Drei Testberichte und ein laufender Dauertest zum iPhone Duo zeigen ein klares Lob für das matte Innendisplay. Uneinig sind sich die Redaktionen beim Außendisplay, bei Touch ID, der Kamera und beim Gesamturteil.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2 pro 1k 16:9 Prompt A closed foldable smartphone with a titanium-colored frame lies on a light wooden desk next to a notebook and a ceramic cup. Soft morning light falls through a window and highlights the metal edge of the hinge. Photorealistic style image. Mood: calm, warm and curious. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed.

Ja, das iPhone Duo, das Apple seit dem 23. Oktober 2026 ausliefert, überzeugt in drei Testberichten vor allem mit dem matten Innendisplay. Die Einschränkung: Das Außendisplay wirkt zu klein, und viele Apps sind noch nicht angepasst. So berichten es The Verge, ComputerBase und Consumer Reports. Wie schwer das wiegt, sehen die drei Redaktionen unterschiedlich.

Wer sagt was? Die Tests zum Duo im Überblick

Drei Testberichte und ein laufender Labor-Dauertest liefern das Bild vom iPhone Duo. Die Tabelle zeigt für jede Quelle Lob, Kritik und Urteil.

Quelle Lob Kritik Fazit The Verge (21. Oktober) Mattes Innendisplay, kaum sichtbarer Knick, IP68, Spaßfaktor Kleines Außendisplay, Gewicht, Hitze, Kameras nur okay, Apps nicht angepasst Chaotische, teure erste Generation für Technikfans ComputerBase (30. Oktober) Verarbeitung, mattes Innendisplay, dezenter Falz Touch ID langsamer, beengtes Außendisplay, kein Tele, App-Lücken Guter Start, Details fehlen noch Consumer Reports (26. Oktober) Großes Innendisplay, Split View, Matt-Finish, Zusatzfunktionen Beide Displays für viele Aufgaben unpassend, kein Face ID, kein Tele Gut für Apple-Fans mit Technikfaible CNET (2. November, Dauertest) 207.000 Faltvorgänge ohne sichtbaren Schaden Noch kein Gesamturteil Haltbarkeit bislang unauffällig

Quelle: Zusammenstellung der Redaktion aus den genannten Tests

Die Ausgangslage der Redaktionen ist verschieden. ComputerBase arbeitete mit einem Leihgerät von Apple. Consumer Reports nutzte ein Pressemuster, nach eigenen Angaben nur wenige Tage. The Verge schreibt von einer Woche Nutzung. CNET kaufte sein Gerät selbst und lässt es von einer Maschine falten.

CNET liefert bislang kein Gesamturteil. Die Spalte Fazit gibt dort den Zwischenstand wieder. Eine Kurzfassung des ComputerBase-Urteils steht in der Meldung zum Foldable von Apple.

Worin sind sich alle einig?

Das matte Innendisplay des Duo gewinnt in allen drei Testberichten. The Verge lobt die Nanotextur. Das ist eine Beschichtung mit feiner Oberflächenstruktur, die Licht streut. Sie sei ein großer Schritt gegenüber faltbaren Smartphones mit glänzendem Display. ComputerBase bestätigt: Es entstehen kaum Reflexionen. Consumer Reports nennt die Oberfläche ein Detail, das Apple richtig gemacht hat.

Auch beim Falz stimmen die Quellen überein. Der Falz ist der Knick in der Mitte des Displays. Man sieht ihn kaum. Spüren lässt er sich dagegen tatsächlich. The Verge schreibt, man fühle ihn definitiv. ComputerBase beschreibt beim Darüberstreichen eine Welle, ein kleines Tal und eine zweite Welle.

Das Außendisplay ist die größte gemeinsame Kritik. Es misst 5,4 Zoll. Laut Apple-Mitteilung vom 9. September 2026 bietet es 90 Prozent der Fläche des iPhone 18 Pro. The Verge zählt bei eingeblendeter Tastatur nur zwei oder drei sichtbare Nachrichten. ComputerBase beschreibt eine Tastatur, die fast den halben Bildschirm füllt. Consumer Reports empfindet das Lesen von Artikeln zeitweise als beengt.

Bei den Apps zeigt sich dasselbe Muster. Nicht angepasste Apps laufen mit schwarzen Balken, schreiben The Verge und Consumer Reports. ComputerBase nennt Google Maps, das den Streifen für Bedienelemente leer lässt. Apple kennzeichnet angepasste Apps laut Consumer Reports im App Store mit einem Hinweis. Eine CNET-Meldung nennt 100.000 Apps, die Apple inzwischen für das Gerät zählt.

Schwer ist das Gerät auch. ComputerBase gibt 254 Gramm an und nennt es das schwerste Smartphone von Apple. Es wiegt 5 Gramm mehr als das iPhone 18 Pro Max. Wegen der kleinen Fläche fühle es sich subjektiv noch schwerer an. The Verge nennt es schwerer und klobiger als ein normales Handy. Consumer Reports findet es wuchtig für ein Telefon.

Zwei Dinge fehlen allen drei Berichten zufolge: Face ID und ein Teleobjektiv. Statt der Gesichtserkennung gibt es Touch ID in der Seitentaste. Der optische Zoom endet laut Consumer Reports bei 2x.

Und wo knirscht es zwischen den Tests?

Die Testberichte widersprechen sich bei Gesamtton, Display, Touch ID, Kamera und Falz. Der Gesamtton unterscheidet sich am stärksten. The Verge vergibt einen Verge Score von 7 und nennt das Duo eine „messy“ erste Generation. ComputerBase bezeichnet es dagegen als „gelungene erste Generation“. Die Spanne ist ziemlich groß.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2 pro 1k 16:9 Prompt A hand holds a foldable smartphone half open in side view, with the back of the device facing the camera, inside a bright modern café. In the blurred background stand a green plant and a large window with daylight. Photorealistic style image. Mood: relaxed, friendly and everyday. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Beim Gesamturteil liegen die Tests weit auseinander: The Verge nennt das Duo eine chaotische erste Generation, ComputerBase eine gelungene. Bei Außendisplay, Touch ID und Kamera setzt sich der Dissens fort.

Das Außendisplay bekommt Lob und Tadel zugleich. ComputerBase sagt, das Seitenverhältnis passe perfekt zu Fotos im Format 4:3. Auch 16:9-Videos passen gut, weil die Frontkamera nicht ins Bild ragt. The Verge sieht dagegen eine Statusanzeige, die zum Aufklappen drängt. Consumer Reports nutzte es meist für kurze Aufgaben wie Nachrichten, E-Mails und Websuche.

Selbst das gefeierte Innendisplay hat bei ComputerBase Schattenseiten. Die matte Schicht nimmt ein wenig Schärfe. In heller Umgebung hängt ein leichter Schleier über dem Bild. Schwarz wirkt dann dunkelgrau. Consumer Reports schwärmt dagegen, der Bildschirm sehe fantastisch aus. Die Helligkeit liegt nah an Apples Angabe: ComputerBase misst 2.651 cd/m² Spitzenhelligkeit, Apple nennt 3.000 cd/m².

Touch ID spaltet die Quellen. Nach einer Woche war es für The Verge meist schmerzfrei. ComputerBase bemerkt im Direktvergleich mit Face ID einen Rückschritt, etwa beim Bezahlen mit Apple Pay und beim Zugriff auf Passwörter. Consumer Reports nennt es einen kleinen, aber spürbaren Schritt zurück.

Auch die Kamera des Duo bekommt zwei Etiketten. The Verge sieht den Hauptsensor kleiner als beim iPhone 18 Pro, auf dem Niveau des iPhone Air. Die Details wirkten stärker nachgeschärft. Consumer Reports nennt die Kamera dagegen beeindruckend und verweist auf 48 Megapixel bei Haupt- und Ultraweitwinkelkamera.

Beim Multitasking zeichnen die Quellen zwei Bilder. Consumer Reports lobt Split View, bei dem zwei Apps nebeneinander laufen. Fotos lassen sich so direkt in einen Chat ziehen. The Verge findet die Funktion nett, sie laufe aber nur im Querformat. Im Hochformat sei man weitgehend ohne Möglichkeit.

Zum Falz im Zeitverlauf gibt es drei Beobachtungen. The Verge sah nach einer Woche ständigen Auf- und Zuklappens keinen stärkeren Knick. ComputerBase beschreibt, dass sich nach mehreren Tagen schleichend ein Falz bildet, der dezent bleibt. CNET meldet am 2. November nach 207.000 Faltvorgängen keine stärker sichtbare Falte. Das ist ziemlich krass, bleibt aber ein einzelnes Gerät.

Bei Defekten gehen die Meldungen auseinander. Consumer Reports erwähnt Berichte über Risse entlang des Knicks, die iFixit und andere aufgegriffen hätten. Apple habe sich dazu noch nicht geäußert. ComputerBase zitiert dagegen eine Apple-Mitteilung: Nur eine geringe Zahl von Geräten sei betroffen, AppleCare veranlasse den Austausch. Die Leihgeräte von ComputerBase und Consumer Reports zeigten keine Schäden.

Zur Einhandbedienung gibt es drei Sichtweisen. Apple nennt das geschlossene Duo in der Mitteilung vom 9. September 2026 bequem einhändig nutzbar. The Verge hält es für ziemlich schwer einhändig zu bedienen, besonders für Linkshändige. Consumer Reports macht es von der Handgröße abhängig.

Das Datenblatt zeigt, dass das iPhone Duo beim Chip mit dem iPhone 18 Pro gleichzieht und bei Zoom und Frontkamera zurückfällt. Die Tabelle stellt Herstellerangaben und US-Preise von Duo, iPhone 18 Pro und iPhone Air gegenüber.

Merkmal Duo iPhone 18 Pro iPhone Air Preis ab (US) 1.999 US-Dollar 1.199 US-Dollar 1.099 US-Dollar Chip A20 Pro A20 Pro A19 Pro Video-Akku bis 44 h außen, 31 h innen bis 45 h bis 27 h Rückkameras 48 MP Haupt + 48 MP Ultraweit zusätzlich 48 MP Tele 48 MP Haupt Optischer Zoom bis 2x bis 8x bis 2x Frontkamera 12 MP 18 MP 18 MP Rahmen Titan Aluminium Titan

Quelle: Apple Newsroom vom 9. September 2026 und Apple Shop

Bei der Ausdauer helfen die Herstellerzahlen nur begrenzt. Apple nennt bis zu 24 Stunden Nutzung, wenn beide Displays gleich oft laufen. Dafür steckt in jeder Gehäusehälfte ein Akku. The Verge schildert dagegen Alltagswerte: Einer der beiden Autoren musste mindestens einmal nachladen. Die andere hatte nach rund 6,5 Stunden Bildschirmzeit noch etwa 30 Prozent. Hitze entstand bei Videoapps, Google-Apps und langer Kameranutzung.

In Deutschland kostet das Duo mit 256 GB laut ComputerBase 2.299 Euro, die Variante mit 2 TB 3.799 Euro. Gemessen an der unverbindlichen Preisempfehlung sind das 300 Euro mehr als beim Galaxy Z Fold 8. Mehr zu Preis und Vorbestellung in Deutschland steht in einem eigenen Beitrag.

The Verge stellt das Duo direkt neben das Galaxy Z Fold 8. Das Duo wirke etwas ausgereifter. IP68 bedeutet vollen Schutz gegen Staub und Wasser, das Fold 8 erreicht nur IP48. Dafür biete das Fold 8 das bessere Außendisplay.

Eine Besonderheit ist der Stift. ComputerBase schreibt, dass der Apple Pencil mit USB-C seit iOS 27.2 vom 26. Oktober auf beiden Displays funktioniert. Er kostet 89 Euro. Die Wischgeste für Siri AI gibt es laut ComputerBase in Deutschland nicht. Mehr dazu steht im Beitrag zum Kamera-Modus von Siri AI.

Unsere Einschätzung: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt vor allem, wenn Sie das große Innendisplay täglich nutzen. Genau das loben alle Quellen. Fotografierende finden bei den Vergleichsgeräten mehr Zoom für weniger Geld (ja, wirklich).

Offen sind Haltbarkeit und Akku. CNET schreibt, Apple habe keine Angaben zur Faltlebensdauer veröffentlicht. Die meisten aktuellen Foldables sind laut CNET für 200.000 bis 500.000 Faltvorgänge ausgelegt. Consumer Reports will Akku und Haltbarkeit erst messen, nachdem es das Gerät im Handel gekauft hat.

Für wen lohnt sich das Foldable von Apple?

Das Foldable lohnt sich nach den Tests vor allem für Technikbegeisterte, die fest im Apple-Ökosystem verankert sind. Consumer Reports sieht genau diese Gruppe als Zielpublikum und erwartet Zufriedenheit. The Verge schreibt, das Gerät begeistere Menschen, die neue Technik als Erste kaufen, und frustriere die meisten anderen.

Weniger passt es, wenn Sie viel einhändig tippen oder vor allem das Außendisplay nutzen. Wer Wert auf Zoom legt, vermisst das Teleobjektiv, das alle drei Berichte nennen. Für Videos auf dem großen Display sprechen das breite Format für YouTube (The Verge) und Serien im Bett (Consumer Reports). Das Duo bleibt damit ein Gerät für klare Vorlieben.

Tipp: Klären Sie vor dem Kauf die Rückgabebedingungen, denn Consumer Reports rät, das Gerät bei Problemen mit Scharnier oder Display zurückgeben zu können.

Der nächste belastbare Hinweis kommt aus den Laboren. CNET lässt das Duo weiter falten und will über Schäden berichten. Wer jetzt bei Apple bestellt, erhält das Gerät laut ComputerBase erst Ende Januar.