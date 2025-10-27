KI-Suche statt Google: Die Nordlight-Trendstudie 2025 offenbart den Paradigmenwechsel in der Online-Suche

Die Suche im Internet erlebt gerade einen massiven Umbruch, der die digitale Marketing-Landschaft grundlegend verändert. Während „Googeln“ mit 73 Prozent noch lange dominant ist, revolutionieren KI-Tools wie ChatGPT und Gemini die Art und Weise, wie Menschen nach Informationen suchen. Eine neue Nordlight-Research-Trendstudie vom Oktober 2025 enthüllt eine überraschende Realität: 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bevorzugen bereits KI-Suchmachinen vor Google – ein Trend, der traditionelle Content-Strategien massiv in Frage stellt. Erfahren Sie, was diese Verschiebung für Ihr Marketing bedeutet und welche strategischen Anpassungen jetzt erforderlich sind.

Die Nordlight-Trendstudie 2025: Ein Weckruf für die digitale Marketing-Industrie

Das Marktforschungsinstitut Nordlight Research hat Ende Oktober 2025 eine Trendstudie veröffentlicht, die unter dem provokanten Titel „Googeln war gestern?“ die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das Suchverhalten der Verbraucher untersucht. Die Studie basiert auf Befragungen von über 1.500 Bundesbürgern zwischen 18 und 75 Jahren – Menschen, die im Alltag Suchmaschinen, KI-Tools oder soziale Medien nutzen und als Verbraucher in den Bereichen Internet/Mobilfunk, Versicherungen, Finanzen oder Energieversorgung mitentscheiden.

Das Forschungsinstitut hat dabei nicht nur oberflächliche Nutzungsmuster untersucht, sondern auch tiefe Einblicke in generationsspezifische Unterschiede, branchenspezifische Nutzungsmuster und zukünftige Entwicklungstendenzen gewonnen. Die Ergebnisse sind sowohl für Unternehmen als auch für Content-Ersteller von enormer Bedeutung, denn sie zeigen: Die Suche im Internet ist nicht länger ein monolithisches System, sondern ein fragmentiertes Ökosystem mehrerer konkurrierender Plattformen.

Die aktuelle Marktverteilung: Google dominiert – aber die Risse werden sichtbar

Die erste und wichtigste Erkenntnis der Studie: Google bleibt mit 73 Prozent das bevorzugte Suchmedium der Deutschen. Diese Zahl mag beruhigend wirken, aber die Differenzierung offenbart das wahre Bild der Veränderung:

Klassisches Googeln: 73 Prozent (dominant, aber sinkend)

73 Prozent (dominant, aber sinkend) KI-Tools (ChatGPT, Gemini, Perplexity): 15 Prozent (schnell wachsend)

15 Prozent (schnell wachsend) Soziale Medien: 8 Prozent (stagnierend bei gezielter Suche)

Was diese Zahlen auf den ersten Blick verschleiern, ist die Geschwindigkeit des Wandels. ChatGPT, das Tool mit dem schnellsten Nutzerwachstum in der Geschichte, hat es in weniger als zwei Jahren geschafft, sich als Alternative zur Google-Suche zu etablieren. Dies ist ein Zeichen nicht für eine einfache Modewelle, sondern für einen strukturellen Wandel in Nutzererwartungen und Suchverhalten.

Generationspolitik der Suche: Der Altersgraben wird zum strategischen Faktor

Gen Z und junge Millennials: Die KI-Suche als neuer Normalfall

Die wirklich überraschenden Erkenntnisse der Nordlight-Studie liegen in den generationsspezifischen Unterschieden. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist das Bild völlig anders als im Bevölkerungsdurchschnitt: 30 Prozent dieser Altersgruppe bevorzugen bereits KI-Tools gegenüber Google für ihre Online-Recherche. Das ist ein doppelt so hoher Anteil wie im Durchschnitt und signalisiert einen demographischen Wendepunkt.

Noch aussagekräftiger ist eine weitere Zahl: Von den 18- bis 29-Jährigen, die ChatGPT Search nutzen, verwenden 41 Prozent das Tool häufig – fast auf dem gleichen Niveau wie die 85 Prozent, die Google täglich oder mehrmals pro Woche nutzen. Dies deutet nicht auf einen experimentellen Ansatz hin, sondern auf eine Verhaltensänderung, die in wenigen Jahren zur Standard-Suchmethode für junge Menschen werden könnte.

Die Gründe für diesen Trend sind vielfältig. Nutzer berichten, dass KI-Suchanfragen schneller sind, präzisere Ergebnisse liefern und eine direktere Antwort auf ihre Fragen ermöglichen, ohne dass sie durch mehrere Webseiten navigieren müssen. Ein Nutzer in einer Studie formulierte es prägnant: „Ich bin zu ChatGPT gewechselt, weil es schneller ist und bessere Ergebnisse liefert.“ Für Unternehmen bedeutet dies: Die Sichtbarkeit in KI-generierten Antworten wird nicht optional, sondern essentiell für die Erreichbarkeit junger Zielgruppen.

Ältere Generationen: Treue zu Google, aber mit wachsender Neugier

Die Studie zeigt auch, dass Menschen über 45 Jahren bei Google bleiben – aber nicht aus fehlender Innovationsfähigkeit. Stattdessen besteht eine interessante Diskrepanz: Während die Nutzung von KI-Tools bei älteren Menschen niedrig ist, ist die Neugier hoch. Viele ältere Erwachsene würden gerne mehr über KI-gestützte Suchanfragen lernen, besonders wenn diese auf Technologien angewendet werden, die ihnen bereits vertraut sind.

Dies bietet interessante Chancen für Unternehmen und Bildungsanbieter. Statt ältere Menschen als „technologiefern“ abzuschreiben, können gezielte Schulungs- und Informationsinitiativen dazu beitragen, diese Bevölkerungsgruppen auch mit neuen Suchmethoden vertraut zu machen. Besonders im B2B-Bereich und bei Finanz- oder Versicherungsprodukten könnte dies zu neuen Kundengewinnungs-Chancen führen.

Das kritische Feld: Die Suche nach Produkten und Dienstleistungen

Der entscheidende Unterschied zwischen informationaler und transaktionaler Suche

Ein besonders relevanter Befund der Nordlight-Studie bezieht sich auf eine spezifische Art von Suchabsicht: die Suche nach Produkten und Dienstleistungen. Dies ist ein Bereich, in dem potenzielle Käufe entstehen – also der Bereich mit dem höchsten wirtschaftlichen Wert.

Im Bevölkerungsdurchschnitt dominiert Google auch hier mit 74 Prozent. Aber: KI-Tools gewinnen rapide an Bedeutung, und der Unterschied zwischen verschiedenen Zielgruppen ist gigantisch:

Early Adopter: 29 Prozent nutzen KI für Produktsuche (2x höher als Durchschnitt)

29 Prozent nutzen KI für Produktsuche (2x höher als Durchschnitt) 18- bis 29-Jährige: 27 Prozent (fast 2x höher als Durchschnitt)

27 Prozent (fast 2x höher als Durchschnitt) Besserverdienende (über 4.000 Euro Nettoeinkommen): 19 Prozent (deutlich höher)

19 Prozent (deutlich höher) Männer: 16 Prozent vs. Frauen: 12 Prozent

Dies ist für E-Commerce und Einzelhandel von enormer Bedeutung. Die Zielgruppe, die bereit ist, mehr auszugeben und innovationsfreudiger ist (junge Menschen, Besserverdienende, Early Adopter), nutzt gezielt KI-Tools für Produktrecherche. Unternehmen, die ihre Produktbeschreibungen nicht für KI-Systeme optimieren, riskieren, genau bei den wertvollsten Kundengruppen unsichtbar zu werden. Ein großer Fehler in der modernen E-Commerce-Strategie.

Das Vertrauen-Problem: KI-Tools als Einkaufsberater

Aber die Nordlight-Studie enthüllt auch eine wichtige Nuance: Während viele Menschen KI-Tools zur Produktrecherche nutzen, ist das Vertrauen in KI als echtem „Kaufberater“ noch deutlich schwächer. Etwa jeder Dritte der KI-Nutzer zeigt sich skeptisch, ob sie KI-Tools in kritischen Bereichen wie Versicherungen (36 Prozent), Finanzen (36 Prozent), Internet/Mobilfunk (37 Prozent) oder Energieversorgung (35 Prozent) als Berater einsetzen würden.

Dies zeigt eine kritische Unterscheidung: KI wird als Recherche-Hilfsmittel akzeptiert, aber noch nicht vollständig als Entscheidungshelfer in hochinvolvierten Kaufentscheidungen vertraut. Ein weiteres Drittel bleibt völlig unentschieden. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass KI-Suche nicht einfach eine „bessere Version von Google“ ist, sondern eine neue Kategorie mit eigenen Zulassungskriterien und spezifischen Vertrauensfragen.

Die Zukunftsvisionen: Ein Blick auf 2026 und darüber hinaus

Die beschleunigte Adoption: Mehr als die Hälfte will KI nutzen – aber wofür?

Die Nordlight-Studie ist nicht nur ein Snapshot des aktuellen Zustands, sondern auch ein Blick in die nahe Zukunft. Wenn man KI-Nutzer nach ihren zukünftigen Plänen fragt, entsteht ein klares Bild einer weiteren Beschleunigung:

55 Prozent der KI-Nutzer planen, KI künftig zur Suche nach Anbietern, Dienstleistern und Shops zu nutzen

der KI-Nutzer planen, KI künftig zur Suche nach Anbietern, Dienstleistern und Shops zu nutzen 51 Prozent wollen KI für Preisvergleiche und Sparmöglichkeiten einsetzen

wollen KI für Preisvergleiche und Sparmöglichkeiten einsetzen 42 Prozent wünschen sich KI-Unterstützung bei der Bewertung und Auswahl von Produkten

wünschen sich KI-Unterstützung bei der Bewertung und Auswahl von Produkten 44 Prozent aller erwachsenen Deutschen planen insgesamt, KI-Tools häufiger zu nutzen

Zum Vergleich: Bei Suchmaschinen planen nur 21 Prozent, diese häufiger zu nutzen, und bei sozialen Medien nur 19 Prozent. Dies ist ein überzeugender Beweis für die beschleunigte Adoption von KI und die sinkende Bedeutung traditioneller Suchmethoden bei alltäglichen Aufgaben.

KI-Suchmaschinen im Detail: Die Unterschiede zwischen ChatGPT Search, Google Gemini und Perplexity

Um GAIO effektiv umzusetzen, ist es wichtig zu verstehen, dass nicht alle KI-Suchmachinen gleich sind. Die drei Marktführer – ChatGPT Search, Google Gemini und Perplexity – haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Trainings-Daten und unterschiedliche Zitierverhalten:

ChatGPT Search: Der Generalist mit breiter Nutzerbasis

ChatGPT ist die beliebteste KI-Suchmaschine mit etwa 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Die Stärke von ChatGPT liegt in seiner Universalität: Es funktioniert gut für fast alle Arten von Anfragen, von wissenschaftlichen bis zu kreativen. Allerdings zeigen Studien, dass ChatGPT bei aktuellen, zeitgebundenen Informationen schwächer ist und häufiger auf ältere Trainingsdaten zurückgreift.

Für GAIO bedeutet dies: ChatGPT bevorzugt Quellen mit hohem Authority-Status und etablierter Expertise. Eine Erwähnung in etablierten Medien oder von bekannten Experten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ChatGPT Sie als Quelle nutzt.

Google Gemini: Der Integration-Champion

Google Gemini ist stark im E-Commerce, beim lokalen Suchen und bei integrierten Google-Diensten. Die Stärke liegt in der nahtlosen Integration mit Google Maps, Google Shopping und anderen Google-Produkten. Allerdings ist Gemini weniger weit verbreitet als ChatGPT – viele Nutzer verwenden Gemini eher, wenn sie bereits im Google-Ökosystem sind, nicht als aktive Wahl.

Für GAIO bedeutet dies: Gemini bevorzugt strukturierte Daten (Schema Markup, lokale Geschäftsinformationen) und Integration mit Google Business Profiles. Wenn Sie lokal tätig sind, ist eine vollständig ausgefüllte Google Business-Seite für Gemini-Sichtbarkeit kritisch.

Perplexity: Der Spezialist für Recherche

Perplexity hat sich als die recherche-fokussierte Alternative positioniert. Mit über 100 Millionen Anfragen pro Woche bietet Perplexity bessere Quellenangabe und Transparenz als andere KI-Suchmachinen. Im deutschsprachigen Raum ist Perplexity überproportional beliebt – mit 21,66 Prozent des KI-Traffics (deutlich höher als sein globaler Anteil).

Für GAIO bedeutet dies: Perplexity bevorzugt Inhalte mit klarer Quellenstruktur und expliziter Quellenangabe. Wenn Sie auf Perplexity erscheinen möchten, sollte Ihr Content sehr klar strukturiert sein und explizite Quellenangaben enthalten. Perplexity-Nutzer schätzen Transparenz über Optimierungstricks.

GAIO – Generative AI Optimization: Das neue Marketing-Paradigma

Die Erkenntnisse der Nordlight-Studie führen zu einer unvermeidlichen Schlussfolgerung: Traditionale SEO-Strategien sind nicht mehr ausreichend. Stattdessen wird GAIO (Generative AI Optimization) – auch als Large Language Model Optimization (LLMO) bekannt – zum kritischen Erfolgsfaktor.

Der fundamentale Unterschied zwischen SEO und GAIO

Die Unterschiede zwischen klassischer Suchmaschinenoptimierung und GAIO sind nicht kosmetisch, sondern strukturell:

Klassisches SEO (Google): Optimierung für Ranking in Suchergebnislisten. Die Zielsetzung ist Position 1-3 auf der SERP (Search Engine Result Page). Der Erfolg wird gemessen durch Rankings und Klicks auf die Website.

Optimierung für Ranking in Suchergebnislisten. Die Zielsetzung ist Position 1-3 auf der SERP (Search Engine Result Page). Der Erfolg wird gemessen durch Rankings und Klicks auf die Website. GAIO (KI-Tools): Optimierung für Zitierung in KI-generierten Antworten. Die Zielsetzung ist nicht Ranking, sondern als vertrauenswürdige Quelle in den von KI zusammengefassten Antworten zu erscheinen. Der Erfolg wird gemessen durch Mentions und Brand Visibility.

Diese Unterscheidung hat direkte geschäftliche Konsequenzen. Eine Website, die bei Google auf Position 5 rankt, kann in einer KI-gestützten Suche möglicherweise gar nicht vorkommen – die generierte Antwort könnte bereits durch die Top-3-Quellen vollständig abgedeckt sein. Umgekehrt kann eine Website, die bei Google gar nicht in den Top 10 rangiert, in einer KI-Antwort prominent zitiert werden, wenn sie als besonders vertrauenswürdig, gut strukturiert und aktuell wahrgenommen wird.

Wie GAIO wirklich funktioniert: Das RAG-System verstehen

Um GAIO effektiv umzusetzen, muss man verstehen, wie KI-Systeme tatsächlich funktionieren. Das Kernprinzip heißt Retrieval Augmented Generation (RAG). KI-Modelle greifen dabei auf externe Wissensquellen zurück – Ihre Website, Ihre Inhalte, Ihre Markenpräsenz – um ihre internen Informationen zu ergänzen und aktuellere, relevantere Antworten zu generieren.

Dies bedeutet konkret: Ihre Inhalte werden nicht nach Keywords analysiert (wie bei SEO), sondern nach Vertrauenswürdigkeit, Struktur, Aktualität und semantischer Klarheit bewertet. Ein technisch perfekt für Google optimierter Artikel kann in KI-Antworten völlig ignoriert werden, wenn die KI-Systeme ihn für weniger vertrauenswürdig halten als alternative Quellen.

Die praktischen GAIO-Optimierungsstrategien

Basierend auf den Erkenntnissen der Nordlight-Studie und aktuellen GAIO-Best-Practices sollten Unternehmen folgende konkrete Maßnahmen implementieren:

1. OnPage-GAIO: Die Grundlage aufbauen

Klare Struktur: Nutzen Sie aussagekräftige Überschriften (H1-H4), klare Absätze und logische Gliederung. KI-Systeme verstehen strukturierte Inhalte besser und zitieren sie häufiger.

Nutzen Sie aussagekräftige Überschriften (H1-H4), klare Absätze und logische Gliederung. KI-Systeme verstehen strukturierte Inhalte besser und zitieren sie häufiger. Statistiken und Zitate: KI-Systeme zitieren gerne konkrete Daten, Studien und Expertenmeinungen. Eine Studie mit ursprünglichen Daten erhöht die Zitierwahrscheinlichkeit um bis zu 40 Prozent.

KI-Systeme zitieren gerne konkrete Daten, Studien und Expertenmeinungen. Eine Studie mit ursprünglichen Daten erhöht die Zitierwahrscheinlichkeit um bis zu 40 Prozent. E-E-A-T-Signale: Demonstrieren Sie Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness durch biografische Informationen zu Autoren, Qualifikationen und Fachkompetenz.

Demonstrieren Sie Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness durch biografische Informationen zu Autoren, Qualifikationen und Fachkompetenz. Schema-Markup: Strukturierte Daten helfen KI-Systemen, Inhalte schneller und präziser zu interpretieren. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Erwähnungen in generierten Antworten.

Strukturierte Daten helfen KI-Systemen, Inhalte schneller und präziser zu interpretieren. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Erwähnungen in generierten Antworten. Mobile Optimierung: KI-Crawler bevorzugen mobile-freundliche Websites. Dies ist ein unterschätzter, aber wichtiger GAIO-Ranking-Faktor.

2. OffPage-GAIO: Die Reputation aufbauen

Brand Mentions statt Backlinks: Während klassisches SEO sich auf Backlinks konzentriert, bewerten KI-Systeme Brand Mentions höher. Werden Sie in relevanten Kontexten erwähnt – unabhängig davon, ob diese Links enthalten?

Während klassisches SEO sich auf Backlinks konzentriert, bewerten KI-Systeme Brand Mentions höher. Werden Sie in relevanten Kontexten erwähnt – unabhängig davon, ob diese Links enthalten? Medienberichterstattung: Pressemitteilungen und Medienerwähnungen signalisieren Vertrauenswürdigkeit. KI-Systeme gewichten Nachrichten von etablierten Medienquellen höher als Blog-Inhalte.

Pressemitteilungen und Medienerwähnungen signalisieren Vertrauenswürdigkeit. KI-Systeme gewichten Nachrichten von etablierten Medienquellen höher als Blog-Inhalte. Nutzerbewertungen: Reddit, Quora, Trustpilot und ähnliche Plattformen werden von KI durchsucht. Authentische Nutzerbewertungen erhöhen das Vertrauenssignal erheblich.

SEO-Trends 2025 und ihre Auswirkungen auf GAIO

Um das volle Bild zu verstehen, ist es wichtig, auch die aktuellen SEO Trends 2025 zu betrachten. Interessanterweise zeigt sich, dass viele dieser Trends parallel zu GAIO-Anforderungen funktionieren:

E-E-A-T als Ranking-Faktor: Sowohl SEO als auch GAIO erfordern den Aufbau von Expertise und Vertrauenswürdigkeit. Dies ist keine Spaltung, sondern eine Konvergenz.

Sowohl SEO als auch GAIO erfordern den Aufbau von Expertise und Vertrauenswürdigkeit. Dies ist keine Spaltung, sondern eine Konvergenz. Helpful Content: Google belohnt hilfreichende Inhalte, die den Nutzer wirklich informieren. Genau diese Inhalte zitieren auch KI-Systeme gerne.

Google belohnt hilfreichende Inhalte, die den Nutzer wirklich informieren. Genau diese Inhalte zitieren auch KI-Systeme gerne. Topical Authority: Spezialisierung auf ein Thema ist sowohl für SEO als auch für GAIO vorteilhaft. KI bevorzugt tiefgehende Expertise in einem Bereich gegenüber oberflächlichen Überblicksartikeln.

Spezialisierung auf ein Thema ist sowohl für SEO als auch für GAIO vorteilhaft. KI bevorzugt tiefgehende Expertise in einem Bereich gegenüber oberflächlichen Überblicksartikeln. Konversative Suche: Nutzer stellen Fragen in natürlicher Sprache. Dies gilt für Google und noch stärker für KI-Systeme.

Die gute Nachricht: Wer seine Content-Strategie für moderne SEO optimiert, legt damit gleichzeitig einen großen Teil der GAIO-Fundamente. Es ist nicht notwendig, zwei völlig separate Strategien zu fahren – sondern, die SEO-Strategie GAIO-freundlicher zu gestalten.

Branchenspezifische Implikationen: Wie verschiedene Industrien von der Nordlight-Studie betroffen sind

E-Commerce und Retail: Die kritische Transformation

Für E-Commerce-Unternehmen ist die Nordlight-Studie ein Weckruf. Die Studie zeigt, dass 27 Prozent der 18- bis 29-Jährigen KI-Tools für Produktsuche nutzen – fast doppelt so viel wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Besserverdienende (die höchste Kundengruppe) nutzen KI für Produktsuche zu 19 Prozent.

Dies bedeutet konkret: Wenn ChatGPT oder Perplexity eine Produktempfehlung macht, wird Ihr E-Commerce-Shop in dieser Antwort erwähnt oder nicht. Es gibt kein „neutral“ – Sie sind entweder sichtbar oder unsichtbar. Für Einzelhandel und E-Commerce bedeutet dies, dass GAIO nicht optional, sondern strategisch essentiell wird.

B2B und Finanzdienstleistungen: Das Vertrauen-Problem

Die Studie zeigt, dass nur 36 Prozent der KI-Nutzer sich vorstellen können, KI-Tools für Finanzberatung zu nutzen. Dies ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Unternehmen, die es schaffen, ihre Expertise so zu positionieren, dass KI-Systeme sie als vertrauenswürdige Quelle erkennen, werden eine bevorzugte Position bei der Kundenakquisition haben.

Für B2B und Finanzdienstleistungen bedeutet dies: Investitionen in hochwertigen, researched Content und in GAIO-Optimierung zahlen sich aus, weil Sie in einer vertrauenssensitiven Branche eine seltene Asset – KI-endorsed credibility – aufbauen können.

Versicherungen und Energieversorgung: Innovationskluft überbrücken

Die Nordlight-Studie zeigt, dass diese traditionellen Branchen vor einer doppelten Herausforderung stehen: Sie sind weniger innovativ bei der Adoption neuer Kanäle, aber ihre Kunden wechseln schneller zu KI-gestützten Lösungen. Diese Kluft zu überbrücken wird entscheidend sein.

Unternehmen in diesen Branchen, die früh GAIO-Strategien implementieren, können ihre innovativeeren Konkurrenten überflügeln, die noch auf traditionelle Suche warten.

Die Messbarkeitskrise: Wie man GAIO-Erfolg misst, wenn Tools keine Daten liefern

Ein großes Problem bei der GAIO-Implementierung ist die mangelnde Messbarkeitkeit. Im Gegensatz zu Google, die über die Google Search Console detaillierte Einblicke in Performance bieten, geben ChatGPT, Gemini und Perplexity begrenzt Informationen über ihre Quellenwahl.

Dies führt zu praktischen Herausforderungen für Unternehmen:

Traffic-Attribution: Wie kann man wissen, ob Traffic aus KI-Quellen kommt? KI-Crawler hinterlassen oft unterschiedliche Spuren als traditionelle Suchmaschinen-Crawler.

Wie kann man wissen, ob Traffic aus KI-Quellen kommt? KI-Crawler hinterlassen oft unterschiedliche Spuren als traditionelle Suchmaschinen-Crawler. Ranking-Tracking: Es gibt kein „Position 1 bei ChatGPT“. Stattdessen gibt es nur „wird erwähnt oder nicht erwähnt“.

Es gibt kein „Position 1 bei ChatGPT“. Stattdessen gibt es nur „wird erwähnt oder nicht erwähnt“. Keyword-Tracking: Die Keywords, die zu KI-Antworten führen, unterscheiden sich fundamentalvon Google-Keywords. Meist sind es längere, konversationelle Fragen.

Erste Lösungen entstehen mit spezialisierten GAIO-Tools und -Metriken, aber die Landschaft ist noch fragmentiert. Microsoft hat angekündigt, Bing Chat Reports in die Webmaster Tools zu integrieren, was ein wichtiger Meilenstein für die Messbarkeitswäre.

Die häufigsten Fehler bei der GAIO-Strategieumsetzung

Fehler 1: Annahme, dass GAIO-Optimierung und SEO unterschiedlich sind

Der Fehler liegt in der Annahme, dass GAIO und SEO zwei völlig unterschiedliche Strategien sind. In Realität sind sie zu etwa 80 Prozent identisch. Der beste Weg ist nicht, zwischen ihnen zu wählen, sondern eine integrierte Strategie zu fahren, die beide berücksichtigt.

Fehler 2: Keyword-Optimierung komplett aufgeben

Ein anderer Fehler ist die Annahme, dass Keywords in der KI-Ära keine Rolle mehr spielen. KI-Systeme verstehen Keywords sehr wohl – aber im Kontext von Fragen, nicht isolierten Suchtermen. Der Fehler wäre es, Keywords zu ignorieren, sondern sie in natürlichsprachigen, frage-orientierten Inhalten zu verwenden.

Fehler 3: Content-Qualität kompromittieren für GAIO-Taktiken

Der größte Fehler wäre es, Content zu erstellen, der für KI-Systeme optimiert ist, aber für Menschen schlecht zu lesen ist. KI-Systeme bevorzugen Inhalte, die Menschen lieben – nicht Inhalte, die für Algorithmen optimiert sind.

Langfristige Perspektive: Die nächsten 3-5 Jahre

Basierend auf den Erkenntnissen der Nordlight-Studie und den Trends in der KI-Entwicklung können wir folgende Szenarien für die Jahre 2026-2030 erwarten:

2026: Die ersten Meilensteine

Google Gemini wird in Europa in vollem Umfang ausgerollt

Die erste Generation spezialisierter GAIO-Tools und Analytics-Lösungen wird verfügbar

Der erste Großkonzern wird eine GAIO-only-Strategie (ohne traditionelle SEO) versuchen – und wahrscheinlich scheitern

Die Klage von Publishern gegen OpenAI und Perplexity für nicht autorisiertes Training wird an Fahrt gewinnen

2027-2028: Die neuen Standards setzen sich durch

Über 50 Prozent aller Suchanfragen werden durch KI-gestützte Systeme beantwortet

Spezialisierte KI-Suchmachinen für bestimmte Branchen (Medizin, Recht, Finanzen) werden etabliert

Lokale Sprachmodelle in europäischen Ländern werden Marktanteile von globalen Models gewinnen

Die Integration von KI in Voice Assistants wird sich vertiefen – Alexa, Google Assistant und Siri werden KI-Antworten liefern

2029-2030: Die neue Normalität

GAIO und traditionelle SEO sind vollständig verschmolzen – die Unterscheidung ist obsolet

Unternehmen, die keine GAIO-Strategie haben, sind bei Suchverkehr kaum noch sichtbar

Die ersten Generationen mit „KI-native“ Suchverhalten (Gen Alpha) beeinflussen die Suche fundamental

Neue Kategorien von Suchmaschinen entstehen (KI für spezifische Nutzerpräferenzen, KI für ethische Nutzer, etc.)

Ein kontraintuitives Ergebnis der Nordlight-Studie betrifft soziale Medien. 92 Prozent der erwachsenen Deutschen nutzen soziale Medien, 78 Prozent davon täglich oder mehrmals pro Woche – hauptsächlich Instagram und Facebook. Aber: Nur 8 Prozent bevorzugen diese Plattformen für Informationsbeschaffung gegenüber Google oder KI-Tools.

Das bedeutet nicht, dass Social Media irrelevant sind – es bedeutet, dass sie für gezielte Informationssuche eine Nischenfunktion erfüllen. Social Media dominieren im Bereich Inspiration und Unterhaltung, nicht bei faktischer Recherche. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für Marketing-Budgets: Während Social Media wichtig bleiben, sollten Unternehmen ihre Suchoptimierungs-Investitionen auf Google-SEO und GAIO konzentrieren, nicht auf die Hoffnung, dass Social Media als Suchkanal an Bedeutung gewinnen.

Die praktischen Handlungsempfehlungen: Was Unternehmen jetzt tun sollten

Sofortmaßnahmen für 2025/2026

Basierend auf den Erkenntnissen der Nordlight-Studie sollten Unternehmen unmittelbar folgende Schritte unternehmen:

1. Audit durchführen: Wo stehen Sie aktuell?

Analysieren Sie Ihre aktuellen Rankings bei Google

Prüfen Sie, wie oft Ihre Inhalte in ChatGPT-, Gemini- und Perplexity-Antworten zitiert werden

Evaluieren Sie Ihre Inhaltsstruktur und E-E-A-T-Signale

Überprüfen Sie Ihre technische SEO-Grundlage (Core Web Vitals, Mobile-Optimierung, etc.)

2. Duale Optimierungsstrategie implementieren

Implementieren Sie nicht eine Strategie, die Google UND KI-Systeme optimiert, sondern eine Strategie, die für BEIDE optimiert. Die gute Nachricht: Diese sind zu etwa 80 Prozent identisch. Der Fokus sollte sein:

Hochwertiger, strukturierter Content statt Keyword-Stuffing

Originalforschung und eindeutige Daten statt reines Umschreiben

Authentische Autorenperspektive statt generischer Unternehmenstext

Regelmäßige Aktualisierung von Inhalten statt „set and forget“

3. Owned-Channel-Strategie stärken

Bauen Sie Ihre Abhängigkeit von Suche ab – ob Google oder KI. Investieren Sie in:

E-Mail-Newsletter (die zuverlässigste Vertriebsquelle)

Direkte Website-Besuche (über Branding und Wiederholung)

Community-Engagement auf relevanten Plattformen (Reddit, Quora, Branchenforen)

Eigenständige Apps oder Produktseiten

Mittelfristige Strategie: Generationenspezifische Inhaltsformate

Die Nordlight-Studie zeigt klar, dass eine One-Size-Fits-All-Strategie nicht funktioniert. Stattdessen sollten Unternehmen:

Für Gen Z (18-29 Jahre): Kurze, visuell angereicherte, multimodal auffindbare Inhalte. Diese Gruppe nutzt KI-Suche, TikTok und YouTube-Suche. Text-zentrierte Blog-Posts sind weniger wirksam.

Kurze, visuell angereicherte, multimodal auffindbare Inhalte. Diese Gruppe nutzt KI-Suche, TikTok und YouTube-Suche. Text-zentrierte Blog-Posts sind weniger wirksam. Für Millennials (30-44 Jahre): Detaillierte, praktische, actionable Inhalte. Diese Gruppe nutzt Mischung aus Google und KI, vertraut aber auf gründliche Informationen.

Detaillierte, praktische, actionable Inhalte. Diese Gruppe nutzt Mischung aus Google und KI, vertraut aber auf gründliche Informationen. Für Gen X und Boomers (45+): Klare, funktionale, mobile-optimierte Inhalte. Diese Gruppe bevorzugt Google, aber die Qualität der Inhalte ist entscheidend.

Die größten Fehler bei der GAIO-Implementierung – und wie man sie vermeidet

Während Unternehmen beginnen, ihre Strategien anzupassen, entstehen häufig Fehler:

Fehler 1: Keyword-Optimierung weg, Struktur vergessen

Viele Unternehmen interpretieren den Übergang zu GAIO als „Keyword-Optimierung ist tot“. Das ist falsch. KI-Systeme verstehen Keywords – aber nicht isoliert, sondern im Kontext. Der Fehler wäre es, aufzuhören, Keywords zu verwenden, sondern stattdessen sie natürlich in bedeutungsvolle Inhalte einzubauen.

Fehler 2: Backlinks ignorieren

Ein anderer Fehler ist die Annahme, dass Backlinks in der GAIO-Ära irrelevant werden. Das ist nicht der Fall. Backlinks bleiben wichtig für Google-Ranking, und gutes Google-Ranking erhöht die Wahrscheinlichkeit von GAIO-Sichtbarkeit. Stattdessen sollte der Fokus sich verschieben von „Quantity of Links“ zu „Quality and Relevance of Links“.

Fehler 3: Datenschutz-Bedenken ignorieren

KI-Systeme wie ChatGPT trainieren auf Ihren Inhalten. Viele Unternehmen haben Bedenken, dass ihre proprietären Inhalte in KI-Training verwendet werden. Das ist legitim. Aber: Wenn Sie robots.txt verwenden, um KI-Systeme zu blocken, vermeiden Sie nicht nur KI-Training – Sie werden auch in KI-Antworten nicht zitiert. Es ist eine Abwägung ohne perfekte Lösung.

Die Zukunft der Online-Suche: Ein Ausblick über 2025 hinaus

2026-2027: Die weitere Fragmentierung wird sich intensivieren

Während die Nordlight-Studie eine aktuelle Momentaufnahme bietet, deuten die Trends auf ein fragmentierteres Suchökosystem hin. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass bis 2027:

Über 50 Prozent aller Suchanfragen durch KI-gestützte Systeme beantwortet werden

ChatGPT über 3 Milliarden Nutzer erreichen könnte (von aktuell ca. 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern)

Spezialisierte KI-Suchmachinen für bestimmte Branchen (Medizin, Recht, Finanzen) entstehen werden

Lokale Sprachmodelle in europäischen Ländern Marktanteile von globalen Tools abtrotzen werden

Multimodale Suche: Das nächste Frontier

Ein weiterer Trend, den die Nordlight-Studie indirekt anspricht: Die Zukunft der Suche ist nicht nur textbasiert. Visuelle Suche (Google Lens mit über 20 Milliarden monatlichen Anfragen), Voice-Suche (über 50 Prozent der Bevölkerung nutzen diese täglich) und Video-Suche (YouTube als zweite Suchmaschine der Welt) werden gleich wichtig wie textbasierte Suche.

Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre Content-Strategien erweitern müssen. Eine Website, die nur Text optimiert, wird in der Suchwelt von 2026/2027 unvollständig sein.

Die große Synthese: Ist Googeln wirklich gestern?

Die Nordlight-Trendstudie beantwortet ihre provokative Frage mit einem differenzierten „Ja und Nein“. Google ist nicht gestern – aber die Zukunft der Suche ist nicht länger monolithisch. Sie ist fragmentiert, generationenabhängig und geprägt von einem Nebeneinander von traditionellen Suchmaschinen und neuen KI-gestützten Alternativen.

„Die KI-Revolution in der Online-Suche vollzieht sich nicht mit einem einzigen großen Knall, sondern differenziert und schrittweise.“

– Sarah Schulz, Studienleiterin bei Nordlight Research

Diese Aussage trifft den Kern des Problems: Der Wandel ist nicht disruptiv im klassischen Sinne, sondern graduell. Es wird nicht einen Moment geben, in dem Google plötzlich irrelevant wird. Stattdessen wird der Anteil der Suchen, der durch KI vermittelt wird, kontinuierlich steigen – von heute 15 Prozent auf möglicherweise 40-50 Prozent in wenigen Jahren.

Die strategische Implikation: Unternehmen müssen auf mehreren Fronten präsent sein

Für Unternehmen bedeutet dies konkret: Wer nur auf Google optimiert, wird zunehmend Marktanteile verlieren. Wer nur auf KI optimiert, macht sich von einer einzelnen Technologie abhängig. Stattdessen ist eine integrierte Strategie erforderlich, die traditionelle SEO-Strategien mit GAIO-Optimierung kombiniert und gleichzeitig Owned Channels stärkt.

Die gute Nachricht: Die beiden Strategien sind zu etwa 80 Prozent kompatibel. Hochwertiger, strukturierter Content, der für Google gut rankt, wird auch von KI-Systemen bevorzugt zitiert. Investitionen in Content-Qualität zahlen sich auf beiden Kanälen aus.

Fazit: Der Wandel hat bereits begonnen – aber Sie können noch aufholen

Die Nordlight-Trendstudie 2025 ist kein Weckruf für die ferne Zukunft – es ist ein Weckruf für die Gegenwart. Jeder dritte junge Erwachsene nutzt bereits KI-Tools für die Suche. Jeder zweite KI-Nutzer plant, diese künftig für Kaufentscheidungen zu nutzen. Und während Google mit 73 Prozent noch dominant ist, erodiert dieser Anteil messbar.

Unternehmen, die jetzt in eine duale Optimierungsstrategie investieren – sowohl für traditionelle als auch für KI-gestützte Suchen – werden den größten Wettbewerbsvorteil haben. Unternehmen, die warten, bis der Wandel unumkehrbar offensichtlich wird, werden in einer fragmentierten Suchlandschaft verloren gehen.

Die Zukunft der Online-Suche ist nicht eine einzige Zukunft, sondern mehrere parallele Zukünfte – und Ihre Geschäftsstrategie muss beide adressieren. Jetzt ist die Zeit, damit zu beginnen.

Weitere Informationen zu Studieninhalten und Bezugsmöglichkeiten:

https://trendmonitor-deutschland.de/produkt/ki-veraendert-online-suche/