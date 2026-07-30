Amazon Pforzheim, E-Commerce Logistik, Onlinehandel: 5

Über 300 Millionen Euro für einen einzigen Standort – das ist selbst für einen Konzern wie Amazon kein Rundungsfehler. Laut einem Bericht der Zeit vom 30. Juli 2026 steckt der…

Über 300 Millionen Euro für einen einzigen Standort – das ist selbst für einen Konzern wie Amazon kein Rundungsfehler. Laut einem Bericht der Zeit vom 30. Juli 2026 steckt der Versandhändler eine Summe in dieser Größenordnung in den Ausbau seines Standorts in Pforzheim und schafft dort zusätzliche Arbeitsplätze. Für die Region zwischen Karlsruhe und Stuttgart ist das mehr als eine Randnotiz. Für den deutschen Onlinehandel ist es eher ein weiteres Puzzleteil in einer ohnehin schon sehr dichten Landkarte aus Fulfillment- und Verteilzentren.

Die Zahlen: Was in Pforzheim laut Bericht passiert

Konkret: Amazon soll mehr als 300 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts Pforzheim investieren, wie die Zeit unter Berufung auf regionale Berichterstattung schreibt. Parallel dazu ist von zusätzlichen Arbeitsplätzen die Rede – wie viele genau, lässt der Bericht offen, was bei solchen Ankündigungen fast schon Tradition hat. Amazon kommuniziert Investitionssummen gern sehr konkret, Beschäftigungszahlen dagegen lieber als Bandbreite für „die kommenden Jahre“.

Damit reiht sich Pforzheim in eine Liste von Standorten ein, die für Amazons deutsches Logistiknetz in den vergangenen zwei Jahren neu hinzugekommen sind oder ausgebaut wurden. In offiziellen Übersichten des Konzerns tauchten bislang vor allem diese Standorte im Südwesten und in der Fläche Deutschlands auf:

Bietigheim, ein neues Logistikzentrum in der Nähe von Rastatt

Ettenheim, geplant als Verteilzentrum in Baden-Württemberg

Kitzingen, Lahntal und Viernheim, 2025 eröffnete Verteilzentren

Könnern und Rohr, weitere neue Logistikzentren in Sachsen-Anhalt und Bayern

Pforzheim ergänzt dieses Cluster nun um einen weiteren Punkt auf der Karte – geografisch nah an Bietigheim, aber eben nicht identisch damit. Wer beide Orte in Berichten durcheinanderwirft, verwechselt zwei unterschiedliche Ausbauprojekte in derselben Region. Auffällig ist dabei ein Muster, das sich über die vergangenen Jahre gefestigt hat: Amazon setzt in Deutschland nicht auf wenige riesige Zentrallager, sondern auf ein feinmaschiges Netz mittelgroßer Standorte, die jeweils ein bestimmtes Einzugsgebiet mit möglichst kurzen Fahrzeiten bedienen. Pforzheim fügt sich exakt in diese Logik ein, weil die Stadt zwei stark nachfragestarke Ballungsräume – Karlsruhe und Stuttgart – aus einer relativ zentralen Lage heraus erreichen kann.

Warum Pforzheim überhaupt?

Was macht die Goldstadt für einen der größten Logistikkonzerne der Welt interessant? Die Antwort liegt vermutlich weniger im Namen der Stadt als in der Lage. Pforzheim sitzt an der Schnittstelle zwischen der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart und dem Nordschwarzwald, mit direktem Zugriff auf zwei der bevölkerungsreichsten Wirtschaftsräume Baden-Württembergs.

Für ein Fulfillment- oder Verteilzentrum zählt am Ende vor allem eins: wie schnell kommt die Ware von der Rampe zur Haustür. Wer im Umkreis von Karlsruhe, Stuttgart und dem Grenzraum zu Frankreich schneller liefern will, braucht Fläche an der richtigen Autobahn – nicht in der Innenstadt, sondern am Rand, dort wo Gewerbegebiete groß genug sind für Hallen mit mehreren zehntausend Quadratmetern Grundfläche. Logistik ist in dieser Hinsicht ziemlich unromantisch: Es geht um Fahrminuten, nicht um Standortimage.

Hinzu kommt ein Faktor, der in Presseankündigungen selten erwähnt wird, für die Standortwahl aber erfahrungsgemäß eine große Rolle spielt: die Verfügbarkeit von Arbeitskräften im Umland. Pforzheim und der umgebende Enzkreis gehören zu den Regionen, in denen traditionelle Industrien wie die Schmuck- und Uhrenbranche in den vergangenen Jahrzehnten Beschäftigung abgebaut haben. Für Amazon kann das bedeuten, dass sich dort vergleichsweise leichter Personal für Lager- und Logistiktätigkeiten gewinnen lässt als in Regionen mit nahezu Vollbeschäftigung. Ob dieser Aspekt bei der Entscheidung tatsächlich eine Rolle gespielt hat, lässt sich von außen nicht belegen – er passt aber zu einem Muster, das sich bei anderen Amazon-Standortentscheidungen in Deutschland in der Vergangenheit beobachten ließ.

Der große Rahmen: Amazons Milliardenoffensive

Um die Investition in Pforzheim einzuordnen, muss man einen Schritt zurücktreten. Amazon hatte im Juni 2024 angekündigt, rund 10 Milliarden Euro in den kommenden Jahren in Deutschland zu investieren – aufgeteilt auf Cloud-Infrastruktur bei AWS, Logistik, Robotik und Unternehmenszentralen. Der größte Teil davon, 8,8 Milliarden Euro, fließt laut eigenen Angaben bis 2026 in die AWS-Region Frankfurt, der Rest in neue Logistikzentren und Robotik-Ausstattung, wie auf der Übersichtsseite aboutamazon.de nachzulesen ist.

Zwei Jahre später, im Juni 2026, legte Amazon europaweit nach: Auf der Hauskonferenz „Delivering the Future“ in London kündigte der Konzern an, mehr als 10 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung seines europäischen Lager- und Liefernetzes zu investieren, wie unter anderem Euronews berichtete. Im Jahr 2025 allein soll Amazon nach eigenen Angaben mehr als 60 Milliarden Euro in Europa investiert haben – die bislang größte Jahresinvestition des Konzerns auf dem Kontinent.

Pforzheim ist also kein Solo-Auftritt, sondern Teil eines Musters. Amazon verdichtet sein Logistiknetz in der Fläche, gerade in wirtschaftsstarken Regionen mit guter Autobahnanbindung. Das Netz wächst nicht durch ein einziges Großprojekt, sondern durch viele mittelgroße Bausteine, die zusammen ein immer engmaschigeres Liefernetz für den Onlinehandel ergeben. Wer sich die Standortliste der vergangenen drei Jahre ansieht, erkennt außerdem eine klare geografische Präferenz: Baden-Württemberg, Bayern und die Rhein-Main-Region tauchen deutlich häufiger auf als etwa der Osten oder der Norden Deutschlands. Das dürfte weniger an fehlendem Interesse liegen als an der Kaufkraft und der Bevölkerungsdichte dieser Räume, die für ein margenschwaches Geschäft wie den Paketversand entscheidend sind.

(Symbolbild)

Robotik statt Rückenschmerzen: Was sich in den Hallen ändert

Ein Teil der europäischen Investitionssumme fließt laut Ankündigung in den breiteren Einsatz des autonomen Lagerroboters „Proteus“, dessen Rollout in europäischen Fulfillment-Centern für die erste Jahreshälfte 2027 geplant ist. Amazon begründet das vor allem mit Entlastung bei körperlich schweren, monotonen Tätigkeiten – schwere Lasten heben, lange Wege in riesigen Hallen zurücklegen.

Das klingt nach Wohlfühlargument, ist aber auch schlicht Kapazitätslogik: Mehr Automatisierung bedeutet höhere Lagerdichte und höheren Durchsatz pro Quadratmeter. Für einen ausgebauten Standort wie Pforzheim dürfte das relevant werden, sobald er in die europäische Modernisierungswelle eingebunden wird. Ob und wann Proteus konkret dort zum Einsatz kommt, ist bislang nicht bekannt – die Richtung, in die Amazon sein gesamtes Logistiknetz entwickelt, ist aber klar erkennbar.

Für die Beschäftigten bedeutet das in der Praxis meist: weniger reines Heben und Tragen, mehr Kontroll-, Wartungs- und Steuerungsaufgaben. Ob dadurch am Ende netto mehr oder weniger Personal pro Halle nötig ist, hängt stark vom Sendungsvolumen ab – und das wächst im deutschen Onlinehandel weiterhin, wenn auch nicht mehr in den Wachstumsraten der Pandemiejahre.

Betriebsräte und Gewerkschaften wie Verdi haben in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, dass mit zunehmender Automatisierung der Leistungsdruck auf die verbleibenden Beschäftigten steige, weil Taktzeiten und Zielvorgaben sich an der Geschwindigkeit der Maschinen orientieren. Amazon weist solche Vorwürfe regelmäßig zurück und verweist auf Investitionen in Arbeitssicherheit und Weiterbildung. Für einen neuen Standort wie Pforzheim lässt sich dieser Konflikt naturgemäß noch nicht bewerten – er gehört aber zu den Fragen, die bei jeder größeren Amazon-Ansiedlung in Deutschland routinemäßig aufkommen und die auch dort früher oder später gestellt werden dürften.

Was das für Onlinehändler und Lieferzeiten bedeutet

Für Händler, die über Fulfillment by Amazon verkaufen, ist jeder neue oder ausgebaute Standort im Südwesten zunächst eine gute Nachricht: kürzere Wege zum Kunden, mehr Kapazität für Spitzenzeiten wie Black Friday oder Weihnachten, geringeres Risiko von Verzögerungen bei Nachfragespitzen. Amazon selbst betont bei solchen Ankündigungen gern die „robustere Infrastruktur“ für den stark schwankenden Betrieb im E-Commerce.

Das Problem dabei: Von einem dichteren Logistiknetz profitieren in erster Linie Amazon selbst und die Händler, die ohnehin auf FBA setzen. Für den stationären Einzelhandel und für unabhängige Onlineshops mit eigener Logistik verschärft sich dagegen der Wettbewerbsdruck. Wenn Kundinnen und Kunden eine Lieferung am nächsten Tag von Amazon gewohnt sind, wird jeder andere Shop implizit an diesem Standard gemessen – unabhängig davon, ob er über vergleichbare Infrastruktur verfügt.

Regionale Fulfillment-Dienstleister und Paketdienste dürften den Ausbau ambivalent sehen: Mehr Frachtvolumen im Umkreis kann auch für sie Geschäft bedeuten, gleichzeitig zieht Amazon zunehmend mehr Zustellung ins eigene Netz statt sie an klassische Paketdienstleister zu vergeben. Wer als kleinerer Player in der Region Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart mit Amazon konkurriert, konkurriert im Zweifel nicht nur um Kunden, sondern auch um Lagerflächen und Fachkräfte.

Für kleinere Onlinehändler in der Region stellt sich damit eine sehr konkrete strategische Frage: Setzt man weiterhin auf eigene Logistik mit dem Argument der Unabhängigkeit, oder migriert man Teile des Sortiments zu FBA, um von der wachsenden Lieferinfrastruktur zu profitieren? Beide Wege haben Nachteile. Eigene Logistik bindet Kapital in Lagerfläche und Personal, bietet dafür aber volle Kontrolle über Verpackung, Markenerlebnis und Kundendaten. FBA senkt die Einstiegshürde für schnelle Lieferzeiten erheblich, macht Händler aber stärker abhängig von Amazons Gebührenmodell und Regelwerk – etwa bei Fragen rund um Lagerkosten, Rücksendequoten oder Kontosperrungen, die in der Praxis regelmäßig für Diskussionen sorgen.

Kritische Stimmen: Nicht jeder feiert die Ankündigung

Bei aller Wachstumsrhetorik lohnt ein Blick auf die Gegenposition. Kommunalpolitiker und Wirtschaftsverbände begrüßen solche Ansiedlungen naturgemäß meist öffentlich, weil sie Gewerbesteuereinnahmen und Beschäftigung versprechen. Kritischer äußern sich häufig Stadtplaner und Anwohnerinitiativen, wenn es um die konkreten Begleiterscheinungen geht: zusätzlicher Schwerlastverkehr auf ohnehin belasteten Autobahnabschnitten, Flächenverbrauch am Stadtrand, und die Frage, welche Art von Arbeitsplätzen tatsächlich entsteht. Logistikjobs bei Amazon gelten zwar als sicher und tariflich über dem Mindestlohn vergütet, stehen aber im Ruf, körperlich anstrengend und durch enge Taktvorgaben geprägt zu sein – ein Vorwurf, den der Konzern regelmäßig zurückweist, der aber in Berichten über andere deutsche Standorte immer wieder auftaucht.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Wirkung auf den lokalen Einzelhandel. Wenn ein Logistikriese wie Amazon seine Präsenz in einer Region ausbaut, sinkt tendenziell die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer, inhabergeführter Geschäfte, die weder die Lieferzeiten noch die Preisspannen eines Konzerns mit globaler Einkaufsmacht mithalten können. Ökonomisch lässt sich das nicht eindeutig als negativ oder positiv einordnen: Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet mehr Wettbewerb im besten Fall niedrigere Preise und schnellere Lieferung, für die Innenstädte kann es aber langfristig zu weniger Vielfalt und mehr Leerstand führen. Diese Debatte wird bei praktisch jeder größeren Amazon-Ansiedlung in Deutschland geführt, und Pforzheim wird davon aller Voraussicht nach keine Ausnahme sein.

Arbeitsmarkt-Effekt: Jobs ja, aber welche?

Amazon zählte Ende 2024 nach eigenen Angaben erstmals mehr als 40.000 festangestellte Mitarbeitende in Deutschland, dazu rund 4.000 neue Stellen seit 2023 – vor allem in Logistik, Forschung und Kundenservice. Wie sich die für Pforzheim angekündigten zusätzlichen Arbeitsplätze in dieses Bild einfügen, lässt der aktuelle Bericht offen.

Aus Erfahrung mit vergleichbaren Standortansiedlungen lässt sich eine Einschätzung wagen, ohne sie als gesicherte Zahl zu verkaufen: Neue Logistikzentren dieser Größenordnung bringen üblicherweise mehrere hundert bis niedrige tausend Stellen direkt bei Amazon, hinzu kommen indirekte Effekte bei Subunternehmern für Wartung, Sicherheit, Kantinenbetrieb und Transport. Diese Sekundäreffekte werden in offiziellen Ankündigungen selten quantifiziert, machen für die regionale Wirtschaft aber häufig einen erheblichen Teil der tatsächlichen Beschäftigungswirkung aus. Kommunen und Wirtschaftsförderungen rechnen solche Effekte gerne optimistisch hoch, während unabhängige Studien zu Amazon-Standorten in Deutschland tendenziell zurückhaltendere Multiplikatoren nahelegen.

Wichtig für die Einordnung ist außerdem der Beschäftigungstyp: Ein erheblicher Teil der Stellen in neuen Verteilzentren wird als Saisonarbeit oder befristete Anstellung ausgeschrieben, insbesondere im Vorlauf auf das Weihnachtsgeschäft. Diese Praxis ist in der Logistikbranche weit verbreitet und keine Amazon-Besonderheit, sorgt aber regelmäßig für Diskussionen darüber, wie nachhaltig die zunächst kommunizierten Beschäftigungszahlen tatsächlich sind, wenn man sie über ein volles Kalenderjahr betrachtet statt nur zur Spitzenzeit im November und Dezember.

Praxis-Szenario: Was der Ausbau für Verbraucher bedeuten könnte

Für Kundinnen und Kunden im Umkreis von Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart dürfte der spürbarste Effekt eines ausgebauten Standorts mittelfristig bei den Lieferzeiten liegen. Wo bislang eine Lieferung am übernächsten Tag realistisch war, könnte künftig häufiger eine Zustellung am nächsten Tag oder sogar am selben Tag möglich werden – ein Effekt, den Amazon in der Vergangenheit bei vergleichbaren Standortausbauten in anderen Regionen Deutschlands bereits beobachtet und kommuniziert hat.

Ein zweiter, weniger offensichtlicher Effekt betrifft das Sortiment: Größere und besser ausgestattete Verteilzentren erlauben es Amazon häufig, mehr sperrige oder schwere Artikel regional vorzuhalten, etwa Möbel, Gartengeräte oder Elektrogroßgeräte, die sich aus zentralen, weiter entfernten Lagern schlechter wirtschaftlich ausliefern lassen. Ob dieser Effekt in Pforzheim konkret eintritt, hängt von der genauen Ausstattung und Funktion des ausgebauten Standorts ab, die im aktuellen Bericht nicht im Detail beschrieben wird. Als grobe Tendenz lässt sich aber festhalten, dass ein dichteres regionales Logistiknetz in aller Regel sowohl die Geschwindigkeit als auch die Bandbreite der lokal verfügbaren Lieferoptionen erhöht.

Ausblick: Was als Nächstes zu erwarten ist

Angesichts der europäischen Investitionsoffensive mit einem zweistelligen Milliardenbetrag ist davon auszugehen, dass Pforzheim nicht der letzte deutsche Standort in dieser Ankündigungsrunde bleiben wird. Amazon hat in den vergangenen Jahren ein relativ stabiles Muster gezeigt: Standortankündigungen folgen meist einem regionalen Cluster-Prinzip, bei dem ein neuer oder ausgebauter Standort weitere Optimierungen im direkten Umland nach sich zieht, etwa bei der letzten Meile oder bei kleineren Verteilstationen für die Same-Day-Zustellung in Innenstädten.

Für die konkrete Umsetzung in Pforzheim bleiben zentrale Fragen offen, die sich erst in den kommenden Monaten klären dürften: Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich entstehen, welche Qualifikationsanforderungen damit verbunden sind, und ob der ausgebaute Standort in die angekündigte Modernisierungswelle mit Proteus-Robotern eingebunden wird. Bis dahin bleibt festzuhalten, dass die Investition selbst – jenseits aller offenen Details – ein klares Signal ist: Amazon sieht im deutschen und europäischen Onlinehandel weiterhin genug Wachstumspotenzial, um Milliarden in physische Infrastruktur zu stecken, während viele stationäre Händler und kleinere Logistikdienstleister mit deutlich engeren Investitionsspielräumen auskommen müssen. Diese Asymmetrie dürfte die Debatte um Amazons Rolle im deutschen Einzelhandel auch nach Pforzheim weiter begleiten.