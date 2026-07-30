WhatsApp Web kann jetzt Anrufe. Was die neuen Browser-Meetings taugen, wo Grenzen bleiben und für wen sich der Umstieg wirklich lohnt.

Vor ein paar Wochen saß ich am Empfang eines Coworking-Spaces, weil mein Akku leer war und der einzige freie Rechner ein geliehener Windows-PC ohne Adminrechte war. Ein Kollege wollte kurz per Video sprechen. Keine Chance, WhatsApp Desktop zu installieren, also musste WhatsApp Web reichen. Ergebnis damals: Chat ja, Anruf nein. Genau dieses Loch schließt WhatsApp jetzt.

Seit Ende Juli 2026 bringt Meta Audio- und Videoanrufe direkt in den Browser, inklusive Gruppenfunktionen. Das ist keine kleine Kosmetik-Änderung, sondern ein echter Funktionssprung für WhatsApp Web. Die Frage, die sich stellt: Reicht das schon, um Browser-Meetings ernsthaft gegen Zoom, Teams oder Google Meet zu positionieren? Oder bleibt es ein sehr gutes Werkzeug für den privaten Alltag?

Was WhatsApp Web jetzt wirklich kann

Meta hat die Funktion offiziell als „Web Calling“ vorgestellt. Damit lassen sich Anrufe direkt im Browser starten und annehmen, ohne dass irgendwo eine Desktop-App installiert werden muss. Das betrifft laut Meta sowohl klassische Einzelanrufe als auch Gruppenanrufe. Für alle, die WhatsApp bisher nur auf dem Smartphone genutzt haben und im Job an einen fremden Rechner gebunden sind, ist das tatsächlich ein spürbarer Unterschied.

Der Rollout läuft schrittweise. Das heißt konkret: Nicht jeder Account sieht die neue Anruffunktion sofort im Browser, wenn er WhatsApp Web öffnet. Wer aktuell noch keinen Button für Videoanrufe findet, muss also nicht gleich an seinem Setup zweifeln. Meta selbst spricht von einer stufenweisen Einführung, und mehrere Tech-Medien haben das bestätigt. Das ist bei Messenger-Updates dieser Größenordnung eigentlich Standard, weil Server-Kapazitäten und regionale Freischaltungen sonst schnell überlastet wären.

Verschlüsselung, Kosten und Limits

Sicherheitsfragen sind bei Anrufen im Browser naheliegend, gerade weil viele Menschen bei Videokonferenzen im Web grundsätzlich skeptischer sind als bei einer nativen App. Meta erklärt, dass auch die Web-Anrufe Ende-zu-Ende-verschlüsselt ablaufen, genau wie die Anrufe in der Smartphone-App. Das ist ein wichtiger Punkt, denn viele Nutzer wechseln zu WhatsApp gerade wegen dieses Versprechens von anderen Diensten.

Kostentechnisch bleibt WhatsApp Web bei seiner bekannten Linie: Die Browser-Anrufe sind laut Meta kostenlos, ein Zeitlimit für Gespräche gibt es nicht. Das unterscheidet den Dienst von manchen kostenlosen Meeting-Tools, die nach 40 Minuten abbrechen oder eine Teilnehmerbegrenzung im Gratis-Tarif einziehen. Wer viel mit Familie im Ausland telefoniert oder spontane Abstimmungsrunden mit dem Team braucht, spart sich damit potenziell den Umweg über ein zusätzliches Tool.

Gruppenanrufe und die neuen Meeting-Extras

Der eigentlich spannende Teil des Updates sind die Zusatzfunktionen, die WhatsApp Web ein Stück näher an klassische Meeting-Software rücken. Berichtet werden unter anderem ein Warteraum, mit dem Gastgeber Teilnehmer erst freigeben können, bevor sie dem Anruf beitreten, sowie eine Übergabefunktion für Anrufe zwischen Geräten. Dazu kommen Bildschirmfreigabe, Reaktionen während des Gesprächs, eine Anrufhistorie und eine verbesserte Startqualität in HD mit Rauschunterdrückung.

Für Gruppenanrufe kursiert in einzelnen Berichten eine Obergrenze von bis zu 32 Teilnehmern. Diese Zahl stammt bislang nur aus einer Quelle, deshalb würde ich sie als Orientierung behandeln und nicht als endgültig festgeschriebenes Limit. Krass ist trotzdem, wie viel WhatsApp da an klassischen Meeting-Bausteinen nachgerüstet hat, ohne dass die Oberfläche dabei überladen wirkt. Genau das war ja lange der Vorteil von WhatsApp gegenüber Business-Tools: einfach öffnen, einfach klicken, kein Schulungsaufwand.

Wer sich die einzelnen Bausteine genauer ansieht, merkt schnell, dass hier keine Funktion zufällig ausgewählt wurde. Der Warteraum etwa löst ein Problem, das gerade in halboffenen Gruppen immer wieder auftaucht: Unbeteiligte oder falsch eingeladene Kontakte können nicht mehr einfach in ein laufendes Gespräch hineinplatzen. Für Vereine, kleine Praxisteams oder Elternräte, die WhatsApp-Gruppen ohnehin schon zur Organisation nutzen, ist das ein spürbarer Zugewinn an Kontrolle. Die Übergabefunktion zwischen Geräten wiederum zielt auf einen Alltagsmoment, den viele kennen: Man startet ein Gespräch unterwegs auf dem Smartphone, kommt ins Büro und möchte nahtlos am größeren Bildschirm weiterreden, ohne den Anruf neu aufzubauen oder die Gegenseite erneut anzuwählen.

Browser-Meetings versus Zoom, Teams und Meet

Jetzt zur eigentlich interessanten Frage: Taugen Browser-Meetings über WhatsApp Web schon als vollwertiger Ersatz für dedizierte Konferenz-Software? Die ehrliche Antwort lautet: teilweise. Was in den aktuellen Berichten zu Warteraum, Transfer und Bildschirmfreigabe steht, deckt schon einiges von dem ab, was im Arbeitsalltag gebraucht wird. Was aber fehlt, sind typische Enterprise-Funktionen, wie sie in Teams oder Zoom seit Jahren Standard sind: Breakout-Räume für Kleingruppenarbeit, ein eigener Webinar-Modus für größere Publikumsrunden, granulare Admin-Kontrollen für Unternehmenskonten oder native Integration in Kalender- und Telefonanlagen-Systeme.

Das ist auch kein Zufall, sondern ergibt sich aus der Herkunft der App. WhatsApp ist als privater Messenger gewachsen, nicht als Kollaborationsplattform für Firmen. Die neuen Funktionen wirken deshalb weniger wie ein Angriff auf Zoom-Meetings mit hundert Teilnehmern, sondern eher wie eine deutliche Aufwertung für kleinere, informelle Runden. Wer sein wöchentliches Vier-Personen-Jour-fixe bisher mühsam über einen separaten Link organisiert hat, kann das jetzt einfach im gewohnten Chat starten. Für die große Quartalskonferenz mit Geschäftsführung, Aufzeichnung und Übersetzungsfunktion bleibt vermutlich weiterhin die klassische Meeting-Software die bessere Wahl.

Ein Aspekt, der in den bisherigen Meldungen kaum vorkommt, aber praktisch spürbar sein dürfte: Browser-Anrufe hängen stärker von der Umgebung ab als eine native App. Welcher Browser läuft, wie aktuell er ist, wie stabil die Internetverbindung am jeweiligen Ort ist, das alles beeinflusst die Anrufqualität direkter, wenn alles im Tab statt in einer eigenen Anwendung läuft. Das ist keine offizielle Einschränkung von Meta, sondern schlicht eine technische Grunderfahrung mit browserbasierten Video-Tools generell.

Dazu kommt ein organisatorischer Punkt, der leicht übersehen wird: Unternehmen mit strengen IT-Richtlinien blockieren mitunter den Zugriff auf bestimmte Webseiten oder Ports, gerade in sicherheitssensiblen Branchen wie Finanzwesen oder Verwaltung. Ob WhatsApp Web dort überhaupt erreichbar ist, entscheidet nicht Meta, sondern die eigene IT-Abteilung. Wer beruflich auf Browser-Anrufe setzen möchte, sollte also vorher kurz prüfen, ob der Firmen-Proxy oder die Firewall den Dienst überhaupt durchlässt, statt sich erst mitten im Meeting zu wundern, warum das Bild einfriert.

Warteraum, Transfer und Bildschirmfreigabe bringen WhatsApp Web näher an klassische Meeting-Tools. (Symbolbild)

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Für wen sich der Umstieg lohnt

Am meisten profitieren dürften Menschen, die regelmäßig an Geräten sitzen, auf denen sie keine Software installieren können oder wollen. Das betrifft öffentliche Rechner in Bibliotheken, geliehene Arbeitslaptops mit strikten IT-Richtlinien, Familien-PCs oder eben, wie in meinem Fall, den Empfangsrechner eines Coworking-Spaces. Auch wer öfter zwischen Geräten wechselt und keine Lust hat, überall die Desktop-App aktuell zu halten, spart sich mit dem Browser-Zugang einen echten Umweg.

Interessant wird das Ganze auch für kleine Unternehmen und Selbstständige, die ohnehin schon über WhatsApp Business mit Kunden kommunizieren. Statt für ein kurzes Beratungsgespräch extra auf ein separates Videotool zu verweisen, kann der Anruf jetzt direkt im selben Chat-Fenster starten, in dem vorher schon Fragen zu Preisen oder Terminen geklärt wurden. Das senkt die Hürde für Kunden, die sonst vielleicht gar nicht erst auf einen fremden Link geklickt hätten.

Weniger spannend ist das Update vermutlich für Teams, die bereits fest in einer Microsoft- oder Google-Arbeitsumgebung stecken. Wenn Kalender, Aufgaben und Meetings längst in einem anderen Ökosystem verzahnt sind, ändert ein zusätzlicher Anrufbutton in WhatsApp Web daran wenig. Hier bleibt WhatsApp eher der Kanal für die schnelle Zwischenfrage, nicht für das strukturierte Projektmeeting.

Ein konkretes Praxis-Szenario, das den Unterschied vielleicht am besten zeigt: Eine kleine Steuerkanzlei mit drei Mitarbeitenden nutzt WhatsApp bereits für die schnelle Kommunikation mit Mandanten, etwa wenn Belege fotografiert und verschickt werden. Bisher musste für ein kurzes Rückfragegespräch entweder klassisch telefoniert oder ein Link zu einem separaten Videotool verschickt werden, was gerade bei älteren Mandanten oft für Verwirrung sorgte. Mit den neuen Browser-Anrufen kann die Kanzlei jetzt im selben Chatverlauf direkt anrufen, ohne Medienbruch. Für ein Unternehmen dieser Größe dürfte das mehr wert sein als jede Breakout-Room-Funktion, die ohnehin niemand gebraucht hätte.

Häufige Fragen zu den Browser-Anrufen

Brauche ich die WhatsApp-Desktop-App überhaupt noch? Nein, laut Meta funktionieren Anrufe jetzt direkt im Browser, die Desktop-App bleibt lediglich eine Alternative für alle, die sie bevorzugen.

Sind die Anrufe im Browser genauso sicher wie in der App? Meta gibt an, dass auch die Web-Anrufe Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind, technisch also auf demselben Sicherheitsniveau laufen sollen wie Anrufe über die Smartphone-App.

Kostet die neue Funktion extra? Nein, laut Unternehmensangaben sind die Anrufe kostenlos und ohne Zeitlimit nutzbar.

Ist die Funktion schon für alle sichtbar? Nein, der Rollout erfolgt gestaffelt, weshalb manche Nutzer die neuen Buttons noch nicht sehen, während andere schon Gruppenanrufe im Browser starten können.

Ersetzt WhatsApp Web damit Zoom oder Teams komplett? Nur bedingt. Für kleinere, spontane Runden ist die Funktion ziemlich stark, für große Firmenmeetings mit Aufzeichnung, Breakout-Räumen oder Admin-Rechten fehlen aktuell noch einige Bausteine, die klassische Meeting-Software längst bietet.

Was das für den Messenger-Markt bedeutet

Der Schritt passt zu einem größeren Trend: Messaging-Dienste bauen ihre Browser-Clients Stück für Stück zu vollwertigeren Werkzeugen aus, damit Nutzer möglichst wenig zusätzliche Software brauchen. Wer sich schon einmal mit Login-Problemen bei WhatsApp Web herumgeärgert hat, weiß, wie wichtig ein stabiler Browser-Zugang für den Alltag geworden ist. Anrufe im Browser sind da die logische nächste Ausbaustufe, weil Video- und Audiokommunikation längst zum Kernbestandteil von Messengern gehört, nicht nur Textnachrichten.

Gleichzeitig zeigt sich hier eine Konvergenz zwischen Messenger-Welt und Meeting-Welt, die auch andere Anbieter längst verfolgen. Funktionen wie Warteräume oder Anruftransfer kannte man bisher vor allem aus dedizierten Videokonferenz-Tools, jetzt wandern sie in einen Alltags-Messenger. Das könnte den Druck auf kleinere Meeting-Anbieter erhöhen, die bislang genau mit solchen Komfortfunktionen geworben haben. Ob das auch WhatsApp Business grundlegend verändert, bleibt offen, spricht aber dafür, dass Kundenkommunikation und Beratungsgespräche zunehmend in einem einzigen Kanal zusammenlaufen.

Moment mal, heißt das jetzt, dass klassische Meeting-Software bald überflüssig wird? Nein, so einfach ist es nicht. Aber der Abstand zwischen „einfacher Messenger“ und „richtiges Meeting-Tool“ wird kleiner, und das ist tatsächlich eine spannende Entwicklung für alle, die beruflich viel telefonieren oder videochatten müssen. Für sicherheitsbewusste Anwender lohnt sich außerdem ein Blick auf die Diskussion um Interoperabilität zwischen Messengern, denn je mehr Funktionen ein Dienst wie WhatsApp bündelt, desto schwerer wird ein Wechsel zu Alternativen.

Man sollte bei dieser Entwicklung auch die Gegenseite mitdenken: Kritiker werfen Meta seit Jahren vor, mit solchen Funktionserweiterungen die eigene Plattform immer stärker zum zentralen Kommunikationskanal zu machen, wodurch Nutzer faktisch immer tiefer gebunden werden. Wer heute schon fast alles über WhatsApp abwickelt, Chats, Zahlungen in manchen Märkten, Business-Kommunikation und jetzt auch noch Meetings im Browser, hat irgendwann wenig Anreiz, überhaupt noch woanders hinzuschauen. Das ist aus Nutzersicht bequem, aus wettbewerbspolitischer Sicht aber durchaus diskussionswürdig, gerade wenn man bedenkt, wie dominant Meta im Messenger-Markt bereits ist.

Praktische Tipps für den Einstieg

Wer die neuen Funktionen testen möchte, sollte zuerst prüfen, ob WhatsApp Web im eigenen Account bereits einen Anruf-Button anzeigt. Taucht er noch nicht auf, hilft meist nur Geduld, weil der Rollout laut Meta gestaffelt läuft und nicht erzwungen werden kann. Parallel lohnt sich ein aktueller Browser, denn ältere Versionen können bei Video-Übertragungen im Web generell an ihre Grenzen kommen.

Für Gruppenanrufe mit mehreren Kolleginnen und Kollegen empfiehlt es sich, vorher kurz im Chat anzukündigen, dass der Anruf über WhatsApp Web läuft, weil manche Teammitglieder noch reflexartig zur Desktop-App oder zum Smartphone greifen. Und wer regelmäßig Kundengespräche über WhatsApp Business führt, kann die neue Funktion easy als zusätzliches Verkaufsargument nutzen: kein Download, kein zusätzlicher Link, einfach anrufen.

Für alle, die berufsmäßig auf mehreren Geräten unterwegs sind, könnte außerdem interessant sein, wie WhatsApp mittlerweile mit Mehrgeräte-Nutzung umgeht, etwa bei der eigenständigen Registrierung auf einem iPad ohne gekoppeltes Smartphone. Das zeigt, wie konsequent WhatsApp inzwischen versucht, von einem reinen Smartphone-Anhängsel zu einer plattformübergreifenden Kommunikationszentrale zu werden, bei der der Browser nur ein weiterer gleichwertiger Zugangspunkt ist.

Wer unsicher ist, ob sich der Umstieg auf Browser-Anrufe im eigenen Arbeitsalltag lohnt, kann das Ganze zunächst risikofrei im privaten Umfeld ausprobieren, etwa bei einem Familiengespräch am Wochenende. So lässt sich in Ruhe testen, wie stabil Bild und Ton über den jeweils genutzten Browser laufen, bevor man sich darauf für ein wichtiges Kundengespräch verlässt. Gerade weil die Funktion noch relativ neu ist, schadet ein kleiner Probelauf nicht, bevor man komplett auf die gewohnte Desktop-App oder das Smartphone verzichtet.

Bleibt die Frage, wie schnell der Rollout tatsächlich bei allen ankommt und ob WhatsApp mittelfristig noch mehr klassische Meeting-Funktionen nachrüstet. Ich behalte das im Auge und würde mich freuen, wenn Sie mir zurückmelden, sobald bei Ihnen die ersten Browser-Anrufe funktionieren.

Die belegten Angaben dokumentiert die Primärquelle bei https://about.fb.com/news/2026/07/whatsapp-web-calling-new-features/.

Die belegten Angaben dokumentiert die zweite verifizierte Quelle bei https://news.google.com/rss/articles/CBMijgFBVV95cUxNVlZtRk5XTGR3Q2dDZm5Dek5sWFA0a3hDY2w3N3BQdzRkQktxS2dnSTRaSjk0anFPaUJRSVlnc20tTHBFOGlKSmVlQkcwOG45b29VN2hwWi1YblptRXJEWHAxUGNQRGhoUWwydzB0U2pLQ3lnYWx5RDZVajhPNDJtVklFRGlZeEFSdDFGemR3?oc=5.