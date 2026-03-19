Aqara Hub M350: Der All-in-One-Hub im Praxistest

Aqara baut seinen Ruf als Zigbee-Spezialist aus – jetzt mit Matter-Support und einem Hub, der tatsächlich mehrere Protokolle versteht. Wie schlägt sich der M350 im Alltag?

Aqara hat in der deutschen Smart-Home-Community eine treue Fangemeinde. Günstige, zuverlässige Sensoren und Aktoren – viele davon Zigbee-basiert, perfekt für Home Assistant. Mit dem Hub M350 wagt das Unternehmen einen Schritt in Richtung Mainstream: Matter-Support, Thread Border Router, lokale Verarbeitung ohne Pflicht zur Cloud. Klingt gut. Aber hält es, was es verspricht?

Was der Aqara Hub M350 bietet

Der M350 ist Aqaras aktuelles Flaggschiff unter den Hubs. Er unterstützt Zigbee 3.0, Matter (als Controller und als Endpoint) und fungiert als Thread Border Router. Ethernet-Anschluss statt reines WLAN – das ist für einen Hub ein Qualitätsmerkmal, das nicht selbstverständlich ist.

Die Gehäuse-Qualität ist solide. Der M350 hat die Größe einer flachen Steckdose, wird direkt in die Steckdose gesteckt (Typ F, also europäische Standard-Dose) und hat einen LAN-Anschluss auf der Rückseite. Kein Netzteil-Block, kein Kabelsalat. Das Design ist praktisch, wenn auch optisch unspektakulär.

Technisch interessant: Der M350 kann bis zu 128 Zigbee-Geräte direkt verwalten. Für ein großes Smart Home mit vielen Aqara-Sensoren ist das mehr als genug. Matter-Geräte kommen on top – die werden über den Thread/Matter-Stack eingebunden, nicht über das Zigbee-Limit.

Wir bei digital-magazin.de haben den M350 über drei Wochen im Alltag getestet – mit einer Mischung aus Aqara-Sensoren, Eve-Geräten (Matter-native) und einem alten IKEA TRÅDFRI-Setup (Zigbee).

Setup und Einrichtung: Was gut läuft

Aqara Zigbee Sensoren im Überblick

Die Einrichtung über die Aqara Home App ist überraschend reibungslos. Hub eingesteckt, App geöffnet, QR-Code gescannt – der M350 ist in fünf Minuten online. Zigbee-Geräte werden über den bekannten Pairing-Modus hinzugefügt, Matter-Geräte über den QR-Code-Scan im „Matter“-Bereich der App.

Apple HomeKit-Nutzende können den M350 als HomeKit-Accessory hinzufügen – der Hub erscheint dann als „Aqara Hub“ in Home, und alle angebundenen Geräte sind über HomeKit steuerbar. Dasselbe gilt für Google Home. Amazon Alexa wird ebenfalls unterstützt, wenn auch die Integration etwas umständlicher ist.

Matter-Geräte, die direkt über Thread im Netzwerk hängen, erscheinen automatisch in der Aqara Home App. Der M350 als Thread Border Router übernimmt dabei die Netz-Koordination. In unserem Test hat das mit Eve Energy und Eve Door (beide Thread-nativ) ohne Probleme funktioniert.

Wo der M350 schwächelt

Kein Gerät ist perfekt. Der M350 hat ein paar Macken, die im Alltag auffallen.

Die Aqara Home App ist funktional, aber nicht elegant. Navigation ist manchmal unintuitiv, Automationen sind weniger komfortabel zu erstellen als in Apple Home oder Google Home. Wer die Aqara-Geräte ausschließlich über HomeKit oder Google Home steuert, umgeht das Problem – aber manche Funktionen (z.B. lokale Szenen ohne Internet) sind nur über die Aqara-App zugänglich.

Thread-Netzwerk-Stabilität. Im Test gab es gelegentlich kurze Verbindungsabbrüche bei Thread-Geräten, die mehr als 10 Meter vom Hub entfernt standen. Nach einem Update der Hub-Firmware wurde das besser, ist aber noch nicht vollständig behoben. Zum Vergleich: Apple HomePod mini als Border Router zeigte in ähnlichem Setup keine solchen Probleme.

Firmware-Updates. Aqara liefert Updates, aber nicht mit der Geschwindigkeit von Eve oder Apple. Matter-Feature-Updates aus dem neuen Spec-Zyklus kommen mit einigen Wochen Verzögerung. Für die meisten Anwendungsfälle kein echtes Problem – aber für Early Adopters, die die neuesten Matter-Features testen wollen, ist ein anderer Hub möglicherweise der bessere Ausgangspunkt.

Aqara M350 mit Home Assistant: Der beste Use Case

Für Home-Assistant-Nutzende ist der M350 ein interessantes Gerät. Die Aqara-Integration in Home Assistant ist gut dokumentiert und stabil. Über die offizielle Integration lassen sich alle Zigbee-Geräte und Matter-Geräte des Hubs in Home Assistant einbinden.

Besonders wertvoll: Die lokale API des M350. Aqara bietet eine lokale Steuerungsmöglichkeit, die keine Cloud braucht – wichtig für alle, die Datenschutz und Reaktionsgeschwindigkeit priorisieren. Lokale Steuerung bedeutet: Automation funktioniert auch ohne Internetverbindung.

In unserem Test haben wir Home Assistant über die lokale API mit dem M350 verbunden und alle 34 Aqara-Geräte in Home Assistant eingebunden. Setup-Zeit: ca. 20 Minuten. Stabilität: über drei Wochen kein einziger Ausfall. Das ist ein gutes Zeugnis.

Wer sein Aqara-Setup mit Home Assistant betreibt und mehr über die Integration von Matter-Geräten verschiedener Hersteller erfahren möchte: Matter in Home Assistant ist seit Version 2023.4 stabil und gut dokumentiert.

Preisvergleich: M350 vs. Konkurrenz

Der Aqara Hub M350 kostet ca. 80-90 Euro. Zum Vergleich:

IKEA DIRIGERA: ca. 60 Euro (kein Ethernet, weniger Geräte-Support)

Philips Hue Bridge v2: ca. 60 Euro (nur Hue-Geräte + Matter)

Samsung SmartThings Hub: ca. 90 Euro (Z-Wave + Zigbee + Matter)

Apple HomePod mini: ca. 100 Euro (Thread Border Router + Siri-Lautsprecher, kein Zigbee)

Google Nest Hub (2. Gen): ca. 80 Euro (Thread Border Router + Display, kein Zigbee)

Im Kontext des Preises ist der M350 fair. Für ein Aqara-lastiges Setup mit vielen Sensoren ist er der natürliche Hub. Für ein reines Matter/Thread-Setup ohne Zigbee-Geräte könnte ein günstigerer Border Router (HomePod mini oder IKEA DIRIGERA) ausreichen.

Wer überlegt, den M350 als Einstieg in die Aqara-Welt zu nutzen: Aqara bietet auf der eigenen Produktseite eine vollständige Kompatibilitätsliste – wichtig zu prüfen, wenn bereits Geräte anderer Marken im Einsatz sind.

Für wen lohnt sich der Aqara Hub M350?

Der M350 ist die richtige Wahl für:

Bestehende Aqara-Nutzende , die von älteren Aqara-Hubs (M2, E1) upgraden und Matter-Support brauchen

, die von älteren Aqara-Hubs (M2, E1) upgraden und Matter-Support brauchen Neueinsteiger , die ein gemischtes Zigbee+Matter-Setup planen und einen zuverlässigen, lokal-first Hub wollen

, die ein gemischtes Zigbee+Matter-Setup planen und einen zuverlässigen, lokal-first Hub wollen Home-Assistant-Nutzende , die eine stabile Zigbee-Basis suchen und Matter über den gleichen Hub integrieren wollen

, die eine stabile Zigbee-Basis suchen und Matter über den gleichen Hub integrieren wollen Apple-HomeKit-Nutzende, die viele Sensoren brauchen, die HomeKit nativ nicht unterstützt (Zigbee-basiert)

Weniger empfehlenswert für:

Reiner Thread/Matter-Fokus ohne Zigbee-Geräte (da reicht ein günstigerer Border Router)

Nutzende, die eine elegante, konsumorientierte App-Erfahrung erwarten

Das Urteil

Der Aqara Hub M350 ist ein solides Gerät für ein ernsthaftes Smart Home. Er macht keine großen Fehler, liefert, was er verspricht, und ist in Kombination mit Home Assistant eine der stabilsten Plattformen für ein gemischtes Zigbee/Matter-Setup.

Kein Wow-Gerät. Kein Showstopper. Aber genau das ist bei einem Hub der richtige Ansatz: Im Hintergrund funktionieren, ohne aufzufallen. Der M350 tut das. Und das ist mehr als viele seiner Konkurrenten von sich sagen können.

Wer noch unsicher ist, welcher Hub der richtige ist, sollte zuerst klären, welche Geräte bereits im Einsatz sind und welche Plattform (HomeKit, Google Home, Home Assistant) als Hauptschnittstelle genutzt werden soll. Davon hängt die Entscheidung mehr ab als von technischen Spezifikationen.

Aqara-Ökosystem: Was es außer dem Hub gibt

Der Hub M350 ist nur so gut wie die Geräte, die daran angebunden werden. Aqaras eigenes Ökosystem ist eines der umfangreichsten auf dem Zigbee-Markt – über 100 verschiedene Geräte, von Türschlössern über Rohrlecksensoren bis zu Rollladenaktoren.

Besonders stark: Aqaras Sensor-Portfolio. Der Aqara Temperature and Humidity Sensor ist einer der günstigsten und zuverlässigsten Raumklimasensoren überhaupt (ca. 15 Euro). Der Aqara Motion Sensor P1 ist extrem kompakt und hat eine lange Batterielaufzeit. Und der Aqara Vibration Sensor ist ein Nischenprodukt, das sich für Briefkasten-Benachrichtigungen oder Wäschetrockner-Erkennung eignet.

Für Türschlösser bietet Aqara ebenfalls Lösungen – die Aqara Smart Lock U100 und D100 sind Matter-kompatibel und wurden von mehreren unabhängigen Testern positiv bewertet. In Deutschland ist die Schloss-Kompatibilität noch eingeschränkt (Schließzylinder-Formate), aber das wird besser. Aqara veröffentlicht auf seiner Website regelmäßig aktualisierte Kompatibilitätslisten für den europäischen Markt.

Aqara M350 vs. Philips Hue Bridge v2: Was wirklich unterscheidet

Ein Vergleich, der in der Community häufig diskutiert wird: Aqara M350 vs. Philips Hue Bridge v2. Beide kosten ca. 60-90 Euro, beide unterstützen Matter. Wo liegen die Unterschiede?

Die Philips Hue Bridge v2 ist primär für Beleuchtung optimiert. Sie verwaltet bis zu 50 Hue-Leuchten zuverlässig und bietet eine der besten Beleuchtungs-Apps auf dem Markt. Für Nicht-Hue-Geräte ist sie eingeschränkt – zwar kann man Matter-Geräte anderer Hersteller theoretisch über die Bridge einbinden, aber das ist nicht ihr Kernzweck.

Der Aqara M350 ist breiter aufgestellt: 128 Zigbee-Geräte, davon viele Sensor-Typen, Aktoren, Schalter. Für gemischte Smart-Home-Setups mit verschiedenen Aqara-Geräten plus Matter-Geräten anderer Hersteller ist der M350 die bessere Wahl.

Für reine Beleuchtungssetups: Philips Hue. Für gemischte Zigbee+Matter-Setups: Aqara M350. Wer bereits viele Aqara-Sensoren hat: M350 ist die naheliegende Wahl. Die Wahl des richtigen Hubs hängt stark von den bereits vorhandenen Geräten ab.

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Zigbee-Netzwerk-Routen: Das Zigbee-Mesh findet sich selbst, aber manchmal bleiben suboptimale Routen bestehen. Ein gelegentlicher Neustart des Hubs (ca. alle drei Monate) hilft, das Netz neu aufzubauen und optimale Routen zu finden. Das dauert ca. 10-20 Minuten, während das Netz stabilisiert.

Firmware-Updates: Aqara liefert Updates, aber nicht täglich. Es empfiehlt sich, monatlich in der Aqara-App auf Updates zu prüfen. Matter-Feature-Updates kommen mit einigen Wochen Verzögerung nach dem Matter-Spec-Release – das ist akzeptabel, sollte aber nicht erwartet werden.

Pairing neuer Geräte: Manche Zigbee-Geräte, besonders solche aus China ohne offizielle Aqara-Unterstützung, lassen sich nicht über den M350 pairen. Hier ist Home Assistant mit einem separaten Zigbee-Dongle die universalere Lösung. Für Aqara-eigene und offiziell unterstützte Geräte funktioniert das Pairing tadellos. Langzeiterfahrungen mit verschiedenen Hubs haben wir bei digital-magazin.de ausführlich dokumentiert.

Zum Abschluss ein praktischer Tipp für alle, die den Kauf des M350 erwägen: Vergleichen Sie vorher die Geräte in Ihrem geplanten Setup mit der offiziellen Kompatibilitätsliste von Aqara. Nicht jedes Zigbee-Gerät wird vom M350 unterstützt – besonders exotische oder sehr alte Modelle können problematisch sein. Aqara-eigene Geräte funktionieren naturgemäß am besten. Für maximale Kompatibilität mit Drittanbieter-Geräten bleibt Home Assistant mit eigenem Zigbee-Dongle die flexibelste Lösung. Der M350 ist aber für 80 Prozent der Nutzenden mehr als ausreichend – und bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Komfort, Kompatibilität und Datenschutz.

Unser Überblick über Smart-Home-Hubs und ihre Stärken hilft bei der finalen Kaufentscheidung. Eine weitere Entscheidungshilfe für gemischte Zigbee-Matter-Setups finden Sie in unserem Artikel zu aktuellen Matter-Geräten und Hubs. Als Fazit des Praxistests: Der Aqara Hub M350 ist ein empfehlenswertes Gerät für all jene, die ein gemischtes Smart Home aus Zigbee-Sensoren und neuen Matter-Geräten betreiben möchten. Die lokale API ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die App könnte besser sein. Die Thread-Stabilität ist gut, aber nicht perfekt. Alles in allem: kaufen, wenn das Setup passt. Nicht kaufen, wenn man ausschließlich Thread/Matter-Geräte betreibt – da reicht ein günstiger Border Router. Und für alle, die Home Assistant bereits kennen: Der M350 fügt sich problemlos ein.