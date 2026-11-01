Die Wallet d-you startet am 2. Januar 2027 mit dem digitalen Personalausweis, zunächst mit begrenztem Funktionsumfang. Zugang hat nur, wer Online-Ausweis und PIN besitzt, das trifft laut Bitkom auf 18 Prozent zu.

Ja, die digitale Wallet d-you startet am 2. Januar 2027, allerdings mit begrenztem Funktionsumfang. Zugang bekommt nur, wer einen funktionierenden Online-Ausweis samt PIN besitzt. Laut t3n vom 31. Oktober 2026 trifft das nur auf 18 Prozent der Befragten einer Bitkom-Umfrage vom April zu.

Was die Wallet d-you am 2. Januar 2027 tatsächlich kann…

D-you ist laut t3n die deutsche Version der EUDI-Wallet, der digitalen Brieftasche nach EU-Vorgaben. Entwickelt wird sie von SPRIND und Common Codes im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. SPRIND ist die Agentur für Sprunginnovationen. Den Namen stellte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger am 9. September 2026 vor. „Mit d-you entwickeln wir eine digitale Anwendung, die echten Mehrwert bietet, den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Vertrauen schafft“, sagte er laut Bundesregierung.

Das „d“ steht für digital und für Deutschland. Das „you“ rückt die Nutzenden in den Fokus. Auf dem Smartphone liegt der Personalausweis als „digitaler Zwilling“. Später sollen Geburtsurkunde, Führerschein und Fahrtickets folgen.

Zum Start weichen die Angaben leicht voneinander ab. Die Bundesregierung nennt als Anwendungen Altersnachweis, rechtssichere Vertragsabschlüsse und Kontoeröffnung. Laut t3n hat die App zum Start dagegen noch nicht alle Funktionen. Anfangs gibt es den digitalen Ausweis. Führerschein, Sozialpass und Rentenausweis folgen etwas später.

Johannes Hollunder vom Digitalverband Bitkom erwartet zum Start keinen „Big Bang“, wie t3n berichtet. Es gehe darum, Schritt für Schritt Anwendungen einzubinden, die wirklich funktionieren. Auch private Nachweise kommen erst nach und nach. Genannt werden Deutschlandticket, Zugangskarte fürs Fitnessstudio und Konzertticket.

Rund 40 Partner arbeiten laut t3n an Funktionen für d-you. Dazu zählen Deutsche Post, Sparkassen, Vodafone und Rossmann. Ob alle schon zum Start liefern, ist noch nicht klar. Die Sparkassen kündigen zehn Anwendungen an, etwa zur Identifizierung bei der Eröffnung von Konten und Depots. Freigaben im Online-Banking und von Zahlungen sollen später folgen.

Die Identifizierung wird einfacher. Beim häufig genutzten Videoident-Verfahren zeigen Sie einer Servicekraft den Ausweis. Videoident heißt Identifizierung per Videochat. In der Wallet genügen laut t3n wenige Klicks. Das ist tatsächlich ziemlich easy.

Der Termin steht unter Vorbehalt. Das Digitalministerium will laut t3n „unter Berücksichtigung eventueller Restrisiken“ über den Start entscheiden. Das Digitale Identitätengesetz hat der Bundestag laut t3n Mitte Oktober 2026 beschlossen. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Was zum Personalausweis auf dem Smartphone beschlossen ist, haben wir separat aufgeschrieben.

Das Gesetz bringt laut Bundesregierung weitere Änderungen. Wer den Personalausweis zuletzt mit mindestens 70 Jahren beantragt hat, darf ihn unbegrenzt weiterverwenden. Nach einem Umzug muss der Wohnort im Reisepass nicht mehr aktualisiert werden. Beides soll Behördengänge reduzieren.

Wer d-you akzeptieren muss und wer nicht…

Behörden mit Online-Diensten, die einen elektronischen Ausweis verlangen, müssen d-you laut t3n als Identifizierungsdienst akzeptieren. Ab Ende 2027 gilt das auch für Banken, Energieversorger, Telekommunikationsanbieter und sehr große Online-Plattformen. Normale Online-Shops entscheiden selbst, ob sie d-you einbinden.

Für Privatpersonen bleibt die Nutzung freiwillig, betont die Bundesregierung. Die Wallet ist kostenlos. Analoge Dienste bestehen weiter. Wer kein Smartphone hat, nutzt weiter die physischen Ausweisdokumente.

Die Technik setzt Grenzen. Laut t3n gilt d-you ab 16 Jahren und nur auf Smartphones mit NFC und Android oder iOS. NFC ist die Nahfeldfunktechnik, mit der das Telefon den Ausweis ausliest. Alternative Betriebssysteme werden nicht unterstützt. Die Ausweisfunktion braucht eine Internetverbindung. Geht das Handy verloren, muss die Wallet ohne Backup komplett neu eingerichtet werden.

In der Verwaltung kommt d-you nur schrittweise an. Bundesbehörden müssen ihre Nachweise bis Ende 2027 elektronisch in der Wallet ausstellen können. Wer ein Dokument von einer Bundesbehörde braucht, bekommt es laut Hollunder spätestens zwölf Monate nach dem Start elektronisch. In Ländern und Kommunen hängt das laut t3n von Stand der Technik und Budget ab. „Anfangs könnte es also sein, dass eine Kommune Dokumente bereitstellt, während eine andere das noch nicht tut“, sagt Hollunder. Eine zentrale Plattform zum Ausstellen der Dokumente wird derzeit entwickelt.

Ende Januar 2026 startete das Digitalministerium mit der Agentur für Sprunginnovationen eine Testumgebung. Dort können Unternehmen und Behörden Anwendungen der Wallet ausprobieren, berichtet netzpolitik.org. Sie müssen sich dafür als Relying Party registrieren, also als Stelle, die digitale Berechtigungsnachweise prüft. Die Ergebnisse fließen in die weitere Entwicklung ein.

Dresden testet als erste Kommune Deutschlands die Wallet. Laut netzpolitik.org vom 29. Januar 2026 sollten Menschen in Dresden ab Mitte 2026 den Dresden-Pass und die Sächsische Ehrenamtskarte hinterlegen können. Beide Nachweise berechtigen zu ermäßigten Preisen für Kultur- und Freizeitangebote. Die Bund-ID, das zentrale digitale Bürgerkonto, wird ebenfalls eingebunden. Studierende sollen einen Bafög-Antrag vollständig digital stellen können.

Private Anbieter sollen laut netzpolitik.org voraussichtlich zwölf Monate nach dem Start eigene Wallets anbieten können. Auch im EU-Ausland soll d-you gelten. Alle EU-Staaten müssen eine Wallet bereitstellen, und diese gelten laut t3n in allen Mitgliedstaaten. Der norwegische Dienstleister Signicat ermittelte im Dezember 2025, dass nur zwölf Staaten bis Ende 2026 wahrscheinlich eine fertige Wallet anbieten. Dazu zählen Frankreich, Deutschland, Österreich, Griechenland und Italien. Die fünf wichtigsten Fragen zur EU-Wallet für 2026 haben wir separat beantwortet.

Die Nachfrage ist laut Bitkom-Mitteilung vom 9. September 2026 groß. 54 Prozent der Befragten einer Bitkom-Umfrage vom Frühjahr wollten ab Januar die Wallet nutzen. 170 Unternehmen haben in einem Memorandum of Understanding, also einer Absichtserklärung, zugesagt, die Technik einzusetzen. Von den Unternehmen ab 20 Beschäftigten erklärten Ende 2025 82 Prozent, die Wallet einsetzen zu wollen. 13 Prozent hatten sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt. 2 Prozent waren nicht interessiert. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst fordert viele Anwendungsfälle mit echtem Mehrwert.

Die Hürde: Ohne Online-Ausweis und PIN läuft nichts…

Die Anmeldung bei d-you läuft laut t3n über den Personalausweis mit Online-Funktion. Dafür geben Sie bei der ersten Anmeldung die sechsstellige PIN des Online-Ausweises ein. Die App liest die Karte per NFC aus. Dann vergibt sie eine eigene sechsstellige PIN für die Wallet. Danach muss der Ausweis nicht mehr bei jedem Vorgang ans Telefon gehalten werden.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2 pro 1k 16:9 Prompt A woman's hand hovers over a smartphone lying face down on a wooden table next to a closed laptop and a plastic card. Morning light falls across a tidy kitchen counter with a stack of unopened envelopes. Photorealistic style image. Mood: quiet, practical, slightly hesitant. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Behörden mit Online-Diensten müssen d-you als Identifizierungsdienst akzeptieren. Ab Ende 2027 gilt das laut t3n auch für Banken, Energieversorger, Telekommunikationsanbieter und sehr große Online-Plattformen.

Die Hürde steckt in der PIN. Ohne funktionierenden Online-Ausweis oder ohne PIN bekommen Sie laut t3n keinen Zugang zu d-you. Der Online-Ausweis steckt seit 2010 in jedem neuen Personalausweis. Genutzt wird er laut t3n nur von einem Bruchteil der Bevölkerung.

Laut Bitkom-Umfrage vom April haben nur 18 Prozent der Befragten die Online-Funktion aktiviert und kennen ihre PIN. Weitere 21 Prozent haben sie freigeschaltet, aber die PIN vergessen. Rechnerisch erfüllen 82 Prozent der Befragten diese Bedingung nicht. Diese Zahl steht auch in der Überschrift des t3n-Berichts. Für den Start im Januar ist das ziemlich viel Vorarbeit (ja, wirklich).

Wer die PIN vergessen oder die Funktion bislang nicht genutzt hat, kann laut t3n kostenlos einen Rücksetzbrief anfordern. Die Zugangsdaten kommen dann per Post. Für die Übernahme der Identitätsdaten nutzt d-you Softwarekomponenten der Ausweis-App. Der Online-Ausweis bleibt damit die Eintrittskarte.

Die Nachweise in der Wallet sind laut t3n kryptografisch signiert, also mit einer digitalen Unterschrift versehen. Sie kommen direkt von der ausstellenden Behörde. Anbieter anderer Funktionen können ihre Echtheit jederzeit prüfen.

Die Wallet verspricht ein datensparsames Design. Sie soll möglichst wenig Daten weitergeben. Beim Altersnachweis im Supermarkt soll sie künftig nur bestätigen, dass jemand volljährig ist. Name und Adresse bleiben dabei außen vor. Ob das zum Start schon klappt, ist laut t3n offen. Offen ist auch, ob es an der Kasse ohne Internetverbindung funktioniert.

Partner der Wallet müssen offenlegen, wofür sie welche Daten brauchen. Sie bekommen nur Zugriff auf diese Informationen. Eine Vorabprüfung, ob Unternehmen nur nötige Daten abfragen, sieht das Gesetz laut t3n nicht vor. Ein biometrisches Passfoto in der Wallet können Sie ablehnen. Vor jeder Übermittlung entscheiden Sie selbst, ob Sie Daten teilen.

Genau darin sehen kritische Stimmen ein Problem. Die Sachverständige Bianca Kastl vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit warnte in einer Anhörung des Bundestags vor einem „Cookie-Banner 2.0“-Szenario. Cookie-Banner sind die Einwilligungsabfragen auf Websites, die viele schnell wegklicken. Wer eine Anfrage vorschnell bestätigt, gibt laut t3n vielleicht mehr preis als nötig.

Verbraucherschützende kritisieren zudem, dass die App zum Start noch keine pseudonyme Nutzung ermöglicht. Pseudonym heißt: Sie nutzen die App unter einem Decknamen. Diese Option soll erst später kommen. Wie eine Wallet für Führerschein, Ausweis und Konto im Alltag aussehen kann, erklärt unser Beitrag zur digitalen Identität.

Sicherheit und Haftung: Wo Behörden und Banken noch nachbessern wollen…

Die Sicherheitsarchitektur von d-you läuft laut t3n zunächst über eine Übergangsstufe. Langfristig sollen die Daten im Secure Element des Handys liegen, einem abgeschotteten Spezialchip. Zunächst liegen die Schlüssel aber in Hochsicherheitsmodulen auf Servern. Das Projekt begründet das damit, dass die EU für den digitalen Ausweis das höchste Sicherheitsniveau verlangt. Nur wenige Smartphones besitzen den dafür nötigen Spezialchip. Die Bundesregierung spricht vom ersten elektronischen Identifizierungsmittel auf mobilen Endgeräten mit dem Sicherheitsniveau „hoch“.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Bundesdatenschutzbeauftragte warnten laut t3n vor einem Risiko. Staatlich signierte Daten bleiben nach einem Leck als echt nachweisbar. Damit sind sie ein lohnendes Ziel für Datenhändler und Betrügende. Das Digitalministerium hat im Oktober ein Bug-Bounty-Programm gestartet. Es belohnt das Aufspüren von Sicherheitslücken.

Auch die Deutsche Kreditwirtschaft, die Interessenvertretung der Banken, forderte zuletzt Nachbesserungen. Dazu zählen Haftungsregeln. Bei Fehlern soll aus ihrer Sicht der Wallet-Anbieter haften und nicht die Bank. Eine Pflicht, Zahlungen über d-you anzubieten, lehnt sie ab.

Für Sie heißt das: Prüfen Sie jetzt, ob Ihr Online-Ausweis aktiv ist und Sie die PIN kennen. Wer beides nicht hat, kann den kostenlosen Rücksetzbrief anfordern. Bis zum geplanten Start am 2. Januar 2027 bleiben gut zwei Monate. Offen sind die Zustimmung des Bundesrats und die Startentscheidung des Digitalministeriums.