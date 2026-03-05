Arduino Matter Bundle Smart Home selber bauen

Arduino Matter Bundle: Eigene Smart-Home-Geräte bauen – für 61 Dollar

Arduino bringt ein Einsteiger-Kit für Matter-kompatible Smart-Home-Geräte auf den Markt. Für 61 Dollar können Bastler eigene Sensoren und Aktoren bauen, die mit Apple HomeKit, Google Home und Amazon Alexa funktionieren. Was steckt dahinter?

Ich habe gestern meinen dritten WLAN-Stecker umgetauscht. Nicht weil er kaputt war, sondern weil er sich schlicht geweigert hat, mit meinem Google Home zu reden. HomeKit? Geht. Alexa? Geht. Google? Nö.

Solche Kompatibilitätsprobleme sind der Grund, warum der Matter-Standard existiert. Und sie sind der Grund, warum Arduinos neues Matter Bundle so interessant ist – auch für Leute, die noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten.

Was ist das Arduino Matter Bundle?

Das Paket kostet 61 Dollar und enthält alles, was man braucht, um eigene Matter-kompatible Smart-Home-Geräte zu bauen. Ein Arduino Nano Matter Board, Sensoren, LEDs, Kabel und eine ausführliche Anleitung.

Der Clou: Die gesamte komplexe Smart-Home-Kommunikation passiert automatisch im Hintergrund – über Arduinos Matter-Bibliothek. Man muss kein Netzwerkprotokoll verstehen, kein Thread-Mesh konfigurieren, keine kryptografischen Schlüssel verwalten. Man schreibt ein paar Zeilen Code, lädt sie hoch, und das Gerät taucht in Apple HomeKit, Google Home oder Amazon Alexa auf.

So einfach? Fast. Es gibt einen Haken.

Der Thread-Border-Router: Die eine Voraussetzung

Damit die selbstgebauten Geräte tatsächlich ins Smart Home integriert werden, braucht man einen Thread-Border-Router. Das ist das Gerät, das als Brücke zwischen dem Thread-Mesh-Netzwerk (in dem die Matter-Geräte kommunizieren) und dem heimischen WLAN fungiert.

Die gute Nachricht: Viele Geräte, die Sie möglicherweise schon besitzen, können das. Ein Apple TV 4K, ein HomePod, ein HomePod Mini oder bestimmte Google Nest-Geräte funktionieren als Thread-Border-Router. Auch IKEAs neuer Dirigera-Hub unterstützt Thread 1.4 und eignet sich perfekt.

Die schlechte Nachricht: Wenn Sie keines dieser Geräte haben, müssen Sie zusätzlich investieren. Ein HomePod Mini kostet 109 Euro, ein Apple TV 4K ab 169 Euro. Das relativiert den günstigen Einstiegspreis des Arduino-Bundles etwas.

Was kann man damit bauen? Fünf Projektideen

Jetzt wird es konkret. Was baut man mit einem Arduino Matter Bundle? Hier sind fünf Projekte, die auch für Einsteiger machbar sind:

1. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Ein einfacher Sensor, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst und die Daten an Ihr Smart Home schickt. Perfekt für Gewächshäuser, Weinkeller oder das Babyzimmer. Bauzeit: etwa zwei Stunden.

2. Automatische Pflanzenbewässerung. Ein Feuchtigkeitssensor im Blumentopf, der über Matter Ihr Smart Home informiert, wenn die Erde zu trocken ist. In Kombination mit einer smarten Steckdose kann die Pumpe automatisch eingeschaltet werden. Bauzeit: drei bis vier Stunden.

3. Türsensor. Ein Magnetschalter, der registriert, ob eine Tür oder ein Fenster offen oder geschlossen ist. Über Matter-Automationen können Sie dann Benachrichtigungen auslösen oder die Heizung herunterregeln, wenn ein Fenster geöffnet wird. Bauzeit: eine Stunde.

4. Luftqualitätssensor. Mit einem zusätzlichen CO2-Sensor (ab 15 Euro) können Sie die Luftqualität in Räumen messen und automatisch lüften lassen. Besonders relevant in Büros und Klassenzimmern. Bauzeit: drei Stunden.

5. Smarte Beleuchtungssteuerung. LEDs, die über Matter gesteuert werden – Helligkeit, Farbe, Zeitpläne. Klingt banal, aber: Sie können damit Lichteffekte bauen, die kein kommerzieller Anbieter so verkauft. Bauzeit: zwei Stunden.

Matter und Thread: Warum dieser Standard anders ist

Smart-Home-Standards gab es schon viele. Z-Wave, Zigbee, WLAN, Bluetooth – jeder mit eigenen Stärken und Schwächen. Matter ist der erste Standard, hinter dem alle großen Player gleichzeitig stehen: Apple, Google, Amazon, Samsung, IKEA.

Der technische Unterbau heißt Thread. Ein Mesh-Netzwerk, das ohne zentralen Hub auskommt – jedes Gerät kann Datenpakete weiterleiten, was das Netzwerk robuster und ausfallsicherer macht. Und: Thread ist stromsparend. Batteriebetriebene Sensoren halten Monate oder sogar Jahre.

Mit Thread 1.4, das gerade ausgerollt wird, kommt eine wichtige Neuerung: verbesserte Interoperabilität zwischen verschiedenen Border-Routern. Bisher konnten Thread-Netzwerke von Apple und Google sich gegenseitig stören. Mit 1.4 kooperieren sie. Das ist ein echter Durchbruch für Haushalte mit Geräten verschiedener Hersteller.

Und dann ist da IKEA. Der Möbelgigant hat auf der CES 2026 eine massive Smart-Home-Offensive angekündigt: 21 neue Matter-kompatible Produkte. Sensoren, Steckdosen, Lichtsteuerungen – alles zu IKEA-typischen Preisen. Das dürfte den Markt ordentlich aufmischen.

Mit dem Arduino Matter Bundle gebauter Sensor – bereit fürs Smart Home

Für wen ist das Arduino Bundle geeignet – und für wen nicht?

Geeignet für:

Technik-Interessierte, die verstehen wollen, wie Smart-Home-Geräte funktionieren

Bastler, die maßgeschneiderte Lösungen bauen möchten, die es von keinem Hersteller gibt

Eltern, die mit ihren Kindern ein Technik-Projekt starten wollen

Entwickler, die Matter-Prototypen für kommerzielle Produkte bauen

Alle, die Spaß daran haben, Dinge selbst zu machen

Nicht geeignet für:

Leute, die einfach nur eine smarte Steckdose wollen – kaufen Sie die lieber fertig

Personen ohne Grundkenntnisse in Programmierung – ein bisschen Code muss sein

Alle, die eine fertige, supportete Lösung erwarten – Arduino ist DIY, das bedeutet auch DIY-Fehlersuche

Vergleich: Arduino Matter Bundle vs. fertige Smart-Home-Geräte

Die ehrliche Frage: Warum selbst bauen, wenn es fertige Geräte gibt?

Kosten. Ein fertiger Matter-Temperatursensor kostet 30 bis 50 Euro. Die Arduino-Version kommt auf etwa 10 Euro an Materialkosten (plus das 61-Dollar-Startkit, das für viele Projekte reicht). Bei mehreren Sensoren spart man also durchaus Geld.

Flexibilität. Kein Hersteller bietet einen Sensor, der gleichzeitig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchte misst und bei bestimmten Schwellwerten automatisch eine Pumpe einschaltet. Mit Arduino schon.

Lerneffekt. Wer ein Smart-Home-Gerät selbst baut, versteht, wie Matter, Thread und IoT funktionieren. Das ist kein theoretisches Wissen, sondern praktische Kompetenz – wertvoll für die Karriere und für informierte Kaufentscheidungen.

Zeitaufwand. Und hier liegt der Nachteil. Ein fertiges Gerät kaufen, auspacken, koppeln – 10 Minuten. Ein Arduino-Projekt? Zwei bis vier Stunden, mindestens. Plus Fehlersuche, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert.

Die Smart-Home-Zukunft ist offen

Das Arduino Matter Bundle steht für eine größere Entwicklung: Smart-Home-Technologie wird demokratisiert. Was vor fünf Jahren ein Thema für Elektroingenieure war, kann heute jeder mit grundlegenden Programmierkenntnissen umsetzen.

Matter und Thread bilden das Fundament. Die Digitalisierung des Zuhauses erreicht damit eine neue Phase – eine, in der nicht mehr nur große Hersteller bestimmen, was ein Smart Home kann, sondern auch die Bewohner selbst.

Für 61 Dollar ist das Arduino Matter Bundle ein erstaunlich niedrigschwelliger Einstieg in diese Welt. Nicht perfekt, nicht für jeden geeignet, aber für die richtige Zielgruppe ein wirklich gutes Angebot.

Und wenn das nächste Mal ein WLAN-Stecker sich weigert, mit Ihrem Smart-Home-System zu reden? Dann bauen Sie sich halt selbst einen. Der kann das dann nämlich garantiert.