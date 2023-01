Wir haben Sie alle schon mal irgendwo gesehen: QR Codes. Sie sind nützlich, bequem und und einfach zu bedienen. Dass ein QR Code aber auch richtig gut aussehen und für Aufmerksamkeit sorgen kann, wissen einige nicht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eigene und hübsche QR Codes erstellen können – kostenlos und ganz ohne Anmeldung.

Was sind QR Codes?

QR Codes (Quick Response Codes) sind quadratische, schwarz-weiße Matrixcodes, die von Smartphones und anderen mobilen Geräten gelesen werden können. Sie enthalten in der Regel eine URL, die der Benutzer mit seinem Mobilgerät öffnen kann, indem er den QR Code einscannt. QR Codes werden häufig auf Plakaten, Flyern, Visitenkarten oder anderen Printmedien verwendet, um den Benutzern schnell und einfach Zugriff auf digitale Inhalte zu ermöglichen. Sie werden auch in der Logistik und im Einzelhandel verwendet, um bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu erkennen und zu verfolgen.

Sind QR Codes kostenlos?

Ja, QR-Codes selbst sind kostenlos. Sie können sie mit verschiedenen QR Code Generatoren online oder auf deinem Computer erstellen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Allerdings kann es sein, dass Sie für den Druck oder die Verwendung von QR-Codes in einem bestimmten Kontext Kosten haben, zum Beispiel wenn Sie QR-Codes auf Flyern oder Plakaten drucken lassen. Außerdem haben viele online QR Generatoren kostenpflichtige Dienste, die zum Beispiel das dauerhafte Speichern oder das Tracking der QR Codes ermöglichen.

Welcher QR Code Generator ist wirklich kostenlos?

Der QR Code Generator von noack.digital ist 100% kostenlos und er funktioniert auch ohne Anmeldung. Nach einer Stunde löscht der Dienst alle Ihre eingegebenen oder hochgeladenen Daten wie Bilder, Fotos und Logos. Somit ist der Schutz Ihrer Daten sichergestellt.

Was kann der QR Code Generator von noack.digital?

Der QR Code Generator von noack.digital bietet das, was die meisten Online-Generatoren in diesem Bereich auch können, aber kostenlos und ohne Anmeldung. Sie können mit ihm QR-Codes gestalten und als .png, .svg oder als .pdf speichern oder direkt ausdrucken. Sie können QR-Codes für folgende Typen erstellen:

Link

Text

E-Mail

Standort (mit GoogleMaps)

Telefon

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-Fi-Zugang

V-Karte

Veranstaltungen

PayPal-Kasse

BitCoin-Transaktion

Was kann der QR Code Generator von noack.digital nicht?

Der Generator speichert Ihre QR Codes nicht dauerhaft, weil es keine Anmeldeoptionen gibt. Somit ist eine Tracking der QR Codes, was die meisten Anbieter kostenpflichtig und nach Anmeldung anbieten, nicht ohne weiteres möglich. Tracking von QR Codes bedeutet, dass die Anbieter Ihnen Statistiken darüber anbieten, wie oft Ihr jeweiliger QR Code gescannt wurde.

Wie kann ich meine QR Codes trotzdem tracken und messen, wie oft diese eingescannt werden?

Das geht kostenlos über einen kleinen Umweg mit Google Analytics. Wenn Sie zum Beispiel einen QR Code mit einem Link zu Ihrer Webseite erstellen möchten, können Sie diesem Link Tracking-Parameter anhängen – sogenannte UTM-Parameter. So wird aus dem Link https://qr-code-generator.noack.digital/ der neue Link mit Tracking-Parametern: https://qr-code-generator.noack.digital/?utm_source=plakatwerbung&utm_medium=plakat&utm_id=qr-code

Mit dem Campaign URL Builder von Google können Sie diese Parameter für Ihren QR-Code-Link sehr einfach selbst erstellen. Eine tolle Anleitung, wie man UTM-Parameter zur Analyse von Kampagnen in Google Analytics 4 & Universal Analytics durchführen kann, finden Sie HIER.

Weitere kostenlose QR Code Generatoren

Es gibt viele kostenlose QR Code Generatoren im Internet, einige davon sind:

Wie kann man QR Codes mit dem Smartphone einscannen?

Um einen QR Code mit einem Smartphone zu scannen, benötigen Sie eine QR Code Scanner-App. Diese App können Sie entweder im App Store oder im Google Play Store herunterladen. Sobald Sie die App installiert haben, können Sie den QR Code einfach mit der Kamera Ihres Smartphones scannen. Die App wird dann den QR Code entschlüsseln und Ihnen anzeigen, was der QR Code enthält (z.B. einen Link zu einer Webseite). Manche Smartphones haben auch bereits einen QR Code Scanner in der Kamera-App integriert, sodass Sie keine separate App herunterladen müssen. In dem Fall müssen Sie lediglich die Kamera-App öffnen und den QR Code im Bildrahmen positionieren.

QR Code Scanner für IPhone

Es gibt viele QR Code Scanner-Apps für iPhone, einige davon sind:

QR Reader for iPhone

QR Code Reader by Scan

QR Code Scanner by Kaspersky

QR Code Scanner by Avira

QR Code Reader by Shopify

Dies sind nur einige Beispiele von vielen verfügbaren QR Code Scanner-Apps für iPhone. Sie können im App Store nach QR Code Scanner-Apps suchen und verschiedene Optionen vergleichen, um die App zu finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

QR Code Scanner für Android

Auch für Android-Geräte gibt viele QR Code Scanner-Apps , einige davon sind:

QR Code Reader von Scan: Diese App ist kostenlos und wird von vielen Nutzern empfohlen. Sie ist einfach zu bedienen und bietet zusätzliche Funktionen wie das Erstellen von QR Codes und das Speichern von QR Code-Scans.

QR Code Reader von QuickMark: Diese App ist ebenfalls kostenlos und hat eine benutzerfreundliche Oberfläche. Sie bietet auch die Möglichkeit, QR Codes zu erstellen und Scans zu speichern.

QR Code Reader von Kaspersky Lab: Diese App ist kostenlos und bietet eine sichere Möglichkeit, QR Codes zu scannen. Sie prüft die Scans auf mögliche Bedrohungen und warnt Sie, falls ein Risiko besteht.

Es gibt natürlich noch viele weitere QR Code Scanner-Apps im Google Play Store, die Sie ausprobieren können. Achten Sie darauf, dass die App von einem vertrauenswürdigen Entwickler stammt und gute Bewertungen hat, bevor Sie sie herunterladen.