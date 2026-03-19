Energiemonitoring: Wo verschwindet Ihr Strom wirklich

Wer verbraucht in Ihrem Haushalt am meisten Strom? Meistens ist die Antwort überraschend. Energiemonitoring im Smart Home zeigt auf, wo die Kilowattstunden verschwinden – und macht Sparen konkret.

Ich habe neulich das EnergiemEnergiemonitoringonitoring meines Smart Homes zum ersten Mal richtig ausgewertet. Das Ergebnis: Der Trockner läuft pro Zyklus mit knapp 4 kWh. Die alte Gefriertruhe im Keller, die „eigentlich nichts braucht“, zieht 0,8 kWh pro Tag – das macht im Jahr über 290 kWh oder gut 80 Euro. Und das WLAN-Mesh-System, das rund um die Uhr läuft, kommt auf 220 kWh im Jahr.

Ohne Energiemonitoring hätte ich das nicht gewusst. Mit Energiemonitoring kann ich Entscheidungen treffen.

Wie Energiemonitoring im Smart Home funktioniert

Es gibt zwei grundlegende Ansätze: das Messen einzelner Geräte und das Messen des gesamten Haushaltsstroms.

Gerätebezogenes Monitoring funktioniert über smarte Steckdosen mit Energiemessung. Shelly Plug S, Eve Energy, IKEA TRETAKT oder die TP-Link Kasa-Serie messen den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts in Echtzeit. Auflösung: meist Watt-genau, manche bis auf 0,1 W. Diese Daten landen in der App oder – besser – in Home Assistant, wo sie langfristig gespeichert und ausgewertet werden können.

Haushaltsweites Monitoring geht einen Schritt weiter: Geräte wie Shelly EM, Clamp Meter oder das myStrom Energy Display werden direkt am Stromzähler oder an den Hauptleitungen im Sicherungskasten installiert. Sie messen den Gesamtstromverbrauch in Echtzeit. Kein Gerät bleibt ungesehen – was durch eine Steckdose läuft und was direkt angeschlossen ist.

Wer beides kombiniert – Gesamt-Monitoring plus selektives Geräte-MonEnergiemonitoringitoring – hat ein vollständiges Bild seines Haushaltsstroms. Das ist der Ansatz, den wir bei digital-magazin.de für ernsthaftes Energiesparen empfehlen.

Die besten Geräte fürs Energiemonitoring

Energiemessung per Smart Plug

Shelly EM (ca. 50 Euro): Klemmt an den Hauptleitungen im Sicherungskasten und misst den Gesamtverbrauch. Zwei unabhängige Messpunkte. WLAN-basiert, integriert sich in Home Assistant. Für die Installation braucht man keine Elektriker – aber Respekt vor 230V und ein Grundverständnis der Hausinstallation. Im Zweifelsfall: Fachmann fragen.

Shelly Plug S (ca. 20 Euro): Die smarte Steckdose mit Matter-Unterstützung (neuere Versionen) und Energiemessung. Einfachste Installation, sofort nutzbar. Ideal für Geräte, bei denen man den Verbrauch im Auge behalten will: Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Kaffeemaschine.

Eve Energy (ca. 40 Euro): Thread-nativ, Matter-kompatibel. Apple HomeKit-Nutzende, die lokale Datenspeicherung ohne Cloud wollen, sind hier richtig. Etwas teurer, aber die Datenschutz-Bilanz ist besser als bei Cloud-basierten Alternativen.

IKEA TRETAKT (ca. 20 Euro): Die günstigste Matter-fähige Steckdose mit Energiemessung auf dem Markt. Funktioniert über DIRIGERA oder direkt mit Apple Home / Google Home. Keine Luxus-Features, aber solide Grundfunktionalität zum IKEA-Preis.

Tibber Pulse: Für Haushalte mit einem digitalen Stromzähler (modernem Messgerät). Der Tibber Pulse liest die Infrarot-Schnittstelle des Zählers aus und übermittelt Echtzeitdaten an die Tibber-App. Keine eigene Hardware nötig, kein Eingriff in die Elektrik. Aber: Tibber ist ein Cloud-Service, und wer einen Tibber-Tarif nutzt, profitiert am meisten.

Was die Daten verraten: Typische Überraschungen

Mal ehrlich: Die meisten Menschen ahnen nicht, was in ihrem Haushalt wirklich Strom zieht. Hier die häufigsten Überraschungen aus der Energiemonitoring-Community:

Alte Kühl- und Gefriergeräte: Ein Kühlschrank aus dem Jahr 2005 kann dreimal so viel verbrauchen wie ein aktuelles A-Gerät. Jährlich: 200-400 kWh Unterschied.

Ein Kühlschrank aus dem Jahr 2005 kann dreimal so viel verbrauchen wie ein aktuelles A-Gerät. Jährlich: 200-400 kWh Unterschied. Standby-Verbrauch: TV, AV-Receiver, Spielkonsolen – im Standby zusammen oft 15-30 Watt rund um die Uhr. Das macht 130-260 kWh pro Jahr.

TV, AV-Receiver, Spielkonsolen – im Standby zusammen oft 15-30 Watt rund um die Uhr. Das macht 130-260 kWh pro Jahr. Boiler und Durchlauferhitzer: Wenn der Durchlauferhitzer altert, steigt oft der Verbrauch. Energiemonitoring zeigt das sofort.

Wenn der Durchlauferhitzer altert, steigt oft der Verbrauch. Energiemonitoring zeigt das sofort. Heimnetzwerk-Equipment: Router, Switches, NAS, Server – alles läuft 24/7. Wer viel Equipment betreibt, kommt hier schnell auf 300-500 kWh im Jahr.

Router, Switches, NAS, Server – alles läuft 24/7. Wer viel Equipment betreibt, kommt hier schnell auf 300-500 kWh im Jahr. Ladegeräte: Ein MacBook-Netzteil zieht im Standby kaum was. Ein altes Laptop-Netzteil von 2010 kann 10-15 Watt „leerlaufen“ – auch wenn kein Gerät dran hängt.

Energiemonitoring mit Home Assistant: Die volle Kontrolle

Home Assistant hat ein eingebautes Energy-Dashboard, das Verbrauchsdaten über Zeit visualisiert. Stündlich, täglich, wöchentlich. Kosten-Berechnung auf Basis des aktuellen Tarifs. Vergleich mit Vorperioden.

Die Integration von Energiemessdaten funktioniert mit fast allen gängigen Geräten: Shelly, Eve, TP-Link, Sonoff, Tasmota-geflashte Geräte, Tibber. Die Daten werden lokal gespeichert – keine Cloud-Abhängigkeit, keine Datenweitergabe an Dritte.

Noch interessanter: Home Assistant kann auf Basis der Energiedaten Automationen auslösen. Wenn der Trockner fertig ist (Verbrauch fällt unter 5 Watt), sendet er eine Benachrichtigung. Wenn die Waschmaschine außerhalb der Niedrigpreiszeiten startet, schlägt die App Alarm. Wer einen dynamischen Stromtarif wie Tibber oder Awattar nutzt, kann Automationen schreiben, die Geräte automatisch zur günstigsten Stunde starten.

Das ist kein Science-Fiction. Das ist Home Assistant im Jahr 2025 – und es funktioniert.

Balkonkraftwerk-Integration: Der neue Use Case

Balkonkraftwerke – Mini-Photovoltaikanlagen für den Balkon – boomen. Über 800.000 Anlagen sind in Deutschland registriert, die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen. Und Energiemonitoring ist hier der entscheidende Faktor.

Wer wissen will, wie viel sein Balkonkraftwerk wirklich produziert und wie viel davon im Haushalt verbraucht wird, braucht bidirektionales Monitoring: Verbrauch des Haushalts plus Einspeisung des Kraftwerks. Das geht mit Geräten wie dem Shelly EM, dem Hoymiles DTU oder dem AVM FRITZ!DECT 200.

Home Assistant visualisiert beides: Eigenverbrauch, Einspeisung, Netzverbrauch. Damit lässt sich berechnen, wann es sich lohnt, den Trockner oder die Spülmaschine zu starten – nämlich dann, wenn die Sonne scheint und der Eigenverbrauch optimiert ist.

Für alle, die sich tiefer in das Thema Balkonkraftwerk einlesen wollen: DIY-Hardware wie ESPHome-basierte Geräte lassen sich wunderbar als Energie-Sensoren einsetzen.

DSGVO und Datenschutz: Wer sieht meine Verbrauchsdaten?

Smarte Steckdosen und Cloud-Services haben ein Datenschutzproblem: Verbrauchsdaten sind sehr aussagekräftig. Wann aufgestanden (Kaffeemaschine), wann zuhause (TV an), wann gearbeitet (Monitor an). Aus Stromprofilen lässt sich viel über Lebensgewohnheiten ableiten.

Wer das vermeiden will: lokal verarbeitende Geräte wählen. Shelly-Geräte können ohne Cloud betrieben werden. Eve-Geräte speichern Daten lokal. Home Assistant speichert alles auf dem eigenen Server.

Das BSI hat umfangreiche Hinweise zu Datenschutz und Smart Metern veröffentlicht – empfehlenswert für alle, die tiefer in das Thema einsteigen wollen.

Und jetzt?

Energiemonitoring ist der nüchternste, rationalste Teil des Smart Home. Kein Wow-Effekt wie beim stimmungsgesteuerten Licht – aber der größte messbare Geldwert. Wer seinen Stromverbrauch kennt, kann ihn senken. Und wer ihn senkt, spart – jeden Monat, ohne großen Aufwand.

Fangen Sie mit einer einzigen Steckdose an. Stecken Sie sie an das Gerät, bei dem Sie den größten Verbrauch vermuten. Die Überraschung ist fast garantiert.

Smarte Zähler und Lastmanagement: Der nächste Schritt

Wer über einfaches Energiemonitoring hinausgehen will, landet beim Lastmanagement. Die Idee: Das Smart Home steuert aktiv, welche Geräte wann laufen – basierend auf dem aktuellen Strompreis, der Eigenproduktion des Balkonkraftwerks oder der Netzlast.

Das geht nur mit einem dynamischen Stromtarif. Tibber und Awattar bieten in Deutschland Tarife, bei denen der Preis stündlich variiert – basierend auf dem Börsenstrompreis. In Stunden mit viel Windstrom kostet die Kilowattstunde manchmal nur 5 Cent. In Spitzenlastzeiten 40 Cent oder mehr.

Home Assistant kann auf diese Preissignale reagieren. Eine Automation: „Wenn der Tibber-Preis unter 10 Cent/kWh fällt, starte die Waschmaschine.“ Das klingt banal, ist aber praktische Energie-Optimierung, die jährlich 50-100 Euro sparen kann – abhängig von Verbrauch und Preisdifferenzen.

Die Voraussetzung: ein smarter Steckdosenschalten an der Waschmaschine oder eine direkte Steuerung über eine Smart-Plug-Lösung. Und natürlich Home Assistant als Plattform. Wer bereits Energiemonitoring betreibt, hat das Fundament dafür bereits gelegt. Die Verbindung von Matter-Geräten und Energiemonitoring ist ein wichtiger Schritt zu einem wirklich intelligenten Haushalt.

Passend zum Thema:

Photovoltaik und Smart Home: Die große Synergie

Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat (oder plant), profitiert von Energiemonitoring besonders. Die Frage ist nicht mehr nur „Wie viel verbrauche ich?“, sondern „Wie viel verbrauche ich von meiner eigenen Produktion?“

Der Eigenverbrauchsanteil ist der entscheidende wirtschaftliche Faktor bei PV-Anlagen. Strom, den Sie selbst verbrauchen, spart die Netzkosten. Strom, den Sie einspeisen, bringt die Einspeisevergütung – die deutlich geringer ist als der Netzstrombezugspreis.

Smart Home hilft, den Eigenverbrauchsanteil zu maximieren. Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Wasserboiler – all das lässt sich auf Sonnenstunden verschieben. Mit Home Assistant und einem Wechselrichter, der eine API anbietet (SMA, Fronius, SolarEdge, Enphase), lässt sich das vollständig automatisieren.

Das Ergebnis: 60-70 Prozent Eigenverbrauchsanteil statt 30-40 Prozent ohne Automatisierung. Bei einer 10-kWp-Anlage kann das die Wirtschaftlichkeit erheblich verbessern. SMA bietet mit dem Sunny Home Manager ein professionelles Energiemanagementsystem, das mit vielen Smart-Home-Plattformen integrierbar ist.

Energiemonitoring und DSGVO: Was erlaubt ist

Energieverbrauchsdaten sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO, wenn sie einer Person zugeordnet werden können. Wer Energiemonitoring-Daten auf externen Servern speichert (Cloud-Dienste), sollte prüfen, ob die Datenschutzerklärung des Anbieters DSGVO-konform ist.

Für lokale Lösungen (Home Assistant auf eigenem Server) ist die DSGVO-Problematik deutlich geringer: Die Daten verlassen das Haus nicht. Trotzdem: Wer Smart-Home-Daten von Mitbewohnenden (auch ohne deren explizite Zustimmung) aufzeichnet – zum Beispiel, wer wann das Licht benutzt – bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone.

Praktische Empfehlung: Nur eigene Geräte monitoren, Daten lokal halten und regelmäßig löschen. Das ist nicht nur datenschutzkonform, sondern auch pragmatisch – ein Jahr Energieverbrauchsdaten reicht für sinnvolle Analysen aus. Datenschutz im Smart Home ist ein komplexes Thema, das wir bei digital-magazin.de regelmäßig beleuchten.

Abschließend: Energiemonitoring ist kein Feature, das man einmal einrichtet und dann vergisst. Es ist ein Werkzeug, das man aktiv nutzen muss. Wer wöchentlich fünf Minuten in die Auswertung seiner Energiedaten investiert, entwickelt ein Gefühl für seinen Haushaltsverbrauch, das sich direkt in sinkenden Stromrechnungen niederschlägt. Kleine Entscheidungen – Trockner tagsüber statt abends, Geschirrspüler mit Delay-Start – summieren sich über das Jahr zu echten Einsparungen. Das ist kein Verzicht. Das ist smarte Haushaltsführung. Und dafür braucht man kein teures System – ein einziger smarter Plug mit Energiemessung reicht, um anzufangen.

DIY-Energiemonitoring mit Arduino und ESPHome ist eine günstige Alternative zu kommerziellen Systemen. Darüber hinaus lohnt es sich, den Verlauf über mehrere Monate zu vergleichen. Monat-für-Monat-Vergleiche zeigen Trends: Wird der Verbrauch im Winter signifikant höher? Welche Geräte verursachen saisonale Spitzen? Diese Informationen helfen, Investitionsentscheidungen fundiert zu treffen – ob ein neues Gerät wirklich stromsparender ist oder ob der Hersteller-Angabe nicht zu trauen ist. Ein smarter Haushalt basiert auf Daten, nicht auf Vermutungen. Und diese Daten liefert Energiemonitoring zuverlässig und kostengünstig.