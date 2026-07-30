Hamburg, 30. Juli 2026. Konnektivität bleibt das Kerngeschäft der Telekommunikationsbranche – für nachhaltiges Wachstum reicht sie allein jedoch nicht mehr aus. Das neue Point-of-View Paper „Telecoms 2030: Intent-Driven Telcos Unlock Value“ (https://www.tallence.com/en/blog/the-intent-driven-telco-is-no-longer-a-vision) der Marktforschung PAC, das in Kooperation mit der Tallence AG entstanden ist, zeigt: Netzbetreiber müssen ihre Daten aus Netz-, Kunden- und Geschäftssystemen über Domänengrenzen hinweg nutzbar machen, Abläufe stärker automatisieren und aus programmierbaren Netzfunktionen sowie KI neue Services entwickeln.

Das PAC Point-of-View Paper in Zusammenarbeit mit Tallence beschreibt den Wandel hin zur sogenannten Intent-Driven Telco. Dieses Konzept nutzt KI, um vorgegebene Geschäftsziele und gewünschte Ergebnisse – Intents – automatisch in operative Entscheidungen sowie technische Maßnahmen im Netz- und Servicebetrieb zu übersetzen. Statt ausschließlich Konnektivität bereitzustellen, entwickeln sich Netzbetreiber zu datengetriebenen Technologie- und Servicepartnern, die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden aktiv unterstützen.

„Die Telekommunikationsbranche steht vor ihrer größten technologischen und strategischen Transformation seit der Einführung des Mobilfunks: KI verändert nicht nur Prozesse, sondern die Rolle der Netzbetreiber im digitalen Ökosystem grundlegend. Wer diesen Wandel jetzt gestaltet, kann neue Erlösquellen erschließen und seine Marktposition nachhaltig stärken“, sagt Dan Bieler, Principal Analyst bei PAC und Autor des Papers.

Das Point-of-View Paper zeigt, dass die Anforderungen weit über den Einsatz einzelner KI-Anwendungen hinausgehen. Gefragt sind moderne OSS- und BSS-Architekturen, cloudnative Plattformen, hochwertige Daten und intelligente Automatisierung. Erst wenn sämtliche Daten in einem gemeinsamen Kontext zusammengeführt werden, lassen sich Prozesse weitgehend autonom steuern und neue digitale Services effizient entwickeln.

Ein zentraler Enabler für diese Transformation ist der Telco Knowledge Graph. „Viele Netzbetreiber verfügen bereits über die relevanten Daten. Diese sind jedoch über OSS, BSS, Netz- und Kundendomänen verteilt. Unser Telco Knowledge Graph schafft eine gemeinsame semantische Ebene über bestehenden Systemen. Dadurch werden Zusammenhänge für Menschen und KI-Agenten nutzbar, ohne dass die gesamte Systemlandschaft zunächst ersetzt werden muss“, erklärt Martin Rückert, Chief AI Officer der Tallence AG.

Neben einer effizienteren Betriebsführung identifiziert das Point-of-View Paper mehrere Wachstumsfelder für Telekommunikationsunternehmen. Dazu zählen API-basierte Netzfunktionen, intelligente Sprachdienste, KI-gestützte Automatisierung sowie datenbasierte Mehrwertservices, die über klassische Konnektivität hinausgehen. Gleichzeitig betont das Paper die Bedeutung offener Technologieökosysteme und standardisierter Schnittstellen, um Innovationen schneller in den Markt zu bringen.

Das in Kooperation mit Tallence entwickelte PAC Point-of-View Paper „Telecoms 2030: Intent-Driven Telcos Unlock Value“ zeigt letztlich anhand konkreter Handlungsempfehlungen auf, wie der Wandel zur Intent-Driven Telco gelingen kann – von der Modernisierung bestehender Systeme über den Einsatz intelligenter Automatisierung bis hin zur Entwicklung neuer Erlösmodelle.

Der kostenfreie Download des Point-of-View Papes ist hier möglich. (https://www.tallence.com/en/blog/the-intent-driven-telco-is-no-longer-a-vision)

Tallence ist ein Technologie- und Transformationsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Seit 1999 unterstützt Tallence seine Kunden aus unterschiedlichen Branchen dabei, komplexe digitale Vorhaben umzusetzen. Das Leistungsspektrum reicht von deren Modernisierung über Cloud-, Plattform- und Integrationslösungen bis hin zu daten- und KI-basierten Anwendungen. Dabei verbindet Tallence strategische Beratung, Software Engineering und KI-Expertise. Mehr als 130 Mitarbeitende an sechs Standorten entwickeln skalierbare, sichere und nachhaltige Lösungen, die technologische Innovation in konkreten Geschäftsnutzen übersetzen. Weitere Informationen unter www.tallence.com.

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