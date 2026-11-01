Drei Testberichte bescheinigen dem GMKtec EVO-X1 Pro mit Ryzen AI 9 HX 470 und 64 GB Arbeitsspeicher viel Leistung und eine gute Ausstattung. Kritik gibt es vor allem am fest verlöteten RAM, am Preis von 1.499,99 Euro und an der Software.

Drei Testberichte zum GMKtec EVO-X1 Pro kommen zum gleichen Ergebnis: Der Mini-PC mit Ryzen AI 9 HX 470 und 64 GB Arbeitsspeicher ist schnell, gut ausgestattet und teuer. Die Grenze liegt im fest verlöteten RAM und im Preis von 1.499,99 Euro, den PC-WELT am 29. September 2026 als hoch einstuft. TechRadar (24. Oktober 2026) und ComputerBase (29. Oktober 2026) bestätigen das Bild, setzen aber bei Lautstärke und Preis andere Akzente.

GMKtec EVO-X1 Pro in den Tests: Drei Urteile, ein Preisschild

Die drei ausgewerteten Testberichte bescheinigen dem GMKtec EVO-X1 Pro viel Leistung auf kleinem Raum und streiten vor allem über den Preis. Die folgende Tabelle zeigt, was TechRadar, ComputerBase und PC-WELT jeweils loben, kritisieren und als Fazit ziehen.

Quelle Lob Kritik Fazit TechRadar Starke Leistung, 64 GB RAM, viele Anschlüsse, leiser Betrieb Preis, nur ein Jahr Garantie, knappe Portbeschriftung Sehr guter Mini-PC (4 von 5), den teurer Speicher ausbremst; für viele ist die HX-370-Version klüger ComputerBase Schnelle APU, Balanced-Profil genügt, 64 GB zu fairem Preis Support, alte Treiber, dubioses KI-Tool, strenge Rückgabe Schnell und bezahlbar, nur der Service des Herstellers hinkt PC-WELT Hohe CPU-Leistung, SSD über 7 GB/s, USB4, OCuLink, 2 × 2,5 GbE Verlöteter RAM, hoher Preis, unfertige Software, hörbar unter Last Sehr schneller Arbeitsrechner; für reine Büroarbeit gibt es Günstigeres

Quelle: Zusammenstellung der Redaktion aus den genannten Tests

Zur Einordnung des Chips: Der Ryzen AI 9 HX 470 gehört zur Reihe Ryzen AI 400 mit dem Codenamen Gorgon Point. ComputerBase beschreibt ihn als kleinen Refresh der Strix-Point-Prozessoren, die bisher als Ryzen AI 300 laufen. TechRadar zählt vier volle Zen-5-Kerne und acht kleinere Zen-5c-Kerne (abgespeckte, platzsparende Varianten desselben Designs). Dazu kommt eine NPU, ein Zusatzchip für KI-Aufgaben, mit bis zu 55 TOPS. TOPS steht für Billionen Rechenoperationen pro Sekunde.

Nicht in die Wertung fließt eine Meldung von igor’sLAB vom 30. August 2026. Sie beschreibt die Technik des Geräts und hält selbst fest, dass unabhängige Messungen zu Lautstärke, Temperatur und Dauerleistung noch fehlen. Aussagen zum leisen Betrieb stammten dort allein vom Hersteller.

Wo sich die Tests einig sind: schnell, vollgepackt, verlötet

TechRadar, ComputerBase und PC-WELT sehen im Ryzen AI 9 HX 470 samt 64 GB Arbeitsspeicher einen schnellen Arbeitsrechner mit viel Reserve. PC-WELT nennt den GMKtec EVO-X1 Pro „ein echtes Kraftpaket“ und misst im PCMark 10 9.571 Punkte. TechRadar sieht ihn auf Augenhöhe mit Intel: Im Geekbench 6 erreicht er im Multi-Core-Durchlauf 15.198 Punkte, der Intel-Bruder EVO-T1 mit Core Ultra 9 285H kommt auf 16.097. ComputerBase meint, die Leistung genüge fast immer schon im Balanced-Profil. Dieses Profil begrenzt den Prozessor auf 54 Watt.

Bei den Anschlüssen loben alle drei dieselben Dinge: USB4, OCuLink und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports. TechRadar nennt die Auswahl ausgezeichnet und rechnet vor, dass sich über HDMI, DisplayPort und USB4 drei Monitore betreiben lassen. PC-WELT kommt zum selben Ergebnis. ComputerBase hebt das doppelte LAN hervor, merkt aber an, dass nur vorn ein vollwertiger USB-C-Port mit USB 4.0 sitzt. Die restlichen vier Anschlüsse folgen älteren A-Standards.

OCuLink führt PCIe-Lanes, also Datenleitungen des Rechners, nach außen, etwa zu einer Desktop-Grafikkarte im Dock. ComputerBase erinnert daran, dass der Anschluss mit vier Lanes auf PCIe 4.0 begrenzt ist. Bei der externen Grafik müsse man deshalb nicht übertreiben. TechRadar und PC-WELT warnen beide: Das Kabel darf nur bei ausgeschaltetem Rechner angesteckt oder gezogen werden. Dock und Grafikkarte fehlen laut igor’sLAB im Lieferumfang. Eine externe Grafikkarte klingt einfach, ist es aber nicht. Im Ernst, es bleibt ein Bastelprojekt mit eigener Rechnung.

Einig sind sich die Tests auch beim Arbeitsspeicher: Er ist verlötet und lässt sich nicht erweitern. PC-WELT führt das als Kontra auf. TechRadar erwartet, dass Interessierte den Speicher lieben oder hassen werden, weil er hohes Tempo bringt und jeden Ausbau verbietet. ComputerBase beschreibt die Wahl genauer: GMKtec setzt LPDDR5 mit 6.400 MT/s ein, obwohl der Chip LPDDR5X bis 8.533 MT/s verträgt. MT/s steht für Millionen Übertragungen pro Sekunde. Die schnellere Variante wäre laut ComputerBase vermutlich fast so teuer wie das ganze System.

Skepsis gibt es zudem bei den Beigaben. ComputerBase hält den vorinstallierten Assistenten GMKtec Claw für veraltet und eher suspekt. Er ist auf Chinesisch voreingestellt und taucht nicht in der Programmliste auf. PC-WELT findet GMKClaw unfertig und sieht bei Herdsman, das KI-Modelle lädt und lokal ausführt, zunächst chinesische Texte. Beide Programme sind laut PC-WELT optional. Beim Service sind TechRadar und ComputerBase ebenfalls einig: Es gibt ein Jahr Garantie. TechRadar hätte bei einem Gerät, das fünf Jahre halten soll, gern mehr.

Wo die Tests auseinanderliegen: Flüstern gegen Fauchen

Bei der Lautstärke des GMKtec EVO-X1 Pro widersprechen sich die Tests am deutlichsten. TechRadar fand das Gerät selbst unter Benchmark-Last extrem leise, bemerkt aber warme Abluft im Performance-Modus. PC-WELT beschreibt es im Leerlauf als leise, aber hörbar. Bei Lastspitzen steigt die Drehzahl schnell, unter längerer Last wird der Mini-PC klar hörbar. ComputerBase stellt für das 65-Watt-Profil eine deutlich höhere Lautstärke fest. TechRadar stellt für seine Messungen den Performance-Modus ein, PC-WELT nutzt den 65-Watt-Modus, und laut Datenblatt ist das dasselbe Profil. Die Quellen erklären den Unterschied nicht.

Dieses Bild wurde mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2 pro 1k 16:9 Prompt Two hands in a tidy workshop hold a small black mini PC with its cover removed, revealing a dense green circuit board with memory chips soldered directly onto it. A pair of network cables and a short external adapter lie on the workbench beside a closed laptop. Photorealistic style image. Mood: focused, technical, and quietly curious. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Die Lautstärke bleibt der Streitpunkt: Das 65-Watt-Profil bringt laut ComputerBase kaum Mehrleistung, aber deutlich mehr Lärm.

Beim Leistungsprofil gehen die Empfehlungen auseinander. ComputerBase schaltet im BIOS vom 54-Watt- auf das 65-Watt-Profil und misst in Cinebench 1.210 statt 1.178 Punkte. Das Magazin wertet das als normale Schwankung. Das Balanced-Profil werde vermutlich 99 Prozent der Kundschaft zufriedenstellen. PC-WELT fährt dagegen alle Messungen im 65-Watt-Modus und findet keine Hinweise auf starke thermische Drosselung. Das Gehäuse wird dabei spürbar warm, aber nicht unangenehm heiß.

Beim Preis fällt das Urteil unterschiedlich aus. PC-WELT nennt den Listenpreis von 1.499 Euro hoch und führt günstigere Mini-PCs auf: den Minisforum AI X1 Pro für 1.119 Euro, den Geekom IT15 für 999 Euro und den Sapphire Edge AI 370 für 749 Euro. Diese Geräte bieten je nach Ausstattung weniger CPU-Leistung oder weniger Anschlüsse. ComputerBase überschreibt seinen Bericht dagegen mit „bezahlbar schnell“ und rät zur 2-TB-Version für 50 Euro Aufpreis. TechRadar vergibt 4 von 5 Punkten für den Wert, schreibt aber, das Gerät „desperately needs to be cheaper“.

Auch die Inbetriebnahme klingt unterschiedlich. PC-WELT war nach wenigen Minuten fertig, Windows Update lud nur kleinere Aktualisierungen. ComputerBase schreibt, Windows 11 wolle sofort viele Updates installieren, und das könne dauern. Ein Aufkleber über den LAN-Ports rät deshalb, das Netzwerkkabel erst später anzustecken. Beim Grafiktreiber herrscht Einigkeit im Handlungsbedarf: ComputerBase sieht ihn auf dem Stand von Februar 2026, PC-WELT installiert den Adrenalin-Treiber 26.8.1 über den AMD-Installer.

Bei lokaler KI gehen die Erwartungen auseinander. TechRadar nennt die 64 GB großzügig für lokale KI-Modelle und OCuLink wichtig für alle, die große Sprachmodelle lokal betreiben wollen. PC-WELT hält die integrierte Hardware allein dafür für zu schwach und merkt an, dass bisher wenige Windows-Programme die NPU direkt nutzen. Kleinere Modelle laufen laut PC-WELT dagegen. Was NPU, RAM und Stromverbrauch bei lokaler KI leisten, ist ein eigenes Thema. Für größere Modelle nennt TechRadar Systeme mit Ryzen AI Max+ 395 als stärkere Wahl. Wir stellen zwei Mini-PCs für große KI-Modelle separat vor, die es wirklich zu kaufen gibt.

Gegenüber dem Vorgänger EVO-X1 mit Ryzen AI 9 HX 370 legt der GMKtec EVO-X1 Pro laut TechRadar nur in kleinen Schritten zu: rund 100 MHz mehr Boost-Takt, 3,1 statt 2,9 GHz bei der Radeon 890M und 55 statt 50 TOPS bei der NPU. Die Aufteilung der Kerne bleibt gleich, das Gehäuse ebenfalls. ComputerBase spricht von minimal höherem Takt bei CPU, GPU und NPU. Der Preisunterschied fällt größer aus als der Technikunterschied. Die folgende Tabelle zeigt die von TechRadar genannten US-Preise des Vorgängermodells und der Alternativen.

Gerät Speicher Preis Besonderheit GMKtec EVO-X1 Pro (HX 470) 64 GB + 1 TB 1.599,99 $ RAM verlötet, 1 Jahr Garantie GMKtec EVO-X1 (HX 370) 32 GB + 1 TB 1.149,99 $ RAM verlötet Minisforum AI X1 Pro-470 64 GB + 1 TB 1.655 $ RAM steckbar, 2 Jahre Garantie Beelink SER10 MAX 64 GB + 1 TB 1.699 $ RAM steckbar Geekom A9 Max 2026 Edition 32 GB + 2 TB 1.519 $ RAM steckbar bis 128 GB, 3 Jahre Garantie

Quelle: TechRadar (24. Oktober 2026) unter Berufung auf den US-Shop von GMKtec und die Händlerpreise der Mitbewerber

Der GMKtec EVO-X1 Pro liegt damit laut TechRadar ungefähr im Rahmen der Alternativen. Alle Konkurrenten setzen auf steckbaren Speicher und opfern dafür etwas Tempo. Wer das Intel-Schwestermodell EVO-T1 ohne RAM und SSD kauft und selbst bestückt, landet laut TechRadar bei etwa 1.570 US-Dollar ohne Windows-Lizenz. Das sind 30 US-Dollar weniger als beim EVO-X1 Pro.

Unsere Einschätzung: Die kurze Version lautet, dass der HX 470 für sich kaum einen Aufpreis rechtfertigt. Die Datenblattunterschiede sind klein, und von den 450 US-Dollar Differenz zur HX-370-Version bezahlen Sie vor allem die zusätzlichen 32 GB Speicher. (Verlöteter RAM ist wie ein Tattoo: schön, solange Sie sich sicher sind.) Die Preis-Leistung stimmt daher nur, wenn Sie die 64 GB wirklich füllen. Dann sind rund 1.500 Euro für Gerät, Windows 11 Pro und zwei M.2-Plätze nachvollziehbar, auch wenn ein Jahr Garantie dünn bleibt.

Offen ist zuerst der echte Preis. ComputerBase nennt am 29. Oktober 2026 1.499,99 Euro für 1 TB und 1.549,99 Euro für 2 TB. igor’sLAB führte am 30. August 2026 reguläre Preise von 1.549,99 und 1.699,99 Euro und erklärte einen Rabatt von 50 Euro, gültig vom 29. Juli bis 15. August, für beendet. ComputerBase merkt an, dass es im Shop stets Rabattcodes gibt. Auf der US-Seite von GMKtec steht neben 1.599,99 US-Dollar ein durchgestrichener Preis von 2.299,99 US-Dollar, dem TechRadar misstraut.

Zweitens meldet GMKtec auf der Produktseite ein BIOS-Update mit der Kennung EVO_X1_PRO_103_260812. Laut Hersteller behebt es ein Einfrieren beim Start nach dem Windows-Update KB5101684. Wie viele Geräte betroffen sind, steht dort nicht.

Drittens widersprechen sich die Datenblätter. igor’sLAB nennt LPDDR5X-6400 und bis zu 2,9 GHz für die Grafik. TechRadar, ComputerBase, PC-WELT und die Produktseite von GMKtec nennen LPDDR5 und bis zu 3,1 GHz. Ob das 65-Watt-Profil über USB-C voll läuft, hat PC-WELT nicht geprüft.

Für wen sich das Gerät lohnt: Platz, Power und ein dickes Portemonnaie

Laut PC-WELT eignet sich der GMKtec EVO-X1 Pro für Nutzende, die viel CPU-Leistung und 64 GB RAM in einem Gehäuse von 107 × 111 × 63 mm brauchen. TechRadar liefert konkrete Kaufgründe und Gegenargumente. Die Liste sortiert sie nach Ihrer Ausgangslage.

Platz ist knapp: TechRadar empfiehlt das Gerät für kleine Schreibtische und die Montage hinter dem Monitor.

Externe Grafik ist geplant: PC-WELT und TechRadar sehen in OCuLink den Weg zu einer Desktop-Karte, sofern Sie Dock und Karte extra einplanen.

32 GB genügen: TechRadar rät zur HX-370-Version, die 450 US-Dollar weniger kostet und fast gleich schnell ist.

Reine Büroarbeit oder Aufrüstwunsch: PC-WELT verweist auf günstigere Büro-Mini-PCs, TechRadar auf Geräte mit steckbarem Speicher.

Wer vor allem lokale KI betreiben will, kann zusätzlich den Xiaomi AI Cube als weiteren Mini-PC für lokale KI prüfen.

Konkret heißt das vor dem Kauf: Prüfen Sie den aktuellen Preis auf der Produktseite von GMKtec, wo der Hersteller eine baldige Preiserhöhung ankündigt. Planen Sie auch die Rückgabe ein. Laut ComputerBase gelten dafür sieben Tage ab Erhalt, und bei einer Rücksendung ohne Defekt zieht GMKtec 15 Prozent als Gebühr ab. Das gilt für Käufe im eigenen Shop.