, Zahlungsarten und Marktplätzen erklären. Google und KI-Systeme mögen Entitäten. Marken sind Entitäten. Themencluster ebenfalls.

Das passt zu einer Beobachtung aus vielen AI-Overview-Analysen: Erwähnungen, Markenpräsenz und Quellenkonsistenz werden wichtiger. Backlinks verschwinden dadurch nicht. Aber sie sind nicht mehr allein die Trophäe. Wer nur Links sammelt, ohne als verlässliche Quelle wahrgenommen zu werden, optimiert an einem Teil des Problems vorbei. Deshalb bleibt auch Linkbuilding nur dann wirksam, wenn es zur thematischen Autorität einer Marke beiträgt.

Regel vier: Multimodal ist kein Bonus mehr

Ein besonders wichtiger Punkt aus den AI-Mode-Daten ist Multimodalität. Suchanfragen entstehen nicht mehr nur aus Text. Bilder, Sprache, Videos und Echtzeit-Konversationen werden Teil der Suche. Für Websites ist das unbequem, weil viele Content-Strategien noch immer so tun, als bestünde das Web aus Text plus Symbolbild. Nein. Bilder, Grafiken, Screenshots, Videos und Audio-Zusammenfassungen können künftig selbst Suchmaterial sein.

Das heißt nicht, dass jede Website plötzlich TikTok spielen muss. Es heißt aber: Ein Produktvergleich ohne eigene Bilder, ein Softwareartikel ohne Screenshots, ein Ratgeber ohne visuelle Beispiele und ein How-to ohne strukturierte Schrittbilder verschenken Signale. Multimodale Suche braucht multimodalen Content. Wer nur Text liefert, wird in manchen Suchsituationen schlicht weniger anschlussfähig.

Die offizielle Google-Seite zeigt, wie AI Mode als eigene Suchansicht neben klassischen Suchbereichen positioniert wird.

Für digital-magazin.de ist das besonders relevant. Bei Shop-Artikeln sind echte Screenshots der Servicebereiche sinnvoller als generische Symbolbilder. Bei Software- und Linux-Artikeln helfen konkrete Oberflächen, Terminal-Ausschnitte oder nachvollziehbare Setup-Szenen. Bei KI- und SEO-Themen können Diagramme, Prozessgrafiken und Analyse-Screenshots mehr leisten als der siebte Laptop auf Holzplatte. Ja, diese Spitze musste sein.

Regel fünf: Technische Lesbarkeit wird strategisch

Websites werden nicht nur von Menschen gelesen. Sie werden gecrawlt, extrahiert, zusammengefasst, umgeschrieben und in Antwortsysteme eingespeist. Das war schon bei klassischer Suche so, wird im AI Mode aber sichtbarer. Technische SEO-Grundlagen bleiben deshalb wichtig: indexierbarer HTML-Content, saubere Überschriften, strukturierte Daten, schnelle Seiten, gute interne Links, klare Autoreninformationen, Aktualisierungsdaten und eindeutige Quellen.

Der Unterschied liegt in der Zielrichtung. Technische SEO war früher oft: Google soll die Seite verstehen und ranken. Jetzt kommt hinzu: KI-Systeme sollen die relevanten Aussagen korrekt extrahieren können. Ein wirrer Artikel mit halb kaputtem Markup, verschachtelten Werbeblöcken und unklaren Tabellen ist dafür schlecht geeignet. Eine sauber strukturierte Seite mit klaren Abschnitten, Definitionen, FAQ, Tabellen und interner Verlinkung ist besser.

Das macht Grundlagen nicht glamourös, aber wertvoll. Wer jetzt nur über „GEO“, „AEO“ oder „LLMO“ redet und dabei kaputte Titel, dünne Autorenprofile und fehlende Quellen ignoriert, verkauft neue Etiketten auf alten Problemen. Klingt nach Agentur-PDF. Ist aber kein Plan.

Regel sechs: Messung muss ehrlicher werden

Viele SEO-Dashboards werden in der AI-Mode-Ära schlechter erklären, was wirklich passiert. Wenn Impressionen steigen, Klicks sinken und Brand Searches später anziehen, ist die alte Monatsauswertung schnell überfordert. Noch schwieriger: Google Search Console trennt AI-Overview- und AI-Mode-Effekte nicht sauber so auf, wie Websitebetreiber es bräuchten. Man sieht Symptome, aber nicht immer die Ursache.

Eine bessere Messung braucht mehrere Ebenen. Erstens klassische Rankings und Klicks, weil sie nicht verschwinden. Zweitens Sichtbarkeit in AI Overviews und KI-Antworten, soweit Tools das erfassen. Drittens Brand-Metriken: Suchvolumen nach Marke, Direktzugriffe, Newsletter-Anmeldungen, wiederkehrende Nutzer. Viertens Content-Qualität entlang der Journey: Welche Artikel werden als Quelle genannt, welche nur gelesen, welche führen zu Leads?

Gerade für Publisher ist das unangenehm, weil der einfache Traffic-Blick lange dominiert hat. Aber die Alternative ist schlechter: weiter sinkende Klicks beklagen, ohne zu wissen, ob die eigene Marke trotzdem häufiger im Entscheidungsprozess auftaucht. SEO wird dadurch nicht weniger messbar. Es wird nur weniger bequem messbar.

Regel sieben: Nicht jeder Content verdient Rettung

Der AI Mode trifft nicht alle Inhalte gleich. Einfache Definitionen, austauschbare Ratgeber und generische Zusammenfassungen sind am leichtesten ersetzbar. Wer nur schreibt, was überall schon steht, liefert KI-Systemen Futter, aber kaum einen Grund für Menschen, die Website zu besuchen. Harte Wahrheit, aber nützlich.

Rettenswert sind Inhalte, die mehr leisten: eigene Daten, klare Meinung, praktische Erfahrung, lokale Einordnung, echte Tests, Screenshots, konkrete Preise, Fehlerberichte, Vergleichstabellen, Entscheidungslogik, Werkzeuge, Checklisten oder Community-Wissen. Der Wert entsteht nicht aus Länge, sondern aus Differenz. Ein 3.000-Wörter-Artikel kann dünn sein. Ein 900-Wörter-Test mit echten Screenshots, Messwerten und sauberem Urteil kann unersetzlich sein.

Das ist auch die Chance. AI Mode nimmt Websites nicht automatisch die Existenzberechtigung. Er nimmt ihnen die bequeme Ausrede, mittelmäßige Informationsware als Strategie zu verkaufen. Wer besser, konkreter und eigenständiger ist, hat weiterhin Chancen. Wer nur den Suchbegriff umformuliert, wird zur Rohstoffquelle für Antworten, die anderswo stattfinden.

Was Websitebetreiber jetzt konkret ändern sollten

Die wichtigste Sofortmaßnahme ist ein Content-Audit nach AI-Mode-Risiko. Welche Seiten beantworten einfache Informationsfragen, ohne eigene Daten oder eigene Perspektive? Welche Seiten bekommen viel Traffic, aber geringe Bindung? Welche Seiten könnten als klare Quelle in KI-Antworten dienen, sind aber schlecht strukturiert? Genau dort beginnt die Arbeit.

Danach folgt die Cluster-Logik. Ein Thema sollte nicht als einzelner Artikel existieren, sondern als Netzwerk. Grundlagen, Praxis, Messung, Beispiele, Fehler, Tools und Entscheidungen gehören zusammen. Interne Links müssen dabei mehr sein als SEO-Pflicht. Sie zeigen, wie ein Thema auf der Website organisiert ist. Für AI-Mode-Sichtbarkeit kann das helfen, weil eine Website als thematischer Zusammenhang lesbarer wird.

Drittens sollten Redaktionen visuelle und multimediale Belege ernster nehmen. Screenshots, Diagramme, echte Produktbilder, Tabellen und kurze Erklärvideos sind keine Deko. Sie machen Inhalte überprüfbarer. Gerade bei Themen wie E-Commerce, Software, KI-Tools oder Suchmaschinen kann ein Bild zeigen, was ein Absatz nur behauptet.

Viertens braucht jede Website eine Antwort auf die Frage: Warum sollte jemand nach der KI-Zusammenfassung noch klicken? Gute Antworten sind: Tiefe, Aktualität, Originaldaten, Tools, persönliche Einordnung, Erfahrungsberichte, Downloads, Community, Vergleichbarkeit oder konkrete Umsetzung. Schlechte Antwort: weil wir 1.500 Wörter über das Keyword geschrieben haben.

Was das für SEO-Agenturen bedeutet

Für SEO-Agenturen wird AI Mode ebenfalls unbequem. Ein Rankingbericht mit grünen Pfeilen reicht nicht mehr, wenn die Geschäftsführung trotzdem weniger organische Leads sieht. Agenturen müssen erklären, welche Suchintentionen noch klickstark sind, welche in KI-Antworten verschwinden und wo Markenpräsenz statt direkter Klicks zählt. Das ist anspruchsvoller. Also auch fairer.

Gleichzeitig entstehen neue Leistungen: AI-Visibility-Monitoring, Quellenanalyse, Content-Cluster-Audits, strukturierte Daten, Autoren- und Entitätenarbeit, Multimodal-Content und SERP-/AI-Response-Tests. Nicht jedes neue Kürzel braucht ein eigenes Produktpaket. Aber die Arbeit verändert sich real.

Besonders kritisch wird der Umgang mit Erwartungen. Wer Kundinnen und Kunden verspricht, AI Mode mit drei Prompt-Tricks auszutricksen, verkauft Nebel. Wer dagegen sauber analysiert, welche Inhalte künftig Erwähnungen, Zitate, Brand Searches oder direkte Conversions auslösen können, hat eine belastbare Grundlage.

Die unbequeme Wahrheit über Google AI Mode

Google AI Mode ist für Nutzerinnen und Nutzer wahrscheinlich ein Fortschritt. Komplexe Fragen werden leichter formulierbar, Folgefragen natürlicher, visuelle Suche stärker und Aufgaben direkter lösbar. Für das offene Web ist derselbe Fortschritt ambivalent. Google braucht Websites als Datenbasis, aber muss Nutzer nicht mehr zwingend dorthin schicken. Das ist der Konflikt.

Websitebetreiber sollten deshalb weder in Panik verfallen noch so tun, als sei alles beim Alten. Beides wäre bequem und falsch. Die richtige Reaktion ist nüchterner: Inhalte müssen eigenständiger, strukturierter, visueller und markenstärker werden. SEO muss von „Ranking für Keyword“ zu „Sichtbarkeit in Such- und Antwortsystemen“ wachsen.

Die alte Suche hat Websites belohnt, die gut genug waren, um angeklickt zu werden. Die neue Suche belohnt Websites, die gut genug sind, um zitiert, erinnert und bei tieferem Bedarf besucht zu werden. Das ist härter. Aber nicht sinnlos.

FAQ zu Google AI Mode und SEO

Was ist Google AI Mode?

Google AI Mode ist eine KI-gestützte Suchoberfläche, in der Nutzer komplexere Fragen stellen, Folgefragen anschließen und verschiedene Eingaben wie Text, Bilder oder Dateien nutzen können. Die Antwort entsteht stärker dialogisch als in der klassischen Ergebnisliste.

Warum ist Google AI Mode für SEO wichtig?

Weil AI Mode Suchanfragen länger, konversationeller und klickärmer machen kann. Websites konkurrieren nicht mehr nur um blaue Links, sondern auch um Erwähnungen, Quellenplätze und Sichtbarkeit innerhalb von KI-Antworten.

Verlieren Websites durch AI Mode automatisch Traffic?

Nicht automatisch, aber viele informationsorientierte Inhalte sind gefährdet. Wenn Google eine Frage direkt beantwortet, sinkt der Grund zu klicken. Inhalte mit eigenen Daten, Tests, Tools, Erfahrung und Entscheidungshilfe bleiben deutlich stärker.

Was sollten Websitebetreiber zuerst tun?

Ein Content-Audit ist der beste Einstieg. Seiten mit austauschbaren Antworten sollten überarbeitet, zusammengelegt oder durch eigene Perspektive, Daten, Bilder, Tabellen und Folgefragen ergänzt werden.

Sind klassische Rankings noch wichtig?

Ja. Rankings bleiben relevant, aber sie erklären nicht mehr die gesamte Sichtbarkeit. Eine Website kann ranken und trotzdem weniger Klicks bekommen, wenn KI-Antworten die Nachfrage bereits in der Suche bedienen.

Welche Inhalte funktionieren im AI Mode besser?

Gut funktionieren Inhalte, die klar strukturiert, aktuell, zitierfähig und eigenständig sind. Dazu gehören Vergleiche, echte Tests, praktische Erfahrungen, Tabellen, Definitionen, visuelle Beispiele und sauber belegte Aussagen.